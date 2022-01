Inicio » Top News Los 30 mejores Soporte Vertical Ps4 capaces: la mejor revisión sobre Soporte Vertical Ps4 Top News Los 30 mejores Soporte Vertical Ps4 capaces: la mejor revisión sobre Soporte Vertical Ps4 3 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Soporte Vertical Ps4?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Soporte Vertical Ps4 del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



OIVO Soporte Vertical con Ventilador de Refrigeración para PS4/PS4 Pro/PS4 Slim, Estación de Carga del Mando ps4 con Indicadores LED y Almacenamiento para 12 Juegos € 38.99

€ 36.99 in stock 1 new from €36.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño multifuncional para consola PS4/PS4 Slim/PS4 Pro: enfría y almacena tu consola Playstation 4, con estación de carga de doble controlador y 12 ranuras para juegos.

Indicadores LED y velocidad de carga rápida: te permiten saber el estado de carga de un vistazo, el indicador rojo significa carga, la luz verde significa que la carga está completada; di adiós a los dongles USB que tardan 4 horas en cargarse, cargado a través del puerto EXT proporcionará solo 2 horas.

Sistema de refrigeración mejorado: enciende el ventilador y enfría tu consola Playstation 4 de manera eficiente, el ruido se redujo tan bajo como 50 dB, la parte inferior de metal te ayuda a mantener tu consola fresca y almeja jugando juegos todo el día y la noche.

Compatible con PS4/Slim/Pro Consol: coloca tus consolas Playstation 4 en el soporte de refrigeración, diseño más apretado para la PS4 Pro, muy fiable para asegurar tu consola. (Nota: necesita utilizar el horder extra incluido para PS4 Slim.)

Dispositivos de fuente de alimentación: viene con un cable USB, soporte alimentado por varios dispositivos, adaptador USB, adaptador de pared, o tu consola Playstaton 4.

Kailisen Playstation 4 Soporte Vertical para PS4 Consola, Negro € 11.59 in stock 1 new from €11.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La base PS4 está diseñada específicamente para despejar espacio en su base de TV o centro de entretenimiento, para que pueda llenar el espacio con más accesorios y juegos de PS4.

No recomendamos volverse loco, pero si lo hace, su PS4 estará bien porque el diseño robusto de este soporte PS4 evita que la consola se vuelque.

DISEÑO DE CALIDAD: Hecho de material de alta calidad, el soporte de PS4 está diseñado para durar y es uno de los mejores accesorios de Playstation 4 en el mercado.

FÁCIL DE INSTALAR: ¡Este soporte de playstation 4 es tan fácil de instalar que su abuela podría hacerlo!

GRAN VENTILACIÓN: ¿Preocupado por el sobrecalentamiento de su PS4? No hay problema. El soporte vertical de PS4 tiene orificios de ventilación que permiten que el aire fluya mejor que el río Hudson.

ElecGear PS4 Soporte Vertical con Dual Estación de Carga de Mandos Controller Cargador para DualShock 4 Controller con 4X Mini Adaptador y 2X Puerto USB para PS4, PS4 Slim, PS4 Pro € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El soporte fue diseñado para Sony PS4, PS4 Slim y PS4 Pro. Todas las 3 ediciones de PlayStation 4 son compatibles. El soporte de escritorio soporta la consola de juegos en posición vertical. El organizador compacto que ahorra espacio es el accesorio perfecto para juegos que se agrega al regalo de Navidad para los jugadores de PS4

La estación de acoplamiento dual es para cargar dos controladores inalámbricos PS4. Mini dongles 4x especialmente diseñados insertados en el puerto USB frontal del controlador DualShock 4. Sin enchufes y enchufes frecuentes, no más desgaste en el puerto USB. La base fue alimentada por el puerto USB de PS4, no se necesita energía adicional. Los indicadores LED gemelos muestran el estado de carga en rojo y verde

Tres insertos de plástico especialmente diseñados para PS4, PS4 Slim y la edición Pro. Simplemente coloque su consola en el soporte. El cable USB alimenta todo. Los controladores duales se cargarán completamente dentro de las 3,5 horas. Dos salidas USB adicionales pueden cargar otros accesorios de juegos y teléfonos inteligentes por igual

[Qué hay en el paquete] - Soporte TP4-19061EU PS4; 3 * Adaptador de plástico para PS4, Slim y Pro; 4 * Mini adaptador de carga para controlador; 1 * tornillo grande para sujetar PS4 Slim; 1 * manual de inglés

Likorlove Soporte PS4, Base de carga para playstaion 4 Consola con 2 Ventilador de Refrigeración, Estantería para 10pcs Discos Juego, Cargador de Mandos con Cable USB-C y LED Indicator - Negro € 27.99 in stock 1 new from €27.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Multifuncional: soporte vertical para consola de juegos PS4, radiador de enfriamiento, cargador de controlador dual con indicador LED, 10 estantes de almacenamiento de disco de juego.

Cargador de controlador dual con indicador LED: equipado con 2 puertos de carga micro USB, puede cargar 2 controladores al mismo tiempo en 2.5-4 horas. La luz roja significa que se está cargando y la luz verde significa que está completamente cargado

Ventilador de enfriamiento: disipación de calor efectiva, sin ruido, previene el sobrecalentamiento y quemaduras, y extiende la vida útil del anfitrión. El ventilador tiene un interruptor separado que se puede encender o apagar en cualquier momento.

Soporte universal: compatible con PS4 / PS4 Slim / PS4 Pro. Ambos lados están hechos de material EVA antideslizante, las almohadillas antideslizantes para los pies también pueden garantizar que su consola de juegos esté colocada firmemente en el escritorio

Ahorre espacio: coloque la máquina de juego en posición vertical, puede colocar el controlador y 10 discos de juego, es muy conveniente y organizado, ocupa el espacio más pequeño y mantiene el área de juego ordenada, compacta y hermosa. READ Los 30 mejores Patucos Bebe Recien Nacido capaces: la mejor revisión sobre Patucos Bebe Recien Nacido

PlayStation Soporte Vertical, PSVR Auriculares Headset Stand, Ventilador de Refrigeración, Estación de carga cargador de controlador DualShock 4 y Move Motion, USB Hub, Mando Charger, PS4, Slim y Pro € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Soporte vertical] - Dedicado para Sony PS VR Headset y PS4, PS4 Slim, PS4 Pro - 3 tipos de consolas PlayStation 4 y DualShock 4, controladores PS Move. Mantiene firmemente su conjunto de dispositivos de juegos en posición vertical. Un ahorrador de espacio compacto y organizador de escritorio todo en uno, un bonito regalo de Navidad para los amantes de PS4

[Muelles de carga]: la estación de acoplamiento de carga múltiple puede cargar hasta dos controladores inalámbricos DualShock (DS4) y dos controles Move Motion, Move Navigation a la vez. Cada muelle viene con un indicador LED individual que muestra su estado de carga; La base del cargador es compatible tanto con PS3 Move (Mini-USB CECH-ZCM1) como con la nueva PS4 Move con puerto Micro-USB (CECH-ZCM2)

[Soporte PS VR] - La ranura se adapta a la primera generación PSVR CUH-ZVR1 y a la nueva unidad procesadora ZVR2; El poste en el centro está diseñado para ser compatible con PlayStation VR Headset (gafas 3D de realidad virtual) y también proporciona un gancho para colgar auriculares de juego. Podría ser desmontable si actualmente no tiene PS VR

[Concentrador USB]: el adaptador USB incorporado ofrece cuatro puertos USB 2.0 en el panel frontal que ofrecen un fácil acceso a Controladores, Joypads, Teclados, Auriculares, Volante de Dirección y pedales. También puede ser un cargador universal para otros dispositivos como el teléfono inteligente

[Función de enfriamiento]: dos ventiladores de enfriamiento incorporados de alta velocidad agregan más flujo de aire para reducir de manera eficiente la temperatura de trabajo de la consola. Adopta ventiladores internos más grandes para equilibrar el nivel de ruido y la capacidad de enfriamiento. Con un botón de encendido para apagar en el invierno

Younik soporte vertical VG-04 PS4 Pro para Playstation 4 Pro con una función de refrigeración respiraderos y antideslizantes pies € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible con Sony PS4 Pro, con la función de disipación de calor.

Seguro y seguridad: Los estabilizadores de goma y anti-deslizantes almohadillas amargo hará que su Playstation 4 Pro se mantiene constante en una posición vertical y una forma segura.

Instalación simple empujón Fit: Un poco más arriba se soldará el Pro PS4 en el soporte y la consola PlayStation firmemente fijado con el soporte vertical.

Ahorro de espacio: Este soporte hace un buen trabajo al mantener cómodamente la consola en posición vertical. Algunos de guardar espacio y no te das cuenta de que está ahí.

Garantía del cliente: Todos los productos son de Younik respaldados por nuestra garantía de satisfacción del 100%! Compre con confianza!

KINGTOP PS4 Fan Universal Ventilador de Refrigeración Soporte para Playstation PS4 Dos Ventiladores Soporte Vertical Enfriador para los Controladores PS4/PS4 Pro/PS4 Slim [3 En 1] € 26.02 in stock 1 new from €26.02

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Última versión】 - Todo de uno compatible con las consolas PS4, PS4 Pro y PS4 Slim. Todo en uno: Soporte vertical, 2 refrigeradores, cargadores duales para controlador, 3 concentrador USB para carga y transferencia de datos.

【3 Velocidad de viento ajustable】- Este producto tiene un interruptor de ajuste de tres funciones: "O" está apagado, "L" es velocidad de viento baja, "H" es velocidad de viento alta.

【Más estable que otras ayudas verticales】- Agregue 4 almohadillas en el adaptador SLIM, el host se puede inclinar 15 grados pero no se cae, seguro y estable.

【Estado del indicador】- Cargue dos consolas simultáneamente: cargando "ROJO"; completamente cargado "AZUL". Indicador de encendido: "O" OFF; "H" y "L" verde. Muy práctico!

【3 HUB USB】- Hay 3 puertos USB en el soporte del ventilador PS4, uno función de transferencia de datos (que se puede utilizar para conectar el teclado, disco U, etc), los otros dos Sólo se puede utilizar para cargar.

Sony - Vertical Stand Chassis D (PS4) € 26.99 in stock 3 new from €26.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño elegante y creativo

Calidad óptima para los requisitos del cliente

Hecho de material resistente para un uso prolongado

Producto útil y práctico

EEEKit Ventilador de refrigeración para PS4, Soporte Vertical con 2 Estaciones de Carga del Controlador y 12 Almacenamiento de Juegos Compatible con Playstation PS4, PS4 Slim, PS4 Pro € 30.99 in stock 1 new from €30.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible con consola PS4 / Slim / Pro: se adapta a Playstation 4 PS4 / PS4 Slim / PS4 Pro. Se adjunta un kit adaptador desmontable para PS4 Slim. Soporte vertical multifuncional con ventilador de refrigeración, estación de carga del controlador, 2 indicadores de cargador, almacenamiento de 12 ranuras para juegos y 3 puertos USB

3 puertos USB adicionales y 4 puertos adaptadores micro USB: vienen con 3 puertos USB para conectar otros dispositivos USB, como mouse, teclado, auriculares, etc. Pero no se recomienda para cargar

Indicadores LED y velocidad de carga rápida: hay 2 luces LED en la parte frontal del soporte de enfriamiento de la ps4, que indican el estado de carga de su controlador de manera clara e independiente: luz roja: cargando, luz verde, carga completa. Puede cargar dos controladores simultáneamente, aproximadamente 2-2.5 horas completamente cargados

Sistema de enfriamiento de alta eficiencia: los dos ventiladores de enfriamiento silenciosos de alta velocidad actualizados pueden mantener su consola fresca y tranquila, dispersar el calor de la consola y mejorar la vida útil operativa

Almacenamiento de 12 juegos: diseño de ahorro de espacio, los accesorios de PS4 vienen con 12 ranuras para juegos, es fácil almacenar sus juegos antiguos y nuevos juntos y hacer que todo esté ordenado

Kailisen Soporte Vertical PS4 Pro para Playstation 4 Pro con una función de refrigeración respiraderos y Antideslizantes pies € 11.85 in stock 1 new from €11.85

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible con Sony PS4 Pro, con función de disipación de calor.

Seguro y seguro: los estabilizadores de goma y las almohadillas antideslizantes asegurarán que su PlayStation4 Pro se mantenga en una posición vertical estable de forma segura y segura.

Instalación sencilla a presión: simplemente coloque su PS4 Pro en la base y su consola PlayStation quedará firmemente fijada con la base vertical.

Ahorro de espacio: este soporte hace un buen trabajo al sostener la consola cómodamente en posición vertical. para ahorrar algo de espacio y realmente no te das cuenta que está ahí.

Garantía del cliente: ¡Todos los productos de Kailisen están respaldados por nuestra Garantía de satisfacción del 100%! ¡Compra con confianza!

Soporte vertical para PS4, multifuncional, para PS4, ventilador, para PlayStation 4, PS4 Pro/Slim, todo en uno, 3 puertos USB 3.0, Hub PS4, estación de carga para 12 juegos € 30.56 in stock 1 new from €30.56

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Todo en uno: soporte para Playstation 4/PS4 Pro/PS4 Slim + ventilador PS4 + estación de carga para controlador PS4 con 2 indicadores LED + 12 juegos de almacenamiento + 3 puertos USB 3.0 Hub + cable USB + 4 almohadillas antideslizantes EVA + botón de encendido/apagado.

Sistema de refrigeración actualizado: con 2 ventiladores de refrigeración rápidos y 3000 rpm de velocidad de rotación, enfría con fuerza la consola Playstation 4, reduce el ruido hasta 25 dB y mantiene la consola en condiciones normales mientras juegas de día y de noche. Puedes pulsar el botón de encendido/apagado si no quieres utilizar ventilador.

Estación de carga del mando de PS4: carga rápida 2,5 horas de carga segura con 4 botones micro USB para proteger el controlador. Hay dos indicadores LED antes de este PS4 vertical para mostrar claramente el estado de carga. Ideal para guardar tu mando en el cargador cuando no estés jugando

12 juegos de almacenamiento y 3 puertos USB 3.0: con hasta 12 ranuras para fundas de juegos, para que tus juegos favoritos estén siempre a mano, así como 4 fundas antideslizantes para que tu consola PS4 esté segura. La ampliación del concentrador convierte rápidamente un puerto USB en 3 puertos potentes, admite carga y disco U.

Lo que obtienes: soporte para PS4, cable de carga USB, 4 pilas micro USB, manual del usuario (idioma español no garantizado).

eXtremeRate Soporte Vertical para PS4 Slim Armazón Perpendicular Antideslizante para Playstation 4 Slim Consola(Negro) € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Haz tu consola un nuevo aspecto con el soporte vertical.

Diseñado para encajar de manera segura en la consola, posiciona verticalmente la consola para optimizar el espacio.

Tiene rejillas de ventilación, así que tiene espacio para que circule el aire y mantiene el sistema más fresco.

Fácil de usar, simplemente póngalo en un área limpia y seca, coloque tu consola en posición vertical.

Nota: solo compatible con PS4 Slim Consola.

Ventilador de enfriamiento Delgado PS4 y PS4, Soporte Vertical para PS4 y PS4 Slim, Ventilador de enfriamiento con 3 Puertos de Cargador USB y HUB € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Especialmente diseñado para la consola PS4 / Slim. Esto le permite almacenar su consola PS4 / Slim en una posición vertical vertical.

Los ventiladores de enfriamiento dual integrados en la base proporcionan un flujo constante de aire frío para evitar que su consola PS4 / Slim se sobrecaliente.

Ahorre espacio, tiempo y cargue sus dos controladores al mismo tiempo sin tener que preocuparse de dónde guardar sus accesorios.

Plug and Play simple: sin cable de alimentación. Presione el botón de encendido después de conectarlo y estará listo para comenzar.

Soporte de alta calidad con 30 días de garantía de reemplazo o reembolso de todo el dinero.

Kailisen Playstation 4 Slim Soporte Vertical para PS4 Slim Consola, Negro € 11.25 in stock 1 new from €11.25

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Haz de tu PS4 Slim una nueva apariencia con el soporte vertical.

Es muy resistente y duradero. Además, utiliza un mecanismo de bloqueo combinado con dos clavijas acolchadas de goma para mantener estable el PS4 Slim.

Tiene ventilación de eventos en la parte inferior para mantener el calor en movimiento.

Muy simple de colocar sin NINGUNA cinta adhesiva, tornillos o herramientas necesarias.

Nota: solo funciona con la consola PS4 Slim.

ZB ZealBoom PS4 Cargador, Cargador Mandos PS4 Dualshock PS4 Estación de Carga USB Base para Sony Playstation 4/PS4/PS4 Pro/PS4 Slim Mando Inalámbrico Gamepad con Indicador del LED € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Soporte de carga DualShock】-Permite cargar simultáneamente dos controladores PS4 en 2,5 a 4 horas. El soporte tiene 2 ranuras micro USB para almacenar sus controladores. Simplemente conecte el cargador en los enchufes apropiados y comience la carga

【Portátil y Práctico】Puede ser alimentado por la consola PS4, una PC u otros puertos USB, por lo que puede cargarlo en cualquier momento y en cualquier lugar.

【Seguro y ahorro de espacio】También es un soporte para mantener sus controladores bien organizados, en lugar de dejarlos en todas partes. Se proporciona protección contra sobrecarga, sobrecalentamiento, sobrecorriente, sobretensión, cortocircuito.

【LED indicator】La luz azul se muestra cuando el cable USB está encendido, la luz roja se muestra cuando se está cargando, la luz azul se muestra nuevamente cuando está completamente cargada.

【Servicio sin preocupaciones】Un buen accesorio para todos los amantes de los juegos de PS4. Y prometemos un reemplazo rápido si hay algún problema con la calidad del producto. READ Premio 'School Shaving' Noticias de cultura y arte de España

Likorlove Soporte Vertical con Ventilador de Refrigeración para PS4/PS4 Pro/PS4 Slim, Base para Playsation 4, Cargador de Controlador PS4 con LED Indicador y 10pcs Almacenamiento de Discos - Negro € 32.99 in stock 1 new from €32.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Multifunción todo en uno】: Soporte vertical (se adapta a la consola PS4/ PS4 Slim / PS4 Pro) + 2 ventiladores + 2 estaciones de carga y indicadores LED + 10pcs caja de almacenaje de discos de juego + 3 puertos USB + cable USB-C. Diseñado para PS4 Pro Slim.

【Refrigerador altamente eficiente】: 2 radiador de consola de PS4 mejorado proporcionan una fuerte circulación de aire para disipar el calor de la consola, extender la vida útil y incluso si juegas todo el día y la noche, puedes mantener la PS4 a una temperatura normal.

【Cargador actualizado】: Estaciones de carga 2pcs EXT con indicadores LED, puede cargar ambos controladores al mismo tiempo y verificar el estado de carga. La carga rápida solo toma de 2 a 3 horas para el controlador inalámbrico Sony PS4 DualShock 4.

【10pcs Estantería de discos y puerto USB】: Este brillante soporte PS4 y caja de almacenaje puede poner 10 discos de juego, haga que el escritorio esté limpio y ordenado. También viene con un puerto USB adicional para que pueda cargar fácilmente sus otros dispositivos, como auriculares, teléfonos cuando esté de humor para jugar.

【Ahorra espacio】 Conveniente para almacenar su consola PS4, discos de juego y controladores juntos, libere su mesa de juego de cables y otros accesorios torpes y mantenga el área de juego limpia y compacta, nos hace disfrutar más.Likorlove se compromete a proporcionar un servicio postventa 100% satisfactorio y sin preocupaciones.

Vertical Stand for PS4 Slim/PS4 Pro, Achort Controller Charging Station with 2 Cooling Fans 2 Controller Charger Station, 3 Extra USB HUB Ports and 1USB Cable for PlayStation 4 Slim/Pro Consoles € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Stand Soporte 2 en 1】 Esta base para consola está diseñada con dos ventiladores de enfriamiento, estaciones de carga de doble puerto y tres concentradores USB 2.0 HUB. Compatible con la consola PS4 Slim y la consola PS4 Pro.

【Design Diseño para ahorrar espacio】 El soporte le permite almacenar su consola en posición vertical vertical para ahorrarle mucho espacio en la habitación, enfriar su PS4 Slim / Pro al mismo tiempo, lo ayuda a mantener todo ordenado y organizado. Ya no tiene que preocuparse de dónde guardar sus accesorios.

【Ventiladores de enfriamiento dual】 2 ventiladores de alta velocidad incorporados con velocidad máxima de 3100 RPN para acelerar la circulación de aire interna de la consola PS4 Slim / Pro, mantener su consola fresca y tranquila, dispersar el calor de la consola y mejorar la vida útil operativa. No se preocupe si su PS4 Slim / Pro se sobrecalienta y quema su mesa tras largas horas de juego.

【Estaciones de carga dual】 Diseñado con una estación de carga de 2 puertos para proporcionar energía poderosa para cargar ambos controladores PS4 Slim / Pro simultáneamente, ahorrando tiempo cuando sea necesario cargar los controladores y evitando que su PlayStation Slim / Pro se sobrecaliente. No se necesita cable de alimentación.

【3 puertos USB HUB y 1 cable de alimentación USB】 Proporciona 3 puertos USB HUB adicionales para mayor versatilidad, lo que le permite acelerar la transferencia de datos. 1 cable de alimentación USB para que pueda conectarse con más dispositivos USB. Con srickers antideslizantes en sus dos lados para evitar que la consola PS4 Slim / Pro se raye y resbale.

HELLCOOL Soporte vertical para PS4 con ventilador, todo en uno, PS4, ventilador para PlayStation 4/PS4 Pro/PS4 Slim, estación de carga para controlador de PS4 y almacenamiento para 16 juegos € 33.13

€ 24.04 in stock 1 new from €24.04

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Todo en uno: soporte vertical para PS4 / PS4 Slim / PS4 Pro + enfriador de ventilador + estación de carga para controlador de PS4 con 2 indicadores LED + 16 juegos de almacenamiento + base de metal + cable USB + 5 almohadillas de EVA antideslizantes. Perfecto para Playstation 4, PS4 Slim, PS4 Pro.

Sistema de refrigeración actualizado: enfría con fuerza la consola Playstation 4, reduce el ruido hasta 30 dB y mantiene la consola en condiciones normales mientras juegas de día y de noche.

Estación de carga dual de 2,5 – 4 horas de carga rápida, base de carga segura con 4 botones micro USB para proteger el controlador. Hay dos indicadores LED antes de este PS4 vertical para mostrar claramente el estado de carga. Ideal para guardar tu mando en el cargador cuando no estés jugando

16 juegos de almacenamiento: con hasta 16 ranuras para fundas de juego, de modo que tus juegos favoritos estén siempre a mano, así como 6 cubiertas antideslizantes y base de metal para que tu consola esté segura.

Lo que obtienes: soporte vertical para PS4, cable de carga USB, 4 conectores micro USB, clavo de fijación para consola PS4 Slim, manual de usuario (idioma español no garantizado). Nos esforzamos por ofrecer los mejores productos y servicios a nuestros clientes. Si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

Soporte Vertical para PlayStation - ElecGear PSVR Stand, Ventilador de Refrigeración, Estación de carga cargador de controlador DualShock y Move Motion Controller Mando Charger para PS4, Slim y Pro € 31.99 in stock 1 new from €31.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Soporte vertical] - Diseñado para Sony PS VR / primer PS4 / PS4 Slim / PS4 Pro - 3 tipos de consolas de juegos para un mejor almacenamiento de su paquete de dispositivos de juego y exhibe con firmeza su sistema de juego en posición vertical - Ahorrador de espacio compacto y todo -in-one organizador de escritorio, un bonito regalo para los amantes de PS4

[Solución PSVR]: la ranura se adapta a la primera generación PSVR CUH-ZVR1 y a la nueva unidad procesadora ZVR2; La bandeja superior fue diseñada para admitir Sony HMD - PlayStation VR de realidad virtual (gafas 3D); Instalación fácil con su diseño de abrazadera de resorte. Podría ser desmontable si actualmente no tiene PS VR

[Muelles de carga]: la estación de acoplamiento de múltiples cargadores puede cargar un controlador DualShock inalámbrico DS4 y Move Doble Pack: dos mando de movimiento y controladores de navegación / Sub Navigator al mismo tiempo. Ambos Mini-USB PS3 Move modelado CECH-ZCM1J y PS4 Move con modelo de puerto Micro-USB: CECH-ZCM2J son compatibles

[estación del enfriador] - Dos ventiladores de refrigeración incorporados de alta velocidad (Máx. a 5000 rpm) agregan más flujo de aire para reducir la temperatura de trabajo del host - con el interruptor de modo bajo / alto / apagado para establecer de acuerdo con la condición de juego

[Instalación fácil] - Simplemente coloque su consola PS4 y Pro en la base y conecte el cable USB al host - No necesita alimentación adicional; Un tornillo extra grande incluido para sujetar la consola PS4 Slim; Una ranura para el almacenamiento de un disco duro portátil externo / Hard Drive HDD: Seagate, WD, Toshiba y más

OIVO Soporte Vertical con Ventilador de Refrigeración para Playstation 5, Soporte PS5 con Cargador Mando PS5 y Ranuras de 12 Juegos para Playstation 5 Console € 36.99 in stock 1 new from €36.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño multifuncional todo en uno para consolas Playstation 5 Digital Edition y Disc Edition. Este soporte de refrigeración PS5 con ventiladores de refrigeración eficientes y estación de carga dual de control PS5, dos puertos USB 2.0, indicadores de carga LED, soporte de 12 juegos PS5, almacenamiento de tornillos, cable USB-C 2 en 1, manteniendo todo limpio y ordenado, funcionalidad más rica hace que estos accesorios PS5 sean un mejor reemplazo para el equipo oficial del equipo original PS5 Due. Estación de carga alSene.

Excelente gestión del espacio y fácil de usar: este soporte de refrigeración y carga para PS5 viene en una sola pieza con funciones versátiles, ahorra mucho espacio para mantener la consola PS5, los discos de juego y los controladores organizados y es muy fácil de configurar y usar. Ahorra espacio y permite que todo se utilice de forma segura en posición vertical.

Ventilador de refrigeración PS5 con succión de aire: debido a que la base de la consola PS5 es de salida de aire, este sistema de refrigeración por succión ayuda a disipar el calor de tu consola PS5, para evitar que se sobrecaliente después de una larga sesión de juego. Cuenta con un menor ruido y un enfriador de ventilador más rápido, base de metal y actualizado con un interruptor de encendido/apagado e indicadores para ventilador de refrigeración, diferentes indicadores LED de varios colores que muestran diferentes estados. Luz roja: alta velocidad. Luz naranja: velocidad media. Luz verde: baja velocidad.

Carga de alta velocidad e indicadores LED transparentes: utiliza la estación de carga Playstation 5 para recargar controladores duales PS5 en menos de 2 1/2 horas simultáneamente. Cuenta con 2 indicadores de carga LED que muestran el estado de carga: la luz roja está cargando, la luz verde está completamente cargada/en espera.

Características de seguridad avanzadas: con protección contra sobrecarga, sobrecalentamiento, sobretensión y cortocircuito, la estación de carga del controlador PS5 te mantiene a ti y a tus dispositivos seguros. (Nota: debido al chip protector automático integrado del controlador PS5, dejará de cargar con un volumen de batería del 70%)

LeSB Playstation 4 Slim Soporte Vertical para PS4 Slim Consola, Negro € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es

CHIN FAI Soporte Vertical de Carga PSVR, Stand Vertical PS4 Pro /PS4 Slim/ PS4, [Todo en 1] Accesorio PS4 Playstation VR, Refrigerador PS4,Cargador para Mandos DualShock 4 & PS Move € 35.99 in stock 1 new from €35.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤: TIPO——pantalla personalizada multifunción, carga, almacenamiento de disco, soporte VR y refrigeración Soporte vertical para PS4 / PS4 Slim / PS4 Pro / PS VR.

❤ VENTILADORES SILENCIOSOS——Whisper: se integra en 2 ventiladores de alta velocidad de 500 m para la ventilación, proporciona un flujo constante de aire frío para evitar que su PS4 se sobrecaliente y prolongue su vida útil.

❤ AHORRO DE ESPACIO——diseño compacto con todas las funciones necesarias para los jugadores de PS4; Ranuras de almacenamiento de disco para un disco de Blu-ray de DVD de juego de hasta 9 piezas y soporte VR. Puerto adicional USB2.0 Hub para cargar otro dispositivo con cable o teléfono inteligente.

❤ CONFIGURACIóN SIMPLE——simplemente coloque su PS4 / PS4 Slim / PS4 Pro / PS VR en el soporte y conecte el cable incorporado. Este cable USB alimenta todo, sin necesidad de cables adicionales. Además, admite la línea PS4, fácil de configurar, Play & Play; Toma energía de PS4, no necesita fuente de alimentación adicional.

❤ VERSIóN MEJORADA——Sistema de enfriamiento actualizado, enfriando sus consolas PS4 de manera eficiente, disminuyó el ruido a 50dB. La actualización del paquete, la caja de papel con núcleo 350fore + W9 Reinforece, puede proteger el soporte de carga PS4 no se destruirá en la forma de envío. READ Los 30 mejores Mando Bluetooth Android capaces: la mejor revisión sobre Mando Bluetooth Android

Indeca - Stand refrigerador con ventilador para Playstation 4 Slim (PS4), con cargador doble para mandos y doble puerto USB € 19.50 in stock 1 new from €19.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Soporte para colocar la videoconsola de manera vertical con ventilador de aire para evitar sobrecargas en el aparato

Con cargador dual de mandos dualshock. Los mandos se cargan de manera simultánea. (mandos no incluidos)

Se conecta a la consola mediante cable USB

HUB USB para mayor conectividad

Compatible exclusivamente con PS4 SLIM

Soporte Vertical 2 en 1 Controlador Estación de Carga Soporte Vertical Soporte de Base para PS4 Slim/Pro € 18.79 in stock 2 new from €18.79 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO ÚNICO:Soporte portátil para PS4 Soporte de consola El soporte vertical está diseñado profesionalmente para la consola de juegos PS4 SLIM/PRO. La base de carga puede coincidir completamente con su dispositivo y no habrá desajustes con su dispositivo.

APLICABILIDAD PERFECTA:Soporte de consola Soporte portátil para PS4 La estación de carga del controlador 2 en 1 tiene el corte y la interfaz precisos que garantizan una aplicabilidad perfecta, adecuada para la ubicación de instalación y es muy fácil de instalar.

EXCELENTE RENDIMIENTO:Base para PS4 Soporte Soporte vertical Soporte de controlador vertical El chipset profesional proporciona un excelente rendimiento en el sistema. El soporte del soporte del muelle de soporte vertical tiene una mano de obra fina que garantiza un buen rendimiento.

MATERIALES DE ALTA CALIDAD:2 en 1 Controlador Estación de carga Soporte de estación de carga dos en uno El soporte del soporte del muelle de soporte vertical está hecho de materiales de alta calidad, evita efectivamente la corrosión y el desgaste, es duradero de usar. Y nuestra base de carga tiene una vida útil más larga.

HERMOSA APARIENCIA:Soporte portátil para PS4 Soporte de controlador vertical El producto tiene una apariencia exquisita y compacta, no tendrás ningún sentido de desobediencia cuando lo instales en casa, por el contrario, es muy hermoso.

PS4 Estación de carga del controlador (todo en uno), ventilador de refrigeración, soporte para juegos y concentrador USB € 19.18 in stock 1 new from €19.18

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Producto oficial de Sony Playstation Numskull PS4. Para nuestra gama completa de Playstation 4 accesorios, buscar 'Numskull PS4' en la barra de búsqueda (arriba)

Este muelle 5-en-1 de carga multi-funcional y soporte hace todo sus necesidades PS4. Almacena sus juegos favoritos ordenadamente, Mantiene su PS4 fresco. Mientras que se pierde el suyo. También se cargar dos mandos DualShock.

Este soporte vertical se ajusta a su PS4, PS4 delgado, o PS4 Pro cómodamente

Potente Sistema de refrigeración: Estos ventiladores silenciosos pueden enfriar eficientemente la consola al jugar, que será mucho más útil para prolongar la vida de su PS4.

Almacenar hasta 4 de sus juegos favoritos, y también ha construido en un concentrador USB (No incluye la consola de juegos, o controladores)

Floating Grip PS4 (Original) Wall Mount - Bundle € 34.86 in stock 2 new from €34.86

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Coloque su consola en la pared junto al televisor o escóndelo detrás de la pantalla de tv

Cuando se monta la consola, estará inclinada un poco de la pared permitiendo una ventilación de 360 grados

Instalación en solo unos pocos pasos

Los soportes de pared de Floating Grip están hechos de materiales muy simples, lo que significa que los soportes no dañarán el medio ambiente, no como por ejemplo los soportes de pared hechos de acero y plástico

Kailisen Playstation 4 Slim Soporte Vertical para PS4 Slim Consola, Blanco € 11.29 in stock 1 new from €11.29

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Solo para PS4 Slim: especialmente diseñado para la consola PS4 Slim

Ahorro de espacio: le permite almacenar su sistema PS4 en su posición vertical vertical.

Apariencia sucinta: brillo suave y acabado mate para complementar su PS4 Slim.

Material de alta calidad: hecho de materiales de ingeniería ABS de alta calidad.

Garantía del cliente: ¡Todos los productos de Kailisen están respaldados por nuestra Garantía de satisfacción del 100%! ¡Compra con confianza!

Enfriador de Ventilador de refrigeración PS4, Soporte Vertical para PS4, Ventilador de refrigeración con 3 Puertos de Cargador HUB USB € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Especialmente diseñado para la consola PS4. Esto le permite almacenar su consola PS4 en una posición vertical vertical

Mantenga su PlayStation 4 fresca y tranquila con el soporte de enfriamiento vertical

La estación de carga de doble puerto proporciona energía poderosa para cargar sus dos controladores PS4 simultáneamente,

Los ventiladores de enfriamiento dual integrados en la base proporcionan un flujo constante de aire frío para evitar que la consola PS4 se sobrecaliente

Producto de alta calidad con 30 días de garantía de reemplazo o reembolso de todo el dinero

Kailisen Playstation 4 Soporte Vertical para PS4 Consola, Bianca € 11.59 in stock 1 new from €11.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La base PS4 está diseñada específicamente para despejar espacio en su base de TV o centro de entretenimiento, para que pueda llenar el espacio con más accesorios y juegos de PS4.

No recomendamos volverse loco, pero si lo hace, su PS4 estará bien porque el diseño robusto de este soporte PS4 evita que la consola se vuelque.

DISEÑO DE CALIDAD: Hecho de material de alta calidad, el soporte de PS4 está diseñado para durar y es uno de los mejores accesorios de Playstation 4 en el mercado.

FÁCIL DE INSTALAR: ¡Este soporte de playstation 4 es tan fácil de instalar que su abuela podría hacerlo!

GRAN VENTILACIÓN: ¿Preocupado por el sobrecalentamiento de su PS4? No hay problema. El soporte vertical de PS4 tiene orificios de ventilación que permiten que el aire fluya mejor que el río Hudson.

Kailisen Soporte Vertical para PS4/PS4 Slim/Pro Consola con Estante de Almacenamiento para 6 Juegos, Negro € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La máquina de juego se utiliza como un soporte vertical y un diseño multifuncional del disco de juego.

Aplicar a PS4 / PS4 Slim / PS4 Pro

Simple en apariencia y con estilo

Ligero en peso y muy cómodo de usar.

Ahorra mucho espacio de pie erguido

¿Qué incluye el MRP?

Cada producto viene con un MRP determinado , pero ¿está dentro del presupuesto que tiene cada uno de nosotros?

Ciertamente no.

Las opciones de Soporte Vertical Ps4 disponibles en el mercado son infinitas. Se pueden obtener fácilmente rangos de precios de Soporte Vertical Ps4 en el mercado. Puede obtener fácilmente Soporte Vertical Ps4 por debajo de $ 100 a $ 5000 aquí. Por lo tanto, es muy importante que un comprador establezca un presupuesto antes de entrar en la guerra de las compras. Establecer límites presupuestarios ayuda a una persona a obtener los mejores productos con la máxima asequibilidad.

El mercado está lleno de una variedad de opciones de Soporte Vertical Ps4 que van desde un rango de precios más bajo a uno más alto. Es mejor elegir el que se ajuste bien a su presupuesto. Y si el presupuesto limitado no le molesta, simplemente lo referimos al producto completamente actualizado y presentado.

¿Qué le gustaría para su compra final?

Por lo general, todos han hecho una lista de configuraciones que les gustaría tener para su futuro producto. Pero hay ciertas cosas que a menudo olvidamos al realizar la compra final. Para evitar este tipo de incidentes, haga una lista adecuada de configuraciones e intente hacerlas coincidir con su producto elegido. Asegúrese de recibir la compra final que sea el máximo de su lista de preferencias. No olvide consultar el precio final.

Intente comprar solo de una marca confiable.

Preferiría que solo usara la marca Soporte Vertical Ps4 confiable en la compra final. A medida que la competencia en el mercado aumenta regularmente, el número de marcas también ha aumentado en mayor medida y esto ahora está creando un gran lío. La elección de una marca respetable y de confianza siempre ofrecerá a los futuros consumidores un cierto nivel de comodidad.

Una marca conocida no solo ofrece un producto de calidad, sino que también brinda un mejor servicio al cliente. No olvide comprobar siempre el servicio al cliente Soporte Vertical Ps4 y los centros de servicio cercanos antes de hacer el trato final.

¿Tu producto tiene ofertas Los?

descuentos y las ofertas son algo que atrae la atención de casi todos los usuarios. ¿Pero siempre lo conseguimos? Ciertamente que no y especialmente cuando las rebajas son en temporada alta. La mayoría de marcas y vendedores tienen las mejores ofertas y cupones de descuento para la temporada navideña. Esta es la mejor época del año en la que es fácil obtener su producto preferido al precio más bajo posible.

Ahora que todo está en línea, se ha vuelto más fácil para los usuarios mantenerse al tanto de las mejores ofertas.

¿Qué pasa con la garantía?

Para ser honesto, no existe una palabra como garantía en el mercado. La palabra real que se usa aquí es garantía. No olvide marcar la opción de garantía en su compra final de SM1. No solo lo libera de los dolores de cabeza por reparaciones y mantenimiento, sino que también le brinda un mayor nivel de experiencia de usuario.

Aquí también las marcas funcionan excepcionalmente bien. La mayoría de las marcas ofrecen garantía de calidad a los usuarios. Los productos de marcas reconocidas no solo se dañan fácilmente, sino que también garantizan reparaciones gratuitas.

¿Qué hay de las reseñas? Las

reseñas de la audiencia de confianza tendrán un mayor impacto en la decisión final de SM1. La mejora en la tecnología ha hecho que sea mucho más fácil para los consumidores conocer la reacción del cliente anterior. Las revisiones le ayudarán a conocer los pros y los contras de su producto preferido y los detalles de cada producto.

Fiabilidad del vendedor

La fiabilidad del vendedor marca una gran diferencia. Ahora se ha vuelto bastante difícil distinguir entre el original y la primera y segunda copia del producto. Comprar a un vendedor confiable ofrece un alto nivel de garantía de calidad y también lo ayudará a recibir una mejor atención al cliente las 24 horas del día en el futuro. Es lo mejor que se puede hacer para protegerse del fraude y el fraude en el futuro.

Conclusión

Espero que esta guía para Soporte Vertical Ps4 haya facilitado mucho la compra final de

Soporte Vertical Ps4 ahora. Tenga en cuenta los puntos anteriores antes de completar su futuro producto.