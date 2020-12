La posición israelí de Warneck es problemática

Con menos de un mes para que los dos escaños del Senado de los Estados Unidos de Georgia, el demócrata Rev. P. Rafael Warnock apoyando al senador israelí del Partido Republicano Interino. El partido contra Kelly Lofler es un problema. Mientras Warnock insiste en una postura pro-Israel, Lofler argumenta que las declaraciones que hizo antes de convertirse en candidato prueban que es anti-Israel.

En una videoconferencia organizada por el Consejo Demócrata Judío de Estados Unidos el 8 de diciembre, Warnock dijo: “Soy un ardiente aliado y partidario de Israel, haciendo eco sin reservas. La perspectiva del Dr. King es que el derecho de Israel a ser un estado y estar seguro es incontrolable. “Warnock es pastor principal de la Iglesia Bautista Ebenezer en Atlanta, donde el Rev. Martin Luther King Jr. también sirvió.

Sen., quien actualmente es republicano. La videoconferencia con los demócratas Warnock y John Osof, que desafiarán a David Bertou, atrajo a 2.000 espectadores y fue moderada desde Israel por el embajador de Estados Unidos en Israel, Daniel Shapiro, de 2011 a 2017.

Reciba el boletín de AJT por correo electrónico y nunca se pierda nuestras mejores historias

Al día siguiente, la coalición judía republicana emitió un comunicado al AJD calificando el evento democrático “un ataque a la verdad, un insulto a todos los votantes judíos en Georgia”.

Nota: El RJC celebró una videoconferencia con Lofler y Perdue el 2 de diciembre, pero no permitió la grabación, que luego fue rechazada por la solicitud de grabación de AJD.

Al comentar sobre la videoconferencia de los demócratas, Warnock dijo: “Mis oponentes están tratando de usar a Israel como otra cuña en esta campaña, lo que creo que es muy desafortunado”. Ojalá me hubiera sorprendido. Yo no. Les importa, deberían estarlo. “

Las encuestas de opinión publicadas en diciembre sitúan a Warnock 5 puntos por delante de Lofler y Lofler lidera a Warnock 7 puntos. Los mismos estudios han demostrado que Osaf y Bertue tienen una ventaja de 2 puntos entre sí. Los republicanos deben ganar una de las carreras para mantener el control del Senado. Las victorias demócratas en ambos formarían una facción 50-50, y se prevé que el vicepresidente sea la demócrata Kamala Harris, quien recibió votos de desempate.

El senador republicano Warnock lo llama un “candidato antiisraelí en ninguna parte del país”.

Warneck pasó la mayor parte de su tiempo hablando de Israel en una videoconferencia el 8 de diciembre.

“Soy partidario y defensor de una solución de dos estados. Lo veo como una posible vía para un estado judío democrático, y estoy comprometido con ese trabajo, y creo que merece atención, enfoque y compromiso”, dijo Warnock. Siempre defenderé el derecho de las personas a protestar de forma no violenta, pero al mismo tiempo condeno al BDS [the Boycott, Divestment, Sanctions movement], Negándome a reconocer el derecho de Israel a la existencia, apoyo al presidente [Barack] Memorando de entendimiento de Obama. El acuerdo de 2016 proporciona $ 38 mil millones en ayuda militar estadounidense a Israel durante un período de 10 años. “Israel es un aliado importante para nosotros, un aliado muy importante para nosotros en esa parte del mundo.” Nuestra asistencia y apoyo a Israel me hará avanzar como miembro del Senado “, dijo Warnock.

Warnock Lofler y sus seguidores judíos han sido blanco de una carta que firmó luego de un viaje a Israel y los territorios palestinos en febrero de 2019 con un grupo de ministros afroamericanos y sudafricanos organizados por el Consejo de Iglesias Nacionales. El clero “observó la intensa militarización de Cisjordania, que recuerda a la ocupación militar de Namibia por parte del apartheid de Sudáfrica”.

En una videollamada del 8 de diciembre, Warnock dijo: “No creo que Israel sea un país racista, como algunos han sugerido”.

En respuesta, el RJC dijo: “No creo que Israel sea un país racista. Warnock dijo que hubo un intercambio muy humillante para la comunidad judía, que, aunque firmó una carta el año pasado, fue todo lo contrario. “

Warnock también se dirigió al sermón de mayo de 2018, que discutió una discusión de una semana sobre el compromiso de la embajada de Estados Unidos en Jerusalén y el conflicto entre las tropas israelíes y los palestinos. Dijo en el sermón: “Hemos visto al gobierno israelí disparar a hermanos y hermanas palestinos desarmados como aves de presa. No me importa quién lo haga, está mal. Está mal disparar a los hijos de Dios como si no fueran un bar. Decir que las vidas de los negros son importantes no es más antisemita que decir que soy anti-blanco. La vida palestina es importante. “

“Hablé con activistas y sobre los derechos humanos y la capacidad de la gente para escuchar”, dijo Warnock a la audiencia. Al mismo tiempo, tengo más reconocimiento de Hamas y el peligro que representan para el pueblo israelí. “

“Israel está tratando de llevarnos a un lugar donde pueda estar en paz con sus vecinos, y al mismo tiempo ser un intermediario honesto y de principios que defiende los derechos humanos”, dijo.

Lofler lanzó un comercial de televisión el 10 de octubre titulado “Birds of a Feather”. En un comunicado con él, dijo, “Rafael Warnock es un candidato antiisraelí en todo el país que apoya la reducción de toda la ayuda militar a nuestros aliados más fuertes. Wright celebró. A diferencia de mi adversario, siempre lucharé por la soberanía de Israel y siempre estaré detrás del amigo y aliado más fuerte de Estados Unidos “.

Nota: Durante y después de 2008, Warnock trató de explicar el Sermón del Domingo de Ramos de abril de 2003 en la Trinity United Church of Christ en Chicago, durante el cual el Rev. Fr. Wright usó las palabras, “Maldita sea América”. Cuando se publicó una cinta del sermón de Wright durante la campaña presidencial de 2008, la controversia que siguió llevó a Barack y Michael Obama a renunciar a la iglesia.

Senador republicano. David Bertue dijo que el Desafío Democrático era “antisemita, pero en el peor de los casos, era corrupto”.

En sus comentarios, Ossoff se refirió a un anuncio digital, que fue lanzado y retirado por la campaña de Bertou en julio, en el que la nariz de Oshob parecía alargada. “¿David Burdo dirigió un anuncio de ataque antisemita en el que metió mi nariz? Sí, lo hizo. ¿Fue repugnante? Sí, lo fue. ¿Se disculpó por eso? No, no lo hizo”, dijo Osof. [Perdue’s campaign blamed the advertisement on a subcontractor subsequently fired.]

“Entonces, puede que sea un antisemita, pero en el peor de los casos, es corrupto”, dijo Osof. En repetidas ocasiones acusó a Bertu de beneficiarse de las bolsas de valores al tiempo que reducía la epidemia de COVID-19. Un anuncio de televisión de Bertou reitera la posición del presidente republicano de que su campaña fue “completamente absuelta” de cualquier delito.

El RJC dijo en un comunicado: “Recientemente, para sorpresa de todos, el exjefe de Osop, que llamó a las termitas israelíes, dijo: Sermones del reverendo Jeremiah Wright. Todo este evento es un gran insulto para toda la comunidad judía y se puede ver a través de la retórica de falsa propaganda del electorado judío de Georgia, Rafael Warnock y John Osof. “

Nota: Osaf dejó el personal de Johnson en Capitol Hill en 2012. En 2016, Johnson comparó la construcción de viviendas en la costa oeste con “un estándar”. [stream]Casi las termitas pueden entrar a un apartamento y comer, sabes que has comido, te has caído encima. Más tarde, su oficina dijo que Johnson “no quería ofender ni insultar a los israelíes ni al pueblo judío”.