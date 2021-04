Inicio » Top News Los 30 mejores Estanteria Metalica Almacenaje capaces: la mejor revisión sobre Estanteria Metalica Almacenaje Top News Los 30 mejores Estanteria Metalica Almacenaje capaces: la mejor revisión sobre Estanteria Metalica Almacenaje 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Estanteria Metalica Almacenaje?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Estanteria Metalica Almacenaje del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Deuba 2x Estanterías metálicas para cargas pesadas 4 niveles Almacenaje - Bricolaje 170x75x30 cm Carga máxima de 280kg € 54.95 in stock 1 new from €54.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este set de 2 estanterías metálicas es lo que necesita para su almacén, su taller o su sótano

Esta estantería metálica dispone de 4 estantes de MDF que proporcionan una carga de hasta 70 kg por estante, lo que proporciona una carga total máxima de 280kg.

Colóquela en su garaje o sótano para guardar las herramientas del hogar; o en el taller o almacén para organizar los suministros de trabajo. También puede separarlo en 2 mesas para trabajar o hacer manualidades en él.

Estantería de metal con sistema de enganche - Apta para fijarla en la pared - Con barra transversal para estabilizarla - Construcción de metal galvanizado - Los 4 baldas de MDF se pueden cambiar de forma variable

Datos técnicos: Medidas: (Largo x ancho x profundo): 170 x 75 x 30cm - Peso: 9,5 kg - Número de tableros: 4 - Material de la balda: MDF - Material de la estanteria: Metal galvanizado - Peso máximo por tablero: 70 kg - Peso máximo por estantería: 280 kg

alvorog Estantería Metálica de Almacenaje con 5 Baldas, Altura Ajustable, con 2 x 5-Ganchos Laterales, Estantería de Multiuso con Capacidad de Carga 25kg por Balda, 59 x 34 x 150 cm - Negro € 46.99 in stock 1 new from €46.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ESTRUCTURA RESISTENTE ➤ Las estanterías están contruidas en acero con carbono para ofrecer una unidad robusto. Bajo carga uniforme, cada capa puede soportar 25kg. Se aplica una capa de barniz a la superficie del estante, que protege la estantería del agua y de la corrosión. Es perfecta para el baño y la cocina.Dimensiones: 59 x 34 x 150 cm.

USO AMPLIO ➤ Con una capa de barniz negro de estilo, esta estantería moderna es adecuada para varios estilos de decoración. Se puede colocar en cocina, baño, sala de estar, dormitorio y ect. Puede usarla para almacenar varios artículos para que el espacio se vea más ordenado y limpio

GRAN ESPACIO DE ALMACENAMIENTO ➤ Esta estantería cuenta con 5 baldas que ofrecerle un espacio suficiente para colocar las cosas. Además, tiene 2 x 5-ganchos adicionales para colgar cosas. Pueden ponerlo en cualquier lugar para almacenar las cosas, es que sus cosas están en orden.

INSTALACIÓN FÁCIL ➤ Es súper fácil de instalar. La altura de los estantes de alambre es ajustable en incrementos de 1 pulgada según su necesidade. Recomienda: asegúrese de que los clips de plástico "TOP" estén hacia arriba y que la unidad del estante de alambre cubra los clips de plástico por completo para su seguridad

PIES AJUSTABLE ➤ Los pies de la estantería es ajustable para adaptarse a la superfice. De esta manera, puede asegurarse de que la estantería pueda mantener su estabilidad en terreno irregular. Alvorog ofrece una garantía de un año. ¡No dude en contactarnos si tiene alguna pregunta! READ Los 30 mejores Plafon De Techo Led capaces: la mejor revisión sobre Plafon De Techo Led

Yaheetech 2 Piezas Estantería Metalica Estante Almacenaje 180 X 90 X 30 cm Carga 875 KG Estantería Almacén Garaje € 69.99 in stock 1 new from €69.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Altura ajustable: este estante tiene cinco niveles, La altura de cada nivel se puede ajustar para satisfacer sus diferentes necesidades. Los estantes se pueden ajustar a una pequeña distancia para colocar artículos diferentes.

Usos múltiples: cada estante de almacenamiento de 5 niveles incluye 16 piezas de pies de plástico, 32 piezas en total. Por lo tanto, puede construirlo como una unidad de estantería u horizontal como un banco de trabajo largo. Los buenos bastidores son versátiles para sótanos, almacenes, talleres, tiendas, hogares, dormitorios, salas de estar, cocinas, etc.

La estantería almacenaje está construido de acero, la estructura de marco de acero con mayor firmeza para proporcionar mayor estabilidad. La carga de cada balda es 175 KG.

Antióxido y antiarañazos: la superficie del estante de la pantalla está cubierta por una capa de polvo con el borde liso, lo que hace que el estante sea resistente al óxido y lo suficientemente liso para evitar arañazos. Hay pies de plástico duraderos para mayor estabilidad en la parte inferior para evitar que el piso se raye y dañe.

Diseño sin tornillos para un montaje fácil: los bastidores de almacenamiento son fáciles de construir y se acompañan todos los montajes e instrucciones necesarios. Se recomienda un mazo de goma para el montaje. (Un mazo de goma no incluido; incluya un par de guantes para su conveniencia).

KG KitHome - Estanteria Almacenaje 5 Baldas, 180x90x40cm, 175Kg por Balda, Galvanizada y MDF, GALVA 5B9040175K € 33.76 in stock 3 new from €33.76

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estanteria metálica con 5 estantes en acero galvanizado + MDF

Proporciona una carga de 175kg por estante (repartidos uniformemente)

De fácil montaje, sin tornillos, muy estable

Doble posibilidad de montaje: vertical o horizontal

Medidas: 180x90x40cm, peso: 14 kg

Nyana Home | Set de 2 Estanterías Metálicas Galvanizadas | 875Kg 5 Baldas | Medidas 180 x 90 x 40cm € 59.45 in stock 1 new from €59.45 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estantería metálica multiusos fabricada en metal galvanizado de alta calidad para uso doméstico o profesional

Los estantes se pueden montar de maneras diferentes, como por ejemplo, dos mesas de trabajo

Dispone de 5 baldas o estantes con una capacidad de 175kg cada uno

Con barras de refuerzo transversales para mayor estabilidad y resistencia

Dimensiones de la estantería montada: 180 x 90 x 40cm (Alto x Ancho x Fondo)

Nyana Home | Estantería Metálica Galvanizada 875kg | 5 Baldas | Medidas 180 x 90 x 40cm | Garaje Oficina Despensa € 32.90 in stock 1 new from €32.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estantería metálica multiusos fabricada en metal galvanizado de alta calidad para uso doméstico o profesional

Los estantes se pueden montar de maneras diferentes, como por ejemplo, dos mesas de trabajo

Dispone de 5 baldas o estantes con una capacidad de 175kg cada uno.

Con barras de refuerzo transversales para mayor estabilidad y resistencia.

Dimensiones de la estantería montada: 180 x 90 x 40cm (Alto x Ancho x Fondo)

Kithome MAX Estanteria Almacenaje 5, 150x75x30cm, 175Kg por Balda, Pintada en Negro y MDF, GALVA 5B7530175K, Acero, Mediano € 34.95 in stock 1 new from €34.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estanteria metálica con 5 estantes en acero pintado en negro MDF

Proporciona una carga de 175kg por estante (repartidos uniformemente)

De fácil montaje, sin tornillos, muy estable

Brand: Kithome

T-LoVendo TC90X45 Estantería Metálica Galvanizada de 5 Baldas, 180 x 90 x 40cm € 34.65 in stock 1 new from €34.65 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estantería multiusos fabricada en metal galvanizado de alta calidad para uso doméstico o profesional

5 baldas o estantes con una capacidad de 175kg cada uno.

Barras transversales estabilizadoras.

Dimensiones: 180 x 90 x 40cm (Alto x Ancho x Profundo)

Homelux 999557 Kit Estantería Metálico 5 Baldas, Blanco, 170 x 75 x 30 cm € 29.95 in stock 4 new from €29.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color: blanco; material: chapa metálica N; baldas: 5; medidas: 170 x 75 x 30 cm kilos soportado por balda: 50 kg; modelo: kit estanteria metálico

Práctica estantería metálica en color blanco de fácil montaje; incluye 5 baldas que soportan hasta 50 kg cada una; medidas: 170 x 75 x 30 cm (alto x ancho x fondo)

Presentacion: retractilado

Garden House Garage 91 Estantería Esquinera Modular Galvanizada 5 Baldas Ajustables 180x90x40x70,5cm 875Kg GH91 € 56.10 in stock 2 new from €56.10 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estantería metálica > fabricada en acero galvanizado y tableros MDF (fibras de densidad media)

Estantería esquinera > con 5 baldas de esquina ajustables y regulables.

Estantería galvanizada multiusos > 3 opciones de montaje, se convierte hasta en mesa de trabajo.

Usos > Estantería almacenaje, garaje, talleres, comercios o uso doméstico.

Peso y Dimensiones > máximo 175 kg/balda y 180x90x40x70,5 cm (alto x ancho x fondo x diagonal).

OcioDual Estanteria Metalica Galvanizada 875kg 5 Baldas 180 x 90 x 40cm Ideal Garaje € 33.90 in stock 1 new from €33.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estantería multiusos fabricada en metal galvanizado de alta calidad para uso doméstico o profesional

Dispone de 5 baldas o estantes con una capacidad de 175kg cada uno.

Los estantes se pueden montar de maneras diferentes, como por ejemplo, dos mesas de trabajo.

Dimensiones de la estantería montada: 180 x 90 x 40cm (Alto x Ancho x Fondo)

Con barras de refuerzo transversales para mayor estabilidad y resistencia.

Set de 2 Estanterías Metálicas Galvanizadas 875Kg 5 Baldas modulares 180 x 90 x 40cm € 69.90

€ 63.90 in stock 2 new from €63.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dispone de 5 baldas o estantes con una capacidad de 175kg cada uno

Con barras de refuerzo transversales para mayor estabilidad y resistencia

Estantería metálica multiusos fabricada en metal galvanizado de alta calidad para uso doméstico o profesional

Dimensiones de la estantería montada: 180 x 90 x 40cm (Alto x Ancho x Fondo)

Fácil montaje sin herramientas ni tornillería

T-LoVendo 2X30.10 Set de 2 Estanterías Metálicas Galvanizadas 875Kg 5 Baldas (2 Unidades), Multicolor, Talla Única € 58.99 in stock 1 new from €58.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Carga máxima 875kg

Sistema de encaje sin tornillos

Montaje fácil e intuitivo

Patas con base antideslizante

Paneles de mdf (clase de e1) ligeros y estables

Estantería metálica galvanizada 875Kg 5 Baldas modular 180 x 90 x 40cm € 38.90

€ 34.90 in stock 1 new from €34.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dispone de 5 baldas o estantes con una capacidad de 175kg cada uno

Con barras de refuerzo transversales para mayor estabilidad y resistencia

Estantería metálica multiusos fabricada en metal galvanizado de alta calidad para uso doméstico o profesional

Dimensiones de la estantería montada: 180 x 90 x 40cm (Alto x Ancho x Fondo)

Fácil montaje sin herramientas ni tornillería

OcioDual 2x Estanteria Metalica Galvanizada 875kg 5 Baldas 180 x 90 x 40cm Ideal Garaje € 66.90 in stock 1 new from €66.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estanterías multiusos fabricadas en metal galvanizado de alta calidad para uso doméstico o profesional

Disponen de 5 baldas o estantes con una capacidad de 175kg cada uno.

Los estantes se pueden montar de maneras diferentes, como por ejemplo, dos mesas de trabajo.

Dimensiones de la estanterías montadas: 180 x 90 x 40cm (Alto x Ancho x Fondo)

Con barras de refuerzo transversales para mayor estabilidad y resistencia.

Amazon Basics - Estantería con 5 baldas, cromado € 59.41

€ 57.44 in stock 1 new from €57.44

1 used from €52.07

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estantería con 5 baldas para la cocina, el despacho, el garaje, etc.

Cada balda soporta hasta 158,7 kg (distribuidos de manera uniforme); peso máximo total de 793,7 kg.

Baldas de rejilla ajustables en niveles de 2,54 cm; no requiere el uso de herramientas.

Resistente construcción de acero con acabado cromado negro; patas niveladoras ajustables.

Medidas: 91,4 x 35,5 x 182,8 cm (largo x ancho x alto).

Estantería Verde Metálica Modular con 4 Baldas Ajustables | RDM | Estantería Uso Doméstico | Estantería Multiusos | Dimensiones 148x60x30cm | Aguanta hasta 240Kg € 22.90 in stock 2 new from €22.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estantería metálica > fabricada en acero de color verde y tableros MDF (fibra de densidad media).

Estantería modular > con 4 baldas ajustables/regulables según las necesidades.

Estantería Uso Doméstico > para el garaje, para guardar libros en un trastero...

Estantería fácil de montar > se monta sin herramienta ni tornillería

Peso y Dimensiones > máximo 60kg/balda y 148x60x30cm (alto x ancho x fondo). READ Guinness González García: "Podemos tener más en marzo ...

Pack 2 Estanterías Modulares Negras con 5 Baldas Ajustables | GH91 | Estantería Uso Profesional o Doméstico | Dimensiones 180x90x40cm | Aguanta hasta 875 Kg | Garantía 2 Años € 62.90 in stock 1 new from €62.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estantería metálica negra > fabricada en acero negro y tableros MDF (fibras de densidad media)

Estantería modular > puede montarse de forma horizontal o vertical.

Uso Doméstico > estantería para garaje, para guardar libros en un trastero ...

Uso profesional > estantería de almacenaje en talleres, tiendas, comercios ...

Peso y Dimensiones > máximo 175kg/balda y 180x90x40cm (alto x ancho x fondo).

Estantería Metálica de Almacenamiento y Organización, Cromada 4 Baldas Ajustable con Alturas Ajustables y 4 Ganchos Laterales 45 x 30 x 90 cm € 35.99 in stock 1 new from €35.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Construcción de durabilidad: construido de tubo de metal resistente con un acabado revestido de energía, la elegante estantería de 4 estantes ofrece la mejor fiabilidad y atractivo moderno. Utilizado en cocina, dormitorio, baño, oficina y mucho más. Resistente a la corrosión, arañazos y abolladuras, puede satisfacer sus necesidades de almacenamiento a largo plazo.

Almacenamiento inteligente: 4 unidades de estantes con 4 ganchos te ofrecen un montón de opciones de almacenamiento,suministros de cocina, artículos de baño, elementos decorativos, ropa de cama y mucho más. Cada nivel puede cargar hasta 30 kg.

Fácil de montar: no necesita herramientas; simplemente deslice el estante a la parte superior de los clips que lo mantienen en su lugar a la altura deseada. Asegúrese de que los estantes se vuelven de la manera correcta para que se ajusten completamente y cubran los clips de plástico para un uso seguro.

Respaldo ecológico para el pelo: el elegante acabado de barniz en la superficie añade una sensación de estilo a cualquier decoración del hogar, y es no tóxico, inofensivo y sin olor para proteger el estante de almacenamiento contra el óxido y la corrosión. La alfombrilla de goma en la parte inferior de los pies puede evitar arañazos.

Garantizado: ofrecemos 3 meses de reembolso completo si no estás satisfecho con nuestro almacenamiento de estantería. Por favor, no dude en contactar con nosotros a través del mensaje del comprador de Amazon para cualquier pregunta o problema. Compra sin necesidad de trabajo. !

Hans Schourup Blueracking – Estantería (5 estantes. Galvanizado. Dimensiones: 180 x 80 x 40 cm. de hasta 90 kg. por balda. (450 kg. Pro. Estante) € 50.41

€ 46.08 in stock 1 new from €46.08

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fácil montaje con único Montagesystem sin werwendung de tornillos

Plenamente cincados y, por tanto, muy duradero.

Estanterías con muy alta carga valores. estantes en cuadrícula de 35 mm, regulable en altura.

Manejable se envía en cartón. las patas de plástico permiten un fácil y kratzfreies mover y removibles del estante.

El estante tiene una alta estabilidad.

Amazon Basics - Estantería de 3 baldas, con ruedas - Cromado € 34.39 in stock 1 new from €34.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estantería con 3 baldas y ruedas para la cocina, el despacho, el garaje, etc.

Cada balda soporta hasta 33,11 kg (distribuidos de manera uniforme); la carga estática máxima total es de 99,79 kg y la carga dinámica máxima es de 68,03 kg.

Baldas de rejilla ajustables en niveles de 2,54 cm; no requiere el uso de herramientas.

Resistente construcción de acero con acabado Cromado; patas niveladoras ajustables.

Mide 58,92 x 34,04 x 83,18 cm (largo x ancho x alto).

Estante de Almacenamiento para Garaje: 180 cm x 120 cm x 45 cm | Azul - 5 Estantes | 175 kg de Carga Cada balda (Capacidad para 875 kg) | Estantería para Garaje Muy Resistente - 5 Años de Garantía € 45.95 in stock 1 new from €45.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ELIGE EL DISEÑO: cada sección está formada por dos unidades de almacenamiento independientes que se pueden apilar y fijar fácilmente a las otras, así podrás elegir si instalas una estantería metálica completa o de media altura.

FUERTE Y RESISTENTE: cada estante para carga pesada ha sido probado y es suficientemente resistente para aguantar 175 kg. (nada menos que 875 kg. en total). Además, incluye patas antideslizantes para lograr la máxima estabilidad. Con este organizador para el garaje o el trastero tendrás las cosas siempre en orden.

MONTAJE FÁCIL: nuestro innovador sistema de almacenamiento se monta fácil y rápidamente, ya que no se necesitan herramientas ni tornillos. Este sistema te permite unir los estantes de forma segura en pocos segundos.

DURADERO: todos los sistemas de almacenaje de G-Rack están fabricados en materiales de gran calidad. Esta estantería para garaje cuenta con tableros de MDF resistentes a la humedad y un recubrimiento de metal inoxidable.

GARANTÍA DE 5 AÑOS: somos la única empresa que ofrece una garantía de 5 años. Además, te enviamos la factura con IVA. Si tienes alguna pregunta, ponte en contacto con nuestro equipo de Reino Unido y te atenderán encantados.

Amazon Basics - Estantería con 5 baldas, con ruedas, color cromo € 74.29

€ 70.54 in stock 1 new from €70.54

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estantería con 5 baldas y ruedas para la cocina, el despacho, el garaje, etc.

Cada balda soporta hasta 20 kg (distribuidos de manera uniforme).

Baldas de rejilla ajustables en niveles de 2,54 cm; no requiere el uso de herramientas.

Resistente construcción de acero con acabado cromado; patas niveladoras ajustables.

Tamaño 76 x 36 x 152 cm; 156 cm de altura incluyendo las ruedas.

KG KitHome MAX 5B9045275K - Estanteria Almacenaje 5 Baldas, Negro y MDF, 180x90x45cm, 275 Kg por Balda € 43.97

€ 41.96 in stock 1 new from €41.96

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estantería metálica con 5 estantes en mdf

Proporciona una carga de 275kg por balda (repartidos uniformemente)

De fácil montaje, sin tornillos, muy estable

Los estantes se puede colocar a diferentes niveles

Medidas: 180x90x45cm, peso: 16, 5 kg

SIMPDIY estanteria Modular Malla Almacenamiento, librería Armario 6 Cubos, estanterias metalicas almacenaje Alta Capacidad, Vitrina Almacenamiento artículos Sala Estar Oficina, 124x32x124cm, Gris € 32.99 in stock 1 new from €32.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gran capacidad: este armario mide 30 * 30 cm y puede almacenar ropa, libros, bolsos y juguetes.

Montaje sencillo: Armario de rejilla metálica, el armario está hecho de hojas cuadradas, lo que reduce la confusión del montaje y le permite montarlo fácilmente

Diseño de bricolaje: la combinación de módulos le permite ajustar la forma en que se ensambla el producto de acuerdo con sus necesidades. Puede dividir el producto en un armario, un gabinete de almacenamiento o incluso un cesto.

Robusto y duradero: el uso de materiales plásticos duros y amigables con el medio ambiente, acero espesado, por lo que todo el gabinete es muy resistente. El peso de una sola rejilla es de 5 kg.

Servicio postventa: ofrecemos una garantía de un año a partir de la fecha de compra. Si tiene alguna pregunta, puede contactarnos y reemplazarla de forma gratuita dentro de un año. Si tiene algún problema con los productos, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Yaheetech 180 x 120 x 60 cm 5 Niveles Estantería de Almacenaje Estante para Garaje Carga de 875 kg Estantería Grande para Cocina Supermercado Restaurante Trastero Idustrial € 81.99 in stock 1 new from €81.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gran espacio: La estantería ofrece un espacio grande en cada nivel para caber las cosas de gran tamaño. Además, la dimención de 120 x 60 cm de la base garantiza la estabilidad del estante. Dimensión total: 180 x 120 cm x 60 cm (largo x ancho x alto)

Carga de peso hasta 875 kg: El estante de almacenamiento está hecho de acero de calidad y paneles de MDF, que garantiza una carga de 875 kg en total y la carga de peso por cada nivel es 175 kg. Cada balda es capaz de aguantar las mercancías de peso, que facilita el uso comercial y personal.

Montaje flexible: Esta estantería podría ser montado en diferentes formas según sus necesidades. La distancia entre cada nivel se puede ajustar. También se puede montar cuatro tableros u menos con el fin de lograr más espacio para las mercancías de tamaño superado.

El montaje sin tornillo: Las piezas de conexión facilita el montaje del producto. Todo el proceso de montaje es rápido, fácil y sin tornillo. Los guantes incluidos protege sus manos.

Versatilidad en varias ocasiones: Esta estantería sirve para el uso comercial y personal. La carga de peso garantiza el uso en garaje, restaurante, supermercado u otras ocasiones. Usted también puede usarlo en su hogar para el almacenamiento de sus piezas. READ ¡La consola Nintendo 64 más pequeña del mundo hecha por fanáticos es en realidad del tamaño de su caja!

oliote 6 Estantes Estantería, 6 Baldas Estantería de Alambre, Estantería de Cocina,Estantería en Metal con Ganchos Laterales, Cromado, 54 x 29 x 160 cm, Plata € 50.99 in stock 1 new from €50.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤ 【Acero cromado de alta calidad】: la estantería de 6 niveles está hecha de acero muy duradero y cromo pulido. Súper resistente y duradero. Tiene una excelente característica de resistencia al óxido y a la corrosión y es muy fácil de limpiar.

❤ 【Gran capacidad y almacenamiento fuerte】 - Tamaño: 54 x 29 x 160 cm, Peso total máximo de carga: 500 libras. El diseño de 6 estantes y un gancho lateral hace que sea fácil ayudarlo a tener un hogar limpio y ordenado. Cada estante es ajustable, puede cambiar a diferente altura cambiando el lugar de los clips.

❤ 【Diseño seguro y útil】: los postes tienen ranuras dobles periódicamente para ayudarlo a asegurarse de obtener todos los clips a la misma altura. Los pies ajustables pueden ayudarlo a pararse al mismo nivel y adaptarse a diferentes terrenos. Además, cada estante tiene un diseño de valla de seguridad que protege sus artículos para que no se caigan del estante.

❤ 【Aspecto increíble】: después de una larga investigación de mercado, diseñamos esta estantería de alambre. Su aspecto moderno, simple y moderno se adapta a la sala de estar, el baño, la cocina, el garaje, la oficina, etc. No solo ayuda a organizar muchos de sus artículos, sino que también ahorra espacio y hace que su habitación sea más hermosa.

❤ 【Fácil montaje】: gracias a las instrucciones detalladas y los componentes claramente definidos. Se tarda unos 15 minutos en montar esta estantería industrial sin ayuda. No necesita herramientas.

Deuba Set 2 Estanterias Metálicas 5 niveles almacenamiento 180x90x40 cm Carga máxima de 875kg Metal galvanizado € 68.95 in stock 1 new from €68.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El set de 2 estanterías metálicas es perfecto para su taller, almacén o su sótano.

Cada estantería metálica dispone de 5 estantes de MDF que soportan una carga de hasta 175 kg por estante, lo que proporciona una carga total máxima de 875kg

Colóquelas en su garaje o sótano para guardar las herramientas del hogar; o en el taller o almacén para organizar los suministros de trabajo. También puede separarlo en 2 mesas para trabajar o hacer manualidades

Datos técnicos: Medidas: (Largo x ancho x profundo): 180 x 90 x 40cm - Peso: 13kg - Número de tableros: 5 - Material de la balda: MDF - Material de la estanteria: Metal galvanizado - Peso máximo por balda: 175kg (con carga repartida de forma uniforme) - Peso máximo por estantería: 875kg

Incluye : 2x estanterías metálicas - 8 pies de plástico - 5 baldas de MDF - 20 travesaños (largo/corto) - 8 soportes metalicos - 8 conectores de metal

Estante de Almacenamiento para Garaje: 180 cm x 120 cm x 45 cm | Galvanizado - 5 Estantes | 175 kg de Carga Cada balda (Capacidad para 875 kg) | Estantería para Garaje - 5 Años de Garantía € 45.95 in stock 1 new from €45.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ELIGE EL DISEÑO: cada sección está formada por dos unidades de almacenamiento independientes que se pueden apilar y fijar fácilmente a las otras, así podrás elegir si instalas una estantería metálica completa o de media altura.

FUERTE Y RESISTENTE: cada estante para carga pesada ha sido probado y es suficientemente resistente para aguantar 175 kg. (nada menos que 875 kg. en total). Además, incluye patas antideslizantes para lograr la máxima estabilidad. Con este organizador para el garaje o el trastero tendrás las cosas siempre en orden.

MONTAJE FÁCIL: nuestro innovador sistema de almacenamiento se monta fácil y rápidamente, ya que no se necesitan herramientas ni tornillos. Este sistema te permite unir los estantes de forma segura en pocos segundos.

DURADERO: todos los sistemas de almacenaje de G-Rack están fabricados en materiales de gran calidad. Esta estantería para garaje cuenta con tableros de MDF resistentes a la humedad y un recubrimiento de metal inoxidable.

GARANTÍA DE 5 AÑOS: somos la única empresa que ofrece una garantía de 5 años. Además, te enviamos la factura con IVA. Si tienes alguna pregunta, ponte en contacto con nuestro equipo de Reino Unido y te atenderán encantados.

Tayg 635 - Kit estantería plástico € 27.91

€ 23.80 in stock 1 new from €23.80

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estantería plástico con 5 bandejas, 16 puntales, 4 tapones, 4 pies y 2 soportes estantería

Presentación en paquete retractilado fácilmente transportable

Doble soporte de fijación en la pared

Fácil montaje, sin necesidad de herramientas

Ecológica, 100% reciclable

