Los 30 mejores Sierra De Mesa Einhell capaces: la mejor revisión sobre Sierra De Mesa Einhell

Einhell TC-TS 2025/2 U - Sierra de Mesa Circular (máx. 2000 W, ajuste de la altura/inclinación de la hoja de sierra, Ø 250 x 30 mm hoja, tope-guía angular +/- 60°, superficie de contacto iz/de) € 159.55 in stock 6 new from €159.55 Check Price on Amazon

Amazon.es Features La mesa de corte einhell tc-ts 2025/2 u es una ayuda de 2.000 vatios que permite trabajar con madera maciza, tableros de fibra de madera y materiales similares

La sierra de mesa circular está equ ipad a con una hoja de sierra de carburo de tungsteno de precisión, con la que se puede ajustar fácilmente la altura y la inclinación con un mango mediante el ajuste 2 en 1

El tope-guía paralelo mejorado y muy estable permite realizar cortes longitudinales perfectamente precisos sin problemas y el tope-guía angular (+/- 60°) y la hoja de sierra basculante permiten realizar cortes a inglete

La superficie de apoyo se ve incrementada por las estables mesas auxiliares: a la izquierda y a la derecha hay extensiones para piezas de trabajo más anchas; el estable bastidor de base tiene una cómoda altura de trabajo de 850 mm

El sistema de extracción en la carcasa y en la cubierta de la hoja de sierra garantiza un entorno de trabajo limpio; en la carcasa está colocado un dispositivo para el enrollado del cable de corriente

Einhell - Sierra circular de mesa (tope paralelo ajustable, carcasa resistente, metal, protección contra sobrecargas del motor), 4340425 € 112.45 in stock 1 new from €112.45

2 used from €69.40

Amazon.es Features Con la sierra circular de mesa Einhell TC-TS 210, el bricolaje experimentado dispone de una potente herramienta para realizar trabajos de corte preciso en materiales utilizados para la construcción y el bricolaje de ocio, como madera maciza, paneles de madera reconstituida y placas de fibra, así como madera revestida o chapada.

Con una potencia máxima de 1200 W y una velocidad de vacío de 4.800 rpm, esta sierra circular de mesa es una herramienta versátil compacta, estable y potente.

Con una superficie de base de 525 x 440 mm, la mesa tiene un tamaño para garantizar una buena comodidad de uso. La mesa también está provista de graduaciones claramente visibles.

El tope angular de +/- 60 ° permite realizar fácilmente cortes de pestañas precisos. El tope paralelo dispone de un dispositivo de bloqueo en ambos lados para cortes exactos.

Con sus dientes de carburos de tungsteno, la hoja de sierra inclinable de 45° y regulable en altura continua permite trabajar los materiales con facilidad. El grosor de corte máximo es de 27 mm a 45 ° y de 45 mm a 90 °.

Einhell Sierra de mesa circular TC-TS 200 (máx. 800 W, motor de inducción de bajo mantenimiento, Ø200 x ø16 mm hoja, tope en ángulo (+/- 60°), hoja de la sierra puede inclinarse 45°) € 79.95 in stock 1 new from €79.95

Amazon.es Features Compacto y móvil: diseño portátil para cualquier banco de trabajo

Opciones de trabajo flexibles: ángulo de corte ajustable y tope-guía paralelo para cortes limpios

Accionamiento potente gracias a un motor asíncrono potente y de bajo mantenimiento

Las patas de plástico tienen un efecto amortiguador de las vibraciones y garantizan un soporte estable

La entrega incluye un tope de 45°, una hoja de sierra y un bastón de corredera, así como herramientas para cambiar la hoja de la sierra

Einhell Tc-Ts 254 Eco - Sierra circular de banco (guía paralela para cortes precisos, guía angular para cortes biselados a 45°, cuerpo de sierra y paralama, con conexión para aspiración de virutas) € 148.72 in stock 1 new from €148.72

Amazon.es Features La sierra circular de mesa einhell EC-TS 254 es perfecta para los amantes del bricolaje gracias a su practicidad y a sus numerosos accesorios. Las piezas de trabajo de madera, laminado o plástico y las tablas de cortar ya no serán un problema.

Altura e inclinación (de 0 ° a 45 °) se pueden ajustar rápida y fácilmente con una mano. La guía paralela mejorada con sujeción excéntrica y el ajuste de la inclinación (+/- 45 °) garantizan cortes a biselado perfectos.

El cuerpo de la sierra dispone de un conector para la conexión a un aspirador (diámetro de 35 mm) para mantener la zona de trabajo siempre limpia. El marco de soporte es estable y garantiza la máxima seguridad durante los trabajos.

La hoja de precisión reforzada en metal duro garantiza cortes perfectos, el empujador (con fijación en la sierra) garantiza la máxima seguridad. La altura de la superficie de trabajo es de 870 mm, perfecto para trabajar con comodidad.

En el paquete se incluye un soporte para la herramienta que sirve para sustituir la hoja. También incluye un práctico enrollador de cable para mantener todo en orden. READ Los 30 mejores Escalera Telescopica Aluminio capaces: la mejor revisión sobre Escalera Telescopica Aluminio

Einhell 4340510 Sierra circular de mesa € 174.19 in stock 1 new from €174.19

Amazon.es Features La sierra circular de mesa Einhell TC-TS 254 U es una herramienta potente que permite un trabajo preciso y flexible. Con 1. 800 W, la sierra circular de mesa crea una máx. Altura de corte de 55 mm a 45° y 80 mm a 90°.

El tope paralelo mejorado y estable permite cortes longitudinales exactos y con el tope angular o la hoja de sierra inclinable conseguirás cortes angulares. El tope transversal sirve al mismo tiempo como tope angular de +/-45°.

Las mesas laterales estables aumentan la superficie de apoyo para piezas de trabajo anchas. La carcasa y el protector de la hoja de sierra están integrados en los conectores para aspiradora.

Carcasa de plástico moderna, que es resistente a la torsión y estable gracias a los nuevos puntales de metal integrados.

Para tareas intensas y adversas está diseñado con un potente motor que crea fácilmente trozos de madera más gruesos. La estructura estable está diseñada a una altura de trabajo agradable de 870 mm.

TACKLIFE Sierra de Mesa 2000W 4800RPM, Corte en Bisel a 0-45º, Sierra Circular de Mesa con Soporte, Mesa de Corte eléctrica con Topes Paralelos, Hoja de 24T 255mm, Mesa de Extensión - MTS01A € 219.99 in stock 1 new from €219.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Potente Motor de Cobre Puro 】La sierra de mesa cuenta con un cobre puro motor de 2000 W con el que se alcanzan hasta las 4800 revoluciones por minuto, hace que el corte sea potente, rápido, los trabajos de aserrado en las diferentes piezas de trabajo pueden lograrse de forma rápida y fáci, bastidor inferior proporciona un soporte más establel

【Tabla de Extensión de Aluminio】La mesa de aluminio fundido de 64.3cm x 72cm se extiende a 64.3cm x 92cm para piezas de trabajo más largas. Table de aluminio con excelente resistencia a la oxidación y las mejores propiedades de deslizamiento. Se puede guardar y ampliar en cualquier momento, más duradero y conveniente.

【Corte en bisel 45 °】 Rango de bisel de 0 ° a 45 ° le permite realizar cortes biselados. La altura y la inclinación se pueden ajustar fácilmente con una rueda de ajuste. A un ángulo de 45°, puede alcanzarse una profundidad de corte de hasta 50 mm, y para un ángulo de 90° de hasta 72 mm. La sierra está equipada con una hoja de 24T 255cm para cortar madera y es compatible con otras hojas de sierra en el mercado.

【Tope Angular & Tope-Guía en Paralelo】El tope angular permite que corte a inglete entre +/- 45 grados, puede satisfacer diferentes necesidades laborales; tope-guía en paralelo ajustable proporcionan un corte más preciso, y hace que el corte sea más suave, proporciona hasta 80cm de capacidad de corte para cortar materiales de hoja grandes a medida

【Diseño humanizado】Seguridad y comodidad mejoradas mediante incluye barra de empuje; los pies triangulares de la base proporcionan un apoyo seguro; se incluyen dos llaves hexagonales externas para ayudarlo a cambiar fácilmente la hoja de sierra; la transparente protección de la cuchilla evita cortes accidentales, el soplador de polvo hace posible conectar su aspiradora, para aspirar y recoger el aserrín mientras se trabaja

Amazon.es Features Una máquina de precisión para los ambiciosos bricolaje 2000 W S6 25% fuerte

Gran principal, mesa de aluminio con maciza amortiguado con dos lados y reforzada extensión opcional

Bisagra de ángulo y paralelo para cortes exactos, de corte ángulo de inglete y trabajar; una hoja de precisión de metal duro con un ajuste de hoja de sierra 2 in1 flexible

Una cosa limpio con el conector de extractoras integrado y la sábana sierra aspiración am hoja de sierra protección

Incluye barra de empuje y práctico portaherramientas

Sierra eléctrica de marquetería Einhell TH-SS 405 E € 94.95 in stock 4 new from €94.95

Amazon.es Features Potencia máxima (S2 | S2time)): 80 W, 20 min

Potencia máxima (S6 | S6%): 120 W, 30 %

Tensión de red: 230 V, 50 Hz

Margen de inclinación de mesa: 45 °

Diámetro adaptador de succión: 35 mm

Einhell Sierra de mesa circular TE-CC 250 UF (máx. 2000 W, carro de formato deslizante, Ø250 x Ø30 mm hoja, arranque suave, tope paralelo y transversal/angulado, plegable y transportable) € 369.95 in stock 3 new from €369.95 Check Price on Amazon

Amazon.es Features La sierra circular de mesa de einhell con función de formato te-cc 250 uf, equ ipad a con una hoja de sierra de precisión de metal duro, es una máquina de base sólida para cortes de precisión al acortar y cortar piezas de trabajo individuales

La mesa de aluminio resistente al pandeo dispone de excelentes propiedades de deslizamiento para cortes precisos; la mesa puede ampliarse hacia atrás 15 cm y hacia la derecha 18 cm con el fin de poder trabajar con piezas más anchas

Una barra de empuje con soporte asegura una separación segura a la hoja de sierra; el carro deslizante de formato ayuda a ejecutar cortes largos exactos

El ajuste de la hoja de sierra dos en uno permite que la altura y la inclinación de la hoja de sierra se ajusten en un solo movimiento a los requisitos de cada corte

El tope paralelo dispone de una fijación a ambos lados proporcionando la estabilidad necesaria para trabajar con precisión; el tope transversal tiene una escala de ángulo +/60° para cortes en inglete

TACKLIFE Sierra de Mesa 2000W 4800RPM, Sierra Circular de Mesa con Soporte, Mesa de Corte eléctrica con Topes Paralelos, Hoja de 24T 255mm, Corte en Bisel a 0-45º, Mesa de Extensión- MTS01A € 199.99 in stock 1 new from €199.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Potente Motor de Cobre Puro - La sierra de mesa cuenta con un cobre puro motor de 2000 W con el que se alcanzan hasta las 4800 revoluciones por minuto, hace que el corte sea potente, rápido, los trabajos de aserrado en las diferentes piezas de trabajo pueden lograrse de forma rápida y fáci, bastidor inferior proporciona un soporte más establel

Corte en bisel 45 ° - Rango de bisel de 0 ° a 45 ° le permite realizar cortes biselados. La altura y la inclinación se pueden ajustar fácilmente con una rueda de ajuste. A un ángulo de 45°, puede alcanzarse una profundidad de corte de hasta 50 mm, y para un ángulo de 90° de hasta 72 mm. La sierra está equipada con una hoja de 24T 255cm para cortar madera y es compatible con otras hojas de sierra en el mercado.

Tope Angular & Tope-Guía en Paralelo - El tope angular permite que corte a inglete entre +/- 45 grados, puede satisfacer diferentes necesidades laborales; tope-guía en paralelo ajustable proporcionan un corte más preciso, y hace que el corte sea más suave, proporciona hasta 80cm de capacidad de corte para cortar materiales de hoja grandes a medida

Tabla de Extensión de Aluminio - La mesa de aluminio fundido de 64.3cm x 72cm se extiende a 64.3cm x 92cm para piezas de trabajo más largas. Table de aluminio con excelente resistencia a la oxidación y las mejores propiedades de deslizamiento. Se puede guardar y ampliar en cualquier momento, más duradero y conveniente.

Diseño humanizado - Seguridad y comodidad mejoradas mediante incluye barra de empuje; los pies triangulares de la base proporcionan un apoyo seguro; se incluyen dos llaves hexagonales externas para ayudarlo a cambiar fácilmente la hoja de sierra; la transparente protección de la cuchilla evita cortes accidentales, el soplador de polvo hace posible conectar su aspiradora, para aspirar y recoger el aserrín mientras se trabaja

Einhell Sierra de mesa circular con batería TE-TS 36/210 Li-Solo Power X-Change (36 V, iones de litio, Ø210 x Ø30 mm hoja, ampliación de mesa, incl. tope angular, sin batería ni cargador) € 259.75 in stock 4 new from €259.20

Amazon.es Features La sierra circular de mesa con batería es un miembro potente de la familia PXC y un equipo básico ideal para todos aquellos que trabajan con el material de madera. Con la sierra circular de mesa se puede cortar y recortar madera blanda y dura.

La mesa de aluminio estable es ligera, resistente a torsión y dispone de perfectas propiedades de deslizamiento. La mesa dispone de ampliaciones extensibles a la derecha para piezas de trabajo más anchas.

Como equipo pequeño y compacto, la sierra circular de mesa también se puede integrar en pequeños talleres y sótanos utilizados por hobby y asimismo es ideal para uso móvil. La función de arranque suave protege el motor y también la transmisión frente a fallos en el arranque.

La regulación en altura continua de la hoja de sierra aporta la seguridad en el uso. El tope paralelo extraordinariamente estable permite cortes longitudinales exactos. La hoja de sierra para ingletes se puede inclinar de forma continua hacia la izquierda en 45º.

El envío incluye un tope angular para cortes a inglete de -60 a +60º. Se incluye también la hoja de sierra de metal duro de alta calidad, que se ha desarrollado especialmente para sierras con batería.

Amazon.es Features Compacto y universal con una potencia de 2000 vatios y una altura de corte de hasta 85 mm

Práctico ajuste de la altura y la inclinación de la hoja de la sierra 2 en 1 entre 0 y 45º, así como tope en ángulo y paralelo con sujeción excéntrica

Las superficies de la mesa están anodizadas para obtener las mejores propiedades de deslizamiento y las prolongaciones tienen un recubrimiento especial de polvo para piezas de trabajo de mayor tamaño

Dispositivo de aspiración de virutas en la carcasa y en la protección de la cuchilla para un entorno de trabajo limpio y prácticas sujeciones para los accesorios

Tope de revólver en varias posiciones

Einhell - TC-MS 2112 T - Ingletadora de doble corte, 1200 W, 230 V, 24 dientes, conexión para aspiración de polvo (ref. 4300317) € 139.95

€ 132.95 in stock 5 new from €132.95

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Hoja de sierra dotada de un metal duro

Tope transversal o paralelo regulable sin escalonamiento

Mesa rotativa como sierra basculante regulable sin escalonamiento

Mesa de sierra para el uso como sierra circular de mesa regulable sin escalonamiento

Cabezal de sierra como sierra basculante inclinable hacia la izquierda sin escalonamiento

Einhell 4300295 TC-MS 2112 - Ingletadora, corte transversal, 1600 W, 230 V, rojo € 87.95 in stock 10 new from €68.91

1 used from €68.08

Amazon.es Features Corta madera, placas revestidas y plástico

Placa de trabajo fundición a presión de aluminio

Mesa rotativa con ajuste angular preciso

Cabezal de sierra inclinable hacia la izquierda para cortes a inglete

Apoyos en los dos lados

Einhell 4310615 Stat. Accesorio para sierra € 99.70

€ 94.95 in stock 4 new from €94.95

Amazon.es Features Estructura de aluminio estable y de alta calidad.

Cierres rápidos ergonómicos con palanca para la fijación de la pierna con mecanismo de sujeción rápida para las piezas de trabajo extensibles, así como un pie de altura ajustable para adaptarse en terrenos irregulares.

Prácticas cajas en el marco, para colocar diversas piezas pequeñas y bandejas de trabajo en las patas para trabajar rápidamente.

Ruedas de fácil deslizamiento en los soportes de doble cara. La estructura inferior tiene una carga máxima de 100 kg.

Montaje de grandes dispositivos posible gracias a las extensiones de grabación extra con la altura de trabajo elevada y cómoda (borde superior de 84, 5 cm).

Einhell Cortadora de Azulejos TC-TC 800 (800 W, tope de ángulo ajustable, depósito de agua, guía de corte con escala, empuñadura de transporte, incl. disco de corte de diamante de 180 mm de diámetro) € 69.95 in stock 4 new from €69.95

2 used from €61.15

Amazon.es Features La mesa de acero inoxidable, robusta, fácil de limpiar y de 395 x 385 mm, está equipada con una escala angular de hasta 45º y patas antideslizantes para un agarre firme

La guía de corte con escala garantiza un corte exacto y, por lo tanto, cortes rectos con absoluta precisión. El tope de ángulo se puede ajustar de -45º a +45º para cortes a inglete

Un depósito de agua integrado proporciona la refrigeración por agua necesaria a la horra de la sierra y la protege de los daños producidos por el calor

La altura máxima de corte en 45 grados es de 14 mm y en 90 grados de 34 mm

Un protector para el disco de corte proporciona la seguridad necesaria al trabajar. Con él se protege al usuario de las astillas y el polvo

Einhell TC-MC 355 - Tronzadora de Metales, Potencia 2300 W, 240 V, color Rojo € 143.00 in stock 5 new from €143.00

Amazon.es Features Potencia de 2300 W, RPM 4000 con garra para asegurar las piezas

Tamaño máximo de corte en piezas circulares: 100 mm

En piezas rectangulares: 70 x 170mm y sujección para piezas

Amazon.es Features Trabajos de aserrado complicados con la potente sierra ingletadora de 1500 vatios y con una sierra provista de cuchillas de precisión y alta calidad

El cabezal de la sierra se puede inclinar sin límite hacia la izquierda y la derecha para una máxima flexibilidad a la hora de hacer biselados por ambos lados (función dual)

Mesa de sierra precisa, giratoria y encajable para multiples tipos de corte

Función de tracción mediante tubo doble de rodamiento de bolas para un deslizamiento suave del cabezal de la sierra

Práctica bolsa de recolección de residuos para una baja formación de polvo durante el trabajo de corte

Einhell 4310620 - Banco universal para ingletadoras, ancho 34-45 cm, color rojo y gris € 69.95 in stock 2 new from €69.95

Amazon.es Features Banco universal para cualquier ingletadora y mesa de corte Einhell

Barras deslizantes de aluminio

Altura ajustable de los pies para regulación del nivel

Einhell 4331207 Sierra circular inalámbrica TE-CS 18/165-1 Li - Solo Power X-Change (mesa de sierra fabricada en aluminio, ajuste sencillo y sin herramientas, se entrega sin Batería ni cargado) € 99.95

€ 82.99 in stock 4 new from €82.99

Amazon.es Features Ajuste sencillo y sin herramientas (profundidad de corte, ángulo de inclinación)

Mesa de sierra de gran calidad fabricada en aluminio

La hoja de sierra de alta calidad se incluye en el alcance del envío

Se puede usar una hoja de sierra con un diámetro de 20 mm

Se entrega sin batería ni cargador (se pueden adquirir por separado)

Amazon.es Features Para modelos TC-SB 305 U

Medidas: 1400 x 7 x 25 mm

6 dientes de 25 mm

1400 mm de largo

7 mm de espesor

HYCHIKA Sierra Circular 1500W, 4700RPM, 2 Discos 24T+40T: 190mm, Corte 65mm (90º), 45mm (45º), Guía Laser, Motor de Cobre Puro, Extrator de Polvo, 3M Cable € 83.39

€ 54.99 in stock 1 new from €54.99

Amazon.es Features 【AVANZADO MOTOR DE COBRE & EFECTIVO】 El motor de cobre puro, con una potencia de 1500W, puede ofrecer una velocidad de 4700RPM, permite un corte potente y rápido. El soplador de polvo mantiene la línea de corte libre de aserrín para mejorar eficacia.

【PROFUNDIDAD Y ÁNGULO AJUSTABLE】 La profundidad máxima de corte a 90°es de 0 a 65 mm y la capacidad de bisel a 45°, de 0 a 45 mm. Diseño de cuchilla del lado izquierdo para una excelente visibilidad de la línea de corte.

【GUÍA LÁSER Y REGLA DE ESCALA】La sierra circular eléctrica guiada por láser con la regla hace que el corte sea más recto, preciso y profesional. (Notas: La guía láser alimentada por células, el paquete viene con 2 células) La regla de escala garantiza la precisión del corte recto

【SEGURO Y CONVENIENTE】 El interruptor de doble protección evita que la máquina se abra accidentalmente, promete un trabajo de corte más seguro. El protector de aluminio aumenta la diversidad de uso y extiende la vida útil de la herramienta. El agarre delgado ergonómico optimizado proporciona facilidad y menos fatiga a la operación con una sola mano.

【CONTENIDO DEL PAQUETE】1*HYCHIKA 1500W Sierra Circular, 1*Hoja de Sierra 24T, 1* Hoja de Sierra 40T, 1* Llave Hexagonal, 1*Regla de Escala, 1* Manual Usuario.Intente no cortar materiales duros en la marcha baja, en caso de que el motor se queme por la hoja de sierra atascada.

Sierra Circular, HYCHIKA Mini Sierra Circular de Mano 500W 4500RPM, 3 Hojas de Sierra de 30T + 36T+Diamente, Ideal para Cortar Azulejo, Madera, Metal Blando, Plástico € 56.99 in stock 1 new from €56.99

Amazon.es Features 【Nuevo motor de versión de cobre puro y 4500RPM】Gracias al nuevo diseño del motor de cobre puro, la velocidad real de hasta 4500 RPM se proporciona con una potencia de 500W, en comparación con otros productos de 700W-900W, nuestro mini sierra circular de mano tiene mayor velocidad, menor consumo de energía, menor valor calorífico, mejor disipación de calor y mayor vida útil, corta maderas, plásticos, placas de yeso, tuberías de PVC, baldosas con muy facilidad

【Mango antideslizante que absorbe los golpes y la guía láser】El mango de sierra circular de mano está cubierto con material de goma resistente al desgaste con partículas antideslizantes, que es más estable y seguro cuando se usa. El material resistente al desgaste ayuda a proteger el mango. La guía láser garantiza una línea de corte profesional y precisa, conveniente para el corte. El cable de alimentación de 3 m es conveniente para uso móvil

【Ajuste fácilmente la profundidad de corte(0-25mm), fácil de reemplace 3 cuchillas 】Para permitirle cortar diferentes cosas de manera más conveniente, puede ajustar la profundidad de corte muy fácilmente, hasta 0-25 mm, y la regla de longitud (incluye en el paquete) le permite cortar más rápido y con mayor precisión del ancho deseado. 30T TCT (85mm) para cortes de madera / 36T HSS (85mm) para cortes de madera y metal suave / hoja de diamante de grano (85mm) para cortes de azulejos

【Diseño ergonómico y doble protección】Teniendo en cuenta la fuerza de impacto durante el uso, el centro de gravedad de nuestros productos se ha ajustado ligeramente hacia atrás, para que pueda controlarlo mejor cuando lo usa, que es más estable cuando lo usa, y al mismo tiempo aumenta la posibilidad de operación con una sola mano, lo que reduce su uso Fatiga. El interruptor de doble protección es más seguro de iniciar, lo que ayuda a reducir los accidentes y protege la seguridad.

【El paquete】1x HYCHIKA Mini Sierra Circular de Mano 500W(3m cable), 1x Hoja de Sierra de Aleación de Aluminio de 30T, 1x Hoja de Sierra de Aleación de Aluminio de 36T, 1x Hoja de Sierra de Diamante, 1x Llave Hexagonal, 1x 3M Tubo de Eliminación de Polvo, 1x Regla de Escala, 1x Manual Usuario. Servicio al cliente profesional de 7 * 24 horas, no dude en contactarnos para cualquier pregunta

Sierra de mesa circular 2000W Inclinación 0-45° 5500rpm Sierra disco Sierra madera Tope paralelo € 200.48 in stock 2 new from €200.48 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Con un motor de 2000 W de potencia.

El motor y la hoja de sierra se inclinan de forma continua hasta los 45°.

Con un número máximo de hasta 5500 revoluciones por minuto.

Los pies antideslizantes de la base proporcionan un apoyo seguro.

La altura y la profundidad se pueden ajustar fácilmente con una rueda de ajuste. READ Los 30 mejores Caja Fuerte Camufladas capaces: la mejor revisión sobre Caja Fuerte Camufladas

Einhell Sierra circular manual TE-CS 190/1 (1500 W, 5.500 min-1, ajuste sin herramientas, gran estribo de agarre, mesa de sierra de aluminio, bloqueo de husillo, incl. hoja de sierra de metal duro) € 94.95 in stock 4 new from €89.00

Amazon.es Features La sierra circular manual te-cs 190/1 de einhell es un práctico ayudante para la obra, taller y garaje; la sierra circular manual es compatible con todos los carriles de guiado de einhell, estos se pueden adquirir por separado

La fuerte sierra de 1.500 vatios es apropiada para todos los trabajos con madera, ideal así para recortes de vigas y placas y asimismo para la construcción de muebles diy

Debido al ajuste sencillo y sin herramientas en la profundidad de corte y ángulo de inclinación, la sierra circular manual es apropiada para profesionales, pero también para principiantes; además, el cambio de hoja de sierra se configura de forma sencilla mediante el bloqueo de husillo

El gran estribo de agarre ofrece una sensación de trabajo agradable, una sujeción fija y segura y, por lo tanto, un trabajo sin fatiga; la mesa de sierra de alta calidad está fabricada de aluminio robusto y por tanto ligero

La hoja de sierra está fabricada de un metal duro de alta calidad, la cuña de separación se adapta a la profundidad de corte y el tope en paralelo se ocupa de cortes exactos y limpios

Einhell 4000830816 Disco Corte Madera 210x30x 24 Dientes, 210x30x2.8mm € 19.95 in stock 2 new from €19.95

Amazon.es Features Disco para madera con 24 dientes

Medidas de 210 x 30 mm

Compatible con los modelos KGSZ 2100/3050, KGS210 Profi, BT-MS 210, BT-MS 210 T, BT-MS 2050 y RT-SM 305 L

Bosch Profesional Sierra Circular de mesa GTS 10 XC con freno de motor (potencia: 2100 W, diámetro del disco de sierra: 254 mm) € 1,154.34

€ 901.65 in stock 5 new from €901.65 Check Price on Amazon

Adaptación flexible a piezas de diferentes tamaños gracias a la función de ampliación y prolongación de la mesa y al carro deslizante integrado

La sierra es adecuada para cortar materiales de tablero al tamaño deseado, realizar cortes longitudinales y cortes invisibles en madera, compuestos de madera, materiales de tablero y laminados

Cortes invisibles rápidos gracias a la cuña retráctil sin herramientas

Incluye: GTS 10 XC, disco de sierra (254 × 30 mm), adaptador de aspiración (manguera aspiración no incl.), tope paralelo, barra de empuje, tope angular, depósito para disco de sierra adicional, caja

Sierra circular TACKLIFE 1500W 4700 RPM con láser, 2 hojas (185 mm), profundidad y ángulo de corte ajustables: 45 mm (45 °) - 63 mm (90 °), conexión de succión, Cortar Madera y Metal etcmadera--PES01A € 61.97

€ 52.67 in stock 1 new from €52.67

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features ➤POTENTE MOTOR Y 2 CUCHILLAS EN FECHA -- El motor de cobre de alto rendimiento de 1500 W con 4,700 rpm proporciona un rendimiento potente para un corte eficiente. 2 cuchillas suministradas: la cuchilla 24T es adecuada para cortar madera y la cuchilla. 40T para plástico, madera contrachapada y metal blando

➤PROFUNDIDAD Y ÁNGULO DE CORTE AJUSTABLES-- la sierra circular puede ajustar la profundidad de corte con precisión y cortar la profundidad exacta que necesita. La profundidad máxima de corte a 90 grados es hasta 63 mm y a 45 grados es de 45 mm. Función de inclinación de bisel de 90 ° a 45 °, perfecta para cortes a inglete, biseles, encuadres y bordes

➤PROTECCIÓN DE ALUMINIO Y ASPIRACIÓN DE POLVO -- En comparación con la protección de plástico, la protección de aluminio ofrece un mejor rendimiento térmico y robustez, para garantizar la seguridad durante el funcionamiento. El sistema de extracción de polvo mantiene limpia el área de trabajo y la línea de corte libre de polvo para una mejor visibilidad

➤GUÍA LÁSER Y PARALELO-- el láser ajustable incorporado le permite seguir la línea a lo largo de la longitud para que tanto los principiantes como los expertos puedan tener líneas perfectas. La guía láser y el escalímetro garantizan un corte recto preciso

➤CONTENIDO DEL PAQUETE -- 1 * Sierra circular Tacklife PES01A, 1 * hoja de 24 dientes, 1 * hoja de 40 dientes, 1 * accesorio de succión, 1 * llave Allen, 1 * guía de corte, 1 * manual de clinte

Einhell 4301262 - Corte ceramico refrigerada por agua rt-sc 430 u € 162.48 in stock 2 new from €162.48

Amazon.es Features El azulejo de corte de la máquina RT -TC 430 U es una unidad portátil para el corte de la pared de tamaño pequeño y mediano o baldosas.

Con unos sencillos pasos con su mitra o Doppelgehrungsschnitte y cortes alegres se pueden realizar .

Máx. 430 mm, longitud de corte " media Jolly ": un corte de bisel 430mm 0 ° 45 ° disco de diamante : Longitud de corte Ø 180 x Ø 25,4 mm,

kwb by Einhell Hoja de sierra HM (Ø 250 x 30 mm, 48 dientes, apta para diversas sierras circulares de mesa Einhell, ingletadoras y sierras de inglete Kapp) € 32.74 in stock 1 new from €32.74

Amazon.es Features Hoja de sierra de metal duro (TCT) con 48 dientes, diámetro de la hoja: 250 mm, diámetro de perforación: 30 mm y grosor de 2,2 mm.

Adecuado para madera dura, vigas y blanda, compuestos de madera y PVC.

Apto para sierra circular de mesa Einhell TE-TS 2025 UF, TE-CC 2025 UF y TC-TS 2025/1 U; sierra ingletadora TE-SM 2534 Dual y TC-SM 2534 Dual; sierra tronzadora tronzadora TC-MS 2513 T y TC-MS 2513 L.

