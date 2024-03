Los 30 mejores lavadora a+++ capaces: la mejor revisión sobre lavadora a+++

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de lavadora a+++?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ lavadora a+++ del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Cecotec Lavadora 9Kg Carga Frontal Bolero Dresscode 9500 Inverter A 1900W, 1400 rpm, Motor Inverter Plus, Bajo Consumo, 16 Programas, SteamMax, Delay Start, Blanco € 339.00

Amazon.es Features Clase A: máxima eficiencia energética. Capacidad 9 kg: ideal para familias. Motor inverter plus: permite ahorrar energía en cada lavado. Además, reduce el ruido y las vibraciones durante su funcionamiento, sobre todo en la fase de centrifugado.

SteamMax: limpieza mediante vapor que penetra en el tejido de cada prenda para dejar toda tu colada como nueva. 16 programas: Mixto, Algodón, Súper rápido, Eco 40-60, Lana, Prelavado, Camisetas, Deporte, Intensivo, Cama, Antialérgico, Centrifugado/Drenaje, Centrifugado, Limpieza tambor, Delicado, Algodón 20ºC.

Pearl Drum: textura especial en forma de copo de nieve del tambor que mejora el secado y favorece el deslizamiento de las prendas para garantizar una mejor limpieza y un mayor cuidado de tu ropa. Drum Clean: el tambor se limpia solo para evitar la acumulación de bacterias, suciedad y malos olores.

Allergy Care: antes de cada lavado esteriliza mediante vapor al 99,9%, destacando principalmente en lavados de agua fría. Deja tu ropa 100% libre de gérmenes y bacterias y mantenla como el primer día.

Display: maneja y lleva el control de tu lavadora. Delay Start: programa la hora a la que quieres que termine tu lavadora. Planifica tu lavado para que empiece en el momento del día que más se adapte a tu horario. Función Stop&Go: para la lavadora durante su funcionamiento para recargarla. Si te has olvidado de meter algo, o quieres sacar algo, una vez empezado el programa, podrás pararla y abrirla para retirar algo o recargarla.

Cecotec Lavadora 7 Kg de Carga Frontal Bolero DressCode 7300 Inverter A 1950 W, 1200 rpm Máximas Regulables, 15 Programas, Bajo Consumo, Vapor SteamMax € 289.00

Amazon.es Features Capacidad de carga 7 kg. Revoluciones programables: máx 1200 rpm.

Clase A. 15 programas.

Motor Inverter Plus. Garantiza un funcionamiento eficiente lavado tras lavado. Permite ahorrar más de un 70% en comparación con un motor universal. SteamMax.

DrumClean. Limpieza automática del tambor para una higiene total.

Panel de control con display LED. DelayStart (0-24 h). KidLock. Función de Aclarado extra: la colada efectuará un segundo enjuague una vez terminado el ciclo.

UNIVERSALBLUE Lavadora 7 KG Carga Frontal | 16 programas | Sistema de Seguridad Niños | 1200 rpm | Autolimpieza del Tambor | Temporizador | ECO 40-60 | ENVÍO Y SUBIDA A PLANTA INCLUIDO € 248.75

Amazon.es Features [LAVADORA CARGA FRONTAL] Lavadora de color blanco con carga frontal y capacidad de 7 kg, ideal para que os acompañe en vuestro día a día si sois 2 o 3 personas en casa. Cuida y mantén toda tu ropa limpia sin complicaciones

[1200 RPM] La velocidad de centrifugado que tiene la lavadora es la velocidad a la que gira el tambor durante el ciclo final, y se mide en revoluciones por minuto (RPM); es decir, el tambor gira alrededor de 1,200 veces cada minuto

[CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA A++] Ahorra energía gracias a su clasificación energética A++ o F según la nueva regulación energética. Aprovecha su programa de Lavado ECO y consigue cuidar del planeta

[16 PROGRAMAS DE LAVADO] 16 programas adaptados a cada prenda de ropa y su necesidad, porque sabemos que cada prenda necesita un tipo de cuidado. Mantén tu ropa limpia y cuidada como el primer día

[PROGRAMA SU INICIO] Lavadora equipada con inicio diferido para que puedas programar el inicio de tu lavadora a la hora que desees. Adapta el lavado a tu horario o, a las horas en las que el consumo de luz sea menor READ Los 30 mejores Aire Acondicionado Conductos capaces: la mejor revisión sobre Aire Acondicionado Conductos

Hisense WFQP8014EVM - Lavadora con Vapor, Clase A, Carga Frontal 8 Kg, 1400 rpm, 16 Programas, Control de balanceo inteligente del tambor, Display LED, Programa rápido, Bloqueo Infantil € 499.00
€ 339.15

€ 339.15 in stock 3 new from €339.15

Amazon.es Features Máxima Clasificación Energética, Clase A con motor Eficiente Inverter sin escobillas, reduce el desgaste y las vibraciones con el mínimo nivel de ruido y ahorra energía

El poder del tratamiento con Vapor al final del programa seleccionado, reduce significativamente las arrugas, elimina los olores, las bacterias, la ropa queda

ABT Antibacterias: Elimina el 99,9% de las bacterías en el cajón del detergente y la escotilla de la lavadora secadora, evitando su proliferación.

Inicio diferido hasta 24h: decide cuándo necesitas que termine el ciclo y la lavadora secadora calculará la hora de inicio

Gran Capacidad con 8 Kg de Lavado, con una Velocidad Máxima de Centrifugado de 1400rpm

Lavadora Aspes AL6000ED 60 cm 1000 rpm 6 Kg € 221.20

Amazon.es Features Lavadora Aspes AL6000ED 60 cm 1000 rpm 6 Kg

Candy RapidO RO1484DWMCRT/1-S Lavadora 8 KG, 1400 RPM,Pantalla Smart Text, Panel Smart Touch, Wi-Fi, Snap & Wash, 16 Ciclos, 9 Rápidos,Motor Inverter,Función Vapor,Inicio Diferido 24H, 76 DB,Antracita € 479.00
€ 368.99

Amazon.es Features Tecnología Quick&Clean: se trata de un innovador sistema de premezcla, el cual activa el detergente antes de entrar en contacto con los tejidos, consiguiendo lavados mucho más eficientes, rápidos y a baja temperatura, ahorrando energía y tiempo.

Easy Iron: higieniza, relaja las fibras y facilita el planchado gracias a la función vapor.

Ahorra tiempo con los 9 ciclos rápidos de menos de 59': Escoge entre sus 9 programas rápidos y eficientes de menos de una hora y consigue los mejores resultados gracias al Motor Inverter Speed Drive.

Función Snap and Wash: realiza una foto de la colada y la App hOn te aconsejará que programa rápido utilizar en función de las prendas y tus necesidades.

Medidas Lavadora (alto x ancho x profundidad): 85 x 60 x 53 cm

BEKO WTE 7611 BW - Lavadora A+++, 2200 W, Blanco, 84 x 60 x 49 cm € 271.57

Velocidad de centrifugado máxima (rpm): 1200

Inicio diferido: 3 h - 6 h - 9 h

Consumo anual de energía (AE_c) (kWh): 173 kWh

Consumo anual de agua (AW_c) (l): 9899 L

Cecotec Lavadora 9Kg de Carga Frontal Bolero DressCode 9800 Inverter Steel A 1400 rpm, Clase A, 16 Programas, Motor Inverter Plus, SteamMax, OnSmart, SpaCare, Fuzzy Logic y Display Táctil XXL € 389.00

Amazon.es Features Capacidad de carga de 9 kg. Revoluciones programables hasta un máximo de1400 rpm. 16 programas: un programa para cada momento y cada tejido para ofrecer siempre lavados a medida y adaptados a tus prendas.

Space Pro: más capacidad con un diseño extraplano y un tamaño compacto. DelayStart: programa la lavadora entre 0 y 24 h antes, con el inicio en diferido. Función OnSmart: pulsa una tecla para iniciar el modo de lavado inteligente sin necesidad de más operaciones. Función DrumClean que permite una limpieza automática del tambor para una higiene total.

Motor Inverter Plus: garantiza un funcionamiento eficiente lavado tras lavado, lo que te permitirá ahorrar¹ más de un 70 % en comparación con un motor universal. Clase B: alto nivel de eficiencia energética para que ahorres en cada uso. Etiqueta energética Clase A.

Fuzzy logic: tecnología que detecta la carga del lavado y optimiza el nivel de agua y tiempo de lavado, mejorando el rendimiento. Display touch: controla tu lavado con una pantalla XXL táctil. SteamMax: función agregada antes del lavado principal mediante la que el vapor higienizante envuelve por completo la colada y la esteriliza.

Pearl Drum: especial textura en forma de copo de nieve del tambor que facilita y mejora el deslizamiento de las prendas siendo más cuidadoso con ellas. Spa Care: antes de cada lavado esteriliza mediante vapor al 99,9%, destacando principalmente en lavados de agua fría. KidLock: bloqueo de seguridad para niños. Smooth Wash: gracias al sistema ESC, ajusta el lavado y centrifugado a un modo ultra silencioso.

EVVO Lavadora 12kg, Vapor, Bajo consumo, Clase A, Motor Inverter, Hygiene Pro, Lavado Rápido 15', Tambor ePROTECT, Inicio Diferido, 1400 rpm, 15 programas, Carga frontal, Nature (12Kg, Blanco) € 471.39
€ 409.90

Amazon.es Features Eficiencia Energética A: Con una clasificación de eficiencia energética de clase A, esta lavadora es amigable con el medio ambiente y reduce significativamente el consumo de energía, lo que se traduce en un ahorro en tus facturas de electricidad.

Motor Inverter eDRIVE: Este motor Inverter eDRIVE no solo funciona de manera silenciosa, sino que también es altamente eficiente y tiene una vida útil de más de 10 años.

Rendimiento Excepcional: Esta lavadora combina una alta velocidad de centrifugado de 1.350 RPM con una generosa capacidad de carga de 12 kg, lo que la hace perfecta para satisfacer las necesidades de una familia numerosa, garantizando un lavado eficiente y rápido. Cuenta con tambor ePROTECT de diamante que proporciona un lavado suave que cuida tu ropa sin perder eficacia.

Vapor Steam Wash: La función Vapor Steam Wash no solo esteriliza tus prendas, sino que también elimina olores, gérmenes y bacterias, además de suavizar las telas y eliminar arrugas. Además cuenta con la función de autolimpieza Hygiene Pro que garantiza un entorno limpio para tu ropa en todo momento, ahorrando tiempo y facilitando el lavado.

Características Adicionales Avanzadas: Añadir prendas olvidadas durante el lavado, Clasificación acústica A para un funcionamiento silencioso, Pantalla táctil, Bloqueo para niños y la posibilidad de programar un inicio diferido. Medidas: Alto x ancho x fondo: 85 x 60 x 60 (cm)

Bosch - Lavadora de Libre Instalación, 60 cm, 9 kg., Serie 6, Silenciosa, Blanco, WUU24T61ES € 689.00
€ 479.99

Amazon.es Features Lava hasta 9 kg de ropa con la Lavadora de Libre Instalación; Es de Eficiencia Energética A, lo que supondrá un ahorro en tu consumo energético; El ahorro que quería, sin derroche de energía

Disfruta del silencio en tu hogar con el Motor EcoSilence de la Lavadora Bosch, que es silencioso, duradero y eficiente; No te enterarás de que está en funcionamiento

Poner en marcha la Lavadora es tarea fácil; Su display LED te indicará tanto la carga recomendada, como el tiempo que queda para que el programa finalice; Podrás disfrutar más de tu tiempo libre

Más sostenibilidad en agua y energía con la Lavadora Blanca de tecnología ActiveWater Plus, mediante la que adapta el consumo de agua a la carga y ciclo seleccionado

La Lavadora Clase A tiene unas dimensiones de 84,5 x 59,8 x 59,9 cm; (alto x ancho x fondo sin puerta)

AEG L6FBI147P Lavadora de Libre Instalación, Carga Frontal, 10 Kg / 1400 rpm, Serie 6000, Motor Inverter, Inicio Diferido, Panel de control Blanco, Blanco, Clase B € 593.23
€ 435.69

Amazon.es Features Función ProSense: Pesa automáticamente la carga para ahorrar tiempo, agua y energía. Evita que las prendas y los colores sufran por un lavado excesivo. Hasta 10kg de lavado

Tambor ProTex que protege y lava la ropa con mayor delicadeza

Motor Inverter: Mayor Durabilidad y Eficiencia Energética. Menor Ruido

Programa Rápido en 20 minutos: Lava hasta 3 kg de ropa en cada carga para un rendimiento excelente en sólo 20 minutos

Puerta XL, carga y descarga con facilidad.

Bosch Serie 6 Lavadora de carga frontal, 10 kg, 1400 RPM, Programa AntiManchas e HigienePlus, ActiveWater Plus, Motor EcoSilence, Blanco - WGG254Z1ES € 799.00
€ 510.87

Amazon.es Features Active Water Plus: la detección automática de carga reduce el consumo de agua, aunque la lavadora no esté llena

Función Speed Perfect: limpieza perfecta hasta un 65 % más rápida

AntiManchas: elimina eficazmente cuatro tipos de manchas comunes

Función Pausa+Carga: Añade fácilmente a la lavadora las prendas olvidadas

Motor EcoSilence, con 10 años de garantía para las piezas

LG F4WR5009A6M - Lavadora Inteligente, 9kg, AI Direct Drive, 1400rpm, Carga Frontal, TurboWash 360º, Algodón Turbo, Vapor Steam, Clasificación A, Serie 500, Inox Grafito € 479.00

Expertos en eficiencia en el hogar un 10% más eficiente que A

10 años de garantía en el motor

AI Direct Drive: Inteligencia Artificial detecta las características del tejido y la carga reduciendo un -10% el desgaste en tu ropa

Amazon.es Features Aprovéchate de su capacidad de carga de 7 kg y de sus revoluciones programables para un máximo de 1400 rpm.

Ahorra en cada lavado gracias a su etiqueta energética clase A* y elige entre sus 16 programas en función de tus necesidades. *De acuerdo con la clase de eficiencia energética A obtenida según la normativa de etiquetado energético.

Motor Inverter Plus que garantiza un funcionamiento eficiente lavado tras lavado y permite ahorrar más de un 70% en comparación con un motor universal. Función SteamMax que asegura una limpieza profunda a vapor.

Función de Aclarado extra que hace que la colada efectúe un segundo enjuague una vez terminado el ciclo.

Panel de control con display LED. Función Delay Start para programar el inicio de tus lavados y función KidLock para que no te preocupes de que tus hijos la usen. Controla fácilmente todas estas funciones a través de su pantalla LED.

Indesit BWA 81285X W SPT N Lavadora de Carga Frontal de Libre Instalación, 8 kg, Blanco € 398.95
€ 299.99

Amazon.es Features Motor Inverter

Capacidad de carga: 8 kg; centrífuga Variable 1200 rpm

Display LED Plus

Sistema de equilibrio carga

Nível de Ruido Centrif.: 79 dB(A), Clase C

Candy Smart CS 14102DE/1-S, Lavadora 10 KG, 1400 RPM, Tecnología NFC, Asistente de Voz, 15 Ciclos, 5 Rápidos, Planchado Fácil, Inicio Diferido 24H, Detector de KG, 81 DB, Clase E, Blanco € 384.12

Amazon.es Features Lavadora Candy 10kg, la solución perfecta para grandes coladas: ahorra tiempo y electricidad con una lavadora de gran capacidad y lava grandes volúmenes de ropa, sin necesidad de ir a la lavandería.

Di adiós a los problemas de espalda, con la escotilla XXL: la puerta más alta y grande ofrece una mayor comodidad de uso, sin forzar la espalda mientras se carga la ropa en la lavadora.

Aprovecha tu tiempo con los ciclos rápidos de menos de 59': diseñados para la limpieza de todo tipo de tejidos, garantizando resultados excelentes de la forma más rápida y eficiente.

Disfruta de múltiples ventajas en tus sesiones de lavado: inicio retrasado de hasta 24h, tecnología NFC con opción a la descarga de nuevos ciclos, la activación del asistente por voz y mucho más.

Tamaño lavadora (alto x ancho x profunidad): 85 x 60 x 58cm.

Amazon.es Features Certificación WoolMark: cuida de todas tus prendas y sus tejidos, especialmente de la lana.14 programas: un programa para cada momento y cada tejido para ofrecer siempre lavados a medida. Gran variedad de programas que se ajustan a todas tus necesidades y a todas tus prendas.

Motor inverter plus: garantiza un funcionamiento eficiente lavado tras lavado, lo que te permitirá ahorrar más de un 70% en comparación con un motor universal.

Spa Care: antes de cada lavado esteriliza mediante vapor al 99,9%, destacando principalmente en lavados de agua fría. Deja tu ropa 100% libre de gérmenes y bacterias y mantenla como el primer día. Comfort mode: ajusta el lavado y centrifugado a un modo ultra silencioso para que pueda utilizarse incluso por las noches sin que te quite el sueño.

Soil level: con este sistema la lavadora detectará automáticamente la suciedad de la colada y se programará en tiempo y ritmo para resultados perfectos. Deja la ropa limpia y lista, como el primer día. My fav: memoriza tu programa y configuración más usada.

Sterilizacion: este programa ayuda a esterilizar la ropa a más de 65ºC durante 30 mins para una limpieza total. Delay start: programa la hora a la que quieres que termine tu lavadora. Drum clean: el tambor se limpia solo para evitar la acumulación de bacterias.

Bosch Serie 4 - Lavadora de carga frontal, 9 kg, 1200 RPM, Función IronAssist, ActiveWater Plus, Motor EcoSilence, Blanco - WAN24200EP € 469.00

Amazon.es Features Active Water Plus: la detección automática de carga reduce el consumo de agua, aunque la lavadora no esté llena

Función Speed Perfect: limpieza perfecta hasta un 65 % más rápida

Función Pausa+Carga: Añade fácilmente a la lavadora las prendas olvidadas

Motor EcoSilence, con 10 años de garantía para las piezas

Iron Assist: programa de vapor que reduce las arrugas en la ropa seca y facilita el planchado

Wonder Lavadora 7Kg Carga Frontal Blanco WL7200FD. 1750W, 1200rpm, 12 Programas, Función Stop&Go, Tambor Diamante, Clase de Eficiencia Energética F € 274.90

Amazon.es Features Lavadora con capacidad de carga 7 kg y una velocidad máxima de centrifugado de 1200 rpm

Motor universal con eficiencia energética F y nivel sonoro máximo de 76 dB

Estética blanca con puerta transparente, tambor de acero inoxidable con superficie diamante

Sistema de control electrónico con Display LED con 12 programas de lavado y funciones para garantizar el mejor resultado y cuidado en tu colada

Dimensiones: 850 x 595 x 480 mmConoce más acerca de este modelo: La lavadora cuenta con el Sistema Ecologic para garantizar un ciclo efectivo y respetuoso con el medio ambiente

CHiQ Lavadora Carga Frontal 8kg, 52 cm Fondo, 60 cm Ancho, Space Pro, Motor Inverter Silencioso, 1400rpm, AI Smart Program, Función Vapor, Lavado Rápido 15 minutos, 15 Programas, Blanco € 439.99
€ 309.99

1 used from €271.43 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Alto rendimiento - Esta lavadora de carga frontal de bajo consumo cuenta con un silencioso motor inverter y 16 programas de lavado para mejorar la eficiencia y la versatilidad al lavar prendas grandes, delicadas, deportivas, lana y mucho más.

✅ Tamaño compacto que ahorra espacio - Con unas medidas de 600x520x847 (An x Pr x Al mm), la lavadora de carga frontal CHiQ 8kg puede colocarse en los espacios más reducidos. Esto permite colocar la lavadora en un espacio más compacto en casas pequeñas, apartamentos, residencias, etc.

✅ Funciones de vapor y autolimpieza - La función de vapor es ideal para eliminar rápidamente las arrugas o limpiar en profundidad la suciedad y los olores, mientras que la función de autolimpieza refresca el tambor y proporciona un lavado más saludable para toda la familia.

✅ Programas de lavado energéticamente eficientes - Esta lavadora CHiQ con ventana ha sido diseñada con tecnología de Alta Eficiencia Energética para ayudar a reducir los costes de funcionamiento. Una opción ideal para quienes buscan ahorrar en la factura de la luz sin renunciar a una ropa limpia.

✅ Duradera y fiable - Lavadora compacta y silenciosa de gran capacidad que ocupa menos espacio pero limpia de forma óptima. Respaldada por una garantía del motor de 24 meses y un servicio local de atención al cliente, consigue una satisfacción duradera para los usuarios.

Haier I-Pro Series 3 HW90-B14939-IB - Lavadora Carga Frontal 9KG, Función Vapor, Motor Direct Motion, Tratamiento Antibacterias, 1400 RPM, Fin Diferido,Detector Automático de KG, Blanco € 599.00
€ 395.00

1 used from €379.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Un extra de higiene para una colada más limpia: consigue niveles de higiene extraordinarios gracias a la función de vapor Refresh, al tratamiento ABT y al programa Anti - Alergias con vapor.

Motor Direct Motion: silencioso, eficiente y duradero. Funciona sin correa, conectado directamente al tambor, reduciendo el ruido y las vibraciones.

Tecnología ABT: elimina el 99,8% de las bacterías en el cajón del detergente y en la escotilla de la lavadora, evitando su proliferación.

Programa Refresh para un cuidado profesional: emplea tecnología de microvapor para alisar tu ropa y eliminar los olores, sin contacto con agua y detergente.

Tamaño lavadora (alto x ancho x fondo): 85 x 60 x 60 cm.

Lavadora Samsung WW90CGC04DAB_EC Clase A 9 Kg 1400 rpm SmartHome € 450.87

BALAY - Lavadora, Carga Frontal, Libre instalación, 60 cm., 10 kg, ExtraSilencio, Display LED, Blanco, 3TS3106B. € 735.00
€ 465.84

Amazon.es Features La Lavadora de 10 kg tiene eficiencia energética A y Motor ExtraSilencio. Gracias a sus paneles antivibración, no sabrás que tu lavadora está en funcionamiento. ¡El silencio reinará en tu cocina!

La tecnología AquaControl de la Lavadora Balay adapta la entrada de agua a la carga de cada colada para emplear siempre la cantidad exacta que necesita, consiguiendo ahorrar tu consumo energético.

La Lavadora dispone de un display LED táctil que indica la carga recomendada, estado del programa seleccionado y tiempo restante. ¡Podrás disfrutar más de tu tiempo libre!

Si se te olvida una toalla o un calcetín, la funcionalidad Pausa+Carga te permitirá abrir la puerta durante el ciclo de lavado sin derramar una gota de agua.

Las dimensiones de la Lavadora son de 845 mm (alto) x 598 mm (ancho) x 588 mm (fondo).

Amazon.es Features FUNCIÓN PROSENSE Ajusta el tiempo, el agua y energía dependiendo de la carga, protegiendo la ropa y colores, hasta 8 kg de lavado

PROGRAMA DE VAPOR ANTIALÉRGICO: Combina el vapor de agua con un programa de lavado de gran eficacia para eliminar la suciedad de los tejidos, evitando reacciones en la piel

PROGRAMA MIXLOAD 69 MIN: Ajusta los ciclos del lavado en función de la carga en coladas diarias, ahorra tiempo lavando a 30ºC en sólo 69 minutos.

MOTOR INVERTER: Mayor durabilidad y eficiencia energética, ofrece el máximo rendimiento con el mínimo nivel de ruido

PROGRAMA RÁPIDO: Lava hasta 3 kg de ropa en cada carga para un rendimiento excelente en sólo 20 minutos

Midea Lavadora Carga Superior 6kg de 1200 RPM - Lavadoras con 15 programas y diseño ultra slim - Maquina de lavar ropa de libre instalación con Función de vapor, Lavado Rapido y Modo ECO € 397.99

★ GRAN CAPACIDAD Y POTENCIA - Con esta lavadora de carga superior podrás lavar hasta 6 kg de ropa con un centrifugado de 1200 rpm, lo que te permitirá ahorrar tiempo y energía en cada lavado. Además, su apertura superior te facilita la carga y descarga de la ropa sin tener que agacharte, lo que es especialmente útil para personas con problemas de espalda.

★ DECIDE COMO LAVAR TU ROPA - Podrás elegir entre 15 programas de lavado diferentes según el tipo de ropa. Desde un programa rápido de 15 minutos para las prendas menos sucias, hasta un programa especial para la ropa de bebé, pasando por otros programas para ropa delicada, ecológica o deportiva.

★ ELIMINA TODAS LAS BACTERIAS - Esta lavadora incorpora un sistema antibacteriano que elimina el 99,9% de las bacterias y los malos olores de la ropa, manteniendo la higiene y la frescura de tus prendas. Así podrás estar seguro de que tu ropa está limpia y desinfectada en cada lavado.

★ DISEÑO ERGONÓMICO Y ELEGANTE - Dale un toque de estilo y elegancia a tu hogar con el diseño compacto y moderno de esta lavadora. Su color blanco, y su panel digital te facilitan el uso y la integración en cualquier espacio. Además, su tambor tiene una apertura suave que evita golpes y daños.

LAVADORA ASPES AL7200FD 7KG 1200RPM F BLANCA € 284.00

Candy Smart Inverter, Lavadora Integrable 8 KG, 1400RPM, Active Motion System, Mix Power System, 16 Ciclos, 9 Rápidos, Motor Inverter, Inicio Diferido, Detector KG, 75 DB, Clase A, Blanco € 569.00
€ 424.15

Amazon.es Features Lavadora de 8 kg, 1400 rpm, con set completo de 16 programas, 9 rápidos

Motor inverter, clase A: buena conservación, silencio, eficacia y durabilidad

Mejora la eficacia del detergente gracias a sus sistemas: Active Motion System y Mix Power System

Intuitiva y adaptada a tu hogar: una buena solución para el diseño, adaptada al mobiliario sin renunciar a las prestaciones interiores

Diseño y facilidad de uso: adaptada al mobiliario de tu hogar, con escotilla alta y grande y mandos intuitivos

Hisense WF5S1245BW - Lavadora con Vapor, Conectividad Wifi, Carga Frontal 12 Kg Lavado, 1400 rpm, Motor Eficiente Inverter, Sistema Antibalanceo, Puerta XL, Gran Display LED € 859.00
€ 679.00

Amazon.es Features El poder del tratamiento con Vapor al final del programa seleccionado, reduce significativamente las arrugas, elimina los olores, las bacterias, la ropa queda más suave y cuidada alargando así su vida útil

ABT Antibacterias: Elimina el 99,8% de las bacterías en el cajón del detergente y la escotilla de la lavadora secadora, evitando su proliferación.

Inicio diferido hasta 24h: decide cuándo necesitas que termine el ciclo y la lavadora secadora calculará la hora de inicio

ALxANxPROF: 85x60x66cm

LAVADORA INDESIT EWC61251WSPTN 6KG 1200RPM A++ € 268.68

Electrolux EN6T4722BF Lavadora de Carga Superior 7 Kg, 1200 rpm, Libre Instalación, Inicio Diferido, Autoposicionamiento del Tambor, Motor Inverter, Pantalla LCD, Clase D € 454.94
€ 429.00

Amazon.es Features FUNCIÓN SENSICARE: Adapta automáticamente el ciclo dependiendo de la carga para ahorrar tiempo, agua y energía, hasta 9kg de lavado

FUNCIÓN TIMEMANAGER: Te permite ajustar la duración de cada ciclo de lavado dependiendo del tiempo que dispongas

AUTOPOSICIONAMENTO DEL TAMBOR: Al terminar el ciclo de lavado, el tambor se posiciona de manera automática, permitiendo una apertura suave

MOTOR INVERTER: Mayor durabilidad y eficiencia energética, ofrece el máximo rendimiento con el mínimo nivel de ruido

INICIO EN DIFERIDO: Permite programar la hora de inicio del ciclo de lavado, para que este se ponga en marcha cuando a ti te venga mejor

