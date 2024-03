Inicio » Deportes Los 30 mejores guantes de boxeo hombre capaces: la mejor revisión sobre guantes de boxeo hombre Deportes Los 30 mejores guantes de boxeo hombre capaces: la mejor revisión sobre guantes de boxeo hombre 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de guantes de boxeo hombre?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ guantes de boxeo hombre del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



LEONE 1947, Guantes De Boxeo Flash, Unisex Adulto, Negro, 14 OZ, GN083 € 42.90

€ 25.99 in stock 9 new from €25.99

Amazon.es Features Hechos de material de poliuretano

Acolchado de 95% PU y 5% PVC

Con cierre de velcro

Adecuados para los trenes con la frecuencia moderada

Diseñados para unisex

WFX Guantes de boxeo para saco de boxeo, guantes de karate, artes marciales, artes marciales, lucha, muay thai (M, negro) € 10.98 in stock 1 new from €10.98

1 used from €10.55

Amazon.es Features WFX Guantes de entrenamiento de alta calidad para artes marciales mixtas, artes marciales. Hecho de cuero, neopreno y elastano elástico.

Elastano elástico que absorbe el sudor en el interior con almohadillas de gel para un agarre perfecto. Los nudillos y la parte delantera están hechos de cuero de alta calidad y acolchados con gel de goma y espuma.

Muñequera de neopreno con cierre de velcro. Ajuste perfecto y antideslizante y cómodo.

Se puede utilizar para todo tipo de deportes de combate y contacto corporal.

Guantes acolchados para golpear y entrenar.

LEONE 1947, Guantes De Boxeo Black Edition, Unisex Adulto, Negro, 14 oz, GN059 € 54.90

€ 47.40 in stock 6 new from €47.40

Amazon.es Features Guantes para todos los deportes de ring

Relleno moldeado en la parte superior

Excelentes para hacer llaves a corta distancia como en el Muay Thai y el K3

Talla 10OZ con un ajuste más pequeño estudiado para el uso femenino

BUDDHA FIGHT WEAR - Guantes de Boxeo Fantasy Luzbel - Muay Thai - Kick Boxing - Piel Sintética Tejido Interior Resistente A Olores - Costura Reforzada - Colores Azules - Talla 12 Oz € 39.90 in stock 1 new from €39.90

Amazon.es Features ✅ Los Guantes Thailand de Buddha están especialmente diseñados para la práctica de Boxeo, Muay Thai y Kick boxing, con una relación calidad-precio inmejorable.

✅ Mejoramos la durabilidad aumentando el grosor y reforzando costuras en partes más sensibles.

✅ Perforaciones para mejorar su ventilación y cierre con velcro ancho para un ajuste perfecto y cómodo.

✅ Fabricados con piel sintética de alta calidad, con espuma de triple densidad y una capa de látex Inteligente, tecnología GS-3, y una nueva tela Interior resistente a los olores.

✅ Diseño innovador y profesional, con el pulgar cosido al guante para mayor protección y reducir lesiones. Perforaciones para mejorar su ventilación y cierre con velcro ancho para un ajuste perfecto y cómodo.

BEAST RAGE Guantes de Boxeo Cuero Muay Thai Entrenamiento Hide Kickboxing MMA Saco Manoplas de Boxeo Bolsa Combate Boxing Gloves para Sparring Fitness Mitts Artes (10 OZ) € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Amazon.es Features BEAST RAGE Los guantes de lucha golpean para practicar con la mejor correa para ejercicio y burly burly. Curvado contorneado para desarrollar técnicas de golpe más normales y relajadas, comodidad de posición de la mano para mayor durabilidad y ajuste.

Los guantes de boxeo curvados y ergonómicos con barra de agarre y buena posición del pulgar aseguran un cierre y alineación adecuados del puño con múltiples tamaños de 10 onzas, 12 onzas, 14 onzas y 16 onzas de todas las edades, niños y niñas de todas las edades, protección y comodidad y apoyo en el momento en que los pones.

Bolsa de entrenamiento guantes de ejercicio seguro entrenamientos de alta intensidad constantemente mejora de la velocidad absorbe el alto impacto del saco de boxeo o a los entrenadores objetivo guante muay thai, kickboxing sparring golpea más duro, prepara más tiempo y en general lograr en buen comando.

Los guantes de entrenamiento son gruesos con acolchado de espuma moldeada que hace que los adultos que están boxeando para profesionales eviten muchas lesiones durante la sección de la muñeca de perforación lleven un cuidado más grande del puño, atención y seguridad.

Taekwondo Bag Gloves High Bounce Back Contented and breathable sparring gloves secure fit hands boxing training exercise Protección para el pulgar con acolchado extra grueso y fijación firme al cuerpo del guante, ajuste de muñeca, cierre de velcro más ancho, muñeca más fuerte.

RDX Guantes de Boxeo Muay Thai Entrenamiento, Maya Hide Cuero, Kara Boxing Gloves para Sparring Kickboxing Saco Manoplas de Boxeo MMA Fight Training, Hombres Mujeres, 8 10 12 14 16oz € 44.99 in stock 2 new from €44.99

Amazon.es Features EFECTIVA DISPERSIÓN DE IMPACTOS– ¿Tus guantes de entrenamiento están afectando a tu precisión? Los guantes de sparring disipan la fuerza del impacto a través de la estructura anatómica precurvada y especialmente fabricada gracias a su acolchado Quadro Dome 3, que incorpora espuma EVA y lámina SpongeX. Esto se traduce en una experiencia de entrenamiento cómoda para los usuarios de los guantes de boxeo pesados RDX.

DISEÑO LOMA TECH CON PENDIENTE DE PATENTE– ¿Tienes problemas para formar el puño perfecto cuando utilizas guantes de boxeo? Los guantes RDX incorporan un diseño LOMA Tech sin costuras, pendiente de patente, en la zona de la palma y el pulgar de los guantes de boxeo. Esto ayuda a crear una mejor alineación entre el puño y el pulgar y junto con un diseño de pulgar adherido permite a los aprendices formar el puño perfecto y golpear mejor con los guantes de entrenamiento.

MATERIAL EXCEPCIONALMENTE DURADERO– No importa lo fuerte que golpees, estos guantes durarán más que tu intenso entrenamiento. El uso de cuero de ConvEX Skin Maya Hide de calibre avanzado en los guantes de entrenamiento de la serie KARA los hace duraderos y fiables para un uso a largo plazo, a la vez que proporcionan un aspecto y tacto superiores durante las sesiones de entrenamiento de boxeo, Muay Thai, MMA, Kickboxing y saco pesado, entre otros deportes similares.

SUJECIÓN COMPLETA DE LAS MUÑECAS– Un diseño sin complicaciones con sujeción suficiente para las muñecas. Las correas de gancho y bucle proporcionan un ajuste seguro y hacen que los guantes de kickboxing para hombres y mujeres sean fáciles de poner y quitar, además de proporcionar una mejor sujeción de la muñeca gracias a la correa de muñeca envolvente, mientras que la doble costura de los guantes para saco pesado los hace duraderos y resistentes para sesiones de entrenamiento extensas.

EXPERIENCIA LIBRE DE SUDOR– Despídete de las palmas y manos sudorosas. Con múltiples orificios de ventilación colocados estratégicamente en las secciones del pulgar de los guantes de boxeo ligeros, RDX asegura una gestión adecuada del flujo de aire para que sus clientes obtengan una experiencia libre de sudor. Además, la avanzada lámina perforada para la ventilación en la zona de la palma permite la evaporación del sudor y reduce la acumulación de sudor.

Everlast Powerlock 2R Guantes Unisex para Adultos, Negro, 453 G (16 Oz) Ue € 70.00

€ 60.44 in stock 3 new from €60.44

Amazon.es Features Piel sintética de poliuretano para una mayor durabilidad y rendimiento

El núcleo de espuma con 4 capas optimiza una absorción de los impactos de nivel medio

El manillar ergonómico permite colocar correctamente los dedos al golpear para evitar lesiones

Palma de malla para controlar al máximo la temperatura durante los entrenamientos intensos

El cierre de velcro "Turnback" proporciona una correa de muñeca totalmente ajustable con la máxima sujeción

Amazon.es Features Extra-acolchado de espuma portativa para una mejor absorción de los golpes.

Acolchado contorneado en la parte superior para proteger la muñeca.

Forro interior transpirable.

Ideal para tomas a distancia cercanas como en el Muay Thai y el K7.

Venum Contender 2.0 Guantes de Boxeo, Unisex Adulto, Negro/Blanc-Oro, 12 Oz € 44.99 in stock 1 new from €44.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Cierre con un gran velcro

Pulgar atado para una mejor protección ante las lesiones

Dimensiones del Paquete: 12.7 L x 38.35 H x 16.76 W (centimeters)

FIGHTR Guantes de Boxeo, Ideales para Estabilidad y Fuerza de Impacto, Guantes para Boxeo, MMA, Muay Thai, Kickboxing y Artes Marciales, Incluye Bolsa de Transporte (All Black, 12 oz) € 44.90 in stock 1 new from €44.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

【ALTA COMODIDAD DE USO】El diseño ergonómico, el material interior extra suave, el acolchado extra y el pulgar cosido garantizan la máxima comodidad. Mantenga las manos secas y el mejor agarre con nuestro material transpirable y la ventilación en el guante.

【MÁXIMA ESTABILIDAD】Potencia total en el golpeo, estabilidad en la muñeca y acolchado óptimo. Los materiales de eficacia probada le ofrecen la máxima absorción de impactos, estabilizan su muñeca y le permiten concentrarse plenamente en ganar sin temor a lesionarse.

【ADECUADO PARA TODOS】Amado por los profesionales y principiantes por igual, ofrecemos el tamaño de guante adecuado para mujeres, hombres y niños. Asegura tu ventaja en el boxeo, kickboxing, Muay Thai o en el entrenamiento en el saco de boxeo. Forma parte de la familia FIGHTR

【FIGHTR PROMESA】¡La familia FIGHTR significa satisfacción absoluta para nosotros! Por lo tanto, si no está satisfecho, le sustituiremos el artículo o le devolveremos el dinero inmediatamente. Sólo tiene que enviarnos un breve mensaje. Le ayudaremos en un plazo de 24 horas, incluso en fines de semana o días festivos.

WFX Guantes de Boxeo de Cuero Profesional para Artes Marciales Mixtas y Kickboxing, Saco de Boxeo para Entrenamiento de Muay Thai (8 onzas) € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Los guantes de entrenamiento son gruesos con acolchado de espuma moldeada que hace que los adultos que están boxeando para profesionales eviten muchas lesiones durante el golpeo de la muñeca lleven un cuidado más grande del puño, atención y seguridad.

Los guantes de lucha golpean para practicar con la mejor correa para ejercicio y burly burly. Curvo contorneado para desarrollar técnicas de golpe más normales y relajadas, comodidad de posición de la mano para mayor durabilidad y ajuste.

Guantes de entrenamiento para ejercicio seguro, entrenamientos de alta intensidad, mejora constantemente la velocidad que absorbe el alto choque del saco de boxeo o al guante de entrenamiento objetivo muay thai, kickboxing sparring golpea más duro, prepárate más tiempo y en general logra al buen mando.

Guantes de taekwondo con alto rebote en la espalda y guantes de combate transpirables de ajuste seguro para manos y entrenamiento de boxeo. Protección del pulgar contra acolchado extra grueso y fijación firme al cuerpo del guante, ajuste de muñeca más amplio, cierre de velcro más fuerte.

Buddha Fight Wear. Guantes de Entrenamiento y Combate, Special Edition, Fabricados a Mano, Boxeo, Muay Thai, Kick Boxing y MMA Modelo Top Premium Negro Mate 12 Onzas € 39.90 in stock 1 new from €39.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

✅ UTILIZAMOS LOS MEJORES MATERIALES PARA TU SEGURIDAD EN LOS ENTRENAMIENTOS - Relleno interior del Guante GS-3, siendo un padding inteligente de protección contra impactos. Ayudando a reducir lesiones en los duros entrenamientos

✅ LARGA DURABILIDAD - Fabricados con espuma de triple densidad, una capa de Látex Inteligente, forro interno repelente y perforaciones en la palma del Guante para mejorar su ventilación

✅ DISEÑO Y INNOVACIÓN - Diseño innovador y profesional, con un sistema de cierre con velcro ancho, mejorando el agarre en las muñecas y un ajuste perfecto para tu entrenamiento

✅ GARANTÍA Y DEVOLUCIÓN - Buddha Fight Wear es una marca muy reconocida en Europa, con más de 150 luchadores patrocinados, utilizando nuestros productos diariamente y siendo una marca lider en el sector con más de 15 años de experiencia. Todo esto unido a la garantía de Amazon, hace que sea un producto seguro en tu entrega y devolución del dinero. READ Los 30 mejores barra de dominadas de pared capaces: la mejor revisión sobre barra de dominadas de pared

Everlast Unisex Core 2 Training Guantes Mitones, Negro, SML/Med € 40.33

€ 30.99 in stock 6 new from €30.99

Amazon.es Features La piel sintética de PVC optimiza una larga durabilidad y rendimiento a un precio asequible

La espuma ligera de doble capa te ofrece la protección que necesitas mientras aprendes las bases del boxeo sin poner en peligro tus manos

Venum Challenger 3.0 Guantes de Boxeo, Unisex Adulto, Negro/Dorado, 12 Oz € 57.39 in stock 1 new from €57.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Cierre con un gran velcro

Pulgar atado para una mejor protección ante las lesiones

Marca: Venum

Mytra Fusion Guantes de Boxeo - Guantes de Entrenamiento MMA Punch, Kickboxing, Fitness, Sparring, Muay Thai, Entrenamiento y Lucha (Black Gold, 14-oz) € 29.99

€ 27.99 in stock 1 new from €27.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

【PALMA VENTILADA】 La palma del guante de kickboxing está hecha de 5 orificios de ventilación que mantienen las manos secas y evitan el olor. Los orificios ventilados estratégicamente ubicados en la malla de la palma permiten que el aire fresco entre en contacto con la mano, lo que mantiene las manos relajadas durante largas sesiones de entrenamiento.

【MOLDE DE TRES CAPAS】 Mytra Fusion Los guantes punch están fabricados con espuma de tres leyes de tecnología ultra avanzada para evitar que sus manos se lastimen durante el entrenamiento o la pelea, y los guantes Mytra Fusion muay thai son más fáciles de limpiar y mantener.

【PULGAR ADJUNTO Y VELCRO DE ULTRA CALIDAD】 La forma del pulgar de los guantes de boxeo Mytra Fusion está completamente integrada, lo que reduce el riesgo de torsión y la correa para la muñeca de los guantes de boxeo Mytra Fusion con gancho y bucle de alta calidad brinda un control adecuado para el cierre

【STAISFACCIÓN GARANTIZADA】 Creemos en la calidad de nuestros guantes de boxeo y la satisfacción de nuestros clientes en nuestra máxima prioridad. Si no está satisfecho con los guantes de boxeo por cualquier motivo, no dude en contactarnos para obtener un reembolso completo.

Beast Rage Guantes de Boxeo para Entrenamiento de Sparring Pro Impact Muay Thai MMA Kickboxing Hombres Mujeres Adultos Saco de Boxeo Pesado Almohadillas de Enfoque Guantes de Entrenamiento € 28.99 in stock 1 new from €28.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

La forma de los guantes de entrenamiento de boxeo se ha utilizado con éxito para proteger las manos de hombres y mujeres seguras mientras perforas, ajuste seguro, ajuste de contacto de artes marciales acolchado alrededor del dedo absorbe el impacto del saco de boxeo y puede ser fácilmente jugado de forma segura por todos los campeones.

Los guantes de boxeo de piel sintética con moldes acolchados son confiables para prácticas de kickboxing y deportes de combate. Los guantes de saco de boxeo tienen agujeros de ventilación alrededor de la palma, lo que es importante para que los atletas mantengan la alineación del puño y evita que las manos se tambaleen dentro de los guantes tailandeses Mauy.

Llevar guantes de boxeo debido al efecto de choque aunque el entrenamiento de boxeo te proporciona una sensación fantástica con una muñequera ideal con liberación de velcro reduce la posibilidad de giro inesperado para proteger las manos y las muñecas mientras se dirige a golpear.

Los guantes de boxeo para adultos son los mejores para adultos boxeando profesionalmente flexible, ajuste continuo formal para diferentes deportes mientras realizan en el mejor boxeo o kickboxing. Los guantes de bolsa pesada cubren tres capas son robustos y fuertes para tu lucha de MMA.

SAWANS® Guantes de Boxeo Profesionales MMA Sparring Kickboxing Saco de Boxeo Entrenamiento Muay Thai Lucha (Negro Mate, 12 oz) € 27.59 in stock 3 new from €23.87

Free shipping Consultar precio en Amazon

Acolchado de espuma que protege las manos y los nudillos. Cierre de velcro en la muñeca para un ajuste seguro y un excelente soporte de muñeca.

Duradero y duradero. Malla transpirable utilizada en la palma. Función de bloqueo de pulgar para mayor seguridad que te da más confianza.

Fabricado en piel sintética. Ajuste mejorado para una mejor comodidad. Ideal para uso profesional y entrenamiento.

Compra con confianza. (se vende por pares) 100% garantía de devolución de dinero.

Everlast Powerlock 2R Guantes Unisex para Adultos, Negro, 340 G (12 Oz) Ue € 70.00

€ 53.99 in stock 5 new from €53.99

1 used from €41.97

Amazon.es Features Piel sintética de poliuretano para una mayor durabilidad y rendimiento

El núcleo de espuma con 4 capas optimiza una absorción de los impactos de nivel medio

Guantes de Boxeo para Hombres y Mujeres, niños, Kickboxing, Artes Marciales, Artes Marciales, Sparring, Saco de Boxeo Pesado, Guantes para Adultos, 4,6,8, 10,12,14,16 g, Muay Thai (4 oz, Azul) € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Los guantes de entrenamiento de boxeo acolchados de gel para adultos proporcionarán la máxima absorción de impactos cuando los utilices como bolsa pesada o ligera, guantes de bolsa de trabajo de velocidad y técnica, amortiguación y soporte de muñeca te permiten reducir el impacto en tus puños y lanzar golpes más duros.

Guantes de boxeo de cuero sintético para niños de entre 5 y 8 años, 4 onzas y 9 a 11 años, bordes bien construidos de 6 onzas con material interior resistente más impacto y estabilidad mientras perforas las bolsas, golpea a tu amigo, golpea a tu padre adecuadamente acolchado para ese uso con dedos más cortos.

Golpea la bolsa de lucha todos los días como correas de velcro alrededor de la muñeca, lo que hace que sea imposible que los guantes se deslicen, lo que proporciona una protección perfecta al puño para un ajuste cómodo con espacio debajo de guantes o envolturas cómodas, fácil de poner, gran cierre de velcro.

Los guantes de boxeo proporcionan protección para el pulgar y los nudillos, entrenamiento seguro para un trabajo largo y estabilidad con sistema de flujo de aire de ventilación y mantienen tus manos para que puedas entrar en cada lucha con extra comodidad.

LEONE 1947, Knockout Guantes De Boxeo, Unisex Adulto, Rojo, 10 OZ, GN371 € 39.90

€ 35.82 in stock 2 new from €35.82

Amazon.es Features Guantes de boxeo de piel sintética con relleno multicapa antivibración y práctico cierre de velcro.

Artículo perfecto para todos aquellos que deciden comenzar la práctica de los deportes de ring.

Edición especial, de venta solo en Amazon.

LEONE 1947, Guantes De Boxeo, Edicion Azul, Unisex Adulto, Azul, 12 OZ, GN059B € 51.90 in stock 2 new from €46.71

Free shipping Consultar precio en Amazon

Acolchado contorneado en la parte superior para proteger la muñeca

Forro interior transpirable

Ideal para tomas a corta distancia como Muay Thai y K1

BUDDHA FIGHT WEAR - Guantes de Boxeo Top Fight - Muay Thai - Kick Boxing - Piel Sintética Relleno Interior GS-3 - Protección contra Impactos - Color Negro y Oro - Talla 14 Onz € 33.90 in stock 1 new from €33.90

Amazon.es Features ✅ Los Guantes Top Fight de Buddha están especialmente diseñados para la práctica de Boxeo, Muay Thai y Kick boxing, con una relación calidad-precio inmejorable

✅ Mejoramos la durabilidad aumentando el grosor y reforzando costuras en partes más sensibles.

✅ Perforaciones para mejorar su ventilación y cierre con velcro ancho para un ajuste perfecto y cómodo.

✅ Fabricados con piel sintética de alta calidad, con espuma de triple densidad y una capa de látex Inteligente, tecnología GS-3, y una nueva tela Interior resistente a los olores.

✅ Diseño innovador y profesional, con un sistema de cierre con velcro ancho, mejorando el agarre en las muñecas y un ajuste perfecto para tu entrenamiento READ Los 30 mejores Bombilla Gu10 Led capaces: la mejor revisión sobre Bombilla Gu10 Led

Everlast Pro Style Elite Guantes Unisex para Adultos, Negro/Gris, 396 G (14 Oz), Ue € 60.00

€ 56.99 in stock 5 new from €51.80

Amazon.es Features La piel sintética de óptima calidad, combinada con un excelente diseño, optimiza una larga durabilidad

La palma de la mano de malla optimiza transpirabilidad y comodidad

LEONE 1947, Guantes De Boxeo Black Edition, Mujer, Negro, 10M, GN059 € 48.90

€ 37.99 in stock 3 new from €37.99

Amazon.es Features Guantes para todos los deportes de ring

Relleno moldeado en la parte superior

Excelentes para hacer llaves a corta distancia como en el Muay Thai y el K1

Talla 10OZ con un ajuste más pequeño estudiado para el uso femenino

Leone1947 € 52.99 in stock 3 new from €52.99

1 used from €51.40

Amazon.es Features Dorso de cuero de búfalo. palma de poliuretano

Relleno "sin choque" 100% poliuretano

Forro interior 70% poliéster, 30% poliuretano

Producto de gran calidad

FITYLE Guantes de Boxeo de Grado Profesional para Hombres y Mujeres, Guantes de Entrenamiento de Lucha de Kickboxing, Guantes de Boxeo de Estilo Muay Thai, 8oz_Black € 13.69 in stock 2 new from €13.69 Consultar precio en Amazon

* Aplicación amplia: un gran equipo de entrenamiento perfecto para Karate, boxeo, artes marciales, MMA, práctica de Kicking Kung Fu o juego profesional.

* Material de piel sintética de alta calidad: alta resistencia, buena dureza, resistencia al desgaste, durabilidad y mayor vida útil.

* Esponja EVA-cojín y ancho de 7,5 cm pulgar: proporciona una protección y suavidad excelentes para evitar lesiones en las manos durante el ejercicio o el entrenamiento.

* Cierre de pulsera de 55cm: ajusta la correa para un cierre adecuado del puño y mantener el enfoque; Ajuste universal para adultos, niños y niños.

Mytra Fusion Guantes Boxeo Incluido con envolturas para Manos Gratis Guantes de Boxeo MMA Training Guantes Muay Thai Guantes Boxeo Mujer y Hombre (16-oz, Black/Maroon) € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Amazon.es Features MATERIAL DE CALIDAD PREMIUM: Los boxeo entrenamiento guantes Mytra Fusion están fabricados con cuero artificial de primera calidad. El material de cuero sintético hace que los guantillas boxeo sean duraderos, duraderos y ultrarresistentes. Estos guantes de boxeo son atractivos y les permitirán a los luchadores expresarse mientras hacen algo que aman.

MÁXIMA SEGURIDAD DE MANOS: Mytra Fusion guante boxeo están hechos con tecnología ultra avanzada "Espuma EVA-LUTION" y una capa adicional de espuma premium para evitar que sus manos se lastimen durante el entrenamiento o la pelea y los guantes Mytra Fusion muay thai son más fáciles de limpiar y mantener.

PULGAR ADJUNTO: La forma del pulgar de los guantes de lucha de boxeo Mytra Fusion está completamente integrada, lo que reduce el riesgo de torsión y permite sesiones de entrenamiento prolongadas. Estos guantes de kick boxing son perfectos para clases de fitness de boxeo, sparring, MMA, muay thai, entrenamiento, saco de boxeo y almohadilla de enfoque.

PALMA DE VENTILACIÓN DE AIRE Y VELCRO DE ALTA CALIDAD: Mytra Fusion La correa para la muñeca de los guantes de boxeo con gancho y lazo de alta calidad brinda un control adecuado para el cierre y la palma del guante de boxeo está hecha de 5 orificios de ventilación que mantienen las manos secas y evitan el olor y mantienen las manos libres de lesiones.

ESTAISFACCIÓN GARANTIZADA: creemos en la calidad de nuestros guantes de boxeo y la satisfacción de nuestros clientes en nuestra principal prioridad. Si no está satisfecho con los guantes de boxeo por cualquier motivo, no dude en contactarnos para obtener un reembolso completo.

Leone1947 € 89.90

€ 87.34 in stock 3 new from €87.34

Amazon.es Features Adecuados tanto para boxeo clásico como deportes de contacto como K1, Muay Thai, Kickboxing

Fabricado a mano en piel de alta calidad

Con un relleno de alta protección y comodidad

Aguantan las sesiones mas exigentes de entrenamiento y sparring

Leone1947 € 80.93 in stock 3 new from €80.93 Consultar precio en Amazon

Cierre con velcro con detalles en relieve; máxima protección de la muñeca con cierre asimétrico

Homenaje a Italia gracias al manguito con la bandera tricolor

