Los 30 mejores Tarros De Plastico capaces: la mejor revisión sobre Tarros De Plastico

LANSKYLAN 50 PCS Tarros de Plastico con Tapa Pequeños 100ml Contenedores de Plástico Recipientes de Plástico Comida Vasos de Almacenamiento de Alimentos para Salsas Herméticos, Sopas (Blanco) € 10.99



Amazon.es Features Vasos de salsa con tapa transparente: nuestro juego contiene 50 vasos de plástico con tapa con una capacidad de 100 ml cada uno, perfectos para guardar pequeños aperitivos, salsas y mucho más. Además, estas tazas de salsa cuentan con un diseño transparente que no solo te permite observar fácilmente la comida en la taza, sino que también te permite encontrar fácilmente la salsa que necesitas.

Material plástico de grado alimenticio: estas tazas de salsa están hechas de material plástico de alta calidad de grado alimenticio, que es no tóxico e inofensivo, puede estar en contacto directo con los alimentos y no afecta el sabor y la calidad de los alimentos. Garantizar la salud y la seguridad de los alimentos. Este tipo de plástico es duradero, resistente a las grietas y reutilizable.

Diseño apilable y fácil almacenamiento: estas tazas de salsa son apilables y lo suficientemente pequeñas, tamaño 74 x 55 x 40 mm que no ocupan mucho espacio al almacenar, por lo que son fáciles de almacenar y organizar. Ya sea que los utilices en casa o en una cocina comercial, puedes gestionar fácilmente estas tazas de salsa y aumentar tu productividad. Siempre puedes tenerlos a mano para preparar y almacenar comidas.

Contenedores de almacenamiento de alimentos a prueba de fugas: estas tazas de salsa tienen tapas que pueden prevenir eficazmente el derrame de salsa, evitar residuos de alimentos y daños y preservar la frescura y el sabor de los alimentos. Y mantiene todos los olores en el interior mientras evita fugas accidentales durante el transporte. No te preocupes por que tu comida se contamine con otros alimentos en el refrigerador.

Latas pequeñas para salsas: estas tazas de salsa no solo se pueden utilizar para almacenar varias salsas, sino que también pueden contener sal, azúcar, especias, aderezos de ensalada, mermeladas, etc. para satisfacer tus diferentes necesidades durante el proceso de cocción. necesidad. Es ideal para preparaciones de comidas, restaurantes, comida para llevar, picnics y mucho más. Además, estas tazas de salsa también se pueden utilizar como recipientes de almacenamiento para objetos pequeños.

Newaner 60 Piezas Tarros de Plástico, 10g10ml Contenedores Cosmético de Viaje, Mini tarro transparente con tapón rosca Lata vacia con pegatinas, para llevar maquillaje, lociones, mini velas(Blanco) € 9.99

€ 9.59



Amazon.es Features 【Material de alta calidad】Nuestros frascos vacíos están hechos de material de alta calidad, el cuerpo de la botella está hecho de plástico de alta calidad, transparente y suave, fuerte y duradero, la tapa está hecha de material plástico PP, fácil de limpiar y reutilizable

【Visualización】 Material transparente, el frasco transparente puede ver el interior, y lo hemos equipado con una etiqueta adhesiva de 35 barras, que puede marcar los elementos dentro de la etiqueta, ayudándolo a distinguir rápidamente y obtener lo que desea

【Diseño de sellado】Cada caja transparente está equipada con un tapón de rosca, que se ajusta firmemente para garantizar que el contenido de la lata no se derrame

【Fácil de transportar】Cada frasco transparente es un frasco redondo con un diámetro de 35 mm y una altura de 20 mm, y la caja redonda es de 10 g 10 ml. Pequeño, liviano, ahorra espacio, cabe fácilmente en el maquillaje, el bolso o la mochila, ideal para viajes y viajes de negocios

【Multifuncional】 El mini frasco es adecuado para almacenar todo tipo de artículos pequeños, como polvo suelto, crema, gel y pasta, y también puede almacenar decoraciones para uñas, aretes, etc. También es adecuado para mini velas, varias manualidades, etc.

LG Luxury & Grace Pack 4 Botes de Polietileno para Cocina 1,1 L (15x10cm). Tarros de Plástico Rellenables Transparentes con Tapa Enroscable para Almacenamiento de Pasta, Chuches, Legumbres. Sin BPA. € 13.45



Amazon.es Features ENVASES DE LA MÁXIMA CALIDAD. Tarros de plástico fabricados con polietileno alimentario altamente resistente. Botes para alimentos diseñados para soportar golpes y rallones. Recipientes de cocina 100% libres de BPA (Bisfenol A, producto químico perjudicial para la salud y el medio ambiente).

BOTES DE PLÁSTICO TOTALMENTE HERMÉTICOS. Envases de cocina con tapa enroscable transparente y junta interior de polipropileno alimentario para garantizar un sellado hermético. Nuestros tarros para alimentos evitan la entrada de aire y agentes patógenos, a la vez que previenen los malos olores y la humedad, conservando el sabor, olor y textura original de todo tipo de alimentos.

TARROS PARA PASTA, CEREALES Y LEGUMBRES. Con un diseño minimalista y versátil, nuestros botes para alimentos combinan con cualquier tipo de cocina y decoración. Ofrecemos envases de cocina totalmente transparentes para identificar fácilmente su contenido y la cantidad del mismo. ¡Úsalos para todo lo que necesites! Nuestros botes de polietileno son perfectos para guardar pasta, cereales, legumbres, café o especias.

✅ LIMPIEZA CÓMODA. La abertura ancha de nuestros botes para comida facilita su lavado a mano, con un paño húmedo o en seco. Recomendamos usar jabones neutros para mantener intacto el aspecto pulido y brillante de los envases. ¡CUIDADO! Tarros y tapas NO aptos para lavavajillas. No superar los 50 ºC (122 ºF) durante su limpieza.

✉️ ATENCIÓN AL CLIENTE. Si tienes algún problema con nuestro producto, por favor, comunícanos tu incidencia a través del servicio de mensajería interna de Amazon o a través de nuestro correo electrónico. ¡Estaremos encantados de ayudarte!

12 tarros pequeños de plástico transparente sin BPA con tapa de rosca de aluminio (6 piezas x 350ml, 6 piezas x 150ml, 15 piezas de etiquetas de pizarra negra) € 15.99



Amazon.es Features Seguridad y salud: los tarros de almacenamiento están hechos de plástico sin BPA de alta calidad (PET); seguro y no tóxico.

El paquete incluye: 6 paquetes de 150 ml/5 onzas, 65 mm x 65 mm (altura x diámetro) y 6 paquetes de 350 ml/12 onzas, 84 mm x 84 mm (altura x diámetro). Total de 12 tarros de plástico con tapas.

Almacenamiento perfecto: la parte superior de rosca de aluminio garantiza que el recipiente esté sellado, por lo que los alimentos se pueden almacenar durante mucho tiempo. También evita olores peculiares o humedad.

Muchos usos: almacena tus aperitivos o juguetes favoritos: perfecto para papas fritas, dulces, sal, granos o slime, baratijas, accesorios para el cabello, tornillos y otros objetos pequeños.

Fácil de limpiar: es fácil de usar un cepillo, esponja o paño para limpiar el tarro, y se pueden apilar juntos para ahorrar espacio (no apto para lavavajillas).

HEFTMAN Tarros de Plastico para Chuches – Juego de 10 Botes De Chuches con Tapas, Kit de Buffet de Dulces para Fiestas con 2 Pinzas y 50 Bolsas de Papel Dulces a Rayas Rosas - Candy Bar Tarros € 34.99

€ 32.29



Amazon.es Features Kit de buffet de caramelo: ya sea que estés preparando para una fiesta o añadiendo un toque divertido a tu cocina diaria, no puedes equivocarte con este juego de tarros retro para dulces. Llena una bolsa con todos tus dulces favoritos hoy

Juego de tarros de alta calidad: nuestros tarros de dulces seguros y herméticos están fabricados con materiales plásticos duraderos de grado alimenticio. A diferencia del vidrio, no tienes que preocuparte si los niños los golpean accidentalmente durante las fiestas. Nota: estos tarros se pueden lavar a mano y no son aptos para lavavajillas.

Diez tarros para dulces y golosinas: este paquete de 10 tarros de dulces viene en dos estilos diferentes de tarros retro. Puedes llenar cada uno con dulces dulces o salados, incluyendo deliciosos dulces, dulces, bonbons, nueces, chocolate y mucho más Nota: los dulces reales no están incluidos, se muestran solo con fines ilustrativos.

Amplia gama de usos: compra este juego de tarros de dulces vintage de estilo victoriano para tu próximo baby shower, fiesta de cumpleaños o boda, y crea una configuración de buffet de dulces para bricolaje en tu evento especial. A los niños y adultos les encantará la experiencia divertida y nostálgica de entrar en una vieja tienda de dulces Estos tarros de plástico reutilizables y vacíos también se pueden utilizar como recipientes generales de almacenamiento de alimentos en tu cocina.

Qué incluye: cada delicioso juego de bonitos tarros de dulces incluye 10 tarros de plástico retro con tapas, 2 utensilios de pinza y 50 bolsas de papel de rayas de caramelo rosa. Tamaño del frasco: 7 cm (ancho) x 15 cm (alto) y 5 cm (ancho) x 10 cm (alto). Este juego es de gran valor si estás planeando una ocasión especial en la que quieres contar con un bonito soporte vintage para que tus invitados disfruten. READ Los 30 mejores Purificador Aire Hepa capaces: la mejor revisión sobre Purificador Aire Hepa

Tatay Bote de Cocina, 2L de Capacidad, Hermético, Libre de BPA, Apto Lavavajillas, Transparente - Gris. Medidas 12.5 x 12.5 x 22 cm € 10.99

€ 6.99



Amazon.es Features [MEDIDAS] 12,5 x 12,5 x 22 cm. 2 litros

[LIBRE DE BPA] Fabricado con plásicos de alta calidad libre de BPA y tóxicos

[APTO] Para lavavajillas

[Cumple] con la normativa de Seguridad en Plásticos

[FABRICADO] en España por TATAY

Belle Vous Botes de Plastico con Tapa (Pack de 12) 120 ml Tarros Cocina Tapa con Rosca – Botes Plástico para Muestras – Botes para Cremas, Lociones, Maquillaje – A Prueba de Derrames y Hermética € 17.99



Amazon.es Features PACK DE 12 TARROS: Este set trae 12 tarros de plástico para chuches. Cada bote transparente mide 5 cm de alto y tienen un diámetro de 7 cm. Todos los botes pequeños de plastico vienen con una tapa blanca con rosca. Cada tarro puede contener 120 ml, esto hace que sean perfectos para almacenar muchos productos. Estos contenedores son del tamaño conveniente para usarlos cuando viaja o para las fiestas y viajes de negocios.

EXTREMADAMENTE DURADERO: Estos botes cocina almacenaje están hechos de plástico PET de alta calidad y no contienen BPA. Tienen lados rectos con boca ancha, para que pueda llenarlos fácilmente con el producto de su elección. Los tarros de plastico con tapa pequeños son transparentes, así puede ver fácilmente lo que hay dentro. Esto hace que sea fácil elegir lo que desea, así no tiene que retirar la tapa para ver el contenido dentro.

HERMÉTICO Y ANTI DERRAMES: Cuando la tapa del tarro plastico con tapa está bien enroscada, crea un sello hermético que evita que el contenido del recipiente gotee y se seque. Son perfectos para usar con líquidos y cremas/lociones. Se pueden guardar en su bolso o maleta para usarlos mientras viaja sin preocuparse de que sus productos goteen. Las tapas en los tarros de plastico se enroscan y desenroscan fácilmente, esto hace que sean fáciles de llenar.

MÚLTIPLES USOS: Puede usar estos botes plastico con tapa para guardar muchos artículos, incluyendo cremas para los ojos, limpiadores, tónicos, exfoliantes, champú, maquillaje mineral, base, sombra de ojos, aceites esenciales, ungüentos, polvos, abalorios de joyería, slime, pintura, pequeños suministros de arte, medicinas, material de papelería y bocadillos como nueces. Guárdelos en un estante, alféizar de ventana, botiquín o en una bolsa de aseo. Muéstrelos en su spa/salón.

GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE DINERO: Todos los sets de bote plastico con tapa se venden con una garantía de devolución de dinero al 100%, en caso de que no esté feliz con su compra. De ser así, por favor, contáctenos y le haremos el reembolso.

DIDUDE Botes Cocina 14 Piezas,Recipiente de Almacenaje de Plástico de Alimentos Sellados con Tapa, Contenedores Herméticos para Cereales Harina € 27.37



Amazon.es Features 【Juego de 14 Contenedores de Alimentos】 - Este producto contiene 14 botes cocina(2.8Lx2; 2Lx4; 1.4Lx4; 0.8Lx4).El tamaño de cada recipientes para alimentos es (2.8L,11.7x6x4 inches) (2L,8.1x6x4 inches) (1.4L,6x6x4 inches) (0.8L,3.5x6 x4 inches).con 20 etiquetas reutilizables adicionales se utilizan para marcar los alimentos almacenados,un bolígrafo y 5 cucharas de medir.

【Seguridad Alimentaria】Estos recipientes para almacenamiento de alimentos están hechos de plástico sin BPA,no tóxico de grado alimenticio,no contiene sustancias nocivas.Las cajas de almacenamiento de la cocina se pueden usar de manera saludable y segura,manteniendo su comida seca fresca y ordenada.También el El tanque de almacenamiento es muy fácil de limpiar.

【Seguridad Alimentaria】Estos recipientes para almacenamiento de alimentos están hechos de plástico sin BPA,no tóxico de grado alimenticio,no contiene sustancias nocivas.Las cajas de almacenamiento de la cocina se pueden usar de manera saludable y segura,manteniendo su comida seca fresca y ordenada.También el El tanque de almacenamiento es muy fácil de limpiar.

【Almacenamiento y Organización de la Cocina】Las cajas de almacenamiento de alimentos con el cuadrado apilable están especialmente diseñadas para minimizar el espacio y se pueden colocar fácilmente en un refrigerador,congelador o gabinete para aumentar el uso del espacio interior.Esta caja hermética para alimentos resuelve los problemas de almacenamiento de alimentos,mantiene la cocina ordenada,protege los alimentos y repele las polillas y el polvo

【Contenedores de Almacenamiento de Despensa Multifuncionales】Estas 14 cajas de almacenamiento de alimentos herméticas y seguras son ideales para almacenar alimentos secos como cereales,pasta,harina,azúcar,arroz,nueces,frijoles,café y té,pero son igualmente adecuados para líquidos como agua,jugo,sopa.Las tapas con juntas de silicona aseguran un sellado hermético completo,lo que ayuda a mantener sus bocadillos favoritos frescos y secos.

Surflyee 50 Piezas Tarros de Plastico con Tapa Pequeños, 100ML Recipientes Comida, Indicado para Salsas, Sopas, Condimentos, Cremas, Cuadros de Diamantes, Manualidades, etc € 12.99



Amazon.es Features [Extremadamente Práctico]: 50 recipientes de plástico con tapa. Ideal para salsas, jaleas, sopas, dulces, alimentos para bebés, aderezos y más. Controla eficazmente las porciones de comida. Suficiente para sus necesidades diarias.

[Diseño a Prueba de Fugas]: Estos recipientes para alimentos vienen con tapas herméticas para evitar derrames de líquidos como sopas y mantener los alimentos frescos. No se preocupe de que su comida se contamine con otros alimentos en el refrigerador.

[Apilable para Ahorrar Espacio]: Estos vasos de plástico con tapa se apilan muy bien y son lo suficientemente pequeños como para no ocupar mucho espacio de lado. Genial para llevar.

[Robustos y sin BPA]: Estos recipientes para condimentos con tapa sin BPA son gruesos y duraderos y no se aplastarán cuando los use. No son tóxicos, son transparentes, duraderos y elásticos para soportar el desgaste diario. Y apto para microondas, congelador, lavavajillas.

[Apariencia Transparente]: Estos recipientes de plástico con tapas son transparentes para que pueda ver claramente lo que hay dentro. Estos pequeños recipientes de plástico son imprescindibles al empacar alimentos para viajes y salidas.

BELLE VOUS Pack de 15 Botes de Plastico Transparente con Tapas 240 ml - Tarros Redondos Vacíos Libres de BPA - Recipientes para Alimentos, Slime, Especias Secas, Frutas y para Viajes € 22.49

€ 21.49



Amazon.es Features CONTENEDORES DE PLÁSTICO: Nuestro set de botes de cocina incluye 15 tarros con tapa y 15 sellos de espuma. Los botes y las tapas están hechas de plástico libre de BPA, de grado alimenticio. Cada recipiente hermetico mide 8 cm de alto y tiene una abertura de 5,7 cm de diámetro. Pueden contener 240 ml. Estos frascos con lados rectos tienen una boca ancha. Tenga en cuenta que estos botes no se deben colocar en el microondas, pero puede colocarlos en el lavavajillas y en el congelador.

SELLOS A PRUEBA DE FUGAS: Use los forros de seguridad con estos botes pequeños de plastico para evitar los derrames. Para mantener fresco el contenido de sus botes, separa en dos e inserte la espuma lisa en la tapa. Después de llenar sus botes, coloque el sello de seguridad en la parte superior del bote. Ahora puede colocar la tapa en el bote. Como los frascos tienen tapa de rosca, el contenido no se derrama. Estos sellos hacen que los botes sean perfectos para empresas.

PLÁSTICO VS VIDRIO: Como nuestros botes están hechos de plástico, son más ligeros, duraderos y resistentes a los impactos que los botes de vidrio. Estos tarros de plástico para chuches son transparentes, así puede ver que hay dentro sin retirar la tapa. Como los tapers de plastico son reutilizables, puede usarlos una y otra vez. Simplemente lávelos a mano, déjelos secar al aire y úselos nuevamente. La superficie suave hace que sea fácil colocar etiquetas.

MÚLTIPLES USOS: Estos tarros de plastico con tapa se pueden usar con café, granos, refrigerios, nueces, frijoles, azúcar, polvos, especias, dulces, sal, alimentos secos y legumbres. Cree su propio slime, lociones, exfoliantes, cremas para el pelo y cosméticos para vender. Personalice los botes y regálelos. También puede usarlos en casa, oficinas y cobertizos para colocar artículos de manualidades como abalorios, tornillos, pernos y pintura.

GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE DINERO: Todos los sets de botes para chuches pequeños se venden con una garantía de devolución de dinero al 100%, en caso de que no esté feliz con su compra. De ser así, por favor, contáctenos y le haremos el reembolso.

LG Luxury & Grace Pack 8 Botes de Polietileno para Cocina 1,3 L (18x10cm). Tarros de Plástico Rellenables Transparentes con Tapa Enroscable para Almacenamiento de Pasta, Chuches, Legumbres. Sin BPA. € 25.45

1 used from €22.91



Amazon.es Features ENVASES DE LA MÁXIMA CALIDAD. Tarros de plástico fabricados con polietileno alimentario altamente resistente. Botes para alimentos diseñados para soportar golpes y rallones. Recipientes de cocina 100% libres de BPA (Bisfenol A, producto químico perjudicial para la salud y el medio ambiente).

BOTES DE PLÁSTICO TOTALMENTE HERMÉTICOS. Envases de cocina con tapa enroscable transparente y junta interior de polipropileno alimentario para garantizar un sellado hermético. Nuestros tarros para alimentos evitan la entrada de aire y agentes patógenos, a la vez que previenen los malos olores y la humedad, conservando el sabor, olor y textura original de todo tipo de alimentos.

TARROS PARA PASTA, CEREALES Y LEGUMBRES. Con un diseño minimalista y versátil, nuestros botes para alimentos combinan con cualquier tipo de cocina y decoración. Ofrecemos envases de cocina totalmente transparentes para identificar fácilmente su contenido y la cantidad del mismo. ¡Úsalos para todo lo que necesites! Nuestros botes de polietileno son perfectos para guardar pasta, cereales, legumbres, café o especias.

✅ LIMPIEZA CÓMODA. La abertura ancha de nuestros botes para comida facilita su lavado a mano, con un paño húmedo o en seco. Recomendamos usar jabones neutros para mantener intacto el aspecto pulido y brillante de los envases. ¡CUIDADO! Tarros y tapas NO aptos para lavavajillas. No superar los 50 ºC (122 ºF) durante su limpieza.

✉️ ATENCIÓN AL CLIENTE. Si tienes algún problema con nuestro producto, por favor, comunícanos tu incidencia a través del servicio de mensajería interna de Amazon o a través de nuestro correo electrónico. ¡Estaremos encantados de ayudarte!

Aoligei 9 Pack 250ml Tarro Plastico con Tapa de Metal Atornillable Transparente Botes Cocina Recipientes Slime Contenedor Alimentos,Papel rotulado y rotulador € 15.99



Amazon.es Features 【ALTA CALIDAD】Hecho de polietileno de grado alimenticio de alta calidad y alta tenacidad. 100% libre de BPA. Adecuado para uso en cocina y como tanque de almacenamiento de artesanías.

【SELLO APRETADO】Estos recipientes de cocina tienen tapas forradas de espuma para asegurar un sello hermético fuerte y confiable y mantener el contenido en perfectas condiciones sin afectar el sabor o aroma.

【AJUSTE PERFECTO】El tarro de plástico transparente con tapa mide 71 cm de diámetro x 84 cm de altura. Capacidad: 250 ml Ideal para almacenar productos secos, mantequilla de maní. Excelente opción para todos los suministros de limo y manualidades.

【ETIQUETAS ATRACTIVAS】Pegatinas de pizarra gratuitas y un bolígrafo para escribir. Nuestras etiquetas impermeables son un complemento muy agradable. para escribir su nombre, color limo o su contenido archivado.

【SALUD Y SEGURIDAD】Recipiente de almacenamiento de alimentos, sin BPA, NO poner en el lavavajillas. NO lo utilice para sujetar objetos calientes. NO EXCEDER 50 ° C.

Truly Sweet Candy 19 tarros de plástico vacíos retro para recoger y mezclar, tienda de dulces victoriana, kit de buffet de caramelos, paquete de fiesta € 48.39



Amazon.es Features Kits de buffet de dulces de plástico de grado alimenticio de estilo vintage - Solo tienes que añadir dulces

El plástico de grado alimenticio es una opción más segura que el vidrio para niños y adultos con vueltas.

Ideal para bodas, bautizos, cumpleaños, fiestas, Navidad y mucho más.

Incluye 19 tarros vacíos de 10 formas diferentes para complementarse entre sí y dar ese aspecto retro de Sweet Shop.

Importante: los dulces no están incluidos, pero se muestran solo para fines ilustrativos.

MEIXI 8 Pieza Transparente Botes Cocina, Recipientes Slime, Contenedor Alimentos, Tarro Plastico con Tapa de Metal Atornillable (3.6L) € 16.99



Amazon.es Features 【Paquete de 8 latas de plástico】 Viene con 4 paquetes de 600 ml y 4 paquetes de 300 ml en frascos de plástico transparentes con tapón de rosca + Adhesivo de 8 piezas + 1 bolígrafo

【Plástico PET sin BPA】Hecho de plástico PET sin BPA, se puede usar directamente para llenar alimentos. Respetuoso con el medio ambiente y no es fácil de romper. Nota: lavar a mano. No se puede lavar a máquina en el lavavajillas.

【A prueba de fugas y sello】 El forro de espuma en la tapa superior creará un sello hermético al enroscar la tapa. No se preocupe de que sus artículos se filtren o se humedezcan.

【Uso de la cocina】 Almacene productos secos de cocina, al igual que especias, granos, nueces, frijoles, café, soda en polvo, sal, azúcar y mucho más.

【Uso de la sala de manualidades】 Guarde las uñas, los tornillos, los pernos o haga accesorios para las pulseras, como nueces, perlas y cuentas de oración, etc. Por supuesto, también es un buen recipiente de limo para hacer limo DIY. READ Los 30 mejores Regulador De Presion De Compresor capaces: la mejor revisión sobre Regulador De Presion De Compresor

testyu 250ml Transparente Botes Cocina, 14 Piezas Bote de Plástico Transparente, Frascos de Plástico con Tapa para Cremas Corporales, Lociones, Slime, Cuentas, Joyas, Comida Seca € 21.99



Amazon.es Features 【Ahorro de espacio】Los frascos son apilables, fáciles de organizar en cualquier gabinete, estante de especias o estantes de la despensa.

【Diseño claro】El color claro de los frascos te permite encontrar fácilmente lo que contienen.

【Usos múltiples】Estos recipientes con tapa son ideales para almacenar alimentos, especias, condimentos, mantequillas, dulces, lociones corporales, cremas hidratantes, regalos de fiesta, limo, cuentas, pedrería, lentejuelas, cosméticos y cualquier otro artículo de artesanía.

【Material de grado alimenticio】El juego de 14 frascos de plástico vacíos de 250 ml con tapa están hechos de material PET de calidad alimentaria de alta calidad, Satisfacer todas las diferentes necesidades de almacenamiento y organización.

【Sello y reutilizable】Los contenedores se pueden lavar y volver a utilizar. Las tapas negras herméticas garantizan un sellado de calidad, mantenga la comida fresca y no se preocupe por la comida que se escape de los frascos.

RUIJIE 100 Piezas Tarros de Plástico 3g/3ml Contenedores Cosmético de Viaje Envases de Vacío Pequeños Transparente con Tapas, Mini Espátulas y Etiquetas Adhesivas para Cosmética Crema Muestra Polvo € 12.98

€ 10.98



Amazon.es Features ★【Envases de Viaje con Tapas】Ofrecemos 100 tarros de muestra de 3 ml, 10 mini espátulas y 96 pegatinas de colores, cada frasco en espiral tiene 28 mm de diámetro, 16 mm de altura y tiene una capacidad de 3 ml, suficientes para satisfacer sus diferentes necesidades.

★【Plástico de Alta Calidad】Los contenedores están hechos de plástico de alta calidad, son resistentes y duraderos. No es fácil de raspar y dañar, no tóxico e insípido, él es sano y seguro para usted y su familia, Impermeable, fácil de limpiar, se puede reutilizar.

★【Fácil de Usar y Llevar】El juego viene con las 10 mini espátulas y las 96 etiquetas adhesivas, El diseño de gran apertura es fácil de abrir y llenar. Es liviano y compacto, y es conveniente para llevarlo a todas partes libremente, especialmente adecuado para viajar. Estas 3g bote plastico con tapa se adaptan perfectamente a su bolsillo, cartera, bolso, mochila o equipaje.

★【Buen Sellado & Diseño Transparente】Los recipiente plastico transparente vacíos vienen con una tapa, cuyo diseño sellado del borde está bien sujeto, lo que brinda un buen rendimiento de sellado y un período de almacenamiento más prolongado. Los crisoles transparentes pueden ver el interior claramente y ayudarlo a diferenciarse rápidamente y obtener lo que desea.

★【Contenedor de Almacenamiento Perfecto】Estos mini transparente tarros no sólo puede ayudarle a almacenar un objeto pequeño, como polvo del brillo, loción, decoración de uñas, hierbas, ganchos, botones, joyas, anillos, collares, líquido, cuentas pequeñas, muestras y más.También pueden ayudarle a sub-Pack algunos cuidado de la piel y cosméticos, tales como crema, barra de labios, bálsamo de labios, sombra de ojos y más.

AKOLAFE 16 tarros de plástico con tapas, tarros de almacenamiento de alimentos de 500 ml, tarros de mermelada de plástico transparente con tapas de rosca, tarros redondos de almacenamiento de € 26.39



Amazon.es Features Materiales de alta calidad: el tarro de plástico hermético con tapa está hecho de plástico apto para uso alimentario de alta calidad, 100% libre de fugas; estos tarros de plástico son súper duraderos, por lo que puedes utilizar tarros durante mucho tiempo; no hay necesidad de preocuparse por que el recipiente se rompa como el vidrio

Diseño hermético: los tarros de almacenamiento de plástico transparente vienen con tapas de plástico para garantizar un sellado hermético fuerte y fiable y a prueba de fugas, y los tarros de almacenamiento de plástico están diseñados para mantener tu comida seca fresca durante más tiempo sin humedad; el cuerpo de la botella altamente transparente de estos recipientes de almacenamiento te hará identificar el contenido de la botella más fácilmente

Tarros de almacenamiento versátiles: los tarros de plástico de 500 ml con tapas tienen suficiente capacidad para satisfacer tus diferentes necesidades diarias, y los tarros de plástico son el almacenamiento perfecto para productos secos y artículos de manualidades u organización en la vida diaria; ampliamente utilizados en la cocina, tienda de comestibles, despensa; almacenamiento perfecto para nueces, formas de pasta, galletas, encurtidos, maní, aperitivos, dulces, especias, polvos, etc

Ahorra tiempo y espacio: el tarro de almacenamiento de granos cuenta con un color transparente, lo que significa que puedes juzgar el contenido interior desde el exterior directamente sin abrir las tapas, y no perderás tu tiempo en encontrar lo que necesitas; estos recipientes son perfectos para ordenar una encimera desordenada; empacar toda la comida seca en la encimera de tu cocina hará que tu encimera esté más organizada y ordenada y te ahorrará espacio

Crea tu etiqueta personalizada: la apariencia de estos tarros de almacenamiento de despensa es totalmente transparente y en blanco, por lo que puedes cortar algunas calcomanías, hacer que se vean como quieras y luego pegarlas en los tarros para crear tus propios tarros personalizados; también puedes simplemente escribir palabras en las calcomanías como etiquetas y pegarlas en tus tarros para que sea más fácil encontrar lo que necesitas

LG Luxury & Grace Pack 4 Botes de Polietileno 0,7L (12x10cm) y 1,3L (18x10cm). Tarros de Plástico Transparentes con Tapa Enroscable para Almacenamiento de Pasta, Chuches. Sin BPA. € 11.45



Amazon.es Features ENVASES DE LA MÁXIMA CALIDAD. Tarros de plástico fabricados con polietileno alimentario altamente resistente. Botes para alimentos diseñados para soportar golpes y rallones. Recipientes de cocina 100% libres de BPA (Bisfenol A, producto químico perjudicial para la salud y el medio ambiente).

BOTES DE PLÁSTICO TOTALMENTE HERMÉTICOS. Envases de cocina con tapa enroscable transparente y junta interior de polipropileno alimentario para garantizar un sellado hermético. Nuestros tarros para alimentos evitan la entrada de aire y agentes patógenos, a la vez que previenen los malos olores y la humedad, conservando el sabor, olor y textura original de todo tipo de alimentos.

TARROS PARA PASTA, CEREALES Y LEGUMBRES. Con un diseño minimalista y versátil, nuestros botes para alimentos combinan con cualquier tipo de cocina y decoración. Ofrecemos envases de cocina totalmente transparentes para identificar fácilmente su contenido y la cantidad del mismo. ¡Úsalos para todo lo que necesites! Nuestros botes de polietileno son perfectos para guardar pasta, cereales, legumbres, café o especias.

✅ LIMPIEZA CÓMODA. La abertura ancha de nuestros botes para comida facilita su lavado a mano, con un paño húmedo o en seco. Recomendamos usar jabones neutros para mantener intacto el aspecto pulido y brillante de los envases. ¡CUIDADO! Tarros y tapas NO aptos para lavavajillas. No superar los 50 ºC (122 ºF) durante su limpieza.

✉️ ATENCIÓN AL CLIENTE. Si tienes algún problema con nuestro producto, por favor, comunícanos tu incidencia a través del servicio de mensajería interna de Amazon o a través de nuestro correo electrónico. ¡Estaremos encantados de ayudarte!

LG Luxury & Grace Pack 4 Botes de Polietileno para Cocina 0,70L (12x10cm). Tarros de Plástico Rellenables con Tapa de Aluminio Enroscable para Almacenamiento de Pasta, Chuches, Legumbres. Sin BPA. € 13.95



Amazon.es Features ENVASES DE LA MÁXIMA CALIDAD. Tarros de plástico fabricados con polietileno alimentario altamente resistente. Botes para alimentos diseñados para soportar golpes y rallones. Recipientes de cocina 100% libres de BPA (Bisfenol A, producto químico perjudicial para la salud y el medio ambiente).

BOTES DE PLÁSTICO TOTALMENTE HERMÉTICOS. Envases de cocina con tapa enroscable de aluminio y junta interior de polipropileno alimentario para garantizar un sellado hermético. Nuestros tarros para alimentos evitan la entrada de aire y agentes patógenos, a la vez que previenen los malos olores y la humedad, conservando el sabor, olor y textura original de todo tipo de alimentos.

TARROS PARA PASTA, CEREALES Y LEGUMBRES. Con un diseño minimalista y versátil, nuestros botes para alimentos combinan con cualquier tipo de cocina y decoración. Ofrecemos envases de cocina totalmente transparentes para identificar fácilmente su contenido y la cantidad del mismo. ¡Úsalos para todo lo que necesites! Nuestros botes de polietileno son perfectos para guardar pasta, cereales, legumbres, café o especias.

✅ LIMPIEZA CÓMODA. La abertura ancha de nuestros botes para comida facilita su lavado a mano, con un paño húmedo o en seco. Recomendamos usar jabones neutros para mantener intacto el aspecto pulido y brillante de los envases. ¡CUIDADO! Tarros y tapas NO aptos para lavavajillas. No superar los 50 ºC (122 ºF) durante su limpieza.

✉️ ATENCIÓN AL CLIENTE. Si tienes algún problema con nuestro producto, por favor, comunícanos tu incidencia a través del servicio de mensajería interna de Amazon o a través de nuestro correo electrónico. ¡Estaremos encantados de ayudarte!

LG Luxury & Grace Pack 4 Botes de Polietileno para Cocina 1,3 L (18x10cm). Tarros de Plástico Rellenables con Tapa de Aluminio Enroscable para Almacenamiento de Pasta, Chuches, Legumbres. Sin BPA. € 15.95



Amazon.es Features ENVASES DE LA MÁXIMA CALIDAD. Tarros de plástico fabricados con polietileno alimentario altamente resistente. Botes para alimentos diseñados para soportar golpes y rallones. Recipientes de cocina 100% libres de BPA (Bisfenol A, producto químico perjudicial para la salud y el medio ambiente).

BOTES DE PLÁSTICO TOTALMENTE HERMÉTICOS. Envases de cocina con tapa enroscable de aluminio y junta interior de polipropileno alimentario para garantizar un sellado hermético. Nuestros tarros para alimentos evitan la entrada de aire y agentes patógenos, a la vez que previenen los malos olores y la humedad, conservando el sabor, olor y textura original de todo tipo de alimentos.

TARROS PARA PASTA, CEREALES Y LEGUMBRES. Con un diseño minimalista y versátil, nuestros botes para alimentos combinan con cualquier tipo de cocina y decoración. Ofrecemos envases de cocina totalmente transparentes para identificar fácilmente su contenido y la cantidad del mismo. ¡Úsalos para todo lo que necesites! Nuestros botes de polietileno son perfectos para guardar pasta, cereales, legumbres, café o especias.

✅ LIMPIEZA CÓMODA. La abertura ancha de nuestros botes para comida facilita su lavado a mano, con un paño húmedo o en seco. Recomendamos usar jabones neutros para mantener intacto el aspecto pulido y brillante de los envases. ¡CUIDADO! Tarros y tapas NO aptos para lavavajillas. No superar los 50 ºC (122 ºF) durante su limpieza.

✉️ ATENCIÓN AL CLIENTE. Si tienes algún problema con nuestro producto, por favor, comunícanos tu incidencia a través del servicio de mensajería interna de Amazon o a través de nuestro correo electrónico. ¡Estaremos encantados de ayudarte!

heuchaey Juego de 24 tarros con tapa, caja de almacenamiento de cocina de plástico con pegatinas, pincel y cuchara, recipientes para cereales, harina, pasta, sin BPA € 36.99



Amazon.es Features Capacidad múltiple:Tres tamaños diferentes para diferentes necesidades de almacenamiento,6 recipientes grandes (2L),12 recipientes medianos (1,4L),6 recipientes pequeños (0,8L).Se suministra con 2 bolígrafo,2 cepillo,60 pegatinas negras reutilizables y 2 cucharas medidoras set.Can organizar su cocina y despensa como nunca antes para todas sus necesidades de almacenamiento.

Práctico y seguro:Los recipientes están fabricados con plástico de alta calidad apto para uso alimentario.Sin BPA y aprobados por la FDA, puede utilizarlos sin preocuparse.El cuerpo del recipiente de cereales es lo suficientemente resistente y duradero,Son totalmente reutilizables y también son aptos para microondas, congelador y lavavajillas.

Sellado hermético:Contenedores de almacenamiento con tapas de sellado lateral de alta calidad,Cada contenedor de almacenamiento está equipado con una tira de sellado de silicona y cuatro sellos de medición,El agua y el aire no se infiltrarán y mantendrán los cereales secos.

Ahorro de espacio: Los contenedores de almacenamiento de alimentos apilables han sido diseñados y mejorados profesionalmente, lo que puede ahorrar espacio de almacenamiento.Nuestros contenedores de gas le ayudan a organizar su cocina y cocina.

Contenedores de almacenamiento de alimentos multifuncionales para despensas: Se puede utilizar en pasta,arroz, harina, cereales, café, frutos secos,granos de café, copos de maíz, macarrones y azúcar o cualquier otra cosa que pueda.

Newaner 30 Piezas Tarros de Plástico, 10g10ml Contenedores Cosmético de Viaje, Mini tarro transparente con tapón de rosca Lata vacia con pegatinas, Ideal para llevar maquillaje, lociones(Blanco) € 6.99



Amazon.es Features 【Material de alta calidad】Nuestros frascos vacíos están hechos de material de alta calidad, el cuerpo de la botella está hecho de plástico de alta calidad, transparente y suave, fuerte y duradero, la tapa está hecha de material plástico PP, fácil de limpiar y reutilizable

【Visualización】 Material transparente, el frasco transparente puede ver el interior, y lo hemos equipado con una etiqueta adhesiva de 35 barras, que puede marcar los elementos dentro de la etiqueta, ayudándolo a distinguir rápidamente y obtener lo que desea

【Diseño de sellado】Cada caja transparente está equipada con un tapón de rosca, que se ajusta firmemente para garantizar que el contenido de la lata no se derrame

【Fácil de transportar】Cada frasco transparente es un frasco redondo con un diámetro de 35 mm y una altura de 20 mm, y la caja redonda es de 10 g 10 ml. Pequeño, liviano, ahorra espacio, cabe fácilmente en el maquillaje, el bolso o la mochila, ideal para viajes y viajes de negocios

【Multifuncional】 El mini frasco es adecuado para almacenar todo tipo de artículos pequeños, como polvo suelto, crema, gel y pasta, y también puede almacenar decoraciones para uñas, aretes, etc. También es adecuado para mini velas, varias manualidades, etc.

6pcs Tarro de Plástico de Almacenamiento,Frascos de Plástico con Tapa,850ML,Frascos de Especias,Botes Cocina Almacenaje Plastico,Tarros para Conservar,Botes para Especias Con Etiquetas y Marcador € 17.59

€ 15.99



Amazon.es Features 【Combinación perfecta de tarros de especias de plástico】Si compran nuestro juego de tarro de alimento,obtendrá 6 contenedores de 850 ml, 1 lápices de acuarela.Además,regalamos 15 pegatinas en blanco ,y puede agregar etiquetas para ayudar a diferenciar los diferentes productos que tiene.

【Material de alta calidad】Nuestro botes herméticos para cocina está hecha de PET que es seguro e inofensivo.Además, resistentes a la corrosión y libres de óxido.Los tarros de plástico con tapa, resistentes a la corrosión,y aseguran un sello hermético para que sus alimentos se mantengan frescas por más tiempo.

【Excelente capacidad de sellado】 Estos tarros de plástico con tapas que son fáciles de abrir,además,contiene hoja de sellado que garantiza un sellado hermético. Ideal para alimentos pequeños húmedos o secos, productos para hornear (harina / polvos / sales / azúcares), hojas sueltas de té, especias u otros ingredientes.

【Ahorrar su espacio】 Nuestros botes cocina para conservas utiliza un diseño redondos,por eso,nuestros organizador especias pueden guardar de forma más compacta,es decir,aprovechan al máximo el espacio de la cocina,dan cabida a más cosas en la cocina y mantienen el estilo general de la cocina.

【Amplia gama de aplicaciones】 Ofrecemos 6 frascos de almacenamiento.Se puede usar para almacenar muchas especias o alimentos para mantener la cocina limpia y ahorrar espacio. No solo se usa ampliamente en familias, sino que también es ideal para restaurantes, hoteles, restaurantes de comida rápida, restaurantes buffet, etc. READ Los 30 mejores Alicates De Punta capaces: la mejor revisión sobre Alicates De Punta

Ezydka 30 Piezas Botellas Plastico, 30ml Tarro Pequeño Plastico, Botes de Plastico Transparente, Mini Botellas Plastico con 2 Etiquetas, Tarros Plastico para Cosméticos, Acampadas, Viajes, Champú € 13.99



Amazon.es Features 【Alta calidad】Los botes plastico con tapa están hechos de plástico transparente de alta calidad, con tapa y a prueba de fugas, sin olor, sin decoloración y fáciles de limpiar, duraderos y reutilizables.

【Contenido del paquete】Incluir 30 tarros pequeños con tapa + 2 juegos de etiquetas, la botellas pequeñas de plastico es transparente, puede ver el contenido y la etiqueta se puede marcar para evitar confundir el líquido.

【Fácil de transportar】Los frasco transparente plastico son de 30 ml con un tamaño de 5,8 x 3,0 cm, tamaño pequeño y peso ligero, es muy adecuado para viajes, camping, viajes de negocios y almacenamiento en maletas y equipaje de mano.

【Diseño ingenioso】Todas nuestras botella plástico transparente están equipadas con tapones de rosca, que tienen un buen rendimiento de sellado y pueden garantizar que el líquido no se escape.

【Aplicación amplia】Este botellas transparentes plastico para muestras para llenar semillas, especias, semillas, flores secas, chile en polvo, lociones, champús, geles de ducha, perfumes, aceites esenciales, etc.

Flintronic 64 Piezas Envase Contenedores de Plástico, Tarro Vacío Crema de Viaje, 5g/5ml, con Pegatica y 6PCS Cuchara Pequeña, Para Cosméticos/Gel/Pasta/Perlas-Rosa Tapa € 8.99



Amazon.es Features 【Material de alta calidad】La botella de crema facial Flintronic está hecha de material PET de alta calidad. Es seguro, no tóxico, inodoro e ideal para ensamblar artículos de tocador mientras viaja. Además, nuestras botellas de viaje son resistentes y duraderas, y no se deformarán incluso después de apretarlas repetidamente.

【Buen sellado】Nuestros frascos de crema están equipados con tapas de rosca y los bordes están bien diseñados, por lo que pueden prevenir mejor las fugas de líquido y brindar protección para su equipaje y ropa. (Asegúrese de que estén atornillados antes de ponerlos en la bolsa).

【Fácil de llenar y limpiar】Flintronic el frasco cosmético tiene una gran abertura para facilitar el llenado y la limpieza. Puede limpiar fácilmente estos envases de cosméticos simplemente sumergiéndolos en agua tibia con jabón.

【Visualización】Nuestros frascos son transparentes, por lo que puede ver claramente el interior, lo que puede ayudarlo a distinguir y obtener rápidamente lo que desea.

️️【Amplia aplicación】Flintronic el tarro de crema es adecuado para almacenar varios artículos, como cosméticos, cuentas pequeñas, botones, pomadas, etc. Estos tarros de crema vacíos son pequeños y ligeros, ahorrando espacio. Caben fácilmente en su bolsa de cosméticos, bolso y hacen que sus viajes sean más fáciles y agradables.

PIWOSGOL100 Piezas Botes Pequeños de Plástico 5g/5ml, Cosméticos Envase, Contenedores Cosmético de Viaje, Tarros Muestras de Cosméticos con Etiquetas Adhesivas y Mini Espátulas para Crema Loción € 14.99



Amazon.es Features ★ 【Set de Tarros para Crema】: Ofrecemos 100 pequeños tarros con tapa en negro y blanco, con una capacidad de 5 mililitros, 108 etiquetas adhesivas y 6 mini espátulas; el diámetro de cada tarro para crema es de 30 milímetros y la altura es de 20 milímetros, adaptándose a sus necesidades.

★ 【Plástico de Alta Calidad】: Los tarros vacíos para crema están hechos de plástico de alta calidad, robustos y duraderos, difíciles de dañar; son seguros, no tóxicos y sin olor, garantizando la seguridad para usted y su familia. Son fáciles de limpiar y reutilizables.

★【Uso Conveniente y Portabilidad】: El set incluye 6 mini espátulas y 108 etiquetas adhesivas para un uso conveniente y etiquetado; las tapas de los tarros se abren y cierran fácilmente. Estos tarros de crema de 5 gramos son ligeros y compactos, ideales para guardar en bolsos, carteras, mochilas y maletas.

★【Diseño Sellado y Visibilidad】: Los tarros de 5ml tienen un cierre de rosca en la parte superior para un sellado hermético y un almacenamiento prolongado sin preocupaciones por fugas. El cuerpo transparente de los frascos permite identificar claramente el contenido para distinguir rápidamente y obtener el producto deseado.

★ 【Recipientes de Almacenamiento Perfectos】: Estos tarros para crema de 5 ml son ideales para cosméticos, barras de labios, bálsamos labiales, brillos labiales, cremas, lociones, sombras de ojos, ungüentos, etc. Los tarros vacíos también pueden usarse para almacenar ganchos pequeños, botones, decoraciones de uñas, cuentas, pendientes, etc.

GoMaihe Botes Cocina, Juego de 8 Piezas de Recipiente de Botes Cocina Almacenaje de Plástico de Alimentos Sellados con Tapa, Se Utiliza para Almacenar Cereales, Pasta, Arroz, Harina, Etc € 26.98



Amazon.es Features Juego de 8 cajas de almacenamiento: este producto contiene 8 cajas de almacenamiento de cocina (2,8 L x 2, 2 L x 2, 1,4 L x 2, 0,8 L x 2). El tamaño de los recipientes es (2,8 L, 12 x 6 x 4 pulgadas) (2L, 8,1 x 6 x 4 pulgadas) (1,4 pulgadas) L 6x6 x 4 pulgadas)(0,8L, 6 x 4 x 3,5 pulgadas) Con 24 etiquetas de bonificación reutilizables se etiquetan los alimentos almacenados, 1 bolígrafo y 4 cucharas medidoras.

【Materiales de calidad】 - Tarros de almacenamiento de plástico de alta calidad de grado alimenticio, sin BPA y aprobado por la FDA, no contienen sustancias nocivas. La caja de almacenamiento de la cocina se puede utilizar de forma saludable y segura.

【USO MULTIFUNCIONAL】 Cada tarro de almacenamiento está equipado con una tira de sellado de silicona y cuatro cerraduras medidoras para garantizar que el agua y el aire no puedan penetrar mejor para garantizar la frescura y la salud de los ingredientes en la caja de almacenamiento de la cocina y hacer el dispensador de cereales muy seco. Se puede almacenar en fideos, arroz, harina, cereales, café, comida grande para mascotas tarros de almacenamiento.

Diseño único: los recipientes de almacenamiento han sido diseñados y mejorados profesionalmente, lo que permite ahorrar espacio de almacenamiento. La caja de almacenamiento se puede colocar fácilmente en armarios, refrigeradores y otros lugares donde quieras colocarla, y los tarros de almacenamiento son fáciles de limpiar.

【INVERSIONES LIBRE RIESGAS】 Nuestra caja de almacenamiento con tapa y servicio seguramente atraerá a sus favoritos. Si tiene alguna pregunta, puede ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico. Le daremos una respuesta satisfactoria dentro de las 24 horas. Si cree que la inversión de hoy no vale un centavo, le reembolsaremos el monto completo y puede guardar la caja de almacenamiento con tapa.

Truly Sweet Candy 11 tarros de plástico mezclados retro para recoger y mezclar, tienda victoriana, kit de bufé de caramelos, paquete de fiesta € 38.88



Amazon.es Features Kits de bufé de dulces de plástico de grado alimenticio de estilo vintage, solo tienes que añadir dulces

El plástico de grado alimenticio es una opción más segura que el vidrio para niños y adultos con puntas.

Ideal para bodas, bautizos, cumpleaños, fiestas, Navidad y mucho más.

Incluye 11 tarros vacíos de 7 formas diferentes para complementarse entre sí y dar ese aspecto retro Sweet Shop.

Importante: los dulces no están incluidos, pero se muestran solo para fines ilustrativos.

Truly Sweet Candy 7 tarros de plástico retro grandes para recoger y mezclar, tienda de dulces victoriana, kit de buffet de caramelos, paquete de fiesta € 38.45



Amazon.es Features Kits de buffet de dulces de plástico de grado alimenticio de estilo vintage - Solo tienes que añadir dulces

El plástico de grado alimenticio es una opción más segura que el vidrio para niños y adultos con vueltas.

Ideal para bodas, bautizos, cumpleaños, fiestas, Navidad y mucho más.

Incluye 7 tarros de 4 formas diferentes para complementarse entre sí.

Importante: los dulces no están incluidos, pero se muestran solo para fines ilustrativos.

52 Piezas Botellas Pequeñas Reutilizables de Plastico, 20ml Botella de Transparente con Tapón de Rosca, Botes Pequeños para Rellenar Cosmetica Vacio, para Viajes, Líquidos Champú, Loción € 11.99



Amazon.es Features Material premium: hecho de material PP excepcional, que es ecológico e inodoro, no se raya ni daña fácilmente, es fácil de limpiar, reutilizable, estable, confiable, liviano y duradero para un uso prolongado.

Fácil de usar: la rosca en el exterior de la tapa aumenta la fricción entre los dedos y la tuerca, lo que le permite abrir la botella con facilidad. De tamaño pequeño y peso ligero, no ocupa mucho espacio y se puede poner fácilmente en una bolsa de cosméticos o mochila.

Diseño práctico: el diseño transparente le permite saber lo que contiene sin abrirlo; cada botella de plástico está equipada con un tapón de rosca para garantizar que el contenido de la botella no se derrame.

Amplias aplicaciones: adecuado para aceites esenciales, limpiadores faciales, lociones, champús, gel de baño o vitaminas, pastillas, cápsulas, etc. Una excelente opción para viajar, acampar, viajes de negocios, desplazamientos y más.

El paquete incluye: Recibirá 52 x pastilleros, con una capacidad de 20 ml, y 2 hojas de pegatinas, puede etiquetar la botella con la etiqueta autoadhesiva equipada para evitar mezclar el líquido, fácil de usar.

