Los 30 mejores Puntillas De Encaje Por Metros capaces: la mejor revisión sobre Puntillas De Encaje Por Metros

4x5M Cinta de Encaje, Rollo de Cinta de Arpillera Natural con Encaje para Bodas Navidad Manualidades Regalos, Puntillas de Encaje Vintage y Cinta de Arpillera € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Amazon.es Features 4 tamaños diferentes. El paquete incluye 4 rollos de cinta de arpillera natural con 4 anchos de encaje diferentes. Suficiente para hacer varios tipos de manualidades.

Color natural – Los rollos de cinta de arpillera son de color marrón natural poco profundo, aportando la sensación de clásico y vintage, puede embellecer y decorar bien tus artículos.

Material duradero: la cinta está hecha de yute natural y encaje blanco, se ve hermosa y natural. El encaje es agradable y plano contra el respaldo de arpillera sin defectos o zonas de costura defectuosas.

Fácil de aplicar. Estas cintas de encaje vienen en rollos y se pueden cortar en cualquier longitud que desees según tus necesidades, y la longitud total de entonces es suficiente para decoraciones generales.

Amplia aplicación: esta cinta de arpillera se ajusta a la decoración de tarros de mermelada, manualidades y proyectos hechos a mano. Adecuado para decoración de bodas, manualidades, libros de recortes, coronas de lazos, arreglos florales, decoración del hogar y papel de regalo vintage tarjeta de costura, cestas de papel decorativas de regalo, decoración de textiles para el hogar.

(50m) 10Rollos Encaje Cinta Blanco Boda Decoración Manualidades Bricolaje DIY Costura (5m/rollo) € 14.99

€ 12.99 in stock 1 new from €12.99

Amazon.es Features ★ Longitud total: 50m; 10 estilos diferentes, cada estilo de encaje: 5m, 10 anchos deferentes

★ Color: blanco; súper blanco; Material: poliéster

★ Fácil de usar, se puede cortar libremente según su necesidad

★Amplia aplicación: puede decorar la mayoría de los artículos, boda, fiestas, regalo, o para costura de bricolaje, acolchado, patchwork, artesanía, etc.

★ El paquete incluye: 10 Rollos de encaje; Nota: estos encajes no tienen elasticidad.

Yulakes 10 Metros de Encaje de la Vendimia Cinta de Encaje Blanco Trenzado de Encaje Trenzas de Costura Tarjeta de Diario Scrapbooking decoración de la Caja de Regalo - Y01007 (Beige) € 9.99 in stock 3 new from €9.99

Amazon.es Features material: 100% algodón

Ancho: 1cm, Longitud: 10m

Decorar sus artesanías, diario, ropa, mantel, etc.

Banda de encaje bonito en el aspecto de ganchillo en el color beige para decorar y aplicar.

Muy buen chiox para coser, scrapbooking, pegando el regalo del empaquetado.

FORMIZON 6 Rollos Cinta de Encaje, Cinta Encaje Blanco, Puntillas de Encaje Rollo Decorativo Cintas de Encaje Vintage para Coser Manualidades Bricolaje y Decoración € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Amazon.es Features 6 rollos de cinta de encaje. Rollo de encaje blanco 3 x 10m, 4.5 cm de ancho. Rollo de encaje blanco 3 x 10m, 2.5 cm de ancho.

Hecho de poliéster 100% de alta calidad, suave y cómodo. No se descolora, no arrugas, alisar.

Fácil de procesar, solo acortar la longitud que desea decorar. Puede cortar diferentes longitudes según sea necesario. Las cintas de encaje blanco se pueden combinar con la mayoría de los artículos.

La cinta de encaje blanco de inspiración vintage se utiliza para decorar los diversos objetos en diferentes escenas, creando un ambiente elegante, minimalista y romántico.

Cinta de encaje para varios bricolaje, boda, fiesta, tarjeta de invitación de cumpleaños, decoración de mesa, costura, envoltura de regalos, etc. Diferentes diseños y diseño vintage para satisfacer sus diversas necesidades en el arte READ Los 30 mejores Perchas Madera Ropa capaces: la mejor revisión sobre Perchas Madera Ropa

FLOFIA Cinta de Encaje Blanco Ribetes Borde Puntillas de Encaje Cinta Docorativa de Tela Encaje Cinta Bordado Encaje Algodón para Costura Manualidades Vestidos Decoración Regalo Boda, 6 Estilos, 30m € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Amazon.es Features Material:Algodón 100% Color:Blanco

6 estilos diversos (1,1 - 4,3cm de ancho), cada rollo de la cinta encaje mide 5m de largo (30m en total).

Alta calidad, resistente y suave, la cinta bordado encaje adapta de usar muchas veces y DIY sin escrúpulo.

Fácil de procesar, puede acortar la cinta decorativa encaje a la longitud deseada para hacer lazos y otros tipos de decoración.

Uso múltiple, puntillas ribetes de encaje perfectas para costura, manualidades, DIY portavasos, almohadas o vestidos, adecuadas para decorar regalos, flores, tarjetas de invitación, boda, fiesta, etc.

20m Encaje Cinta Decorativo Blanco Ancho 2cm para Manualidades Boda Navidad Pascua Fiesta Bricolaje (Blanco) € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Amazon.es Features ➤ Material: 100% algodón.

➤ Longitud: aprox. 20 m.

➤ Anchura: aprox. 2 cm.

➤ Perfecto para la decoración de flores, regalo de bodas, costura, patchwork, manualidades, caja de la magdalena, etc.

➤ Buena decoración para la boda, fiesta, party, Pascua, Navidad, etc.

Artibetter Encaje Blanco Encaje Ribete Bordado Vintage Adornos Tela Aplique Costura Artesanal para Bricolaje Vestido de Novia Mesa Corredor Cortina Tela Decoración 182 cm (Blanco) € 6.29 in stock 2 new from €6.29

Amazon.es Features Hecho de seda de leche con sutil puntada, se ve elegante y se siente muy bien en las manos.

La cinta de encaje se puede cortar libremente de acuerdo con sus diferentes necesidades.

Se ve hermosa y elegante, por lo que también puedes enredarlo alrededor de tu mano, o hacer algunas gargantillas de encaje y pulseras.

Cintas de buena decoración para álbumes de recortes, envoltorios de regalos, bodas nupciales, fiestas, hogar, cumpleaños, san valentín, etc.

Adecuado para decorar vestidos de novia, disfraces, disfraces, proyectos de manualidades, decoraciones de mesas, etc.

6 rollos(12yardas≈ 10,9metro) Cinta Puntillas Adhesiva de Encaje Ancho de1,5cm Decorativa para Scrapbooking Manualidades Decoración Boda Fiesta Regalo Beige € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Amazon.es Features Muy bonita cinta autoadhesiva de crochet vintage.

Material: algodón; Tamaño: cada rollo 1,5cm(ancho) x 2 yardas(longitud); 6 rollos(12 yardas) ≈ 10,9 metro( longitud total); Color: beige

Muy simple y fácil de usar, puede cortar la cinta según su necesidad.

Perfecto para envolver regalos, decoraciones de bodas, scrapbooking, tarjetas, manualidades, invitaciones de boda, decorar pequeñas linternas, etc.

El paquete incluye: 6 rollos cinta autoadhesiva de encaje

FEPITO 12 Rollos Cinta Encaje Blanco Surtido Cinta de Ajuste de Encaje para Coser y Decoraciones Festoneadas Boda Nupcial 39.6 Yardas € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Amazon.es Features Hecho de material de poliéster, color blanco

12 rollos de cinta de encaje surtida, aproximadamente 3.3 yardas (3 metros) cada rollo

Ancho: alrededor de 2cm-3.5cm, 12 diseños vintage de patrones diferentes

Fácil de usar, se puede cortar libremente según su necesidad

Adecuado para costura de bricolaje, diseño floral, proyecto artesanal, acolchado, patchwork, tableros de mesa y decoraciones de cajas de cartón, etc.

Rollo de cinta de encaje vintage de 4,5 cm x 46 m, para decoración de varios objetos, bodas, bautizos, personalizable, color blanco € 8.89 in stock 1 new from €8.89

Amazon.es Features ✿ Bonito encaje y perfecto para pegarlo en manualidades.

✿ Se puede utilizar para hacer lazos, decorar cuadernos, muchas cosas.

✿ Ideal para coser en cualquier soporte. Para personalizar la ropa.

✿ Ideal para decorar tarros en y floreros.

✿ Somos especialistas en decoración para el hogar y la decoración de bodas.

HOWAF 50M Cinta de Encaje Blanco y 65M Cordel de Regalo Twine para Coser Manualidades Bricolaje y Nupcial de Boda para Decoración € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Amazon.es Features cintas de encaje de 50 metros. Rollos de encaje blanco de 3x10M con un ancho de 4 cm. Rollo de encaje blanco de 2x10M con un ancho de 3 cm. El hermoso encaje vintage con borde festoneado puede decorar su boda y fiestas, promover el ambiente romántico.

Cinta de encaje decorativa, solo corta la longitud que deseas decorar, buenas cintas de decoración para álbumes de recortes, envoltura de regalos, bodas nupciales, fiestas, hogar, cumpleaños, San Valentín, etc.

Amplia Aplicación: podemos decorar tallos de ramo, mesas, cajas de tarjetas, incluso regalos con esta clásica cinta de encaje blanco, también para diseño floral, costura, acolchado, patchwork, artesanía, etc.

El ancho del cordón de 4 cm está hecho de poliéster, el ancho del cordón de 3 cm está hecho de nylon, puede haber una pequeña diferencia de color del encaje porque están hechos de diferentes materiales.

La cinta de encaje blanco vintage se ve romántica y elegante, por lo que puede envolverla alrededor de su mano, decorar diademas y pulseras. Si no está completamente satisfecho con nuestros adornos de encaje, contáctenos para que podamos ofrecerle el mejor servicio posible.

Log-Cabin banda de encaje artesanal autoadhesiva cinta de algodón decorativa borde de borde de encaje 10 yardas para hacer tarjetas de álbum de recortes € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Amazon.es Features Cinta adhesiva para manualidades, cordón de tela de encaje, cinta adhesiva de doble cara en el otro lado.

Tamaño: alrededor de 18 mm de ancho; alrededor de 2 yardas/rollo, 5 rollos en el paquete, incluyendo blanco, rosa, azul, amarillo, azul

Cinta adhesiva decorativa, fácil de romper, buena resistencia, fácil de pegar a todo tipo de superficies.

Perfecto para álbumes de recortes, tarjetas, adornar diario, decoración del hogar, etiquetado, etc.

Cinta de borde de encaje, cinta de tela de algodón, adhesivo de respaldo, fácil de usar, simplemente retira el papel, obtendrás la cinta adhesiva

20 yardas borde de encaje blanco frontera de encaje cinta de encaje vintage cinta deco, arco de encaje, cinta regalo de boda bordure de Navidad € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.es Features Bonita cinta de encaje en crochet en el color beige para decorar y aplicar.

Material: tela de algodón.

Decora tus manualidades, diario, ropa, mantel, caja de magdalenas, etc.

Cinta de encaje vintage en algodón con una yarda; Largo: 20 metros, ancho: 2 cm

Decoración de boda, decoración de fiesta, decoración de cumpleaños para niños y productos de bricolaje de Simplydeko: ¡simplemente decora bellamente!

Cinta de encaje de arpillera blanca, rollo de cinta de arpillera natural con encaje para bodas Navidad manualidades regalos, puntillas de encaje vintage y cinta de arpillera en un rollo (4 pcs, 2 m) € 8.95 in stock 3 new from €8.95

Amazon.es Features 4 diseños diferentes: el paquete incluye 4 rollos de cinta de encaje de arpillera natural con 4 patrones diferentes de encaje blanco. Suficiente para hacer varios tipos de manualidades.

Material duradero: la cinta está hecha de yute natural y encaje blanco, se ve hermosa y natural. El encaje es agradable y plano contra el respaldo de arpillera sin defectos o zonas defectuosas de costura.

❀ Color natural ❀ – Los rollos de cinta de encaje de arpillera son de color marrón natural poco profundo, traen la sensación de clásico y vintage, pueden embellecer y decorar tus artículos bien.

❀ Fácil de aplicar: estas cintas de encaje vienen en rollos, y puedes cortarlas en cualquier longitud que desees según tus necesidades, y la longitud total de entonces es suficiente para decoraciones generales.

Amplia aplicación: esta cinta de arpillera se adapta a la decoración de tarros de mermelada, manualidades y proyectos hechos a mano. Adecuado para decoraciones de bodas, manualidades, libros de recortes, coronas de arcos, arreglos florales, decoración del hogar y papel de regalo, tarjetas de costura vintage, cestas de regalo, acentuando textiles del hogar.

44Metros 16 Rollos Cintas Encaje Blanco Puntillas Cintas Arpillera Natural Yute Boda Decoración Manualidades Bricolaje DIY Costura € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Amazon.es Features El paquete incluye: 16 rollos cinta de encaje en 16 diseños diferentes, longitud total: 44m.

12 rollos cinta de encaje blanco, cada estilo de encaje: 3m, ancho diferente: 1,3cm, 1,4cm, 1,7cm, 2cm, 2,5cm, 2,7cm, 3cm, 3,8cm, 4cm, 4,5cm

4rollos cinta de arpillera con encaje, cada estilo: 2m, ancho diferente: 2,7cm, 3,8cm, 4,2cm, 6cm

Fácil de usar, se puede cortar libremente según su necesidad.

Aplicación: puede decorar la mayoría de los artículos, celebraciones o manualidades, potes, jarrón, embalaje de regalo, silla, mesa, hogar, decoración de boda, fiestas, o para costura de bricolaje, acolchado, patchwork, artesanía, etc.

OFNMY 5 Rollos Cinta de Encaje - Cinta Encaje Blanco, Puntillas de Encaje Rollo Decorativo Cintas de Encaje Vintage para Coser Manualidades Bricolaje y Decoración DIY Borde (10m/rollo) € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.es Features 【Material de alta calidad】: el encaje blanco está hecho de nailon de alta calidad, puede coser productos hechos a mano con encaje o envolver regalos con encaje, no hay necesidad de preocuparse por la rotura del encaje blanco durante el uso.

【Un adorno blanco puro】: la cinta de encaje de color blanco en estilo vintage puede combinar con la mayoría de los artículos, decorar bien su boda y fiestas y manualidades de bricolaje, agregar un ambiente romántico para usted.

【Fácil de usar】: siéntase libre de cortar y decorar con cintas de estilo retro, estas cintas de encaje son livianas y puede usar encaje para crear cualquier forma o patrón que desee.

【2 tamaños para diferentes necesidades】 - 2 cintas de encaje de patrón diferente, 3 rollos de ancho por 4 cm (1,6 pulgadas) y 2 rollos de ancho por 2 cm (0,8 pulgadas), 5 rollos en total. Cada rollo mide 10 m (393 pulgadas) de largo, 50 m en total, lo suficientemente largo para sus diferentes necesidades.

【Amplia aplicación】: esta cinta de encaje blanco es perfecta para bodas, banquetes, diseño floral, manualidades y proyectos hechos a mano, también es adecuada para decorar botellas, tarjetas de cumpleaños, regalos, libros de mano. READ Los 30 mejores Maquina De Palomitas capaces: la mejor revisión sobre Maquina De Palomitas

RUSPEPA Tela Elástica con Adornos Elásticos De Encaje Elástico Bordado Negro De 15 Cm para Ropa Y Suministros De Bricolaje Artesanales - 4.5 M € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Amazon.es Features Material: spandex, estiramiento.

Con estampado floral negro

Ancho: 6 pulgadas/15.24cm por 5 yardas/rollo

Encaje elástico elástico.

Ideal para decoración, diseño floral y artesanía.

Rollo De Cintas De Arpillera Natural Rollos De Cinta De Arpillera Para Manualidades Cinta De Embalaje De Encaje Cinta De Arpillera De Yute Embalaje De Regalo En Blanco Y Negro Los 4cm * 2m 2 Rollos € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.es Features 1. Las correas tejidas con cuerda de cáñamo están hechas de cáñamo natural, que no es fácil de rasgar. La cinta de cáñamo se puede cortar en cualquier longitud según sea necesario.

2. El rollo de arpillera es de color marrón claro natural, lo que aporta una sensación retro y clásica, que puede embellecer y decorar bien tus artículos.

3. El rollo de lino tiene 2 patrones de color diferentes, puede combinar libremente varias artesanías exquisitas.

4. Las decoraciones únicas pueden traer diferentes sentimientos a tu vida.

5. Adecuado para todo tipo de bricolaje, bodas, fiestas, decoración de mesas, costura, embalaje de regalo, álbumes de recortes y también para manualidades, cestas de regalo decorativas, decoración del hogar, etc.

Whale Cinta de Ribete de Encaje Blanco con 10 Patrones Variados Crema Vintage, 1200 Pulgadas en Total € 10.99 in stock 2 new from €10.99

Amazon.es Features Orlas de encaje de patrones diferentes – Cada paquete incluye 10 diseños antiguos de patrones diferentes, cada patrón se adapta a su diverso diseño de artesanía

Tamaño – La anchura es aprox. 2 a 3.5 cm, la de la cinta de cordón de patrón variado es diferente; Longitud – 120 pulgadas (3 metros) para cada diseño, 1200 pulgadas (30 metros) en total

Cinta decorativa de encaje – Buenas cintas de decoración para los libros de recuerdos, envoltura del regalo, boda nupcial, fiesta, hogar, cumpleaños, tarjeta del día de San Valentín, etc

Amplia aplicación – Las cintas de tela de encaje blanco son adecuadas para la costura, la hecha de tarjetas y arcos, el diseño de joyas, los arreglos florales, etc

Elegante y delicado – La cinta de encaje blanco se ve hermosa y elegante, por lo tanto también se puede enredar alrededor de su mano, o hacer algunas gargantillas y pulseras de encaje

Encaje De Algodon Altura Cm.6.5 Mt.10 Art.1763, BLANCO € 22.00 in stock 1 new from €22.00

Amazon.es Features 100% algodón. Altura: 6,5 cm.

Cinta de Encaje 6 Rollos Blanco Floral Vintage Cordón de Ajuste de Encaje para Coser Manualidades Bricolaje y Nupcial de Boda para Decoración 10m / Cada Uno € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.es Features Adornos de Encaje: 6 rollos de cinta de encaje blanco con hermosos diseños. Cada rollo de rollos de encaje Ancho: 1.77 pulgadas / 4.5 cm; Longitud: 11 yardas / 10 m, 66 yardas de largo en total. Satisfaga nuestras diversas necesidades en diseños artesanales.

Corte Libremente: hecho de poliéster 100% de alta calidad, suave y cómodo. Fácil de usar, se puede cortar libremente según nuestras diversas necesidades. Perfecto para agregar un toque de encanto vintage a los proyectos de costura.

Cinta de Encaje decorativa delicada: la cinta de encaje de color blanco puro puede combinar con la mayoría de los artículos y puede decorar bien bodas o fiestas. Un buen ayudante decorativo que agrega un ambiente romántico y cálido.

Amplia Aplicación: podemos decorar tallos de ramo, mesas, cajas de tarjetas, incluso regalos con esta clásica cinta de encaje blanco, también para diseño floral, costura, acolchado, patchwork, artesanía, etc.

Lo que obtienes: productos de alta calidad y un servicio al cliente amigable, no dudes en contactarnos si tienes alguna pregunta. Le responderemos en 1 día hábil.

Encaje Valencienne Rigido para costura creativa decoracion boda manualidades Altura cm.4 Paquete mt.20 Art.1005777, NEGRO € 17.00 in stock 1 new from €17.00

Amazon.es Features Técnica de producción: Encaje raschel bordado Valenciennes

Fabricante: Producción ITALIANA, garantizada y certificada

Material: Poliamida 100% certificada OEKOTEX

Confeccion: Precio por un paquete completo de 20 metros (YD. 21.87)

Usos: DIY creativo, DIY shabby chic, sastrería, pasatiempos creativos, mercería, favores, material para álbumes de recortes

HOSTK 24PCS Flores de arpillera hechas a mano, flores rústicas naturales de encaje de perlas Bowknot, bodas, regalos, tarjetas de felicitación, fiestas, 6 estilos para ramos artesanales de bricolaje € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Amazon.es Features El paquete incluye: 24 adornos de arpillera. Incluye 4* lazo de arpillera de encaje, 4* arco de arpillera perla, 4* flores de arpillera de encaje, 4* flores de arpillera huecas, 4* rosas de arpillera blancas, 4* rosas de arpillera marrón. Una combinación perfecta de 6 estilos para satisfacer tus diversas necesidades de manualidades.

【Esencia de estilo PASTORAL】Cuando quieres tener una boda de campo, flores de sackcloth con un estilo vintage romántico son las mejores decoraciones. Se utiliza para ramo de novia, peinados de novia, guirnaldas, cajas de regalo, diseño del lugar, broche y así sucesivamente. El ramo de arpillera literaria y romántica durará toda la vida, y todavía se ve hermoso hasta el día de hoy, un buen testimonio de tu matrimonio inolvidable.

Ropa de cama natural: están hechas de arpillera de alta calidad, añaden perlas de imitación y encaje para embellecer, lo que hace que tengan un aspecto vintage y no es fácil de romper. Lavable y reutilizable muchas veces. Cada flores de arpillera y nudos tenía bordes cosidos para que no se deshilachen. La artesanía hecha a mano hace que las flores se vean más delicadas. Solo tienes que pegar el punto de pegamento adhesivo en el respaldo de flores de arpillera o nudos de lazo.

【Múltiples aplicaciones】: son adecuadas tanto para fiestas como para decoración diaria del hogar. Sin duda una buena opción para bodas, Navidad, compromiso, celebraciones, cumpleaños, bienvenida, día de la madre/padre o decoración para habitación de los niños, puerta, restaurante. Dale más creatividad, atracción a tu fiesta. También un accesorio para fotos. También se puede utilizar para broches, bandanas, álbumes de recortes, ramos, invitaciones de estilo rústico, arreglos de flores, cajas de regalo, tarjetas de felicitación, etc.

Aviso de calentamiento: ① Hay un punto de pegamento en la parte posterior de cada flor de arpillera o lazos, puedes comprar pegamento en cualquier tienda de papelería o en línea para hacer el diseño de bricolaje. ② El uso de un embalaje rígido con cremallera, no te preocupes por que las flores de arpillera sean aplastadas. ③We HOSTK intentará nuestro mejor esfuerzo para hacer las cosas bien, pero todavía necesitamos su ayuda, así que por favor póngase en contacto con nosotros en primer lugar si usted tiene cualquier problema o insatisfacción. - Sinceramente HOSTK

Diy encaje flor de paeonia arpillera rollo de cinta de arpillera de arpillera de arpillera de yute decoración de tela de boda 5 m € 12.49 in stock 2 new from €12.49

Amazon.es Features ❤ La flor de paeonia impresa agrega algo elegante en general, lo que hace que este rollo de cinta de arpillera sea más atractivo y festivo.

❤ Nuestro rollo de cinta de arpillera está hecho de yute lo que lo hace más natural y sin barniz.

❤ La cinta de arpillera es liviana, antibacteriana, lavable, adecuada para diferentes tipos de manualidades.

❤ La longitud del cinturón de yute de encaje es de 5 m, el ancho es de 5 cm, la longitud suficiente para que pueda hacer lo que quiera.

❤ Una buena decoración para decorar sillas de boda, jarrón de flores, tarjetas de invitación, frascos de albañil, arreglos florales, envoltorios para regalos o mesas, y botellas de vidrio.

showll - Cinta de encaje de algodón de estilo vintage para costura, collage y álbumes de recortes, paquetes de regalo o decoración, 1,8 m de largo y 12 cm de ancho, color blanco € 9.90 in stock 2 new from €9.90

Amazon.es Features Material: 100% algodón.

Ancho: 7 cm. Longitud: 1,8 metros.

Bonita cinta de encaje de puntilla en color beige para decorar y usar.

Ideal para proyectos vintage de costura y de artesanía, tarjetas, manualidades o decoración.

Adorne los tallos de sus ramos, mesas, paquetes e, incluso, regalos con esta clásica cinta de encaje beis. También para flores, costura, colchas, patchwork, artesanía, etc. READ Los 30 mejores Ovillos De Algodon Para Ganchillo capaces: la mejor revisión sobre Ovillos De Algodon Para Ganchillo

IDONGCAI Adornos de encaje de margaritas amarillas para decoración de encaje y adornos para costura y proyectos de arte € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Amazon.es Features Adornos de encaje de margaritas amarillas para adornos de decoración de encaje

Ancho: alrededor de 2.5 cm. Paquete: 6.4m/lote Material: poliéster brillante ligeramente duro

Se puede cortar y utilizar individualmente, hay alrededor de 200 flores pequeñas. Simple y generosa, sutura directa en la superficie de la tela, fácil de usar

El encaje es ampliamente utilizado para vestir ropa, cortinas, manteles, colchas, cojines, pañuelos, cojines de té, etc.

Somos una fábrica de encajes con la marca IDONGCAI.Apoyamos tanto al por mayor como al por menor.Su pedido personalizado también es bienvenido.Prestamos mucha atención a la calidad y la opinión del cliente.Esperamos ser amigos contigo. Tus amigos: IDONGCAI

BENECREAT 2 Rollos 18m Cinta Negra de Encaje 80mm de Ancho Tela de Encaje Elástico para Costura, Manualidad, Decoración de Boda y Regalo 9m / Rollo € 14.99 in stock 2 new from €14.99

Amazon.es Features 【Cantidad】: 2 Rollos Cinta negra de encaje, cada encaje se enrolla individualmente en una tarjeta de cartón, es fácil de usar y guardar.

【Tamaño】: 80mm de ancho, 9m por cada rollo, 18m en total. Puede cortarlo a la longitud que necesita usted.

【Alta Calidad】: Hecho de tela de poliéster de alta calidad, suave y cómoda, agradable para la piel y transpirable, y no se desvanece.

【Buena Elasticidad】: El encaje es elástico, de longitud ajustable, no es fácil de deformar, muy adecuado para el diseño de ropa.

【Aplicación Amplia】: Adecuado para el embalaje de ramos y regalos, costura y diseño de ropa, decoración de bodas y hogares, y la producción de diversas artesanías.

LEMESO 8 rollos de Cinta de Encaje de Arpillera Natural, Costura Material Adornos 3m por rollo Encaje para DIY Manualidad Ropa Diseño de Bodas y Fiestas € 9.99

€ 8.99 in stock 1 new from €8.99

Amazon.es Features Material superior: estas cintas están hechas de material de nailon suave y de alta calidad. Tacto suave, elegantes diseños de encaje, dimensiones de 1/1,5/2/2,5/2,8/4/4,5/4,8cm.

Patrones de encaje surtidos: incluye 8 tipos diferentes de cintas de encaje. 3m por cada rollo, 24m en total. Satisface exactamente su necesidad de hacer manualidades

Fácil de cortar: las cintas de encaje se pueden cortar libremente de acuerdo con sus diversas ocasiones. Las cintas de encaje color crema son ideales para decorar tus álbumes de recortes, bodas, empaques de regalos, etc.

Mejorar una atmósfera romántica: con estas decoraciones de cintas de encaje vintage y clásicas, puede mejorar una atmósfera mucho más romántica. Perfecto para usarlo para empacar su regalo o decorar sus proyectos de manualidades.

Este producto que ofrecemos un año de garantía. Si hay problemas del producto, por favor póngase contacto con nosotros.

Amazon.es Features FÁCIL DE USAR: esta cinta de encaje es simplemente hermosa, el encaje es agradable y plano, sin arrugas ni áreas cosidas defectuosas, es como un rollo de cinta fácil de trabajar.

EXCELENTE ELASTICIDAD: nuestro borde de encaje tiene una excelente elasticidad y flexibilidad, y ofrece excelentes gradaciones de color, la forma de boutique es simple y elegante.

ACCESORIOS DE ROPA DE BRICOLAJE: perfectos para la cintura escapular, los bordes de la ropa, la ropa interior, el vestido, el escote, el puño, los regalos, la decoración de bolsas y accesorios para el cabello, etc.

APLICACIÓN AMPLIA-Adecuada para decoraciones de bodas, artesanías, reservas de chatarra, coronas de flores, fiestas, arreglos florales, decoración del hogar y papel de regalo.

CONJUNTO VALORABLE, que incluye un rollo de cinta de encaje de 10 m * 4,5 cm, que puede satisfacer sus diferentes necesidades.

Cinta Encaje, XiYee 12 Rollos de 4.5cm x 10m Multicolor Adornos Cinta Encaje por El Rollo de Invitacion de Boda, Tarjetas, Costura, Fabricación de Lazo de Pelo, Envoltura de Paquete de Regalo € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Amazon.es Features : 【1】 Materiales de alta calidad: Hecho de material de poliéster, es súper suave y elástico. Hermoso adorno de encaje de encaje en forma de abanico de ganchillo

: 【2】 Decoración: la cinta de encaje se puede utilizar para álbumes de recortes, envoltura de regalos, bodas, fiestas, hogar, cumpleaños, San Valentín, decoración del centro, mesa, ramo y otras cintas decorativas

: 【3】 Adorno de encaje bordado multicolor. Déjate elegir, decorar, siempre hay un color que te gusta, también pueden decorar juntos, es absolutamente inesperado

: 【4】 Artesanía de bricolaje: costura perfecta, reserva de chatarra, confección de moños para el cabello, artículos de manualidades, tarjetas, manualidades de papel, cestas de regalo decorativas, textiles para el hogar clave y muchos más proyectos de bricolaje

: 【5】 Paquete: cinta de encaje de tela de 12 colores, 45 mm de ancho, 10 m por rollo, 12 rollos en total.Suave al tacto y le brinda la cantidad justa de elasticidad, se puede cortar libremente de acuerdo con sus diversas necesidades

