Los 30 mejores kazoom lab battle capaces: la mejor revisión sobre kazoom lab battle

SUPERTHINGS RIVALS OF KABOOM- PlaySet DrK Especial Superthings Kazoom Lab Battle Figuras de Enigma y Profesor K, Laboratorio € 60.91 in stock 4 new from €60.91 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¡La batalla final entre Professor K y Enigma ha comenzado! ¿Podrá Enigma robar el Kazoom escondido en el laboratorio de Professor K? Vive una nueva aventura con el Kazoom Lab Battle: Professor K vs Enigma

El Robok 3000 conducido por el Profesor K intentará hacer todo lo posible para eliminarlo. ¿Esquivará Enigma las trampas escondidas y llegará hasta el preciado elixir? Si lo consigues, ¡utiliza su aeronave para llevarte el Kazoom!

Incluye el súper Robok 3000 conducido por el Profesor K y una aeronave. Contiene: 1 laboratorio, 1 nave, 1 Robok 3000, y 1 Enigma y Profesor K exclusivos

Dispara las balas del cañón y los puños de robok, y activa las trampas escondidas en el laboratorio ¡Acción y diversión aseguradas!

Los SuperZings son objetos cotidianos transformados en superhéroes y supervillanos, ¡la diversión está asegurada! Todas las figuras SuperZings tienen su rival, busca las parejas rivales y forma tus Superequipos. Estas divertidas figuras son ideales para desarrollar la creatividad de los más pequeños gracias al juego imaginativo además de favorecer la socialización

SUPERTHINGS Serie Mutant Battle – Colección completa de los 6 Kazoom Kids de la nueva serie Mutant Battle. Cada Kazoom Kid cambia de color y viene con 1 SuperThing y 1 accesorio de combate € 26.26 in stock 5 new from €21.76

4 used from €24.80

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COLECCIÓN COMPLETA DE 6 KAZOOM KIDS MUTANT BATTLE – Caja con los 6 Kazoom Kids de la nueva serie Mutant Battle. Cada caja incluye 1 muñeco articulado Kazoom Kid, 1 accesorio para el muñeco y 1 SuperThing.

LOS NUEVOS KAZOOM KIDS – Los SuperThings tienen nuevos compañeros que son los Kazoom Kids, niños transformados también en héroes y villanos por el poder del Kazoom

FIGURAS COLECCIONABLES QUE CAMBIAN DE COLOR – ¡Morph, el ultrararo de la serie, es un experimento fallido del Professor K. Es una mezcla tan inestable que… ¡cambia de color! Por eso hay 6 nuevos Kazoom Kids en Kaboom City, ¡que también cambian de color! Birthday Boy, Fryzer, Sandy Summer, Snowful, Touchdown y Sportacular. ¡Colecciónalos todos!

HAZTE CON LA COLECCIÓN COMPLETA – Empieza o aumenta tu colección de Kazoom Kids con todos los personajes de la nueva serie Mutant Battle

DIVERSIÓN Y AVENTURAS ÚNICAS – Los SuperThings son objetos cotidianos que han cobrado vida. Ahora tienen nuevos compañeros que son los Kazoom Kids, niños transformados también en héroes y villanos por el poder del Kazoom y viven todos en Kaboom City. Puedes descubrir o seguir las aventuras de estas figuras de acción en el canal de YouTube de Magicbox (disponible en español y en otros idiomas) READ Los 30 mejores Xiaomi Roidmi 3S capaces: la mejor revisión sobre Xiaomi Roidmi 3S

SUPERTHINGS Secret Base Kazoom Power, Guarida Secreta, Incluye 1 Kazoom Kid y 1 SuperThing exclusivos y uchos Accesorios € 24.90

€ 20.00 in stock 11 new from €20.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DESCUBRE LA GUARIDA SECRETA DE KAZOOM POWER Dentro encontrarás la energía Kazoom y podrás acceder a la zona secreta para conseguir las armas escondidas, la coraza y un súper vehículo-skate para defender la ciudad

ESCÓNDETE DE LOS VILLANOS Desde fuera, una cámara escaneará el rostro del visitante. Si es un villano, un disparo certero acabará con sus ganas de fisgonear

FIGURAS EXCLUSIVAS Y MUCHOS ACCESORIOS Contiene 1 Kazoom Kid y 1 SuperThing héroe exclusivos y muchos accesorios

GRAN JUGABILIDAD Múltiples acciones para desarrollar la imaginación de los más pequeños

DIVERSIÓN Y AVENTURAS ÚNICAS Los SuperThings son objetos cotidianos que han cobrado vida ahora tienen nuevos compañeros que son los Kazoom Kids, niños transformados también en héroes y villanos por el poder del Kazoom y viven todos en Kaboom City. Puedes descubrir o seguir las aventuras de estas figuras de acción en el canal de YouTube de Magic Box disponible en español y en otros idiomas

SUPERTHINGS Secret Base Fury Storm, Guarida Secreta, Incluye 1 Kazoom Kid y 1 SuperThing y Muchos Accesorios € 24.90

€ 20.00 in stock 21 new from €20.00

1 used from €19.36

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¡DESCUBRE LA GUARIDA SECRETA DE FURY STORM! – Una vez dentro, encontrarás la energía Kazoom y podrás acceder a la zona secreta para conseguir las armas escondidas, la coraza y un súper vehículo-skate ¡para hacer fechorías en Kaboom City!

¡PREPÁRATE PARA ATACAR A LOS HÉROES! – Desde fuera, una cámara escaneará el rostro del visitante. Héroes, ¡no sois bienvenidos!

FIGURAS EXCLUSIVAS Y MUCHOS ACCESORIOS – Contiene 1 Kazoom Kid y 1 SuperThing villano exclusivos y muchos accesorios

GRAN JUGABILIDAD – Múltiples acciones para desarrollar la imaginación de los más pequeños

DIVERSIÓN Y AVENTURAS ÚNICAS – Los SuperThings son objetos cotidianos que han cobrado vida ahora tienen nuevos compañeros que son los Kazoom Kids, niños transformados también en héroes y villanos por el poder del Kazoom y viven todos en Kaboom City. Puedes descubrir o seguir las aventuras de estas figuras de acción en el canal de YouTube de Magic Box (disponible en español y en otros idiomas)

SUPERTHINGS RIVALS OF KABOOM Battle Arena – Estadio de Combate exclusivos & SUPERTHINGS Superbot Kazoom Power – Robot articulado con Accesorios de Combate, 1 Kazoom Kid y 1 SuperThing € 37.80

€ 36.60 in stock 1 new from €36.60 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features producto 1: Edad recomendada: a partir de 3 años

producto 1: Dimensiones del producto: 42.5 x 8 x 36.5 cm

producto 1: Material: plástico

producto 1: Ayuda a estimular la creatividad

producto 2: FIGURA EXCLUSIVA – Contiene 1 Kazoom Kid y 1 SuperThing héroe

SUPERTHINGS - Serie Guardians of Kazoom, Pack de 4 Superthings (Incluye 3 Superthings y 1 capitán Plateado) 2/6 € 9.00

€ 6.30 in stock 6 new from €6.30

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¡CONSIGUE UNO DE LOS CAPITANES PLATEADOS! – Pack con 4 SuperThings, contiene una figura plateada asegurada.

DESCUBRE LOS NUEVOS KAZOOM JETS – Hazte con los nuevos vehículos con ataques especiales cargados de energía Kazoom, con un acabado efecto cristal.

ESCOGE LA COMBINACIÓN QUE PREFIERAS – Opción de escoger el pack de 4 específico que se desee. Este pack incluye 4 SuperThings (el capitán plateado Trafficmaster, el SuperThing con efecto cristal Stringy, Paincake y 1 figura sorpresa) y 2 Kazoom Jets (Comet Kicker y Hyper Drill).

DIVERSIÓN ASEGURADA – Los SuperThings son objetos cotidianos que han cobrado vida y se han transformado en superhéroes y villanos, y viven todos en Kaboom City. Descubre todas sus aventuras en el canal de YouTube de Magic Box en español.

SuperThings Kazoom Kids – Spike Roller y Pack Sorpresa 16 Sets | Contiene Spike Roller, 10 Sobres One Pack, 4 Kazoom Sliders y 2 Kazoom Kids | Juguetes y Regalos para Niños Cumpleaños € 24.99 in stock 1 new from €24.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PACK SUPER PREMIUM Este súper pack de la serie Superthings Kazoom Kids contiene el juguete Spike Roller y de forma aleatoria 10 sobres "One pack", 4 Kazoom Sliders y 2 Kazoom Kids. Divertidos regalos y juguetes para niños y niñas a partir de 3 años. Libera la imaginación de los más pequeños en un lote de superzings serie 8 ideal como regalos para niños de cumpleaños y Navidad. ¿Qué te habrá tocado?

SPIKE ROLLER Este pack contiene el juguete “Spike Roller”. El villano Spike Roller y su vehículo con detalles dorados llega para hacer travesuras en Kaboom City. Le acompaña su equipo, Spike Power Team: 3 SuperThings exclusivos junto con dos pequeños vehículos villanos que se pueden acoplar al transporte principal, ¡y lanzar discos!

10 x SOBRES ONE PACK 15 sobres de la nueva serie de los SuperThings serie 8, ¡los SuperThings Kazoom Kids! Nuevos Super Things plateados, dorados y el ultra raro Neonblast que corre libremente por Kaboom City haciendo travesuras y cargando con la energía del Kazoom todos los objetos que toca. Cuando chicos y chicas normales entran en contacto con estos objetos… ¡se transforman en Kazoom Kids y adquieren los más asombrosos poderes! Hay 6 nuevos capitanes en la ciudad: ¡son los Kazoom Kids!

4 KAZOOM SLIDERS Incluye 4 Kazoom Sliders de forma aleatoria de la serie Superthings Kazoom Kids. Con cada Kazoom Slider viene incluido un Superthing. los nuevos héroes y villanos de Kaboom City, tanto SuperThings como Kazoom Kids, se mueven en sus ultra-punteros vehículos con efecto “pull back”: deslízalos hacia atrás, déjalos ir… ¡y saldrán disparados hacia a la batalla! Hay 12 Kazoom Sliders para coleccionar… ¡y el Kazoom Slider ultra-raro dorado!

2 KAZOOM KIDS Incluye 2 Kazoom Kids de forma aleatoria de la nueva serie SuperThings. ¡Hay 6 modelos en total, y con cada uno de ellos viene un SuperThing! Los nuevos capitanes de Kaboom City liderarán un equipo de compañeros SuperThings para hacerse con Neonblast y conseguir la victoria. ¿Preparados para conocer los super ataques de Badnilla, Superslice, Starberry, Trasher, Smash Crash y Sugarfun?

