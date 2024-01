Inicio » Cocina Los 30 mejores rowenta access steam capaces: la mejor revisión sobre rowenta access steam Cocina Los 30 mejores rowenta access steam capaces: la mejor revisión sobre rowenta access steam 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

Rowenta Access Steam+ DR8150 - Cepillo de vapor, plancha vertical 1600 W, depósito 190 ml, elimina arrugas, olores y desinfecta, accesorio prendas delicadas y gruesas, cable de 3 m, Gris / Negro

€ 58.99 in stock 7 new from €58.99

151 used from €37.36 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cepillo de vapor de mano de 1600 W, calentamiento rápido en 40 segundos con una suela de múltiples agujeros que distribuyen el vapor de una forma continua y homogénea; con depósito extraíble de 190ml

Alisa sin tabla de planchar en todo tipo de tejidos sin riesgo de quemar o estropear las prendas; nivel Super Turbo: salida de vapor de 26 g/min para zonas más complicadas

El depósito de agua extraíble de gran capacidad ofrece sesiones de planchado intensivas y se rellena fácilmente; fácil de usar gracias a su función bloqueo que mantiene la salida de vapor continua

El cable de 3 m permite moverlo por todo el tejido, lo que facilita el estirado vertical mediante vapor; la suela emite calor al tiempo que evita la condensación

Indicado para todo tipo de prendas, óptimo para retoques de última hora gracias a su sistema sin condensación y para las tareas diarias de planchado

Rowenta Access Steam+ DR8100 Cepillo de vapor para ropa 1600 W en 40 s, depósito de agua 190 ml, incluye 3 accesorios, elimina arrugas, olores y desinfecta, accesorio prendas delicadas y gruesas Negro

€ 64.32 in stock 5 new from €64.32

3 used from €44.55

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cepillo de vapor de mano de 1600 W, calentamiento rápido en 40 segundos con una suela de múltiples agujeros que distribuyen el vapor de una forma continua y homogénea; con depósito extraíble de 190 ml

Alisa sin tabla de planchar en todo tipo de tejidos sin riesgo de quemar o estropear las prendas; nivel Super Turbo: salida de vapor de 26 g/min para zonas más complicadas

El depósito de agua extraíble de gran capacidad 190 ml, ofrece sesiones de planchado intensivas y se rellena fácilmente; fácil de usar gracias a su función bloqueo que mantiene la salida de vapor continua

El cable de 3 m permite moverlo por todo el tejido, lo que facilita el estirado vertical mediante vapor; la suela emite calor al tiempo que evita la condensación

Indicado para todo tipo de prendas, óptimo para retoques de última hora gracias a su sistema sin condensación y para las tareas diarias de planchado

Rowenta Pure Pop DR2022 - Cepillo de vapor de 1300 W con salida de vapor de hasta 20 gr/min que plancha y purifica, elimina pelusas y pelo, cabezales reversibles, diseño para viaje, color coral

€ 39.00 in stock 14 new from €39.00

1 used from €37.45

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cepillo de vapor vertical de 1300 de potencia con todo lo que necesitas para tener el mejor aspecto posible día tras día ofreciendo una salida de vapor de hasta 20 g/min para planchar y/o purifiar en un solo gesto intuitivo con mayor libertad

Vaporiza o quitapelusas: Elige qué función quieres y gracias a su sistema de almohadilla reversible te permite cambiar sin esfuerzo entre el lado quitapelusas y el lado de terciopelo para planchar sin dañar la ropa. Con una capacidad de 70 ml

Ropa libre de pelusas y pelos: cambia el lado de la almohadilla reversible del cable al lado especializado en quitapelusas para refrescar tu ropa y dejarla como nueva día tras día. Incluye indicador para saber cuándo está listo y autonomía de 4 mins

Vaporiza suavemente: Cuida todas tus prendas usando el lado de terciopelo del cabezal reversible diseñado para vaporizar suavemente sin riesgo de provocar daños y sin brillos a tu ropa. Tiene una capacidad de depósito de agua de 70 ml

Cepill de vapor con formato ultracompacto, fino y ligero para llevártelo a cualquier parte. Rápido calentamiento a una temperatura adecuada en solo 15 segundos para su uso frecuente y esos retoques de última hora que necesiten tus prendas

Rowenta Acces Steam Pocket DR3030 - Cepillo de vapor de mano, diseño compacto, cabezal plegable, tiempo de calentamiento de 15 segundos, 1300 W

€ 42.99 in stock 21 new from €42.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cepillo de vapor con diseño compacto; combina un cabezal plegable con un diseño muy compacto que permite guardarlo cómoda y fácilmente para tus viajes

Rendimiento potente con 1300 W, para garantizar un rendimiento adecuado en su uso diario; su salida de vapor continua de 19 g/min garantiza unos resultados adecuados sobre tu ropa día tras día

Desinfectar y alisar tu ropa nunca había sido tan fácil y cómodo simplemente pulsando a un botón; Su cable de amplio radio es de 2.5 metros

Rápido calentamiento: en solo 15 segundos tendrás listo tu cepillo de vapor de mano con salida de vapor continua; adecuado para usarlo donde quieras gracias a sus dimensiones de 12.7 x 10.5 x 22 cm

Sin tabla de planchar: ahorra tiempo y energía, olvídate de montar y desmontar la tabla de planchar y disfruta de espacio libre en tu casa; puedes usarlo con seguridad en todo tipo de prendas READ Los 30 mejores Encimeras De Gas Butano capaces: la mejor revisión sobre Encimeras De Gas Butano

Rolipo Plancha Vertical Vapor, 400ML Plancha Vapor Cepillo de Vapor Removedor de Arrugas Para El Hogar, La Oficina, Los Viajes, Blanco Puro

€ 30.99 in stock 2 new from €30.99

3 used from €27.58

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Eliminación de arrugas de potencia efectiva】la potencia del vaporizador de ropa Rolipo es fuerte, concentrado. El panel de metal de alta temperatura hace que el vapor penetre más fácilmente en la ropa de varios tejidos, el flujo de vapor de 30 g/min sale potente y uniformemente para eliminar las arrugas más difíciles. Calentamiento rápido, puede deshacerse de las arrugas en unos segundos usando nuestro vaporizador de mano.

【Vapor continuo】El vaporizador de prendas de mano Rolipo tiene una función de vapor continuo. Use el botón de bloqueo para vapor continuo sin necesidad de mantener el gatillo presionado. Hay 2 modos de vapor para elegir según lo necesite, el primer modo genera un vapor más potente, puede planchar telas gruesas como lana, mezclilla, algodón y material de felpa. El segundo modo trae vapor débil que se puede usar para telas más delgadas como seda, lino, nailon, etc.

【Capacidad mejorada de 400 ML】 Prolongará el tiempo de trabajo hasta 20 minutos, lo que reduce la molestia de agregar agua con frecuencia. Es eficiente trabajar planchando toda la ropa de un día a la vez. El diseño de ajuste le permite evitar la preocupación de las fugas de agua, solo necesita girarlo para instalar el tanque de agua. El tanque de agua translúcido y la marca de la escala a la izquierda le permiten observar los cambios en el nivel del agua en todo momento.

【Tamaño ligero y portátil】 El tamaño ligero y portátil y el diseño ergonómico de mano garantizan un control cómodo, este vaporizador es fácil de usar, almacenar y perfecto para el hogar, la oficina y los viajes. Ya no necesita buscar planchas voluminosas oxidadas e ineficientes en sus destinos de viaje. Obtenga este vaporizador de ropa para hacer la vida y el trabajo más fáciles.

【Cable de alimentación extra largo】 86 pulgadas/2,2 m extra largo cubre una amplia gama, puede usarlo en cualquier lugar, sin limitación de espacio. Cada cable de vapor se prueba rigurosamente para garantizar la máxima seguridad y durabilidad.

Vaporizador de mano Access Steam first Rowenta DR6131D1

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 3121040086827

Vaporizador de mano Access Steam first Rowenta DR6131D1

DR6131D1

Rowenta Care For You YR4050 - Robot de planchado de 1800W de potencia, elimina arrugas, desinfecta tejidos y seca la ropa incluso tejidos delicados, reduce mal olores, un 96% reciclable, blanco y gris

€ 599.00 in stock 4 new from €599.00

1 used from €504.06

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Robot de planchado para un planchado automática utilizando el poder completamente natural del vapor para eliminar arrugas, desinfectar y secar tus prendas en un proceso cómodo y totalmente automático mientras cuidas tu ropa

Introduce hasta tres prendas y consigue eliminar sus arrugas en tan solo 10 mins. Elige el tiempo que necesites según las prendas que coloques dentro (de 10 a 30 mins) en intervalos de 5 mins. Elimina las arrugas más resistentes en 30 minutos

Su intenso poder del vapor elimina hasta el 99,99 % de las bacterias, los virus y los gérmenes sin ningún tipo de detergente o producto químico. Higieniza incluso los tejidos más delicados como abrigos, bufandas entre otras prendas

Seca delicadamente las prendas como gabardina o abrigo incluso aquellas que no se pueden meter en la secadora. Actúa hasta 5 veces más rápido para que puedas volver a vestirte inmediatamente sin encoger ni dañar los tejidos

Reduce los malos olores del día a día (como humo o comida frita) con su potente vapor y refresca la ropa de las prendas difíciles de lavar. Seguro para todo tipo de tejidos sin riesgo de que se quemen o encojan como seda o lana, entre otros

Rowenta Pro Style Care - Cepillo de vapor de 2000 W, planchado vertical, vapor potente de hasta 42 g/min, sistema Press & Steam, cabezal XL, rápido calentamiento, 1,3 capacidad, IS8470

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Plancha vertical de alto rendimiento con una potencia de 2000 W con una salida de vapor muy potente de hasta 42 g/min que elimina arrugas, purifica y refresca todo al mismo tiempo

El poder natural del vapor desinfecta y elimina olores de todos los tejidos para una higiene óptima y una agradable sensación de frescor

4 niveles de vapor que eliminan arrugas de cualquier tipo de tejido incluso de los más delicados. Fácil acceso al control siempre alcance de la mano para ajustar los niveles fácilmente desde el mango

Sistema vertical patentado y exclusivo Press & Steam que elimina las arrugas de doble acción para unos resultados impecables; pones la prenda encima de su superficie plana para sobre la que presionar la prenda y mantenerla fija

Su cabezal de vapor XL Delta ofrece una gran cobertura y resultados más rápidos además de punta perfilada para eliminar arrugas con una gran precisión

Rowenta Ixeo UR1910 Cepillo de vapor 2170 W, 5.8 bares presión vapor, depósito 1.1 L, elimina arrugas, olores y desinfecta, hasta 200 g/min, sistema portátil

€ 167.27 in stock 2 new from €167.27

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cepillo de vapor de 2170 W con salida de vapor continua de hasta 90 g/min y golpe de vapor potente de hasta 200 g/min con una suela de múltiples agujeros con depósito extraíble de 1.1 L

La suela que emite calor, combinada con la tecnología de presión de 5.8 bares de presión de vapor consigue elimina las arrugas más difíciles sin apenas esfuerzo incluso en modo vertical

Sistema de aclarado de cal integrado para garantizar la protección y el mantenimiento de tu cepillo de vapor

Equilibrio óptimo entre eficiencia y precisión, óptima difusión del vapor para ofrecer resultados rápidos y para zonas de difícil acceso gracias a su depósito de agua extraíble de gran capacidad

Tecnología Smart Protect para planchar con rapidez y seguridad todo tipo de tejidos, incluso lo más delicados, sin tener que realizar ajustes y sin riesgo de quemaduras; calientamiento en 70 segundos

Rowenta QR2021D1 Garment MULTIFUNCT, 2170 W, 1.1 litros, Placa de Acero Inoxidable, Azul/Negro

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SOLUCIÓN TODO EN 1: Con la plancha Rowenta IXEO Power puedes planchar y desinfectar tus prendas de forma eficaz y rápida; incluye una potente plancha vertical a vapor y una tabla de planchar de 3 posiciones, además de un perchero y un cepillo para los tejidos más gruesos

POTENTE VAPOR DE ALTA PRESIÓN: La innovadora tecnología de alta presión garantiza una acción desinfectante y resultados de planchado perfectos: suministro continuo de vapor de hasta 90 g/minuto, chorro de vapor de hasta 200 g/minuto y presión de vapor de hasta 5,8 bar

Tabla de planchar de 3 posiciones: el eje se puede utilizar en tres posiciones: inclinado, para mayor comodidad; vertical, para los últimos retoques; horizontal, para sesiones de planchado largas; las dimensiones son ideales para cualquier tipo de prenda

SANIFICA LAS TEJAS Y REMOVE LOS OLORES: El vapor de alta presión de la plancha vertical Rowenta mata el 99,99% de virus, gérmenes y bacterias y elimina los olores, desinfectando y refrescando todas las prendas y tejidos

RÁPIDO Y LIGERO: Listo para usar en solo 70 segundos, la potente caldera Rowenta IXEO Power garantiza un rendimiento rápido y es perfecta para un uso diario y para retoques de última hora. El hierro es ultraligero y ergonómico para un uso cómodo

Homuserr Plancha Vertical Vapor 1500w con Pantalla LCD, Calentar en 20s, Depósito 300ml, Plancha Vertical y Horizontal para El Hogar, Los Viajes

€ 45.99 in stock 2 new from €45.99

6 used from €44.76

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [1500W] Super potente plancha vertical vapor de 1500w se calienta rápidamente en sólo 20 segundos! El volumen máximo de pulverización es de 35 ± 3 g/min, lo que libera vapor en un tiempo ultracorto y tiene un fuerte impacto sin dañar la ropa de fibra. ¡Tanque de agua de gran capacidad de 300ml para más de 20 minutos de uso continuo!

✧[Pantalla LCD y apagado automático] La plancha vertical está equipada con una pantalla LCD que muestra claramente la posición de cambio y el tiempo de precalentamiento, lo que facilita su uso. La plancha vapor vertical tiene una función de apagado automático para su seguridad. Si no hay agua en el depósito, el plancha de vapor se apagará automáticamente en 15 segundos. Si hay agua en el depósito de agua, el cepillo de vapor se apagará automáticamente en 15 minutos.

[2 niveles de ajuste y planchado a alta temperatura 180°] La plancha de vapor vertical tiene dos modos ajustables, el nivel de vapor inferior es adecuado para ropa y prendas delicadas; el nivel de vapor más alto es adecuado para ropa de otoño e invierno o cortinas gruesas. Las plancha ropa vertical están lo suficientemente calientes como para envolver cada prenda en vapor a 180°C, lo que permite una excelente eliminación de arrugas y esterilización.

✧ [Diseño compacto, fácil de transportar] Diseñada ergonómicamente para ofrecerte la experiencia de uso más ligera, el tamaño ligero de la plancha vertical es fácil de transportar cuando viajas o estás de viaje de negocios.

[Cable de 2m] La steamer viene con un cable extra largo de 2m para que no tengas que preocuparte por no tener un cable lo suficientemente largo para planchar. Para asegurarnos de que usted tiene una gran experiencia de compra, también ofrecemos 24 meses de servicio al cliente, si usted tiene alguna pregunta sobre el producto, por favor póngase en contacto con el servicio al cliente y haremos todo lo posible para resolverlo para usted.

Raelunyi Plancha Vertical Vapor, Plancha Vapor Vertical Plegable y Portátil, Ideal para Viajes, Hogar y Oficina, Apto para Todo Tipo de Ropa

€ 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Plancha vertical vapor de alta calidad】La plancha vertical Raelunyi es perfecta para eliminar arrugas rápidamente en todo tipo de tejidos, garantizando un aspecto impecable en cualquier ocasión.

【Diseño plegable y portátil】La plancha vapor vertical cuenta con un diseño compacto y plegable, lo que la hace perfecta para llevar en tu maleta durante viajes de negocios o vacaciones.

【Tanque de agua integrado anti-fugas】La plancha vapor Raelunyi cuenta con un tanque de agua de una pieza que evita derrames y fugas, asegurando un planchado sin interrupciones.

【Fácil y seguro de usar】Con un solo botón, la plancha vertical vapor se enciende y apaga fácilmente, mientras que su sistema de seguridad evita el sobrecalentamiento y garantiza un uso seguro.

【Apta para diferentes tejidos y ocasiones】Esta plancha vertical vapor es ideal para usar en casa, la oficina o durante viajes, y es perfecta para profesionales y estudiantes que necesitan mantener su ropa impecable en todo momento.

Ufesa Steam Style Compact Plancha Vertical de Vapor, Viaje, 1700W, Depósito 220ml, Elimina Arrugas, Olores y Desinfecta, con Cepillo para Tejidos Gruesos, Listo en 25s, Autoapagado, Azul Oscuro

€ 25.42 in stock 2 new from €25.42

6 used from €20.08

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ELIMINA ARRUGAS RÁPIDAMENTE. Plancha de vapor vertical para el hogar y para viaje con una potencia de 1700W para cualquier tipo de telas; con 2 niveles de vapor, proporciona vapor constante de 25gr para quitar el pliegue y la arruga de manera fácil y rápida

DESINFECTA Y DESODORIZA. El vapor de alta temperatura no sólo plancha, sino que también desinfecta y desodoriza

FÁCIL Y CÓMODO DE USAR. Uso fácil y cómodo gracias a su cable de 2m de largo y autonomía de 20 minutos. El depósito de agua tiene capacidad de 220ml y se puede extraer fácilmente

PLANCHADO VERTICAL Y HORIZONTAL. Puede usarse tanto vertical como horizontalmente y está listo en tan solo 25 segundos

SEGURIDAD. Auto-apagado de seguridad automático ya que se desconecta y apaga el vapor cuando el nivel de agua es demasiado bajo o no se usa durante unos minutos

Rowenta Cube UR2020 Cepillo de vapor 2170 W, 5.8 bares presión vapor, depósito 1.1 L, elimina arrugas, olores y desinfecta, hasta 200 g/min, sistema portátil, Color Negro

€ 165.23 in stock 9 new from €159.95

5 used from €144.04

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cepillo de vapor de 2170 W con salida de vapor continua de hasta 90 g/min y golpe de vapor potente de hasta 200 g/min con una suela de múltiples agujeros con depósito extraíble de 1.1 L

La suela que emite calor, combinada con la tecnología de presión de 5.8 bares de presión de vapor consigue elimina las arrugas difíciles sin apenas esfuerzo incluso en modo vertical

Sistema de aclarado de cal integrado para garantizar la protección y el mantenimiento de tu cepillo de vapor

Equilibrio óptimo entre eficiencia y precisión, óptima difusión del vapor para ofrecer resultados óptimos y para zonas de difícil acceso gracias a su depósito de agua extraíble de gran capacidad

Tecnología Smart Protect para planchar con rapidez y seguridad todo tipo de tejidos, incluso los tejidos delicados, sin tener que realizar ajustes y sin riesgo de quemaduras; calentamiento en 70 segundos READ Los 30 mejores sillas de escritorio juvenil capaces: la mejor revisión sobre sillas de escritorio juvenil

Calor Access Steam Care - Plancha de vapor de mano con tabla Steamer vertical, 1600 W, calienta en 40 segundos, autonomía 9 min, planchado, desplanchado, saneador, antibacteriano DT9100C0

€ 126.40 in stock 6 new from €126.39

20 used from €93.75

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Plancha de vapor de mano con soporte de tabla integrado para mayor eficiencia y ergonomía

Potencia de 1600 W y flujo de vapor continuo de hasta 30 g/min para resultados impecables

Resultados mejorados gracias a una suela de aluminio fundido con revestimiento de cerámica

Adecuado para todo tipo de prendas incluso las más delicadas

Reparabilidad 15 años

Plancha de vapor Russell Hobbs [ganadora de la prueba] Plancha Multi Steam Genie Pro Aroma (1800 W, 32 g/min de vapor, plancha de viaje con 3 accesorios: ropa, cortinas, muebles tapizados) 28041-56

€ 46.99 in stock 1 new from €46.99

17 used from €39.60

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Accesorio para tejidos sensibles: incluye un inserto de fragancia con almohadillas de tela (se puede usar con o sin una almohadilla de fragancia/tela)

Accesorio para muebles tapizados, ropa de cama, colchones, cortinas y juguetes de peluche

Accesorio de cepillo para quitar pelusa, pelo y pelo de animales

Elimina los olores de las telas con aromas personales para lograr telas más frescas e higiénicas

Elimina hasta el 99,9% de las bacterias en 60 segundos (2 tipos de bacterias en 3 superficies probadas en el laboratorio)

Lithomy Plancha Vertical Vapor, 1800W 300ml Digital LED Plancha Vapor Cepillo de Vapor, Calentamiento Rápido de 30s, 30g/min de Vapor, Plancha Ropa Vapor Para Hogar, Oficina, Viajes, Blanco

€ 42.98 in stock 1 new from €42.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Eliminación potente de arrugas, Arreglo Rápido】 Esta plancha de vapor de 1800W tiene una potencia de turbina fuerte y concentrada, precalentamiento rápido de 30 segundos, un flujo de vapor de 30g/min potente y uniforme, capaz de eliminar rápidamente las arrugas más difíciles. La plancha ropa vapor tiene una función de vapor continuo, solo necesita usar el botón de bloqueo, no es necesario mantenerlo presionado todo el tiempo. Gran capacidad de 300ML, trabaja continuamente durante 10 minutos.

【Pantalla Digital LED, Protección de Seguridad】 Esta plancha de mano viene con una pantalla táctil LCD que indica el modo, lo que es simple y fácil de entender. Sistema de protección de seguridad: cuando la plancha vertical vapor está en funcionamiento, el termostato controla la corriente para mantener la temperatura en el nivel nominal; cuando la temperatura sube a la temperatura de advertencia, la plancha de ropa cortará automáticamente la energía para evitar peligros.

【Plancha Vapor 2 en 1】 Ofrece dos formas de planchado, vertical y horizontal, que son fáciles de operar y flexibles, con buenos resultados de planchado, pueden proteger eficazmente la ropa y satisfacer todas las necesidades de planchado. La cepillo de vapor ofrece dos modos de vapor. El primer modo produce un vapor suave, adecuado para telas ligeras como seda, lino, fibras, etc.; el segundo modo produce un vapor potente, adecuado para telas pesadas como lana, mezclilla y algodón.

【Limpieza y Esterilización, Vida Saludable】 Esta plancha vapor vertical multifuncional no solo puede eliminar las arrugas, sino también los olores y las bacterias, es especialmente adecuada para hogares con mascotas, ya que puede eliminar eficazmente los olores, bacterias y polvo no deseados. La plancha de vapor ropa viene con guantes, un cepillo y una bolsa antipolvo, lo que la hace más segura y conveniente de usar, y fácil de guardar después de su uso.

【Cable de Alimentación Extra Largo, Movimiento Libre】 La steam iron viene con un cable de alimentación extra largo de 1.8m, tiene un amplio rango de cobertura, lo que le permite usarlo en cualquier lugar sin restricciones de espacio. Ya sea en la sala de estar, el dormitorio, la oficina o de viaje, puede manejarlo fácilmente y usarlo convenientemente. Hace que planchar sea más fácil y agradable. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.

Rowenta Master Precision 360 IS6520D1 - Cepillo de vapor 1500 W, vapor 30 g/min, golpe de precisión, altura regulable, desinfecta y elimina olores, para todo tipo de tejidos, incluye 3 accesorios

Amazon.es Features Cepillo de vapor Rowenta Master 360º : motor de 1500W proporciona 30 g/min de golpe de vapor y con un tiempo de calentamiento de 45 segundos

Depósito extraíble de 2,5 litros lo que permite una autonomía de 80 minutos que resulta óptimo para las sesiones de planchado intensas y los retoques de última hora

Percha multiposición rotativa 360º para todo tipo de prendas y altura regulable para facilitar la tarea de planchado

Incluye 3 accesorios: accesorio para pliegues del pantalón, cepillo para tejidos y concentrador de vapor

Desinfecta, alisa y elimina olores gracias a su eficiente salida de vapor que permite una gran difusión del capor en las fibras del tejido

Tefal DT9130 Access Steam Care Cepillo de Vapor, Acero Inoxidable 18/8, Weiß/Silber

€ 89.93 in stock 1 new from €89.93

9 used from €42.46

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DT9130

Tefal Access Steam Minute DT7000 Cepillo de Vapor, 1100 W, 150 milliliters, 44 Decibeles, Azul/Negro/Blanco

Amazon.es Features Listo para usar después de solo 45 segundos: con una potencia de vapor de hasta 17 g/min.

1 nivel de vapor; base estable; Longitud del cable: 2 m

Depósito de agua extraíble con 150 ml Capacidad: hasta 8 minutos de potencia de vapor con un depósito de agua

Incluye accesorios: campana de vapor, cepillo de pelusa y ganchos para ropa

Contenido del envío: cepillo de vapor Tefal DT7000 Access Steam Minuto, campana de vapor, cepillo de pelusa, gancho para ropa, manual de instrucciones

Steamery Vaporizador de mano Cirrus 2, 1500W, boquilla de acero inoxidable, calentamiento rápido en 25 segundos, elimina las arrugas de la ropa, Gris

6 used from €74.75

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Vaporizador portátil de viaje con boquilla de acero inoxidable y bolsa de protección térmica

Citrus No.2 hace que sus prendas y tejidos queden lisos y sin arrugas en poco tiempo

Eficaz en todos los materiales excepto en el cuero y el ante, delicado con la seda

La vaporización es una alternativa delicada y energeticamente eficiente al planchado y lavado

Tanque de agua de 90ml, cable de 1,9m, 750-780g, 1500W, 220-240V

Cecotec Centro de planchado vertical IronHero 2000 Vertical Station, 2000W, Vapor continuo de 47 g/min, Depósito extraible 1,7L, Fast Steam, 5 Programas, Precision Tip, Ruedas 360º

2 used from €83.66

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Potencia de 2000 W con un vapor continuo de 47 g/min. Además, la tabla se puede ajustar en 3 posiciones: 25º, 90º y 180º. Máxima adaptación para un planchado cómodo.

Gran depósito extraíble con capacidad de 1,7 litros que ofrece una excelente autonomía de planchado de hasta 46 minutos. Podrás planchar toda la colada sin necesidad de rellenar el depósito ni parar de forma innecesaria.

Fast Steam: calentamiento rápido, en 35 segundos tu plancha lista. Además, tiene 5 programas para ajustar la temperatura a los diferentes tejidos.

Precision Tip: punta de precisión que ayuda a eliminar las arrugas más inaccesibles, ofreciendo un planchado ágil y cómodo. Además, incluye accesorios como un guante ignífugo y cepillo para eliminar pelusas, hilos y cepillar tus prendas.

Sus ruedas multidireccionales 360º permiten trasladar el centro de planchado de una estancia a otra de manera sencilla, cómoda y sin apenas esfuerzo. Incluye accesorios como un guante ignífugo y cepillo para eliminar pelusas, hilos y cepillar tus prendas.

Ufesa Maniquí 2 en 1 SV1200, planchado y secado automáticos, 1200 W, elimina las arrugas, desodoriza y neutraliza los olores, temporizador de 3 horas, tallas S a XXL

€ 79.99 in stock 4 new from €79.99

48 used from €52.58

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features POTENCIA INNOVADORA. El maniquí de planchado y secado automático sv1200 de ufesa es el innovador utensilio de 1200w de con el cual ahorrarás tiempo y energía en el planchado y secado de tus camisas

FUNCIÓN 2x1. Gracias a su función 2 en 1, con solo poner tu prenda en el maniquí, este te permitirá secar y planchar tus camisas de forma automática y práctica en poco minutos

ADIÓS ARRUGAS Y MALOS OLORES. Elimina las tediosas arrugas de tus prendas antes de salir de casa de forma rápida y neutraliza esos malos olores que pueden estar impregnados en la ropa

TODAS LAS TALLAS. Su funcional cremallera ajustable te permitirá secar y planchar prendas de las tallas S hasta la XXL

USO PROLONGADO. Tiene temporizador de hasta 3 horas de uso para despreocuparte al momento de secar y planchar tus prendas

SteamOne - Plancha de Vapor Steamer 1900W 40g/min Familys EUKID190B - Plancha Vertical Autonomía 45min (1800mL) - Elimina 99,99% de Impurezas - Lista en 60s - Potente, Compacta y Fácil de Usar

13 used from €111.19

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Modelo EUKID190B para una ropa impecable: esta plancha vertical de 1900W es fácil de usar, potente y completa. Tiene un mango ergonómico para un excelente agarre, un tubo telescópico y un solo botón. Permite desarrugar la ropa sea cual sea la tela

Eficaz, elegante y fácil de usar: este mini centro de planchado de vapor de diseño moderno es muy eficaz con cualquier prenda sin quemarla. Con un depósito de 1,8L, te ofrece una gran autonomía de 45 minutos. El único botón de control hace que sea fácil de utilizar

Apuesta por el modelo que te facilita la vida: la plancha de vapor SteamOne cuenta con una manguera de triple protección térmica para evitar las quemaduras, una caldera de aluminio para una mayor duración y un sistema anticalcáreo integrado para facilitar el mantenimiento

Un aparato completo y muy seguro: esta planchadora automática viene con 1 percha para adultos y 1 percha para niños, las 2 multifuncionales y reversibles. El diseño refinado de la plancha vertical se adaptará a tu decoración interior. Cumple perfectamente con las normas de seguridad vigentes

Satisfacción 100% garantizada: SteamOne no sólo te ofrece una amplia gama de productos de alta eficacia, sino también un excelente servicio de atención al cliente. Si tienes cualquier pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros

Plancha Vertical Vapor, Mioduro Removedor De Arrugas de Planchado al Vapor, Calentamiento Rápido de 20 Segundos, Plancha de Viaje, Tanque de Agua Desmontable Grande de 250 ml| de Potencia KG-1808

€ 22.09 in stock 3 new from €22.09

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features VAPOR POTENTE DE W PARA ROPA: en comparación con el vaporizador de mano normal para ropa, nuestro vaporizador de ropa tiene un grado profesional y un 80 % más de vapor en áreas de tela difíciles de alcanzar con función de vapor fuerte, vapor continuo para eliminar olores y revivir fácilmente su ropa favorita. Seguro en todas las telas.

ACERO INOXIDABLE Y TANQUE DE AGUA GRANDE: panel de acero inoxidable liso mejorado, no es fácil de deformar, fuerte y duradero. El gran depósito de agua desmontable de 250 ml admite entre 26 y 28 minutos de flujo continuo de vapor. El vaporizador de prendas puede suavizar, refrescar y desarrugar fácilmente una amplia gama de telas, incluidas prendas de vestir, prendas delicadas, ropa de cama, cortinas, muebles tapizados, juguetes, sofás y más.

VAPOR DE VIAJE PORTÁTIL E IDEAL: este vaporizador de ropa, vaporizador de mano, es liviano y fácil de mover y usar, muy adecuado para viajes y negocios, lo que reduce el problema de la adición frecuente de agua y le ahorra tiempo. Cuando la temperatura del vaporizador es demasiado alta, el nivel del agua es demasiado bajo o se olvidó de desconectarlo, se apagará automáticamente para garantizar su seguridad.

VAPOR MULTIFUNCIONAL Y MÁS FÁCIL SU VIDA: planchado, humidificación y eliminación de polvo. Seguro de usar en telas delicadas, algodones suaves, seda y terciopelo, así como cortinas, sofás, alfombras y ropa de cama con el cepillo para tela desmontable. Fácil, eficaz y seguro sin quemaduras garantizadas en todos los tejidos planchables, incluso en prendas delicadas. Muy ligero y con un mango cómodo que proporciona una agradable experiencia de cocción al vapor para todo el mundo. READ Los 30 mejores Ovillos De Algodon Para Ganchillo capaces: la mejor revisión sobre Ovillos De Algodon Para Ganchillo

Plancha Vertical Vapor Plancha de Viaje Para Ropa con Tanque de 300 ml, Steamer Vertical y Horizontal, Calentamiento Rápido, Eliminación Rápida de Arrugas,Plancha Ropa Vertical Blanco 1400W

€ 17.99 in stock 3 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【ÚLTIMA VERSIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE VAPOR 2022】- La exclusiva tecnología antisecado protege el vaporizador del uso excesivo y daños en la ropa. , mezclilla, hilo de lana, hilo de algodón, algodón, fibra, este vaporizador de ropa portátil satisface sus necesidades durante todo el año.

【Planchado vertical y horizontal】doble uso, se puede utilizar no solo para vapor vertical sino también para vapor horizontal, las arrugas se eliminan rápidamente y los gérmenes y otras bacterias se eliminan por completo. Potente 1400W caliente rápidamente en 20 segundos, 10 minutos de vapor continuo, fuerte y ultraseco. La boquilla tiene un diseño único a prueba de agua para evitar salpicaduras o fugas.

【LIGERO Y PORTÁTIL】- El vaporizador manual pesa solo 700 g, es liviano y de tamaño compacto y es ideal para cualquier maleta o bolsa de viaje. Este vaporizador de ropa es fácil de usar, almacenar y perfecto para el hogar, la oficina y los viajes.

【BOTÓN DE CONTROL DE VAPOR Y TANQUE EXTRAÍBLE】- Después del precalentamiento, se puede seleccionar el modo automático usando el botón de control en el mango y el vapor se dispensa automáticamente. El depósito de agua transparente extraíble de 250 ml facilita el llenado de agua y el vapor no se interrumpe durante 10 minutos.

【PERFECTO PARA VIAJES Y HOGAR】: una buena opción para usar este vaporizador de ropa de mano como regalo para sus familias. Si tiene alguna pregunta con la compra, no dude en contactarnos.

Plancha Vertical Vapor 3 en1 EFFEKTIV 1050X, Vapor Continuo 400mg/min, Vapor de Mano 1600W, Vapor para Ropa Portatil, Depósito 250ml, 4 Modes Digital LED, Suela Ceramica, Autoapagado, Cable 3m

1 used from €32.19

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅PLANCHA DE VIAJE 3 EN 1 - Esta plancha portátil es ideal para viajes, pesando solo 1,19 kg. Funciona como plancha vertical vapor, adaptándose a diversos tejidos como algodón, lino, nylon, y más. Su tecnología ECT Enhance asegura el ferro de engomar proporcione un planchado eficaz, ya sea como plancha ropa vapor o plancha de viaje gracias a su compacto tamaño. Su suela cerámica avanzada que garantiza un deslizamiento suave sobre cualquier tipo de tela.

✅TECNOLOGÍA TURBOVAPOR - Con 1600W de potencia, esta plancha viaje ofrece vapor continuo hasta 25 minutos. Se trata de una vaporeta de mano para un planchado rápido y eficiente. Su tanque de 220 ml garantiza un flujo constante de vapor, ideal como plancha vapor vertical para eliminar arrugas sin esfuerzo. Su diseño ergonómico la hace fácil de manejar y su cable de 3 metros proporciona mayor libertad de movimiento durante el planchado.

✅4 MODOS DE USO - Esta mini plancha de vapor ofrece versatilidad con 4 modos: sin vapor, a vapor, vapor vertical, y función vaporeta con cepillo. Perfecta como plancha ropa vertical, elimina pelusas y arrugas fácilmente. Ideal para quienes buscan una plancha mini que sea también una mini vaporeta eficiente.

✅DESINFECCIÓN Y FRESCURA - La plancha vertical vapor es una opción segura para aquellos que buscan una plancha vertical, ya que no solo alisa la ropa sino que también la desinfecta. Con su capacidad de generar vapor seco a alta presión, elimina bacterias, ácaros y olores. Más que una plancha de vapor, es una solución completa para mantener tu ropa fresca y limpia. Además, su función de vapor seco asegura que la ropa no quede húmeda o dañada después del planchado.

✅SEGURIDAD Y COMODIDAD-Esta plancha de vapor se calienta en solo 35 segundos y cuenta con apagado automático para mayor seguridad. Su diseño ultracompacto es ideal para el hogar y viajes. Incluye accesorios como un cepillo para ropa, vaso medidor, tapete resistente al calor y bolsa de almacenamiento. La seguridad se ve reforzada con una función de apagado automático y protección contra el sobrecalentamiento, lo que garantiza que la plancha sea segura incluso si se deja encendida accidentalmente.

Steamery Vaporizador de mano Cirrus 1, 1500W, se calienta en 30 segundos, portátil y elimina las arrugas, Negro

1 used from €47.92

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Vaporizador portátil de viaje, fácil de llevar en los viajes, perfecto para vaporizar de 1 a 3 prendas

Citrus No.1 hace que sus prendas y tejidos queden lisos y sin arruas en poco tiempo

Eficaz en todos los materiales excepto en el cuero y el ante, delicado con la seda y utilice el cepillo adicional para tejidos delicados

La vaporización es una alternativa delicada y energeticamente eficiente al planchado y lavado

Tanque de agua de 90ml, cable de 1,8m, 750 g, 1500W, 220-240V

Tefal Vaporizador de ropa, vaporizador de ropa de mano para viajes y hogar, doble voltaje, no necesita tabla de planchar, tanque de agua de 5.2 onzas, listo para usar en 45 segundos, azul y blanco,

Amazon.es Features Vaporizador de ropa versátil y portátil: el vaporizador de ropa de mano Tefal está diseñado para viajes y uso doméstico, lo que te permite eliminar sin esfuerzo las arrugas de tu ropa en cualquier momento y en cualquier lugar.

Funcionalidad de doble voltaje: con su capacidad de doble voltaje, este vaporizador es compatible con tomas de corriente de 110 V y 220 V, por lo que es perfecto para viajes internacionales.

No requiere tabla de planchar: ¡Di adiós a las voluminosas tablas de planchar! El vaporizador de ropa Tefal te permite vaporizar tus prendas directamente en la percha, ahorrando tiempo y espacio.

Rápido y eficiente: con un depósito de agua de 150 ml y un rápido tiempo de calentamiento de solo 45 segundos, este vaporizador está listo para usar en poco tiempo, proporcionando vapor continuo para una eliminación eficaz de las arrugas.

Fácil de usar y mantener: el vaporizador de ropa Tefal cuenta con un diseño fácil de usar, mango ergonómico y un tanque de agua extraíble para una recarga cómoda. También está equipado con un sistema anticalc para evitar la acumulación de cal y garantizar un rendimiento óptimo.

Rowenta Access Steam Minute DR7000 Cepillo de vapor de mano para retoques de última hora, para las tareas de planchado diarias y para eliminar olores en los tejidos

Amazon.es Features Cepillo de vapor con diseño compacto; combina un cabezal con un diseño muy compacto que permite guardarlo cómoda y fácilmente para tus viajes

Rendimiento potente con 1100 W, para garantizar un rendimiento adecuado en su uso diario; su salida de vapor continua de 17 g/min garantiza unos resultados adecuados sobre tu ropa día tras día

No necesitarás llevarte una tabla de planchar contigo; es el aliado adecuado para tus viajes; podrás eliminar las arrugas que se producen tras doblar la ropa en la maleta

Rápido calentamiento: en tan solo 15 segundos tendrás listo tu cepillo de vapor de mano con salida de vapor continua; adecuado para usarlo donde quieras gracias a sus dimensiones de 10 x 12 x 24.5 cm

Sin tabla de planchar: ahorra tiempo y energía, olvídate de montar y desmontar la tabla de planchar y disfruta de más espacio libre en tu casa; puedes usarlo con seguridad en todo tipo de prendas

