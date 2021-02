Los 30 mejores Muebles Auxiliares Cocina capaces: la mejor revisión sobre Muebles Auxiliares Cocina

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Muebles Auxiliares Cocina?

Alacena de Cocina, Aparador Comedor, Mueble Auxiliar 4 Puertas + 1 Cajon y Estante Interior, Acabado en Blanco Artik y Roble Canadian, Medidas: 72 cm (Ancho) x 186 cm (Alto) x 40 cm (Fondo) € 139.95

€ 132.33 in stock 3 new from €132.33 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Las medidas totales de la alacena: 72 cm (largo) x 186 cm (alto) x 40 cm (fondo).

Mueble auxiliar de cocina que dispone de espacio para microondas, 4 puertas con dos espacios interiores cada uno separados por una balda y un cajón.

Acabado en melamina de alta calidad color blanco Artik (Blanco Mate) y roble canadian.

Mueble fácil y rápido de limpiar; se envía sin montar, requiere montaje (incluye instrucciones y herrajes).

Se incluye los dispositivos de fijación del mueble a la pared. Utilizar los herrajes más adecuados para según qué tipo de pared.

HOMCOM Armario de Cocina con Estantes y Puertas de Vidrio Pequeños Electrodomésticos y Menaje 80x37x183cm Blanco € 149.99 in stock 1 new from €149.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features ✅ALACENA CON PUERTAS DE VIDRIO. Ideal para sacarle mucho más partido a tu cocina o incluso al salón. Tiene el tamaño perfecto para pequeños electrodomésticos, mantelerías y menaje de cocina.

✅SISTEMA ANTIVUELCO. Se puede anclar a la pared para asegurarte de que nadie se abalance sobre el mueble y lo tire.

✅ESTANTE REGULABLE. El estante de su armario superior se puede regular en altura para adaptarse a objetos de diferentes tamaños.

✅AMPLIO ESPACIO DE ALMACENAJE. Al combinar estantes abiertos y armarios con puertas de vidrio te ofrece espacio y versatilidad.

✅MEDIDAS: 80x37x183cm (LxAnxAl). Soporta un peso máximo total de 80kg.

Mueble Auxiliar para Microondas, Mesa Cocina con un Cajón y dos Puertas, Color Blanco y Cemento, Medidas: 92 cm (Alto) x 59 cm (Ancho) x 40 cm (Fondo) € 72.28

€ 69.00 in stock 4 new from €62.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features El mueble auxiliar microondas destaca por una gran funcionalidad y utilidad mueble auxiliar de cocina con ruedas con una bandeja extraíble en la parte superior, un cajón en parte central y 2 puertas en parte inferior

Medidas del mueble auxiliar microondas para microondas 92 cm (alto) x 59 cm (ancho) x 40 cm (fondo) capacidad cajón 53 cm (ancho) x 10 cm (alto) x 35 cm (fondo)

Fabricado con aglomerado de alta densidad, melanina de gran calidad y durabilidad

Producto certificado por la pefc (asociación española para la sostenibilidad forestal), el mueble es de color blanco y gris cemento, muy combinable con todo tipo de decoración ruedas abs (termoplástico de alta resistencia) sin freno

Este tipo de material tiene una superficie no porosa y muy resistente; por lo tanto, es un mueble fácil y rápido de limpiar con un paño húmedo; requiere montaje (incluye instrucciones y herrajes)

Habitdesign Armario Multiusos, 1 Puerta, Columna, Acabado en Color Blanco, Medidas: 37 cm (Ancho) x 182 cm (Alto) x 37 cm (Fondo) € 64.95

€ 52.00 in stock 5 new from €52.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Medidas armario multiusos: 180 cm (altura) x 37 cm (ancho) x 37 cm (fondo)

Acabado en melamina de calidad color blanco

Armario alto auxiliar multiusos ideal para obtener más capacidad de almacenamiento extra en la habitación que desees, podrás quitar alguna balda y utilizarlo como escobero si los artículos por espacio caben en el interior

Diseñado con 1 puerta, dentro encontraras 4 estantes para organizar todo lo que desees

Perfecto para utilizar como armario de limpieza, en el cuarto de la lavadora, en baños o usarlo como despensa o en garaje READ Los 30 mejores Plantas De Plastico capaces: la mejor revisión sobre Plantas De Plastico

Samblo S9915 Senchi - Armario Bajo de Cocina con 2 Puertas, Blanco, 34 x 60 x 80 cm € 74.74 in stock 1 new from €74.74

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Medidas: alto: 80 cm, ancho: 60 cm, ancho: 36 cm fabricado en melamina blanca de fácil limpieza con tiradores color aluminio

Dos puertas abatibles con bisagras metálicas regulables para un mejor montaje y resistencia del mueble al uso cotidiano

Interior con balda regulable en altura que permite guardar cosas y ganar un espacio extra de almacenaje en el hogar, tiene zócalo y trasera lo que hacen que sea mas robusto y duradero

Este armario bajo puede usarse en: garajes, cocinas, trasteros, almacenaje, despensa, botiquín, armario de limpieza, para el cuerto de la plancha, alacena, para cualquier uso que se pueda necesitar un armario blanco auxiliar

Montaje rápido y fácil siguiendo las instrucciones detalladas con videoconsejos, tiempo estimado de montaje 30 minutos

WOLTU Mueble de Baño Mueble Almacenaje Organizador para Cocina Salón y Dormitorio Armario Lateral de Baño para Almacenamiento Gabinete de de Suelo con Puertas MDF Blanco BZS50ws € 68.89 in stock 1 new from €68.89 Check Price on Amazon

Amazon.es Features MATERIAL SUPERIOR: El mueble de baño está hecho principalmente de MDF, que se ajusta a la clase E1, lo que garantiza la alta calidad, además no se deforma fácilmente. Su superficie liso es fácil de limpiar

ESPACIO DE ALMACENAMIENTO GRANDE: En el interior del armario de baño hay departamentos separados con suficiente espacio para poner todos los tipos de artículos de aseo. Su superficie superior es amplio y se puede colocar unas cositas de uso corriente

ESTANTES AJUSTABLE: Con el estante variable, el gran espacio de almacenamiento detrás de la puerta principal se puede dividir en dos mitades. Los bien pensados ​​agujeros pretaladrados permiten ajustar la altura del estante de acuerdo con las dimensiones de sus objetos cotidianos. Esto le permite hacer un uso completo del espacio de almacenamiento variable según sea necesario

MULTIUSO: Estilo simple y moderno, color blanco con placas superior e inferior de veta de madera. Este armario multiuso no solo se puede poner en el cuarto de baño, sino también en la sala de estar, habitación o estudio

FACIL DE MONTAR: Ofrecemos el manual de instalación minucioso paso a paso. La instalación se puede terminar en unos minutos bajo la guía de la instrucción

Habitdesign Aparador, Buffet Moderno, Armario Auxiliar Comedor, Modelo Ambit, Color Blanco Artik, Medidas: 144 cm (Ancho) x 80 cm (Alto) x 42 cm (Fondo) € 138.95 in stock 5 new from €129.95 Check Price on Amazon

Amazon.es Features El buffet Ambit es ideal para almacenar lo que tú quieras, vajilla, accesorios, y documentos, tanto en el salón como en la oficina o incluso cocina. Dispone de 3 estantes fijos con lámina trasera, ten tu vajilla preparada para los invitados, incluso tus documentos en tu despacho.

Las medidas del aparador Ambit son: 144 cm (ancho) x 80 cm (alto) 42 cm (fondo). Ideal para comedores, salones, cocinas incluso despacho, dando accesibilidad a objetos, vajilla, documentos decoración. Como describe la tendencia industrial, este buffet ha sido ambientado en la arquitectura típica industrial, un estilo sin pretensiones y un atractivo visual.

Consta de aglomerado de alta densidad con una melamina de calidad. Producto Certificado por la PEFC (Asociación Española para la Sostenibilidad Forestal), el mueble es de color Blanco Artik (Blanco Mate) muy combinable con todo tipo de mueble.

Este tipo de material tiene una superficie no porosa y muy resistente. Por lo tanto, es un mueble fácil y rápido de limpiar con un paño húmedo. Requiere montaje (incluye instrucciones y herrajes).

Olliwon Carritos Auxiliares para Cocina y Baño, 3 Alturas con Ruedas, Ideal como Almacenaje Adicional para Cocina, Vestíbulo, Dormitorio o Oficina - Blanco € 21.99 in stock 2 new from €21.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features MANTENGA SU ESPACIO ORDENADO: El carritos auxiliares de almacenamiento con ruedas de 3 niveles de 12,5 cm de ancho Olliwon es perfecto para colocar en espacios reducidos como al lado de la nevera o entre su lavadora y secadora. El diseño delgado hace que no ocupe mucho espacio. Mantenga su espacio limpio y organizado.

3 ESTANTES PARA MAXIMIZAR EL ALMACENAMIENTO: El carro de utilidades de 3 niveles proporciona un gran espacio de almacenamiento mientras le ahorra espacio en el piso, aumenta la capacidad de almacenamiento de un espacio pequeño aparentemente inútil en 3 niveles. Mantenga su espacio ordenado y organizado sin esfuerzo con el carro de almacenamiento Olliwon.

4 RUEDAS LISAS DE PVC: Cuenta con cuatro ruedas para una movilidad suave y fácil de transportar. Y también facilite el movimiento hacia adentro y hacia afuera para limpiar el suelo cuando sea necesario. Las elevaciones alrededor de los bordes de los estantes ayudan a mantener los artículos seguros mientras se mueve el carrito.

FÁCIL DE MONTAR SIN HERRAMIENTAS: Montaje rápido, sin necesidad de herramientas, fácil de crear un sistema de organización para cualquier habitación de su hogar. El organizador de estanterías está hecho de plástico de alta calidad y varilla de acero inoxidable, duradero y estable.

USO MULTIUSOS: Perfecto para la cocina, este carrito de almacenamiento cabe en ese espacio no utilizado entre electrodomésticos y gabinetes y es tan útil en el lavadero, baño, dormitorio, garaje o cualquier habitación. Use uno, dos o los tres estantes para satisfacer sus necesidades de almacenamiento

VASAGLE Gabinete de Baño con Cajón, Estantería Alta para Baño, Mueble de Baño Auxiliar con 2 Estantes Abiertos y Armario de Doble Puerta, para Entrada, Cocina, Sala de Estar, Blanco BBC64WT € 87.99 in stock 1 new from €87.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PEQUEÑOS: ¿Siempre estás buscando espacio extra para guardar cosas en tu baño pequeño? Bueno, este gabinete delgado con 4 cajones no puede esperar para conocerte; Comprueba sus dimensiones antes de comprar

DESCUBRE LA BELLEZA EN LA SIMPLICIDAD: No puedes negar que los muebles blancos brindan una sensación fresca y tranquila; sus líneas limpias y perfil simple agregan elegancia y pueden combinar fácilmente con tu tema de playa o estilo campestre

ESTABILIDAD ANTES DE TODO: Esta unidad de almacenamiento está hecha de tablero de fibra de alta resistencia (grado E1) y su excelente hechura garantiza la estabilidad y prolonga su vida útil. Además, se incluye un dispositivo antivuelco para proteger a tus niños de posibles accidentes

APTO PARA TODOS LOS LUGARES: ¿Este organizador solo puede adornar el baño? Por supuesto que no; Puedes colocarlo ya sea en tu sala de estar, el pasillo o la oficina en caso que necesites logar más espacio de almacenamiento

100% SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Estamos siempre a tu disposición para ofrecerte un servicio de atención al cliente profesional antes y después de tu compra, no esperes más y disfrútalo ahora mismo

UNIMASA Carro verdulero Moderno Blanco de Madera para Cocina Basic, 48 x 24 x 77,20 cm € 47.90 in stock 2 new from €47.90 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Carro cocina madera 48 x 24 x 77,20 cm

Amazon Basics - Carrito con ruedas para microondas, Madera/Cromado € 55.93 in stock 1 new from €55.93

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Carrito de cocina para microondas, hecho de acero inoxidable cromado con encimera extraíble de madera (3,8 cm).

2 baldas cromadas, cada una con una capacidad de 22,67 kg.

La altura de las baldas se ajusta en aumentos de 2,54 cm. Fácil montaje: no necesita herramientas.

4 ganchos cromados ofrecen espacio para colgar utensilios; 4 ruedas de deslizamiento suave (2 de ellas con bloqueo).

Mide 38 x 53 x 93 cm; pesa 13 kg.

SoBuy Aparador Auxiliar bajo de Cocina para microondas,con 2 Puertas y 1 cajón,L59 cm x P40 cm x H92 cm,FSB09-W,ES € 69.95 in stock 1 new from €69.95 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Medidas mueble auxiliar para microondas: 92 cm (alto) x 59 cm (ancho) x 40 cm (fondo)

Capacidad máxima: 60 kg, estante :10 kg,Peso de envío:23kg

Dispone de un bandeja extraíble, hueco inferior, un cajón y dos estantes con puerta.

Incluye 4 ruedas para poder desplazarlo.

Diseñado para poder colocar tu microondas sobre su superficie.

WOLTU Mueble de Baño Estante Almacenaje Organizador para Cocina Salón y Dormitorio Armario Lateral de Baño para Almacenamiento Gabinete de de Suelo con Puerta y Cajón MDF Blanco BZS51ws € 55.99 in stock 1 new from €55.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features MATERIAL SUPERIOR: El mueble de baño está hecho principalmente de MDF, que se ajusta a la clase E1, lo que garantiza la alta calidad, además no se deforma fácilmente. Su superficie liso es fácil de limpiar

ESPACIO DE ALMACENAMIENTO IDEAL: el gabinete con dos estantes y un cajón ofrece suficiente espacio de almacenamiento para sus artículos diarios. Con su forma estrecha, ocupa muy poco espacio, pero tiene grandes espacios de almacenamiento

ESTANTES AJUSTABLE: Con el estante variable, el gran espacio de almacenamiento detrás de la puerta principal se puede dividir en dos mitades. Los bien pensados ​​agujeros pretaladrados permiten ajustar la altura del estante de acuerdo con las dimensiones de sus objetos cotidianos. Esto le permite hacer un uso completo del espacio de almacenamiento variable según sea necesario

MULTIUSO: Estilo simple y moderno, color blanco con placas superior e inferior de veta de madera. Este armario multiuso no solo se puede poner en el cuarto de baño, sino también en la sala de estar, habitación o estudio

FACIL DE MONTAR: Ofrecemos el manual de instalación minucioso paso a paso. La instalación se puede terminar en unos minutos bajo la guía de la instrucción

Amazon Basics - Estantería de cocina, Madera/Cromo € 68.21

€ 64.95 in stock 1 new from €64.95

1 used from €48.71

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Esta estantería de cocina ofrece un espacio de almacenamiento resistente y elegante.

Hecha de acero inoxidable duradero, brillante y cromado, cuenta con una encimera de madera extraíble (16 mm).

3 baldas completas, 1 media balda y una barra de colgar; baldas y barra de colgar ajustables en aumentos de 2,54 cm.

Incluye 4 ganchos cromados extraíbles; capacidad de carga total de 190,5 kg; montaje sencillo, sin necesidad de herramientas.

Tamaño: 35,5 cm x 91,4 cm x 1,61 m. Peso: 14,5 kg. READ Los 30 mejores Cajas Carton Decorativas capaces: la mejor revisión sobre Cajas Carton Decorativas

EUGAD Mueble de Baño Estante de Ducha Eatantería de salón Mueble Lateral Mueble de Esquina Armario de Medicina para Baño Cocina Dormitorio 92.5x30x50cm Blanco MDF 0129WY € 68.77 in stock 1 new from €68.77 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Dimensiones: este gabinete tiene un total de 4 compartimentos grandes. 92.5x30x50cm(largo x ancho x alto).

Material: el gabinete está hecho con paneles de MDF premium (grado E1) y pintado de manera uniforme. Por eso es resistente a la humedad y la podredumbre. Además, la superficie se siente suave y agradable. Una opción ideal para baño o cocina.

Adecuado: el gabinete tiene un estilo rústico simple y un elegante color blanco. Es adecuado para casi todas las habitaciones, como el baño, el dormitorio o la cocina. Puedes combinarlo fácilmente con otros muebles.

Diseño elegante: el mueble de baño en colores blanco brillante con diseño moderno y estilo rústico con mucho espacio para utensilios de baño o cocina. El diseño atemporalmente elegante de este mueble de esquina combina armoniosamente con el interior de cada lugar.

Fácil montaje: según la manual de instrucciones cualquiera puede montar el mueble de baño sin dificultad.

amzdeal Aparador Buffet Comedor Armario Almacenaje Armario de Suelo, para Cocina Salón Dormitorio, con 3 Compartimentos 2 Puertas Blanco 92x44x80cm € 89.99 in stock 1 new from €89.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features ✅Super Espacio de Almacenamiento: Este aparador consta de una balda abierta y dos baldas independientes con puertas. Integra funciones de almacenamiento y decoración para satisfacer sus diversas necesidades. Los estantes abiertos y la superficie del gabinete le brindan un espacio de exhibición perfecto, mostrando el estilo único del propietario. Los estantes restantes proporcionan un espacio de almacenamiento grande y cerrado, que puede evitar eficazmente que los artículos se mojen.

✅De Múltiples Fines: este aparador puede ahorrar espacio y mantener la habitación ordenada. Se puede utilizar no solo como armario de cocina, sino también como consola y mesa de buffet. Puedes ponerlo en la cocina, dormitorio, pasillo, sala de estar. Los muebles de color blanco brillante son adecuados para la mayoría de los estilos de decoración y no estarán desactualizados.

✅Uso a Largo Plazo: el aparador amzdeal está hecho de madera MDF de alta calidad y se puede usar durante mucho tiempo. El tablero de fibra de densidad media tiene las características de ser resistente a la humedad, la deformación y la superficie lisa. Las asas de metal en ambos lados del gabinete son elegantes y prácticas.

✅Fácil de Montar y Limpiar: Contiene instrucciones detalladas en papel, fáciles de seguir. La superficie del gabinete es muy lisa, cuando limpie el gabinete de la tienda, límpielo primero con un paño suave húmedo y luego séquelo con un paño seco. Evite los residuos de humedad.

✅Especificación: Material: madera MDF Dimensión: 36.2 × 17.3 × 31.5 pulgadas (92 × 44 × 80 cm) Capacidad de peso: 22 libras por cada estante

SoBuy Carrito de Servir, estantería de Cocina, Carrito de Cocina móvil,FKW47-W,ES € 144.95 in stock 1 new from €144.95 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Capacidad máxima:30 kg,cada estante:15kg,cada cajón:5kg Peso:30kg

Medidas de la estructura (L, P, H): 100cm x 45cm x92cm

Ruedas de 360 grados, altamente flexible, 360 grados de rotación ultra-resistente al desgaste, de larga duración

Material:el tablero de la mesa está hecha de acero inoxidable y MDF.Otros partes es de MDF y madera de fino.

Dos cajones con mango de metal , 2 estantes , 4 ruedas, 2 de ellas con función de freno

SoBuy FBT34-W,ES Mesa Auxiliar con 2 Estantes, Consola,Mesita de Noche con Ruedas € 39.95 in stock 1 new from €39.95 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Material: Top en melamina.

Dimensiones: L70cm x H60cm x P35cm.

Capacidad máxima: 10 kg/estante, Peso del envío: 12,5 kg.

Perfecta para situar tu teléfono, lámpara, colocarla entre tus sofás para tener cerca mandos a distancia, tablets o colocar fotografías decorativas

Dispone de un sistema de almacenamiento útil y práctico.

HOMECHO Armario de Baño para Almacenamiento Gabinete de de Suelo con 2 Cajónes y 2 Puertas para Baño Cocina Dormitorio Salón Blanco Marfil 60 x 30 x 110 cm € 104.99 in stock 2 new from €104.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features MULTIFUNCIONAL: Homecho armario para baño es muy hermoso y practico. Se puede utilizar como mueble de baño, para ordenar los accesorios de ducha. Además, se puede usar para dormitorios, cocinas o salas de estar para ayudarle a organizar sus necesidades diarias.

DE GRAN CAPACIDAD: Dispone 1 compartimento de almacenamiento abierto, 2 cajónes desmontables y 2 puertas en las puertas. Por eso tenga suficiente espacio para guardar sus artículos. Su tamaño es de 60 x 30 x 110 cm.

DISEÑO DE DETALLE: Los 2 cajones sin guía puede desmontables y movibles. La posición del cajón y el compartimento abierto se pueden intercambiar. Además, hay 2 estantes en las puertas. La altura del estante es ajustable. Puede satisfacer más sus necesidades.

MATERIALES DE ALTA CALIDAD: El armario almacenaje está hecho de MDF de clase E1. Es resistente a la humedad y al moho. Es resistante y ecológicos. Pintado de blanco en la superficie,es lisa, fácil de limpiar.

INSTALACIÓN DE BRICOLAJE: Debe ensamblarlo usted mismo. Adjunto con un manual de instalación del producto, que es muy simple. Si tiene alguna pregunta, puede contactarnos.

BAKAJI Mesita de café para salón, multifunción, Mesa para TV, revistas, mesilla de Noche con Ruedas, de Madera melamínica (Blanco) € 39.90 in stock 2 new from €39.90 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Impresionante mesa de centro multifunción, diseño simple y moderno caracterizado por una estructura de melamina efecto madera con estantes y 4 ruedas giratorias de 360 grados, se adapta fácilmente a cualquier ambiente como su salón, oficina, dormitorio, etc.

También se puede utilizar como un mueble para la televisión, una mesa, un organizador de revistas, o una mesita de noche, la rotación del ángulo se realiza fácilmente gracias a las ruedas giratorias con freno.

La solución ideal para decorar inmediatamente y con estilo cualquier ambiente.

Tamaño de la mesa: 50 x 35 x 42,5 cm. Material: melamina.

4 ruedas giratorias de 360 grados con ruedas (puede hacer que la mesa sea móvil o fija). Montaje fácil y rápido, con todo lo necesario y el manual incluido en el paquete.

Deuba Cómoda con 2 Puertas Alba de Color Marrón para Oficina, salón, Dormitorio - Typ DB111 € 74.95 in stock 1 new from €74.95 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Esta cómoda de lineas rectas y clásicas se adapta perfectamente a cada interior de casa. De alta calidad, este mueble garantiza una perfecta estabilidad y una grande resistencia.

Gracias a su tabla ajustable en altura, esta cómoda ofrece un gran espacio para ordenar sus libros, clasificadores, documentos y toda otra cosa que pueda estorbar. Cada estante puede soportar hasta 15 kg y tiene una profundidad de 35 cm.

La cómoda es muy fácil de armar - Si piensa en ampliar, puede, a todo momento, integrar nuevos elementos gracias al sistema modular práctico.

Tabla ajustable en altura. Cómoda con 2 puertas y manijas de metal - Pies robustos en aluminium. Mueble combinable con otros elementos

Dimensiones (lxAxp) 71 x 74 x 35 cm, 1 tabla, Carga max. por tabla: 15kg, Material : MDF, Color manijas/pies : Plata, Color : Blanco

HOMCOM Carro de Cocina Carrito de Servir Multiusos Estantería Carrito Auxiliar con Ruedas para Baño Dormitorio con Estante Cajón Armario 88.5x40x86cm € 163.99 in stock 1 new from €163.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features ✅DISEÑO MODERNO: Estructura de madera maciza de pino y MDF. Este carrito de color blanco le dará un toque moderno y elegante a su cocina.

✅GRAN CAPACIDAD: Esta isla de cocina consta de 2 cajones, 1 toallero, 1 armario amplio y 2 estantes. Tiene un gran espacio de almacenaje para lo que necesites.

✅MULTIFUNCIONAL: Este carrito con ruedas es muy versátil. Puede contener vinos, frutas, cubiertos….o también puede usarse como armario adicional en el baño, comedor o dormitorio

✅FÁCIL MOVILIDAD: 4 ruedas giratorias lisas con 2 frenos proporcionan un movimiento fácil y una colocación estable para cuando trabajas en la cocina.

✅DIMENSIONES TOTALES: 88.5x40x86cm (LxANxAL). Capacidad máx.de carga: 20kg

HOMCOM Carrito Auxiliar de Cocina con Ruedas Isla de Cocina Multiusos con Cajones Botellero Armarios Cerrados y Estante Cajón Blanco 113x45x89cm € 194.99 in stock 1 new from €194.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features ✅CARRITO AUXILIAR DE COCINA CON RUEDAS. Esta fantástica isla de cocina móvil es ideal para almacenar enseres de cocina, y para utilizar como alacena auxiliar.

✅AMPLIOS CAJONES Y ARMARIOS. Ofrece un gran espacio de almacenaje para guardar todo lo que necesites .

✅BOTELLERO. Perfecto para guardar tus vinos favoritos o botellas de medidas similares.

✅RUEDAS Y ASA. Resultan muy prácticas para mover tu carrito auxiliar a dónde lo necesites.

✅MEDIDAS: 113x45x89cm (LxAnxAl). Soporta un máximo de 35 kg.

VASAGLE Carrito de Servicio de 3 Niveles, Carrito de Cocina, Carrito Auxiliar con Ruedas, 60 x 40 x 77,5 cm, Tablero de sobremesa, para Cocina, Sala de Estar, Vintage y Negro LRC78X € 54.99 in stock 1 new from €54.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Durable y estable: Tablero de partículas E-1 ecológico con grano de madera; resistente al agua y al desgaste, duran muchos años. Su gruesa estructura metálica lo hace suficientemente robusto para aguantar libros, revistas y portátiles

Apariencia clásica: El estilo industrial con una construcción simple crea un aspecto atractivo y moderno. Se adapta bien a tus gustos personales y a tu decoración interior

Capacidad de almacenamiento ESPACIOSA: El carro de 3 niveles da un gran espacio de almacenamiento mientras ahorra el espacio en el suelo. Solución de almacenamiento genial para una Cocina pequeña

Todo para su mercancia: Con las ruedas, es fácil ir a cualquier parte con este carro. Si desea que el resto permanezca inmóvil, simplemente ensamble los Pies ajustables

Carrito versátil: Tenlo todo , desde libros hasta los utensilios de cocina, organizado y a mano, perfecto para cocina, sala de estar y dormitorio

Curver - Cajonera Style de 3 Cajones 14L, Patas, Color Blanco € 44.95

€ 39.00 in stock 3 new from €39.00

4 used from €34.37

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Versátil cajonera adaptable a cualquier espacio del hogar.

Con 3 cajones para facilitar la clasificación de los distintos tipos de objetos almacenados.

Aporta un toque de elegancia aunando el atractivo de las fibras naturales con la comodidad del plástico.

Líneas verticales y formas rectangulares para aprovechar los rincones libres en su casa.

Ofrece la posibilidad de apilar nuevas cajas y cestas organizadoras en su parte superior, maximizando así sus opciones de almacenamiento. READ Los 30 mejores Olla Electrica Programable capaces: la mejor revisión sobre Olla Electrica Programable

ADGO Armario con 4 cajones de ratán para cuarto de baño o dormitorio, armario de almacenamiento de plástico, 38 x 45 x 90 cm, color gris € 65.00 in stock 1 new from €65.00

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Dimensiones: 37 x 44 x 90 cm. Diseño moderno de ratán

La unidad de almacenamiento con cajones es perfecta para guardar estas desordenadas pantallas mientras que proporciona espacio adicional para tu hogar. Aprovecha completamente las esquinas de la habitación y mantén todos los objetos libres de polvo y organizados

Montaje sin necesidad de herramientas

Perfecto para cocina, baño, pasillo. Extremadamente espacioso

En el cuarto de baño se pueden guardar pequeños accesorios de baño, cosméticos, secadores, rizadores y toallas. En la cocina se pueden guardar utensilios de cocina, paños de cocina, esponjas e incluso recipientes de alimentos. Incluso lo puedes colocar en una habitación infantil para organizar juguetes y material escolar. También será útil en un dormitorio, oficina, armario o pasillo

Grupo Alvic Laura Armario Alto de Cocina, Melamina, Blanco, 80cm € 65.19 in stock 1 new from €65.19

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Armario alto para cocina o cualquier otro ambiente donde se requiera un almacenaje adicional (garaje, cuarto de la plancha, despensa, cuarto de la lavadora,.) de dimensiones: 690x800x316mm; fabricado en melamina blanca

La combinación de los módulos de la colección laura, permite fácilmente diseñar una cocina completa

Montaje fácil, incluye instrucciones, estante y herrajes

Garantía de 5 años

VASAGLE Armario de Almacenamiento, para Cocina, Salón, Oficina, Gabinete de Almacenaje, 3 Estantes y 1 Compartimento con Puerta, Marco de Acero, Estilo Industrial, Marrón Rústico y Negro LSC74BX € 79.99 in stock 1 new from €79.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Polivalente: ¿Un aparador en la cocina, un mueble en el pasillo, una estantería en la oficina o un armario en el salón? Sea lo que sea que decidas hacer, gracias a un compartimiento cerrado, 3 estantes abiertos y una gran tapa, este mueble se presta a todo

Descubre lo que hay detrás de la puerta: Tira de la perilla o presiona la puerta para abrir este versátil gabinete. En la parte de atrás, 2 estantes de altura ajustable ofrecen mucho Espacio para todos tus secretos

Fácil montaje, buen humor: Gracias a su sencilla estructura, piezas numeradas e instrucciones ilustradas, el montaje de este mueble no te hará tirar de los pelos. El destornillador incluido también te ayudará

La buena solución: A menudo la razón por la que un mueble se tambalea es el suelo desigual. Pero con este mueble, ¡más este problema! Está equipado con Pies ajustables para una mejor estabilidad

Qué hay en la caja: Un armario de almacenamiento industrial de la Serie LOWELL de VASAGLE con un dispositivo antivuelco para tu seguridad y una razón más para estar orgulloso de tu hogar

SZ Suarez Buffet Asfeld Color Blanco 2 armarios 1 Cajon almacenaje Cocina Mueble Moderno 180x90x40 cm € 199.00 in stock 1 new from €199.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Moderno Buffet Bakery 2 en color blanco y fabricado en melamina de alta calidad. Incluye 2 espaciosos armarios, 1 armario lateral con 5 estantes, y otro inferior con 2, en los que podrás guardar todo tu menaje de cocina. El diseño de este mueble es ideal para todo tipo de cocinas, ya que combina con distintos ambientes. ¡Llévate este fantástico mueble por muy poco!

Práctico buffet de cocina con 1 cajón para cubertería con guías metálicas y tiradores en color plateado. Gracias a sus armarios y cajones, podrás disfrutar de un buen espacio de almacenamiento extra para tu cocina y un diseño inigualable. No se incluyen las sillas ni los objetos decorativos que aparecen en la imagen.

Medidas: Alto 180 cm Ancho 90 cm Profundo 40 cm.

Se trata de mobiliario con kit de montaje, que incluye manual de instrucciones y tornillería.

No se garantizan envíos a Menorca, Ibiza y Formentera.

mDesign Carrito auxiliar de metal y portátil – Carro de cocina móvil con 3 cestas para almacenaje adicional – Carro verdulero, también práctico en la habitación infantil o el baño – negro mate € 69.58 in stock 1 new from €69.58

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features GRAN CAPACIDAD: En sus 3 estantes, este práctico carro multiusos ofrece mucho espacio para almacenar utensilios diversos en la cocina, en el cuarto de baño o en la habitación de los niños.

SOLUCIÓN PORTÁTIL: Gracias a sus 4 ruedas, este carro camarera se puede transportar fácilmente de un lugar a otro. Eso convierte a este carrito verdulero en la solución ideal de almacenaje.

VERSÁTIL: En la cocina, esta estantería con ruedas puede utilizarse para colocar frutas y verduras, pero también para guardar conservas, aceite y vinagre, café o macetas de hierbas aromáticas.

EXCELENTES MATERIALES: El carro de baño o cocina está hecho de metal con cobertura resistente a la corrosión y con tableros aglomerados. Si se ensucia, se puede limpiar fácilmente con un paño húmedo.

MEDIDAS COMPACTAS: Con un tamaño de 25,4 cm x 25,4 cm x 74,9 cm, el verdulero con ruedas no ocupa mucho y cabe en cualquier rincón. El diseño de rejilla permite una buena visión del contenido.

