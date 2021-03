Los 30 mejores Bascula De Cocina Digital capaces: la mejor revisión sobre Bascula De Cocina Digital

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Bascula De Cocina Digital?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Bascula De Cocina Digital del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



ADORIC Báscula Digital para Cocina de Acero Inoxidable, 5kg / 11 lbs, Balanza de Alimentos Multifuncional, Peso de Cocina, Color Plata (Baterías Incluidas) € 15.99

€ 10.99 in stock 3 new from €10.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Medir con Confianza】La Báscula Digital para Cocina de acero inoxidable se puede medir con precisión los alimentos sólidos y líquidos con facilidad y comodidad, permitiéndole controlar completamente las porciones de comida, condimentos y la nutrición. Con una capacidad de 11 libras (5 kg) y la división de 0,1 oz (1 g), esta báscula de alimentos digital proporciona resultados precisos en lb / oz, g, ml, y fl.oz.

【Plataforma de Acero Inoxidable de Larga Duración】Algunas marcas utilizan plástico para plataformas, pero nuestra báscula de cocina es de acero inoxidable de grado resistente para una máxima durabilidad. Este material no sólo es resistente y fácil de limpiar, sino que también da a esta báscula de alimentos una estética exclusiva para la cocina.

【Diseño】super delgado para un fácil almacenamiento.Gran pantalla LCD con retroiluminación para facilitar la lectura. Auto-Apagado para ahorrar batería

【Fácil de Usar】 Con 2 pilas AAA sabrás exactamente el peso de los alimentos que quieres utilizar en tus creaciones culinarias.

【Garantía】 NOTAS: Quitar la membrana protectora de color azul antes de usar.

GPISEN Báscula Digitales de Precisión 5 kg/11 lbs,pesar Frutas,Granos,Carne u otro Líquido Báscula de Joyería,con Pantalla LCD,Plataforma de Acero Inoxidable,Función de Tara-Baterías Incluidas € 8.99 in stock 2 new from €8.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Función portátil】Su tamao es de 18 * 14 * 1.8cm.No ocupa espacio en un armario y es fácil de llevar a todas partes.Perfecto para oro,plata,monedas,joyas,gemas.frutos secos,cereales.

【Precisión y alta precision】Las balanzas con sistema de sensor de alta precisión lo hacen ideal para medir joyas,ingredientes de cocción con precisión refinada.La capacidad de 5 kg/ 11 lbs y división de 1 g/0.01 oz.

Inteligencia indicación】la cocina escala puede alertar a los usuarios de la energía de batería baja, sobrecarga, y desigual de la superficie de colocación.Auto apagado después de 180 segundos de inactividad, lo que ayuda a conservar la energia de la bateria y la eficiencia.

【6 Las diferentes mediciones】La comida en miniatura escala incluye todas las medidas necesarias para facilitar las traducciones de unidad de peso.Convertir medición entre en g-kg-lb-oz-ml-milk/ml(1 kg=1000 g=2.2 libras=35 oz) en segundos.Conveniente para usted para elegir la unidad correcta pulsando el botón.

【Materiales avanzados】La báscula digital de acero inoxidable está dise ada con una plataforma de acero inoxidable de calidad alimentaria para facilitar la limpieza y el mantenimiento;la pantalla LCD con luz azul de fondo facilita su uso por la noche,2 Baterías Incluidas.

Eono by Amazon - Báscula de cocina digital; báscula de acero inoxidable de con opción de gramos y onzas para hornear y cocinar; 5 kg/1 g € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【MEDIDAS PRECISAS】 La báscula de cocina de Eono cuenta con 4 nuevos sensores de alta precisión y capacidad para 5 kg con una desviación de 1 g. Peso mínimo recomendado de 3-5 g.

【FÁCIL DE USAR】 Fácil de usar con solo dos botones, función de tara rápida y conversión sencilla de unidades (g, oz, ml y lb); pantalla LCD con retroiluminación que facilita la lectura de los resultados.

【FÁCIL DE LIMPIAR】 Esta báscula de cocina cuenta con una elegante parte superior de acero inoxidable fácil de limpiar. No te preocupes por las huellas, las salpicaduras ni los restos de comida: es muy fácil mantenerla limpia.

【FÁCIL DE GUARDAR】 Su estructura ligera pero resistente y su tamaño compacto de 21,3 x 14,4 cm permiten guardarla fácilmente en espacios reducidos.

【GARANTÍA DE SATISFACCIÓN 】Alimentada por 2 pilas AAA (incluidas); con certificados CE/FCC/ROHS; devolución del importe durante 90 días y 15 años de garantía

ACCUWEIGHT Báscula Digital de Cocina 5kg/11 lbs Balanza Alimentos Multifuncional con Superficie de Vidrio Templado y Pantalla LCD para Peso de Comida, Alta Precisión hasta 1g, Negro € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Preciso: Bascula multifunción para alimentos equipada con sensores de alta precisión y tecnología de medición de líquidos para proporcionarle un peso preciso en todo momento, desde 1 gramo hasta 5 Kilogramo; Perfecto para el volumen de medición de líquidos, cocinar en casa, hornear

Multifunctional: La balanza eléctrica indica la batería baja y la sobrecarga; función cero y tara ; función de apagado automático; 2 pilas AAA incluidas

Versatilidad útil: La bascula de cocina es perfecta para que tus hijos aprendan sobre pesos y medidas y sobre cómo seguir las instrucciones; fantástico para el control de las porciones y para perder peso

Diseño Portátil: La plataforma de vidrio resistente a las manchas se limpia fácilmente; La báscula es compacta, así que la puedes guardar sin problemas cuando no esté en uso; Perfecta para cocinar en casa y para crear porciones de la comida

Función Tara: Calcula el peso neto de sus ingredientes; Resta automáticamente el peso del contenedor

Eono by Amazon - Báscula de cocina digital; báscula de acero inoxidable con cuenco desmontable para hornear y cocinar; con función de tara y pantalla LCD; 5 kg; 15 años de garantía € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【MEDIDAS PRECISAS】 La báscula de cocina de Eono cuenta con 4 nuevos sensores de alta precisión y capacidad para 5 kg con una desviación de 1 g. Peso mínimo recomendado de 3-5 g.

【FÁCIL DE USAR】 La rápida función de tara permite integrar fácilmente el peso de otros recipientes; conversión sencilla de unidades (g, oz, ml y lb); pantalla LCD con retroiluminación que facilita la lectura de los resultados.

【TRES MODOS DIFERENTES】La báscula de cocina digital de Eono pesa ingredientes secos e indica el volumen de los líquidos (agua y leche).

【GRAN CUENCO】Cuenco para mezclar, grande y desmontable, de acero inoxidable de 21 cm de diámetro y 10 cm de altura. Estructura de acero inoxidable fácil de limpiar.

【GARANTÍA DE SATISFACCIÓN 】Alimentada por 2 pilas AAA (incluidas); con certificados CE/FCC/ROHS; devolución del importe durante 90 días y 15 años de garantía READ Los 30 mejores Reloj Pared Madera capaces: la mejor revisión sobre Reloj Pared Madera

Mafiti MK200 Báscula Digital para Cocina de Acero Inoxidable, 3kg,Balanza de Alimentos Multifuncional, Peso de Cocina, Color Plata € 8.99 in stock 3 new from €8.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Tamaño mini】: El tamaño mini de esta báscula lo hace ideal para guardar en cualquier espacio de la cocina. Debe retirar los dos plásticos protectores antes de usarla.

【Diseño innovador】: El marco de plástico ABS y la placa de acero inoxidable hacen que la báscula sea duradera y ligera. La pantalla LCD con retroiluminación azul garantiza que se pueda ver claramente en la oscuridad o ambientes con poca iluminación.

【Indicación inteligente】: Está equipada con un sensor gravitónico de alta sensibilidad. Dispone de alerta sobre baja carga de batería, posee protección ante sobrecarga y permite la colocación en superficies irregulares.

【Muti Función】: Cuatro botones de operación única, POWER / MODE / TARE / PCS para un uso aún más sencillo. Dispone de un amplio rango de peso en gramos, con unidades entre g, oz, ozt, dwt, ct, gn. Esta báscula es ideal para uso en dietas (por ejemplo dieta cetogénica) y adaptaciones alimentarias donde se deba pesar los alimentos para calcular sus Macronutrientes.

【Garantía Mafiti】: 30 días de devolución del dinero si no está satisfecho/a. Si tiene algún problema reemplazamos el producto en lugar de repararlo para una mayor garantía. Cualquier problema no dude en contactar con nosotros para solucionarlo.

Etekcity Báscula de Cocina Digital de Acero Inoxidable, Balanza Cocina de Alta Precisión 5 kg/ 11 lbs, Peso Cocina con Pantalla LCD, Multifuncional, 2 Baterías Incluidas, EK6020 € 11.69 in stock 1 new from €11.69

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 4 Sensores de alta precisión: La capacidad de 5 kg/ 11 lbs y división de 1 g/0,01 oz son convenientes para pesar frutas, granos, carne u otro líquido en su cocina

Uso fácil de Tara: Después de pesar el recipiente o tazón, presione el botón Tara. Después de que la lectura vuelva a cero, se puede pesar el peso neto de los aditivos posteriores

Multifuncional: Puede elegir cinco unidades (g / ml / fl'oz / oz / lb: oz) de acuerdo con los diferentes objetos de pesaje o sus propias preferencias; También puede calcular con precisión el volumen de leche diferente al agua para controlar con precisión la ingesta de leche

Diseño conveniente: La báscula liviana de acero inoxidable es fácil de limpiar y almacenar; la pantalla LCD retroiluminada le permite leer los resultados desde diferentes ángulos en la cocina; Auto-apagado puede ahorrar más energía

Servicio de compra: Ofrecemos 2 años de garantía para asegurar que el producto tenga una vida útil más larga; la certificación CE y RoHS hace que la calidad del producto sea más segura; contiene dos baterías fácilmente reemplazables y un manual en español de PDF

Mafiti MK100 Báscula de cocina,Báscula digital en gramos ideal para pesar alimentos de recetas € 10.99

€ 8.99 in stock 3 new from €8.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Gran Precisión: Con una medida máxima de 5 kg y una graducación de 1 g de peso mínimo. Recomendado pesar 3 g-5 g.

Multifuncional: Mide unidades en gramos (g), mililitros (mL), libras (lb) y onzas (oz). Incluye modos de medición para volumen de agua y leche (mL)

Fácil de usar: La báscula cuenta con función de Tara (poner a cero un peso inicial), pantalla retroiluminada e indicación de batería baja.

Multifunción: Satisface todas sus necesidades de medición, desde carne, verduras, comida para gatos / perros, café, correo y paquetería (hasta 5Kg), franqueos, joyas, oro, medicinas, tintes para cabello, monedas y más.

Cuida tu alimentación: Prepara con precisión tu comida midiendo exactamente la cantidad de alimento que necesitas. Ideal para mantener y configurar dietas en las que se deben pesar los alimentos para calcular sus Macronutrientes.

Amazon Basics - Báscula de cocina digital con pantalla LCD, sin bisfenol A (BPA), de acero inoxidable (pilas incluidas) € 15.99

€ 15.05 in stock 1 new from €15.05

11 used from €11.29

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Báscula de cocina digital de acero inoxidable con pantalla LCD.

Pesa hasta 5000 gramos de comida (mínimo 2 gramos).

Tecnología de sensor avanzado que proporciona una respuesta rápida y precisa.

La pantalla muestra cantidades en onzas, gramos, libras.

El botón Tare resta el peso del recipiente para poner a cero la báscula, de manera que solo pesas lo que deseas.

ACCUWEIGHT Báscula de Cocina Digital Balanza Alimentos Electrónica con Plataforma de Acero Inoxidable para Peso de Comida, 5 kg/11lbs € 13.99

€ 11.89 in stock 1 new from €11.89

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Medición precisa: La báscula digital de cocina construida con sensores de alta precisión ofrece respuestas rápidas y precisas, imprescindibles para el hogar, la cocina y las oficinas en su vida diaria

Fácil de tara: La báscula de comida eléctrica muestra resultados en onzas, gramos, libras de onzas líquidas mililitros, pesa hasta 5 kg de alimentos; El botón de tara resta el peso del contenedor a cero de la báscula para que solo mida lo que desea

Ahorro de energía: Ahorro de energíauna función de apagado automático que ahorra energía, batería baja e indicación de sobrecarga, alimentada por 1 batería CR2032 incluida

Fácil de almacenar: La balanza de cocina tiene un diseño delgado y elegante, una plataforma de acero inoxidable higiénica y fácil de limpiar para mediciones precisas

Antihuellas: Plataforma inoxidable, fácil de limpiar, no quedan huellas dactilares

CHWARES Básculas digitales de cocina, carga USB, 3kg / 0,1g, mini básculas para alimentos, básculas eléctricas de cocina, báscula digital impermeable recargable por USB, pantalla LCD, acero inoxidable € 11.99

€ 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Carga USB con batería de litio incorporada. ALTA PRECISIÓN: Construido con un sistema de sensor de alta precisión, le brinda resultados instantáneos y precisos. Perfecto para medir ingredientes, agua, leche, letras. Fácil de limpiar y usar, lo hace ideal para hogares, cocinas.

MULTIFUNCIÓN: Incluye una función de tara instantánea y automática para comodidad de medición. Convierta rápida y cómodamente los resultados de la medición en cualquier momento entre g, oz, lb, ml, kg, leche ml con solo presionar un botón.

GRAN RANGO DE PESAJE: la báscula de cocina digital pesa entre 0,1g ~ 3000g, que se adapta a una variedad de artículos

DISEÑO PORTÁTIL Y PANTALLA DE LUZ DE FONDO: El diseño minimalista y elegante hace que la báscula electrónica de alimentos sea elegante. Cuenta con una pantalla LCD clara y grande con luz de fondo blanca, puede obtener una lectura precisa fácilmente.

AHORRO DE ENERGÍA: carga USB, USB recargable. Incluye indicación de batería baja y función de apagado automático después de 70 segundos de inactividad, lo que ayuda a preservar la energía y la eficiencia de la batería. Carga una vez, disponible por uno o dos meses

Báscula de Cocina Peso Cocina Digital - Raniaco 2 en 1 - USB o Carga de Batería Balanza Cocina, Peso Cocina Digital con Pantalla LCD de Hasta 5 kg, Bascula Digital de acero inoxidable, plateada € 15.22 in stock 1 new from €15.22

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 2 EN 1 - OPERACIÓN DE USB O BATERÍA La bascula de cocina tiene una batería incorporada que se puede cargar a través de una interfaz USB. Una carga completa demora entre 4 y 6 horas. Con una carga, puede usar el producto durante 2 a 6 meses (dependiendo de la frecuencia con que lo use). La bascula cocina se apaga automáticamente si no la usa durante un cierto período de tiempo. Alternativamente, también puede usar esta balanza cocina con 2 baterías AAA (las baterías no están incluidas).

NUEVA FUNCION! Esta función "Milk ml" se puede utilizar para pesar el volumen de leche. Como la densidad del agua y la leche es diferente, el volumen de agua y leche de la misma calidad también es diferente. También puede convertir g a LB, ml, kg, oz o ml de leche. Se ha iniciado una función para medir la leche. ¡Haz los platos más perfectos!

TARA Y CERO AUTOMÁTICO La función de tara precisa puede establecer el peso actual en la peso cocina digital en cero. Por lo tanto, puede colocar los balanza cocinas a pesar en un recipiente seleccionado libremente y obtener un peso exacto de ellos. PANTALLA ILUMINADA Puede leer fácilmente los datos en la pantalla bien iluminada. Además de la cantidad de pesaje, la pantalla también muestra el estado de la batería.

MEDICIÓN EXACTA scale La bascula cocina digital Raniaco con 4 sensores de alta precisión le ofrece una medición de peso exacta en pasos de 1 g hasta 5 kg. Esta peso cocina es particularmente adecuada para pesar la cantidad correcta de ingredientes para cocinar u hornear. También puede usarlo para determinar su dosis de medicamento o peso de joyería

Esta báscula digital está hecha de acero inoxidable de alta calidad y se puede limpiar rápida y fácilmente. Antihuellas, protección contra el polvo, protección contra la corrosión, esterilización, función hidrófoba, evitar el uso de alimentos químicos para el tratamiento de huellas dactilares o manchas de aceite, protección de la superficie de la balanza contra daños, ennegrecimiento o pérdida de brillo y vida útil prolongada.

Báscula de Cocina Digital de Alta Precisión, Balanza de Alimentos Multifuncional, Control Táctil Inteligente, Función de Tara, Panel de Vidrio Templado Lavable, Balanza Cocina 5 kg/ 11 lbs (Negro) € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features √【Pesaje de Alta Precisión】: La báscula de cocina digital adopta un sensor de carga de alta precisión cuya precisión de pesaje puede ser de hasta ± 1 g, el rango de pesaje es de 5 g-5 kg. Adecuado para alimentos, joyas, hierbas medicinales, ferretería, cocina, medicamentos, café.

√【Diseño Inteligente】: Báscula de cocina electrónica integrada con chip táctil inteligente, solo necesita tocar el botón, puede completar rápida y fácilmente todos los pasos: abrir / tarar / cambiar la unidad / pesar / cerrar. El pesaje de tara, reinicio automático a cero, apagado automático, voltaje insuficiente, aviso de sobrecarga, diseño inteligente avanzado también puede brindarle una mejor experiencia.

√【Switch Interruptor de Cinco Unidades de Peso】: Báscula digital multifunción para alimentos tiene una plataforma de 7.9 "x5.7" y una pantalla LCD de alta definición para una lectura fácil en g, kg, lb: oz, fl.oz y ml. La báscula para alimentos adopta el último diseño de control táctil. Utilice las básculas digitales para una mejor cocción, horneado, seguimiento de la ingesta, dieta ceto y pérdida de peso.

√【Panel de Vidrio Templado a Prueba de Agua】: Bascula cocina para pesar está hecha de vidrio templado de primera calidad, que es resistente y resistente. La superficie lisa de vidrio templado es impermeable y fácil de limpiar. Después del pesaje, puede limpiar la superficie rápida y fácilmente.

√【Ligero y Redondeado Anticolisión】: Bascula de cocina digital tienen un cuerpo aerodinámico ultrafino de 1,8 cm, estilo de tecnología moderna, apariencia compacta, fácil de almacenar, ahorran espacio en la cocina y son fáciles de transportar, los pies de almohadilla de silicona lo protegen de resbalar incluso en superficies lisas, ampliamente utilizado en la cocina de la casa oficina.

Bonsenkitchen Báscula Digital Balanza de Cocina Profesional, Escala de Peso de Alta Precisión con Vidrio Desmontable y Pantalla LCD - 5 kg / 11 lb, Báscula de Alimentos Electrónica Rojo (KS8802) € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features [Sensores de Alta Precisión] las básculas de cocina digitales de Bonsenkitchen están equipadas con 4 sensores de alta precisión con una precision de 1 gramo. Nuestras básculas de cocina electrónicas pueden pesar alimentos, ingredientes, arroz, harina, leche, agua y fruta. Una vez que tenga esta balanza digital, obtendrá mucha conveniente mientras cocina y hornea en la cocina.

[Básculas de Cocina Versátiles] Esta bascula de alimentos tiene un indicador de sobrecarga y batería baja, una función de tara y funciones separadas de botón de encendido / apagado. La balanza digital admite unidades de pesaje de g, oz, lb y kg. Al cambiar la unidad de peso mediante la tecla "UNIDAD", el peso actual se puede restablecer a "0" g mediante la tecla "TARA". Presione el botón HOLD para mostrar el peso actual durante 5 segundos.

[Gran Ayuda Para su Estilo de Vida Keto] Comience su estilo de vida con cetonas con una pesa de cocina. El peso máximo es de 5 kg, que es casi suficiente para cumplir con todos los requisitos de pesar los alimentos de la cocina. Nuestras finas escamas cuentan con un recipiente de vidrio extraíble que combina una apariencia elegante y única con el estilo moderno de la cocina.

[Ahorro de Energía y Larga Duración] El interruptor de encendido / apagado separado y el apagado automático pueden extender la vidaútil de la balanza. Si no utiliza el dispositivo durante 60s, la pequeña balanzas se apaga automáticamente. La batería de litio (1X3vCR2032) reemplazable incorporada para básculas domésticas se puede utilizar durante mucho tiempo.

[Garantía de Satisfacción Del 100%] Somos totalmente responsables de la calidad de las básculas de multifuncion y ofrecemos una garantía de un año 100% satisfactoria, así como servicio postventa y soporte técnico. Consejo: las balanzas digitales aíslan la batería con papel de bloque de la balanza electrónica para extender la vida útil de las baterías. ¡Retire la esterilla de la batería antes de usarla! READ Los 30 mejores Muebles Auxiliares Cocina capaces: la mejor revisión sobre Muebles Auxiliares Cocina

CHWARES Báscula de cocina digital con carga USB, báscula digital de 0.1g/3 kg, Báscula electrónica fina, función PSC/Tara,Báscula Digital para Cocina con Carga USB,Balanza de Alimentos Alta Precisión € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features FUNCIÓN DE CARGA USB - ♥ - báscula de ecológica cocina suministrada con cable de carga USB. La advertencia de la batería en la pantalla LCD continúa parpadeando cuando se carga normalmente. El icono parpadea:Cargando.El icono desaparece, la luz de fondo está encendida: carga completa.

EQUIPO DE ALIMENTOS DE CALIDAD SUPERIOR - ♥ - Báscula Electrónica de Alta Precisión compactas Solo 169 g, Pesar hasta 3 Kg (6.6lbs); Graduación: 0.1g/0.01oz.Superficie de acero inoxidable y viene con dos bandejas de ABS, use más seguro. (Las básculas de cocina digitales cumplen con la certificación CE / ROHS) garantía de un año.

Versatilidad Útil - ♥ - Báscula Digital para pesaje de Alimentos de Fácil de Usa. 9 unidades de pesaje de conversión: g / ct / dwt / ozt / oz / gn / lb / tl / ml y obtener los resultados en la pantalla LCD, Gran variedad de aplicaciones: alimentos, joyas, leche, medicamentos , Cereales, etc.

FÁCIL TARA - ♥ - Funciones de los botones inteligentes. La "PCS"-la función de contador. La "M"-la conversión de unidad ; La "T"-la función de tara, la función Tara ayuda a medir todo con mayor precisión

APAGADO AUTOMATICO - ♥ - La pantalla LCD electrónica de la báscula de cocina para una buena legibilidad de los dígitos. El tiempo de apagado automático se puede configurar en 0 ", 60", 120 "y 180" para facilitar sus hábitos de medición.

Cecotec Báscula de Cocina Digital Cook Control 9000 Waterproof, Alta Precisión, Acero Inoxidable, Resistente al Agua, Pantalla LCD Retroiluminada Extragrande y Extraíble, Capacidad Máxima 10 Kg € 21.99 in stock 11 new from €21.99

3 used from €16.36

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Báscula de cocina digital de plataforma de acero inoxidable y diseño extraplano con tecnología WaterProof para una limpieza perfecta protegida del chorro del agua y salpicaduras.

Con tecnología FourControl que incluye 4 sensores de máxima precisión. Precisión de 1 g que permite una medición muy exacta.

Capacidad máxima de carga de hasta 10 kg. con función Tara para deducir fácilmente el peso del recipiente y obtener una medición exacta de la forma más cómoda.

También cuenta con función medida de sólidos y líquidos de forma inmediata y sencilla y cambio instantáneo entre gramos y libras para adaptar las mediciones a cualquier receta.

Pantalla LCD de cristal extragrande y extraíble, que ofrece resultados claros y fiables en cada medición. Además, tiene una duración de baterías mucho más larga gracias a su función de autoencendido y apagado. Batería CR2032 incluida.

KYG Báscula de Cocina Digital 10kg/1gr, Balanza de Alimentos Medicíón con Pantalla LCD Retroiluminada, de Acero Inoxidable € 14.99 in stock 2 new from €14.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Alta Precisión: Equipado con 4 sensores de alta precisión, este aparatito es capaz de medir a partir de 3g hasta 10kg en múltiples unidades (g/oz/lb/tl/kg/water ml/milk ml). Tiene la división de 1g. Perfecto para la medición de objetos líquidos y sólidos. Una gran ayuda para una dieta saludable y baja en calorías.

Fácil Tara: El botón Z/T resta el peso de cualquier recipiente o cuenco y restablece la pantalla a cero, de manera que sale el peso neto de los objetos añadidos. Los dos botones de la balanza son táctiles, fáciles de manejar.

Multifuncional: Dispone de una pantalla LCD y retroiluminación azul de fácil lectura. El botón UNIT hace la conversión de la unidad. El aparato se apaga automáticamente después de 3 minutos de inactividad lo que favorece el ahorro de batería. La pantalla indica la batería baja y la sobrecarga.

Buena Calidad: Este producto está fabricado en acero inoxidable cepillado para una larga durabilidad. Se puede limpiar fácilmente pasando un paño húmedo por su superficie. Cumple con la certificación CE.

Diseño Compacto: Con un tamaño de 16,5*22,5*1.5 cm, la báscula es ligera y ocupa muy poco espacio. La puedes guardar en cualquier rincón o colgarla en la pared. Cuenta con 4 tacos antideslizantes en la base para que la báscula sea más estable y firme.

OVOOR Báscula Digital de Cocina 10kg Balanza Alimentos Multifuncional con Superficie de Vidrio Templado y Pantalla LED para Peso de Comida (Baterías Incluidas) € 14.99

€ 12.74 in stock 1 new from €12.74

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Básculas electrónicas para mediciones precisas】 Con un alto nivel de precisión, estas básculas de cocina digital tienen una precisión de 2 gy la de hasta 10 kg puede cubrir la mayoría de las necesidades diarias. Las básculas de cocina digitales OVOOR pueden proporcionar resultados de medición rápidos y precisos y son muy adecuadas para medir varios ingredientes, arroz, harina, líquido, leche, fruta, etc.

【4 UNIDADES DE PESAJE】 La balanza digital con 4 unidades de medida puede ofrecer más posibilidades para diferentes tipos de cosas. Con la tecla "UNIDAD" puede cambiar rápida y fácilmente entre las unidades de medida de g, lb: oz, oz, ml.

【Función de tara】 Una función de tara precisa puede restablecer el peso actual en la balanza digital a cero (botón "TARA") para que solo pese lo que desee. Puede pesar ingredientes más pequeños y líquidos en el interior sin pesar la taza. Perfecto para hornear, seguir cocinando.

【Báscula de cocina de vidrio templado impermeable humanizado】 La pequeña báscula digital utiliza materiales de vidrio de calidad alimentaria, resistente al agua no se oxida, tecnología antihuellas para una fácil limpieza y mantenimiento. El peso se muestra en una pantalla LED luminosa extragrande para una legibilidad óptima de los dígitos. Diseño plano, gracias a la superficie de pesaje extragrande ideal para cuencos muy grandes.

【Garantía de satisfacción del 100%】 Somos totalmente responsables de la calidad de las básculas de cocina y ofrecemos una garantía de un año 100% satisfactoria, así como servicio al cliente y soporte técnico. Consejo: dado que la parte posterior de la balanza digital no es impermeable, no la ponga en agua para lavar la parte posterior.Se puede usar como regalo de navidad

himaly Báscula Digital para Cocina de Acero Inoxidable, 5KG/11 LB, Báscula Balanzas de Alta Precisión Balanza de Alimento Multifuncional, Peso de Cocina con LCD(Baterías Incluidas) (estilo 1) € 9.99 in stock 2 new from €9.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features -Alta precisión: con precisión de 1 gramo para garantizar la máxima precisión.

-Toque sensible: las teclas táctiles son más sensibles y, para evitar salpicaduras de agua, son más seguras.

-Multifunción: capacidad de 5 kg con alta precisión de 1 g / 0.1 oz. Simple y fácil de usar para cambiar la unidad entre los diferentes modos de peso: g / lb'oz / fl'oz / ml.

-Función sensible a cero: con tara y función cero. Apagado automático después de 1 minuto de inactivado para extender la vida útil de la batería.

-Conveniente: pantalla LCD grande para facilitar la lectura, fácil de limpiar y usar, lo que lo hace ideal para hogares, cocinas.

Etekcity Báscula Digital para Cocina con Bol Removible, 5 kg / 11 lbs, Balanza de Cocina de Acero Inoxidable, Temporizador y Sensor de Temperatura, Pantalla LCD, EK4150 € 32.99

€ 24.00 in stock 2 new from €24.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Medición Precisa: Los sensores de alta precisión ofrecen resultados fiables cada vez; 5 kg/ 11 lbs; División: 0,1oz/1g; El bol removible de acero inoxidable de grado alimenticio 2,15 L ofrece múltiples usos en cocina

Diseño Elegante y Materiales Resistentes: La carcasa y el bol de acero inoxidable (compatible con lavavajillas) aseguran una vida útil más larga; Un diseño elegante y moderno queda bien en cocina

Báscula Multifuncional: La Función Tara le permite pesar los ingredientes netos sin otro peso; Múltiples unidades como g / kg / oz / lb; Conversión fácil por botón entre la temperatura de °C y °F (0–40°C / 32–104°F), y el sensor de temperatura y la alarma para realizar más tareas en el hogar

Pantalla LCD Retroiluminada: Lectura fácil para los resultados; Auto-apagado después de 120 segundos e indicación de batería baja ahorra más batería

Servicio Post Venta: Etekcity ofrece 2 años de garantía y 24 horas de servicio; 2x1,5V pilas AAA incluidas

Duronic KS1055 Báscula de cocina digital 18cm de diametro – Pantalla LDC con lectura de dígitos fácil – Peso máximo 5kg – Función tara – Mide en gramos, libras, onzas fluidas y mililítros – Color gris € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Sigue paso a paso tus recetas favoritas y mide la cantidad exacta de cada ingrediente con precisión con la ayuda de la báscula para cocina digital KS350 de Duronic. Este diseño hecho en plástico negro tiene una pantalla digital grande con los dígitos en negro y la iluminación azul para que puedas leer bien los resultados.

La capacidad de peso máxima de este modelo es de 5 kilogramos. Podrás transportar la báscula y almacenarla sin problema ya que tiene unas medidas de 18 cm de diámetro y 1.6 cm de alto. La pantalla digital mide 4.1 x 1.7 cm.

Esta báscula para alimentos Duronic incluye diferentes unidades de peso disponibles: gramo (g), onza fluida (fl oz), libra (lb) y mililitros (ml). Con esta báscula no solo podrás pesar alimentos, sino que también podrás utilizarla como báscula postal para cartas y paquetes, así como para pesar joyas, vitaminas y otros objetos.

La balanza está equipada con cuatro sensores de precisión que permiten obtener el peso exacto en todo momento. Además, cuenta con la función Tara o ZERO la cual permite preparar la mezcla pesando desde cero cada ingrediente que se va añadiento a la mezcla.

La báscula se puede utilizar con otro recipiente o plato, o pesar directamente sobre la superficie. Dimensiones: 18 cm de diámetro y 1.6 cm de alto. Incluye una pila tipo CR2032. Para limpiarlo, nunca sumerje la báscula bajo agua. Utilice un trapo húmedo con jabón, asegurandose siempre de secarlo antes de su uso.

Etekcity Báscula de Cocina Digital de Precisión, Balanza Cocina de Acero Inoxidable 5 kg/ 11 lbs, Peso Cocina Multifuncional, Pantalla LCD, 2 Baterías Incluidas € 12.98 in stock 3 new from €12.98

2 used from €10.02

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Diseño Compacto: Un tamaño de 18 * 14 * 1,8cm que solo ocupa poco de espacio y es fácil para llevar y guardar. Perfecto para hornear, cocinar y pesar joyas

Multifuncional: El Botón Tara puede calcular ingredientes netos para restar automáticamente el peso de cualquier tazón o recipiente; Múltiples unidades para usar g/ ml/ fl’oz/ oz/ lb:oz (graduación: 1g / 0,01oz); Auto-apagado (2 minutos) para ahorrar energía

Material Seguro y Durable: Utiliza la tecnología de bordes negros para el uso más seguro; la plataforma de acero inoxidable es fácil para limpieza con una vida útil más larga

Pantalla LCD: La pantalla LCD retroiluminada facilita la lectura de peso entre 5g y 5050g incluso con mala luz; la indicación de batería baja le recuerda cuándo reemplazar las baterías para mantener sus mediciones fáciles y precisas

Servicio de Compra: Ofrecemos 2 Años de garantía; Funciona con 2 pilas AAA (incluidas) de fácil acceso; Incluyen instrucciones españolas en PDF

himaly Báscula Digital para Cocina,Báscula Balanzas de Alta Precisión Balanza de Alimento Multifuncional,5KG/11 LB (Negro) € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features -Alta precisión: con precisión de 1 gramo para garantizar la máxima precisión.

-Toque sensible: las teclas táctiles son más sensibles y, para evitar salpicaduras de agua, son más seguras.

-Multifunción: capacidad de 5 kg con alta precisión de 1 g / 0.1 oz. Simple y fácil de usar para cambiar la unidad entre los diferentes modos de peso: g / lb'oz / fl'oz / ml.

-Función sensible a cero: con tara y función cero. Apagado automático después de 1 minuto de inactivado para extender la vida útil de la batería.

-Conveniente: pantalla LCD grande para facilitar la lectura, fácil de limpiar y usar, lo que lo hace ideal para hogares, cocinas.

Orbegozo PC 3100 - Báscula cocina digital, gran capacidad hasta 40 Kg, superficie INOX, escalado 2 g, pantalla LCD € 38.50

€ 33.00 in stock 4 new from €32.82

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Peso de cocina electrónico

Dígitos de gran visibilidad

Función bloqueo display para grandes volúmenes

Indicador sobrecarga y de batería baja cuando funciona a pilas

Funciona a través de puerto usb, cable y adaptador incluido READ Los 30 mejores Rowenta Air Force 360 capaces: la mejor revisión sobre Rowenta Air Force 360

REEXBON balanza Cocina,Báscula Digital para Cocina de Acero Inoxidable, 15 kg/33 LB, Pantalla de LCD, Balanza de Alimentos Multifuncional, Básculas de Cocina, con 2 Baterías & USB Cable € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【15 kg de peso y 1 g de precisión】 Báscula digital Mide el objeto de 2g a 15kg. Con cuatro sensores, la precisión es de 1 g. Incluso si la comida se coloca más allá del panel, la báscula electrónica mide el peso preciso.

【5 unidades de medida y pantalla LCD】 La báscula digital REEXBON tiene 5 unidades de medida (kg; lb: oz; fl'oz; ml; g); Con la pantalla LCD azul integrada, es muy fácil de leer.

【Función de tara】 Coloque un tazón, taza u otro recipiente en la báscula de cocina, presione el botón de tara para restar el peso del recipiente y pese solo los alimentos.

【Báscula de cocina digital profesional】 Puedes colocar el plato o tazón. El panel de aluminio cepillado es resistente al agua y fácil de limpiar con un paño húmedo. Otras funciones de equilibrio de precisión: suspensión automática sin operación en 2 minutos (se puede cerrar manualmente), indicador de batería baja con indicación LED y sobrecarga.

【2 formas de carga y garantía】 Recargable con cable USB o con pilas (incluidas). Ofrecemos una garantía de devolución de dinero de 30 días, garantía de 1 año y servicio postventa profesional.

Newdora Báscula Digital para Cocina de Acero Inoxidable con Pantalla LCD Balanza de Alimentos, con función de tara, sistema de sensor de alta precisión escala digital Color Plata (Baterías Incluidas) € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features ➤Diseño bonito:Diseñado con una pantalla LCD de alta calidad, fácil de leer en convertir unidad rápidamente entre de g/ oz/ ml/ ct/ kg/ tl/ fl:oz/ lb:oz/ lb. También incluye el indicador de batería baja.

➤Alta Precisión:Pesar hasta 5 Kg (11 lbs). Sistema de sensores de alta precisión y características de solo 0,01 oz / 1 g de división para proporcionar las lecturas de peso más exactas. la balanza ofrece resultados instantáneos y fiables en todo momento, herramienta ideal para perfeccionar sus habilidades de preparación de alimentos.

➤Función Cero/Tara:La función tara le permite medir los objetos en un contenedor sin tener que incluir el peso del contenedor en la medición final.

➤Apagado Automático:Para conservar la energía de las baterías, la retroiluminación de la pantalla se apagará automáticamente 30 segundos después de inactividad. Además, la báscula se apagará automáticamente 2 minutos después de inactividad.

➤Funciona Fácilmente:Este producto adopta un diseño ecológico con un consumo de energía ultra bajo. Funciona con 2 pilas AAA (incluidas) con un compartimiento de pilas de fácil acceso.

FiveFine Báscula de Cocina Grande, Balanza Cocina de Acero Inoxidable, Peso Cocina Digital con Alta Precisión, Balanza de Alimentos Multifuncional, con Pantalla LCD, Color Plata (Baterías Incluidas) € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Alta precisión: la báscula de cocina digital con cuatro sensores de carga de alta precisión incorporados se puede aumentar de forma rápida y precisa en pasos de 0,1 oz / 1 g al agregar ingredientes. El rango de pesaje es de 2 ga 5 kg y es muy adecuado para hornear. Cocinar, etc.

Función de botón inteligente: haga clic en un botón para cambiar rápidamente entre 4 unidades (g / ml / lb: oz / floz). También puede pesar el volumen de leche y jugo en nuestra báscula de cocina sin pesar la taza usted mismo.

Función de pelado: con la práctica función de pelado, el peso actual de la balanza de cocina g & g se puede restablecer a cero. Puede restar el peso del plato o del recipiente para que la comida en el recipiente se pueda leer con facilidad y precisión en la pantalla LCD grande y clara.

Área grande: el tamaño es de 20 x 20 x 1,4 cm y el peso es de 470 g. La gran superficie de pesaje de las básculas digitales puede pesar fácilmente una amplia variedad de objetos como carne, fruta, harina, etc. Gracias al diseño extraplano, la báscula puede ser más compacta y ahorrar espacio de almacenamiento. El paquete contiene 2 pilas CR2032.

Diseño funcional: Equipadas con una plataforma de acero inoxidable 403 de alta calidad, estas básculas de cocina g + g son duraderas y fáciles de limpiar. Sin operación, la báscula puede apagarse automáticamente en 60 segundos para ahorrar electricidad. Con indicador de sobrecarga, indicador de batería baja.

GPISEN Báscula Digitales de Precisión,Balanzas de Portátiles, Plato Removibles,con Pantalla LCD y 6 Unidades,Plataforma de Acero Inoxidable, Función de Tara, para Cocinar,Joyería,Café - 3kg x 0.1g € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Función portátil】Su tamaño es de 12.7*10.6*2.0cm.No ocupa espacio en un armario y es fácil de llevar a todas partes Perfecto para drogas, oro, plata, monedas, joyas, gemas.

【Precisión y alta precisión】Las balanzas con sistema de sensor de alta precisión lo hacen ideal para medir joyas,medicamentos e ingredientes de cocción con precisión refinada.le proporciona resultados instantáneos y precisos de 0.1g a 3000g.Pesaje mínimo-0.5g.

【Inteligencia indicación】la cocina escala puede alertar a los usuarios de la energía de batería baja, sobrecarga, y desigual de la superficie de colocación.Auto apagado después de 180 segundos de inactividad, lo que ayuda a conservar la energia de la bateria y la eficiencia.

【6 Las diferentes mediciones】Diseñado con una pantalla LCD de alta calidad.La comida en miniatura escala incluye todas las medidas necesarias para facilitar las traducciones de unidad de peso.Convertir medición entre en g / gn / oz / ozt / ct / dwt en segundos.Conveniente para usted para elegir la unidad correcta pulsando el botón.

【Garantía de calidad】Disfrutar de 12 meses de garantía del reemplazo y 45 dias de garantia de devolucion de dinero, con CE / RoHS, certificación.2 pilas AAA (incluidas).

[email protected] Báscula de Cocina Digital 5 kg o 11 lbs - Báscula del alimento con una alta precisión 1g multifunción - Báscula de medición € 17.95 in stock 1 new from €17.95

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features ALTA PRECISIÓN: Construido con la última tecnología de sensores para proporcionar la máxima precisión en la industria. Pesa de 1 g hasta 5kg en graduaciones precisas de 1g.

TARA AUTOMÁTICA: El botón de tara precisa calcula el peso neto de sus ingredientes fácilmente restando automáticamente el peso de cualquier recipiente o contenedor.

MULTIFUNCIONAL: Perfecto para hornear, cocinar, pequeño paquete de ponderación, joyas y artículos para el hogar.

FÁCIL DE USO: Diseño de dos gran-botón con la confirmación audible clic y conversión de la unidad instantánea entre libras (lb), onzas (oz), gramos (g), mililitros (ml); Las pantallas LCD grandes muestran el resultado de batería baja y indicación de sobrecarga; se apaga automáticamente en 2 minutos.

DISEÑO COMPACTO Y EXCELENTE: Una plataforma de pesaje grande aún unidad pequeña para medir, almacenar y limpiar fácilmente. Operar con 2 pilas AAA (incluidas) con un compartimiento de pilas de fácil acceso.

Etekcity Báscula de Cocina Digital de Alta Precisión, 5Kg / 11Lbs, Peso de Cocina Multifuncional de Acero Inoxidable, Gran Pantalla de LCD, Ek4352H € 26.39

€ 19.99 in stock 1 new from €19.99

1 used from €15.25

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features ➤OBTENER INMEDIATA: capacidad: 5kg / 11lbs; división: 1g/0,1oz; fabricada con sistema de sensores de alta precisión para proporcionar los resultados más exactos, perfecta para hornear, cocinar y pesaje de joyas

➤MEDICIÓN DE PESO Y VOLUMEN: incluye el modo de medición de volumen de agua y la leche. rápidamente y convenientemente convertir los resultados de la medición en cualquier momento entre g/ml / lb'oz /fl'oz con la pulsación de un solo botón

➤TARA INSTANTÁNEA: la Función de Tara instantánea ofrece mayor comodidad de medición; le permite deducir el peso de un recipiente del peso total con el fin de determinar el peso neto del contenido

➤ELEGANTE Y LISO: plataforma de acero inoxidable añade una estética moderna a su cocina mientras que proporciona una superficie de medición duradera, amplia y fácil de limpiar

➤FÁCIL DE USAR: incluye Indicador de Batería Baja y función de Auto-Apagado (120s) para ahorrar energía; Función de Valor de Peso Negativo/ Baja Potencia/ Indicador de Sobrecarga; 2 pilas AAA incluidas.

¿Qué incluye el MRP?

Cada producto viene con un MRP determinado , pero ¿está dentro del presupuesto que tiene cada uno de nosotros?

Ciertamente no.

Las opciones de Bascula De Cocina Digital disponibles en el mercado son infinitas. Se pueden obtener fácilmente rangos de precios de Bascula De Cocina Digital en el mercado. Puede obtener fácilmente Bascula De Cocina Digital por debajo de $ 100 a $ 5000 aquí. Por lo tanto, es muy importante que un comprador establezca un presupuesto antes de entrar en la guerra de las compras. Establecer límites presupuestarios ayuda a una persona a obtener los mejores productos con la máxima asequibilidad.

El mercado está lleno de una variedad de opciones de Bascula De Cocina Digital que van desde un rango de precios más bajo a uno más alto. Es mejor elegir el que se ajuste bien a su presupuesto. Y si el presupuesto limitado no le molesta, simplemente lo referimos al producto completamente actualizado y presentado.

¿Qué le gustaría para su compra final?

Por lo general, todos han hecho una lista de configuraciones que les gustaría tener para su futuro producto. Pero hay ciertas cosas que a menudo olvidamos al realizar la compra final. Para evitar este tipo de incidentes, haga una lista adecuada de configuraciones e intente hacerlas coincidir con su producto elegido. Asegúrese de recibir la compra final que sea el máximo de su lista de preferencias. No olvide consultar el precio final.

Intente comprar solo de una marca confiable.

Preferiría que solo usara la marca Bascula De Cocina Digital confiable en la compra final. A medida que la competencia en el mercado aumenta regularmente, el número de marcas también ha aumentado en mayor medida y esto ahora está creando un gran lío. La elección de una marca respetable y de confianza siempre ofrecerá a los futuros consumidores un cierto nivel de comodidad.

Una marca conocida no solo ofrece un producto de calidad, sino que también brinda un mejor servicio al cliente. No olvide comprobar siempre el servicio al cliente Bascula De Cocina Digital y los centros de servicio cercanos antes de hacer el trato final.

¿Tu producto tiene ofertas Los?

descuentos y las ofertas son algo que atrae la atención de casi todos los usuarios. ¿Pero siempre lo conseguimos? Ciertamente que no y especialmente cuando las rebajas son en temporada alta. La mayoría de marcas y vendedores tienen las mejores ofertas y cupones de descuento para la temporada navideña. Esta es la mejor época del año en la que es fácil obtener su producto preferido al precio más bajo posible.

Ahora que todo está en línea, se ha vuelto más fácil para los usuarios mantenerse al tanto de las mejores ofertas.

¿Qué pasa con la garantía?

Para ser honesto, no existe una palabra como garantía en el mercado. La palabra real que se usa aquí es garantía. No olvide marcar la opción de garantía en su compra final de SM1. No solo lo libera de los dolores de cabeza por reparaciones y mantenimiento, sino que también le brinda un mayor nivel de experiencia de usuario.

Aquí también las marcas funcionan excepcionalmente bien. La mayoría de las marcas ofrecen garantía de calidad a los usuarios. Los productos de marcas reconocidas no solo se dañan fácilmente, sino que también garantizan reparaciones gratuitas.

¿Qué hay de las reseñas? Las

reseñas de la audiencia de confianza tendrán un mayor impacto en la decisión final de SM1. La mejora en la tecnología ha hecho que sea mucho más fácil para los consumidores conocer la reacción del cliente anterior. Las revisiones le ayudarán a conocer los pros y los contras de su producto preferido y los detalles de cada producto.

Fiabilidad del vendedor

La fiabilidad del vendedor marca una gran diferencia. Ahora se ha vuelto bastante difícil distinguir entre el original y la primera y segunda copia del producto. Comprar a un vendedor confiable ofrece un alto nivel de garantía de calidad y también lo ayudará a recibir una mejor atención al cliente las 24 horas del día en el futuro. Es lo mejor que se puede hacer para protegerse del fraude y el fraude en el futuro.

Conclusión

Espero que esta guía para Bascula De Cocina Digital haya facilitado mucho la compra final de

Bascula De Cocina Digital ahora. Tenga en cuenta los puntos anteriores antes de completar su futuro producto.