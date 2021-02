Los 30 mejores Reloj Digital Hombre capaces: la mejor revisión sobre Reloj Digital Hombre

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Reloj Digital Hombre?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Reloj Digital Hombre del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Relojes, Reloj Digital para Hombres, 54M Cronógrafo Impermeable para Exteriores Relojes Deportivos para Hombres con retroiluminación LED y Alarma Azul € 16.99

Amazon.es Features ♥ Multifuncional: pantalla digital, calendario, luz de fondo LED, fecha, alarma, 50M a prueba de agua, resistente a los golpes, cronómetro, 12/24 horas. Qué reloj deportivo perfecto para deportes al aire libre y bajo techo.

♥ Diseño simple y deportivo: relojes de hombre con esfera deportiva, aspecto elegante. Números con luz de fondo LED, el reloj muestra el tiempo claro en la oscuridad, fácil de leer y usar.

♥ Banda de silicona de alta calidad: hebilla de metal para reloj, fácil de ajustar el tamaño. Flexible, cómodo y ecológico.

♥ Resistente al agua: reloj de pulsera resistente al agua de 50 m, uso diario a prueba de agua, salpicaduras, lluvia, lavado a mano resistente, ducha, sin problemas (excepto sauna, baño, buceo y no tire del botón bajo el agua).

♥ Servicio posventa: si tiene alguna pregunta sobre este reloj, no dude en ponerse en contacto con el vendedor, le daremos una solución satisfactoria.

Willful Smartwatch,Reloj Inteligente con Pulsómetro,Cronómetros,Calorías,Monitor de Sueño,Podómetro Monitores de Actividad Impermeable IP68 Smartwatch Hombre Reloj Deportivo para Android iOS € 69.99

€ 39.99

Amazon.es Features 【Gran pantalla de 1.3 pulgadas con idioma español】Pantalla TFT-LCD de 1.3 pulgadas, cristal 2.5D resistente y duradero. Brillo ajustable en 3 niveles. El software del Smartwatch está en español.

【9 modos de deporte】 Este smartwatch incluye muchos modos de deporte, como caminar / correr / andar en bicicleta / andar en cinta andadora / senderismo / spinning / ciclismo / escalada / ejercicio de yoga. Puede ver los datos deportivos en la pantalla del reloj inteligente o en la aplicación. Proporcionándole su análisis diario y los datos de salud que indican su mejora de vitalidad.

【Notificación de mensaje】Conectando su reloj a su teléfono, nunca volverá a perder una llamada o un mensaje, ya que vibrará para avisarle cuando su teléfono recibe una llamada, un mensaje de texto SMS o un mensaje SNS. Alarma SNS disponible para Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram, Linked In, Skype y muchas más APP.

【IP68 a prueba de agua】 Este reloj inteligente es resistente al agua hasta 50 metros, cumple con los estándares internacionales de impermeabilidad, lo que significa que puede usarlo en la piscina, en la ducha, en la playa y más allá. (Pero no es conveniente usarlo con agua caliente, no se puede utilizar demasiado tiempo en el mar)

【Mayor duración de la batería y mayor compatibilidad】Chip Bluetooth con bajo consumo de energía, compatible con Bluetooth 5.0, gran escalabilidad, el tiempo de carga de la batería es de 2.5 horas y tiene una duración de 7 días cuando se usa correctamente. Admite iOS 8.0 o superior y sistema Android 4.4 o superior.

Tissot Reloj de Titanio analógico Digital T-Touch Expert T0914204705100 para Hombre € 965.00

Amazon.es Features Reloj solar T-Touch Expert con bisel de goma texturizado y esfera redonda con patrón con manecillas luminiscentes

Caja de titanio de 43 mm con ventana de esfera de zafiro antirreflectante

Movimiento de cuarzo suizo con pantalla analógica y digital

Banda de goma moldeada con cierre desplegable con botón de presión

Resistente al agua hasta 100 m: en general, adecuado para natación y esnórquel, pero no para buceo

Willful Smartwatch,Pantalla de 1,3 Pulgadas Reloj Inteligente Impermeable IP68 con Pulsómetros para Mujer Hombre, Pulsera de Actividad Inteligente con Monitor de Sueño Contador de Caloría Cronógrafo € 29.99

Amazon.es Features 【11 modos de deporte, GPS y cronómetro compartidos】 Puedes elegir entre correr, andar en bicicleta, yoga y muchos otros ejercicios, establecer una meta y obtener estadísticas en tiempo real. Controla tu ritmo, velocidad, calorías, distancia y frecuencia cardíaca en tiempo real conectando el smartwatch al GPS de tu teléfono. Funciona para guiar el cronómetro y pausar para ayudarte a hacer mejor el ejercicio

【IP68 a prueba de agua】 Este smartwatch es resistente al agua hasta 50 metros, cumple con los estándares internacionales de impermeabilidad, puedes usarlo al lavarte las manos, ducharte o nadar en la piscina (pero no es adecuado usarlo con agua caliente o con agua de mar)

【Notificaciones inteligentes】 Este smartwatch vibrará para avisarte cuando tu teléfono móvil reciba notificaciones entrantes como llamadas, correos electrónicos, SMS y SNS (Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, etc.) puedes ver parte de la información en la pantalla como el nombre del remitente.

【Monitor de frecuencia cardíaca】 Detección automática de la frecuencia cardíaca. Este smartwatch monitorizará tu frecuencia cardíaca en reposo y en tiempo real y te mostrará los datos relacionados con la frecuencia máxima y mínima del día. (También tiene otras funciones de utilidad como cronómetro, monitor de calorías, podómetro, etc.)

【Duración de la batería de 10 días】 Después de una carga completa, puedes usar el smartwatch durante unos 10 días sin preocuparte de cargarlo todos los días. Tiene tres diales diferentes para que elijas y puedas cambiarlo según tu estado de ánimo. Es válido para la mayoría de teléfonos móviles iPhone y Android READ Los 30 mejores Relojes Cuenta Pasos capaces: la mejor revisión sobre Relojes Cuenta Pasos

Casio Reloj de Pulsera AE-1000W-4AVEF € 45.00

Amazon.es Features Incluye luz LED, cronómetro, temporizadores, 5 alarmas diarias y calendario automático

Tiene función de hora universal e indicación de hora de 12/24 horas

Caja y correa de resina sintética, un material flexible y resistente

La duración de la batería es de 10 años

Resistente al agua hasta 10 bar / 100 metros

Relojes deportivos para hombre, resistente al agua digital militares relojes con cuenta atrás/Temporizador para los hombres niños grandes,LED de analógico relojes de pulsera para hombre – azul BHGWR € 14.90

Amazon.es Features Reloj digital multifuncional para uso diario: zona horaria dual, cronómetro, cuenta atrás, día y fecha, alarma, resistente al agua, pantalla LED, luz de fondo, resistente a los golpes. Las funciones lo hacen perfecto para todo tipo de deportes y uso diario.

Comodidad con moda: la correa de goma de poliuretano suave hace que sea cómodo de llevar y la esfera grande es fácil de leer la hora. La pantalla digital analógica soporta dos zonas horarias diferentes, su diseño está en la parte delantera de la moda, ideal para llevar en cualquier ocasión.

Reloj para hombre de alta calidad: el movimiento japonés garantiza una hora precisa dentro de una desviación de 1 s por día. La resina transparente proporciona una versión clara, batería japonesa de larga duración, hebilla de acero inoxidable y carcasa trasera, etc.

Reloj deportivo resistente al agua hasta 50 m: resistente al lavado, salpicaduras, lluvia y baño de ducha de agua fría. Los botones en el agua dañarán su función impermeable.

El paquete incluye: 1 reloj digital, 1 manual de instrucciones (idioma español no garantizado).

Casio Collection A168WG-9BWEF, Reloj Unisex, Amarillo € 37.37

1 used from €26.05

Amazon.es Features Panel electro-luminiscente para fácil lectura

Incluye cronómetro, alarma, calendario automático, indicación de hora normal

Caja de resina, correa de acero inoxidable con cierre ajustable

La duración de la batería es de 7 años

Resistente al agua y soporta pequeñas salpicaduras de agua

Casio Reloj Digital para Hombre de Cuarzo con Correa en Plástico GBD-800UC-8ER € 99.90

€ 84.00

5 used from €60.88

Amazon.es Features Reloj Casio para los hombres con un movimiento del calendario: día-fecha-mes, bluetooth, cronómetro, cuenta atrás, tiempo Dual, alarma

Correa de alta calidad de Plástico gris 21 cm de longitud y 19 mm de ancho con un cierre fibbia

Diámetro de la caja: 48 mm, grueso: 14 mm, color de la caja: gris y color del dial: negro

Resistente al agua: 20 bar -peso: 62 g

El reloj viene en una caja de regalo con una garantía de 2 años

Casio Reloj Digital para Unisex de Cuarzo con Correa en Plástico F-91WM-7AEF € 39.00

€ 24.90

Amazon.es Features Incluye cronómetro, alarma diaria y calendario automático

Tiene indicación de hora de 12/24 horas y pantalla iluminada

Caja y correa de resina sintética, un material resistente y flexible

La duración de la batería es de 7 años

Resistente al agua y soporta pequeñas salpicaduras de agua

ELEGIANT Pulsera de Actividad Inteligente Reloj Deportivo IP67 para Hombre Mujer con GPS Monitor de Sueño Podómetro Contador Notificación Whatsapps Facebook Llamadas iPhone Huawei Xiaomi Android … € 19.99

1 used from €16.65

Amazon.es Features 【Reloj Inteligente de Funciones Múltiples】 Tiene 3 modos deportivos convenientes: correr, correr y montar en bicicleta. En la aplicación, los pasos y la distancia también se pueden analizar por días, semanas e incluso meses. También cuenta con funciones como el control de la calidad del sueño, llamada / SMS / WhatsApp / Twitter / Facebook / Instagram, rechazo de llamadas, control remoto de la cámara, alarma, alerta de larga duración sentando en la silla.

【Pantalla OLED & IP67 a prueba de agua】 La pulsera Fitness equipa la pantalla HD OLED con 0.87 pulgadas. La semana, el día y la hora se pueden ver claramente en la pantalla principal. Con el nivel de impermeabilidad IP67, se puede usar directamente en entornos normales de sudor y vapor. El Fitness Tracker requiere una aplicación "Flagfit2.0". Escanee el código QR que encontrará en el manual para descargar la aplicación. No recomendaríamos llevar este reloj al ducharse o nadar.

【Monitoreo del sueño & Medición del ritmo cardíaco】 Al usar la pulsera, la calidad del sueño se puede monitorear y analizar. La monitorización dinámica y estática de la frecuencia cardíaca, le proporciona la supervisión a tiempo completo de la frecuencia cardíaca.

【Carga Inalámbrica & Larga vida de Uso】 Con la batería incorporada, el brazalete es removible. Tire de la correa 1 y coloque el puerto USB desgastado en un zócalo de carga para comenzar a cargar. Gracias al bajo consumo de energía, la pulsera para ejercicios puede funcionar durante más de 7 días.

【Compatible Universal con IOS Android】 Es compatible con el sistema Android 4.4 o superior, respectivamente el sistema IOS 8.0 o superior. Por ejemplo, iPhone 11 XS X iPhone 8 7 6s 6 Plus, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, 5C iTouch5, ipad3, ipad4, ipad air, ipad mini o superior.Para teléfono móvil Android, necesitas abrir la aplicación FlagFit 2.0 para el permiso de notificación, y también debe permitirla para que se ejecute en segundo plano y mantener la conexión.

YAMAY Smartwatch, Impermeable Reloj Inteligente con Cronómetro, Pulsera Actividad Inteligente para Deporte, Reloj de Fitness con Podómetro Smartwatch Mujer Hombre para Xiaomi HuaweiI Teléfono € 59.99

€ 39.99

2 used from €31.17

Amazon.es Features 【Pantalla grande de 1.3 pulgadas con ajuste de brillo】Este smartwatch cuenta con una gran pantalla de 1.3”,esto permite visualizar con claridad los datos de deporte y la mensajes mostrados en el reloj. La pantalla es completamente táctil y tiene 4 diseños de pantalla. Puede ajustar el brillo del reloj para adaptarla a cada situación, de esta forma puede verlo bien durante el día, la noche, en exteriores o interiores.

【Impermeable IP68y batería de larga duración】Puede usarlo mientras se lava las manos, toma una ducha, nada o bucea bajo el agua (hasta 3 metros bajo el agua). Cargue 2 horas, puede usar de 7 a 10 días. Se adaptará completamente a tus necesidades diarias.

【Cronómetro y Funciones especiales】Esta pulsera inteligente tiene algunas funciones especiales como: detener el reloj, Alarma, Cuenta atrás, flash, entrenamiento de respiración, Cuidado femenino. Puede utilizar el monitor de actividad con la aplicación VeryFitPro para registrar periodos o síntomaspara conocer más sobre su salud.

【Smartwatch multifunción] Monitor cardiaco, monitor de sueño, podómetro, distancia, calorías quemadas, control de la música, anti pérdida, seguimiento GPS y 14 modos deportivos (caminar, correr, ciclismo, yoga, escalada, baloncesto, bádminton, fútbol, senderismo, cinta e correr, fitness, danza, tenis y fútbol americano), mensajes y notificación de llamadas (WhatsApp, Messenger, Facebook , Skype, Twitter, LinkedIn, …).

【Compatible conteléfonos iOSy Android】Puede descargar fácilmente la aplicación "VeryfitPro" escaneando el código QR incluido en esta documentación o buscándola en la Play Store de Google. Compatible con Android 4.4 o superior y con iOS 7.1 o superior (Nota: puede no funcionar con Huawei P8, Samsung J3, J5, Windows smartphone, iPad, PC otablets.)

Reloj Digital para Hombre - Relojes Deportivo a Prueba de Agua para Hombre 50M, Reloj Militar Negro de Gran Cara LED con Alarma/Temporizador de Cuenta Regresiva/Cronómetro / 12 / 24H para Hombre € 14.90

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features MULI-SCOPO DELL'OROLOGIO UOMO - Cronometro; Conto alla rovescia; Formato 12 / 24H selezionabile; Dual Time Zone; Calendario; Allarme; Retroilluminazione EL; Segnale orario; Cronografo 1/100 secondi.

OROLOGIO DIGITALE IMPERMEABILE - Impermeabile 164FT / 50M; Nessun problema per Splash, Rainy, Sweat e l'uso quotidiano come il lavaggio a mano, ottimo per l'uso quotidiano.

CONFORTEVOLE e DUREVOLE - cinturino in PU importato morbido con fibbia in acciaio inossidabile, può rendere più flessibile la regolazione del polso; Movimento giapponese importato

OROLOGI SPORTIVI PER UOMO: resistenti agli urti, super facili da leggere, lo rendono perfetto per tutti i tipi di sport e per l'uso quotidiano.

IL PACCHETTO INCLUDE: Orologio digitale x 1, Manuale di istruzioni x 1; Qualsiasi problema sui nostri articoli, sentitevi liberi di contattarci, il miglior servizio per voi!

Braun BN0106BKBKG - Reloj digital con correa de Caucho para hombre, color negro € 640.00

Amazon.es Features Precio mínimo en los 30 días previos a la oferta: 208.73 euro

Correa de caucho negro de alta calidad con hebilla de acero inoxidable

Resistente al agua hasta 3 atm

2 años de garantía del fabricante

Casio Reloj Digital para Hombre de Cuarzo con Correa en Resina W-218H-3AVEF € 45.00

€ 27.00

Amazon.es Features Incluye luz LED para iluminar la esfera del reloj

Función de cronómetro, alarma diaria y calendario automático

Caja y correa de resina con cierre de seguridad

Reloj con movimiento de cuarzo y cristal mineral

Reloj resistente al agua hasta 5 bares

Casio Reloj Digital para Hombre de Cuarzo con Correa en Resina 3.86E+11 € 25.00

€ 22.00

Amazon.es Features Incluye luz LED, cronómetro, alarma diaria, formato de 12/24 horas y calendario automático

Caja y correa de resina sintética, un material resistente y flexible

La duración de la batería es de 10 años

Resistente al agua hasta 5 bar / 50 metros READ Los 30 mejores Reloj Madera Hombre capaces: la mejor revisión sobre Reloj Madera Hombre

Mudder Reloj Deportivo Digital para Hombre, Estilo Militar, Sumergible a 5 ATM, Multifuncional, Moderno € 15.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Part Number Mudder- montre- 01

Casio Collection W-800H-1AVES, Reloj Digital Unisex, Negro € 35.00

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Incluye cronómetro, alarma, función de despertador y calendario automático

Caja y correa de resina sintética, un material resistente y flexible

La duración de la batería es de 10 años

Resistente al agua hasta 10 bar / 100 metros

Para iluminar la esfera del reloj se usa un diodo emisor de luz LED

AGPTEK Smartwatch, Reloj Inteligente 1.3 Pulgadas Táctil Completa IP68, Pulsera de Actividad Deportivo Pulsómetro Monitor de Sueño, Control de Musica para Hombre Mujer Adolescentes € 42.99

Amazon.es Features ⌚【Pantalla HD & Estilo Personalizado】Adopte Pantalla a color completa redonda de 1.3 pulgadas, brinda una mejor experiencia visual más que cuadrada. Y soporta elegir cualquier imagen que desee en su teléfono como fondo de pantalla, muestra su estilo personal.

【8 Modos Deportivos & Impermeable IP68】El reloj deportivo ofrece 8modos deportivos, como caminar, correr, yoga, nadar, etc. Este reloj inteligente es resistente al agua hasta 50 metros, lo podrá llevar puesto mientras se lave las manos, tome una ducha, nade.

【Monitor de Salud & Notificación de Mensaje】Admite monitoreo de frecuencia cardíaca dinámica en tiempo real y seguimiento del sueño. Despúes de conetar con la APP, puede recibir notificaciones en tiempo real de WhatsApp, LinkedIn, Instagram y Twitter.

⌚【Funciones más Prácticas】 El reloj inteligente, se puede como monitores de actividad, tiene Modo multi-deporte. Monitar el sueño, la frecuencia cardíaca, los pasos y consumo de calorías, recordatorio de salud, recordatorio de sedentario, recordatorio de llamadas, recordatorio de reuniones, alarma etc.. Todo es crear un estilo de vida más saludable.

⏳【Larga Duración & Gran Compatibilidad】 El reloj inteligente se puede utilizar durante 8-12 días o 30 días en espera cuando se carga durante 2 horas. Esta smartwatch es adecuada para casi todos los teléfonos inteligentes.

Casio Reloj de Pulsera W59-1V € 19.90

€ 13.81

Amazon.es Features Incluye alarma, cronómetro, calendario automático y formato de 12/24 horas

Caja y correa de resina sintética, un material resistente y flexible

La duración de la batería es de 7 años

Resistente al agua hasta 5 bar / 50 metros

Con luz incorporada que ilumina la esfera del reloj desde un lado

Casio Reloj Digital para Hombre de Cuarzo con Correa en Resina W-96H-4A2VEF € 23.90

Función de cronómetro - 1/100 seg. - 24 horas. Alarma multifunción; función de repetición

Calendario automático con fecha, mes y día de la semana; formato de 12/24 horas

Cristal curvado

Clasificación de resistencia al agua (5 bares)

Reloj Hombre Digital Militar Reloj Analogico Digital Hombre Grandes Deportivo Cronometro LED Relojes de Pulsera Impermeable Calendario € 32.99

Free shipping Check Price on Amazon

★Movimiento y batería★: el movimiento de cuarzo de Japón y la batería proporcionan una precisión de tiempo

★3atm Impermeable diario★: la vida diaria es impermeable, puede soportar el sudor, lluvia accidental o salpicaduras de agua, pero no es adecuado para bañarse, nadar, bucear, etc.

★Banda de nylon★: La banda de nylon verde duradera y transpirable se adapta al uso diario. Longitud de la banda: estándar de los hombres, ancho de la banda: 22 mm

★Compra sin preocupación★: garantía de 12 meses y garantía de reembolso total del 90% durante 90 días. Caja de regalo perfecta con bonificación. Este reloj de pulsera será un regalo perfecto paratio para esa persona especial.

jpantech Smartwatch Reloj Inteligente Mujer Hombre | Llamadas Bluetooth |Pantalla táctil Completa | Monitor de ECG | monitoreo de la frecuencia cardíaca medición de la presión Arterial € 49.99

Free shipping Check Price on Amazon

★Proteja y controle su salud: smartwatch puede controlar sus pasos, las calorías quemadas, el kilometraje deportivo y el estado de la calidad del sueño las 24 horas del día. Y este reloj inteligente admite 12 modos de monitoreo de datos deportivos (como correr, bicicleta o senderismo), grabar su entrenamiento en M Active, y también puede sincronizar los datos de wearfit a Google Fit, Apple Health, Strava, que pueden proporcionarle una guía completa de datos para usted p

★Notificaciones de llamadas y mensajes y 10 días de duración de la batería: reciba y lea mensajes SMS y notificaciones SNS directamente en su dispositivo (incluidos Facebook, Twitter, Whatsapp, LinkedIn e Instagram). Incluso puede colgar las llamadas entrantes directamente desde su muñeca. Este reloj inteligente con una batería de litio de alta densidad de 260 mAh para darle 10 días de uso (dependiendo del uso individual).

★Reloj inteligente para teléfonos iPhone y Android: "M Acitve" requiere Android OS 4.0 o iOS 9.0 y superior o Bluetooth 4.4 y superior, adecuado solo para teléfonos inteligentes. smartwatch admite una variedad de esferas de reloj, brindándote una experiencia diferente cada vez.

★Funciones más prácticas y servicio postventa de 12 meses: admite más funciones para que su vida sea más científica y conveniente, como el clima, el correo electrónico, el modo de no molestar, los relojes de alarma de vibración, el temporizador, el cronómetro y más.Jpantech ofrece 12 meses de dinero -respaldo o reemplazo gratuito, servicio postventa para asegurar su disfrute a largo plazo. Si tiene alguna pregunta sobre el reloj inteligente smartwatch, contáctenos. 24 horas de respuesta rápida.

NAIXUES Smartwatch, Reloj Inteligente Impermeable IP67 Reloj Deportivo 1.4" Pantalla Táctil Completa con Pulsómetro, Monitor de Sueño, Podómetro, Notificaciones para Mujer Hombre (Negro) € 33.99

€ 29.99

Amazon.es Features ⌚【SOBREPASA TUS EXPECTATIVAS】⌚El reloj inteligente con la pantalla táctil completa de 1.4". La interfaz del reloj inteligente hombre tiene 264 estilos para que pueda elegirla de acuerdo a sus preferencias. la pantalla está hecha de vidrio templado, resistente a los arañazos y la correa de silicona, es ligera y cómoda. Lo más importante es que el idioma del reloj inteligente mujer y la aplicación "Da fit" se pueden ajustar al español.

【MULTIFUNCIONAL】☀️Este es un poderoso smartwatch para mujer y hombre, Admite monitoreo en tiempo real de la frecuencia cardíaca , la presión arterial y el oxígeno en la sangre, controla su sueño al noche. Monitor de deporte, como pasos/ distancia/ calorías. Recordatorio de mensajes, recordatorio sedentario, cronómetro, controla la música, pronóstico del tiempo, fotografías remotas, alarma. Además estos relojes inteligentes tienen un función femenina.

‍⚕️【MONITOR DE SALUD Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD】⚽NAIXUES relojes inteligentes mujer proporciona medición continua de la frecuencia cardíaca las 24 horas. Mide automáticamente su sueño por la noche para darle un análisis del calidad de sueño. Además, si quiere controlar su estado físico, será su entrenador personal, recopila datos precisos y el smartwatach hombre tiene 7 modos de deporte (caminar, correr, andar en bicicleta, saltar la cuerda, bádminton, baloncesto, fútbol)

【NOTIFICACIÓN INTELIGENTE Y NO MOLESTAR】 Estos relojes deportivos reciban notificaciones de llamadas entrantes (no puede responder la llamada, pero puede rechazar), correos electrónicos, mensajes y otras aplicaciones (Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram, Skype, Line). Puede ver 3 noticias pasadas en el reloj deportivo hombre, nunca le perderá un mensaje. Cuando duerme de noche y no quiere que le molesten las noticias, puede configurar el período de No Molestar en la app.

【BATERÍA DURADERA Y AMPLIA COMPATIBILIDAD】La batería recargable de 170mAh incorporada, después de cargar 2-3 horas de carga completa, admiten el uso de 5-7 días o 10-15 días de espera. (El consumo exacto de energía depende de su uso). Este smartwatch mujer es compatible con Android 5.1 y iOS 8.0 o superior. Para conectar el reloj y la app, tiene que activar el Bluetooth y active el posicionamiento del móvil.

AIMIUVEI Smartwatch, Reloj Inteligente IP67 con Pulsómetro, Presión Arterial, 7 Modos de Deportes y GPS, Monitor de Sueño Caloría 1.4 Inch Pantalla Táctil Smartwatch para Mujer y Hombre € 49.99

€ 32.99

2 used from €26.87

Amazon.es Features 【2020 Nuevo Reloj Inteligente】 AIMIUVEI Reloj Inteligente con la pantalla a color de alta definición de 1.4 pulgadas ofrece una excelente calidad de imagen y color increíble. Contar con correas estándar de 9.5mm, lo que nos permitirá mejorar nuestro estilo, la pantalla con 5 brillos ajustables y 264 fondos de diferentes de interfaces principal le brinda una mejor experiencia de usuario.

【Multifunciona- Smartwatch Hombre】 Funciones especiales de este reloj inteligente deportivo ⌚ :Pronóstico del tiempo, flash, Cuidado femenino. También el reloj inteligente puede controlar nuestra actividad diaria, como monitor frecuencia cardíaca y sueño, presión arterial, oxígeno en la sangre, 7 modos de deportes, alerta sedentaria, control cámara y música , seguimiento de actividad, IP67, notificaciones inteligentes. Proporcionándo una experiencia de fitness inolvidable para mujer y hombre.

【Herramientas de Seguimiento de Su Salud】 Activar las funciones en la app, este smartwatch puede controlar su❤️ frecuencia cardíaca, presión arterial, la calidad de sueño y oxígeno en la sangre según el sensor de frecuencia cardíaca. A través de la app observa tus datos de actividad de frecuencia cardíaca en tiempo real, evita la fatiga excesiva durante el ejercicio. Así podrá comprender mejor su calidad de físico.

【Asistente de Recordatorio Inteligente】Conectar reloj en la aplicación, nunca se perderá ninguna llamada o mensaje importante (Facebook, QQ, Twitter, WhatsApp, Instagram, Kakaotalk, WeChat, Linkedin, Messenger, etc.) en el reloj de ejercicios, despertador, recordatorio sedentario, anti -perdida recuerda en la pantalla. Es compatible con iOS 8.0 o superior y Android 5.1 o superior.

【Batería Duradera con Potento Servicio】Se puede cargar por completo en 2 ~ 3 horas, admite 5 ~ 7 días de trabajo. Si tenga algún problema del producto, no dudes de escirbirnos, Ofrecemos un servicio postventa de por vida para todos los productos en caso de que la compra no sea satisfactoria. READ Los 30 mejores Relojes Automaticos Suizos capaces: la mejor revisión sobre Relojes Automaticos Suizos

D2 Delta Zafiro Negro con Correa de Cuero marrón € 855.00

Amazon.es Features Reloj de pulsera Garmin D2 Delta 010-01988-31, unisex, mecanismo de reloj, pantalla no aplicable, funciones digitales, multifunción, impermeable, 10 atm, resistente al agua, material de la carcasa de titanio, color de la esfera: negro, material de la pulsera, piel de color marrón.

Casio Reloj de Pulsera AE-2000WD-1AVEF € 63.06

€ 40.19

Amazon.es Features Incluye luz LED, cronómetro, temporizadores, 5 alarmas diarias y calendario automático

Con función de hora universal e indicador de hora de 12/24 horas

Cristal mineral, duro y difícil de rayar, que protege el reloj de daños externos

Caja de acero inoxidable y resina y correa de acero inoxidable con cierre de seguridad

La duración de la batería es de 10 años

WIFORT Reloj Digital Hombre Mujer, 5ATM Impermeable Deportivo Relojes de Pulsera Esfera Grande con Cronómetro, Cuenta Regresiva, Alarma, Tiempo Dividido, Zone Horaria Dual, Ultra Delgado Unisex € 24.99

1 used from €17.97

Amazon.es Features 【Reloj Deportivo Multifuncional】5ATM Impermeable, Cronómetro, Cuenta Regresiva, Tiempo Dividido, Retroiluminación EL, Interruptor de 12/24 Horas, Zona Horaria Dual, Hora/Visualización de Fecha, Calendario Automático, Reloj Despertador, Recordatorio por Hora, Modo de Repetición. Adecuado para diferentes lugares deportivos, registrando cada crecimiento.

【Ultra Delgado & Peso Ligero】WIFORT Reloj Digital utiliza la última tecnología, la caja del reloj es ultra delgada con un grosor de solo 6.6 mm y el peso de este reloj es de solo 36.8 g. Te hace sentir muy cómodo cuando lo usas en tu vida diaria.

【Diseño único de Zona Horaria Dual】Con el diseño único de doble hora, WIFORT reloj digital le permite comprobar la hora de dos países diferentes. Úselo siempre en su vida diaria para que el trabajo y la vida sean más convenientes.

【5ATM Impermeable】No hay problema para lavarse las manos, ducharse, nadar. No presione ningún botón en el agua ni use este reloj durante mucho tiempo en actividades subacuáticas.

【Mas Cómodo y Resistente】Los movimientos japoneses importados se utilizan en relojes deportivos. La correa de silicona especial proporcionada son súper suaves, flexibles y duraderos, lo que es ideal para el uso diario.

Casio Reloj Digital para Hombre de Cuarzo con Correa en Resina TRT-110H-1AVEF € 79.11

€ 49.90

Amazon.es Features Modelo con iluminador

Tiene función de segunda zona horaria y función de movimiento de la aguja

Incluye cronómetro, temporizadores, 5 alarmas diarias con vibraciones y calendario automático

Caja y correa de resina sintética, un material resistente y flexible

Reloj resistente al agua hasta 10 bares

TagoBee TB11 Smartwatch Hombres Bluetooth IP68 Pulsera Inteligente Impermeable Reloj Movil HD Touch Screen Fitness Tracker Compatible con Android y iOS para Hombres Mujeres (Plata) € 45.99

Amazon.es Features 【Mayor duración de la batería y mayor compatibilidad】 Batería incorporada de 200 mAh, el tiempo de trabajo es de aproximadamente 5 a 7 días y el tiempo de espera puede ser de 15 días. Compatible con los teléfonos inteligentes IOS 8.0 y superiores y Android 4.4 y superiores, la aplicación es compatible con la mayoría de los teléfonos inteligentes con Bluetooth 4.0 o superior (no para tabletas o PC).

【IP68 a prueba de agua】 IP68 a prueba de agua, es completamente a prueba de polvo e impermeable. Puede acompañarte perfectamente en la vida cotidiana. Donde quiera que vaya, como lavarse las manos, caminar bajo la lluvia, ducharse (SIN AGUA CALIENTE), nadar, etc. puede llevar este artículo y registrar su actividad física durante todo el día.

【Notificaciones inteligentes】Vibrará para avisarle si su teléfono recibe una llamada telefónica, mensajes de texto SMS y SNS, incluidos Facebook, Twitter, WhatsApp, Linkedin, Messenger, etc. Simplemente conecte el brazalete a su teléfono inteligente a través de Bluetooth y configure la aplicación, Nunca te pierdas una llamada y un mensaje.

【Health Monitor】 Descargue e instale la aplicación gratuita "H Band" en su teléfono inteligente escaneando el código QR o buscando la aplicación gratuita "H Band" en Android Market o Apple App Store. Conecte la aplicación a través de Bluetooth, los datos se sincronizarán con la aplicación. Puede controlar su calidad de sueño. También puede configurar diferentes relojes de alarma en la aplicación y vibrará para despertarlo o recordarle que haga ejercicio, tome medicamentos, etc.

【Track Rastreador de actividad】 La pulsera inteligente puede rastrear su ritmo cardíaco de todo el día, sensor G incorporado incorporado para rastrear sus pasos, la distancia y las calorías quemadas, etc. También puede ver sus datos de seguimiento de salud y deportes en la aplicación "H Band" lo que le ayudará a prestar más atención a su salud y a hacer un plan de acondicionamiento físico adicional.

READ Reloj Digital Deportivos, 3D Podómetro Digital Pantalla de Tiempo Alarma Cronómetro Datos de 7 días con luz Negra LED para Caminar y Correr € 16.89

€ 15.89

Amazon.es Features 【Excelente Función de Conteo de Pasos】 el avanzado sensor 3D de tres ejes puede registrar con precisión sus pasos (caminar y correr), distancias (km y millas), calorías quemadas y tiempo de ejercicio. Rastrea tus datos diarios de carrera y caminata.

【Cómodo de llevar】 en comparación con el podómetro de clip tradicional, el podómetro de reloj no solo es cómodo y cómodo de usar, sino que tampoco es fácil de colocar. Y sin Bluetooth, no se requiere aplicación, fácil de transportar, adecuado para todo tipo de deportes al aire libre.

【Diseño Luminoso】 la pantalla grande, clara y fácil de leer le permite ver los resultados. Simplemente presione "luz", la pantalla se pondrá verde y podrá ver claramente los datos de la pantalla, adecuados para hombres y mujeres, ancianos y niños.

【Seguimiento de Datos】 los registros diarios de hasta 7 días se pueden almacenar para una fácil referencia, logrando objetivos para caminar, correr o trotar de forma fácil y divertida.

【Diseño Elegante y Característico】 hecho de silicona de alta calidad, la carcasa es suave y ligera. Úselo en su mano, con diferentes atuendos. (Mantenga presionado el "botón de RESET" para encender el podómetro antes de usarlo

