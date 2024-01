Inicio » Reloj Los 30 mejores Reloj Analogico Niño capaces: la mejor revisión sobre Reloj Analogico Niño Reloj Los 30 mejores Reloj Analogico Niño capaces: la mejor revisión sobre Reloj Analogico Niño 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

Vicloon Reloj de Pulsera Educativo Infantil, Correa de Dibujos Animados de Poliéster, Reloj Analógico para Niño, Impermeable 3 ATM, Negro, Naranja, Viaje Espacial € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Diseño Especial】Este reloj para niños tiene una esfera y una correa separadas, y la esfera no está unida a la correa, por lo que puede mover la esfera a su gusto. La apariencia es animada e interesante, lo que puede estimular el interés de los niños por aprender.

【Fácil de Distinguir】La manecilla de la hora, la manecilla de los minutos y la manecilla de los segundos del reloj para niños se distinguen por diferentes colores, lo que puede ayudar a los niños a ver la hora con mayor claridad. Los números arábigos en el dial son fáciles de entender.

【Resistente al Agua 3ATM】Este reloj para niños es resistente al agua, adecuado para el uso diario y se puede usar para la protección diaria contra la lluvia y las salpicaduras. El agua salpica la superficie del reloj, el reloj no se verá afectado, pero el reloj no se puede colocar bajo la presión del agua.

【Material】Esta pulsera para niños está tejida con material de poliéster, con diseño de patrón de dibujos animados y tecnología de transferencia de calor, es hermosa y cómoda de usar. La esfera está hecha de espejo de plástico acrílico y la escala es clara y fácil de identificar.

【Regalos para Niños】Los relojes para niños están empacados en hermosas cajas coloridas, los relojes para niños son el regalo perfecto para niños y niñas, se pueden usar como regalos de fiesta, regalos de cumpleaños o regalos de visita.

Juboos Reloj Analógico para Niños, Resistente al Agua hasta 3 ATM, Fácil de Leer, Reloj de Enseñanza del Tiempo para Niño y Niña, Reloj de Pulsera de Banda Suave para Niños € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ Reloj Para Niños de 7 Colores ★:⌚ ¡La esfera del reloj es negra y la azul es el efecto de luz! ⌚nueva actualización de reloj para niños con luces de colores, nuevo movimiento para crear, círculo máximo: 8,07 pulgadas /20,5 cm, circunferencia mínima: 5,31 pulgadas / 13,5 cm

★ Hora Precisa ★: la observación de los niños utiliza el ejercicio de cuarzo japonés para proporcionar una hora precisa y precisa; la batería de alta calidad proporciona energía persistente permanente para un uso duradero

★ Girl Boy fácil de Leer ★: gran ventana de esfera redonda, fácil de leer. Es fácil de leer por la noche, adecuado para la observación en ambientes oscuros, muy conveniente. La mesa ajustable de la muñeca circunferencial está atada, adecuada para niños mayores de 5 años. Para todo tipo de ocasiones, es un regalo espectacular, incluso en deportes al aire libre.

★ Reloj para Niños Pacientemente Paciente ★: caja de material de PC y parte trasera de acero inoxidable, para que el reloj sea resistente y duradero. Correas de goma de alta calidad, suaves y cómodas, respetuosas con el medio ambiente. Regalo infantil perfecto para niños o amigos aptos para niños y niñas.

★ Reloj para niños a Prueba de Agua de 30 m ★: uso a prueba de agua de 30 m, adecuado para todas las actividades comerciales, de ocio, interiores y exteriores o uso diario. Como nadar, mano, hay una ducha, pero preste atención a cualquier botón en el agua o use este reloj para actividades subacuáticas a largo plazo, como el buceo, como usted sabe, el contacto con el agua demasiado contacto con la energía hidroeléctrica acortará el vida del reloj.

Kiddus Reloj Educativo Analógico para Niño, Niña, Infantil. Aprende la Hora con Nuestro Fácil Sistema Time Teacher, Ejercicios Incluídos. € 32.95

€ 24.95 in stock 1 new from €24.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features APRENDER LAS HORAS FÁCILMENTE: ¡Con nuestro reloj educativo, no se necesitan conocimientos técnicos! Diseñado para ser el primer reloj para niños que están aprendiendo a leer y decir la hora. Nuestro reloj de aprendizaje muestra TODOS LOS NÚMEROS DE LOS MINUTOS. Las manecillas están identificadas con MINUTO Y HORA para ayudar a los más pequeños a aprender. También se incluye una hoja de EJERCICIOS específicos para poner en PRÁCTICA el aprendizaje con tu hijo.

FIABLE: provisto de un mecanismo japonés de ALTA CALIDAD y batería japonesa de LARGA DURACIÓN, es resistente a los golpes e HIPOALERGÉNICO gracias a la carcasa de acero inoxidable sin níquel. AJUSTABLE: 8 orificios de ajuste en la correa para adaptarse a muñecas grandes y pequeñas. Nuestros relojes para niños son resistentes al agua, por lo que pueden soportar salpicaduras mientras se lavan las manos o juegan bajo la lluvia, pero deben quitárselo antes de la ducha o el baño.

REGALO PERFECTO: Disponemos de gran variedad de estilos y colores. Nuestros relojes para niños vienen en una CAJA DE REGALO que tmabién servirá para guardar y proteger el reloj cuando no esté en uso. ¡A tu hijo le encantará su elegante reloj!

COMPRA SIN PREOCUPACIONES: nuestros relojes se prueban rigurosamente y creemos firmemente en la alta calidad de nuestro producto. Por lo tanto, ofrecemos una GARANTÍA incondicional de devolución de dinero de 30 días y una garantía de 12 MESES. Incluso si se lo das a otra persona, ¡tambien está cubierto! Si tienes problemas con el reloj, contáctanos y te ayudaremos. READ Los 30 mejores Reloj Solar Mujer capaces: la mejor revisión sobre Reloj Solar Mujer

Reloj analógico para Niños Niña,Chicos Chicas, 7 luces de colores, resistente al agua hasta 3 ATM, fácil de leer, reloj de enseñanza del tiempo para niños , reloj de pulsera de banda suave para niños € 10.99 in stock 2 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⌚ Reloj analógico para niños fácil de leer: el reloj analógico simple con ventana transparente es muy fácil de leer para niños y adolescentes. Como un cheque regalo para niños, tiene una función de luz de 7 colores, una caja de regalo de metal. Permita que los niños y adolescentes consulten la hora en cualquier momento y en cualquier lugar y desarrollen su concepto del tiempo mientras estudian y juegan.

Mantener la hora precisa: debido al uso de movimientos japoneses de alta calidad, el reloj funciona de manera estable y tiene una larga vida útil. El reloj funciona sin problemas y en silencio, manteniendo la hora precisa. Cuando no necesite usar este reloj en su vida diaria, puede sacar la perilla para ahorrar energía de este reloj. Este reloj usa baterías. Cuando necesite reemplazar la batería, le recomendamos que vaya a una tienda de relojes para reemplazarla.

Diseño moderno y materiales de alta calidad: todo el reloj está hecho de un material amigable. Esfera hecha de acrílico, dura y no tóxica, transparente y no fácil de rayar. productos químicos por lo que es inofensivo para el niño.

Resistente al agua todos los días: este reloj de pulsera analógico para niños es resistente al agua hasta 30 metros, lo que es suficiente para la vida diaria. Lavarse las manos, salpicar agua y llover están disponibles.

❤️ Amor infantil: al niño siempre le gusta algo especial y diferente. El hermoso diseño elegante ganará el amor del niño. Con el cierre de hebilla, puede ajustar la correa para adaptarse a la muñeca del niño. Cuando el niño tiene este reloj, puede cambiar la luz de fondo en azul oscuro, verde, rojo, azul claro, amarillo, púrpura, rosa. Ilumina no solo la esfera, sino que brinda más placer al niño.

GUUMUXIN Reloj Analógico para Niños,Niña,3ATM Resistente al Agua, fácil de Leer,Reloj de enseñanza,Reloj de Pulsera de Banda Suave para Chico Chica (Negro) € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⌚【Hora precisa 】⌚: Movimiento de cuarzo para los relojes de los niños para los niños y las niñas para mostrar el tiempo preciso y exacto; proporciona un tiempo preciso para que nuestros relojes tengan mucho tiempo para crecer con su bebé.

⌚【Fácil de leer para niñas niños】⌚: Reloj para niños niño impermeable Ventana de esfera redonda grande para una fácil lectura. Correa ajustable en la circunferencia para llevar en la muñeca, perfecto para las edades de 3 a 12 años los niños a aprender el tiempo. Es un regalo increíble para sus hijos y el traje para todo tipo de ocasión, incluso cuando en ocasión de los deportes al aire libre. Muy bonito y sencillo reloj de pulsera para niños.

⌚【Relojes amigables para los niños con shock resisyant】⌚: Caja de material de PC y caja de acero inoxidable, que permiten que el reloj sea resistente y duradero. Correa de silicona de alta calidad, la correa es suave y cómoda y ecológica. Reloj de pulsera para niños perfecto para niños y niñas niños o amigos.

⌚【30M Waterproof Kids Wrist Watch】⌚:con 30m reloj de los niños a prueba de agua, pero el lavado a mano por favor tenga en cuenta no presione ningún botón en el agua o usar este reloj para las actividades bajo el agua durante mucho tiempo - como el buceo, como usted sabe demasiado contacto con el agua acortará la vida de los relojes.

⌚【Garantía de satisfacción】⌚: 100% 30 días de garantía de devolución de dinero completamente de vuelta. ¡Si cualquier problema, estamos 100% contentos de darle un reembolso completo o un reemplazo a estrenar! Compre sin preocupaciones.

Lorus Reloj Analogico para Niños de Cuarzo con Correa en Plata R2347MX9 € 29.00

€ 22.29 in stock 1 new from €22.29

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Carcasa

- Material de la Carcasa: Acero inoxidable

- Forma de la Carcasa: Redondo

- Color de la caja: Azul

- Cristal: Fibra Acrílica

Sonic Reloj de Pulsera SNC9038 € 19.99 in stock 2 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esfera de personajes Sonic & Friends

Correa de silicona azul

Manos del profesor del tiempo

Kiddus Reloj Educativo de Calidad para niña y niño. Analógico de Pulsera, con Ejercicios Time Teacher para Aprender a Leer y Decir la Hora. Fútbol € 22.95

€ 21.95 in stock 1 new from €21.95

1 used from €21.40

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features RELOJ DIVERTIDO y de APRENDIZAJE para NIÑOS: Diseñado como un primer reloj para niños que desean tener un accesorio divertido y que están aprendiendo a leer la hora. Dial con Números Grandes y con Hoja de Ejercicios incluída para aprender a leer la hora de forma fácil. Diseño atractivo con colores vivos y motivos pensados para los peques de la casa.

FIABLE: provisto de un mecanismo japonés de ALTA CALIDAD y batería japonesa de LARGA DURACIÓN, es resistente a los golpes e HIPOALERGÉNICO gracias a la carcasa de acero inoxidable sin níquel. AJUSTABLE: 8 orificios de ajuste en la correa para adaptarse a muñecas grandes y pequeñas. Nuestros relojes para niños son resistentes al agua, por lo que pueden soportar salpicaduras mientras se lavan las manos o juegan bajo la lluvia, pero deben quitárselo antes de la ducha o el baño.

REGALO PERFECTO: Disponemos de gran variedad de estilos y colores. Nuestros relojes para niños vienen en una CAJA DE REGALO que tmabién servirá para guardar y proteger el reloj cuando no esté en uso. ¡A tu hijo le encantará su elegante reloj!

COMPRA SIN PREOCUPACIONES: nuestros relojes se prueban rigurosamente y creemos firmemente en la alta calidad de nuestro producto. Ofrecemos una GARANTÍA incondicional de devolución de dinero de 30 días y una garantía de 3 años por defectos de fabricación. Incluso si se lo das a otra persona, ¡tambien está cubierto! Si tienes problemas con el reloj, contáctanos y te ayudaremos.

Avengers Reloj Analógico para Niños de Cuarzo con Correa en Caucho AVG9007 € 17.99 in stock 2 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number AVG9007 Model AVG9007 Warranty 2 años Is Adult Product

TENOCK Reloj de Pulsera para niños con luz Nocturna, Reloj analógico para niños y niñas, 30 m, Resistente al Agua para 4-12 años, fácil de Leer la Hora para niños. (Negro) € 18.89

€ 16.06 in stock 1 new from €16.06

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [DIAL ACTUALIZADO 2023]: Este Reloj AnalóGico Para NiñOs Puede Ver El PatróN De Dinosaurio A TravéS Del Espejo Hd, Popular Entre Los NiñOs. NúMeros áRabes Y El Anillo Exterior DiseñO De Escala De 60 Minutos, Los NiñOs Pueden Leer La Hora RáPidamente.

[LUZ NOCTURNA CON PROTECCIÓN OCULAR]: Este Reloj Infantil Con Luz Nocturna Es Suave Y No Irritante Con ProteccióN Ocular. Esto Puede AcompañAr A Los NiñOs A Leer La Hora Por La Noche.

[RESISTENTE AL AGUA HASTA 30M]: Es Adecuado Para Que Los NiñOs Se Laven Las Manos, Naden, Duchas, Actividades AcuáTicas Y Otras Actividades Diarias Resistentes Al Agua. Nota: No Pulses El BotóN Y Tire De La Corona En El Agua.

[RELOJ INFANTIL DE ALTA CALIDAD]: Hecho De Movimiento JaponéS Importado Con Un Cronometraje Preciso Y Un Largo Tiempo De Uso; Carcasa De Resina Segura Y No TóXica; Parte Trasera De Acero Inoxidable Con FuncióN AnticorrosióN Y Resistente A Los Golpes. Correa Ajustable De Tpu Suave Y CóModa, Adecuada Para NiñOs De 4 A 12 AñOs, Protege Eficazmente Las MuñEcas De Los NiñOs.

[SERVICIO POSVENTA]: Este Reloj Para NiñOs Viene Con Una Bonita Caja De Regalo, Perfecto Para NiñOs Como Premio, CumpleañOs, Vacaciones Infantiles, Regalo De Navidad. Si Tiene Alguna Pregunta DespuéS De Recibir Los Productos, PóNgase En Contacto Con Nosotros Primero, Le Ofreceremos Soluciones.

HANPOSH Reloj De Chico Reloj para Niños Reloj De Cuarzo Analógico Reloj De La Escuela Correa De Silicona De Estudiantes De Primaria Y Secundaria De 5 A 15 Años Negro € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EL REGALO DE NAVIDAD PARA TUS NIÑOS ENCANTADORES: esta esfera de reloj se puede elegir con 9 COLORES DIFERENTES, que pueden atraer a los niños a enamorarse más del reloj y desarrollar buenos hábitos. Es una MEJOR opción para regalos de cumpleaños o regalos de Navidad, etc.

⚽ PRODUCCIÓN DE ALTA CALIDAD: correa de PU duradera y respetuosa con el medio ambiente, espejo de resina de vidrio transparente y duradero. No hay necesidad de preocuparse de que los niños rompan el reloj.

MEJOR IMPERMEABLE QUE EL USO DIARIO: 30M (3ATM / 100FT) Resistente al agua, natación, salpicaduras, lluvia, lavado de manos resistente, ducha, lavado de autos sin problema (excepto agua caliente, sauna y buceo, NO presione el botón bajo el agua)

✨ INFORMACIÓN DE FUNCIÓN: Esfera exquisita y números grandes, luminosa, fácil de leer la hora incluso en la oscuridad, 12/24 Hrs.

MEJOR RELOJ DE SERVICIO: garantía por 1 año, garantía de devolución de dinero de 90 días, si tiene alguna pregunta, puede contactarnos en cualquier momento.

Delycazy Reloj para Niña Niños, Reloj Infantil Analógico Reloj de Pulsera Aprendiendo, Reloj para Aprender La Hora Niños, Movida de Cuarzo, Regalo de Cumpleaños 4-10 Años € 19.99

€ 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tiempo de aprendizaje atractivo ayudante - ¡Los niños aman los colores! Gracias al colorido diseño de dial creativo de Delycazy, los niños pueden aprender fácilmente y les gusta aprender el tiempo. También puede mejorar la capacidad de distinguir los colores.

Sólido y duradero - Movimiento japonés de alta calidad de cuarzo. El alojamiento está hecho de acero inoxidable de alta calidad. Cubierta altamente transparente y gruesa. El brazalete consiste en silicona duradera y flexible, es el material ideal para pulseras en los relojes infantiles.

30m impermeable - El reloj de pulsera infantil es impermeable a 30 m. Mantenga los salpicaduras de agua, se lavan las manos y juegan bajo la lluvia. Nota: Por favor, retire antes de bañarse o nadar.

Bonito diseño - Las niñas le encantará este reloj de pulsera con cinta 3d con animales, estrellas y cajas de regalo, ¡es tan linda!

Regalo ideal - Este reloj de niños estaba empacado en una hermosa caja de regalo. Las chicas estarán interesadas en aprender el reloj debido a los intereses en los relojes de pulsera de los niños. Con la ayuda de los relojes de estos niños encontrará un nuevo mundo.

Alienwork Kids Reloj de Aprendizaje Infantil Niña Turquesa Pulsera de Silicona Abigarrado niños Impermeable 5 ATM Tiempo de Aprender € 23.98 in stock 1 new from €23.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Aprender la hora fácilmente con colores: ¡Los niños aman los colores! Con el diseño creativo de su esfera, el reloj de aprendizaje multicolor de Alienwork ayuda a los niños a aprender la hora con confianza y alegría.

Los relojes infantiles deben ser resistentes. La carcasa está fabricada en resina sólida de alta calidad. Esta resina es artificial y, gracias a su increíble resistencia y a su flexibilidad, es el material perfecto para las pulseras de los relojes infantiles.

El reloj infantil está impulsado por un mecanismo de relojería cuarzo de marcha exacta. A los niños les encantará el aspecto deportivo de la pulsera.

Este reloj infantil es estanco al agua hasta 5 bar. Así, los niños pueden ducharse con el reloj puesto, chapotear en el agua y nadar. (Nota importante: para evitar desperfectos ocasionados por el agua, no tirar de la corona debajo del agua ni pulsar los botones).

Los relojes infantiles son un regalo bonito y popular para enseñar a los niños a leer la hora por sí solos. READ Los 30 mejores Reloj Swatch Para Mujer capaces: la mejor revisión sobre Reloj Swatch Para Mujer

Reloj analógico para niños, resistente al agua, reloj de cuarzo para niños y niñas, reloj de pulsera suave para niños (negro y amarillo), Negro y negro., Correa € 9.99 in stock 2 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Para que los niños estén listos para aprender sobre "tiempo": este reloj analógico es una buena herramienta para que los niños pequeños comiencen a aprender sobre "hora". Gran ventana de esfera redonda, todos los números están claramente impresos en la esfera. Con 3 manecillas luminadas, es muy fácil de leer por la noche. Le interesará al niño.

Mantiene la hora precisa: debido al uso de movimientos japoneses de alta calidad, el reloj funciona de forma estable y tiene una larga vida útil. El reloj va suavemente y silencioso, manteniendo la hora precisa. Cuando no necesites utilizar este reloj en tu vida diaria, puedes sacar la perilla para ahorrar energía de este reloj.

Diseño moderno y materiales de alta calidad: todo el reloj está hecho de material amigable. La esfera está hecha de acrílico, duro y no tóxico, transparente y no es fácil de rayar. Utiliza una correa suave de PC, es suave y cómoda de llevar, sin productos químicos, por lo que es inofensivo para los niños.

Resistente al agua: este reloj de pulsera analógico para niños es impermeable a 30 metros, lo que es suficiente para la vida diaria. Lavarse las manos, salpicaduras de agua y lluvia están disponibles.

Buen regalo para niños con caja de regalo: el reloj es un maravilloso regalo para varias ocasiones como: cumpleaños, Navidad, nuevo semestre, etc. Hará feliz a tu hijo. También se puede utilizar como juguetes preescolares para enseñar a tus hijos a decir la hora con precisión. El maravilloso reloj es una buena decoración para tu pequeño ángel

CALYPSO Analógico K5828/5 € 29.00

€ 26.10 in stock 7 new from €26.10 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CALYPSO Modelo CALYPSO NIÑO COR.ESF.BLANC.

Analógico para Niño

11 milimetros calendario Sin cierre a presion plegable

VDSOW Kids Digital analógico Relojes para niños - Childrens Deportes al Aire Libre Reloj con Alarma/Hora Dual/LED luz, 5 ATM Impermeable electrónico analógico Sport muñeca Relojes para Adolescentes € 14.59 in stock 2 new from €14.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Reloj multifunción para niños: retroiluminación, alarma, fecha, día, cronómetro, visualización de 24 horas.

Resistente al agua: 164 pies impermeable (50 m) - 5 ATM. Nota: no presiones ningún botón en el agua.

Material de alta calidad: correa de goma especial suave, cómoda para llevar en actividades deportivas al aire libre.

El diámetro es de 4,4 cm, adecuado para niños o niñas que miden más de 10 años.

Contenido del paquete: 1 reloj infantil, 1 manual de instrucciones (el manual esta en ingles).

Batman Reloj Analógico para Niños de Cuarzo con Correa en Caucho BAT9522 € 19.99 in stock 3 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Batman Esfera con logotipo con carcasa de metal plateado

Pantalla analógica de 3 manecillas con función de enseñanza de tiempo

Correa de goma negra con cierre ajustable

Kiddus Reloj Educativo Analógico para Niña, Infantil. Aprende la Hora con Nuestro Fácil Sistema Time Teacher, Ejercicios incluídos. Diseñado en Barcelona € 34.95

€ 24.95 in stock 1 new from €24.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features APRENDER LAS HORAS FÁCILMENTE: ¡Con nuestro reloj educativo, no se necesitan conocimientos técnicos! Diseñado para ser el primer reloj para niños que están aprendiendo a leer y decir la hora. Nuestro reloj de aprendizaje muestra TODOS LOS NÚMEROS DE LOS MINUTOS. Las manecillas están identificadas con MINUTO Y HORA para ayudar a los más pequeños a aprender. También se incluye una hoja de EJERCICIOS específicos para poner en PRÁCTICA el aprendizaje con tu hijo.

FIABLE: provisto de un mecanismo japonés de ALTA CALIDAD y batería japonesa de LARGA DURACIÓN, es resistente a los golpes e HIPOALERGÉNICO gracias a la carcasa de acero inoxidable sin níquel. AJUSTABLE: 8 orificios de ajuste en la correa para adaptarse a muñecas grandes y pequeñas. Nuestros relojes para niños son resistentes al agua, por lo que pueden soportar salpicaduras mientras se lavan las manos o juegan bajo la lluvia, pero deben quitárselo antes de la ducha o el baño.

REGALO PERFECTO: Disponemos de gran variedad de estilos y colores. Nuestros relojes para niños vienen en una CAJA DE REGALO que tmabién servirá para guardar y proteger el reloj cuando no esté en uso. ¡A tu hijo le encantará su elegante reloj!

COMPRA SIN PREOCUPACIONES: nuestros relojes se prueban rigurosamente y creemos firmemente en la alta calidad de nuestro producto. Por lo tanto, ofrecemos una GARANTÍA incondicional de devolución de dinero de 30 días y una garantía de 12 MESES. Incluso si se lo das a otra persona, ¡tambien está cubierto! Si tienes problemas con el reloj, contáctanos y te ayudaremos.

DTKID Relojes Infantiles, Relojes de Pulsera de Aprendizaje para niños, Relojes de Pulsera para niños y niñas, Relojes analógicos € 10.99

€ 9.99 in stock 2 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⌚APRENDER LA HORA ES FÁCIL ⌚:El reloj de aprendizaje DTKID es el primer reloj para que niñas y niños aprendan a decir la hora correctamente. Con nuestro sistema de aprendizaje, los niños se divertirán aprendiendo a decir la hora. Las manecillas del reloj están etiquetadas con los números de HORA y MINUTO para ayudar a los más pequeños a aprender a leer.

Excelente calidad :El reloj viene con un movimiento y una pila de fabricación japonesa.El material es ecológico, seguro e inofensivo para sus hijos. La correa del reloj está hecha de PU duradero y ecológico, el espejo está hecho de resina de vidrio transparente duradero, el bisel está cubierto con una película protectora para evitar arañazos y roturas.Nota: Por favor, arrancar la película protectora de la pantalla antes de su uso.

Perfecto como REGALO:Cada reloj viene en una caja de regalo de alta calidad.Este reloj para niños es muy importante para niños de 3 a 12 años. El bonito diseño de números arábigos, bisel giratorio y escala precisa hacen que este reloj sea único. Este reloj para niños es el regalo perfecto para el cumpleaños o la Navidad de su hijo.

A prueba de agua para uso diario:El reloj es 3ATM impermeable, no hay problema para el uso diario, tales como: Día de lluvia, lavado de manos, puede utilizarlo en cualquier momento.Atención: por favor, no presione los botones en el agua.

100% Satisfacción Garantizada:Cada reloj viene con una garantía de 12 meses y una garantía de devolución del 100% del dinero durante 90 días. No te preocupes por nada cuando lo compres. Si tiene algún problema, no dude en ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico, [[email protected]], haremos todo lo posible para ayudarle.Nota: Por favor, arranque la película protectora de la pantalla antes de su uso.

DTKID Relojes para niños Niños Niñas, Reloj analógico con luz de Fondo, Reloj analógico Impermeable para niños Adolescentes 5ATM Correa de Caucho Suave Reloj de Pulsera con Esfera de fácil Lectura € 15.99 in stock 2 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material de alta calidad】TPU muñequera, ABS caso, suave y cómodo, a prueba de golpes, proteger eficazmente la muñeca de su hijo. Superficie de espejo de resina de vidrio, resistente al desgaste y a prueba de caídas para una lectura clara.

⌚【Large Dial Design】Diameter 37mm/1.45in diseño de esfera grande, fácil de leer el tiempo en cualquier situación.Reloj analógico adecuado para niños y adolescentes de 12-18 años.

【Backlight Function】El diseño de luz de fondo hace que sea más fácil para que usted pueda leer la hora claramente en la noche que los relojes analógicos ordinarios. Sólo tiene que pulsar el botón en la parte superior derecha del reloj, la luz de fondo verde iluminará la esfera durante 3 segundos, por lo que puede comprobar fácilmente la hora en el ambiente oscuro.

【50M Waterproof】50m (5ATM/150FT) resistencia al agua, este reloj se puede utilizar cuando se lava las manos, ducha, días de lluvia o natación. No operar en el agua (ajustar la hora o pulsar el botón de luz nocturna).

【Viene con caja de regalo de metal maravilloso】El reloj es un regalo maravilloso para las edades 12-18 adolescentes y niños o señoras youg en varias ocasiones tales como: Cumpleaños, Navidad, nuevo semestre, etc. Este es un gran regalo de cumpleaños y Navidad para aquellos que te importan.

Edillas Relojes Analógicos Niños Niñas,Reloj Infantil Impermeable Fácil de Leer Relojes de Pulsera con Correa Suave para Niños € 16.99 in stock 2 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤️️New arrival-Promotion❤️️[Reloj infantil para niñas]:La opción de múltiples colores viene con una exquisita caja de reloj para regalo. Diseño especial para niñas. Correa de silicona suave de alta calidad, suave y cómoda para que los niños la lleven.

❤️️[Relojes de movimiento de cuarzo japonés para niños]: use el movimiento de cuarzo japonés para mantener el tiempo preciso, la batería de alta calidad para proporcionar energía para que el reloj dure mucho tiempo.

❤️️[Reloj impermeable y resistente a los golpes para niños]: resistente al agua hasta 30 metros, uso diario impermeable para niños, como días de lluvia, lavarse las manos o ducharse.

❤️️[Reloj de seguridad y cómodo para niños]: utiliza material de protección ambiental saludable, seguridad para que usen los niños. Suave correa de material crudo de TPU, mantiene una buena elasticidad, flexibilidad y durabilidad. Diseño liviano y simple, ideal para que los niños vean y aprendan a leer el tiempo fácil y correctamente, y tomen la iniciativa para aprovechar el tiempo para planificar la vida.

❤️️[Garantía 100% satisfecha]: cada reloj viene con una garantía de 12 meses y una garantía de reembolso total de 90 días con devolución del 100%. No se preocupe de comprarlo. Si tiene algún problema, no dude en ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico: [email protected], haremos todo lo posible para ayudarlo.

Edillas Reloj Niños Niñas Análogos, Reloj Impermeable para Niños Pequeños Fáciles de Leer Aprender Tiempo Escolar Deportivo Vigilancia con Correa Suave 5-12 años € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Regalo para niños Aprenda tiempo de reloj: Los niños lindos buscan de 5 a 12 años,tiempo fácil de leer para niños niños pequeños, opción de regalo de la escuela perfecta para niños,hijos amigos,hijo, hija,nieto,sobrino,sobrina.

Reloj impermeable para niños: el reloj es un diseño impermeable, puede satisfacer el uso diario de los niños,el estudio escolar,el uso deportivo al aire libre,lavarse las manos y llover,jugar agua no necesita quitarse.Vida de reloj más corta.

Mantenga el tiempo preciso: el uso del reloj de movimientos japoneses de alta calidad para garantizar un tiempo preciso.

Correa suave y resistente a los amortiguadores:material de PU suave para la correa,use cómodo para que los niños usen.El vidrio del altavo está hecho del material de resina altamente claro importado en el extranjero,la superficie del espejo es extremadamente difícil.Gran para el uso diario de los niños.

Garantía satisfecha: cada reloj viene con una garantía. Si tiene algún problema, no dude en contactarnos, haremos todo lo posible para ayudarlo.

TENOCK Reloj de cuarzo analógico para niños, 30 m, resistente al agua, analógico, para niños y niñas, para deportes al aire libre (Verde) € 18.89

€ 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Movimiento de cuarzo. Este reloj analógico para niños cuenta con un mecanismo de cuarzo preciso para una mayor durabilidad. El diseño general es ligero y compacto, lo que es muy adecuado para niños de 4 a 12 años para deportes al aire libre y uso en la escuela primaria.

【Material de alta calidad】 Este reloj infantil multicolor tiene una correa de silicona suave que es cómoda de llevar y no daña la muñeca del niño, una cubierta de acero inoxidable + espejo de resina de cristal, resistente al desgaste y a las caídas.

Impermeable a 30 m: 30 m (3 ATM) marca impermeable para natación, surf, protección contra salpicaduras y lluvia (excepto buceo profundo). Recordatorio: no opere el dispositivo en el agua al ajustar la hora. Presta atención al cuidado diario del reloj.

Fácil de leer: el diseño de la esfera de este reloj deportivo es novedoso, y los números están en diferentes colores (a excepción de la versión negra), lo que es muy amado por los niños. En la circunferencia interior y exterior de la esfera hay marcadores digitales de escala que son más útiles para que los niños lean la hora. (Nota: la circunferencia exterior se gira en sentido antihorario hasta que la flecha pequeña se alinee con el número 12).

【Exquisita caja de regalo】El reloj infantil es un regalo divertido y muy práctico. Perfecto para niños que comienzan o regresan con la escuela, deportes al aire libre, fiestas de cumpleaños, regalos de Navidad y precios de recompensa. La mejor opción para los próximos regalos de Año Nuevo o regalos de Navidad. READ Los 30 mejores relojes hombre citizen capaces: la mejor revisión sobre relojes hombre citizen

CALYPSO Analógico K5828/3 € 29.00

€ 26.10 in stock 7 new from €24.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CALYPSO Modelo CALYPSO NIÑO COR.ESF.BLANC.

Analógico para Niño

11 milimetros calendario Sin cierre a presion plegable

CALYPSO Analógico K5828/2 € 20.92

€ 20.10 in stock 9 new from €20.10

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CALYPSO Modelo CALYPSO NIÑO COR.ESF.BLANC.

Analógico para Unisex Infantil

11 Milímetros calendario Sin cierre a presion plegable

MUXIJIA Relojes para Niños y Niñas, 3ATM Impermeable Analógicos Cuarzo Correa de Nylon Reloj para Niños, Apto para Niño y Niña Mayores de 6 Años € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Usted recibirá: Reloj para niños X 1 + Correa de repuesto X 1.

Diseño elegante: Con un movimiento de cuarzo analógico clásico y estilizadas manecillas luminosas.

Regalo ideal: Este relojes para niños son un regalo ideal para niños y niñas, estupendos detalles para fiestas, regalos de cumpleaños o regalos de visita, adecuados para niños y niñas de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 años.

3ATM / 30M Impermeable: Este reloj solo admite una pequeña cantidad de salpicaduras de agua causadas por el lavado de manos y la lluvia, y no admite su uso al nadar, ducharse o sauna. (Consejos cálidos: No sumerja el reloj en agua.)

Servicio: Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos, déjenos un mensaje.

DTKID Reloj analógico para Niños Niña,Chicos Chicas,7 Luces de Colores, Resistente al Agua hasta 3 ATM, fácil de Leer, Reloj de enseñanza del Tiempo para niños € 10.99 in stock 2 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⌚ Reloj analógico para niños fácil de leer: el reloj analógico simple con ventana transparente es muy fácil de leer para niños y adolescentes. Como un cheque regalo para niños, tiene una función de luz de 7 colores, una caja de regalo de metal. Permita que los niños y adolescentes consulten la hora en cualquier momento y en cualquier lugar y desarrollen su concepto del tiempo mientras estudian y juegan.

Mantener la hora precisa: debido al uso de movimientos japoneses de alta calidad, el reloj funciona de manera estable y tiene una larga vida útil. El reloj funciona sin problemas y en silencio, manteniendo la hora precisa. Cuando no necesite usar este reloj en su vida diaria, puede sacar la perilla para ahorrar energía de este reloj. Este reloj usa baterías. Cuando necesite reemplazar la batería, le recomendamos que vaya a una tienda de relojes para reemplazarla.

Diseño moderno y materiales de alta calidad: todo el reloj está hecho de un material amigable. Esfera hecha de acrílico, dura y no tóxica, transparente y no fácil de rayar. productos químicos por lo que es inofensivo para el niño.

Resistente al agua todos los días: este reloj de pulsera analógico para niños es resistente al agua hasta 30 metros, lo que es suficiente para la vida diaria. Lavarse las manos, salpicar agua y llover están disponibles.

❤️ Amor infantil: al niño siempre le gusta algo especial y diferente. El hermoso diseño elegante ganará el amor del niño. Con el cierre de hebilla, puede ajustar la correa para adaptarse a la muñeca del niño. Cuando el niño tiene este reloj, puede cambiar la luz de fondo en azul oscuro, verde, rojo, azul claro, amarillo, púrpura, rosa. Ilumina no solo la esfera, sino que brinda más placer al niño.

Spiderman Reloj Analógico para niños de Cuarzo SPD3495 € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Spiderman Imagen en la esfera

Bisel de enseñanza del tiempo

Correa de lona suave con cierre de velcro

Movimiento de cuarzo

1 año de garantía

Kiddus Reloj Educativo para niño, Chica, Chico. De Pulsera, analógico. Time Teacher fácil de Leer para Aprender la Hora. Ejercicios incluídos. Blue. Handles in English € 32.95

€ 24.95 in stock 2 new from €24.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features APRENDER LAS HORAS FÁCILMENTE: ¡Con nuestro reloj educativo, no se necesitan conocimientos técnicos! Diseñado para ser el primer reloj para niños que están aprendiendo a leer y decir la hora. Nuestro reloj de aprendizaje muestra TODOS LOS NÚMEROS DE LOS MINUTOS. Las manecillas están identificadas con MINUTE Y HOUR en INGLÉS para ayudar a los más pequeños a aprender. También se incluye una hoja de EJERCICIOS específicos para poner en PRÁCTICA el aprendizaje con tu hijo.

FIABLE: provisto de un mecanismo japonés de ALTA CALIDAD y batería japonesa de LARGA DURACIÓN, es resistente a los golpes e HIPOALERGÉNICO gracias a la carcasa de acero inoxidable sin níquel. AJUSTABLE: 8 orificios de ajuste en la correa para adaptarse a muñecas grandes y pequeñas. Nuestros relojes para niños son resistentes al agua, por lo que pueden soportar salpicaduras mientras se lavan las manos o juegan bajo la lluvia, pero deben quitárselo antes de la ducha o el baño.

REGALO PERFECTO: Disponemos de gran variedad de estilos y colores. Nuestros relojes para niños vienen en una CAJA DE REGALO que tmabién servirá para guardar y proteger el reloj cuando no esté en uso. ¡A tu hijo le encantará su elegante reloj!

COMPRA SIN PREOCUPACIONES: nuestros relojes se prueban rigurosamente y creemos firmemente en la alta calidad de nuestro producto. Por lo tanto, ofrecemos una GARANTÍA incondicional de devolución de dinero de 30 días y una garantía de 12 MESES. Incluso si se lo das a otra persona, ¡tambien está cubierto! Si tienes problemas con el reloj, contáctanos y te ayudaremos.

TENOCK Reloj para niños Niños Niñas Aprender la Hora 50M Impermeable Reloj para niños Fácil de Leer 4-12 años Gran Regalo de cumpleaños para niños (Negro) € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⌚【TIME TEACHING KIDS WATCH】Este Reloj AnalóGico Adopta Un Espejo AcríLico De Alta DefinicióN, Que Puede Ver Claramente Los NúMeros Y Las Manecillas Verdes De La Esfera, Mejorando La Eficiencia Del Aprendizaje Del Tiempo.

⚙️【JAPANESE MOVEMENT AND BATTERY】El Reloj AnalóGico Para NiñOs Utiliza Movimientos Japoneses Importados Y BateríAs Pueden Mantener El Tiempo Exacto Y Prolongar El Tiempo De Funcionamiento Del Reloj.

✅【MATERIAL DE ALTA CALIDAD Y SEGURO】♻️Soft Y CóModa Correa De Tpu, Caja De Abs Ligera Y Duradera, Cierre De Acero Inoxidable FáCil De Usar, Resistente A Los Golpes, Resistente A Las CaíDas, Seguro Y Fiable Reloj Para NiñOs.

【50M RELOJ ANALÓGICO IMPERMEABLE PARA NIÑOS】‍50 Metros De Vida Impermeable, Puede Lavarse Las Manos, Nadar, Salpicar, Llover, Etc, Pero No Se Puede Utilizar En Alta Temperatura, Y No Se Puede Sacar La Perilla En El Agua.

【REGALOS PERFECTOS PARA NIÑOS】El Reloj Para NiñOs Viene En Una Caja De Regalo Hermosa Y Encantadora, Es Adecuado Para Cada NiñO Encantador En CumpleañOs, Vacaciones O Navidad.

