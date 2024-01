Inicio » Juguete Los 30 mejores Juguete De Madera capaces: la mejor revisión sobre Juguete De Madera Juguete Los 30 mejores Juguete De Madera capaces: la mejor revisión sobre Juguete De Madera 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

EFO SHM Cocina Juguete para Niños, Accesorios de Cocinita de Madera Infantil, Cocinitas de Juguetes, Frutas y Verduras Juguete, Juguetes de Juego de rol para Niños Mayores de 3 Años € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Conjunto Completo de Accesorios de Cocina】Cubiertos, ollas de acero inoxidable con tapa y asas, utensilios de cocina, platos de acero inoxidable, cucharas y tenedores de madera, botella de condimentos, delantal, gorro de chef y vestimenta de chef, así como juguetes de corte de alimentos de madera y más cocina accesorios.

【Seguridad】 Estos accesorios de cocinita infantil están hechos de acero inoxidable y madera auténtica, los bordes han sido suavizados y han pasado pruebas de seguridad infantil. Los coloridos juguetes de alimentos están fabricados con madera no tóxica e inodora, para que los niños puedan tocar y jugar de manera segura.

【Diseño de Simulación】 La comida juguete cocinita está hecha de madera natural y teñida con pintura al agua. El cierre de velcro utilizado para fijar es adhesivo, al cortar los comida juguete de alimentos se escucha un "crujido", dando la sensación de estar cortando comida real, lo que crea una experiencia sensorial realista para los niños.

【Educación Temprana y Socialización】Los juegos de rol fomentan la imitación, imaginación y creatividad en los niños. Pueden promover el reconocimiento de formas y colores de frutas y verduras, entrenar la coordinación de manos, ojos y mente, así como la habilidad de comunicación. Los niños pueden jugar con esta cocina madera infantil con familiares y amigos, fomentando el desarrollo de la relación entre padres e hijos y la amistad.

【Compra sin Preocupaciones】12 meses de garantía sin preocupaciones; Nuestro conjunto de cocinita de madera infantil viene con una caja de almacenamiento con tapa y asa, para que puedas guardarlo o llevarlo fácilmente a casa. Es una compra completamente libre de riesgos; Si encuentras problemas durante el uso o no estás satisfecho, no dudes en contactarnos.

Juguetes Niños 1 Año Juguetes Montessori 1 2 Años Madera Xilofono Bebe Infantil Banco Herramientas Laberinto Juguetes Regalo Niños Niñas 1 2 3 4 Años € 29.99

€ 22.49 in stock 1 new from €22.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ☆ 3 en 1 Juguetes Montessori 1 Años: Juguetes niños 1 2 3 años combina un xilofono bebe infantil de 8 notas, un juego de gopher y un juego de laberinto. Los niños pueden disfrutar de 3 juegos diferentes al mismo tiempo y cumplir los 3 deseos de su hijo a la vez.

☆ Juguetes Educativos 1 Años: Aprendiendo mientras juegan: con el xilófono, los niños pueden disfrutar de la diversión de explorar el ritmo y las melodías y estimular el sentido del oído. Los niños pueden practicar la coordinación de manos y ojos con este xilofono juguetes madera(Puede haber algunas diferencias en la entonación entre los juguetes y los instrumentos profesionales).

☆ Juguetes Niños 1 2 3 Año Gran Valor: Banco de trabajo juguete madera incluye 1 banco de golpes con 3 juegos, 4 martillos (2 para juegos Gopher y 2 para xilófono). Tamaño perfecto para las manos de los pequeños. Juguetes montessori 1 2 3 años fomenta el desarrollo y la exploración musical, da forma al reconocimiento del color.

☆ Regalo Niño 1 2 Años Xilofono Bebe: Este juguete de percusión es ideal como regalo de cumpleaños o navidad para bebés.los niños deben estar encantados de golpear una clavija con el martillo de madera y ver aparecer una en el lado opuesto, manteniéndolos entretenidos durante mucho tiempo.

☆ Postiventa 100% Satisfecho: Juego martillo topos está hecho de materiales de alta calidad sin rebabas ni bordes afilados, cada juguete ha sido rigurosamente probado, ofrecemos reemplazo gratuito del producto o una garantía de derecho de retiro de 30 días si algo se rompe o falta.Los mejores regalos de cumpleaños, Halloween, Acción de Gracias y Navidad para niños.

Juguete Educativo Pista y Rampa con 4 Coches de Madera Pura | Corredera para Autos | Regalo de niños para 1 a 4 años € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño Unico: Esta bonita pista de coches de juguete para niños pequeños puede captar rápidamente la atención de un bebé cuando llora. La rampa de carreras tiene 4 autos y 4 rampas, lo que le brinda la oportunidad de correr con sus hijos. Los coches son seguros para los más pequeños. El tamaño de la pista del automóvil se establece en 22 * ​​​​9 * 25

JUGUETES EDUCATIVOS: coloque este Juguete pista de carreras en la pista en el techo y observe cómo se desliza hacia abajo nivel por nivel de la rampa en zig zag hasta la pista inferior. los niños pueden cultivar su curiosidad por estos juguetes de madera. Dado que los autos de carreras también tienen un número, promueven el reconocimiento de colores y formas de los niños, física básica. juguete de rampa de coche Gran regalo de juguete para bebés para niños pequeños

ADOPCIÓN DE MADERA DE ALTA CALIDAD: autos autos juguetes y pista de carros de juguete están hechos de madera natural. teñido con pinturas a base de agua no tóxicas, sin bisfenol y suaves sin bordes afilados, y no dañará a los niños. Tales "juguetes de madera" se jugarán durante mucho tiempo y serán muy populares como obsequios conmemorativos para niños.

FÁCIL DE ALMACENAR Y EL MEJOR REGALO: Carros de Carreras de Juguete hermoso diseño no solo se puede exhibir en una habitación, sino que también sobresale en la riqueza del juego que naturalmente promueve el crecimiento de los niños. El regalo perfecto para niños y niñas de 1 a 4 años.

UN REGALO PERFECTO & SEGURO DE USAR: Este juego de carreras de coches para niños pequeños ha sido diseñado para niños de 1 a 4 años, Las rampas para automóviles están hechas de madera natural con todas las esquinas redondeadas y delicadas, el tornillo está bien fijado y es fuerte y no se romperá incluso si se cae. La rampa es fácil de agarrar y el automóvil también es muy resistente y las piezas no son fáciles de separar.

Melissa & Doug Grupos De Alimentos, Juguete De Madera Con Comida Para Niños, Juguetes De Imitación, Juego educativo, Juguetes de desarollo, 3+ Años, Regalo Para Niño O Niña € 24.99

€ 19.80 in stock 3 new from €19.80

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features JUEGO DE PRETENSIÓN SALUDABLE: Melissa and Doug Grupos de alimentos Comida de madera para jugar es un resistente juego de alimentos de madera juguete que presenta elementos de los cinco grupos de alimentos para un juego de simulación saludable; incluye sandía, leche, queso, pescado, huevos y más

FÁCIL DE ALMACENAR: Se incluyen cuatro cajas de juguetes de madera para clasificar los alimentos en grupos: lácteos, productos agrícolas (para frutas y verduras), granos y carne y pescado; los niños también pueden ordenar por color o usar las cajas para combinar los alimentos y servir comidas de simulación

EXCELENTE REGALO PARA NIÑOS DE 3 AÑOS EN ADELANTE: El juego de alimentos de juguete de madera Food Groups es un gran regalo para niños de 3 a 6 años; el juego de alimentos para niños de Melissa & Doug Play-Time Produce and Vegetables Play es un excelente complemento

“EL ESTÁNDAR DE ORO EN EL JUEGO INFANTIL”: durante más de 30 años, Melissa & Doug ha creado productos bellamente diseñados que despiertan la imaginación y la creatividad que NBC News en los EE; uU; llamó “el estándar de oro en el juego de la primera infancia”

GARANTÍA DE FELICIDAD DEL 100 %: diseñamos cada juguete con los más altos estándares de calidad y para nutrir la mente y el corazón; si su hijo no está inspirado, llámenos y lo solucionaremos; nuestro número de teléfono está en cada producto

GOLDGE 16PCS Puzzles de Madera Juguetes Bebes, Juguetes Montessoris,Puzzles de Madera Educativos, Juego de Regalo Educativo Preescolar de Aprendizaje temprano para niños € 22.80

€ 18.24 in stock 1 new from €18.24

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Juguete educativo preescolar temprano] El conjunto de juguetes incluye un paquete de 8 rompecabezas de forma animal: Oso, perro, hipopótamo, zorro, jirafa, gato, vaca, elefante. Este puzzles no solo ayudará a nuestros niños y niñas mayores de 3 4 5+ a aprender animales mientras juegan, sino que también ayudará a mejorar la concentración y la capacidad de nuestros niños y niñas para resolver puzzles

[Material de alta calidad] Juguetes madera hecho de madera ecológica de alta calidad y de pintura no tóxicas. Robusto y duradero, no es fácil de deformar y agrietar. Los bordes de las piezas son suaves y fáciles de agarrar. Esto asegurará que sus hijos jueguen de manera perfecta segura

[Aprendiendo mientras juega Puzzle] Hermosos colores brillantes y vibrantes y lindas formas de animales están diseñadas para enriquecer las capacidades de los niños de aprender colores: fomente la estimulación sensorial y el desarrollo del cerebro. Es un gran juguete de interacción. Los niños pequeños pueden jugar los rompecabezas en casa, en interiores o al aire libre, con padres o amigos

[Tamaño perfecto y regalo perfecto] El tamaño de cada rompecabezas es (14.8 * 14.8 * 0.4 cm). Las piezas son lo suficientemente grandes como para garantizar que las pequeñas manos del bebé puedan levantar y sostener fácilmente. Los rompecabezas están diseñados para fomentar la agilidad y la lógica, es la mejor opción como juguete de aprendizaje de viaje Montessori para sus bebés, niñas y niños pequeños

[Garantía de calidad] Solo ofrecemos el puzzles de madera juguetes bebes para garantizar la salud de sus niños. Para cada cliente, si no está satisfecho, póngase en contacto con nosotros, lo resolveremos lo antes posible READ Los 30 mejores Pokemon Funko Pop capaces: la mejor revisión sobre Pokemon Funko Pop

WOOMAX - Set pizza madera autoadhesiva WOOMAX (49334) € 14.99 in stock 4 new from €11.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¡Intercambia a tu gusto cada ingrediente de esta pizza de madera y deja a todos con la boca abierta!

Incluye: 27 piezas. 18 ingredientes con velcro para añadirlos o quitarlos de las porciones, 6 porciones unidas con velcro, 1 base sobre la que trabajar, 1 cortador y 1 pala para servir

Material: la mayoría de elementos están fabricados con madera 100% natural, tienen los bordes redondeados y son de una textura suave y agradable

Valores: juego simbólico, favorece la reproducción de roles adultos y la familiarización con alimentos y formas. Desarrolla la creatividad, la motricidad fina y la imaginación

Edad: se recomienda para niños y niñas a partir de 2 años

Joozmui Montessori Wisdom Juguetes Rompecabezas de Madera 1 2 3 Años, Juguetes de Madera para Actividades y Desarrollo Juego Montessori 1 Año € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Juguete de madera de material seguro】El juguete está hecho de madera de pino de alta calidad y resistente, pintura no tóxica, seguro para que jueguen los bebés, sin bordes afilados, tacto ultrasuave es un mejor regalo de cumpleaños o Navidad para los bebés.

【Duraderos y aptos para niños】Juguete de apilar y clasificar con base de madera de caucho macizo y clavijas resistentes está diseñado para durar años. Pintura al agua sin plomo, bordes lisos y brillantes, sin preocupaciones para dejar a los niños con este divertido juguete educativo.

【Juguete educativo para niños pequeños】El juguete de rompecabezas de madera tiene 5 colores y 5 formas geométricas. Bloques pentagonales, bloques cuadrados, bloques triangulares, bloques rectangulares y bloques redondos, pueden hacer diferentes combinaciones y practicar la capacidad de reconocimiento de colores, aprender conocimientos básicos y habilidades para resolver problemas.

【Juguete educativo】Mientras su hijo juega con este juguete de madera, también desarrolla la motricidad fina, la coordinación mano-ojo, el reconocimiento de formas y la destreza. El juguete de tamaño para niños pequeños es fácil de agarrar para los niños y protege a los niños pequeños del peligro de apretar.

【Regalos para niños】Este juguete de madera Montessori de alta calidad, que viene en colores brillantes, buena mano de obra y embalaje lindo, es educativo, divertido, seguro y aprobado por los padres, pondrá una gran sonrisa en pequeñas caras lindas. Perfecto como regalo de cumpleaños, regalo de Navidad, regalo de Acción de Gracias, regalo de Año Nuevo y otro regalo de vacaciones, regalo perfecto para 1 a 3 años de edad.

MULEVIP Frutas y Verduras Juguete,Verduras Comida Madera Juguete para Cocina,Comida de Juguete con Velcro,Accesorios Cocina Juguetes de Madera,Alimentos Juguetes Cocinita Regalos para Niños, 3+ años € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Frutas y Verduras Juguete】 El juguete para cortar frutas está hecho de madera de alta calidad, finamente pulida, respetuosa con el medio ambiente, sin rebabas, tiene un agarre firme y el diseño de esquinas redondeadas es perfecto para las manos sensibles de los niños pequeños. Accesorios de cocina infantiles.

【Comida Colorida】Nuestros juguetes de cocina de madera son muy lindos y vienen en diferentes colores para elegir. Los accesorios de cocina para niños incluyen limones, tomates, pepinos, helados, plátanos, repollo, naranjas, pescado, zanahorias, berenjenas, fresas, rosquillas, cuchillos de madera, cuchillos de pelar de madera, tablas de cortar y marcos de madera.

【Diseño Interesante】El cortador de frutas y verduras es un divertido accesorio de cocina, cada fruta y verdura tiene un par de hebillas de nailon en el medio, los niños pueden separar o combinar fácilmente los juguetes de madera con un cuchillo de madera. Este es el juguete de rol perfecto para que los niños puedan cocinar para sus animales de peluche, probar nuevas recetas con amigos y dar rienda suelta a su creatividad ilimitada.

【Juguete Educativo Perfecto】El Frutas y Verduras Juguete promover la percepción del color de los niños mientras juegan. Los padres y los niños juegan con este juguete accesorio de cocina de madera para enseñar a los niños la forma y las características de cada fruta y verdura, cultivar las habilidades cognitivas de los niños y entrenar la coordinación de las manos, el cerebro y los ojos a través de sus propias operaciones.

【Regalo Exquisito para Niños】 Los Frutas y Verduras Juguete son un regalo creativo con amplias funciones y calidad garantizada. ¡Los juguetes tallados en madera como regalo son un gran incentivo para los niños! Regalo de Navidad perfecto Montessori con corte de fruta de madera, regalo de cumpleaños para niños, regalo de fiesta familiar, regalo del día del niño y más. (Los niños menores de tres años deben utilizarlo bajo la supervisión de un adulto)

Beberolen Frutas y Verduras Juguete, Accesorios Cocina Juguetes de Madera, Comiditas de Juguete para Cortar, Comida Juguete Cocinita, Alimentos de Juguete Educativos Montessori para Niños 2 3 4 5 Años € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Calidad premuim segura】La comida de juguete de madera está hecha de material de madera natural sostenible con bordes redondos suaves, no tóxico, inodoro y duradero. Lengüetas autoadhesivas reutilizables que no se desprenden del artículo fácilmente. En comparación con los juguetes de plástico, los juguetes de madera son más duraderos, más seguros y más respetuosos con el medio ambiente.

【Juguete educativo temprano】Los alimentos de juguete de madera ayudan a desarrollar el reconocimiento de los colores y los tipos de alimentos y verduras y frutas, promueven las habilidades cognitivas, cultivan la paciencia de los niños y mejoran las habilidades motoras al hacerlo ellos mismos. Es un gran juego de comida de mentira para niños pequeños, preescolares, niños, niñas y niños de 3 años en adelante.

【Comida original para jugar】Los juguetes de madera incluyen Bandejas, Cuchillos y frutas y verduras de diferentes colores como Filetes, Baquetas, Baguettes, Tomate, Manzana, Pera, Limón, Maíz, Patata, Fresa, Pepino, Calabazas. Mantenga a su hijo ocupado mientras finge ser un chef.

【Diseños realistas】Este juego de comida para simular fomenta el juego práctico y presenta formas y diseños realistas. ¡Los juegos de comida de madera para niños se pegan con lengüetas autoadhesivas, y el sonido "crujiente" mientras los niños cortan los juguetes de comida les da una sensación realista! Proporcionan una forma divertida y emocionante de enseñar a su hijo sobre nutrición y varios tipos de grupos de alimentos.

【Regalo ideal y sin pantalla】Los juguetes de comida cortante Montessori son el Regalo de Navidad ideal para los niños pequeños. Genial para vacaciones, cumpleaños, tiempo de viaje, fiestas o cualquier ocasión. Los niños pueden disfrutar del juego cortando y emparejando, dándoles otra opción de diversión sin pantalla.

yoptote Frutas y Verduras Juguetes Montessori Niños 2 Años Utensilios Cocina Juguete Madera Accesorios Cocinita Infantil Comida Juguete Juegos Educativos Niños 2 3 4 5 Años Regalo Niño Niña € 24.99 in stock 2 new from €24.99

1 used from €20.28

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【 Cocina Juguetes Niños 2 Años 】--Cocina juguete madera incluye 1 cuchillo de madera, 1 plato de madera y 10 tipos juguetes frutas: manzana, naranja, plátano, limón, pera, kiwi, granada, ciruela, melocotón amarillo, papaya. En comparación con otros juguetes frutas de madera, agregamos 3 frutas exóticas.

【 Mejor Adición la Cocinita Infantil de Madera 】--Comida de juguete son de colores brillantes y cuidadosamente pulidos y pulidos. Son lo suficientemente fuertes, detalladas y resistent. Adiciones populares para cocina juguete, cocinita infantil y supermercado juguete.

【 Alta Calidad 】--Cocinita juguetes niños 2 años está hecha de madera de alta calidad. Frutas y verduras juguete tiene una superficie lisa, lo que protege bien las manos de tu bebé. Juguetes montessori 2 años está conectado por Velcro con mayor resistencia y una sensación de corte más realista.

【 Juegos Educativos Niños 2 3 4 5 Años 】--Juguetes montessori 2 Años ofrece juegos de rol. Anima a los niños a reconocer diferentes frutas y colores. El tamaño es adecuado para niños de 2 3 4 5 años, entrenando la coordinación mano-ojo y las habilidades motoras de los niños.

【 Regalos Navidad Perfecto Niño Niña 】--Frutas y verduras comida juguete bellamente diseñado es perfecto para niños de 2 a 5 años como regalo de cumpleaños, regalos navidad, regalo del día de los niños. Los bebés pueden disfrutar de juegos de cocina con los padres.

Melissa & Doug Heladería de madera, Juguete de madera, Tienda de helados con accesorios, Juego de imitación, Juguete Montessori, Juego creativo, Regalo para niños y niñas de 3 anos y más € 62.99

€ 59.23 in stock 2 new from €59.24

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features UN JUEGO DE HELADOS COMPLETO: La tienda de helados de madera incluye un mostrador de helados de madera, ocho bolas de helado, seis cubiertas, dos conos, tarrina, cucharón, cuchara de palo y seis billetes de juguete

PUESTO DE HELADOS INFANTIL DE 28 PIEZAS: Este puesto de helados de juguete de madera, con 28 piezas, incluye un cucharón que cabe en el agujero de la parte superior de las bolas para levantarlas, apilarlas y soltarlas

REPITE LA EXPERIENCIA COMPLETA: Nuestro puesto de helados infantil con cubiertas también incluye un menú reutilizable para que los niños puedan tomar los pedidos, pagar con dinero de juguete y servir los deliciosos helados, como lo harían en su heladería favorita

REGALO GENIAL PARA EDADES DE 3 O MÁS AÑOS: La tienda de helados de madera es un regalo fantástico para edades de 3 o más años, gracias a su buena calidady diseño atemporal los niños podran jugar con el durante muchos años

"EL MODELO DE REFERENCIA EN EL JUEGO INFANTIL": Durante más de 30 años, Melissa & Doug ha creado productos con preciosos diseños para estimular la imaginación y la creatividad, NBC de EE. UU. se refirió a nuestros productos como «el modelo a seguir en el juego durante la primera infancia»

Tosekry Juguetes Montessori de Madera para Clasificar Formas y Colores, Regalo de Cumpleaños para Bebes y Niños de 6 Meses a 3 Años € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Juguete de madera de material seguro】El juguete está hecho de madera de pino de alta calidad y resistente, pintura no tóxica, seguro para que jueguen los bebés, sin bordes afilados, tacto ultrasuave es un mejor regalo de cumpleaños o Navidad para los bebés.

【Duraderos y aptos para niños】Juguete de apilar y clasificar con base de madera de caucho macizo y clavijas resistentes está diseñado para durar años. Pintura al agua sin plomo, bordes lisos y brillantes, sin preocupaciones para dejar a los niños con este divertido juguete educativo.

【Juguetes montessori 1 2 3 años】Mientras su hijo juega con este juguete de madera, también desarrolla la motricidad fina, la coordinación mano-ojo, el reconocimiento de formas y la destreza. El juguete de tamaño para niños pequeños es fácil de agarrar para los niños y protege a los niños pequeños del peligro de apretar.

【Juguete bebe 1 2 3 año】El juguete de rompecabezas de madera tiene 5 colores y 5 formas geométricas. Bloques pentagonales, bloques cuadrados, bloques triangulares, bloques rectangulares y bloques redondos, pueden hacer diferentes combinaciones y practicar la capacidad de reconocimiento de colores, aprender conocimientos básicos y habilidades para resolver problemas.

【Regalos para niños】Este juguete de madera Montessori de alta calidad, que viene en colores brillantes, buena mano de obra y embalaje lindo, es educativo, divertido, seguro y aprobado por los padres, pondrá una gran sonrisa en pequeñas caras lindas. Perfecto como regalo de cumpleaños, regalo de Navidad, regalo de Acción de Gracias, regalo de Año Nuevo y otro regalo de vacaciones, regalo perfecto para 1 a 3 años de edad.

Airlab Verduras Comida Madera Juguete para Cocina, Alimentos Frutas y Verduras Juguete para Cortar Niños, Montessori Educativos Regalo 2 3 4 5 Años € 24.50

€ 19.60 in stock 1 new from €19.60

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Calidad y seguridad premium】Juguetes de cocina para niños según la norma de seguridad DIN EN 71.Todos los alimentos madera juguete están hechos de madera ecológica, duradera y de alta calidad y están conectados con bucle de gancho. El diseño de borde redondeado protege las manos de los niños.

【Grandes accesorios de cocina】Comida madera es un excelente accesorio de cocina para juegos que ofrece juegos de rol creativos. Ya sea que los niños estén cocinando cosas lindas o probando nuevas recetas con amigos, la imaginación no tiene límites.

【Promover la Coordinación】Estos coloridos juguetes de cocina promueven las habilidades motoras, la creatividad y las habilidades de pensamiento de su hijo, además de desarrollar la coordinación mano-ojo y las habilidades motoras finas a través de su propia manipulación. comida madera juguete es un gran juguete de rol para niños.

【Variedad Completa】El juego comidas juguetes incluye manzanas, naranjas, peras, limones, plátanos, kiwi, ciruelas, un cuchillo de madera y una caja de almacenamiento. ¡Nunca más te preocupes por estropear los juguetes!

【Regalo ideal】¡Consigue el juego comida juguete como regalo para tus hijos! Perfecto para vacaciones, cumpleaños o cualquier ocasión. Nuestros juguetes comida madera juguete son una excelente alternativa al tiempo frente a la pantalla.

Zhcuves 9 en 1 Juguetes Montessori 1 Años, Juguetes Madera Infantil Martillo con Pesca/Xilófono/Reloj/Laberinto Juegos Sensoriales Educativos Regalo de Cumpleaños para Niño Niña Bebé 2 3 4 Año € 29.99

€ 26.99 in stock 1 new from €26.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features JUGUETES MONTESSORI 9 EN 1: Este juguete madera xilofono martillo Bebe integra 9 juegos en 1 que incluye golpear un topo, juego de pesca magnético, juego de cosecha de zanahorias y juego de picar alimentos, xilófono, reconocimiento de frutas, rotación de engranajes, cognición de números y tiempos, laberinto acuático. Tiene más opciones de juego que cualquier otro juguete de madera para golpear, a tu pequeño bebé seguro le encantará.

JUGUETES EDUCATIVOS 1 2 AÑOS : Estos juguetes Montessori sensoriales están diseñados con una variedad de elementos como color, números y habilidades deportivas interactivas. A través del laberinto, juegos de pesca y juegos de ratones terrestres, capacidad de coordinación de los niños, capacidad de reconocimiento de color y capacidad de pensamiento lógico.

JUGUETES MADERA SEGUROS Y DURADEROS: Los juguetes niños 1 año montessori están hechos de madera natural que garantiza seguridad y durabilidad, pulidos mediante un proceso multicapa con bordes lisos, pintura a base de agua e inodoro. No tendrá que preocuparse por el poder destructivo de los niños o por ser rudos, ya que es lo suficientemente resistente como para ahorrar dinero. Si se protege bien, ¡esto le servirá como recuerdo a su bebé para rastrear su infancia!

JUGUETES INTERACTIVOS ADECUADOS PARA PADRES E HIJOS: Los cubo juguetes madera infantil martillo Es un hermoso juguete de actividad de aprendizaje adecuado para niños pequeños. Está equipado con 2 * mazos, 2 * cuchillos y 2 * rutas de laberinto de cuencas para padres y niños, hermanas menores o hermanos pequeños para jugar juntos para mejorar la intimidad en la cooperación y interacción.

REGALOS NIÑOS 1 2 3 AÑO: Estos juguetes montessori son los mejores para servir como regalos de cumpleaños para niñas de un año. ¡Elección de regalo perfecta en todas las ocasiones, como cumpleaños, Día del Niño, Navidad, Halloween, Día de Acción de Gracias, juguetes para niños y niñas de 1 2 3 años! READ Los 30 mejores Parking Hot Wheels capaces: la mejor revisión sobre Parking Hot Wheels

Atoylink Montessori Juegos de Apilamiento Juego de Equilibrio Apilable Animales Bloques de construcción Juguete Madera Juguetes Educativos para Bebés Niños 2 3 4 5 años € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Juguete apilable de animales de madera】 Este adorable conjunto cuenta con 11 animales de madera y un soporte de base. Los niños se enamorarán de la jirafa, el león, el tigre, el elefante, el cocodrilo, el rinoceronte y más.

【Juguetes educativos】 ¡Apilar es muy divertido para los más pequeños! Los juguetes apilables son otra excelente manera para que su hijo conozca diferentes animales y formas. Grandes juguetes educativos para el aula, la guardería o la escuela en casa.

【Seguridad y durabilidad】 Estos juguetes apilables están hechos de madera de pino de alta calidad y pintura al agua ambiental. La superficie lisa no dañará el dedo meñique de su hijo. El tamaño de los bloques de madera es adecuado para que los dedos pequeños los agarren y eviten tragarlos accidentalmente.

【Juguetes de madera Montessori】 Los juguetes apilables fomentan el aprendizaje temprano a través del juego, ya que desarrollan habilidades cognitivas, coordinación ojo-mano y habilidades motoras finas, estimulando la imaginación y la creatividad de los niños.

【Gran regalo para niños pequeños】 Estos juguetes de equilibrio de madera para niños pueden jugar cuando el niño está aburrido. El bebé puede concentrarse en los lindos bloques de construcción y apilarlos lentamente, acompañando bien al bebé en su infancia. La madera apilada es el mejor regalo para niñas y niños.

Jojoin 110 pcs Puzzles de Madera, Juguete Educativo con Pizarra Magnética para Dibujo de Doble Cara, Rompecabezas para NIños de 3 4 5 Años (Animales en Bosque) € 18.91 in stock 1 new from €18.91

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tablero de Dibujo Multifuncional de Doble Cara-El rompecabezas de madera magnético tiene un tablero de dibujo de doble cara en blanco y negro. El lado negro se puede utilizar para dibujar, escribir y hacer graffitis con tiza. Es fácil de usar un borrador(incluido). Las partes del imán se pueden colocar en el lado blanco.

Regalos de Alta Calidad-Los rompecabezas de madera magnéticos están hechos de materiales no tóxicos. Materiales de madera de alta calidad, después de un pulido cuidadoso, sin rebabas, protección del medio ambiente, completamente seguro para los juguetes de los niños.

Rompecabezas Ricos de Animales-Jojoin rompecabezas de madera magnético tiene 14 tipos de animales lindos. Estos animales tienen diferentes expresiones. Por ejemplo, el león parpadeante, el panda sonriente y la ardilla de ojos abiertos. Los niños pueden observar expresiones faciales, mejorar sus habilidades de observación, usar expresiones faciales para comunicarse mejor con amigos y padres y expresar emociones.

Abundantes Accesorios & Fáciles de Llevar-Incluye 110 rompecabezas, 2 tizas, 1 lápiz de color, 1 borrador y 1 guía de rompecabezas. Todas las piezas se embalan en una caja de madera, que es fácil de llevar y almacenar. Es el mejor juguete para que los niños jueguen en coches, aviones, interiores y exteriores.

El Mejor Regalo-Jojoin rompecabezas creativo de madera magnético no solo puede promover el desarrollo intelectual de los niños, sino también promover la relación entre padres e hijos. La pizarra también se puede usar como un tablero de anuncios familiar diario, y los rompecabezas se pueden usar como pegatinas y logotipos de dibujos animados para el refrigerador. Este es el mejor regalo para Navidad, cumpleaños, etc. Es el mejor regalo para su hijo.

EFO SHM Accesorios Juguete Madera, Utensilios Cocina Juego de Roles, Ollas y Sartenes, Apto para Niños Mayores de 3 Años € 28.99

€ 24.50 in stock 2 new from €24.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alta calidad y seguro: todo el forro de madera está fabricado con madera de caucho biológica renovable y teñida con colorantes ecológicos a base de agua. Las ollas y utensilios de cocina están hechos de acero inoxidable de alta calidad.

Accesorios de cocina de juego de madera: un total de 23 piezas, 10 ollas y sartenes de acero inoxidable, 1 vajilla de madera, 7 frutas y verduras de madera, 1 cuchillo, 1 tabla de cortar, 1 sombrero, 1 delantal, 1 caja de almacenamiento

Divertido juguete educativo: este hermoso juguete de madera promueve el juego de roles y ayuda a desarrollar las habilidades motoras finas, inspira el pensamiento práctico e imaginativo y también introduce el concepto de una dieta saludable. Tiene el tamaño perfecto para manos pequeñas, por lo que los niños pueden cortarlas con cuidado y precisión con un cuchillo de madera. También es una buena manera de aprender más sobre la seguridad en la cocina.

Juego de regalo ideal: regala este juego de comida de juguete a casi todos los niños. Ideal para vacaciones, cumpleaños o cualquier ocasión. Nuestros juguetes son una gran alternativa al tiempo de pantalla. Agregue el tiempo de juego de frutas y verduras para completar la experiencia de juego y brinde a los niños una opción emocionante para la diversión sin pantalla.

Divertido juguete de corte de madera: se desmonta y se pega con una hebilla de nailon, tiene un sonido de "crujido" mientras los niños cortan el juguete de comida, ¡puede dar a los niños una sensación realista!

HELLOWOOD Cubo de Habilidades Motoras de Madera para Bebés 8 en 1 Cubo de Actividades (Colorido + Embalaje Azul) € 34.99

€ 32.99 in stock 3 new from €32.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Excelentes regalos para niños de 1 a 3 años】 El cubo de actividades de 6 lados de HELLOWOOD para niños pequeños viene completamente equipado con un tablero adicional para apilar y clasificar y tarjetas de palabras con formas, todos los cuales vienen en una linda caja de regalo. Regalo ideal para niños y niñas de 1, 2, 3 años. Esto es educativo, divertido y seguro. Los juguetes traen grandes sonrisas a las lindas caritas de los niños pequeños.

【Juguetes 8 en 1】Combina 8 actividades diferentes en 1: laberinto de cuentas, xilófono para bebés, reloj de aprendizaje, clasificador de formas, ábaco, engranajes giratorios, clasificación y apilamiento de bloques, tarjetas de palabras. El cubo de juego es un gran juguete Montessori para mantener a su niño entretenido durante horas y desarrollar la mente, los sentidos y la coordinación de los niños.*【Las tarjetas de palabras están en inglés. 】

【Seguro y duradero】 Este cubo de habilidades motoras está bien hecho de madera de caucho sólida, lo suficientemente resistente como para durar más que los más comunes hechos de aglomerado o pino inferior. Pintados con pintura no tóxica a base de agua, estos juguetes de madera son la primera opción de juguetes educativos de los padres para niños pequeños de 1 a 3 años.

【Juega y aprende】Este juguete educativo está diseñado para fomentar las habilidades de conteo y matemáticas, el reconocimiento de colores, patrones, audio y formas, y las habilidades motoras finas de una manera atractiva, divertida e interactiva. El juguete de desarrollo del bebé se transmite y se convierte en el juguete educativo más popular para niños mayores de 18 meses.

【Compacto y resistente】 La parte superior desmontable del cubo se puede jugar por separado y encaja perfectamente en el marco de la caja mientras se voltea para facilitar el almacenamiento, lo que lo convierte en un juguete de viaje fácil de transportar para niños pequeños. 【Dos tipos de martillos de xilófono, suministro al azar.】

Caja Herramientas Maletin Herramientas Juguetes Niños 2 3 Años Montessori Juegos Educativos Cajas de Madera Bricolaje Construcción Manualidades Navidad Regalos Cumpleaños Niñas 2 3 4 5 Años 21 Piezas € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【21 accesorios de herramientas】 Caja de herramientas contiene: 1 cesta de herramientas de madera, 1 llave hexagonal interna, 1 martillo, 4 engranajes, 4 tornillos, 4 tuercas, 4 accesorios con agujeros para satisfacer los deseos de construcción de su hijo.

【disfrute del desafío intelectual】 Mientras construye varios modelos con varios accesorios, su pequeño artesano puede inspirar sus habilidades de coordinación mano - ojo, estimular el desarrollo del cerebro, promover su creatividad, enriquecer su imaginación en la educación temprana y aprender a usar maletín herramientas de manera segura.

【toque ideal de la mano pequeña】Juguetes niños 3 años está hecho de madera maciza de alta calidad; Para la coloración solo utilizamos recubrimientos a base de agua no tóxicos, 360 ° sin burr, muy adecuados para manos pequeñas para niños. caja herramientas juguetes niños tiene una hermosa apariencia de color, un toque cómodo y seguro y un potente desarrollo inteligente, especialmente adecuado para regalo niña 2 3 4 años.

【para llevar al aire libre】Juguetes niños 2 años educativos mide 12 centímetros de altura, 9,5 centímetros de ancho, 20 centímetros de largo y pesa solo 590,00 gramos. el tamaño portátil piezas construccion niños es ideal para que los niños lleven manualidades niños 4 años a cualquier lugar, ya sea en avión, tren o hotel.

Todos los juguetes madera también son probados regularmente por agencias de pruebas independientes. Juego de herramientas tiene un mango práctico, diseñado de acuerdo con la norma europea de Seguridad de juguetes en 71, se recomienda para niños de 2 a 5 años.

Sundaymot Juguetes Niños 1 Año, 4 en 1 Juguetes Madera Montessori Juguetes Educativos 1 Años, Regalo para Niño Niña 1 2 3 4 Años con Xilofono Infantil Martillo -Versión de Bus € 25.49 in stock 1 new from €25.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Juguete de Madera 4 en 1】Este juegos montessori 1 año ofrece 4 opciones de juego: golpear al topo, arrastrar el coche de juguete-autobús, tocar el xilófono y pescar. Formas interesantes captan la atención de los niños, y colores brillantes y vivos también pueden estimular su percepción del color y contribuir al desarrollo cognitivo.

【Seguro y Duradero】Adecuado para niños a partir de 12 meses como juegos de educación temprana. El juguetes para niños de 1 año está hecho de madera natural y colores a base de agua, garantizando seguridad y durabilidad. Además, ha sido pulido en capas, con bordes suaves y una estructura estable, para que los niños puedan agarrarlo y jugar fácilmente.

【Interacción entre Padres e Hijos】El juguete montessori 1 año es la elección ideal para pasar tiempo de ocio junto a los padres y compartir el crecimiento del niño. Fomenta la interacción entre padres e hijos y le permite disfrutar de momentos felices en familia con su hijo. Es el juguete de actividad perfecto para niños pequeños y una excelente opción como juguete educativo para bebés de 12 a 18 meses.

【Idea de Regalo】El juego de golpear topos puede ayudar al desarrollo de la coordinación mano-ojo, mientras que la pesca contribuye a promover las habilidades motoras finas. Tocar un xilófono de madera fomenta la exploración de conceptos musicales simples. El juguetes montessori bebe 1 año es el regalo ideal para niños en edad preescolar de 1, 2, 3 y 4 años, y es adecuado para todas las ocasiones como cumpleaños, Día del Niño, Navidad, Halloween y Acción de Gracias.

【Compra sin Preocupaciones】 Garantía sin preocupaciones de 12 meses; Es una compra completamente libre de riesgos; Si encuentra dudas o insatisfacción al usar el juguetes montessori 1 años, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

WOOMAX Vajilla Juguete, Accesorios Cocina, Utensilios, 12 Piezas de Madera Natural, Juguetes de Hogar, +2 Años, 49328 € 18.95

€ 18.39 in stock 2 new from €18.39 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¡Cocina con la vajilla de madera WOOMAX!

Incluye: 1 sartén, 1 olla, 1 tapa, 1 paleta, 1 cucharón, 2 platos, 2 tenedores, 2 cuchillos, 1 salero y 1 sazonador.

Material: fabricado con madera 100% natural, bordes redondeados y textura suave

Valores: jugeute simbólico, desarrolla la imitaicón de roles, la motricidad fina, la imagianicón y la socializaicón

Edad: se recomienda para niños a partir de 2 años

TOP BRIGHT Cubo de Actividades 5 en 1 - de Madera para Bebés y Niños de 1, 2 años de Edad - Centro Educativo - Laberinto, Engranajes y Bloques - Juguete Divertido para Niños € 35.00

€ 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features APRENDER Y PASARLO BIEN: ¡El cubo de actividades Top Bright le permite a su hijo divertirse mientras mejora sus habilidades motrices y cognitivas! El centro de actividades es colorido y crea un excelente ambiente para que su hijo aprenda y descubra el mundo.

MUCHAS ACTIVIDADES: Nuestro centro educativo incorpora 5 actividades diferentes diseñadas específicamente para niños pequeños. Su hijo puede jugar con el laberinto de cuentas, deslizadores de insectos, engranajes, punteros y bloques de madera y así desarrollar habilidades cognitivas y motrices.

ENFOQUE EN EL APRENDIZAJE: La tabla de actividades Top Bright para niños puede ayudar a desarrollar las capacidades cognitivas de los niños pequeños. Tu angelito puede mejorar su alcance, agarre y coordinación motriz. También puede desarrollar su pensamiento lógico y un concepto más definido del tiempo.

DISEÑO ÚNICO: Nuestro cubo de actividad de madera está hecho con materiales duraderos que garantizan un ambiente seguro para su hijo. La parte superior del laberinto de cuentas es extraíble para que pueda almacenar y transportar fácilmente este increíble centro de actividades.

☀️ REGALO PERFECTO: Pida esta bonita mesa de actividades de madera para su hijo o como un regalo único de fiesta de nacimiento / Baby shower. Es ideal para todos los niños pequeños mayores de 1 año, ya que les permite obtener independencia, aprender y divertirse solos.

ICEKO Cafetera Juguete con 11 Accesorios, Cocinita de Madera Infantil con Piezas móviles y Sonidos realistas,Utensilios Cocina Juguete de Regalo para Niños y Niñas de 3+ € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Despierta la creatividad con esta cafeteria juguete, que permite a los niños crear sus propias infusiones imaginarias y jugar a ser baristas.

Este juguete imita la molienda real de granos de café con un mango giratorio, granos rodantes y encantadores efectos de sonido para una experiencia auténtica.

Permite a los niños gestionar su propia cafetería con una gran variedad de accesorios. Un fantástico complemento para cualquier colección de juegos imaginativos.

Incluye 11 accesorios: 1 cafetera, 1 filtro, 2 platos, 1 taza, 1 cuchara, 1 cartón de leche, 1 espumador de leche, 1 jarra para espumar leche, 1 set para arte latte y 1 pastel.

Hecho con madera maciza de alta calidad, ecológico, seguro, superficie lisa y estructura resistente. Duradero y encantador, asegura largas horas de juego.

Subtail Frutas y Verduras Juguete Madera - Juguetes Montessori Niños 2 Años - Accesorios Cocina Juguete - Comida Juguete Cocinita Infantil - Juguete Juegos Educativos Niños 2 3 Años Regalo Niño Niña € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Seguro y de Alta Calidad】 Los frutas y verduras juguete para alimentos están hechos de materiales de madera natural, todas las piezas de madera tienen bordes lisos y esquinas redondeadas, seguros para los niños. Accesorios cocina juguete recubierta con tinte ecológico a base de agua, no es tóxica, es inodoro y duradera. Todos los alimentos de madera para jugar están conectados con velcro, lo que hace que el corte parezca más realista y brinda a los niños una experiencia más interesante.

【Nueva Actualización y Nuevo Diseño】 Se pueden incorporar dos cajas de almacenamiento extraíbles en la caja para cortar verduras. Los cocinita infantil cuentan con un diseño humanizado, los niños pueden poner fácilmente la comida directamente en la caja de almacenamiento después de cortar los juguetes de madera para verduras. Las pegatinas de bricolaje satisfacen la imaginación de los niños. Los niños pueden decorar su caja para cortar verduras y crear su propia caja para cortar verduras única

【Ricos Frutas y Berduras Juguete】 El divertido juguetes montessori para niños pequeños incluye tomates, maíz, limones, cebollas, peras, zanahorias, naranjas, sandías, plátanos, 2 cajas de almacenamiento, 2 cuchillos de madera, una pegatina de bricolaje y una tabla de cortar. Hay una variedad de cocina juguete disponibles para que los niños jueguen roles y se pueden ensamblar o desmontar, brindando diversión infinita a los niños.

【Regalo Niño y Niña 2 3 4 Años】 Los juguetes de cocinita de madera Montessori son regalos de Navidad y regalos de cumpleaños ideales para niños de 2, 3 y 4 años. Agregue juguetes de madera con frutas y verduras para completar la experiencia de juego de simulación y brinde a los niños una opción divertida para divertirse sin pantallas. Esta también es una excelente manera de aprender sobre seguridad en la cocina. Los cocina juguete de madera son un gran regalo para niños y niñas de 2-4 años.

【Juguetes de Madera para Educación Temprana】 La comida juguete ayuda a cultivar la conciencia de los niños sobre los colores y tipos de alimentos, verduras y frutas, promueve las habilidades cognitivas, cultiva la paciencia de los niños y mejora las habilidades motoras a través de sus propias manos. Gran juguetes niños 2 años, preescolares, niños y niñas. READ Los 30 mejores Yu Gi Oh Cartas Español capaces: la mejor revisión sobre Yu Gi Oh Cartas Español

Lehoo Castle Juguetes Frutas y Verduras, Juguetes de Cocina, Juguetes de Comida de Madera, Juego de Roles para Niños 3+, Regalos Navidad para Niños Niñas 4 5 6 7 8 € 32.99 in stock 1 new from €32.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SEGURIDAD PREMIUM: este accesorio de cocina para niños es muy realista. Hecho de madera de alta calidad con superficie lisa y curvas, no tóxico, inodoro y duradero. Las etiquetas autoadhesivas reutilizables no son objetos fáciles de despegar.

MÁS DE 20 ACCESORIOS INCLUIDOS: este juguete de comestibles de madera Lehoo Castle tiene como tema las compras simuladas en un supermercado. Contiene elementos de los cuatro grupos de alimentos frutas, verduras, carnes y bebidas para el juego de roles. Incluye kiwi, aguacate, calabaza, champiñones, ajo, carne de res, pescado, huevos, jugo de naranja y más.

FÁCIL DE ALMACENAR Y LLEVAR: Nuestro juego de accesorios de cocina para niños incluye cuchillos de madera, tablas de cortar, juguetes de comida rebanables y más, mientras que la bolsa de mano única incluida le brinda una manera fácil de mantenerlos perfectamente organizados o llevarlos a donde quiera que vaya.

LOS MEJORES JUGUETES EDUCATIVOS: los accesorios de cocina de madera para niños pequeños pueden mejorar las habilidades motoras, la coordinación mano-ojo-cuerpo, el pensamiento lógico para comprender los lugares y las relaciones espaciales de los objetos, y se pueden usar para enseñar a reconocer colores, clasificar, cotejar y agrupar.

EL MEJOR REGALO PARA NIÑOS: este juguete educativo para cortar es un excelente regalo de Navidad para niños pequeños de 3 años en adelante. Fantástico para vacaciones, viajes, fiestas o cualquier otra ocasión. Los niños pueden disfrutar de juegos de cortar y combinar con más diversión y risas. Debe jugarse bajo la supervisión de los padres.

WOOMAX- Tren de madera con animales, Multicolor (ColorBaby 40997), a partir de 18 meses. € 17.95

€ 14.95 in stock 4 new from €14.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El tren de madera natural de 41 cm es un juguete ecológico WOOMAX recomendado a partir de 18 meses

Incluye 19 piezas de diferentes formas y tamaños pintadas con animales o con motivos infantiles

Cuenta con ruedas de madera para su desplazamiento y un ganchito en cada vagón para unir el tren

Cada vagón tiene entre 2 y 3 columnas de madera para apilar las diferentes piezas encima

Juguete que fomenta el desarrollo de la creatividad, la imaginación y ayuda a la coordinación entre manos y vista

kramow Cocina de Juguete de Madera con Frutas y Verduras para Cortar, Set de Comida de Juguete, Accesorios de Cocina de Madera para Juegos, Juguetes de Alimentos, Regalos para Niños Niñas 3+ años € 32.99 in stock 1 new from €32.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¡AVENTURA CULINARIA EN EL JUEGO! - Sumérgete en un mundo de sabores con nuestro juego de cortar alimentos, que presenta una emocionante variedad de verduras, frutas, mariscos, huevos, una tabla de cortar, dos cuchillos de cocina y una práctica cesta de verduras. Observa cómo tus pequeños chefs preparan deliciosas creaciones con cuchillos y tablas de madera seguros.

¡INCREÍBLEMENTE REALISTA Y DURADERO! - Nuestros juguetes de alimentos cuentan con diseños realistas que están construidos para durar. Los cierres de velcro son como magia culinaria, manteniendo las piezas unidas de manera segura y permitiendo que se corten fácilmente con los cuchillos de madera.

¡COLORIDO Y SEGURO PARA NIÑOS! - Explora un arco iris de alimentos de madera, rebosantes de verduras y frutas vibrantes. Descansa tranquilo sabiendo que cada pieza está diseñada para ser segura para los niños, evitando cualquier riesgo de ingestión accidental. ¡Es un festín para los ojos y una delicia segura para jugar!

¡UNA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE SALUDABLE! - Di adiós al aprendizaje aburrido con nuestro Juego de Cortar: es un emocionante viaje educativo por el mundo de las frutas y verduras. Este juguete es más que diversión; es una herramienta para desarrollar habilidades motoras finas, coordinación mano-ojo y un vocabulario en expansión. ¡Prepárate para una aventura llena de sabor!

¡EL REGALO IDEAL PARA EL JUEGO CREATIVO! - Nuestro juego es una puerta de entrada al juego imaginativo, la exploración sensorial y el desarrollo de habilidades motoras pequeñas. Es una receta para el éxito en habilidades motoras finas, ya sea que los niños jueguen solos o participen en aventuras culinarias con amigos, ¡mejorando sus habilidades lingüísticas en el camino!

8 en 1 Camión de Actividades de Madera Juguetes Educativos Montessori para Clasificar y Apilar Zanahoria Pesca Pájaro Carpintero Gusanos Laberinto Engranajes de Colores para Niñas Niños de 1 2 3 Años € 24.99 in stock 4 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【8-EN-1 JUEGOS DE ACTIVIDADES】Este conjunto de juguetes de camiones de actividad de madera contiene clasificación y apilamiento, coincidencia de formas, cosecha de piña y zanahoria, pesca del estanque, pájaro carpintero magnético atrapa gusanos, laberinto de peces, engranajes giratorios y cuentas de colores. 8 juegos diferentes proporcionan ejercicio sensorial y diversión variada para sus niños pequeños.

【DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA】Los juguetes Montessori mejoran la coordinación mano-ojo, el reconocimiento de colores y frutas, las habilidades motoras finas, impulsan la imaginación y la creatividad, desarrollan el pensamiento espacial y las habilidades de resolución de problemas, ayudan a comprender el movimiento mecánico y a explorar el mundo.

【CAMIÓN MULTIPROPÓSITO】Con una cuerda en la parte delantera del camión y las ruedas de trabajo, los niños pueden tirar o empujar para moverse fácilmente. La tapa es extraíble y el espacio es amplio que puede almacenar todos los accesorios en el camión, manteniendo las cosas organizadas y cultivando buenos hábitos.

【JUGUETES SEGUROS Y ATRACTIVOS】Los juguetes están hechos de madera duradera y cubiertos con pintura de agua no tóxica. Bloques gruesos, imanes fuertemente incorporados, bordes pulidos, esquinas redondas, patrones vívidos y colores brillantes, los exquisitos juguetes no solo cumplen con los requisitos de los padres para la calidad y la seguridad, sino que también satisfacen la necesidad del bebé de un aprendizaje divertido.

【REGALO IDEAL】La caja del paquete está diseñada como una hermosa caja de regalo, que es ideal para la presentación de regalos. El conjunto de juguetes multifuncionales es un gran regalo para el primer cumpleaños de los niños, la Navidad y otras fiestas.

WOOMAX Comida Sushi Madera, Juguetes de Alimentos, Bandeja de Comidas para Niños, 14 Piezas, +2 Años, 49336 € 14.61 in stock 2 new from €14.53

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bandeja de sushi con acesorios de madera WOOMAX para niños

Incluye: 2 palillos, 1 cuenco, 1 bandeja, 8 piezas de sushi diferentes, 1 bote de soja y 1 plato con soja

Material: fabricado con madera natural, bordes redondeados y textura suave para un juego seguro

Valores: fomenta el desarrollo de la imaginación y la habilidad manual, el aprendizaje de nuevo vocabulario y otras culturas,

Edad: se recomienda para niños a partir de 2 años

Juguetes de Cocina de Madera para niños, Juguete magnéticos de Frutas y Verduras educativos de simulación y Juguete de percepción de Color para Bebe en Edad Preescolar niños niñas € 22.99 in stock 2 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features VARIEDAD DE ALIMENTOS RICOS - Este conjunto de juguetes de cocina contiene una colorida selección de fruta y verdura. Incluye: Melocotón, Banana, Pera, Kiwi, Zanahoria, Pepino, Berenjena, Tomate y Pelar, cuchillo de cocina, tabla para cortar, caja de almacenamiento de madera.

EXCELENTE CALIDAD - Nuestros juguetes de madera para frutas y verduras hecho del material de la más alta calidad que es durable, seguro. Se coloca un imán en el centro de cada fruta y verdura, y los niños pueden separarlos o combinarlos fácilmente, los colores ricos pueden atraer su atención.

OBJETIVOS EDUCACIONALES - Cultive la percepción de los niños del color, en el juego para entrenar a los niños en la mano, el cerebro, la coordinación de los ojos. Los padres que juegan con niños, les enseñan a comprender la forma y las características de cada fruta y verdura, desarrollan las capacidades cognitivas de los niños.

SEGURO Y NO TOXICO - Nos centramos en los juguetes de madera, seguimos el principio de protección del medio ambiente y desarrollo sostenible, todos los productos están hechos de madera natural, inodora y no tóxica, y están certificados por el centro de servicio internacional de pruebas.

REGALO FAVORITO PARA NIÑOS - Regalar este juego de juguetes para regalo a cualquier niño es una gran recompensa o incentivo para los niños, adecuado para festivales, cumpleaños o cualquier ocasión. (Consejos: no apto para niños menores de 3 años. ¡Para uso bajo supervisión de un adulto!)

