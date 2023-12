Inicio » Juguete Los 30 mejores Juegos De Rol De Mesa capaces: la mejor revisión sobre Juegos De Rol De Mesa Juguete Los 30 mejores Juegos De Rol De Mesa capaces: la mejor revisión sobre Juegos De Rol De Mesa 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Juegos De Rol De Mesa?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Juegos De Rol De Mesa del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Devir - Alice ha desaparecido, Juego de Rol Mudo, Juego de Rol con Amigos, Juego de Rol de 16 años (ALICE)

€ 20.00

Amazon.es Features Un juego en el que los jugadores se comunican utilizando aplicaciones de mensajería instantánea a través de sus teléfonos móviles

Una experiencia inmersiva diseñada para jugarse en una única sesión, aunque puede volver a jugarse

Un 3% de los beneficios de Alicia Ha Desaparecido van en beneficio de la ONG Movimiento Por la Paz

Explora nuestra gama de productos

Devir - En Las Cenizas, Juego de rol, Libro de rol, Nueva Edición (ENLASCEN)

€ 40.00

Amazon.es Features El juego que te permite vivir una gran aventura con un libro y un lápiz

Un sistema de juego nunca visto antes que combina elementos de videojuego de rol, dungeon crawler y librojuego dando lugar a un formato que denominamos juegolibro

242 páginas a todo color y entre 12 y 15 horas de juego en cada aventura, con la posibilidad de volver a jugarlo y vivir experiencias completamente distintas READ Los 30 mejores Monster High Cleo capaces: la mejor revisión sobre Monster High Cleo

Edge Entertainment Caja de Inicio: La Llamada de Cthulhu Ed revisada - Juego de rol en Español (EECHCT00A)

€ 34.99

Amazon.es Features Esta Caja de inicio contiene todo lo que necesitas para comenzar a jugar a La llamada de Cthulhu, el juego de rol de misterio y horror. Un juego de rol es un pasatiempo social en el que todos trabajan en equipo, interpretando cada uno a un personaje investigador.

Uno de ellos dirige el juego (el Guardián de los Arcanos), consulta las reglas y presenta la historia y la trama de la aventura a los otros jugadores.

Piensa en ello como en una obra de teatro en la que todo se basa en la improvisación.

Los dados y las reglas determinan el éxito y el fracaso de las acciones de tu personaje, mientras te ves catapultado a nuevas situaciones dramáticas que pondrán a prueba tus nervios. ¡Lo importante es divertirse!

Juego de rol a partir de dos jugadores, recomendado a partir de 14 años.

Hasbro Gaming Avalon Hill - Sistema de Juego HeroQuest - Juego de Aventuras en Mazmorras para 2 a 5 Jugadores a Partir de 14 años

Amazon.es Features El juego de mesa HeroQuest de Avalon Hill es un juego de fantasía y rol en el que los jugadores deben cooperar en la lucha contra Zargon y sus monstruos, completar misiones y saquear mazmorras.

El malvado hechicero Zargon cada vez es más fuerte. El reino necesita héroes en la lucha contra el mal y sólo seran capaces de derrotarlo: el bárbaro, el enano, la elfa y el mago.

Todas las cartas y el libro de misiones de HeroQuest cuentan con increíbles ilustraciones que llevan la imaginación de los jugadores a un mundo de fantasía lleno de monstruos, trampas y mazmorras.

En las más de 90 cartas ilustradas detalladamente encontrarás tesoros, artefactos antiguos y hechizos poderosos para fortalecerte en tu emblemática misión. ¡Pero también hay cartas de monstruos!

Este juego de mesa incluye detalladas figuras en miniatura sobre bases de 25 mm y mobiliario para una experiencia de juego premium e inmersiva mientras exploras las mazmorras.

Devir - Exit: La cabaña abandonada, Juego de Mesa en Español para Adulto, con Amigos, Escape Room, de Misterio (BGEXIT1)

€ 14.99

Amazon.es Features De 1 a 6 jugadores

A partir de los 12 años

Duración 45-90 minutos

Edición en español

Dificultad: Avanzado

Devir - Las Leyendas de Andor, Juego de Mesa, Cooperativo con Amigos, 10 años (BGANDOR)

€ 39.85 in stock 14 new from €38.36

€ 42.00

Amazon.es Features Ganador del Premio Juego del Año en España el 2013

Un juego del afamado ilustrador y diseñador Michael Menzel

Duración aproximada de la partida: 60-90 min

Este juego dispone de 66 cartas

Número de jugadores: 2 - 4 jugadores

Asmodee - Ciudadelas Clásico - Juego de Cartas en Español

€ 13.46 in stock 23 new from €13.46

€ 15.99

Amazon.es Features El producto representa un juego de tablero

Luchas por ser el próximo Maestro Constructor del reino, pero antes debes impresionar a la nobleza con tu capacidad para el desarrollo de ciudades, con la ayuda de diversos personajes

Contiene 8 cartas de personaje, 68 cartas de distrito, 7 cartas de ayuda de juego, 1 ficha de corona y 30 fichas de monedas de oro

La edad mínima recomendada es de 8 años

Es adecuado para 2-10 jugadores

Ocaso: Juego de rol en solitario

€ 9.00

Amazon.es Features Is Adult Product Language Español Number Of Pages 50 Publication Date 2023-09-07T00:00:01Z

Edge Entertainment - Juego de Tronos el juego de tablero - Español, a partir de 14 años.

€ 64.99

Amazon.es Features ¡Reclama el Trono de Hierro y las tierras de Poniente!

En Juego de Tronos: El Juego de Tablero, basado en la popular serie de novelas Canción de Hielo y Fuego de George R.R. Martin

los jugadores toman el control de las grandes Casas de Poniente y se embarcan en una épica lucha para hacerse con el Trono de Hierro.

De 3 a 6 Jugadores

A partir de 14 Años de edad

USAopoly Harry Potter Hogwarts Battle - Español

€ 49.99

Amazon.es Features En este juego cooperativo, elegirás a uno de los heroicos harry potter, ron weasley, hermione granger o neville longbottom para derrotar a una serie de malvadas amenazas

Los villanos inician ataques contra ti para intentar conquistar el mundo mágico haciéndose con los lugares

Este juego está diseñado para ser jugado a lo largo de siete aventuras de dificultad creciente para derrotar de una vez por todas a quien-tú-sabes

Jugando cooperativamente como los héroes, ganas la partida si derrotas a todos los villanos antes de que se hagan con el control de todos los lugares y pones hogwarts a salvo, por ahora

De 2 a 4 jugadores. A partir de 12 años de edad.

Devir - El Anillo Único: Caja de Iniciación 2da Edición, Juego de Rol, Juego de Rol de Iniciación (AU2CAINSP)

€ 40.00

Amazon.es Features La Caja de iniciación de El Anillo Único de Devir

Asmodee - Libellud- Obscurio - Español, Color (LIBOB01ESPT), a partir de 10 años.

€ 46.55 in stock 2 new from €46.55

€ 47.99

Amazon.es Features Obscurio es un juego cooperativo asimétrico basado en comunicación por imágenes y roles secretos

Un jugador es el grimorio y debe guiar a su equipo hacia la salida, habitación por habitación, dando pistas sobre la puerta correcta por la que pasar, representada por una carta bellamente ilustrada; los magos, que forman el resto del equipo, cooperan para descifrar los detalles señalados por el grimorio y encontrar la carta correcta

Pero hay un traidor entre ellos que debe confundir al equipo señalando cartas equivocadas y tratando de dirigir la decisión final hacia sus propios intereses

Comunica de manera eficiente tus ideas y evita las ilusiones que se interpondrán en tu camino para salir de la biblioteca del hechicero; pero ten cuidado, no puedes confiar en nadie

Steve Jackson Games - Munchkin: Critical Role - Board Game

€ 30.94 in stock 4 new from €30.79

€ 33.99

Amazon.es Features Lucha contra adversarios familiares de Critical Role Mighty Nein y recoge tesoros para subir de nivel.

Con ilustraciones y personajes de la campaña Mighty Nein: Beauregard "Beau" Lionett, Caduceus Clay, Caleb Widogast, Fjord Stone, Jester Lavorre, Nott the Brave y Yasha Nydoorin.

Ábrete camino por el juego subiendo de nivel, recogiendo objetos, ganando tesoros... pero ten cuidado con los demás jugadores que intentarán acabar contigo en este juego Munchkin.

Juego de mesa, tablero y cartas de rol crítico con licencia oficial. Creado bajo licencia de Steve Jackson Games. El regalo perfecto para los fans de Munchkin y Crtitical Role que estén listos para una batalla épica.

Para 3 a 6 jugadores | A partir de 10 años | 60 minutos | Versión en inglés

BORRAS - Peaky Blinders. Juego de Mesa de Estrategia, Conviértete en el gánster más temido de Birmingham, A Partir de 14 años, Única Versión en Español (18862)

€ 42.44 in stock 13 new from €42.43

€ 49.99

Amazon.es Features Regresa a los locos años veinte en la ciudad de Birmingham y juega tu papel en una emocionante guerra entre bandas de gánsteres.

Aumenta tus estadísticas personales, como el carisma, la fuerza y el intelecto, para vencer a tus enemigos y completar tus misiones. Pero no podrás hacerlo sin ayuda.

¡Crea una red de amigos y enemigos, invierte en ron, piezas de automóvil, armas y carreras de caballos, y enfréntate a tus competidores para convertirte en el gánster más temido de Birmingham!

Gestiona y aumenta tu negocio comerciando con materiales. Envía a tus secuaces a los lugares correctos para reforzar tu equipo, conseguir materiales o atacar territorios enemigos.

Decide acertadamente y mejora el resultado de tu tirada con el dado. Vende los materiales que consigas para ganar dinero y aumentar tu imperio. READ Los 30 mejores Pepa Pig Figuras capaces: la mejor revisión sobre Pepa Pig Figuras

Devir - Warhammer: Juego de Rol de Fantasía, Juego de Rol con Amigos, Juego de Rol 14 años (WFBASICO)

€ 37.51

Amazon.es Features Este juego de rol de fantasía le transporta de vuelta al viejo mundo

Es un juego con criaturas aterradoras que sólo piensan en la destrucción

Incluye aventuras y peligros sombríos en el viejo mundo

Es adecuado para pasar el tiempo libre

Apostrophe Games CREA tu Propio Juego de Mesa (Tablero de Juego en Blanco, Caja y Accesorios) (Deluxe Juego de Mesa en Blanco)

€ 29.99

Amazon.es Features El set PERFECTO para crear TU PROPIO juego de mesa

Tablero de juego en blanco de 45,6 cm x 45,6 cm Y caja de juego en blanco

¡GRAN para proyectos escolares, regalos o hacer un nuevo juego increíble!

Ahora con: 108 en blanco cartas de tamaño de póker, (2 barajas de 54), 5 dados en blanco, 2 dados estándar, 8 fichas de jugador multicolor, 1 hoja de regla en blanco, temporizador de arena de 60 segundos, 8 tableros de jugador en blanco con soportes multicolores y 1 spinner de juego base en blanco.

Mysterium | A Partir de 10 años | De 2 a 7 Jugadores | 42 Minutos | Multilenguaje (Incluye Español) | Juego de Mesa |

€ 37.95 in stock 19 new from €37.95 Consultar precio en Amazon

€ 41.99

La meta es descubrir la verdad tras la muerte del espíritu que encanta la mansión consiguiendo que su alma descanse en paz

Nada más contactar con él os dais cuenta de que no puede deciros directamente la identidad de su asesino

Claramente trastornado, el espíritu tiene recuerdos vagos sobre su muerte, Vuestra tarea es reconstruir los eventos de esa noche con su ayuda

De 2 a 7 jugadores, A partir de 10 años de edad, Duración de 40 min

CMON - Edge Entertainment Bloodborne: el Juego de Tablero en español, hasta 4 jugadores

€ 83.99 in stock 8 new from €83.99

€ 101.16

Amazon.es Features Bienvenido a casa, buen Cazador.

Un desafiante y tenebroso juego cooperativo donde 1 a 4 Cazadores deberán explorar la ciudad de Yharnam.

Juega 4 Campañas distintas en la ciudad gótica de Yharnam.

Este juego está basado en el premiado video juego Bloodborne de Sony Interactive Entertainment.

A partir de 14 años de edad.

Caja de Inicio: Los Dragones de la Isla de Las Tempestades (Versión en Español)

€ 22.99

Amazon.es Features Libro de aventura de 48 páginas con todo lo que necesitas para empezar.

Reglamento de 32 páginas para jugar con personajes de niveles 1 a 3.

5 personajes listos para jugar.

6 dados poliédricos de juego.

GWHOLE 6 Conjuntos Dados de rol(42 Piezas) Dado Poliédrico Professional para Juegos de Mesa, Dungeons y Dragons DND RPG MTG Juegos de rol con Bolsa Negra Portátil

€ 16.29

Amazon.es Features CONTENIDO: Un juego de 7 dados de rol: D20, D12, D10 (00-90), D10 (0-9), D8, D6 y D4. Hay 6 conjuntos, 42 piezas en total.

MATERIAL: Los dados poliédricos están hechos de acrílico, impermeables y son translúcidos con purpurinas, de color fresco y especial.

APLICACIÓN: Adecuedo para jugar las partidas de rol, los juegos de mesa, o Dungeons y Dragons DND, MTG, RPG etc.

Cada conjunto de dados viene con una BOLSA Negra que es portable y fácil de mantener los dados evitando perderlos.

Garantía: este producto que ofrecemos un año de garantía. Si hay problemas del producto, por favor póngase contacto con nosotros.

Devir - El Infiltrado, Juego de Mesa, Juego de Mesa de Estrategia, Juego de Mesa de Roles con Amigos (BGINFSP)

€ 18.00

Amazon.es Features Una evolución/revolución del juego La Tripulación

Un juego de bazas y roles ocultos

Un juego veraniego para las sobremesas con amigos

Hasbro Gaming Dungeons and Dragons, 2 jugadores, Comienza la aventura, Multicolor

€ 32.99

Amazon.es Features Este juego de mesa de fantasía es un portal al universo mágico de Dungeons and Dragons

Diseñado para 2-4 jugadores a partir de 10 años

Pueden elegir y personalizar a sus personajes usando las 4 figuras que se corresponden con cada héroe

Luchar contra monstruos emblemáticos de DandD

Experimentar una nueva aventura cada vez

Edge Munchkin MU01 - juego de mesa

€ 24.65 in stock 24 new from €24.64

€ 25.99

Amazon.es Features Mata a los monstruos. Roba el tesoro Llévate a tus amigos. Bass at the Dungeon. Mata todo lo que encuentres. Trae a tus amigos y diviértete con sus cosas. Coge el tesoro y corre

Todo lo que necesitas hacer es matar monstruos y llevarte objetos mágicos.

Empieza por matar la planta en una maceta y la Babeante Babosa, y descubre cómo llegar al dragón del plutonio.

Fabricado en: - España

Edge Entertainment Alien: el Juego de rol - Juego de rol en Español (EEFLAL01)

€ 49.99

Amazon.es Features «No tenéis ninguna posibilidad, pero... contáis con mi simpatía.»

En tus manos tienes el juego de rol oficial de ALIEN

Se proporcionan reglas rápidas y efectivas diseñadas específicamente para vivir una auténtica experiencia ALIEN.

El formato cinematográfico consta de escenarios pregenerados que emulan el desarrollo argumental de una película de ALIEN.

El formato de campaña está diseñado para jugar de manera continuada con un mismo reparto de personajes a lo largo de varias partidas

Ravensburger- Disney Villainous, Versión Española, Juego de Mesa, 2-6 Jugadores, Edad Recomendada 10+

€ 50.99 in stock 10 new from €50.96

1 used from €50.38

Free shipping Consultar precio en Amazon

€ 63.45

Descubre las habilidades únicas de tu personaje y su estrategia ganadora, aprovechando al mismo tiempo los giros del destino para frustrar los planes de tus oponentes. ¿Quién triunfará sobre las fuerzas del bien y se hará con la victoria

Disney Villainous es para 2-6 jugadores y está recomendado para mayores de 10 años. Las dinámicas de juego se adaptan fácilmente a diferentes categorías de jugadores: expertos, principiantes, familias y entusiastas del universo Disney

El juego de Disney Villainous contiene: 6 Tableros, 6 Peones de Villano, 180 Cartas de Villano, 90 Cartas de Destino, 80 Monedas, 4 Fichas, 1 Caldero, 6 Cartas de Ayuda, 6 Guías de Villano, Instrucciones

Los materiales, las cartas y los tableros ilustrados con gran esmero y el atractivo diseño de los peones hacen del juego un regalo óptimo para los apasionados del mundo Disney

Dark Souls: The Board Game - Explorers Expansion - Juego de Mesa de Juego de rol Dungeon Crawl del Universo Dark Souls con 27 miniaturas RPG detalladas

€ 38.12

Amazon.es Features Juego de expansión: la expansión Explorers está diseñada para su uso con Dark Souls: The Board Game. Entra en el universo Dark Souls y enfréntate a una reinvención de mesa de uno de los videojuegos más desafiantes jamás hechos.

NUEVOS ENCUENTROS DE JUEGO DE ROLES: Los componentes para un nuevo encuentro con el mini jefe y un nuevo encuentro con el jefe principal mejoran aún más las opciones de los jugadores y proporcionan nuevos desafíos: prepárate para un juego de rol totalmente inmersivo.

Nuevos desafíos: esta expansión al icónico juego de rol Dark Souls también añade nuevas cartas de encuentro que te sumergen en batallas más grandes que nunca, introduciendo un nuevo nivel de peligro. ¿Estás a la altura del desafío?

Qué incluye: dentro de esta nueva expansión, encontrarás nuevas miniaturas de terreno en forma de cofres, barriles, lápida y una hoguera, así como nuevos adversarios para mejorar Dark Souls - The Board Game.

1 a 4 jugadores | A partir de 14 años | Tiempo de juego de 90 a 120 minutos READ Los 30 mejores Trajes De Carnaval capaces: la mejor revisión sobre Trajes De Carnaval

Avalon Hill HeroQuest Pack de Misión La Luna del Terror - Requiere el Sistema de Juego HeroQuest para Jugar - Juegos de rol

€ 44.99

Amazon.es Features EXPANDE TU SISTEMA DE JUEGO HEROQUEST: ¡Este Pack de Misión La Luna del Terror concluye la emocionante historia que comenzó con la expansión La Maga del Espejo! (Requiere el sistema de juego HeroQuest para jugar. (Se venden por separado.

LA ÉPICA AVENTURA CONTINÚA: ¡Libra finalmente a Elethorn de la terrible influencia de Zargon! Las cartas y el Libro de Misiones de esta expansión fantástica de HeroQuest cuentan con un diseño que te sumerge en la peligrosa aventura

INCREMENTA TO COLECCIÓN DE MINIATURAS: Esta expansión de juego de mesa viene con 29 miniaturas detalladas, incluidos muebles, Guerreros Élficos, Sectarios del Terror, Espectros, una Aparición del Terror y más

INCLUYE 10 EMOCIONANTES MISIONES: La expansión de La Luna del Terror incluye 10 Misiones, además de fichas a todo color y 58 cartas de juego. La aventura tiene lugar en un mundo élfico lleno de monstruos, trampas, tesoros y hechizos de la Luna del Terror

REPETICIÓN ILIMITADA: Penetra en el mundo de HeroQuest con este pack de expansión que contribuye a que el juego nunca termine. Los jugadores también pueden crear sus propias historias y misiones

Fantasy Flight Games Insondable - Juego de Mesa en Español, 6 jugadores

€ 68.79 in stock 10 new from €68.79

€ 89.99

Amazon.es Features En Insondable, la desconfianza, la intriga y las estrategias maquiavélicas están a la orden del día.

Tus amigos y tú estáis al mando del buque, pero no todo el mundo es de fiar.

Mientras unos seres monstruosos, los profundos, emergen de las profundidades abisales para asaltar el barco, cualquiera de los jugadores podría ser en realidad un vil sectario o un horripilante híbrido de profundo y estar conspirando en secreto contra el resto del grupo.

Vigila siempre a tus compañeros. vas a necesitar toda tu astucia para evitar que la embarcación acabe en una tumba acuática.

De 3 a 6 Jugadores. a partir de 14 años.

Devir - Catan, Juego de Mesa, 3-4 jugadores, Juego de Mesa Familiar, Juego de Mesa para jugar con Amigos (BGCATAN)

€ 39.50 in stock 33 new from €39.50

€ 45.00

Amazon.es Features Premio Spiel des Jahres 1995

Un juego que implica atención e estrategia

Duración aproximada de la partida 75 min

Recomendado para 3 o 4 jugadores Edad recomendada +10 años

Premio Spiel des Jahres 1995

Asmodee The Island - Juego de Mesa en Español, 8-99 años

€ 34.99

Amazon.es Features Diriges un equipo de valientes Exploradores, en una expedición a una exótica isla llena de peligros y tesoros.

De repente, el volcán que corona este exuberante arrecife, hasta ahora dormido, ¡ha entrado en erupción!

La tierra comienza a temblar y la isla se hunde, lenta e inexorablemente, en el mar. Debes salvar a tu equipo si quieres ganar la partida.

El objetivo del juego es conseguir que tus Exploradores lleguen a tierra firme, con la mayor cantidad de tesoros posible.

De 2 a 4 Jugadores. A partir de 8 años

