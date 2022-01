Inicio » Electrónica Los 30 mejores Pulsera De Actividad Hombre capaces: la mejor revisión sobre Pulsera De Actividad Hombre Electrónica Los 30 mejores Pulsera De Actividad Hombre capaces: la mejor revisión sobre Pulsera De Actividad Hombre 4 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Pulsera De Actividad Hombre?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Pulsera De Actividad Hombre del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Mi Smart Band 6 *1.56 Pantalla Completa Amoled* 30 Modos de Entrenamiento* Monitor SpO2* Resistente al Agua hasta 50 m* Aplicación Conection Mi Wear y Mi fit

€ 34.99

1 used from €34.29

Amazon.es

Amazon.es Features Nueva pantalla completa: pantalla AMOLED de 1.56» 49% más grande que su predecesora Mi Smart Band 5; resolución de 326 PPI, para ver imágenes y contenido de texto aún más claramente

Seguimiento deportivo: 30 modos de entrenamiento para registrar su frecuencia cardíaca y las calorías quemadas, incluidos Pilates y Zumba; Control de salud: el seguimiento de SpO2 puede detectar su nivel de saturación de oxígeno en la sangre, vital para su salud

El monitoreo del sueño es capaz de registrar la fase REM, las siestas diarias y la calidad de la respiración del sueño; monitoreo diario de la frecuencia cardíaca también a través de empuje

Correa antibacteriana Ag+; el material de TPU dentro de la correa contiene agentes antibacterianos Ag+ para proteger la piel de los gérmenes

Uso prolongado y carga fácil: hasta 14 días de duración de la batería con uso estándar; carga simplificada gracias al cargador magnético; resistente al agua hasta 5 ATM 50 m

Kounga FitPro Tonic, Pulsera de Actividad Inteligente con Monitor de Sueño, Podómetro, Contador de Calorías, Pantalla a Color

€ 6.63 in stock 1 new from €6.63

Amazon.es

Amazon.es Features Frecuencia cardíaca, presión arterial, pasos y más – la tecnología y los sensores más avanzados para llevar la cuenta de tus actividades diarias; con tu compañero de entrenamiento podrás controlar tu presión arterial, frecuencia cardíaca, distancia recorrida, pasos, calorías quemadas y mucho más

Llamadas y mensajes en tu muñeca – deja que el fit pro tonic te ayude a estar más organizado y así aliviar estrés; recibe notificaciones en tu fit pro tonic de llamadas, calendario, SMS y muchas otras aplicaciones como Facebook, WhatsApp, LinkedIn y twitter para que no te pierdas nada

Recordatorios de sedentarismo, sueño e hidratación – recibe recordatorios para evitar estar sin moverse, beber agua y hasta puedes monitorear tus horas de sueño para estar fresco por las mañanas y lograr un estilo de vida más sano

Pantalla de alta definición y batería de larga duración – con la alta definición para ver la pantalla con la mayor nitidez posible, una batería de larga duración y una correa súper cómoda, verás que el fit pro tonic es el mejor compañero de entrenamiento; tiene certificado ce y rohs

Xiaomi Band 5, Unisex adulto, Negro, *Gran pantalla dinámica a color de 1.1"*Monitorea completamente tu ritmo cardíaco, el sueño y el estado

€ 27.90 in stock 74 new from €26.80

50 used from €19.58 Consultar precio en Amazon

Amazon.es

Mayor Resistencia al Agua: Xiaomi Mi Band 5 puede funcionar bien bajo el agua y cumplir con sus tareas diarias.

Funciones Convenientes: Vea instantáneamente SMS, llamadas, notificaciones de aplicaciones y música.

Administra Tu Salud: Xiaomi Mi Band 5 controlará tus pasos, frecuencia cardíaca, calorías quemadas, etc. y puede ayudarte a ajustar tus hábitos de sueño

Hasta 14 días de batería

TOPLUS Smartwatch,Pulsera Actividad Inteligente,Cronómetros,Calorías,Monitor de Sueño,Podómetro Pulsera Actividad Inteligente Impermeable IP68 Smartwatch Hombre Reloj Deportivo para Android iOS

Amazon.es

Amazon.es Features ❤ SEGUIMIENTO DE FITNESS CON MONITOR DE RITMO CARDÍACO: El monitoreo continuo de frecuencia cardíaca las 24 horas lo ayuda a conocer mejor los detalles de su frecuencia cardíaca, como el ejercicio máximo, el ejercicio cardiovascular y la quema de grasa.

❤ SEGUIMIENTO DE SUEÑO AUTOMÁTICO: el rastreador de actividad física reconocerá automáticamente su estado y controlará el progreso de su sueño, identificando el sueño profundo y las horas de sueño ligero para ayudarlo a ajustar y mejorar la calidad del sueño. También puede configurar el reloj para dormir y despertar a través del rastreador de ejercicios.

❤ PANTALLA MÁS GRANDE Y CORREA DE MUÑECA AJUSTABLE: La navegación por deslizamiento en la pantalla OLED de 0.96 '' hace que la pulsera sea más moderna y fácil de controlar. La longitud de la correa de muñeca ajustable es de 6.7 ”~ 9.4” que se adapta a la mayoría de los adolescentes y adultos.

❤ FUNCIONES EXTRA CONVENIENTES: Otras funciones convenientes incluyen recordatorio sedentario, recordatorio de alarma, control de música, búsqueda de teléfono, entrenamiento de respiración y seguimiento de la salud femenina. Todo está diseñado para hacer tu vida más eficiente.

❤ SERVICIO AL CLIENTE PROFESIONAL: Este rastreador de ejercicios impermeable TOPLUS está hecho de material duradero y se puede usar en cualquier circunstancia. 30 días de reembolso completo, 12 meses de garantía y soporte técnico de por vida garantizan una compra sin riesgos.

Rayfit Pulsera Actividad Reloj Inteligente Fitness Tracker Podómetro Monitor de Sueño Contador de Calorías Pasos Rastreador de Ejercicios Reloj Salud Pulsera Deportiva para Niños Mujeres Hombres

Amazon.es

Amazon.es Features 【Multifucción】 Monitores de actividad (podómetro, calorías, distancia), Notificación de mensajes (llamada, mensaje SMS o SNS), Monitor de sueño, Alarmas silenciosas, Recordatorio sedentario, Control Remoto de la Cámara, Alerta anti perdida. [Nota: No viene Monitor de Ritmo Cardíaco]

【Monitor del sueño】 Controla automáticamente la calidad del sueño, el tiempo de sueño de 21:00 a 8:00 del día siguiente, incluido el tiempo de sueño profundo, el tiempo de sueño ligero y el tiempo de sueño despierto. Los datos del sueño se pueden ver a través de la APP en el teléfono. Le puede despertar suavemente con una alarma silenciosa.

【Notificación de llamadas y mensajes】 Conecte el rastreador de aptitud con su teléfono inteligente, nunca se perderá una llamada y un mensaje. Vibrará para avisarle si su teléfono recibe una llamada telefónica, mensajes de texto SMS y mensajes SNS como Facebook, Twitter, WhatsApp, Linkedin, Messenger, etc. Simplemente conecte la pulsera a su teléfono a través de Bluetooth y establezca en la aplicaci.

【USB de Carga directamente】 Al adoptar un conector USB incorporado, se puede cargar sin un cable de carga. Extraiga ligeramente las correas bilaterales e inserte el enchufe USB incorporado en el cargador USB (cargador USB para teléfono inteligente o puerto USB de PC) para cargar.

【Compatible con teléfonos iOS y Android】 Descargue e instale la aplicación gratuita "VeryFitPro" escaneando el código QR o buscando en Google Play o Apple App Store. La aplicación admite la mayoría de los teléfonos inteligentes.Sistema de soporte: iOS 7.1 o superior, Android 4.4 o superior.(Nota: no puede funcionar con Huawei P8, Samsung J3, J5, teléfono inteligente con Windows, iPad, PC o tableta.)

Reloj Inteligente,Pulsera de Actividad física,Smartwatch con Oxígeno Sanguíneo Presión Arterial Frecuencia Cardíaca,podómetro,Calorías,Monitor de Sueño, Monitores de Actividad,Pulsera de Fitness

Amazon.es

Amazon.es Features 【Seguimiento de la actividad durante todo el día】 Registre con precisión las actividades de todo el día, incluidos los pasos, la distancia y las calorías quemadas y el tiempo de actividad. El reloj de fitness también tiene una variedad de modos deportivos: caminar, correr, andar en bicicleta, saltar la cuerda, que pueden satisfacer mejor las necesidades de las actividades diarias y pueden ayudarlo a mantenerse motivado y mantener un estilo de vida saludable.

【Monitor de salud y deporte】El pulsera actividad pueden registrar con precisión sus datos deportivos y actividades de todos los días,Por ejemplo frecuencia cardíaca, presión arterial, oxígeno sanguíneo.Los sensores de movimiento de alto rendimiento controlan su frecuencia cardíaca y la calidad del sueño en tiempo real. Tiempo detecta automáticamente su ritmo cardíaco, Realizar un análisis integral exhaustivo de la calidad del sueño para ayudarlo a desarrollar un estilo de vida más saludable.

【Reloj inteligente multifunción】Reloj inteligente multifunción con monitorización de frecuencia cardíaca y presión arterial, monitor de sueño, visualización de fecha y hora, cálculo de calorías, podómetro automático, reloj despertador inteligente, modo multideportivo, cronómetro, recordatorio sedentario , Notificación de llamadas, notificación de información, cámara remota, brazalete de búsqueda modo no molesto, y otras funciones.

【Espera larga y Impermeable IP67】Tiene función de carga USB, sin cable de carga o base, sin problemas adicionales con el cable, simplemente retire la correa de muñeca e inserte el conector USB en cualquier puerto USB. Cargue durante 2 horas, uso regular durante 5 días, en espera durante 15 días.Puede usar un reloj deportivo al lavarse las manos duchas o nadar.

【 Requisitos del sistema y Actitud de servicio de calidad】Chip Bluetooth con bajo consumo de energía, compatible con Bluetooth 5.0,El sistema móvil requiere teléfonos Android con Android5.0 y superior, y teléfonos Apple con iOS 9.0 y superior,Si tiene alguna pregunta o solicitud, comuníquese con nosotros, le responderemos dentro de las 24 horas.

Smartwatch,Pulsera de Actividad física,Reloj Inteligente con Oxígeno Sanguíneo Presión Arterial Frecuencia Cardíaca,podómetro,Calorías,Pulsera Deportiva, Monitores de Actividad,Pulsera de Fitness

Amazon.es

Amazon.es Features 【Nuevas funciones y experiencia del usuario】:Este eficiente rastreador de fitness es una herramienta importante para ejercicios físicos, modo de espera superlargo de hasta aproximadamente 15 días, trabajo durante 7 días, carga rápida durante 2 horas,La aplicación FitPro es muy fácil de instalar y navegar en sistemas iOS o Android, y cada reloj viene con instrucciones claras.

【Reloj inteligente multifunción】: monitor continuo de sueño y frecuencia cardíaca, medición de oxígeno en sangre y presión arterial, podómetro, modos multideportivos (caminar, correr, andar en bicicleta), kilometraje, contador de calorías, notificación inteligente, cámara remota, recordatorio de sedentarismo, etc.

【Notificación de llamadas y mensajes】:Este reloj para correr puede recibir y mostrar llamadas, SMS y mensajes SNS (como Facebook, Twitter, WhatsApp, línea) en la muñeca en cualquier momento. Durante la llamada, vibrará y mostrará el nombre o número de teléfono de la persona que llama. ¡No te pierdas noticias importantes!

【Resistente al agua y función de cámara remota】:Impermeable IP67, se puede lavar las manos, llevar bajo la lluvia, pero es mejor no nadar. Función de cámara remota, agítalo para tomar fotos después de la conexión Bluetooth como un obturador remoto de cámara para tu teléfono.

【monitor de salud y deporte】: el pulsera actividad pueden registrar con precisión sus datos deportivos y actividades de todos los días, por ejemplo pasos, calorías, velocidad, distancia, tiempo activo. los sensores de movimiento de alto rendimiento controlan su frecuencia cardíaca y la calidad del sueño en tiempo real. tiempo detecta automáticamente su ritmo cardíaco, realizar un análisis integral exhaustivo de la calidad del sueño para ayudarlo a desarrollar un estilo de vida más saludable. READ Los 30 mejores Barra De Sonido Para Tv capaces: la mejor revisión sobre Barra De Sonido Para Tv

Tipmant Pulsera de Actividad, Reloj Inteligente Smartwatch Impermeable IP68 Pulsera Inteligentes con Pulsómetro Podómetro Calorías Pulsera Deporte para Android y iOS para Hombre Mujer Niños (Verde)

Amazon.es

Amazon.es Features 【Pantalla IPS mas Grande en Color y Nordic 52832 Chip】 Este pulsera de actividad con 1.14 pulgadas de pantalla en color IPS, ofrece una excelente calidad de imagen HD y alta sensibilidad del sensor táctil. La construcción del chip Nordic 52832 avanzado y actualizado a ls versión de 2020 ofrece menor consumo de batería mejor integración mayor precision de datos y mayor duración de batería.

【Monitoreo de Actividad y Conexión GPS】: Todo el día automáticamente monitorea tus datos de deporte como calorías, pasos, distancia caminando, etc para calcular tus calorías quemadas. El pulsera de actividad abre el modo "Movimiento GPS" para mostrar la ruta en la Hband App.

【Monitor de Pulsaciones y Monitor Automático de Sueño】Continuo, automático, la pulsera monitorea el pulsometro. Y puede ayudarte a entender mejor tu salud y fitness. Automáticamente monitorea cuanto y cómo duermes todos los días y también puedes configurar una alarma silenciosa para despertarte con una vibración silenciosa.

【Recordatorio Inteligente de Notificacionese y Impermeable IP68】: Vía conexión Bluetooth de alta velocidad, el reloj inteligente vibra para alertar te de las notificaciones entrantes como llamadas, SMS, redes sociales, WhatsApp etc. Así que no perderás ninguna información importante. También puedes rechazar llamadas directamente desde el dispositivo. Con el nivel de Impermeable IP68 puedes llevarlo mientras llueve, mientras te lavas las manos o nadando.

【Compatibilidad y Garantía】: Descarga e instala la App gratuita "H Band" escaneando el código QR o buscándola en la Apple Store o Google play. Soporta IOS 8.0 o superior, Android 4.4 o superior. Todas las funciones funcionan bien para ambos dispositivos (Android e IOS). Ofrecemos 12 meses de garantía y un servicio amable al cliente 24 horas 7 días a la semana.

PRIXTON – Reloj Inteligente Smartwatch para Android e iOS con Electrocardiograma, Presión en Sangre, Pulsometro, Resistente a Salpicaduras, Pulsera de Actividad para Hombre y Mujer | SWB28

Amazon.es

Amazon.es Features Este Smart Watch posee pantalla a color TFT de 1,3 pulgadas, 240x240.

Reloj Smartwatch con Bluetooth 4.0 para una conexión de calidad.

Funciones: electrocardiograma, presión en sangre, pulsómetro, cuenta pasos y calorias.

Reloj deportivo con batería de lítio de 220 mAh, autonomía 5-7 días.

El smartwatch SWB28 es resistente a salpicaduras de agua. Tiene un grado de protección de IP67.

Amazfit Band 5 Pulsera Actividad Inteligente, Unisex Adulto, Negro, Talla única

€ 32.75 in stock 5 new from €32.75

41 used from €25.85

Amazon.es

Amazon.es Features AMAZON ALEXA INTEGRADO: Hable con Amazon Alexa en su Amazfit Band 5. Haga preguntas, obtenga traducciones, configure alarmas y temporizadores, cree listas de compras, verifique el clima, controle sus dispositivos domésticos inteligentes y más.

MONITOR DE SATURACIÓN DE OXÍGENO EN SANGRE: Con Amazfit Band 5 puede medir la saturación de oxígeno en sangre y comprender su estado físico con OxygenBeats. Ideal durante entrenamientos de alta intensidad y deportes como maratones y entrenamientos de gimnasio.

RASTREADOR DE RITMO CARDÍACO, SUEÑO Y ACTIVIDAD 24/7: El monitoreo óptico preciso del ritmo cardíaco Amazfit Band 5 le permite rastrear con precisión los pasos tomados en tiempo real, el monitoreo de la frecuencia cardíaca durante todo el día, la distancia recorrida, las calorías quemadas y la Patrones de sueño.

DURACIÓN DE LA BATERÍA DE 15 DÍAS: Dígale adiós a la recarga diaria. Con un Amazfit Band 5 completamente cargado, no es necesario llevar un cargador para un viaje de dos semanas. Con una sola carga, tiene suficiente potencia para cargarlo durante 2 semanas enteras sin preocupaciones.

KUNGIX Smartwatch, Reloj Inteligente Impermeable Táctil Completa 5ATM con Podómetro Caloría GPS, Pulsera de Actividad Inteligente con Monitor de Sueño Pulsómetro, para Hombre Mujer niños

Amazon.es

Amazon.es Features 【Pantalla personalizada y correa nueva】: La pantalla táctil a color TFT de 1,3 pulgadas, equipada con 3 estilos diferentes de interfaz. Puede personalizar el dial y subir cualquier imagen que se gusta como interfaz del reloj. El reloj inteligente utiliza un nuevo diseño de correa de silicona, que es más agradable para la piel y reduce las reacciones alérgicas. Los colores tambiém son más variados, equipado con una correa de dos colores, se puede usar en diferentes ocasiones, de moda y versátil.

【GPS incorporado y 14 modos deportivos】: El reloj de actividad con GPS incorporado tiene una función de posicionamiento rápida y precisa, puede registrar rutas en tiempo real de actividades al aire libre sin tener que llevar un teléfono inteligente. Hay 14 deportes en la APP : correr, ciclismo, yoga, natación, etc. Puede elegir 8 de uso común, que se mostrarán en la interfaz del reloj.

【Monitoreo de frecuencia cardíaca y sueño】: El smartwatch KUNGIX monitorea automáticamente su frecuencia cardíaca en tiempo real cada 5 minutos y refleja los datos en la aplicación para realizar realmente una monitorización en tiempo real las 24 horas. Y puede registrar su sueño ( sueño profundo, sueño ligero, despierto), analica sus datos de sueño y le permita saber más sobre su sueño.

【Recordatorio inteligente】: Esta pulsera actividad inteligente es compatible con teléfonos inteligentes con iOS 8.0 / Android OS 4.4 y superior. Cuando el reloj inteligente se conecta a la aplicación de su móvil a través de Bluetooth, si su teléfono móvil tiene llamadas entrantes, mensajes de texto y SNS (Facebook, Twitter, Instagram, skype, Whatsapp, Linkedin, Messenger, etc.), el reloj vibrará para recordarle que no se perderá un mensaje.

【5ATM impermeable y más funciones】: El pulsera actividad KUNGIX tiene un nivel impermeable 5ATM, no solo puede usarlo cuando se lava las manos o con agua fría, sino también cuando nada en una piscina o en aguas abiertas. Y equipado con salud femenina, clima, control de música, temporizador, despertador, cronómetro y otras funciones. con una gran capacidad de batería de 210 mAh y el tiempo de carga inferior a 2,5 horas, puede durar 7 días, 40 días en espera.

IOWODO R5 Reloj Inteligente,Pulsera de Actividad con Oxígeno en Sangre (SpO2),1.57'' Smartwatch Impermeable IP68 con Monitor de Frecuencia Cardíaca,Sueño Podómetro y Calorías para Andriod y iOS

€ 33.99 in stock 2 new from €33.99

Amazon.es

Amazon.es Features 【24 Modos Deportivos】Tiene 24 modos deportivos, que se pueden usar en interiores y exteriores, y se pueden usar simultáneamente con deportes GPS móviles. Puede ingresar ejercicio en cualquier momento en el reloj, y el reloj registrará datos de entrenamiento diario en cualquier momento, como pasos, calorías, distancia, etc.

【Reloj Inteligente Multifuncional】Monitorea su frecuencia cardíaca y los datos de oxígeno en sangre en tiempo real las 24 horas del día, y también puede sincronizar las condiciones climáticas locales en tiempo real durante dos días para que usted las verifique. También puede monitorear automáticamente el sueño y analizar la calidad del sueño a través de un sueño profundo y ligero.

【Notificación de Mensaje】Admite recordatorios de llamadas entrantes y mensajes sociales (WhatsApp / lnstagram / Gmail / SMS / Alarm / Twitter / Facebook / ...). Puede verificar el contenido de texto del mensajes o rechazar la llamada directamente en el reloj inteligente en cualquier momento.

【Esfera Personalizado】Pantalla táctil de 1.57 pulgadas, puede personalizar su esfera para que coincida con su estilo de vestir. El reloj inteligente está equipado con 4 esferas. Admite la descarga en línea de más de 50 esferas al mismo tiempo. Puede elegir arbitrariamente la imagen del álbum del teléfono para diseñar el fondo de pantalla de la esfera del reloj que desea usar.

【Para Hombres y Mujeres】Puede proporcionar de 12 a 15 días de uso a largo plazo, tiempo de espera de hasta 60 días. IP68 a prueba de agua, control de música, entrenamiento de respiración, linterna, función de cronómetro, cuenta atrás, búsqueda móvil, salud femenina, recordatorio sedentario. El reloj inteligente es compatible con Android 6.0 y superior, IOS 9.0 y superior.

Smartwatch, Reloj Inteligente con Pulsómetro, Cronómetros, Calorías, Monitor de Sueño, Podómetro Pulsera Actividad Inteligente Impermeable IP67 Smartwatch Hombre Reloj Deportivo para Android iOS

Amazon.es

Amazon.es Features pantalla táctil completa y funciones múltiples: el reloje inteligente con pantalla a color de 1.4 pulgadas más grande ofrece una excelente calidad de imagen, el diseño de operación de pantalla táctil completa le brinda una mejor experiencia de usuario. el rastreador de ejercicios cuenta con múltiples funciones: 8 modos deporte, monitor de frecuencia cardíaca, monitor de sueño, control de música, notificación de llamadas, sms, mensajes y otras funciones para satisfacer sus necesidades diarias.

monitor de salud y deporte: el pulsera actividad pueden registrar con precisión sus datos deportivos y actividades de todos los días, por ejemplo pasos, calorías, velocidad, distancia, tiempo activo. los sensores de movimiento de alto rendimiento controlan su frecuencia cardíaca y la calidad del sueño en tiempo real. tiempo detecta automáticamente su ritmo cardíaco, realizar un análisis integral exhaustivo de la calidad del sueño para ayudarlo a desarrollar un estilo de vida más saludable.

IP67 a prueba de agua: este reloj inteligente es resistente al agua hasta 50 metros, cumple con los estándares internacionales de impermeabilidad, lo que significa que puede usarlo en la piscina, en la ducha, en la playa y más allá. pero no es conveniente usarlo con agua caliente, no se puede utilizar demasiado tiempo en el mar.

notificación de mensaje: conectando su reloj a su teléfono, nunca volverá a perder una llamada o un mensaje, ya que vibrará para avisarle cuando su teléfono recibe una llamada, un mensaje de texto sms o un mensaje sns. y no pueden contestar el teléfono, pero pueden negarse. alarma sns disponible para facebook, twitter, whatsapp, instagram, linked in, skype y muchas más app.

mayor duración de la batería y mayor compatibilidad: chip bluetooth con bajo consumo de energía, compatible con bluetooth 5.0, gran escalabilidad, el tiempo de carga de la batería es de 1.5 horas y tiene una duración de 7 días cuando se usa correctamente. admite ios 8.0 o superior y sistema android 4.4 o superior.

Smartwatch, 1.69" Reloj Inteligente Hombre Mujer Impermeable IP68 Pulsera Actividad 24 Modos Deporte con Pulsómetro Monitor de Sueño Monitores Actividad Cronómetros Calorías Podómetro para Android iOS

€ 33.99 in stock 1 new from €33.99

Amazon.es

Amazon.es Features Pantalla táctil completa a color TFT de 1.69 pulgadas(Admite Español): El smartwatch viene con una pantalla TFT-LCD de 1.69 pulgadas que proporciona una profundidad de color increíble y una claridad excepcional. La pantalla es tacto suave con cristal 2.5D duradero de una resolución de pantalla de 240x295 que le permite ver los datos de forma clara y sencilla. La pantalla cristal líquido IPS y Fondo personalizable y 4 niveles de brillo ajustables que le ofrece mejor experiencia visual.

24 modos deportivos y función impermeable IP68: Reloj inteligente dan variedad de modos deportivos, como caminar, correr, jugar baloncesto, bádminton, natación, andar en bicicleta,etc. Puede mirar datos deportivos en el pulsera de actividad o en la aplicación. Este pulsera actividad inteligente tiene una resistencia al agua y cumple con los estándares internacionales de impermeabilidad. El impermeable IP68 ayuda a los reloj deportivo a realizar todas las ocasiones diarias y de entrenamiento.

Frecuencia cardíaca las 24 horas para monitorear y monitoreo del sueño: Reloj de Fitness admite la detección de la frecuencia cardíaca las 24 horas y la monitorización de la calidad del sueño. este reloj inteligente monitorea automática y continuamente su ritmo cardíaco diario en tiempo real y monitorea su sueño, registra su tiempo de sueño nocturno, la calidad del sueño(sueño profundo y sueño ligero) y lo ayuda a ajustar su estilo de vida para mejorar su calidad de vida y mantener la salud.

Función de notificación inteligente: Cuando el rastreadores de actividad se conecta al teléfono inteligente, vibrará para avisarle cuando reciba notificaciones entrantes como llamadas, correos electrónicos, SMS y SNS (Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, etc.). Nunca más se perderá ninguna llamada importante y noticias. Pulsera inteligente no puede responder la llamada, pero puede rechazar. El rastreador de fitness también proporciona cronómetros, recordatorios sedentarios y otras funciones.

Monitor de datos de deporte y salud: La rastreador de ejercicios pueden registrar con detalles de sus datos deportivos y actividades, Por ejemplo las calorías, la distancia, números de pasos, Prueba Presión Arterial y Oxigeno en Sangre. Este reloj rastreador también agregó muchas funciones prácticas como Recordatorio de mensajes, recordatorio sedentario, cronómetro, controla la música, pronóstico del tiempo, fotografías remotas, alarma. Admite iOS 9.0 o superior y Android 5.0 o superior.

LAOYE Pulsera Actividad Reloj Inteligente Fitness Tracker IP68 Pulsera Inteligente Reloj Contador de Pasos y Calorias Monitor de Sueño Ritmo Cardíaco Pulsera Deportiva para Niños Hombre Mujeres

Amazon.es

Amazon.es Features ‍♂️【Seguimiento de Actividad & Salud en 16 Modos】 Esa pulsera actividad inteligente registra datos de tus pasos, distancia recorrida, calorías quemadas, tiempo y velocidad deportiva precisamente; Monitorea en tiempo real su Frecuencia Cardíaca, Oxígeno en Sangre, Presión Arterial, Temperatura etc, en protección de su salud; Admite 16 modos de entrenamiento para grabar datos de caminar, correr, ciclismo, nadar, baloncesto, tenis, escalada, fitness, ciclismo dinámico, yoga, fútbol y baile, etc.

【Notificación de Mensaje con Alarma Silenciosa】 Conecte la pulseras de actividad con su teléfono inteligente y nunca perderá llamadas o mensajes importantes, le avisará con alarma vibratoria cuando su teléfono recibe llamadas, mensajes de texto SMS, mensajes de WhatsApp, Facebook, Twitter, etc, y Correos Electrónicos. Ese reloj deportivo conecta al teléfono inteligente fácilmente por Bluetooth. Dispone de diferentes estilos de esferas de reloj por elegir.

【Monitoreo del Sueño y Más Funciones Prácticas】 Esa pulsera de actividad inteligente cuenta con un monitor de sueño para identificar disferentes etapas de su sueño (profundo, ligero, estado de vigilia). Sirve también como Reloj Despertador, Cronómetro, Temporizador, Controlador de cámara y música, Recordatorio de sedentarismo, de beber agua, de acostarse, y del periodo de menstruación de las mujeres, etc

【Batería Duradera Carga Inalámbrica & Impermeable IP68】 La batería de gran capacidad y de bajo consumo garantiza el uso más duradero y una larga vida útil, puede durar 14 días de uso normal y 30 días de tiempo de espera. Tiene el conector USB integrado, saque la parte superior de la correa de muñeca y se puede cargar sin Cable en cualquier puerto de USB. Está diseñado con protección impermeable IP68, con la que puedes nadar en la piscina sin ningún problema.

【 Fácil Uso con Móvil Android & IOS】 Ese reloj de actividad es compatible con todos los teléfonos inteligentes de Sistema iOS 8.0 o superior (iPhone 4S / 5 / 5S / 5C / 6 / 6S plus / 7 / 7S plus / 8 / iPhoneX, etc.) y Android 4.4 o superior (Huawei / LG / Samsung, etc.). Sólo descargue la aplicación gratuita "Runmifit" escaneando el código QR del manual de usuario o buscando en Google Play o Apple App Store y conecta con tu teléfono móvil.

Smartwatch, 1.69'' Reloj Inteligente Hombre Mujer Pulsera Actividad Inteligente con Pulsómetro,Monitor de Sueño,Podómetro,Cronómetro, 24 Deportivos, Impermeable IP68 Reloj Deportivo para Android iOS

Amazon.es

Amazon.es Features 1.69" Pantalla Táctil Completa y Watch Face Personalizado: Este smartwatch cuenta con una gran pantalla de 1.69”,esto permite visualizar con claridad los datos de deporte y la mensajes mostrados en el reloj. el reloj inteligente con 5 diferentes de interfaz, también puede personalizar la interfaz en línea a través de la APP, use diferentes estilos para definir sus necesidades. Y soporta elegir cualquier imagen que desee en su teléfono como fondo de pantalla, muestra su estilo personal.

Smartwatch Multifunción: Este reloj hombre tiene los funciones para satisfecha sus necesidades diarias como pulsera de actividad (podómetro, calorías, distancia), oxígeno sanguíneo, presión arterial, pulsómetro, monitoreo del sueño, 24 modos de deporte, GPS compartido, recordatorio sedentario, notificaciones de llamadas, mensajes SMS y APP, cronómetro, reloj despertador, controla la música, cámara remota, encontrar teléfono, pronóstico del tiempo, ajuste de brillo.

Monitor de Frecuencia Cardíaca y Sueño: Smartwatch el monitor de actividad física con monitor de frecuencia cardíaca admite monitorización de la frecuencia cardíaca 24 horas para monitorear y registrar los datos de la frecuencia cardíaca con el fin de comprender mejor su propia condición física. Este reloj fitness también puede medir su sueño automáticamente, lo que le ayuda a conocer los datos de sueño despierto, ligero y profundo. (No para fines médicos)

24 Modos Deportivos y IP68 Impermeable: El reloj deportivo hombre ofrece 24 modos deportivos, como caminar, correr, andar en bicicleta, yoga, Saltar, Bádminton,Baloncesto etc. Este reloj de seguimiento de actividad puede registrar con precisión los datos deportivos y las actividades de todo el día, como pasos, calorías, velocidad, distancia, tiempo deportivo. El impermeable IP68 ayuda a los pulsera actividad deportiva a realizar todas las ocasiones diarias y de entrenamiento.

Notificación de Mensaje y Amplia Compatibilidad: Este tracker fitness es compatible con smartphones que utilizan iOS 9.0 o superior y sistema Android 5.0 o superior. Reloj smartwatch después de conectar su teléfono a través de Bluetooth, el Smart Watch vibrará para recordarte llamadas entrantes, mensajes SMS y SNS (Facebook, Twitter, Instagram, Skype, Whatsapp, Linkedin, Messenger, etc.). Nunca más se perderá ninguna llamada importante y noticias. READ Los 30 mejores Iphone Xs 64Gb capaces: la mejor revisión sobre Iphone Xs 64Gb

Mi pulsera inteligente Bluetooth 4 con pulsómetro negro

Amazon.es

Actividad y flota seguimiento a prueba de agua hasta 50 metros, 3 - eje - acelerómetros 3 - eje - giroscopio

Hasta 20 días de la batería: Una sola carga dura hasta 20 días.

vigilancia de la salud: 24/7 monitoreo de la frecuencia cardíaca y el sueño - seguimiento.

No molestar - Modo (también funciona sin teléfono), control de sonido en la cinta

Smartwatch, 1.69" Reloj Inteligente Hombre Mujer con Pulsómetro, Calorías, Monitor de Sueño, Podómetro Pulsera Actividad Inteligente 24 Modos Deporte, Impermeable Reloj Deportivo para Android iOS

€ 39.99 in stock 2 new from €39.99

Amazon.es

Amazon.es Features 1.69 Pulgadas Pantalla HD: El reloj inteligente hombre mujer utiliza una pantalla táctil a color TFT de 1.69 pulgadas, cristal 2.5D resistente y duradero, 240x280 screen resolution e brillo ajustable en 4 niveles. Pantalla más clara, más conveniente de operar, le brinda una nueva experiencia de actualización. Y soporta elegir cualquier imagen que desee en su teléfono como fondo de pantalla, muestra su estilo personal.

24 modos deportivos: Este smartwatch hombre mujer incluye muchos modos de deporte, como correr al aire libre, nadar, andar en bicicleta, correr en interiores, caminar, tenis, bádminton, yoga, montañismo ect. Puede ver los datos deportivos en la pantalla del pulsera actividad inteligente o en la aplicación como pasos, calorías, distancia y minutos activos. El impermeable IP67 ayuda a los reloj deportivo a realizar todas las ocasiones diarias y de entrenamiento.

Monitor de ritmo cardíaco y sueño: Relojes inteligentes admite la detección de la frecuencia cardíaca las 24 horas y la monitorización de la calidad del sueño. Este reloj inteligente deporte tiene un avanzado sensor HR, precisa y eficaz de la frecuencia cardíaca para detectar, sueño seguimiento automatizado, y UN análisis exhaustivo de su sueño (sueño profundo, sueño ligero y tiempo de vigilia), y se centra sobre su estado de salud.

Función de notificación inteligente: Cuando el reloj inteligente se conecta al teléfono inteligente, vibrará para avisarle cuando reciba notificaciones entrantes como llamadas, correos electrónicos, SMS y SNS (Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, etc.). Nunca más se perderá ninguna llamada importante y noticias. Reloj inteligente fitness no puede responder la llamada, pero puede rechazar.

Multifunción y compatibilidad: Esta pulsera actividad también tiene como recordatorio sedentario, cronómetro, controla la música, pronóstico del tiempo, fotografías remotas, alarma.iluminar pantalla cuando levantar muñeca, ajuste de brillo de la pantalla, encontrar móvil y otras funciones. El chip Bluetooth 5.0 de baja potencia incorporado y la gran capacidad de la batería de 180 mAh. Admite iOS 9.0 o superior y Android 5.0 o superior.

Smartwatch, 1.69'' Reloj Inteligente Hombre Mujer, Impermeable IP68 Reloj Deportivo con Pulsómetro, Monitor de Sueño, Monitores de Actividad, Cronómetro, Podómetro, Pulsera de Actividad Inteligente

€ 39.99 in stock 2 new from €39.99

Amazon.es

Amazon.es Features 1.69" Pantalla Táctil Completa y Watch Face Personalizado : Este smartwatch cuenta con una gran pantalla de 1.69”,esto permite visualizar con claridad los datos de deporte y la mensajes mostrados en el reloj. el reloj inteligente con 4 diferentes de interfaz. Y soporta elegir cualquier imagen que desee en su teléfono como fondo de pantalla, muestra su estilo personal. Además, también equipamos una correa caqui de repuesto adicional (el paquete incluye correas negras y caqui)

24 Modos Deportivos : Este smartwatch hombre mujer incluye muchos modos de deporte, como correr al aire libre, nadar, andar en bicicleta, correr en interiores, caminar, bádminton, yoga, montañismo ect. Puede ver los datos deportivos en la pantalla del pulsera actividad inteligente o en la aplicación como pasos, calorías, distancia y minutos activos. Es impermeable IP68, puede satisfacer sus necesidades diarias de impermeabilidad, pero no recomendamos que lo use en agua caliente o agua de mar.

Monitor de Frecuencia Cardíaca y Sueño : Smartwatch el monitor de actividad física con monitor de frecuencia cardíaca admite monitorización de la frecuencia cardíaca 24 horas para monitorear y registrar los datos de la frecuencia cardíaca con el fin de comprender mejor su propia condición física. Este reloj fitness también puede medir su sueño automáticamente, evalúe la calidad del sueño a través de horas de sueño ligero, sueño profundo y despertar. (No para fines médicos)

Smartwatch Multifunción : Este reloj hombre tiene los funciones para satisfecha sus necesidades diarias como pulsera de actividad (podómetro, calorías, distancia), oxígeno sanguíneo, presión arterial, pulsómetro, monitoreo del sueño, 24 modos de deporte, GPS compartido, recordatorio sedentario, notificaciones de llamadas, mensajes SMS y APP, cronómetro, reloj despertador, controla la música, cámara remota, encontrar teléfono, pronóstico del tiempo, ajuste de brillo.

Notificación de Mensaje : conectando su relojes deportivos a su teléfono, nunca volverá a perder una llamada o un mensaje, ya que vibrará para avisarle cuando su teléfono recibe una llamada, un mensaje de texto SMS o un mensaje SNS. El reloj hombre inteligente no puede responder a las llamadas, pero puede rechazarlas con una pulsación larga. Alarma SNS disponible para facebook, twitter, whatsapp, instagram, linkedin, skype y muchas más app.

Blackview X1 Smartwatch, Reloj Inteligente Hombre - Esfera de Reloj de DIY, Reloj Deportivo Hombre Pulsometro, Pulsera Actividad Inteligente, Smartwatch Hombre para Android e iOS (Versión Mejorada)

€ 49.99 in stock 1 new from €49.99

Amazon.es

Amazon.es Features ⌚ [Smartwatch Hombre] Siempre se ha hablado de la apariencia elegante y clásica de X1, está equipado con una pantalla táctil a color IPS redonda de 1.3”, y el exterior de la pantalla está protegido por acero inoxidable 316L y vidrio curvo Gorilla. Y está equipado con dos correas que no dañan la piel (Negro + Naranja) Puede configurar cualquier foto como fondo de pantalla de su reloj, y hay más de 60 esferas descargables para elegir en la aplicación.

[Reloj mejorado, pero no será más caro!] X1 es uno de nuestros relojes más satisfactorios, Está equipado con hardware más avanzado, como sensor óptico de frecuencia cardíaca, acelerómetro Y tiene más de 20 funciones. Gracias al desarrollo de la ciencia y la tecnología, solo tenemos que pagar el mismo coste de compra, pero podemos conseguir relojes más avanzados.

[Reloj inteligente Compatible con Android e iOS]: cuando reciba una nueva llamada, SMS o mensaje nuevo, estos mensajes se enviarán a su reloj inteligente, se lo recordará vibrando e iluminando automáticamente la pantalla. Aunque el smartwatch no puede responder a las llamadas entrantes, Pero es suficiente para hacerte saber el contenido del mensaje. *Conecte el reloj a través de la aplicación de reloj (H Band) y active la función de notificación del reloj en la aplicación.

[iP68 Impermeable + Batería de Larga Duración] X1 se ha sometido a un diseño preciso, un montaje estricto y pruebas de calidad. Tiene un efecto 99% impermeable, a prueba de caídas y a prueba de polvo (5 pies /1,5 m) *Ha obtenido la certificación IP68 a prueba de agua., El reloj está equipado con una batería grande de 260 mAh, que puede permitir que el reloj funcione hasta 5 días o en espera durante 15 días (La carga tarda 2 horas)

[Servicio Postventa Perfecto] Brindamos servicios de devolución, cambio y reparación a largo plazo. Si encuentra algún problema, asegúrese de hacérnoslo saber. por ello. Muchísimas gracias ❤

Smartwatch, 1.69'' Reloj Inteligente Mujer Hombre, Impermeable IP68 Pulsera Actividad Inteligente con Pulsómetro, Monitor de Sueño, Cronómetro, Podómetro, Calorías, Reloj Deportivo para iOS Android

Amazon.es

Amazon.es Features Reloj multifunción con pantalla táctil completa: Pantalla grande y clara de 1,69'' smartwatch hombre, experiencia fluida de pantalla táctil completa, equipada con 5 estilos diferentes de interfaz, admite fondos de pantalla personalizados. El reloj digital ofrece muchas funciones, como cámara remota, control de música, cronómetro, recordatorio de mensajes, recordatorio sedentario, modo silencio, clima y despertador.

Monitor de frecuencia cardíaca y sueño:Reloj monitorea automáticamente su frecuencia cardíaca las 24 horas, y registra su frecuencia cardíaca en tiempo real para que lo compruebes. Este pulsera inteligente también puede medir su sueño automáticamente, lo que le ayuda a conocer los datos de sueño despierto, ligero y profundo. Los datos son solo para referencia.

Buen compañero deportivo: El reloj deportivo hombre ofrece 24 modos deportivos, como caminar, correr, andar en bicicleta, yoga, Saltar, Bádminton,Baloncesto etc. Además, el reloj actividad pueden registrar con sus datos deportivos y actividades de todos los días, por ejemplo pasos, calorías, velocidad, distancia, tiempo activo. Brinde soporte de datos para su vida saludable.

Notificación inteligente y recordatorio: Conectando su reloj a su teléfono, nunca volverá a perder una llamada o un mensaje, ya que vibrará para avisarle cuando su teléfono recibe una llamada, un mensaje de texto SMS o un mensaje SNS. Cuando esté ocupado con el trabajo, la pulsera actividad vibrará suavemente de acuerdo con el tiempo establecido, recordándole que debe relajarse y estar en un mejor estado para hacer frente a los eventos posteriores.

Impermeable IP68 y mayor compatibilidad: El reloj inteligente es compatible con teléfonos inteligentes con iOS 9.0, Android 5.0 y superior. Se puede usar durante aproximadamente 5-7 días después de cargarla durante 1.5 horas, modo espera de 20 días. Es impermeable IP68 , reloj running puede satisfacer sus necesidades diarias de impermeabilidad, pero no recomendamos que lo use en agua caliente o agua de mar.

IOWODO Smartwatch Hombre Mujer con Oxímetro(SpO2), Reloj Inteligente Impermeable 5ATM con Notificación de Mensajes Esfera Personalizada Pulsometro Sueño ,Pulsera Actividad Inteligente Para IOS Android

€ 39.99 in stock 2 new from €39.99

Amazon.es

Amazon.es Features 【8 Modos deportivo】Tiene correr, andar en bicicleta, trotar, hacer yoga, caminar, spinning, escalada, cinta de correr y otros modos deportivos. Soporte móvil Uso compartido de GPS, registro en tiempo real de datos de actividad (frecuencia cardíaca, pasos, duración del ejercicio, calorías quemadas, etc.).

【Esfera Personalizada】El esfera puede cambiarse para que coincida con su estilo, y puede personalizar el esfera con las fotos que desee. Con pantalla táctil LCD TFT de alta definición de 1.3 pulgadas en color pantalla, la información importante está al alcance de su mano.

【Monitoreo De Frecuencia Cardíaca / Sueño】Reloj monitorea automáticamente su frecuencia cardíaca las 24 horas, y registra su frecuencia cardíaca en tiempo real para que lo compruebes. Y controle su etapa de sueño, evalúe la calidad del sueño según su estado de sueño y tiempo de vigilia, y obtenga y registre información sobre su salud.

【Más Funciones】Monitoreo de oxígeno en sangre en tiempo real, Recibir de notificaciones llamadas y mensajes (SMS, Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, Twitter, etc.), también proporciona ejercicios de respiración, recordatorios sedentarios, cronómetro, control de música, cámara remota...

【5ATM/Compatible con IOS y Android】Resistente al agua hasta 5 ATM, satisfaciendo su uso diario de agua (nadar, bañarse y lavarse las manos, lloviendo, etc.). Se puede utilizar en modo de espera prolongado hasta 5-7 días después se carga completamente en 2,5 horas. Compatible con IOS 9.0 o superior y Android 6.0 o superior.

HONOR Band 5 Smartwatch Pulsera de Actividad con Pulsómetro Mujer Hombre, Monitor de Actividad Deportiva, Ritmo Cardíaco, Impermeable IP68, Reloj Fitness, con Podómetro

Amazon.es

Monitor de frecuencia cardíaca: el brazalete de monitor de frecuencia cardíaca con reloj HONOR Band 5 conectado puede monitorear la frecuencia cardíaca en tiempo real las 24 horas del día, monitorear la frecuencia cardíaca infrarroja por la noche, advertencias de frecuencia cardíaca, etc. Decenas de algoritmos de optimización de escenas de entrenamiento, basados en inteligencia Monitoreo de la medición, la pulsera inteligente proporciona cientos de consejos de estilo de vida y fitness.

Seguimiento de TruSleep: al combinar la tecnología de inteligencia artificial de seis categorías principales de problemas de sueño, HONOR Band 5 puede registrar automáticamente un sueño estable, un sueño inestable y la hora del despertar, además, también proporciona más de 200 consejos para mejorar el sueño. Utilice la tecnología de monitoreo TruSleep para analizar la calidad del sueño, el monitoreo del sueño tiene una precisión superior al 95%.

Notificación inteligente: el brazalete conectado vibra para avisarle cuando su teléfono inteligente recibe una llamada telefónica, un SMS y mensajes (Facebook, Twitter, Instagram, Messenger, etc.) Nunca perderá una llamada o mensaje importante. con HONOR Band 5 Smart watch incluido Notificación de llamadas entrantes, SMS, correo electrónico, notificaciones SNS, alarma de vibración, alarma inteligente, temporizador, hace que su vida sea mucho más simple e inteligente.

10 Modo de deportes múltiples: HONOR Band 5 Smart Watch El modo multideporte ofrece una mejor experiencia de entrenamiento: el monitoreo en tiempo real de la frecuencia cardíaca reduce los riesgos de ejercicio, duración, distancia, velocidad, carrera. distancia y datos más precisos. Rastreador de actividad (podómetro, distancia, calorías), duración de la actividad de intensidad moderada a alta y estado permanente, 10 modos deportivos.

Smartwatch Reloj Inteligente Hombre Mujer - Impermeable Pulsera Actividad Inteligente con Pulsómetro Caloría Monitor de Sueño Pantalla Táctil Reloj Deportivo Podómetro Pulsera para Android y iOS

Amazon.es

Amazon.es Features Reloj multifunción con pantalla táctil completa: Este smartwatch mujer hombre cuenta con una gran pantalla de 1.4”, esto permite visualizar con claridad los datos de deporte y la mensajes mostrados en el reloj. el reloj inteligente con multi diferentes de interfaz, también puede personalizar la interfaz en línea a través de la APP, use diferentes estilos para definir sus necesidades. Y soporta elegir cualquier imagen que desee en su teléfono como fondo de pantalla, muestra su estilo personal.

Frecuencia cardíaca y monitorización del sueño: El Pulsera actividad inteligente admite la detección de la frecuencia cardíaca las 24 horas y la monitorización de la calidad del sueño. este reloj smartwatch hombre monitorea automática y continuamente su ritmo cardíaco diario en tiempo real y monitorea su sueño, registra su tiempo de sueño nocturno, la calidad del sueño (sueño profundo y sueño ligero) y lo ayuda a ajustar su estilo de vida para mejorar su calidad de vida y mantener la salud.

Múltiples modos deportivos y función impermeable IP67: Reloj inteligente dan variedad de modos deportivos, como caminar, correr, jugar baloncesto, bádminton, etc. Reloj smartwatch mujer ayuda a realizar un seguimiento de los datos de su actividad diaria, como los pasos, las calorías quemadas, la distancia y las horas activas. Puede ver resumen de estadísticas en la aplicación HeroBandIII. El impermeable IP67 ayuda a los reloj deportivo a realizar todas las ocasiones diarias y de entrenamiento.

Asistente de Notificación y Compatible: Cuando el reloj deportivo se conecta al teléfono inteligente, vibrará para avisarle cuando reciba notificaciones entrantes como llamadas, correos electrónicos, SMS y SNS (Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, etc.). Nunca más se perderá ninguna llamada importante y noticias. Smartwatch no puede responder la llamada, pero puede rechazar. Pulsera de actividad es compatible con smartphones que utilizan iOS 8.0 o superior y sistema Android 5.0 o superior.

Smartwatch multifunción: El reloj inteligente hombre tiempo de carga total es de aproximadamente 1-2 horas. El período normal de uso es de aproximadamente 7 días. Además, Este reloj mujer tiene oxígeno sanguíneo, presión arterial, pulsómetro, monitoreo del sueño, recordatorio sedentario, notificaciones de llamadas, mensajes SMS y APP, cronómetro, reloj despertador, controla la música, cámara remota, encontrar teléfono, pronóstico del tiempo, ajuste de brillo, etc.muchas funciones prácticas. READ Los 30 mejores Bateria Nikon D3200 capaces: la mejor revisión sobre Bateria Nikon D3200

Xiaomi Mi Band 4C Smart Activity Tracker Reloj inteligente pantalla a color de 1.08 "de Actividad con Monitores de Actividad 5 ATM Resistente al Agua Negro

€ 21.50 in stock 3 new from €21.50

7 used from €19.65 Consultar precio en Amazon

Amazon.es

Nuevas características: en términos de especificaciones internas, Xiaomi Mi Band 4C tiene 512 KB de RAM y 8 MB de almacenamiento, lo suficiente para monitorear el sueño, detectar la frecuencia cardíaca, recibir notificaciones y monitorear los movimientos a lo largo del día, así como cinco deportes: correr, caminar, ciclismo, cinta de correr y entrenamiento libre.

Monitoreo de frecuencia cardíaca y monitor de sueño las 24 horas: proteja su salud en todo momento, se activan 30 minutos de detección automática de frecuencia cardíaca, lo alerta cuando su frecuencia cardíaca es demasiado alta. Registre con precisión la información sobre el sueño de cada noche, el sueño profundo y el sueño ligero para ayudarlo a ajustar sus hábitos de sueño.

Duración de la batería de 14 días: Mi Smart Band 4C tiene una capacidad de batería de 130 mAh, tiene tecnología de carga USB tipo A, con un tiempo de espera de 14 días; reciba y vea 100 notificaciones por día, 2 alarmas por día, vibre durante 5 segundos , inicie la aplicación todos los días para sincronizar datos.

Clasificación de resistencia al agua 5ATM: Xiaomi Mi Band 4C puede funcionar bien en 50 m bajo el agua, lo que cumple con todas sus rutinas diarias, se puede usar en duchas, piscinas y en seco, pero no para saunas y buceo.Notable es su conectividad Bluetooth 5.0 (la única uno que tiene), lo que le permite comunicarse con la aplicación móvil y recibir notificaciones entrantes en el teléfono.

Smart Band M6 - Rastreador de Actividad física, Pulsera Inteligente M6,0,96 Pulgadas, Pantalla táctil, pulsómetro, graba imágenes, Control de música, podómetro, para Sistemas Android e iOS

Amazon.es

Amazon.es Features ❤【Pantalla de color dinámico】La pulsera inteligente M5 tiene una pantalla AMOLED de 0,96 pulgadas con más de 100 esferas. Puede mostrar la hora y la información sobre los pasos, la frecuencia cardíaca directamente y alerta por vibración y mostrar los detalles directamente de llamadas, mensajes u otras notificaciones de Facebook, Twitter o WeChat.

❤【11 modos deportivos profesional】 Correr al aire libre, caminar, ciclismo, correr en interior, natación, deportes, ciclismo de interior, entrenamiento elíptico, cuerda de saltar, yoga y máquina de remo.

Salud de la mujer: este reloj inteligente registra y guarda fisiología. La ovulación puede controlar tu frecuencia cardíaca de forma automática y continua durante 24 horas. Puedes comprobar el diagrama de la curva dinámica de la frecuencia cardíaca en la aplicación y analizar los datos de conducción para mejorar la calidad del sueño.

❤ 【Carga magnética cómoda】 La interfaz de carga se ha cambiado bajo el sensor de frecuencia cardíaca, y el diseño con dos puntos de contacto, simplemente carga el toque, no más desmontaje frecuente de la esfera.

Funciones prácticas: registros diarios de consumo de calorías, pasos, horas de levantamiento, llamadas instantáneas, SMS, notificaciones de aplicaciones, etc. Toda la información que necesitas está en tu muñeca.

Amazfit Aluminium Watch, Unisex-Adult, Normal

19 used from €23.53

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es

Notificaciones de Inteligente en su muñeca: Con Bip S Lite Smartwatch Fitness, pareciendo un amigo inteligente puede recordarle las llamadas entrantes / mensajes / notificaciones de aplicaciones (incluidos SMS, Facebook, Whatsapp, Twitter, Instagram, Facebook Messenger y más) / alarma reloj / pronóstico del tiempo / reloj mundial, recordatorios sedentarios y control de música del teléfono.

Gran compañero deportivo: Amazfit Bip S Lite reloj inteligente para homre y mujer es resistente al agua hasta 50 metros. Puede usarlo mientras nada, y también registrar datos interesantes de natación, que incluyen frecuencia de brazada, tiempos de brazada, índice SWOLF, pistas en aguas abiertas, etc. El reloj también admite 14 modos deportivos, que proporcionan datos como la visualización de la pista, la velocidad, la frecuencia cardíaca, los recordatorios de distancia.

Duración excepcional de la batería de 30 días: gracias a la selección de componentes electrónicos y la tecnología de optimización de energía, el estado del reloj inteligente Fitness Amazfit Bip S lite puede continuar 30 días. Disfrute de la libertad de realizar un viaje de un mes sin su cargador, sabiendo que su reloj no le permitirá abajo.

Monitoreo de salud y seguimiento de actividad todo el día: con el sensor óptico de seguimiento biológico Huami BioTracker PPG, Amazfit Bip S Lite Smartwatch para homre y mujer proporciona un seguimiento continuo de la frecuencia cardíaca de alta precisión las 24 horas, lo que le permite saber más sobre su condición física. Además, el reloj también medirá su sueño para darle un análisis de sus patrones de sueño.

Smartwatch,Pulsera de Actividad física,Reloj Inteligente con Oxígeno Sanguíneo Presión Arterial Frecuencia Cardíaca, Cronómetros,Calorías,Monitor de Sueño,Podómetro Monitores de Actividad

€ 18.99 in stock 1 new from €18.99

Amazon.es

Amazon.es Features 【Nuevas funciones y experiencia del usuario】:Este eficiente rastreador de fitness es una herramienta importante para ejercicios físicos, modo de espera superlargo de hasta aproximadamente 15 días, trabajo durante 7 días, carga rápida durante 2 horas,La aplicación FitPro es muy fácil de instalar y navegar en sistemas iOS o Android, y cada reloj viene con instrucciones claras.Modo de carga: carga USB, no es necesario cargar el cable, conéctelo directamente al USB para cargar..

【Reloj inteligente multifunción】: monitor continuo de sueño y frecuencia cardíaca, medición de oxígeno en sangre y presión arterial, podómetro, modos multideportivos (caminar, correr, andar en bicicleta), kilometraje, contador de calorías, notificación inteligente, cámara remota, recordatorio de sedentarismo, etc.

【Notificación de llamadas y mensajes】:Este reloj para correr puede recibir y mostrar llamadas, SMS y mensajes SNS (como Facebook, Twitter, WhatsApp, línea) en la muñeca en cualquier momento. Durante la llamada, vibrará y mostrará el nombre o número de teléfono de la persona que llama. ¡No te pierdas noticias importantes!

【Espera larga y Impermeable IP67】Tiene función de carga USB, sin cable de carga o base, sin problemas adicionales con el cable, simplemente retire la correa de muñeca e inserte el conector USB en cualquier puerto USB. Cargue durante 2 horas, uso regular durante 5 días, en espera durante 15 días.Puede usar un reloj deportivo al lavarse las manos duchas o nadar..

【monitor de salud y deporte】: el pulsera actividad pueden registrar con precisión sus datos deportivos y actividades de todos los días, por ejemplo pasos, calorías, velocidad, distancia, tiempo activo. los sensores de movimiento de alto rendimiento controlan su frecuencia cardíaca y la calidad del sueño en tiempo real. tiempo detecta automáticamente su ritmo cardíaco, realizar un análisis integral exhaustivo de la calidad del sueño para ayudarlo a desarrollar un estilo de vida más saludable.

Blackview R3 Smartwatch, Reloj Inteligente Hombre - Oxímetro de Pulso (SpO2) | Esfera de Reloj de DIY | Pulsera Actividad Inteligente Caloría | Smartwatch Mujer para Android e iOS (Versión Mejorada)

Amazon.es

Amazon.es Features [Reloj mejorado, pero no será más caro!] R3 es uno de nuestros relojes más satisfactorios, Está equipado con hardware más avanzado, como sensor óptico de frecuencia cardíaca, acelerómetro y detector de oxígeno en sangre, Y tiene más de 20 funciones. Gracias al desarrollo de la ciencia y la tecnología, solo tenemos que pagar el mismo coste de compra, pero podemos conseguir relojes más avanzados.

‍⚕ [Mayordomo de Salud] El reloj controlará su frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno en sangre y la calidad del sueño durante todo el día para asegurarse de que pueda conocer su estado de salud la primera vez. Aunque no puede reemplazar el equipo médico profesional, los datos después de repetidas pruebas por parte del reloj siguen siendo confiables.

[Smartwatch compatible con Android e iOS] Cuando reciba una nueva llamada entrante, SMS o mensaje de Aplicación, el reloj se lo recordará vibrando e iluminando automáticamente la pantalla. Aunque el reloj no puede responder a las llamadas entrantes, Pero es suficiente para hacerte saber el contenido del mensaje. *Conecte el reloj a través de la aplicación de reloj (Gloryfit) y active la función de notificación del reloj en la aplicación.

[Batería de larga duración] R3 se ha sometido a un diseño preciso, un montaje estricto y ha pasado estrictas inspecciones de calidad. Tiene una buena resistencia al agua, por lo que no necesita preocuparse por daños en el reloj por la lluvia o la ducha. Y el smartwatch está equipado con una batería de 220 mAh, que puede permitir que el reloj funcione de forma continua durante 5 días o en reposo durante 15 días (la carga tarda 2,5 horas)

[¡Compre sin riesgo!] Brindamos servicios de devolución, reemplazo y reparación a largo plazo. Entonces, si tiene algún problema, no dude en contactarnos. Podemos brindar una respuesta muy rápida Y puede ayudarlo a resolver cualquier problema o proponer una solución satisfactoria!

Reloj Inteligente Mujer,Smartwatch Hombre Impermeable IP68 Pulsera Actividad 1.3 Pulgada con Monitor de Ritmo cardíaco, Podómetro, Reloj Actividad para Xiaomi Huawei iPhone

Amazon.es

Amazon.es Features Reloj Inteligente apto tanto para hombre como para mujeres, niños y niñas; con 4 esferas diferentes a su libre elección, le encantarán.

Monitor de ritmo cardíaco y sueño: los relojes inteligentes lo ayudan a rastrear su ritmo cardíaco inmediato de forma automática y continua,Obtenga un conocimiento exhaustivo y pormenorizado de su cuerpo, su salud y de su actividad física con Fitpolo 205L.

Notificaciones y aplicaciones y GPS: GPS conectado a través de su teléfono, para estadísticas de ejecución en tiempo real Conecte el rastreador de actividad física con su teléfono Alerta de redes sociales: Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram, Linked in, Skype y otras aplicaciones móviles, si su teléfono recibe una llamada telefónica, SMS mensajes de texto y SNS, vibrará para alertarlo, nunca perderá una llamada y un mensaje

Modo de movimiento multifuncional: más de 9 modos de ejercicio como caminar, correr, bicicleta, senderismo, montañismo, yoga, cinta de correr, bádminton, baloncesto y más, establece un objetivo y obtén estadísticas en tiempo real durante tus entrenamientos para ver cómo puedes seguir obteniendo mejor

Batería resistente al agua y duradera Batería IP68: Súper resistente al agua hasta 50 m, el nivel impermeable IP68 ayuda a los seguidores de la actividad a organizar todo el día y oportunidades de capacitación. Equipado con una batería con un rango de 210 mAh, una sola carga puede proporcionar suficiente energía durante aproximadamente 10 días al día o 30 días en espera. No dude en contactarnos por cualquier problema de calidad del producto.

