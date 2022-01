Inicio » Cocina Los 30 mejores Rayador De Cocina capaces: la mejor revisión sobre Rayador De Cocina Cocina Los 30 mejores Rayador De Cocina capaces: la mejor revisión sobre Rayador De Cocina 5 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Rayador De Cocina?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Rayador De Cocina del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Lacor - 60305 - Rallador Cuatro Caras 23 cms. € 9.50

€ 6.16 in stock 8 new from €5.02

Amazon.es Features Fabricado en acero inoxidable

Ofrece 4 tipos distintos de rallado gracias a sus 4 caras

Dimensiones: 11x9x23 cm

Peso: 160 g

Se puede colgar

Metaltex Rap Box-Rallador con Juego de 3 Cuchillas Intercambiables con Recipiente, Acero Inoxidable, Blanco, 22 x 9,5 x 8,5 cm € 10.12 in stock 11 new from €9.19

2 used from €7.77

Amazon.es Features Apilable para guardar cómodamente

Contenedor acrílico graduado

Cuerpo hecho de ABS

Pies antideslizantes

Rallador de 6 Lados, de mano, negro y plateado con recipiente de medición y tapa - Herramienta de cocina multifunción, ideal para rallar, rebanar y triturar.… € 13.95 in stock 4 new from €13.95

1 used from €13.67

Amazon.es Features Detalles - Este rallador de 6 lados hace que rallar cualquier cosa, desde queso hasta frutas y verduras, sea más fácil y suave. Además, con sus múltiples lados para elegir, es ideal para ajo, nuez moscada, ralladura de lima y otros usos infinitos. Su recipiente y tapa de medición, incluidos para atrapar los productos rallados, agrega ese toque extra. Práctico y conveniente de usar - ¡Es un producto único y completo!

Más información - Su mango ancho y cómodo es cómodo de sostener, lo que maximiza el control y reduce el riesgo de lesiones. El contenedor incluido se adapta perfectamente al rallador, asegurando un almacenamiento eficiente del producto rallado terminado. Por razones de seguridad tenga en cuenta los bordes afilados, solo para adultos.

Calidad superior - Fabricado con acero inoxidable de primera calidad y materiales de pp, este rallador es resistente y duradero con una excelente funcionalidad. Sus cuchillas afiladas son súper efectivas para rallar, rebanar y triturar, y se verá perfecta en su cocina. Fácil de limpiar y apto para lavavajillas, es la solución ideal para todas sus preparaciones de alimentos.

Bonificación adicional - A diferencia de sus contrapartes, la base de este rallador de 6 lados tiene una base de goma de silicona antideslizante, sin arañazos, que proporciona un agarre firme en la superficie utilizada para rallar, lo que simplifica el trabajo en gran momento. Viene con caja de color.

Garantía saludable - Respaldamos nuestros productos al 100% - Contáctenos si no está satisfecho con su compra y nos comprometemos a resolver todas las consultas.

Deiss Pro Rallador de Queso – Rayador de Cocina para citricos, parmesano, Jengibre, ajo, Nuez moscada, Chocolate, Verduras, Frutas - Hoja Afilada de Acero Inoxidable - Apto para lavavajillas € 10.98 in stock 1 new from €10.98

Amazon.es Features CÓMODO PARA USAR & CONSTRUIDO PARA DURAR : El rallador de queso tiene una hoja afilada de acero inoxidable que no se corroerá, además de un cómodo mango antideslizante. Sus lados curvos únicos lo hacen extremadamente rígido y permite aplicar más fuerza cuando se necesita.

AHORRE ESPACIO EN LA COCINA : Reemplace su rallador de cocina voluminoso, inseguro y difícil de limpiar, o ese pesado procesador eléctrico de alimentos, con el sencillo Deiss Rallador de Cítricos. El metal de los dientes para rallar no se atasca como lo hacen otros ralladores de cocina, volviéndolo fácil de limpiar. Solo páselo debajo del agua del grifo del lavaplatos.

MEJORA SU COCINA : Impresione a sus amigos con nuevas recetas como de restaurante. Agregue nuevos sabores fuertes con ingredientes frescos de cáscara sin usar ninguna zona amarga. Cuando use el rallador con quesos madurados o duros, como el parmesano, obtendrá una bonita pila de queso que se derrite casi instantáneamente sobre la pasta caliente.

PELAR Y RALLAR NUNCA HA SIDO TAN SENCILLO : Corte el queso más duro en finas tiras ralladas sin usar casi presión. Simplemente pase rápidamente la cuchilla sobre la cascara de naranja, limones y tilo. En segundos, usted podrá tener ajo o jengibre finamente rallado, o disfrutar de su postre favorito cubierto con escamas de esponjoso chocolate.

GARANTÍA DE POR VIDA: La garantía de por vida de Deiss es la fianza para asegurarle a nuestros clientes que tendrán una experiencia libre de complicaciones y un producto con una imbatible duración.

Lantana - Rallador manual con 6 caras y contenedor para alimentos - Para rallado grueso, mediano, fino, ultrafino y raspado - Con función mandolina - Con recipiente medidor y tapa € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Amazon.es Features Diseño multifunción 6 en 1: para conseguir un resultado perfecto, siempre. Rallador multiusos con 6 funciones esenciales para satisfacer tus necesidades diarias a la hora de rallar, cortar, pelar y raspar. Ideal para rallar queso, zanahorias, verduras, queso parmesano, nuez moscada, jengibre, ajo, chocolate, coco, etc. Además, también se puede usar para rallar piel de limón y como una cómoda mandolina para hortalizas.

Recipiente medidor que se ajusta a la perfección: se puede rallar directamente en el contenedor hexagonal a juego (incluido) para evitar ensuciar. Este recipiente también cuenta con unas prácticas líneas para medir los ingredientes con absoluta facilidad y exactitud. También viene con una tapa para que los alimentos rallados se puedan guardar para más tarde de forma segura. Si se le da la vuelta, el recipiente se puede meter dentro del rallador para guardarlo cómodamente y ahorrar en espacio.

Base de goma de silicona que no se desliza ni raya: para disfrutar de un muy buen agarre mientras se ralla en las superficies de la cocina y de un ajuste perfecto mientras se utiliza con el recipiente a juego. La base es más ancha de lo normal y el rallador también cuenta con un mango ergonómico muy resistente para que el control y el agarre sean óptimos.

Diseño moderno y duradero: diseñado pensando en la resistencia y en una funcionalidad insuperable, pero también queda precioso en cualquier cocina. Cuenta con una robusta estructura de acero inoxidable resistente a la corrosión con hojas muy afiladas, ideales para rallar y cortar. Fácil de limpiar, y apto para el lavavajillas.

Pruébalo con total tranquilidad: satisfacción total garantizada o te devolvemos tu dinero.

Fackelmann Mandolina Ajustable con Protector de dedos en polímero y acero inox. Blanco y Negro. 32x12,5cm. 1 ud. € 9.95 in stock 10 new from €9.81

Amazon.es Features Ajustable y extra afilado: hoja de acero inoxidable ajustable para lonchas de 1 a 6mm de grosor con cuchilla cortante extremadamente afilada. Ideal para lonchear calabacín, cebolla, zanahoria, patata, etc…

Minimo esfuerzo maxima eficiencia: el protector de dedos permite lonchear de forma segura sin riesgo de cortes cuando el trozo de hortaliza o verdura esté pequeño

Incluye: 1 x mandolina ajustable grueso y delgado con protector de dedos - de calidad Fackelmann

Material: cuerpo de plástico, cuchilla de acero inoxidable - fácil limpieza a mano

Dimensiones: aprox. 32 x 3,5 x 12,5 cm

Microplane Zester Rallador, Acero Inoxidable, Negro, 32.50x3.5x2.56 cm € 23.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El Original. La auténtica tecnología Microplane – inventora de ralladores y utensilios de fotograbado para corte

Cuchillas de larga duración, extremadamente afiladas, hechas en acero inoxidable. Fabricadas en EEUU

Corta los alimentos sin desgarrarlos ni desmenuzarlos, lo cual ayuda a mantener e intensificar su aroma y sabor

Utilizados y reconocidos en todo el mundo, tanto por chefs profesionales como cocineros aficionados

Presenta un diseño alargado y estrecho, representativo de la empresa y que tiene sus orígenes en la carpintería

ORBLUE Rallador de Cocina Manual para Quesos, Limón, Pan o Trufa € 7.98 in stock 1 new from €7.98

Amazon.es Features CÓMODO Y HECHO PARA DURAR: La hoja de este rallador de cocina es de acero inoxidable y extremadamente afilada. Cuenta además con un mango antideslizante que hacen que su uso sea muy cómodo. Los lados curvados de la hoja aportan rigidez y permiten aplicar más fuerza cuando sea necesario.

MEJORA TU COCINA: Tus invitados se sorprenderán con tus últimas creaciones. Gracias a nuestro rallador manual podrás añadir nuevos sabores a tus platos para darles un toque especial. Puedes usarlo con quesos duros como el parmesano, para conseguir finas hebras de queso que se derriten casi al instante sobre la pasta caliente.

FÁCIL DE USAR: Usa el rallador de queso y cítricos sin apenas aplicar presión. Funciona bien con los quesos más duros, y la piel de naranjas, limones, limas… También puede usarse como rallador de jengibre o de trufa, y también para hacer chocolate hojaldrado o añadir sabor a coco y nuez moscada a tus postres favoritos.

FÁCIL DE LIMPIAR: Nuestro rallador de cocina es apto para lavavajillas, pero también puedes lavarla a mano para un cuidado adecuado. Enjuágalo inmediatamente después de su uso y utiliza un cepillo de cocina en la parte inferior de la hoja para limpiar partículas difíciles de alcanzar. Además, viene con una cubierta de plástico para deslizarlo y guardarlo de forma segura.

GARANTÍA DE POR VIDA: ORBLUE te respalda con una garantía de por vida en todos nuestros productos. Haz clic en "Añadir a la cesta" ahora para conseguir tu rallador de queso al mejor precio.

KICHLY Rallador de queso - rallador de Verdurasr para la cocina, rallador de acero inoxidable de 6 caras con mango de goma y goma antideslizante en la parte inferior, altura de 9,5 pulgadas € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Amazon.es Features MATERIAL DE CALIDAD - El rallador queso con mango de caja está fabricado con acero inoxidable 430 de alta calidad para una óptima longevidad

MANGO CÓMODO - El diseño de un solo mango se adapta cómodamente a una mano y permite un rallado eficiente; tiene un mango de goma que se adapta cómodamente a las manos.

TRITURADORA MULTIUSOS - Rallador de verduras y quesos como el repollo, el pepino y las zanahorias, y otros alimentos para triturarlos fácilmente

DISEÑO ERGONÓMICO - El diseño de lados hexagonales le proporciona una variedad de grosores de rallado personalizados

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA - Puede meterlo en el lavavajillas para limpiarlo sin problemas. Sin embargo, se recomienda lavarlo a mano con jabón para platos.

Rallador Plano De Cocina Profesional 3 en 1 De Acero Inoxidable, Utensilio De Cocina Para Rallar Verduras, Queso, Patatas, Rallador Grande 29cm € 9.99

€ 8.99 in stock 1 new from €8.99

Amazon.es Features Rallador plano de cocina 3 en 1, el utensilio de cocina mas útil para rallar, cortar verduras o patatas!

Corta alimentos sin esfuerzo, el rallador mas práctico y sencillo, el mejor utensilio de cocina

Nos presenta un diseño ergonómico anti deslizamiento con su estructura de acero inoxidable

Para todo tipo de alimentos: pan, judías, queso y muchos más! Además nuestro rallador no tiene que ser afilado!

De los ralladores mas originales del mercado 3 en 1, todo en 1 diferentes tipos de cortes o rallados

Raniaco Rallador & Rallador de Cocina - Navidad Decoración Rallador de Queso Acero Inoxidable para Queso, Limón, Ajo, Zester de Cítricos con Cubierta Protectora Suave, Base de Goma de Mano Larga € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.es Features MULTI-HERRAMIENTA DE COCINA: Raniaco Grater puede rallar limón, lima, cítricos, parmesano, jengibre, coco, naranja, chocolate, zanahoria e incluso nuez moscada, canela o ajo.El queso con el Rallador de queso se derretirá rápidamente, incluso raspará las manchas quemadas u oscuras de las galletas, bollos y tostadas. ¡Las herramientas múltiples universales facilitan la cocción diaria! ¡Cambia tu vida, con un poco de entusiasmo!

PIE DE SILICONA ANTIDESLIZANTE: Nuestra herramienta Rallador Cocina tiene un pie de silicona antideslizante que ajusta el ángulo de la herramienta Zester de cítricos. El dedo se puede fijar en ambos lados y no es fácil de deslizar. Ahorro de mano de obra y la operación más conveniente. ¡El queso parmesano, el ajo duro y el jengibre estarán perfectamente molidos!

CUBIERTA DE PROTECCIÓN SUPERIOR: Rallador de mango viene con una funda protectora curva hecha de Suave PE Cáscara, El acero inoxidable de grado alimenticio y la goma slilicone antideslizante. Protege bien el rallador de especias. Puede evitar la abrasión de sus dedos cuando levanta el rallador.

FÁCIL DE LIMPIAR: El Rallador de alimentos Raniaco está hecho de acero inoxidable de alta calidad. La herramienta naranja zester no es fácil de oxidar, pero se limpia de manera muy simple. Solo necesita enjuagarse con agua corriente, las partículas en la parte posterior de la cuchilla que son difíciles de eliminar con agua corriente se pueden limpiar suavemente con un cepillo de cocina para lavarlas. El almacenamiento seguro del rallador parmesanose hace más fácil con la cubierta.

CÓMO HACER ALIMENTOS MARAVILLOSOS: Al final de hacer una comida exquisita, use un Rallador de queso para convertir el queso en migajas de queso esponjosas y luego espolvoree pizza o sándwiches abiertos para agregar adorno y sabor; Las chispas de chocolate de los postres también se pueden lograr fácilmente con un rallador manual; Al hacer comida de carne, también se puede usar jengibre picado, ajo picado y especias. Las posibilidades son infinitas.

Mandolina de Cocina Profesional Cortador de Verdura 6 en 1 - Multifuncional Ralladores de Cocina Acero Inoxidable - Espiralizador para Espaguetis de Calabacín - Cortador de Patatas Tomates Pepinos € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Amazon.es Features La mayor funcionalidad del mercado: 6 cuchillas intercambiables satisfacen todas sus necesidades de rebanado y rallado, mientras que nuestros espiralizadores son perfectos para zoodles, pastas de verduras saludables y guarniciones hermosas.

Compacta y práctica: nuestra cortadora de mandolina vegetal se puede desmontar completamente con facilidad y la caja de cuchillas incluida significa que preocuparse por el almacenamiento y la organización es cosa del pasado. Además, este aparato de cocina se puede lavar en el lavavajillas y viene con una herramienta de limpieza especializada, ¡que facilita la limpieza!

Para que usted y su familia estén seguros, sabemos que nuestras hojas de acero inoxidable son de alta calidad y afiladas. Por lo tanto, nuestro juego viene con un protector para los dedos y un guante protector para mantenerlo a salvo mientras usa la cortadora en espiral y un cepillo de limpieza y un organizador de cuchillas para cuando no lo esté. El plástico abs no es tóxico y no contiene bpa, lo que garantiza comidas saludables para su familia.

No se ensucia ni se resbala no: ¡nuestra bandeja colectora hace que cocinar sea mucho más conveniente, sin ensuciar ni perder el tiempo! Facilita la limpieza y nuestra base antideslizante también hace que cortar y rallar sea mucho más fácil.

¿Busca regalos de cocina o regalos para el hogar? ¡Nuestras cortadoras de mandolina son excelentes regalos de cocina para mujeres y también excelentes regalos de Navidad para hombres! Pero quien termine usando este producto, lea atentamente el manual de instrucciones provisto con la cortadora antes de usarla. Si tiene alguna pregunta o problema con respecto a la cortadora de verduras, no dude en enviar un mensaje al vendedor a través de Amazon y le responderemos dentro de las 24 horas.

Metaltex RALLADOR Universal EXTRAFUERTE INOX 'Profi', Acero Inoxidable, Plata, 28 x 28 x 18 cm € 8.25 in stock 2 new from €7.00

Amazon.es Features Material: acero inoxidable y metal

Dimensiones del producto: 29.2 x 11.5 x 1.5 cm

Peso del artículo: 82.6 gr

Diseño robusto

Mandolina cortadora multifuncional,cortador de verduras,trituradora de alimentos,picadora rallador,6 cuchillas afiladas de acero inoxidable intercambiables con pelador,cortador para patatas,tomates € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Amazon.es Features ★. SEGURIDAD - La mandolina-ralladora está fabricada de acero inoxidable de grado alimenticio y es libre de BPA, sin toxicidad y no se oxidará. El protector de seguridad mantendrá los alimentos limpios y además protegerá tus manos de posibles cortes. La base del recipiente es antideslizante y está diseñada para mantener la estabilidad mientras se ralla la verdura en superficies lisas.

★. FÁCIL DE LIMPIAR Y ALMACENAR - Los restos de verduras que quedan en el cortador de alimentos son fáciles de lavar y puede usarse inmediatamente después de lavarlo. Todas las cuchillas pueden almacenarse en el interior después de secar el rallador ahorrando espacio. Esto ayudará a evitar perder las cuchillas o dañarlas. Todas las cuchillas están bloqueadas para su seguridad. Para quitar la cuchilla, simplemente levántela levemente y tire de ella hacia afuera para que se deslice fácilmente.

★. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO: 6 cuchillas intercambiables (cortador de 1.0mm y 1.5mm, cortador en jualiana de 3mm y 4mm, rallador, cortador en láminas onduladas), base para contenedor de alimentos. El protector para dedos y el pelador cumplen con todas sus necesidades para cortar, rallar y picar. Puede cortar las verduras en cualquier forma y espesor. Con esta trituradora de alimentos, no tendrá los ojos llorosos al cortar cebollas.

★. COMODIDAD Y SIN ESFUERZO: El recipiente de alimentos transparente tiene una base antideslizante para mantener la mandolina firmemente en su lugar mientras trabajas en ella. La base transparente te permite ver el “rallado” en el momento. Cuenta con una zona de silicona antideslizante en la parte inferior. Ahorra tiempo y esfuerzo.

Calidad asegurada- Cortador de verduras, rallador de vegetales, rebanador de comida. Garantiza una excelente longevidad y un corte preciso y seguro. Garantía de devolución del dinero en 90 días y entrega rápida.

Metaltex RALLADOR Grueso EXTRAFUERTE INOX 'Profi', Acero Inoxidable, Plata, 28x28x18 cm € 11.05

€ 10.75 in stock 2 new from €6.20

Amazon.es Features Diseño robusto

A prueba de óxido de acero inoxidable

Material: acero inoxidable y metal

Numero de piezas: 1

MASMAS Rayador de Cocina 4 Caras de Acero Inoxidable con Mango Antideslizante Fácil Limpieza € 8.99 in stock 1 new from €8.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Excelente material de acero inoxidable.

Con mango ergonómico para mejor agarre, que no se deslice y que no daña los dedos.

Hermoso diseño tipo lampara con luz violeta que adornara el sitio donde lo ponga.

4 caras para cortar y rebanar los alimentos como desee.

Fácil de limpiar ✅✅****Si tiene algún problema: !No te preocupes por la DEVOLUCIÓN! Consulte nuestras excelentes políticas. Empresa MASMAS.****✅✅

Raniaco Rallador de Queso Rayador de Cocina - Moscada de Acero Inoxidable con Cubierta Protectora y Mango de Silicona | Rallador Tomate Negro (45) € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.es Features 100% libre de óxido El rallador hecho de acero inoxidable 304 de alta calidad, 100% libre de óxido y resistente a la corrosión. Los dientes con metal afilado afilan sin esfuerzo incluso nuez moscada y palitos de canela. Con el rallador de queso integral puede rallar varias frutas y verduras como limón, lima, agrumen, parmesano, queso, especias, nuez mostaza, canela, chocolate, etc. También puede usarlo para eliminar los bordes de las galletas y el pan.

El mango antideslizante de forma ergonómica le da al rayador de cocina un manejo seguro. El mango del rallador de cocina está hecho de TPR, es no tóxico, inodoro y antideslizante. También hay un pie de silicona antideslizante que ajusta el ángulo del asistente de cocina y mantiene el rallador moscada más estable cuando se ralla el limón. BPA gratis y seguro para niños y adultos.

Fácil de limpiar y colgar Los dientes de metal están hechos de acero inoxidable de alta calidad. Cuando la comida se ralla, no se obstruye. Se beneficia de la limpieza, ya que es muy fácil. Solo necesita mantener el ralladores de cocina bajo agua corriente. También puede limpiarlos con un cepillo. Hay agujeros en el mango que se pueden usar para colgar. ¡Aptas para el lavavajillas!

Actualización de la cubierta protectora tierna La cubierta protectora incluida con Raniaco está hecha de material PE y es un caparazón blando que difiere de otras marcas. Este diseño protege los dedos de lesione

El rallador de limón de Raniaco es tu navaja suiza para la cocina. ⭐ Con este talento completo, puedes rasgar la ralladura de limón para dar sabor a las mermeladas, rallar copos de chocolate para decorar postres, rallar queso parmesano para refinar platos de pasta y mucho más

Cortador de mandolina de acero inoxidable, cortador de mandolina ajustable para cocina, comida, mandolina y verduras, para frutas y verduras, de papel, fino a 6 mm € 36.99 in stock 1 new from €36.99

Amazon.es Features Diseño inteligente: nuestra mandolina para cortar alimentos viene con un grosor ajustable, la innovación más reciente con cuchillas ajustables giratorias integradas. Así podrás obtener rodajas perfectamente planas de 1 a 9 mm y juliana de 4,5 a 9 mm. Excelente para hacer patatas fritas, patatas fritas, ensaladas de frutas y verduras para comidas vegetales saludables

Muy versátil: gran herramienta de cocina, simplemente gira y ajusta el interruptor, perfecto para cortar manzanas, cebollas, zanahorias, calabacines, pepinos, repollo, remolachas, nabos, rutabagas, rábanos, patatas, batatas, calabazas y mucho más. Cocina fácilmente patatas fritas, patatas fritas, patatas fritas, patatas, ensaladas de frutas y verduras, y mucho más

Calidad inigualable: 5 cuchillas de acero inoxidable ultra afiladas de diseño alemán, 101 % libre de BPA, cortador de mandolina ABS de grado alimenticio que proporciona una forma divertida y única de tomar verduras y frutas ordinarias y convertirlas en emocionantes rodajas y julianas. Reduce drásticamente la preparación y el tiempo de cocción con nuestro cortador de mandolina

Seguro y fácil de usar: el pomo ajustable hace que cambiar entre cortes sea fácil. Elimina la necesidad de varias cuchillas diferentes para almacenar y cambiar con su diseño compacto. Diseñado para ser fácil de operar y apto para lavavajillas, protector de manos y parte inferior antideslizante para evitar que se deslice, se pliega para un almacenamiento compacto también

Sin complicaciones de por vida: el servicio al cliente es muy importante para nosotros. Si tienes alguna pregunta sobre nuestro cortador de mandolina, por favor háganoslo saber para resolveremos todas sus preocupaciones y llegaremos a una solución amable

kela 19088 rayador de Larga para Pasta, Acero Inoxidable, Emma € 24.59 in stock 2 new from €24.59

Amazon.es Features Para Spätzle casero y Knöpfle: estable Spätzle con embudo integrado para largas Spätzle

Fácil de usar: colocar el rallador en la olla, llenar el trineo con masa, mover hacia arriba y hacia abajo del trineo

Estructura estable, embudo integrado, sujeción firme mediante mango en la cabeza, botón de apoyo para la olla, apertura ancha

Fácil de limpiar: apto para lavavajillas

Contenido del envío: 1 rallador Kela Emma 19087, acero inoxidable, 30,5 x 11 x 6,5 cm

LEMCASE Rallador de Limón, Queso - Fino Zester con Cuchilla de Acero Inoxidable y Mango de Silicona | Negro (2 Piezas Set) € 15.94 in stock 1 new from €15.94

Amazon.es Features ➊ | Diseno Versátil | - Las ralladores de alta calidad son utensilios más durables de la cocina. Puede utilizarlo para moler diversas frutas y verduras, como limón, cidro, naranja, queso parmesano, queso, especias, nuez moscada, canelo chino, chocolate y etc. También puede utilizarla para eliminar los bordes tostados de galletas y pan. Si necesita jengibre o ajo recién molido mientras cocina, puede usar esta herramienta.

❷ | Alta Calidad y Durabilidad | - El dise?o profesional y las cuchillas extremadamente afiladas le permite moler sin demasiado fuerza, las cuchillas utilizan el acero inoxidable, 100% antioxidante, y resistente a la corrosión. Y el plástico nuevo es duradero.

❸ | Fácil de Usar y Mantener | - El mango ergonómico le trae la sensación suave y cómoda. Ya sea mano izquierda o derecha, puede usarlo fácilmente. Después de usarlo, solo lo coloque en el lavavajillas o enjuáguelo con agua, luego guárdelo.

❹ | Fácil de Almacenar | - Si no utiliza rallador, no solo puede colocarlo en el cajón de la cocina, sino también puede colgarlo en el estante. Las cuchillas del rallador cuenta con la tapa protectora, que se puede proteger sus dedos al tirar el rallador del cajón.

❺ | Garantía Satisfecha | - Como proveedor de marcas para los utensilios de cocina, “alta calidad” es nuestra primera Garantía. Esperamos poder ofrecerle productos mejores. Ya sea que esté satisfecho o no, ?comprar inmediatamente sin ningún riesgo! Si tiene cualquier duda, puede ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento.

THETIS Rallador de 6 Caras - Rolladora de Acero Inoxidable de 9 Pulgadas con Mango de Goma, Parte Interior de Goma Antideslizante para Verduras, Queso, Jengibre € 9.99 in stock 2 new from €9.99

Amazon.es Features El rallador está hecho de material de acero inoxidable, que es durable y resistente a la corrosión, de vida útil más larga. Es apto limpiar en lavavajillas

Diseño de mango y base de goma antideslizante, que puede asegurar la estabilidad y la comodidad al usarlo. Es fácil de rallar, rebanar y sestear

Utensilio de Cocina Versátil: 1. Rollador grueso. 2. Súper grueso. 3. Trituración media. 4. Trituración fina/sester 5. Rebanador. 6. Estrella de trituradora

Ideal para rallar rápidamente y fácilmente verduras, frutas, quesos suaves (no se recomienda el queso duro), zanahorias, calabacín, chocolate, jengibre, ajo y más

100% Garantía de calidad: las satisfacciones de clientes siempre son nuestra persecución. Por lo tanto, si tiene cualquier problema o duda sobre el producto, no dude en contactar con nosotros, le resolveremos lo más rápido posible

Rallador y Zester - Queso Parmesano, Cítricos, Limón, Jengibre, Ajo, Verduras, Frutas - Hoja de acero inoxidable afilada € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Amazon.es Features Ideal para rallar grueso de quesos semiblandos, mantequilla, manzanas, coles, papas, cebollas y más

Utilice el mejor acero inoxidable 304, certificado por LFGB FDA, cuide su seguridad alimentaria

Hoja grabada para una máxima nitidez

Agarre antideslizante y pie ajustable para un mayor control al rallar

Aptas para el lavavajillas

Mandolina de Cocina 4 en 1, Cortador de Verdura Rebanador Acero Inoxidable, Incluye 3 Insertos y Cepillo de Limpieza, con Pelador de Patatas € 27.00 in stock 1 new from €27.00

Amazon.es Features 【SEGURIDAD】 La hoja de Mandolina de Cocina está hecha de acero inoxidable de alta calidad y las otras partes de Cortador de Verdura están hechas de plástico de calidad alimentaria sin BPA. No es necesario abrir o tocar la hoja con la mano, lo cual es más seguro.

【MULTIFUNCIONAL Y MULTIUSOS】 Se trata de un Rebanador ajustable multifuncional y seguro. Hay 4 tipos de cuchillas, que se pueden cambiar de forma flexible entre rebanar y triturar según sus necesidades: rebanadas de 2 mm, rebanadas de 4 mm, filamentos de 3 * 5 mm, filamentos de 7 mm de grosor, adecuados para cortar todo tipo de carne, verduras y frutas congeladas. Haga su cocina simple y eficiente.

【FÁCIL DE LIMPIAR】 Este Cortador de Verdura solo ocupa algo de espacio en el mueble y el banco de trabajo. La rebanadora picadora de alimentos es fácil de desmontar y limpiar. Equipado con un cepillo de limpieza, puede limpiarlo con agua corriente.

【FÁCIL DE INSTALAR】 De acuerdo con las instrucciones de instalación que proporcionamos, puede completar la instalación en 1 minuto y el estabilizador no se deslizará. Cortador de Verdura es muy adecuado para cortar quesos, verduras, patatas, frutos secos, ensalada de col, cebollas, croquetas de patata, ensaladas, coberturas de pizza, etc.

【SERVICIO POSTVENTA】 siempre insiste en productos de alta calidad. ¡Su compra es sin riesgos, con garantía de devolución de dinero de 30 días y servicio al cliente fácil de contactar! Si no está satisfecho, no dude en contactarnos.

Mandolina de Cocina 6 en 1 Cortador de Verdura Multifuncional Mandolina Slicer Espiral Rallador de Cuchillas Acero Inoxidable, Doblado Mandolina de Verduras € 15.77 in stock 1 new from €15.77

Amazon.es Features Seis en una función. Las seis cuchillas de este cortador de verduras se pueden seleccionar en varias formas, como trituradas, cortadas, cortadas en rodajas de flores, fresadas, etc., para completarlas perfectamente.Equipado con protectores de manos profesionales, manijas de seguridad, agarre cómodo y silicona antideslizante en la parte inferior para evitar el deslizamiento durante el uso, y es firme y estable.

Diseño plegable. Diseño plegable de una pieza y posición de tarjeta de cuchilla especial, esta mandolina de cocina es conveniente para el desmontaje y montaje, fácil almacenamiento, limpio e higiénico, ahorrando espacio.

Material de alta calidad. Hecho de material seguro sin BPA y cuchilla de acero inoxidable de grado alimenticio, esta mandolina de verdura no es tóxico, insípido, seguro de usar y duradero.

Conveniente para limpiar. La estructura es simple y fácil de montar y desmontar, y se puede lavar directamente con agua. Si se tiñe con pigmentos vegetales, se puede usar una pequeña cantidad de aceite vegetal para la limpieza. Este cortador de verduras también se puede lavar en el lavavajillas.

Soporte profesional. Lea atentamente las instrucciones antes de usar. Si encuentra algún problema en esta mandolina de cocina durante el uso, no dude en contactarnos.

Adoric Cortador de Verdura 4 en 1 Rallador de Verduras Calabacin Pasta Espiralizador Vegetal Veggetti Slicer Pepino, Espaguetis de Calabacin, Cortador Espiral Manual (Verde) € 10.99 in stock 4 new from €10.99

Amazon.es Features 【Spiralizer 4 en 1】 Cree fideos vegetarianos en forma de fettuccine, espagueti y cintas en minutos con este cortador en espiral compacto que lo ayuda a experimentar con una variedad de opciones frescas y divertidas como lasaña vegetariana, papas fritas caseras y pasta de calabacín con cabello de ángel.

【Súper fácil de usar】 Simplemente cambie la cuchilla con los 3 botones para obtener el modelo deseado. El soporte para alimentos / tapa asegura un agarre antideslizante para una espiralización cómoda y al mismo tiempo protege sus manos de las cuchillas cuando está en uso. Simplemente póngalo debajo del agua de la cinta para limpiarlo para no destruir la cubierta protectora de plástico.

【Compacto pero de servicio pesado】 El diseño abierto acomoda vegetales largos y redondos. Perfecto para hacer fideos vegetarianos rápidos y bajos en carbohidratos a partir de numerosas alternativas vegetarianas saludables como cebolla, zanahoria, calabacín, pepino, repollo, remolacha, nabo, colinabo, rábano, papa, calabaza y más.

【Calidad Premium】 Las cuchillas de acero inoxidable de grado de cubertería con alto contenido de carbono y el ABS reforzado sin BPA hacen posible la espiralización de hortalizas de raíz más duras como nabos que previamente rompieron las manijas del espiralizador.

【Atención al cliente】 Confiamos en nuestro producto y sabemos que le gustará, en caso de que no esté satisfecho con el producto, contáctenos directamente. READ Los 30 mejores Calefactor De Baño capaces: la mejor revisión sobre Calefactor De Baño

FUKTSYSM Cortador de Verdura Mandolina - 12 en 1 Rebanador de Verdura Cortador de Verdura Mandolina de Verduras, Cocina Slicer Rallador de Cuchillas Acero Inoxidable, Pelador, Protector de Manos € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Amazon.es Features ✔ Diseño ergonómico --- Diseño ergonómico Premium Manual Cortador de Verduras Mandoline. Las cuchillas permiten flexibilidad para cortar, rebanar, triturar, picar frutas y verduras fácilmente en formas y tamaños, p. Cebolla, champiñones, pepino, zanahoria, papa, tomate, jengibre, ajo, queso y más.

✔ Versatility Vegetable Chopper --- FUKTSYSM todo en una Cortador de Verduras Mandoline Cortador de Verdoras con 7 cuchillas de corte intercambiables, contiene picador / cortador de cebolla, cortador de vegetales de 2 mm, rebanador de juliana de 3 mm y 4 mm, rallador de queso / vegetales, rebanador ondulado, 1 huevo separador, 1 contenedor de recogida, 1 cesta de drenaje de alimentos, 1 protector de manos y 1 cepillo de limpieza 1 Pelador.

✔ Alta calidad, Contenedor de fondo grueso --- aprobado por la FDA y LFGB. Mandolina de Cocina Cortador de Verdoras Hecho de ABS profesional de grado alimenticio reforzado de alta calidad sin BPA para una resistencia a la rotura superior, que es mucho más fuerte que los picadores de alimentos normales. Discos de acero inoxidable endurecidos anticorrosivos ultra afilados para picar / picar las verduras fácil CADA. La base antideslizante de goma garantiza total seguridad y estabilidad mientras

✔ Mantenga la limpieza --- La picadora y la rebanadora de alimentos se pueden desmontar por completo para facilitar la limpieza y lavar a mano con raspador de limpieza, también se pueden usar para lavavajillas. Use esta cortadora de mandolina para reemplazar su método de corte tradicional, simplemente enjuague con agua o póngala en el lavavajillas, no tendrá residuos. Regalos perfectos para tu familia.

✔ MEJORE LA CONVENIENCIA DE LA VIDA --- Si está buscando un producto para reducir el tiempo de preparación de su comida. Le garantizamos que este Mandolina cortadora será su mejor ayudante de cocina. Cualquier verdura y fruta que deba cortarse. NOTA: No toque la cuchilla de acero inoxidable con las manos porque es muy afilada. Para brindarle una experiencia fantástica en la cocina con nuestro producto, contáctenos si tiene alguna pregunta.

Rallador Cocina, Raniaco Rallador de Limón Queso, Fino Zester Manual con Cuchilla de Acero Inoxidable y Mango de Silicona + Funda Protectora para Naranja Chocolate Cítricos Hortalizas Ajo (Negro) € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.es Features MULTIFUNCIONAL RALLADOR COCINA ✌ El Raniaco rallador puede moler limón, lima, cítricos, queso parmesano, jengibre, coco, naranja, chocolate, e incluso nuez moscada, canela o ajo. ¡El rallador queso se derretirá rápidamente, quitará el meollo del limón, y el chocolate será esponjoso! ¡Las multiherramientas universales harán que la cocina diaria sea fácil!

MEJORADOS RALLADOR QUESO ✌¡No más preocupaciones por heridas en los dedos! Al usar afiladores de cuchillo convencionales, las articulaciones de los dedos inevitablemente rozan el borde del filo. Diseñamos un plástico ABS alrededor del filo para prevenir heridas en los dedos. La conexión perfecta entre el plástico ABS y el filo no solo protege los dedos, ¡Además hace al rallador de queso mas estable y durable!

ASA FáCIL DE AGARRAR Y CONTROLAR ✌ El rallador de limón esta hecho de silicona no toxica, inodora y antideslizante. Además, tiene una base de silicona antideslizante que ajusta el ángulo del acanalador y lo mantiene mas estable cuando se ralla el limón. Sin mucho esfuerzo, el Parmesano y el limón serán molidos perfectamente.

CUBIERTA PROTECTORA CON DISEñO CREATIVO ✌ El acanalador de limón incluye una caja protectora hecha de ABS. Protege de manera correcta el acanalador. También puede evitar abrasiones en los dedos cuando toma el acanalador de la gaveta. Inserta la cubierta en dirección opuesta al filo y la cubierta se convertirá en una caja de almacenamiento. Conveniente para recolectar en el rallador fino del chocolate, jengibre, ajo, etc.

DISEñO FáCIL DE LIMPIAR Y DE COLGAR ✌ Raniaco rallador de frutas está hecho de acero inoxidable de alta calidad. Afilado y difícil de oxidar. Solamente enjuague debajo de el chorro de agua. El asa de la herramienta de cocina tiene orificios que permiten colgarlo para su secado. ¡Apto para lavavajillas!

Trituradoras Verduras Frutas Set con Cáscaras Naranja, FineGood 4 Packs Multifuncional Spiralizer Dicer Cutter Chopper Rallador Contenedor para la Cocina, 5 Removedores piel Cítricos € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Amazon.es Features Cortadoras de alimentos preparados rápida: Estas verduras rápidamente puede transformar nuestros alimentos en trozos, tira, filamento y puré de reducir su tiempo de cocción altamente.

Por favor note: Cuando el es pequeño o se vuelve más pequeño de verduras (inferior a 2.5 pulgadas), por favor, utilice la seguridad hand-guard para contener los alimentos para cortar y estable mantiene los dedos seguro lejos de las cuchillas.

Fácil de limpiar y almacenar: cortadoras de nuestra puede limpiar fácilmente con agua y detergente. después de secar, está lista para ser almacenado como todas las cuchillas encajan en la comida.

BONUS: vienen con 5 redondo Citrus peladores, 1 contenedor con tapa y 1 soporte para Blade, etc. con este Citrus peladores sólo Score la naranja con el extremo Sharp, a continuación, utilice el extremo puntiagudo para tomar la Peel Off, guardar tus uñas.

Tamaño del envase: el contenedor Dimensión es de 17 x 10.4 x 7 cm/6.7 x 4.1 x 2.8 en, puede una pequeña cantidad de almacenamiento de alimentos, evitando principalmente para cuchillas.

Cortador de verdura Food Chopper Slicer, cortador de alimentos, patatas, frutas y queso, cuchillas multifunción, picadora + 7 accesorios para cortar verduras € 27.55

€ 25.99 in stock 2 new from €25.99

Amazon.es Features MATERIAL SEGURO Y DE ALTA CALIDAD: La máquina rebanadora de verduras XIAOCAI está hecha de material ABS y es de alta calidad, no de acero inoxidable, afilada y resistente, libre de BPA y PFOA. La hoja no se oxida, prueba la seguridad alimentaria y tiene una excelente resistencia a la rotura. Tenga la seguridad de que puede usarlos en frutas y verduras.

Diseño antideslizante: ralladores de cocina no es fácil de caer y antideslizante, con mango ergonómico, junto con el diseño antideslizante en la parte inferior, el contenedor permanece estable durante el uso, cuando no esté en uso, desmonte y guarde los accesorios en un contenedor. para evitar pérdidas evitar.

Cortador de verduras: 7 cuchillas multifuncionales intercambiables, un buen ayudante para la cocina.En poco tiempo a nivel de restaurante, puede usar una variedad de opciones de corte y puede volver a insertar la cuchilla rápidamente para preparar platos rápidamente. Sin esfuerzo, sin electricidad en absoluto.

Limpieza y mantenimiento: No toque la posición de corte con las manos mientras limpia. Utilice garras de limpieza para eliminar los residuos de la junta de resina y limpie los residuos con el cepillo de limpieza. Mantener seco después del secado. Mantener fuera del alcance de los niños.

Paquete incluido:mandolina de cocina cortador de patatas hay 7 cuchillas intercambiables, una caja de filtro de malla y una caja de almacenamiento de material plástico, una herramienta de mano para una vida cómoda y conveniente.

