Los 30 mejores Fujifilm X-T30 capaces: la mejor revisión sobre Fujifilm X-T30

Fujifilm X-T30, Kit cámara con Objetivo Intercambiable XC15-45/3.5-5.6, Color Negro € 999.00

€ 880.99 in stock 2 new from €880.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cuerpo compacto y ligero, kit incluye objetivo

Cuarta generación de sensor x-trans cmos y x-processor, video 4k/30p

Af por detección de fase con 100% de cobertura

Ráfaga de hasta 30 fps sin oscurecimiento de visor

Conectividad inalámbrica y emparejamiento smartphone

JJC Funda para cámara Fuji Fujifilm X-T30 X-T20 X-T10 X-T100 X-E3 + XF 18-55mm f2.8-4/XF 16mm f1.4/XF 23mm f1.4/XF 50mm f2 Objetivos, para Canon EOS M50 M5 M6 Mark II + EF-M 15-45mm/EF-M 18-55mm € 15.99 in stock 2 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Amazing Fit: JJC gran funda, funda protege tu cámara compacta al tiempo que le permite insertar o quitar su cámara fácilmente desde el móvil. fuerte gancho y bucle correas Conector permite un acceso rápido y fácil para que nunca pierda un shot

Viajes friendly: Esta cámara bolsa está fabricado con material de neopreno duradero, calidad y costuras reforzadas, muy ligera, elástica y tacto cómodo fácil de llevar a todas partes

Comodidad & flexible: un interior resistente correa con hebilla de liberación rápida le permite acoplar la funda a correa para el cuello o la cámara Correa con ojales directamente mientras estás usando tu cámara. * no se ha diseñado para sostener el peso de tu cámara *

Safeguard & Dimensiones: amortiguación Material interior suave protege su cámara de golpes y Shocking. interior Tamaño: 127 x 85 x 130 mm/5 x 3,3 x 5.1 (W x H x D) * Medida cámara para garantizar el ajuste *.

Modelos aplicables: para cámara de sistema compacto Fujifilm x-t20 X-T10 X-A1 X-A2 x-a3 X-M1 con 16 – Lente de 50 mm, Fujifilm x-t20 X-T10 X-M1 con 18 – 55 mm Lens, Olympus e-m10ii E-M5II con lente de 14 – 42 mm II, Olympus e-pl8 con 12 – Lente de 50 mm, Canon EOS M5 con 15 – 45 mm lente 18 – 55 mm. * por favor, compruebe la descripción siguiente para modelos de lente de cámara con detalles * READ Los 30 mejores Tv 19 Pulgadas capaces: la mejor revisión sobre Tv 19 Pulgadas

(Black & Black) - JJC Soft Release Button for Fujifilm Fuji X100F X-T20 X-T2 X-PRO2 X100T X-E3 XPRO-1 X-T10 X100 X100S X-E2S X30 X20 X10 € 9.99 in stock 3 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [No se cae/suelta] Viene con dos juntas tóricas antideslizantes diseñadas para asegurar un ajuste apretado en cámaras Fujifilm

[Nuevo diseño] El botón de obturación JJC Deluxe está hecho de cobre puro y cuenta con piel de microfibra en su superficie, haciendo que tu cámara sea elegante y elegante

Fácil de usar: simplemente atornilla el botón de liberación suave SRB en las roscas del botón de liberación del obturador para disfrutar de la operación de liberación suave y estable

El paquete incluye: 1 botón de liberación suave JJC + 2 anillos de goma negros + 1 manual de instrucciones (idioma español no garantizado)

Compatibilidad: el botón de liberación suave JJC está diseñado para Fujifilm X100V X-T30 X-T20 X-T10 X-T4 X-T3 X-T2 X-PRO3 X-PRO1 X-PRO2 X100 X100S X100T X100F X30 X20 X10 X-E4. 3 X-E2. S

Topiky Poignée Noire en Alliage d'Aluminium Thumb Up pour la Caméra Fuji XT30 X-T30 para FujiFilm X-T1 / X-T2 / X-T3 para FujiFilm X-T10 / X-T20 / X-T30 € 16.79 in stock 3 new from €16.79 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【SUAVE】 Deslice cómodamente en el soporte de zapata de la cámara Fujifilm X-T10 y X-T20 sin bloquear las funciones de los diales, botones u otros componentes en el cuerpo de la cámara.

【FÁCIL DE OPERAR】 Con el pulgar hacia arriba, puede agarrar firmemente Mantenga la cámara y sosténgala en cualquier posición.

【MATERIAL】 Se proporcionan peso ligero, alta resistencia, alta resistencia a la corrosión y buena durabilidad después del tratamiento de oxidación anódica dura.

【DISEÑO】 El flash X-T30s y la pantalla articulada tampoco se ven afectados por el reposapiés. El diseño ergonómico brinda un mejor equilibrio y mayor comodidad de agarre con menos esfuerzo.

【CONVENIENTEMENTE】 Convenientemente ensamblado y desmontado.

Fujifilm X-T30: Praxiswissen und Expertentipps zu Ihrer Kamera € 29.06 in stock 6 new from €29.06

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 55357839 Model 55357839 Language Alemán Number Of Pages 302 Publication Date 2019-08-01T00:00:01Z

JJC Empuñadura Metal Grip para Fujifilm Fuji X-T30 X-T20 X-T10 reemplaza Fujifilm MHG-XT10 Empuñadura € 39.99 in stock 2 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Compatibilidad] Especialmente diseñado para Fujifilm X-T30 X-T20 X-T10. Ofrece un agarre más cómodo y seguro para disparar

[Flexibilidad] Adopta el diseño de placa de liberación rápida de Arca Swiss Type. Accede a la batería y la tarjeta de memoria sin quitar el agarre

[Diseño especial] Cuenta con una ranura para conectar una correa de mano o una correa de muñeca

[Material] Hecho de aleación de aluminio premium + microfibra cómoda

[Peso ligero] Peso: 95g. Robusto y ligero

Ocular Visor Eyecup para Fujifilm Fuji X-T30 X-T20 X-T10 € 13.99 in stock 2 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ocular ideal para Fujifilm Fuji X-T30 X-T20 X-T10

Protege el visor de la luz no deseada, el polvo, el impacto y los arañazos, mejorando la óptica del visor

Bloquea la entrada de luz parásita al visor, lo ayuda a concentrarse en tomar fotos

Hecho de material de silicona suave para la comodidad de los ojos, especialmente para usuarios de anteojos

Se monta de forma fácil y segura a través de la zapata de la cámara

JJC Disparador de flash remoto inalámbrico para Fuji Fujifilm X-T3 X-T30 X100F X-T100 X-Pro2 GFX 100S GFX 100 GFX 50R GFX 50S reemplazar Fujifilm RR-100 (2 receptores) € 35.99 in stock 2 new from €35.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible con Fujifilm X-T3 X-T30 X-100F X-T100 X-Pro2 GFX 100S GFX 50R GFX 50S Reemplaza Fujifilm RR-100

Compatible con la mayoría de flashes. Modelos de flash compatibles detallados, comprueba en la descripción

El disparador de flash inalámbrico es un versátil kit de control remoto que puede activar unidades de flash fuera de la cámara y luces de estudio. Soporta disparar múltiples flashes al mismo tiempo

El receptor y el cable de disparo pueden funcionar como un disparador remoto inalámbrico

Distancia de trabajo de hasta 30 metros, 16 canales seleccionables, la velocidad máxima de sincronización de flash es de hasta 1/250 segundos

Fujifilm X-T30 Fujinon 18-55/2.8-4.0 XF R LM OIS € 1,493.07 in stock 1 new from €1,493.07

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number X-T30 Black + 18-55 Model X-T30 Black + 18-55

DURAGADGET Bolsa Profesional marrón con Compartimentos para Cámara Fujifilm X-T30 Tamaño Mediano. € 20.99 in stock 1 new from €20.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fantástica bolsa de cuero sintético en color marrón para guardar y tranportar su cámara y accesorios.

Incluye dos separadores internos desmontables, correa y bolsillo externo.

Dimensiones externas: 150 x 180 x 100 mm.

Dimensiones internas: 135 x 160 x 85 mm

Materiales de primera calidad para evitar daños en su equipo.

Fujifilm X-T200 - Kit cámara con objetivo intercambiable XC15-45/3.5-5.6 PZ, Tarjeta 16 GB, color plata € 849.00 in stock 1 new from €849.00

1 used from €789.57

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sensor 24.2 mpx aps-c cmos

Grabación de vídeo 4k/30

Pantalla lcd táctil orientable de 3.5 pulgadas

Disparo continuo en ráfaga hasta 8fps

Algoritmo af mejorado, detección facial y ocular

Fujifilm X-T3 - Cámara de objetivo intercambiable sin espejo, con sensor APS-C de 26,1 Mpx, video 4K/60p DCI, pantalla táctil, WIFI, Bluetooth, plata, Kit con objetivo XF18-55mm F2.8-4 R LM OIS € 1,899.00

€ 1,459.00 in stock 2 new from €1,459.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Resolución de captura de video: 4K DCI 2160p

JJC Disparador remoto inalámbrico para flash Fuji Fujifilm X-T3 X-T30 X-100F X-T100 X-Pro2 GFX 100 GFX 50R GFX 50S Reemplazar Fujifilm RR-100 € 23.28 in stock 2 new from €23.28 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible con Fujifilm X-T3 X-T30 X-100F X-T100 X-Pro2 GFX 50R GFX 50S Reemplaza Fujifilm RR-100

Compatible con la mayoría de flashes. Modelos de flash compatibles detallados, consulta la descripción

El disparador de flash inalámbrico es un kit de control remoto versátil que puede activar unidades de flash fuera de la cámara y luces de estudio. Soporta disparar múltiples flashes al mismo tiempo

El receptor y el cable de liberación del obturador pueden funcionar como un disparador remoto inalámbrico

Distancia de trabajo de hasta 30 metros, 16 canales seleccionables, la velocidad máxima de sincronización del flash es de hasta 1/250 segundos

Fujifilm X-T4 16650742 - Kit de cámara con Objetivo XF18-55/2.8-4, Color Negro € 2,199.00

€ 1,712.97 in stock 4 new from €1,712.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Con el sensor X-Trans CMOS 4 de cuarta generación, X-Processor 4 y el modo de simulación de película ETERNA Bleach Bypass

El enfoque automático X-T4 cuenta con un modo de disparo en ráfaga de hasta 15 cuadros por segundo usando el obturador mecánico

Cuenta con un mecanismo de estabilización de imagen en el cuerpo (IBIS) de 6.5 pasos de eje fijo y una batería de gran capacidad

Presenta estabilizador de imagen digital (DIS) y modo IS (estabilización de imagen) Boost

Negro Funda Cámara Reflex Neopreno Protectora para Fuji Fujifilm X-T30 X-T20 X-T10 X-T200 XT200 XT100 15-45mm Canon EOS M50 15-45mm € 12.00 in stock 1 new from €12.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este paquete incluye: 1 x funda de cámara + Paño de limpieza

Protección ideal para su cámara digital.

Interior suave de micro-fibra para proteger la pantalla.

Ideal para Fuji Fujifilm X-T30 X-T20 X-T10 X-T200 XT200 XT100 15-45mm Canon EOS M50 15-45mm

Este producto está calificado para nuestra garantía de por vida contra defectos de fabricación

Fujifilm X-E4 Cuerpo, Color Negro € 899.00

€ 854.05 in stock 2 new from €854.05

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cuerpo compacto con las prestaciones de modelos superiores

El visor permite seguir los movimientos que se producen fuera del encuadre con el ojo izquierdo, y hacer predicciones de lo que puede ocurrir dentro del encuadre

Permite trabajar de forma rápida, inteligente e instintiva

Incluso se puede girar 180º para hacer selfies

Fujifilm X-Pro3 Cámara Digital sin Espejo, Negro € 1,899.00

€ 1,805.00 in stock 1 new from €1,805.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sensor x-trans cmos 4 de 26,1 mp

Motor de procesamiento de imágenes x-processor 4

Nuevo visor híbrido avanzado

Pantalla táctil lcd inclinable de 180 grados de alta resolución

Nuevo modo de simulación de película en modo clásico neg

Fujifilm X-E4 Kit con Objetivo FUJINON XF27mm f2.8 R WR, Color Plateado € 1,049.00

€ 968.74 in stock

1 used from €968.74

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Kit que incluye el objetivo XF27mm f2.8 WR

El visor permite seguir los movimientos que se producen fuera del encuadre con el ojo izquierdo, y hacer predicciones de lo que puede ocurrir dentro del encuadre

Permite trabajar de forma rápida, inteligente e instintiva

Incluso se puede girar 180º para hacer selfies

DURAGADGET Bolsa Profesional marrón con Compartimentos para Cámara Fujifilm X-T30 € 22.99 in stock 1 new from €22.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fantástica bolsa de cuero sintético en color marrón para guardar y tranportar su cámara y accesorios.

Incluye separador interior desmontable, correa y dos bolsillos externos.

Dimensiones externas: 220 x 255 x 130 mm.

Dimensiones internas: 180 x 205 x 110 mm.

Materiales de primera calidad para evitar daños en su equipo.

DURAGADGET Bolsa Acolchada Profesional Negra con Compartimentos e Interior en Rojo para Cámara Fujifilm X-T30, Sony Alpha 6400LB € 21.99 in stock 1 new from €21.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fantástica bolsa acolchada para guardar y tranportar su dispositivo y accesorios.

Incluye 4 separadores interiores desmontables, asa, estuche adicional y 3 bolsillos interiores.

Con base sólida y resistente de goma EVA.

Dimensiones internas: 215 x 155 x 80 mm

Materiales de primera calidad para evitar daños en su equipo.

Sony Alpha 7 III - Cámara evil de fotograma completo con objetivo Zoom Sony 28-70mm f/3.5-5.6 (Enfoque automático 0.02s, estabilización de imagen óptica de 5 ejes, 4K HLG, mayor duración de Batería) € 2,049.50 in stock 4 new from €850.00

1 used from €1,896.33

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ENFOQUE AUTOMÁTICO FIABLE: confía en el seguimiento en tiempo real y en el Eye AF (personas / animales) para mantener tu sujeto nítido en cualquier situación

CALIDAD DE IMAGEN IMPRESIONANTE: sensor de fotograma completo de 24 Mp combinado con capacidades ISO altas para ofrecer una imagen óptima incluso con poca luz

GRABACIÓN DE VIDEO PROFESIONAL: con lectura de píxeles completos sin agrupamiento para grabación de vídeos 4K HDR de alta resolución

DISPARO CONTINUO: estabilización de imagen óptica de 5 ejes para imágenes fijas y para compensar los movimientos de la cámara en vídeo

ÓPTIMO PARA: usuarios que desean un objetivo compacto para todos los días

Yunir Empuñadura para cámara XT30, Accesorio de Agarre Manual de aleación de Aluminio Negro para cámara Fuji XT30 X-T30 € 22.59 in stock 2 new from €22.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hecho de material de aleación de aluminio de calidad, estable, sólido y duradero.

Superficie lisa, proporciona resistencia a la abrasión y corrosión mejorada

Diseñado para proporcionar un mejor equilibrio y agarre. Con esta empuñadura, puede usar la cámara con ángulos de disparo más flexibles.

Fácil de instalar, fácil de controlar.

Adecuado para la cámara Fuji XT30.

FUJIFILM X-T30 - Juego de Accesorios para cámara XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ+XC50-230mmF4.5-6.7 OIS II € 1,601.96 in stock 1 new from €1,601.96

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sensor CMOS 4 de 26,1 megapíxeles.

Procesador X 4

Visor electrónico de 2,36 millones de píxeles

LCD táctil de 7,6 cm (3") con pantalla táctil LCD

DURAGADGET Bolso Marrón/Canvas para Cámara Fujifilm X-T30, Sony Alpha 6400LB € 20.99 in stock 1 new from €20.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este bolso es ideal para transportar su cámara y accesorios gracias a sus múltiples compartimentos

Hecha con materiales de alta calidad que hace que este bolso sea resistente y duradero

Con cierres de cremallera que garantizarán la seguridad de su cámara

Sus compartimento interior es desmontable y acolchado y permitirán un mayor ajuste de su cámara y accesorios en su interior

Gracias a sus dimensiones: 160 X 160 X 95 mm se convierte en el bolso ideal para llevar a diario y en sus viajes alrededor del mundo

Sxhlseller Tubo de extensión de Montaje FX de Enfoque automático portátil de 10 mm + 16 mm para Fujifilm X ‑ T4 / X ‑ T3 / X ‑ T30 / X ‑ S10 / X ‑ PRO2 / X ‑ PRO3 € 22.09 in stock 3 new from €22.09 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Contiene tubos de extensión de 10 mm y 16 mm de diferentes longitudes, que se pueden usar solos o en combinación para obtener el aumento requerido.

Con contactos electrónicos para soportar el enfoque automático y la exposición automática, etc.

Montura de metal, mano de obra fina, alta precisión, resistente al desgaste y duradera, y no dañará la lente ni la cámara.

Se puede combinar con el cuerpo para la medición TTL y para el modo AE, enfoque automático y apertura ajustable.

Con el tubo de extensión, el cuerpo y la lente están vinculados, aptos para Fujifilm X ‑ T4 / X ‑ T3 / X ‑ T30 / X ‑ S10 / X ‑ PRO2 / X ‑ PRO3. READ Los 30 mejores Carcasa Llave Peugeot 206 capaces: la mejor revisión sobre Carcasa Llave Peugeot 206

Fujifilm X-H1 - Cámara Digital sin Espejo (24.3 MP, 4K/30p) Color Negro € 1,299.00

€ 1,149.00 in stock 1 new from €1,149.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estabilización de imagen en el cuerpo (IBIS) de 5,5 pasos. Compatible con objetivos XF y XC

Sensor X-Trans CMOS III de tamaño APS-C (24,3 megapíxeles, sin filtro de paso bajo) y motor de procesamiento de imágenes de alta velocidad X Processor Pro

Grabación de video 4K/30p y modo de vídeo de alta velocidad 1080/120P (1/2, 1/4 y 1/5 de velocidad en cámara lenta)

Visor electrónico de magnificación 0,75x y resolución de 3,69 millones de puntos. La calidad de imagen del visor es extraordinaria, con un retardo de visualización de tan sólo 0,005 seg y 100 fps

Propiedades de resistencia al polvo y al agua, así como la capacidad de funcionar a temperaturas de hasta -10°C, también utiliza una aleación de magnesio

DURAGADGET Bolso para Cámara Fujifilm X-T30, Sony Alpha 6400LB - con Asa Y Bandolera De Transporte - Compartimentos para la cámara fotográfica Accesorios € 19.99 in stock 1 new from €19.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Posee un bolsillo frontal y 2 tipo red a los laterales ideal para guardar pequeños accesorios. También cuenta con 2 bolsillos de red internos para guardar tarjetas de memoria

Dimensiones: 150 x 110 x 95 mm

Tiene un divisor interno de quita y pon para organizar todo a su manera

Asa de transporte en la parte superior, bandolera regulable y cintras traseras para llevarla en la trabilla del cinturón, ¡perfecta para llevarla donde quiera!

Interior acolchado que le brindará mayor protección a su dispositivo

First2savvv Rojo Cuerpo Completo Caucho de TPU Funda Estuche Silicona para cámara para Fujifilm X-T30 X-T20 X-T10 XJPT-XT30-GJ-S08G11 € 10.00 in stock 1 new from €10.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este paquete incluye: 1 x Fujifilm X-T30 X-T20 X-T10 cámara pistolera rojo + paño de limpieza

Hecho de suave jalea de goma manufactura para proteger la pantalla LCD y el cuerpo de la cámara de arañazos y golpes

Proteja su cámara e instalar el trípode al mismo tiempo

Fácil de instalar / desinstalar, hecho de alta calidad resistente a los arañazos PU Caucho, acceso completo al puerto de carga / datos

Elegante, ligero y duradero, que ayuda a proteger su cámara en su totalidad para el uso diario.Con textura fina que permite un agarre más cómodo.

Fujifilm X-E3 - Cámara Evil de 24.3 MP y kit cuerpo con objetivo Fujinon XF 18-55 mm, color plata € 990.00 in stock 1 new from €990.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cámara digital con sensor X-Trans CMOS III y procesador X Pro

Pantalla LCD táctil de 3"

24.3 MP y sensibilidad de salida ampliada ISO 51200

Visor electrónico en tiempo real y pantalla táctil de LCD

Conectividad inalámbrica con teléfonos inteligentes y tabletas para disparo y descarga

