Los 30 mejores Portatil Gaming Barato capaces: la mejor revisión sobre Portatil Gaming Barato

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Portatil Gaming Barato?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Portatil Gaming Barato del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Lenovo IdeaPad 3 - Ordenador Portátil 15.6" FullHD (Intel Core i5-1135G7, 16GB RAM, 512GB SSD, Intel Iris Xe Graphics, Sin Sistema Operativo) Gris - Teclado QWERTY Español € 579.99

€ 464.07 in stock

2 used from €464.07

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pantalla de 15.6" FullHD 1920x1080 píxeles, TN, 250nits

Procesador Intel Core i5-1135G7 (4C/8T, 4.2 GHz, 8 MB)

Memoria RAM de 16GB (8GB Soldered DDR4-3200 + 8GB SO-DIMM DDR4-3200)

Almacenamiento de 512GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0x4 NVMe

Tarjeta gráfica integrada Intel Iris Xe Graphics

Acer Aspire 5 A515-44 - Ordenador Portátil 15.6" FullHD (AMD Ryzen 7 4700U, 8GB RAM, 512GB SSD, UMA Graphics, Sin Sistema Operativo), Color Negro - Teclado QWERTY Español € 599.99 in stock 1 new from €599.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pantalla de 15.6" FHD Acer ComfyView LED LCD

Procesador AMD Ryzen 7 4700U

Memoria RAM de 8GB

Almacenamiento de 512GB SSD

Tarjeta gráfica UMA

Acer Nitro 5 AN515-55 - Portátil Gaming 15.6" FullHD (Intel Core i5-10300H, 8GB RAM, 512GB SSD, Nvidia GTX1650, Windows 10 Home), Color Negro - Teclado QWERTY Español € 809.99 in stock 1 new from €809.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pantalla de 15.6" FullHD Acer ComfyView IPS LED LCD

Procesador IntelCore i5-10300H

Memoria RAM de 8GB

Almacenamiento de 512GB SSD

Tarjeta gráfica NVIDIA GeForceGTX 1650 - 4G-GDDR6

Medion ERAZER P6605 - Portátil gaming 15.6" FullHD (Intel core i5-8300H, 16GB de RAM, 1.5TB HDD, GeForce GTX1050-4GB, Windows 10) - Teclado QWERTY Español € 631.31 in stock

1 used from €631.31

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pantalla de 15.6" FullHD

Procesador intel core i5-8300H (4 núcleos, 8 MG cache, 2.30 HGz hasta 4.00 GHz)

Memoria RAM de 16GB

Disco de 1.5TB HDD

Tarjeta gráfica NVIDIA GEFORCE GTX 1050 de 4GB GDDR5 READ Los 30 mejores Pen Drive 32 Gb capaces: la mejor revisión sobre Pen Drive 32 Gb

Lenovo Legion 5 - Portátil Gaming 15.6" FullHD 120Hz (AMD Ryzen 7-4800H, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA RTX2060-6GB, Sin Sistema Operativo), Negro - Teclado QWERTY Español € 1,099.99 in stock 1 new from €1,099.99

1 used from €953.68

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pantalla de 15.6", FullHD 1920 x 1080 pixeles, 120Hz, 250 nits

Procesador Intel Core i7-10750H (6C/12T, 2.6/5.0GHz, 12MB)

Memoria RAM de 16GB (2x 8GB SO-DIMM DDR4-3200)

Almacenamiento de 512GB SSD M.2 2242 PCIe NVMe 3.0x4

Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB GDDR6

MSI GF63 Thin 10SCSR-876XES - Ordenador portátil Gaming de 15.6" FullHD 60Hz (Intel Core i7-10750H, 16GB RAM, 1TB SSD, Nvidia GTX 1650Ti-4GB, sin sistema operativo) negro - Teclado QWERTY Español € 969.00 in stock 4 new from €969.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pantalla de 15.6" FHD (1920*1080), IPS-Level 60Hz 45% NTSC Thin Bezel º

Procesador Intel Core i7-10750H (6 núcleos, 12 MB cache, 2.6 GHz hasta 5.0 GHz)º

Memoria RAM: 16GB DDR4 2666MHz

Almacenamiento: 1TB NVMe PCIe Gen3x4 SSD

Tarjeta gráfica Nvidia GeForce GTX1650 Ti Max Q, GDDR6 4GB

ASUS TUF Gaming FX505DT-HN540 - Portátil Gaming de 15.6" FullHD (Ryzen 7 3750H, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA GTX 1650 4GB GDDR5, Sin Sistema Operativo) Negro Sigilo - Teclado QWERTY español € 899.99 in stock 1 new from €899.99

1 used from €826.77

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pantalla de 15.6" Full HD 1920 x 1080 pixeles, 144Hz, IPS 250 nits

Procesador AMD Ryzen 7 3750H (4C/QuadCore 2.3 / 4GHz, 4MB)

Memoria RAM de 16GB SO-DIMM DDR4 2400MHz

Almacenamiento de 512GB SSD M.2 NVMe PCIe

Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB GDDR5

Huawei Matebook D14 - Ordenador Portátil Ultrafino de 14" FullHD (Intel Core i5-10210U, 8GB de RAM, 512GB SSD, NVIDIA GeForce MX250, Windows 10 Home) Space Grey - Teclado Qwerty Español € 849.00

€ 699.00 in stock 28 new from €699.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pantalla de 14", FullHD 1920 x 1080 píxeles, tecnología IPS.

Procesador Intel Core i5-10210U (4 núcleos, 6M cache, 1.6GHz hasta 4.20 GHz).

Memoria RAM de 8GB DDR4 2400MHz.

Almacenamiento de 512GB SSD NVMe PCIe.

Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce MX250.

ASUS TUF FX505DT-BQ600 - Ordenador portátil Gaming 15.6" FullHD (Ryzen 7 3750H, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA GTX1650-4GB, Sin sistema operativo) Negro Sigilo - Teclado QWERTY español € 838.87 in stock

1 used from €838.87

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pantalla de 15.6" FullHD (1920x1080)

Procesador AMD Ryzen 7 3750H APU (4 Núcleos, 8 Subprocesos, Caché: 6 MB Level 2&3, 2.3 GHz hasta 4.0 GHz, 64-bit)

Memoria RAM de 16GB (8GB x 2) DDR4 2666 MHz

Almacenamiento de 512GB SSD M.2 PCIe Gen3 NVMe

Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX1650 de 4GB

ASUS M415DA-EK274 - Ordenador Portátil de 14" FullHD (Ryzen 5 3500U, 8GB RAM, 512GB SSD, Radeon graphics, Sin Sistema Operativo) Gris Pizarra-Teclado QWERTY español € 439.74 in stock 1 new from €439.74

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pantalla de 14" Full HD 1920 x 1080 pixeles 220 nits

Procesador AMD Ryzen 5 3500U (4C/QuadCore 2.1 / 3.7GHz, 4MB)

Memoria RAM de 8GB SO-DIMM DDR4 2400MHz

Almacenamiento de 512GB SSD M.2 NVMe PCIe

Tarjeta gráfica integrada AMD Radeon Vega 8

CHUWI HeroBook Pro Ordenador Portátil Ultrabook Notebook 14.1' Intel Gemini Lake N4020 hasta 2.8 GHz, 4K 1920*1080, Windows 10, 8G RAM 256G SSD, WiFi, USB 3.0, 38Wh € 359.00

€ 339.00 in stock 2 new from €339.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CHUWI HeroBook Pro equipado con Windows 10 Home OS, la nueva generación de procesadores Intel Gemini Lake N4020, caché de 4M, permite velocidades Turbo Boost desde 1.1Ghz hasta 2.8 GHz

La pantalla antideslumbrante de 14.1 pulgadas le brinda una vista más grande, la imagen más clara y vívida. Además, el modo nocturno y la configuración del color ayudan a reducir la fatiga visual

Herobook Pro Ultrabook con un teclado de tamaño completo, con las teclas grandes, el lado C del teclado está diseñado sin marco, todo debe ser compacto y simple

El portátil CHUWI Herobook Pro lleva un puerto de video HD y una ranura M.2, el dispositivo se puede conectar al proyector, 8 GB de RAM y 256 de memoria EMMC 5.1, admite tarjetas TF de hasta 128 GB, SSD M.2 de hasta 1 TB

Con CPU Intel Ultra-Low-Power permite una vida útil de la computadora portátil de más de 9 horas. La batería (38 Wh de iones de litio) Además, tiene la función de carga rápida, tenga en cuenta que el teclado de la computadora es una versión en inglés del teclado (QWERTY)

Lenovo ideapad L340 - Ordenador Portátil Gaming 15.6" FullHD (Intel Core i7-9750H , 8GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA GTX1650-4GB, Sin Sistema Operativo), Negro- Teclado QWERTY español € 528.89 in stock

3 used from €528.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pantalla de 15.6" FullHD (1920x1080) TN 220nits Anti-glare

Procesador Intel Core i7-9750H (6C / 12T, 2.6 / 4.5GHz, 12MB)

Memoria RAM de 8GB SO-DIMM DDR4-2400

Almacenamiento SSD de 512GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe

Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX1650-4GB GDDR5

Acer Predator Helios 300 - Portátil gaming 15.6" FullHD 144Hz (Intel Core i7-10750H, 16GB RAM, 1TB SSD, NVIDIA RTX3070, Sin Sistema Operativo) Negro - Teclado Qwerty Español € 1,499.99 in stock 1 new from €1,499.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pantalla de 15.6" FullHD IPS 144Hz slim bezel LCD

Procesador IntelCore i7-10750H

Memoria RAM de 16GB

Almacenamiento de 1024GB SSD

Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX3070 - 8G-GDDR6

HP Pavilion Gaming 15-ec1008ns - Ordenador portátil de 15.6" FullHD (AMD Ryzen 5 4600H, 8GB RAM, 256GB SSD, Nvidia GTX1050-3GB, sin sistema operativo) negro - Teclado QWERTY Español € 640.76 in stock

4 used from €640.76

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Procesador AMD Ryzen 5 4600H (reloj base a 3.0 GHz, aumento máximo del reloj hasta 4.0 GHz, 3 MB L2 de caché , 6 núcleos)

Memoria RAM de 8 GB DDR4-3200 MT/s (2 x 4 GB)

Disco de SSD de 256 GB PCIe NVMe M.2

Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX 1050

Sin sistema operativo

MSI Bravo 15 A4DDR-217XES - Ordenador portátil de 15.6" FullHD 144Hz (AMD Ryzen 7 4800H, 16GB RAM, 512GB SSD, Radeon RX5500M-4GB, Sin sistema operativo) negro - Teclado QWERTY Español € 975.91 in stock 16 new from €975.91

2 used from €867.76 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Display 15.6" FHD (1920*1080), IPS-Level 144Hz 45%NTSC Thin Bezel

Procesador AMD Ryzen 7 4800H (8 núcleos, 8 MB Cache, 2.9 GHz hasta 4.2 GHz)

Memoria RAM de 16GB, DDRIV 8 GB x 2 (3200 MHz)

Almacenamiento de 512GB NVMe PCIe SSD

Tarjeta gráfica AMD Radeon RX5500M, GDDR6 4 GB

Blade Hawks Ratón de Negocios, Ratón RGB Portátil Ligero con 7 Lighting Modes,4 dpi Ajustable,6 Botones,Ratón Juegos con Cable para Windows, Laptop € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【7 RGB Lighting Modes】:El ratón de negocios RGB proporciona modos de iluminación personalizables que incluyen respiración, gradiente RGB y modo alterno de un solo color. Presione el botón DPI y el botón Izquierda para elegir un modo de retroiluminación. Cree una fiesta visual extraordinaria para el uso diario, mejore la atmósfera cómoda de las necesidades de trabajo y sea más fresco cuando lo use.

【Super Ligero y Protatil】:Este ratón para juegos solo pesa 60 g, lo que equivale al peso de un bolígrafo. El diseño único del orificio de ventilación no solo reduce el peso del mouse, sino que también lo hace más transpirable durante el uso. No se preocupe por la sudoración de las palmas de las manos por un uso prolongado. Y los orificios de panal transpirables hacen que el efecto de iluminación RGB se vea más refrescante.

【Diseño Ergonómico】:La carcasa ergonómica de este ratón RGB portátil ligero de PC puede adaptarse perfectamente a la palma de la mano, independientemente de la forma en que la sostenga, lo que hace que el uso sea más cómodo, especialmente en el trabajo.. Evite desenganchar la palma de su mano del mouse cuando lo mueva, lo que afectará la efectividad de su trabajo, especialmente en juegos que se pueden usar cómodamente durante mucho tiempo.

【Sensor de Alta Precisión】:Los ratones adoptan un sensor de juego óptico de alta definición, lo que garantiza el cambio más rápido. Sensor óptico de alta precisión de nivel de micrones, con 1000-6400 DPI ajustable, Verde representa 1000 DPI, Púrpura representa 1600 DPI, Azul representa 3200 DPI, Rojo representa 6400 DPI.

【Durable y Servicio】:Con más de 16 millones de pulsaciones de teclas, los ratón de negocios tienen una vida útil más larga. Si tiene alguna pregunta sobre el producto, comuníquese con nosotros y le brindaremos asistencia técnica. READ Los 30 mejores Aliexpress En Español capaces: la mejor revisión sobre Aliexpress En Español

G-Anica® Netbook Ordenador portátil Android 4.4 (WIFI, 1.5GHz 512MB de RAM, 4GB de disco duro),Bolsa de ordenador portátil+Ratón+Adaptar+Tarjeta SD+Lector de tarjetas(5 PCS Accesorios) (Plata,10 inch) € 139.96 in stock 1 new from €139.96 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Netbook HD resolución de 1024 x 600 pix (118 ppp).

En cuanto al procesador es un VIA de dos núcleos a 1.5 GHz.

Tiene 512MB de RAM y 4GB de almacenamiento, ampliables mediante tarjeta SD de hasta 32 GB y con soporte para medios de almacenamiento por USB.

Entre su equipamiento encontramos cámara delantera de 1.3 MPX, lector de tarjetas, salida mini HDMI y puerto 2 puertos USB.

Conexión Ethernet 10/100 (RJ-45), Wifi 802.11bgn (hasta 150 Mbps) y soporte para módems USB 3G.

Mars Gaming MNBC2, Base PC, 5 Ventiladores, LED Roja, 2 x USB 2.0, 17.35", Negro € 16.95

€ 14.99 in stock 23 new from €14.99

1 used from €16.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Adaptado a largas sesiones de juegos gracias a su comodidad y ergonomía de uso

Base refrigeradora especialmente diseñada para portátiles gaming ultra potentes con función stand de hasta 17,3”

Llamativo diseño, con tecnología de rodamientos Fluxus y una espectacular iluminación LED roja

Exclusiva tecnología de flujo de aire UA5 con 5 ventiladores ultrasilenciosos de 12 y 7 cm

Incorpora dos puertos USB 2.0 que amplían la capacidad de conexión del equipo al permitir conectar dispositivos adicionales

KUU Ordenador Portátil 15.6'', 6GB RAM DDR3 256GB SSD, Notebook Inter Celeron J3455, Windows 10 Monitor de PC portátil 1920*1080 FHD, Laptop con RJ45, Bluetooth 4.0, HDMI, USB 3.0 € 339.99 in stock 1 new from €339.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Sistema operativo】 El sistema operativo Windows 10 está preinstalado. Ofrece un tiempo de inicio rápido, una mejor capacidad de respuesta y una mejor protección contra el phishing y el malware. (Nota: debido a la actualización al último sistema operativo Windows, el tiempo de actualización puede ser de hasta 48 horas. Para evitar una "larga espera para la actualización", "omita la conexión Wi-Fi" cuando inicie el asistente por primera vez).

【Memoria】procesador Intel J3455 de 64 bits integrado (hasta 2,3 GHz, Intel UHD Graphics 500). La RAM DDR3 de 6 GB y la SSD de 256 GB admiten operaciones en segundo plano multitarea, lo que proporciona más espacio de almacenamiento y funciones de lectura y escritura. Escriba rápidamente, puede iniciar y ejecutar el software rápidamente para garantizar un funcionamiento estable y sin problemas. Y puede almacenar más datos, lo que es más rápido que el disco duro.

【Pantalla】La pantalla IPS de 15,6 "tiene una resolución de 1920 x 1080 y una relación de aspecto de 16: 9, lo que permite ver más contenido mientras lee y administra documentos. Una gran experiencia para ver videos y navegar por Internet. Además, el modo nocturno y el color de ajuste ayudan a reducir la fatiga visual. Mientras trabaja y aprende de manera eficaz, recuerde cuidar sus ojos.

【Interfaz rica】 Batería y conector de polímero de litio de 38 Wh, tiempo de espera prolongado, ideal para el hogar y los viajes. Múltiples puertos para satisfacer sus diferentes necesidades: 1*puerto DC (alimentación), 1*puerto para tarjeta MicroSD (TF), 2*puerto USB 3.0, 1*RJ45, 1*HDMI, 1 conector para auriculares de 3.5 mm.

【Período de garantía】 Este producto tiene una garantía de un año a partir de la fecha de compra. Por favor contáctenos si el producto es defectuoso. Responder con precisión al servicio de garantía. (Nota: Todas nuestras computadoras portátiles son teclados estándar estadounidenses con adhesivos de teclado Español, y se suministran fuentes de alimentación con las especificaciones adecuadas según el país o la región).

Teclast F7Plus 2 Ordenadores portatiles 14,1pulgadas 8GB RAM+256GB SSD Intel Celeron Quad Core N4120,FHD Screen Resolution 1920x1080 de Laptop( Windows10/Ampliable 1TB/ 38000mWh/5GWiFi/USB3.0/Tpye-C) € 379.99 in stock 1 new from €379.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Potente procesador】: F7PLUS 2 Ordenadores portatiles está equipada con un procesador Intel Celeron de cuatro núcleos N4120,con Turbo de 1.1-2.4 GHz,que funciona con gráficos UHD de 9ª generación con potentes capacidades de decodificación de video, y es ideal para multitarea con 4k / 60 fps. Al mismo tiempo windows 10 sistema. Es ideal para el trabajo o el ocio.

【Memoria de alta capacidad】: Ordenadores portatiles velocidad de almacenamiento y acceso de los portátiles es clave. Tienen 8GB de RAM y 256GB de SSDs para ejecutar múltiples tareas al mismo tiempo y soportar Micro SDs. Puede descargar todas sus aplicaciones y programas y ejecutarlos sin problemas.

【Full HD】: Laptop Screen con pantalla de 14,1 pulgadas con resolución de 1920 x 1080, color y contraste para mantener la claridad, le dan la mejor experiencia de visualización. Bien diseñado con panel de protección 2.5D de borde estrecho de 8 mm.

【Uso versátil】: El F7PLUS2 cuenta con una batería de alta capacidad 5000MAH con hasta 8 horas de duración de la batería y una mayor vida útil del pc. La conexión Wi-Fi 802.11ac de doble banda es más de 3 veces más rápida que sus predecesoras, lo que le permite mejorar su experiencia. Más características con una amplia gama de puertos, USB dual 3.0, soporte para transferencia de datos tipo C, fácil conexión a la mayoría de los dispositivos.

【Diseño ligero】: Este portátiles ultradelgado pesa 1,5 kg y es solo 7 mm más delgado. Teclado de tamaño completo, borde estrecho de 6 mm, ritmo de teclas de 21 mm, lo que reduce los errores ortográficos; trackpad grande de 125 mm ×78 mm 20% más grande que la generación anterior, lo que proporciona más espacio para operar. Nota: Sin teclado retroiluminado.

MSI GF65 Thin 9SEXR-236XES - Ordenador portátil 15.6" FullHD 120Hz (Intel Core i7-9750H, 16 GB RAM, 512GB SSD, Nvidia RTX2060-6 GB, sin Sistema operativo) negro - Teclado QWERTY español € 800.32 in stock

1 used from €800.32

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Procesador Intel Core i7-9750H (6 Núcleos, 12MB Caché, 2.6GHz hasta 4.5GHz, 64-bit)

16 GB Memoria RAM DDR4 8 GB x 2 (2666MHz)

Almacenamiento de 512GB SSD NVMe PCIe

Tarjeta gráfica Nvidia GeForce RTX2060-6 GB GDDR6

Sin sistema operativo

Acer Swift 3 - Ordenador Portátil 14" FullHD (AMD Ryzen 3 3200U, 8GB RAM, 512GB SSD, UMA Graphics, Windows 10 Home), Color Plata - Teclado QWERTY Español € 529.99 in stock 1 new from €529.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pantalla de 14" FullHD Acer ComfyViewIPS LED LCD

Procesador AMD Ryzen3 3200U

Memoria RAM de 8GB

Almacenamiento de 512GB SSD

Tarjeta gráfica UMA

CHUWI GemiBook Ordenador portatil 13 Pulgadas Ultrabook Windows 10 Intel Celeron J4115 hasta 2.5Ghz Laptop 12GB RAM 256GB SSD 2160*1440 2K FHD, 2.4G/5G WiFi,BT5.1,Type-C,USB 3.0,38Wh € 389.00 in stock 2 new from €389.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CHUWI GemiBook ordenador portátil de 13 pulgadas, pantalla de visualización completa de 2K FHD IPS (resolucion 2160*1440p), el aspecto 3:2,relación pantalla / cuerpo hasta 80%, la bisagra de 180° y un ángulo de visión de 170° de ancho que ofrecerle una vista maravillosa

Portátil equipado con windows 10 home preinstalado, CPU Intel Celeron J4115 desde 1.8Ghz que max hasta 2.5 GHz, utiliza 4 núcleos y 4 hilos para maximizar la eficiencia,equipado con GPU Intel UHD Graphics 600, 750MHzz, 4K hard-Decoding

Ultrabook lleva con RAM LPDDR4X 12GB + 256GB SSD de alta velocidad manejan tareas diarias, e incluso pueden abrir múltiples programas para trabajar o reproducir. significa que no hay necesidad de esperar a que la aplicación se cargue, soporta la extensión SATA 2280 SSD para ampliar la memoria

NoteBook equipado con una interfaz USB-C totalmente funcional para mejorar la transmisión de audio, vídeo y datos, mientras que el soporte de carga rápida PD2.0, sólo toma una hora que puede restaurar el 60% de la energía. las interfaces adicionales incluyendo USB- A 3.0, M.2 extensiones SSD y 128GB Micro SD

CHUWI Laptop Gemibook cuenta con el teclado retroiluminado le ayuda a trabajar de manera más eficiente durante la noche, reducir el daño para sus ojos cuando lea,viene con las pegatinas de silicona en espanol, pesa 1.28kg, mide 289*219*17.75(H)mm,el módulo inalámbrico soporta la conexión Bluetooth de doble frecuencia 2.4G / 5G

Acer Chromebook 311 - Ordenador Portátil 11" HD (MTK MT8183, 4GB RAM, 32GB eMMc, UMA Graphics, Chrome OS), Color Plata - Teclado Qwerty Español € 259.00 in stock 1 new from €259.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pantalla de 11.6" HD Acer ComfyView LCD, 1366x768 pixeles

Procesador MTK MT8183 (8C / 8T, 2.00GHz)

Memoria RAM de 4GB

Almacenamiento de 32GB eMMC

Tarjeta gráfica integrada UMA Graphics READ Los 30 mejores Impresoras Epson Multifuncion Wifi capaces: la mejor revisión sobre Impresoras Epson Multifuncion Wifi

Mars Gaming MSB0, altavoz Bluetooth 10W, portátil, Micro SD, RGB Flow, Karaoke € 20.90

€ 19.89 in stock 20 new from €19.89

1 used from €21.10

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Altavoz portátil con correa de nylon para facilitar su transporte

10W de potencia e iluminación RGB Flow para llevar la fiesta siempre contigo

Bluetooth 4.2, puerto USB, lector de tarjeta MicroSD, radio FM y conexión de micrófono con modo karaoke

MSI Modern 14 A10RB-663XES - Ordenador portátil de 14" FullHD (Intel Core i7-10510U, 16GB RAM, 512GB SSD, Nvidia MX250-2GB GDDR5, sin Sistema operativo) gris - teclado QWERTY Español € 1,153.79 in stock

1 used from €1,153.79 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Procesador Intel Core Comet lake i7-10510u

Memoria RAM 16GB DDR IV (2666MHz)

Almacenamiento 512GB SSD NVMe PCIe

Tarjeta gráfica Nvidia Geforce MX250-2GB GDDR5

Sin sistema operativo

HP 15s-eq0025ns - Ordenador portátil de 15.6" FullHD (AMD Ryzen 5 3500U, 8GB RAM, 256GB SSD, AMD Radeon Vega 8, Windows 10 Home) plata natural- Teclado QWERTY Español € 578.40 in stock

1 used from €578.40

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pantalla Full HD de 39,6 cm (15,6") en diagonal

Procesador AMD Ryzen 5 3500U (4 núcleos, 6 MB de Caché, 2.1 GHz hasta 3.7 GHz)

Memoria Ram de 8 GB de RAM DDR4 2400 MT/s

Disco SSD de 256 GB PCIe NVMe M.2

Tarjeta gráfica AMD Radeon Vega 8

ASUS TUF Gaming A15 FA506QM-HN005 - Portátil Gaming de 15.6" Full HD 144Hz (Ryzen 7 5800H, 16GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 3060 6GB, Sin Sistema Operativo) Gris Eclipse - Teclado QWERTY español € 1,299.00 in stock 1 new from €1,299.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pantalla de 15.6" Full HD 1920 x 1080 pixeles, 144Hz, IPS 250 nits

Procesador AMD Ryzen 7 5800H (8C/OctaCore 3.2 / 4.4GHz, 16MB)

Memoria RAM de 16GB SO-DIMM DDR4 3200MHz

Almacenamiento de 1TB SSD M.2 NVMe PCIe

Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB GDDR6

CHUWI Ordenador Portátil ,GemiBook Pro 14 pulgadas 3: 2 IPS Laptop 2160*1440 Windows 10 Notebook,Intel Celeron J4125 12GB RAM +256GB SSD,WiFi 6, Type-C,USB 3.0,Admite Doble Expansión SSD hasta 1T. € 429.00 in stock 1 new from €429.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【2K Full HD PC Portátil 14 Pulgadas 】3: 2 IPS pantalla de biseles delgados logra una relación pantalla-cuerpo más alta que le brinda le brinda un amplio campo de visualización, 2160*1440 resolución imágenes extremadamente envolventes para trabajar y jugar.

【Laptop Liviana y Elegante】El diseño de cuerpo de una pieza totalmente metálico en gris espacial profundo experimente una calidad superior, el cuerpo ligero y delgado pesa solo 1.5kg. Gembook Pro portátil también equipado con teclado retroiluminado .

【Alto Rendimiento & Bajo Consumo 】La computadora portátil equipada con procesador Intel Celeron J4125 quad-core con frecuencia turbo máxima de 2,7GHz, y el consumo de energía extremadamente bajo brinda un procesamiento de decodificación de hardware 4K de alto rendimiento.

【12GB RAM +256GB SSD ,Windows 10 OS 】Equipado con 8 GB de doble canal memoria de alta velocidad , ya sea que esté iniciando o abriendo la aplicación, responde más rápido.256GB SSD de almacenamiento, puede almacenar archivos suficientes. También soporte Micro SD de 128 GB y doble extensión de SSD hasta 1 TB.Con windows 10 home preinstalado,un ordenador portátil adecuada para estudiantes y gente de negocios.

【Interfaz Múltiple para Satisfacer sus Necesidades 】Interfaz Type-C con todas las funciones, 3-in 1 de carga, pantalla, datos ,ranura para tarjeta micro sd, conector para auriculares con micrófono de 3,5 mm, más conveniente de usar.

DeepGaming Exegon - PC portátil Gaming 17.3" FHD (Intel Core i7-10750H, 32GB RAM, 500GB SSD NVMe + 2TB HDD, GTX1650 4GB GDDR5, Windows 10 Pro Preinstalado) - Teclado QWERTY Español € 1,399.00 in stock 1 new from €1,399.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ordenador portátil gamer avanzado de 17. 3 pulgadas, con resolución fullhd y tecnología wva y tasa de refresco de 144hz

Procesador intel core i7-10750h de 6 núcleos, con frecuencia base de 2.6ghz y frecuencia turbo de 5ghz

32 gb de memoria ram ddr4-2666 (2 zócalos sodimm). Memoria RAM máxima 64GB

Tarjeta gráfica nvidia geforce gtx-1650 de 4gb ddr5 e intel uhd graphics 630 con soporte de modo híbrido y hasta 3 pantallas activas

Windows 10 pro preinstalado requiere de activación de licencia mediante código, que debe adquirirse por separado

