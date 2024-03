Inicio » Ordenadores personales Los 30 mejores lector tarjetas compact flash capaces: la mejor revisión sobre lector tarjetas compact flash Ordenadores personales Los 30 mejores lector tarjetas compact flash capaces: la mejor revisión sobre lector tarjetas compact flash 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de lector tarjetas compact flash?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ lector tarjetas compact flash del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Lector de Tarjetas de Memoria, BENFEI 4 en 1 USB-C a Micro SD MS CF Adaptador Compatible con iPhone 15 Pro/MAX, MacBook Pro/Air 2023, iPad Pro, iMac, Surface Book 3 y más € 21.99

€ 10.49 in stock 1 new from €10.49

Amazon.es Features Diseño integrado: el lector de tarjetas BENFEI USB-C/USB 3.0 de diseño integrado proporciona acceso de alta velocidad de datos a 4 tipos de tarjetas diferentes, el SD (digital seguro), Micro SD (TF), MS (memoria Stick) y CF(flash compacto). Y con diseño 2 en 1 USB-C/USB 3.0, el lector de tarjetas BENFEI puede funcionar con computadora o portátil por ranura USB 3.0/2.0 o la última ranura USB tipo C (Thunderbolt 3). Una solución universal para lector de tarjetas.

RENDIMIENTO INCREÍBLE: con el último puerto USB Type-C o USB 3.0, disfrute plenamente de las velocidades de transferencia en modo UHS-I de hasta 160 MB/seg, compatible con versiones anteriores de USB 2.0/1.1. Explore y vea fotos al instante en sus teléfonos inteligentes/portátiles USB-C/USB3.0. (NOTA: La velocidad de datos final la decide la tarjeta y el tipo de ranura USB).

ESTABILIDAD SUPERIOR: el chip IC avanzado incorporado maneja la señal de transferencia de datos de alta velocidad USB-C/USB, permite la transferencia de películas HD en solo segundos. ✅ Es un lector de tarjetas simultáneamente y puede leer 4 tarjetas al mismo tiempo.

Amplia compatibilidad: compatible con MacBook/MacBook Pro 2023/22/21/20/19/18, iPhone 15 /15 Plus /15 Pro /15 Pro Max, iPad Pro 2018, Surface Book 2, Samsung Galaxy S10/S9/S8/Note 8/Note 9, HTC U11/U12, Pixelbook, Dell XPS 15 / XX PS 13, Galaxy Galaxy Galaxy Libro y muchos otros dispositivos USB-C. Nota: las tarjetas SDXC (capacidad a 64 GB o mayor) utilizan un formato de archivo especial "exFAT", que no es compatible con Windows XP, Windows Vista antes SP1 y Mac OS X antes de 10.6.6).

Garantía de 18 meses: la exclusiva garantía incondicional Benfei de 18 meses garantiza la satisfacción prolongada de tu compra; servicio al cliente amigable y fácil de alcanzar para resolver tus problemas oportunamente

Beikell Lector de Tarjetas USB 3.0, 4 en 1 Doble Conector (USB&USB-C) USB C a Micro SD MS CF, Memoria SD, Acceso de 4 Tarjetas Simultáneamente para MacBook Pro/Air/iPad Pro, etc € 11.99 in stock 4 new from €11.99

Amazon.es Features Acceso de 4 Tarjetas Simultáneamente: Este lector de tarjetas multifuncional tiene diseño de 4 ranuras para tarjetas, soportando SD/Micro SD/MS/CF, Lectura y escritura de datos simultáneamente rápida y estable, evitando enchufar y desenchufar repetidamente y mejorando la eficiencia del trabajo.

Transmisión de Alta Velocidad: Los dos puertos duales USB 3.0 + USB C soportan una transferencia de datos de alta velocidad y estable de hasta 5Gbps, lo que le permite transferir grandes cantidades de fotos y archivos en segundos, evitando que tenga que esperar largos períodos. Se puede usar en dispositivos como computadoras, tabletas o teléfonos inteligentes que admitan OTG, y también es retrocompatible con USB 2.0 y USB 1.1.

Conecta y Reproduce: Conecte el lector de tarjetas directamente a su dispositivo Type C / USB A, no requiere software adicional, admite intercambio en caliente. Compatible con computadoras portátiles, tabletas, teléfonos inteligentes con un puerto USB-C, disponible para sistemas Android, Mac OS, Chrome OS, Windows 10/ 8.1/ 8/ 7/ XP y Linux.(Admite todos los dispositivos OTG)

Estable y Fiable: El chip de alta calidad incorporado y el diseño del circuito antiinterferencias proporcionan una mejor protección para la transmisión de datos y garantizan su estabilidad mientras se leen datos a alta velocidad; la carcasa está hecha de material de alta calidad y duradero, que es resistente al desgaste, a las caídas y a las altas temperaturas.

Compacto y Portátil: Lo suficientemente compacta como para llevarla de un lado a otro o en el bolso para la fotografía o el trabajo de oficina, no ocupa nada de espacio. El diseño de indicador luminoso permite ver fácilmente el estado de la conexión del dispositivo de un vistazo.

UGREEN USB 3.0 Lector de Tarjetas Lector SD Micro SD CF MS Card Rearder Múltiple 4 en 1 Adaptador Tarjetas de Memoria Compact Flash 5 Gbps Compatible con Windows 11 10 Vista XP Linux macOS etc € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Amazon.es Features [ Leer y Escribir Simultáneamente 4 Tarjetas ] UGREEN USB 3.0 Lector de Tarjetas le permite leer y escribir simultáneas en 4 tarjetas para evitar conectarse y desconectarse repetidamente, mejorar la eficiencia del trabajo. Admite hasta 512 GB de capacidad de tarjeta, 2 veces más que otros lectores de tarjetas convencionales.

[ Amplia Compatibilidad ] UGREEN Lector Tarjetas USB admite múltiples tarjetas de memoria como SD, SDXC, SDHC, Micro SD (TF), Micro SDXC, Micro SDHC, CFI (Compact Flash), CF3.0 / 4.0, Extreme III CF, MS, MS PRO, MS PRO-HG, MS XC DUO, etc.

[ Velocidades Más Rápidas de 5 Gbps ] UGREEN Card Rearder velocidad de transferencia de datos hasta 5 Gbps,10 veces más rápido que USB 2.0 (480 Mbps), este usb 3.0 lector de tarjetas le permite transferir archivos de 1 GB en segundos. También compatible con versiones anteriores de usb 2.0 y usb 1.1, más rápido y más estable.

[ Plug y Play ] Lector de Tarjetas SD sin necesidad de instalar ningún controlador, más conveniente de usar. Además, UGREEN lector de tarjetas USB 3.0 no solo admite la transmisión de datos entre tarjetas y PC / portátiles, sino también entre varias tarjetas. Es compatible con Windows 11/ 10/ 8.1/ 8/ 7/ Vista/ XP, Linux, macOS, etc. Tamaño compacto, es fácil de llevar cuando viaja.

[ Estable y Confiable ] Lector de Tarjetas Compact Flash construido con triple blindaje, ofrece una mejor protección contra interferencias electromagnéticas y de radio, garantiza la pureza de la señal y una transmisión estable. Cuenta con un indicador LED que muestra el estado de funcionamiento. READ Los 30 mejores Disco Duro Sata 500Gb capaces: la mejor revisión sobre Disco Duro Sata 500Gb

UGREEN USB C Lector de Tarjetas Lector SD Micro SD CF MS Múltiple 4 en 1 Adaptador Tarjetas de Memoria Compact Flash 5 Gbps Card Reader Compatible con MacBook iPhone 15 Series iPad Air Galaxy S23 Etc € 21.99

€ 18.69 in stock 1 new from €18.69

Amazon.es Features [ Leer 4 Tarjetas Simultáneamente ] UGREEN Lector Tarjetas USB-C permite leer y escribir en 4 tarjetas SD/Micro SD (TF)/CF/MS al mismo tiempo, evitando conexiones y desconexiones duplicadas y aumentando la eficacia.

[ 5 Gbps Más Rápidas Velocidades ] El Lector USB de Tarjetas SD Micro SD velocidad de transferencia de datos hasta 5Gbps, 10 veces más rápido que USB 2.0 (480Mbps), este USB C lector de tarjetas le permite transferir archivos de 1GB en segundos.

[ Plug y Play ] Este Card Reader USB C se puede usar en MacOS, iPadOS, Windows, Linux, Android. Por ejemplo: MacBook Pro Air, iPad Pro, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone Pro Max, Galaxy S22/S23, Dell XPS, Redmi Note 12/11, etc. Sin necesidad de instalar ningún controlador,más conveniente de usar. Además,UGREEN Lector de Tarjetas usb c no solo admite la transmisión de datos entre tarjetas y PC/Portátiles, sino también entre varias tarjetas.

[ Amplia Compatibilidad ] UGREEN Lector Tarjetas Tipo C haga su trabajo más eficaz y cómodo. Admite múltiples tarjetas de memoria como SD, SDXC, SDHC, Micro SD (TF), Micro SDXC, Micro SDHC, CFI (Compact Flash), CF3.0 / 4.0, Extreme III CF, MS, MS PRO, MS PRO-HG, MS XC DUO,etc.

[ Diseño Razonable ] Este Adaptador Tarjetas usb c viene con un cable de 50cm que no interferirá con el uso de otros puertos. UGREEN Adaptador Tarjetas de Memoria construido con triple blindaje, ofrece una mejor protección contra interferencias electromagnéticas y de radio, garantiza la pureza de la señal y una transmisión estable. Cuenta con un indicador LED que muestra el estado de funcionamiento.

DIGIFLEX Lector de Tarjetas de Memoria USB 2.0 Todo en uno: Mini SD, MMC-Mobile,SDHC, M2, TF, XD, CF € 7.99 in stock 2 new from €4.99

Amazon.es Features Indicador de encendido LED

Instalación plug and play; Este lector de tarjetas también le permitirá leer tarjetas de memoria de hasta 8GB

Compatibile con USB 2.0

Hot swap USB

Alta velocidad de lectura: más de 4.3 Mbps, 1.3 Mbps de escritura

Hama - USB CardReaderWriter 35in1, USB 2.0/1.1, 20 MB/s, 480 Mbit/s, Azul, 97 x 57 x 17 mm, 65 g € 12.99 in stock 6 new from €8.30

Amazon.es Features Descubre este lector de múltiples tarjetas USB 2.0 que te permitirá leer y escribir todos los tipos de tarjetas de memoria.

Permite una transferencia rápida de datos entre la tarjeta y la PC cuando se usa con una tarjeta CF compatible con UDMA.

Tambien permite el intercambio directo de datos entre tarjetas de memoria. Además, el indicador LED brinda información sobre el estado de la conexión.

Tiene un cable USB para la conexión con el PC / portátil y soporta USB 2.0 (480 Mbit/s) y USB 1.1. Es compatible con Windows 10/8/7/Vista/XP y Mac OS 9.x o superior.

¿Qué incluye? 1 Lector de tarjetas 35 en 1 de Hama, 1 cable USB para el PC, 1 manual de instrucciones

Rocketek Lector de tarjetas de memoria USB 3.0, 7 en 1 (5Gbps) CF/SD/TF/XD/MS/Micro SD de alta velocidad Lector todo en uno para Windows XP/Vista/Mac OS/Linux,etc € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Amazon.es Features Lector de tarjetas SD 7 en 1: el lector de tarjetas USB 3.0 soporta lectura y escritura en cinco tarjetas simultáneamente, plug & play y mejora en gran medida tu eficiencia de trabajo. Soporta tarjetas SD/Micro SD con velocidad de transferencia de hasta 5 Gbps, 10 veces más rápido que USB 2.0 (480 Mbps). Transfiere películas HD de alta resolución, imágenes y grabaciones de video a tu computadora más rápido. También compatible con USB 2.0, 1.1 y 1.0.

✅[Amplia compatibilidad del lector de tarjetas de memoria] El lector de tarjetas de memoria es compatible con tarjetas de memoria CF, SD, TF, XD, MS, tarjetas Micro SD, CF de alta velocidad (UDMA), SDXC (hasta 2TB), SDHC, Micro SDC, tarjetas de memoria Micro SDHC y mucho más. Lector de tarjetas de memoria portátil compatible con Mac OS, Linux, Chrome OS, Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, etc.

✅ [Lector de tarjetas micro SD Plug & Play USB] El lector de tarjetas CF soporta intercambio en caliente, sin instalación de controladores y transferencia de datos a una computadora diferente en cualquier lugar, en cualquier momento. El LED rojo se ilumina cuando el lector está conectado al ordenador, la luz azul en la ranura de tarjeta correspondiente se ilumina cuando se inserta la tarjeta de memoria y la luz azul parpadea cuando se transfieren datos. Nota: Distinga entre la parte delantera y trasera de la tarjeta de memoria antes de insertarla para garantizar un contacto perfecto con el chip.

✅ [Lector de tarjetas XD de diseño compacto] El lector de tarjetas flash compacto es una gran herramienta para viajar. El lector de tarjetas múltiple tiene un cable USB 3.0 reforzado, un conector externo robusto y resistente al calor para garantizar una alta eficiencia de transferencia de datos y una durabilidad definitiva. Copia y copia de seguridad estable y rápida del contenido de teléfonos móviles, cámaras digitales, DSLR (fotos y videos) a un ordenador.

✅ [Protección del fabricante de 18 meses] Lector de tarjetas Micro SD incondicional 18 meses de garantía. Solo el extremo del cable desmontable USB ligero y simple de 0.5 pies reduce la carga en los puertos USB de la computadora sin afectar los puertos adyacentes, detección automática de tarjeta de memoria, tecnología superior evita eficazmente problemas de sobrecorriente, sobrevoltaje y cortocircuito, asegurando la satisfacción con tu compra, por favor ponte en contacto con nosotros con cualquier problema de uso, ofrecemos un servicio al cliente amigable y fácil de contactar.

Integral Memory INCRCF - Lector de Tarjetas de Memoria (USB 2.0), Blanco € 5.52 in stock 1 new from €5.52

Amazon.es Features Las especificaciones USB 2.0, Funciona en cualquier puerto USB

Puerto CompactFlash funcionará como una unidad extraíble

Viene alimentado desde puerto USB

Archivos de ordenador de copia en su tarjeta CompactFlash

Se instala en pocos segundos

Lexar Professional Multi-Card 3-in-1 USB 3.1 Lector, Hasta 312 MB/s para Tarjeta SD/Micro SD/CompactFlash, 160 MB/s, Adaptador Incluye cable (LRW500URBAMZN) € 28.99

€ 26.95 in stock 2 new from €26.95

Amazon.es Features Soporta tarjetas SD microSD y CompactFlash

Velocidades de transferencia de hasta 312 MB/s para SD y microSD y hasta 160 MB/s para tarjetas CompactFlash

Lector de tarjetas múltiples extremadamente versátil con transferencias de archivos rápidas

Compatible con versiones anteriores de tarjetas SD y microSD UHS-I (hasta 170 MB/s)

Soporte de producto limitado de dos años

NGS CARD READER MULTIREADER PRO - USB 2.0 Lector de Tarjetas todo en 1, Color Negro € 12.99

Amazon.es Features Lector de tarjetas de memoria de alta velocidad USB 2.0, permite el intercambio de grandes cantidades de datos entre el PC y otros dispositivos electrónicos.

Funciona con todas las tarjetas de memoria de habituales para transferir imágenes y vídeos al ordenador.

Admite todos los medios de almacenamiento de imágenes del mercado, como el T-Flash, Micro SD, MMC, Compact Flash, IBM Micro Drive, XD, Picture Card y muchos otros.

Tamaño reducido y extraordinaria ligereza, fácil de llevar en los viajes.

Función "Plug&Play": la conexión a cualquier equipo se realizará de forma inmediata sin necesidad de software.

SABRENT Lectores de Tarjetas internas | USB súper rápido 7 en 1| Lector/Escritor de Tarjetas de Memoria Flash internas, SD/Micro SD, M2, MMC, MS, SDHC Mini SDHC Micro SDHC, XD, CF, MD [CRW-UINB] € 11.99 in stock 2 new from €11.99

Amazon.es Features Lector USB multitarjetas de alta calidad para leer y escribir todas las tarjetas de memoria habituales, admite 74 tipos diferentes de tarjetas de memoria.

COMPATIBILIDAD UNIVERSAL: Sistemas operativos compatibles Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10 / Windows 11 / MacOS 9.2 o superior / Linux OS 2.4 o superior

Las 7 ranuras del lector de tarjetas son adecuadas para todos los formatos de los siguientes tipos de soportes flash: M2, XD, SD / SDHC / SDXC / MMC, SD Micro / SDHC / SDXC (T-Flash) CF / MD, MS (algunas tarjetas pueden requerir un adaptador).

PLUG AND PLAY: No requiere descarga de controladores, no necesita fuente de alimentación externa, enchufe positivo y negativo, seguro y eficiente, con HUB USB de alimentación interna para asegurar que tiene suficiente energía para los dispositivos USB externos.

Compre con confianza: Si tiene algún problema durante el uso, póngase en contacto con nosotros a tiempo. Le daremos una respuesta satisfactoria lo antes posible. Registre su producto en Sabrent.com, contacte con nuestro amable servicio de atención al cliente [[email protected]].

WARRKY - Lector de Tarjetas SD, 7 en 1, Lector de múltiples Tarjetas, para 3 USB 3.0, € 15.99 in stock 3 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

【Diseño Duradero y Práctico】 Cable de nylon trenzado de 2,5 pies de largo amigable con el escritorio para mayor durabilidad y diseño antideslizante fácil de usar en la carcasa USB para facilitar el enchufe y desenchufe. Un lector de tarjetas de memoria de ordenador que Soporta ser utilizado una y otra vez durante años de transferencia de datos fiable.

【Super Speed & High Capacity】Este hub USB con adaptador de tarjeta Soporta hasta 2TB de capacidad y super velocidad de hasta 5Gbps - 10X más rápido que USB 2.0 (480 Mbps), lo que le permite transferir películas HD o archivos en segundos con USB 3.0, compatible con versiones anteriores de USB 2.0/1.1. Soporta la función OTG. Ahora puedes transferir archivos entre tarjetas SD/microSD/MS/CF y unidades USB directamente.

【Broad Compatibility】Diseñado para múltiples tarjetas con 4 ranuras para tarjetas, que le permiten leer y transferir datos para CF, TF, SDXC, SDHC, SD, MMC, Micro SDXC, Micro SD, Micro SDHC, MS, UHS-I. Compatible con portátiles, ordenadores de sobremesa y tabletas con puertos USB como iMac, MacBook Pro/Air, Surface Pro 7 con todos los sistemas operativos principales, incluyendo Windows

【WARRKY】se dedica a la introducción de productos de excelente calidad que están sofisticadamente diseñados y a un precio razonable para proporcionar las mejores soluciones para conectar su trabajo y su vida. ¡Consulte por soporte rápido y responsable dentro de 18hrs!

USB 3.0 Multi Lector de Tarjetas 7 en 1 | Card Reader Externo superrápido | Lectura paralela de Varias Tarjetas de Memoria | Plug & Play | Mac y PC | Potente LED | (Negro) € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Transferencia de datos supervelocidad: el adaptador de tarjeta SD USB 3.0 con chip de alto rendimiento proporciona velocidades de transferencia de datos rápidas y eficientes de hasta 5 Gbps, que son 10 veces más rápidas que USB 2.0, transfieren películas o archivos HD en solo segundos, son compatibles con versiones anteriores de USB 2.0, 1.1 y 1.0. Este lector de tarjetas de memoria USB 3.0 puede leer y escribir en 5 tarjetas simultáneamente para evitar la molestia de desconectar y volver a con

Amplia compatibilidad: lector de tarjetas USB actualizado compatible con Mac OS, Linux, Chrome OS, Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, etc. El cable USB de 21,5 pulgadas (extraíble) puede extender el lector de tarjetas Micro SD a la mesa. fácilmente. Además, no afectará el uso de los puertos adyacentes de la computadora, reducirá la tensión en el puerto USB de su computadora.

Delgado y portátil: el lector de tarjetas múltiples adopta una carcasa de plástico y está equipado con un cable extraíble. Con un diseño delgado y compacto, puede colocar fácilmente los lectores de tarjetas para cámaras digitales en el bolso y bolsillo de su cámara. El indicador LED estará encendido cuando el lector de tarjetas esté conectado a la computadora.

Los productos internacionales tienen términos separados, se venden desde el extranjero y pueden diferir de los productos locales, incluido el ajuste, las clasificaciones de edad y el idioma del producto, el etiquetado o las instrucciones. READ Los 30 mejores Raton Gaming Zurdo capaces: la mejor revisión sobre Raton Gaming Zurdo

Lector de tarjetas USB 3.0, 7 en 1 SD/TF/CF/MS/XD/Micro SD lector de tarjetas de memoria con USB 3.0 (5 Gbps) súper velocidad, compatible con Windows/Linux/Mac OS/Vista € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Transferencia de súper velocidad de 5 Gbps, transferencia de datos de 5 Gbps, acabado en un parpadeo. Puedes transferir tus imágenes y videos de tu tarjeta a la computadora pronto, ahorrar mucho tiempo y mejorar tu eficiencia de trabajo. También el lector de tarjetas USB 3.0 es compatible con el puerto USB 2.0/1.1.

Amplia compatibilidad de tarjetas: este lector de tarjetas USB 3.0 soporta tarjeta CF, CF de alta velocidad (UDMA), tarjeta SD, SDXC (hasta 2 TB), SDHC, micro SD, micro SDXC, micro SDHC, TF, MS, M2, XD, etc. (Nota: M2/TF es la misma ranura para tarjetas).

Amplia compatibilidad del sistema: Plug para jugar, fácil de operar y no necesita controlador adicional. Compatible con la mayoría de sistemas: Mac OS, Linux, Chrome OS, Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, etc.

Los productos internacionales tienen términos separados, se venden desde el extranjero y pueden diferir de los productos locales, incluyendo ajuste, calificaciones de edad e idioma del producto, etiquetado o instrucciones.

Lector de Tarjetas USB Súper Veloz, de Aluminio 5 en 1 USB 3.0 con Adaptador USB de Lectura Paralela para SD, CF, Micro SD, SDHC, SDXC, Micro SDHC, MS Pro, etc. € 11.99

€ 9.99 in stock 1 new from €9.99

1 used from €9.59

Amazon.es Features [Transferencia de Datos de Super Velocidad]: con el chip de alto rendimiento, el lector de tarjetas MOKAI START USB 3.0 ofrece velocidades de transferencia de datos rápidas y eficientes de hasta 5 Gbps y este lector de tarjetas USB también es compatible con USB 2.0 / 1.1.

[Lea y Escriba 5 Tarjetas Simultáneamente]: el lector de tarjetas MOKAI START 5 en 1 USB 3.0 le permite leer y escribir 5 tarjetas simultáneamente (SD, MS, CF, TF, M2), y transferir datos entre 5 tarjetas es más fácil.

[Diseño Delgado y de Aluminio]: La carcasa de aleación de aluminio de alta calidad acelera la disipación de calor y evita que las tarjetas SD se dañen por el sobrecalentamiento, lo que las hace más refinadas, duraderas y duraderas. El diseño delgado facilita su transporte.

[Plug and Play y Amplia Compatibilidad]: Plug and play sin necesidad de controlador, más cómodo de usar. Este adaptador de tarjeta SD es compatible con Windows XP / Vista / 7/8 / 8.1 / 10, Mac OS, Linux, Chrome OS, etc.

[Compatibilidad de Tarjeta]: Este lector de tarjetas SDXC admite múltiples tarjetas de memoria como SD, SDXC, SDHC, Micro SD (TF), Micro SDXC, Micro SDHC, CFI (Compact Flash), CF3.0 / 4.0, Extreme III CF, MS, MS PRO, MS PRO -HG, MS XC DUO etc.

Lector de Tarjetas múltiples USB C, SD/TF/CF/Micro SD/XD/MS Lector/Adaptador/Hub de Tarjetas de Memoria 7 en 1 para Tarjetas SDXC SDHC CF TF Micro SDXC Micro SDHC MS,para Windows/Mac/Linux/Android € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Amazon.es Features 【Bonne qualité et garantie sans souci】 Fabriqué avec de bons matériaux et testé pour des milliers, vous pouvez utiliser ce lecteur de carte pendant longtemps sans problème. Et nous fournissons un service et une garantie sans souci de 12 mois pour la garantie.

【Diseño 2 en 1】El diseño del conector USB C y USB3.0 brinda un acceso más eficiente a computadoras portátiles, tabletas y teléfonos mediante la ranura USB-A o USB-C. Plug to play, fácil de operar y no necesita controlador adicional. Compatible con la mayoría de los sistemas: Mac OS, Android, Linux, Chrome OS, Windows XP/Vista/7/8/8.1/10,11, etc.

【Transferencia de súper velocidad de 5 Gbps】 Transferencia de datos de 5 Gbps, finalizada en un abrir y cerrar de ojos. Puede transferir sus imágenes y videos desde su tarjeta a la computadora pronto, ahorrar mucho tiempo y mejorar la eficiencia de su trabajo. Además, el lector de tarjetas USB3.0 es compatible con el puerto USB2.0/1.1.

【Amplia compatibilidad con tarjetas】 Este lector de tarjetas USB C y USB 3.0 admite tarjetas CF, CF de alta velocidad (UDMA), tarjetas SD, SDXC (hasta 2 TB), SDHC, micro SD, micro SDXC, micro SDHC, TF, Tarjetas de memoria MS, XD, etc.

【Buena calidad y garantía sin preocupaciones】Hecho de buenos materiales y probado por miles, puede usar este lector de tarjetas durante mucho tiempo sin problemas. Y proporcionamos garantía y servicio sin preocupaciones de 12 meses.

Transcend Lector de Tarjetas de Memoria Todo en un USB 3.0 MicroSD/SD/CompactFlash/Memory Stick – Negro TS-RDF8K2 € 20.57

€ 17.90 in stock 11 new from €17.90

Amazon.es Features Interfaz de USB 3.0 Super-Speed (también compatible con USB 2.0)

Soporta las tarjetas de tipo SDHC UHS-1, SDXC UHS-1 y UDMA7 CF

Transferencia rápida y eficazmente en su computadora sus grabaciones de vídeo y imágenes en alta resolución

SanDisk ImageMate Pro USB-C Multi Card Reader/Writer, USB 3.0, up to 160MB/s, UHS-II, UHS-I or Non-UHS SD, Black € 35.41 in stock 16 new from €31.50

2 used from €29.23

Amazon.es Features SDDR-A631-GNGNN

Lector de Tarjetas USB C Belkertech Tipo C Lector de Tarjetas CF USB 3.1 Tipo C Lector de Tarjetas de Memoria para Compact Flash (CF), SDXC, SDHC, SD, Micro SD/TF Grey € 19.90

€ 17.99 in stock

2 used from €17.99

Amazon.es Features ✔ Especial diseñado para dispositivos USB C: transfiera fácilmente datos desde una tarjeta de memoria a su teléfono, computadora o tableta USB tipo C (o puerto Thunderbolt 3), como Acer Aspire R 13 / V 15 Nitro, Apple MacBook Pro con barra táctil , Dell Alienware 13/15/17, DELL XPS 12/13/15, computadora portátil Lenovo Legion Y720, computadora para juegos MSI Vortex G65, computadora para juegos MSI GS63 / GT72 / GS60 / MSI GS40 y así sucesivamente.

✔ Admita tarjetas CF / SD / TF, pero no inserte tres tarjetas que funcionen al mismo tiempo para proteger el lector de tarjetas. Transfiera velocidades de hasta 5 Gbps, transfiera música, películas y fotos en segundos.

✔ El LED indica el estado de actividad, conociendo el estado de transferencia en cualquier momento. Ranura para tarjeta precisa, nunca dañó su tarjeta.

✔ Con la certificación CE FCC ROHS, control de calidad. Cubierto por carcasas de aluminio anodizado, resistencia a la caída, resistente a los arañazos. El cable de 8 pulgadas de largo mantiene un volumen delgado y liviano, lo puede llevar a donde quiera que vaya.

✔ Garantía: Si algo sale mal con su producto, no dude en contactarnos por correo electrónico, le enviaremos un nuevo reemplazo gratis, sin necesidad de devolución. Servicio de atención al cliente 24 horas para usted!

Sveon SCT016M - Multilector de Tarjetas de Memoria, Tarjetas SIM, Compact Flash y DNIe para Windows y Mac € 17.99

€ 16.99 in stock 3 new from €16.99

Amazon.es Features Compatible con Compact Flash/SIM/Smartcard/DNIe/SD/SDHC/MicroSD/XD/ MicroSDHC/MMC/MS/MS-PRO/MS-PRODUO/MS Duo/M2

Lector de DNIe y tarjetas inteligentes (Smart Cards)

Alimentacion por USB y LEDs indicadores

Compatible Windows 7 y Windows 8, Windows 10, Linux (Ubuntu 14.04 y 14.10) y MAC OS X 10.10 y 10.11 (Yosemite y El Capitan)

Compatible con el nuevo DNI 3.0

Cámara Adaptador de Tarjeta SD a CF, Tarjeta de Memoria WiFi a Lector de Tarjetas Compact Flash, SD a CF Compact Flash Tarjeta Adaptadora Lector para Canon G5 D60, para EOS, para Sony € 29.63 in stock 3 new from €29.62 Consultar precio en Amazon

【Uso】El lector de adaptador de tarjeta puede transferir convenientemente la tarjeta de memoria WIFI a una tarjeta flash compacta.

【Admite】Admite la tarjeta de memoria WIFI más convencional del mercado.

【Inserción y extracción manual】La ranura para tarjeta delgada es de inserción manual y extracción en lugar de expulsión automática.

【Alta Velocidad de Transmisión】El adaptador tiene una alta velocidad de transmisión entre la tarjeta y el dispositivo. La fina carcasa de ABS que puede proteger la estructura interior.

UGREEN Lector Tarjetas USB C USB 3.0 2 en 1 Lector Tarjetas de Memoria para Tarjetas SD Micro SD TF USB C Compatible con Macbook Pro Air iPad Pro iPhone 15 Series Galaxy S24 S23 € 17.99 in stock 2 new from €17.99

1 used from €16.19

Amazon.es Features [ 2 En 1 Lector de Tarjetas, Ideal para Móvil y PC ] Este lector tarjetas usb tipo c sirve para transferir archivos entre un dispositivo usb tipo C como móvil o macbook. Posee dos conexiones: Un conector tipo c compatible con los moviles, tablets y ordenadores con puerto tipo c; Un conector USB 3.0, Plug and Play para los ordernadores Mac, Windows y Linux. Es ideal para transferir videos HD o fotos a su teléfono o ordenador directamente desde la tarjeta de memoria.

[ Dos ranuras, Leer 2 Tarjetas Simultáneamente ] Cuenta con dos ranuras para tarjetas SD/Micro SD, este lector tarjetas USB C le permite leer y transferir datos de 2 tarjetas simultáneamente. Más útil para ahorrar tus tiempos. Soporta las tarjetas de tu Cámara Nikon, Canon como SD, Micro SD, TF, SDXC, SDHC, MMC, RS-MMC, Micro SDXC, tarjeta Micro SDHC.

[ Amplia Compatibilidad ] Este lector tarjetas USB C SD es compatible con iPhone 15/ iPhone 15 Plus/ iPhone 15 Pro/ iPhone 15 Pro Max, iPad Pro 2022/ 2021, Mcbook Pro 16'' 2023 M1 M2, MacBook Air 5 2022, Galaxy S24/S23/S23 Ultra/S22/S21/S20/S10/S9/Note 10/S9/S8, Xiaomi Mi13/12/11, Note 10 Pro/ Redmi 12/11/10/ Note 9 Pro, Huawei P50 Pro/ P40/P30/P30 Pro, Google Pixel 6, LG V20/V30/G5 y etc. Note: Antes de comprar este adaptador, asegúrese de que su móvil o tablet USB C soporta la función OTG.

[ Alta Velocidad de 5Gbps ] Este lector tarjetas sd USB 3.0 admite velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gb/s, que le permite transferir una película HD de 1 GB en menos de 5 segundos, casi es 10 veces más rápido que el lector de tarjetas USB 2.0. Plug & play, soporta maximo la tarjeta memoria de 512G de tarjetas SD/TF.

[ Robusto y Anti-Perdida ] Comparado con otros lectores de tarjetas de plástico, este lector tarjetas cuenta con una carcasa de aluminio de buena calidad, le da un acabado elegante, es más robusto y garantiza un uso duradero. El tamaño pequeño y el diseño anti-perdida maximizan la conveniencia, fácil de guardar en su llavero, bolso, billetera y llevarlo a cualquier parte.

SanDisk Professional Pro-Reader Cfexpress Lector de Tarjetas con transferencias superrápidas de Contenido Multimedia, Negro € 115.21 in stock 4 new from €114.16 Consultar precio en Amazon

Carcasa de gran calidad y de aluminio que ayuda a mantener fría la tarjeta para mantener altas velocidades de transferencia

Puerto USB-C (10 Gbps) para transferencias superrápidas de contenido multimedia

Interruptor de protección contra escritura que ayuda a proteger contra la sobreescritura

Diseño apilable que optimiza el espacio de trabajo,Se puede emparejar con la base de conexión de lectores PRO-DOCK 4 para ofrecer descargas simultáneas y escalables

DriverGenius Lector de Tarjetas CompactFlash y UHS-II SD/microSD USB-C - HB080, para Las SD4.0 Cámaras DSLR € 32.99 in stock 1 new from €32.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Compatible con USB 3.0, con velocidades de transferencia de datos de hasta 5Gbps (alimentación por USB). Retrocompatible con USB 2.0

Diseño compacto y portátil con elegante caja de aluminio bruñido

No requiere controladores ni software

Compatibilidad OS - OS independent; No software or drivers required

UGREEN Lector de Tarjetas SD USB 3.0 Adaptador de concentrador de Tarjetas 5 Gbps Leer 4 Tarjetas simultáneamente CF, CFI, TF, SDXC, SDHC, SD, MMC, Micro SDXC, Micro SD, Micro SDHC, MS, UHS-I (Negro) € 35.42 in stock READ Los 30 mejores ssd m2 nvme capaces: la mejor revisión sobre ssd m2 nvme 1 new from €35.42 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Todo en uno: diseñado con ranuras SD/Micro SD/CF/MS, el lector de tarjetas SD UGREEN soporta la mayoría de tarjetas de memoria estándar, incluyendo SD/SDXC/SDHC/Micro SD (TF)/Micro SDXC/Micro SDHC/UHS-I/Compact Flash/Memory Stick.

No más esperas: el puerto de dispositivo USB 3.0 alcanza hasta 5 Gbps en velocidad de transmisión; transfiere archivos grandes en cuestión de segundos.

Trabajo simultáneo: el lector de tarjetas SD USB UGREEN soporta leer y escribir 4 tarjetas de memoria diferentes al mismo tiempo, eliminando la necesidad de conectar y desconectar diferentes tarjetas. Tarjetas de 2 TB también compatibles.

Fácil de usar: perfectamente compatible con Windows, Mac OS, Linux, Chrome OS. El lector de tarjetas micro SD está listo para conectar y usar: cómodo de usar con un portátil o computadora doméstica.

Diseño compacto: 5,5 x 6,8 x 1,5 cm (largo x ancho x alto), cable de 1,5 pies, llévalo a cualquier lugar. El lector de tarjetas SD USB 3.0 de UGREEN es una gran adición para los trabajadores en movimiento.

ProReader SanDisk Professional Accessory - Tarjeta de Lectura usb 3.2 gen 1 para Lector de Tarjetas MicroSD € 116.38 in stock 4 new from €116.28

Free shipping Consultar precio en Amazon

Carcasa de gran calidad y de aluminio que ayuda a mantener fría la tarjeta para mantener altas velocidades de transferencia

Puerto USB-C (10 Gbps) para transferencias superrápidas de datos

Interruptor de protección contra escritura que ayuda a proteger contra la sobreescritura

Diseño apilable que optimiza el espacio de trabajo

StarTech.com Lector USB 3.0 Super Speed Compacto de Tarjetas de Memoria Flash SD MicroSD SDHC SDXC MMC Memory Stick Card Reader PC Mac € 27.67

€ 20.51 in stock 21 new from €20.51

Amazon.es Features LECTOR MULTITARJETAS USB 3.0: Acceda a los formatos más populares desde un puerto USB-A de su ordenador - Incluye una ranura Secure Digital (SD)/(MMC), 1x microSD/TF, 1x Memory Stick (MS) - Compatible con SD 3.01 y UHS-I - USB 3.2/3.1 Gen 1 (5Gbps)

COMPACTO Y PORTÁTIL: Se alimenta por el bus USB y posee un diseño compacto similar al de una Unidad flash USB: 72x23x15mm - Debido a su profundidad compacta, la ranura SD no admite la protección de interruptor de escritura/reescritura en tarjetas SD

AMPLIA COMPATIBILIDAD: Funciona con tarjetas de alta capacidad (SDHC/microSDHC), de capacidad ampliada (SDXC/microSDXC), MMC-plus y MS-Pro - Cuando se utiliza con adaptadores (no incluidos) el dispositivo admite MMCmobile, RS-MMC, MMC micro, miniSD

FÁCIL DE USAR: Compatible con Windows, macOS, Linux, Chrome OS, Android, iOS (iPhone 15 [Plus/Pro/Max] y superiores) - Compatible con USB 2.0/1.1/1.0 - Ideal para guardar, editar y transferir contenido en aplicaciones de vídeo, fotos y redes sociales

ACCESO SIMULTÁNEO A LAS RANURAS: Cuenta con Dual LUN (Logical Unit Number) que permite leer al mismo tiempo un pendrive y una tarjeta SD/MicroSD - La ranura SD y microSD comparten un único LUN y se da prioridad a la ranura microSD

8 en 1 USB A Lector de Tarjetas Lector SD Micro SD CF MS Múltiple Card Reader Hub, Adaptador Tarjetas de Memoria Compact Flash 5 Gbps Card Reader Compatible con SDXC SDHC CFI TF Micro SD SDXC MMC € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Amazon.es Features [Lector de tarjetas USB 8 en 1] Este lector de tarjetas para múltiples cámaras está equipado con 1 * ranura CF, 1 * ranura SD, 1 * ranura TF (Micro SD), 1 * ranura MS, 1 * ranura para tarjeta XD, 3 * Puertos USB3.0. Este adaptador de tarjeta de memoria puede leer y escribir 5 tarjetas diferentes, incluidas SD SDHC SDXC RS-MMC MMC Miro SD Micro SDHC Mirco SDXC Memory Stick MS PRO MS PRO-DUO MS PRO-HG Compact Flash CF I HS CF CF Elite PRO Toshiba Transcend XD

[Transferencia de datos a súper velocidad de 5 Gbps] El puerto del dispositivo USB 3.0 y el puerto de la tarjeta de memoria se sincronizan a velocidades de hasta 5 Gbps, 10 veces más rápido que USB 2.0 (480 Mbps) y compatible con USB 2.0/1.1. Transfiera películas, imágenes y grabaciones de vídeo HD de alta resolución a su computadora más rápido. Cada indicador LED separado para el estado de funcionamiento.

[Amplia compatibilidad] Este lector de tarjetas USB3.0 admite tarjetas CF, tarjetas SD, SDXC, SDHC, micro SD, micro SDXC, micro SDHC, TF, M2, MS, XD (serie completa de tarjetas XD-Picture, incluidas Olympus y Fujifilm XD Picture Card (1 GB, 2 GB), tarjetas de memoria, etc. Además, los 3 puertos USB 3.0 adicionales pueden funcionar con su memoria USB, discos duros externos, unidades flash USB, mouse y muchos más dispositivos USB, etc.

[Trabajo simultáneo y Plug and Play] El lector de tarjetas USB XD admite la lectura y escritura de 5 tarjetas de memoria diferentes y 3 dispositivos USB 3.0 al mismo tiempo, eliminando la necesidad de conectar y desconectar diferentes tarjetas. El lector de tarjetas de memoria lee hasta 2 TB de tarjetas de memoria o dispositivos USB. Nota: Distinga entre la parte frontal y posterior de la tarjeta de memoria antes de insertarla para garantizar un contacto perfecto con el chip.

[Alta calidad y garantía] Lectores de tarjetas de memoria para computadora de 3,93 x 2,16 ** 0,5 pulgadas, cable de 1,3 pies. Adaptador de tarjeta micro SD USB conveniente para usar con una computadora portátil, teléfono, tableta o computadora doméstica. El lector de tarjetas CF es un producto imprescindible para fotografía, viajes y trabajo. Un conector externo robusto y resistente al calor para garantizar una alta eficiencia de transferencia de datos y la máxima durabilidad

Sony MRWG2.SYM - Flash Cfexpress Tarjeta de Memoria USB Tipo A/SD SuperSpeed 10 Gbps (Compatible con CFE Tipo A, SDHC y SDXC UHS-I y UHS-II) € 152.96

€ 131.38 in stock 11 new from €129.99

1 used from €118.20

Amazon.es Features SuperSpeed USB de 10 Gbps (USB 3.2)

Admite tarjetas de memoria SD UHS-II/UHS-I y CFexpress Tipo A

Incluye los cables de alto rendimiento para puertos USB Type-C y Tipo A

Compacto, fácil de transportar y diseñado para flujos de trabajo más eficientes

Fácil de usar; ranura retraída para evitar que se expulse accidentalmente la tarjeta y un indicador LED

PGYTECH CreateMate Lector de tarjetas de memoria de alta velocidad USB 3.1 tipo C Interfaz SD/TF Funda de transporte para cámaras, smartphones, drones, cámaras de acción € 49.95 in stock 1 new from €49.95

Amazon.es Features [Transmisión de súper velocidad]: chip USB 3.1 incorporado, la velocidad de transmisión puede alcanzar 312 MB/S. La interfaz tipo C admite plug-and-play, compatible con teléfonos inteligentes y tabletas tipo C. [TIPS]: La velocidad de transmisión ideal será 312MB/S si tus tarjetas son SD 4.0. La velocidad también se verá influenciada por el entorno de Internet y el rendimiento del dispositivo.

[Lector y soporte de tarjetas SD 2 en 1]: Este estuche de almacenamiento de tarjetas de memoria multifuncional integra almacenamiento de tarjetas de memoria y funciones de lectura de datos de ultra alta velocidad. Como estuche para tarjetas, puede acomodar dos tarjetas Nano SIM, cuatro tarjetas SD, cuatro tarjetas TF y un pin de expulsión. Como lector de tarjetas, las ranuras para tarjetas duales SD y TF admiten la transferencia de datos al mismo tiempo.

[Amplia compatibilidad]: admite ampliamente diferentes tipos de tarjetas de memoria, como UHS-Ⅱ, SD 4.0: tarjetas UHS-ⅡSDXC/SDHC/SD, tarjetas UHS-ⅠSDXC/SDHC/SD, UHS-Ⅱ micro SDXC/micro SDHC/micro Tarjetas SD, tarjetas UHS-Ⅰ micro SDXC/micro SDHC/micro SD, compatibles con Windows 7 y superior, Mac OS 10 y superior, Linux, Android, iPad OS.

[Chaqueta de metal y protección de caja de goma]: carcasa de material de aleación de aluminio y caja de goma que puede alcanzar el nivel de impermeabilidad IP54 para proteger sus tarjetas SD. [Lista de empaque]: Estuche para lector de tarjetas *1, estuche de goma *1, mosquetón *1, pasador de expulsión *1, guía del usuario *1, etiqueta con el logotipo *1.

[Nota]: La transferencia de datos solo se aplica a teléfonos y tabletas con puerto tipo C que admitan OTG; Para conectarse con una computadora de escritorio, se requiere un adaptador de tipo C a USB-A.

