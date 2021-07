Inicio » Juguete Los 30 mejores Monedas De Plata capaces: la mejor revisión sobre Monedas De Plata Juguete Los 30 mejores Monedas De Plata capaces: la mejor revisión sobre Monedas De Plata 7 Vistas Guardar Saved Removed 0

Moneda de plata Britannia 2021 en una cápsula de moneda sin montura € 48.99

€ 43.08 in stock 3 new from €42.50

Amazon.es Features Cuatro cambios de características para 2021 para mejorar el diseño y la seguridad.

Los cambios son ondas de fondo de Britannia, cambios de imagen ocultos a tridente y un candado, micro grabado a lo largo de la moneda, bandera de la Unión Escudo en líneas suaves.

Plata 999 pura de 1 onza – 31,10 gramos – acuñada por la menta real

Eatures Jody Clark's Busto de Su Majestad Reina Isabel II

Producto auténtico de Royal Mint. Viene en una cápsula de monedas sin borde.

HARPIMER 1887 Moneda Conmemorativa del Dólar De Plata Estadounidense Morgan Moneda Conmemorativa Moneda, Moneda De Plata Tridimensional En Relieve Virtual

€ 9.91 in stock 1 new from €9.91

Amazon.es Features Diseño fresco clásico: esta moneda conmemorativa presenta un patrón de emperatriz de calavera en el frente y un patrón de águila único en el reverso. Hazlo más creativo, no aburrido y no monótono.

Material fuerte: latón plateado material plateado. Robusta y resistente a la corrosión y al óxido.

Multiuso: esta moneda conmemorativa pesa 26 gramos y tiene un diámetro de 3.8 cm. Puede ser utilizado como una colección de monedas conmemorativas. La emperatriz de cráneo única también hace que sea portátil como un collar. Genial e individual.

Alto valor de colección: esta moneda conmemorativa está hecha de excelente artesanía. Ambos modelos modernos exquisitos y modelos vintage desgastados hechos con artesanía de alta calidad. Puede usarse como una colección de monedas para enriquecer sus tesoros. También se puede utilizar como decoración para agregar un color personal.

Consejos íntimos: nuestros productos brindan garantías de calidad y servicio que usted puede comprar de manera segura. Si tiene alguna pregunta o necesidad, puede contactarnos y le proporcionaremos el mejor servicio.

IMPACTO COLECCIONABLES Monedas Antiguas - España 5 Pesetas de Plata 1871/74. Amadeo I

€ 49.00 in stock 1 new from €49.00

Amazon.es Features Auténtica moneda de 5 pesetas de Amadeo I , España 1871/74. En el anverso aparece el busto de Amadeo I con la leyenda AMADEO I REY DE ESPAÑA y la fecha 1871, a los lados de estas dos estrellas, 18 y 71/74 en ellas.

En el reverso se muestra el escudo con la leyenda LEY 900 MILESIMAS. 40 PIEZAS EN KILOG. Debajo 5 PESETAS y a los lados las marcas de ensayador. En el canto, JUSTICIA Y LIBERTAD.

Plata de Ley de 900 milésimas, con dimensiones de 25 grs y 37 mm de diámetro, Cada moneda viene acompañado por un blister que se incluye como Certificado de Autenticidad expedido por Robin Danziger considerado actualmente como uno de los mayores conocedores del mercado de monedas y billetes del mundo, miembro de la American Numismatic Association (fundada en 1891) y que garantiza que la monedas es auténtica y de época.

Todas las monedas son auténticas de la época de muy buena calidad, garantizando de esta manera su alto valor de coleccionismo,la moneda viene encapsulada idividualmente para su correcta conservación

Una gran manera de empezar a coleccionar historia de las monedas antiguas, y el regalo perfecto para los coleccionistas. Descubre nuestra amplia gama de productos haciendo clic en nuestra marca "IMPACTO COLECCIONABLES" justo debajo del título.

Moneda de plata canguro 2020, 1 onza, fresca, empaquetada individualmente en cápsula para monedas.

Amazon.es Features Moneda de plata 1 onza

Canguro 2020

Plata fina

999/1000

IMPACTO COLECCIONABLES Monedas Antiguas - España 5 Pesetas de Plata 1896/99. Alfonso XIII. Cadete

€ 49.00 in stock 1 new from €49.00

Amazon.es Features Auténtica moneda de 5 pesetas de Alfonso XIII, Plata de Ley de 900 milésimas

Alfonso XIII de Borbón (Madrid, 17 de mayo de 1886 Roma, 28 de febrero de 1941), fue rey de España desde su nacimiento hasta la proclamación de la II República el 14 de abril de 1931. Asumió el poder a los 16 años de edad, el 17 de mayo de 1902.

Dimensiones de la moneda: 25 grs. y 37 mm de diámetro, Acuñado entre 1896 y 1899.

Acuñado entre 1896 y 1899, Marco expositor de silicona de alta calidad de regalo para la correcta exposición y conservación.

Una gran manera de empezar a coleccionar historia de las monedas antiguas, y el regalo perfecto para los coleccionistas. Descubre nuestra amplia gama de productos haciendo clic en nuestra marca "IMPACTO COLECCIONABLES" justo debajo del título.

Desconocido Arras Originales Boda

€ 11.99 in stock 2 new from €11.99

Amazon.es

TopStore100 | Ethereum Moneda Física | Moneda Física Ethereum de plata | Moneda Ethereum con case | Colección de Monedas | Moneda Plata | Colección de Monedas | Ethereum | Ethereum Moneda | Tothemoon

€ 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.es Features 【MATERIAL PREMIUM】 - Monedas de plata, moneda Ethereum de hierro enchapada en plata, viene con un case resistente de plástico. Ethereum Moneda fisica.

【COLECCION DE REGALO】- Perfecto para un regalo a aquellos que operan criptomonedas.

【BRILLO ORO】 - Moneda Ethereum chapada en plata 99,99 por ciento.

【MÁXIMO DETALLE】 - Cada moneda está hecha con el máximo detalle cuidado en la fabricación hasta el milímetro como ves en las imágenes. (FOTOS REALES)

【TU AMULETO CRYPTO】- Ethereum sigue subiendo, ten un amuleto de recordatorio 😉 Ethereum To The Moon

Desconocido Moneda Ethereum física - Recubierta en Plata. Ethereum de Coleccionista auténtica para Regalo. con Carcasa Protectora - Moneda Conmemorativa para Fans - Criptomonedas físicas.

€ 5.60 in stock 1 new from €5.60

Amazon.es Features BAÑADO EN PLATA: Moneda conmemorativa de Ethereum, hecha de hierro y recubierta con plata.

REGALO PARA FANS DE ETHEREUM : Regalo perfecto para amigos y familiares.

CARCASA PROTECTORA: El Ethereum estará siempre protegido en un estuche de plástico resistente.

TODOS LOS DETALLES GRABADOS: La moneda física Ethereum tiene un grabado de alta calidad decorativo.

PIEZA DE COLECCIONISTA: Moneda física basada en la famosísima criptomoneda virtual.

IMPACTO COLECCIONABLES Moneda Conmemorativa del Camino de Santiago, Año Santo Xacobeo 2021 - Bañada en Plata de Ley .999 - Edición Limitada Especial Coleccionista con Certificado de autenticidad.

€ 39.90 in stock 1 new from €39.90

Amazon.es Features Moneda conmemorativa acuñada en el año 2021 con motivo del Año Xacobeo 2021, bajo elevados estándares de calidad, y un cuidado baño en Plata de Ley .999

El diámetro de 65 milímetros hace de esta moneda una pieza de coleccionista exclusiva, que incluye una cápsula numismática para su correcta conservación. El peso neto es de aproximadamente 78g.

Cada moneda viene acompañada por un Certificado de Autenticidad emitido por un experto numismático perteneciente a la Asociación de Numismáticos Americanos que garantiza su calidad.

El anverso de la moneda puede verse al Apóstol Santiago tallado en piedra, con una aplicación a color a su derecha. En el reverso puede visualizarse la famosa Concha del Peregrino, sin duda el símbolo del Camino de Santiago más universal y representativo, un icono con el que sobran las palabras cuando nos referimos a las rutas jacobeas que llegan a Santiago. Ambas caras de la moneda incluyen la acuñación Proof (espejo).

Incluye una elegante caja negra con una aplicación en Plata del nombre de la Colección y una cubierta a color para proteger todo el producto final. Un regalo exclusivo para los amantes del Camino.

IMPACTO COLECCIONABLES Monedas Antiguas - Alemania, 2 Marcos 1934. La Plata del Tercer Reich

€ 26.50 in stock 1 new from €26.50

Amazon.es Features MONEDA ORIGINAL Auténtica Moneda de 2 Marcos DE 1934

Acuñada en Plata durante el Tercer Reich. Diámetro: 25mm

UN PEDAZO DE HISTORIA EN SUS MANOS. El tercer Reich de Hitler estampa la estoica imagen del líder Paul von Hinderburg en estas propagandísticas monedas

CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD. Con la moneda recibirá el correspondiente Certificado de autenticidad. Cada moneda ha sido revisada por uno de nuestros especialistas

Una gran manera de empezar a coleccionar historia de las monedas antiguas, y el regalo perfecto para los coleccionistas. Descubre nuestra amplia gama de productos haciendo clic en nuestra marca "IMPACTO COLECCIONABLES" justo debajo del título.

1 onza oz plata Krügerrand 2020 individualmente en cápsulas de monedas.

Amazon.es Features Recibirás el producto con sello de calidad que puede contener pequeñas impurezas, rasguños e inclusiones. que se producen durante el proceso de estampado. Esto no lleva a ninguna pérdida de valor de la moneda. No se trata de un defecto que justifique un cambio o devolución.

Moneda de plata con ángel de la guarda

€ 13.99 in stock 1 new from €13.99

Amazon.es Features Bonita moneda de protección plateada con ángel de la guarda y hoja adjunta (idioma español no garantizado) en una bolsita de organza.

Tamaño: aprox. 22 mm de ancho x 27 mm de alto. Contenido del envío: 1 pieza con tu ángel de la guarda personal.

Como regalo o como decoración. Confía en tu ángel de la guarda. También sirve como protección para personas cercanas.

De acuerdo con la religión, los ángeles son espíritus enviados por Dios para ayudar a las personas. Los espíritus guardianes como los ángeles son conocidos en casi todas las culturas del mundo. Protegen contra el peligro y evitan el mal.

Monedas de ángel ovaladas plateadas (altura de unos 2,7 cm), con un estampado angelical en el frente y un mensaje afectuoso en la parte posterior (en alemán). Material de base de cobre y aluminio, completamente plateado (sin níquel ni plomo).

60 Cápsulas de Monedas de 40 mm, Contenedor de Almacenamiento de Monedas con Caja Organizadora de Almacenaje para Artículos de Colección Águilas Plateadas

€ 18.57 in stock 2 new from €18.57

Amazon.es Features Material de calidad: las cápsulas de monedas están hechas de plástico transparente y grueso, suave al tacto, resistente al polvo y a la oxidación; puede contener 60 piezas no más grandes que monedas de 41 mm, monedas conmemorativas.

Medidas de la cápsula: el soporte de monedas redondo transparente es de 41 mm de diámetro, el diámetro exterior es de 45,7 mm, y el tamaño de la caja de almacenamiento es aproximado. 19,3 x 10 x 5 cm, ideal para proteger las cápsulas de tu moneda, mantenerlas ordenadas y organizadas.

Diseño de apertura Crescente: cada monedero redondo tiene una apertura rescente en el borde exterior, más fácil de abrir, por lo que es cómodo de usar; la base y la tapa se unen firmemente para proteger el contenido interior de forma segura.

Adecuado para coleccionistas de monedas: apto para muñecas de águila de plata americana, oro conmemorativo de 50 mm, panda plateada, monedas australianas de 1 oz de plata (Kangaroo, Koala, cocodrilo, etc.), Panda-Sterling, 1 oz Silver Britannia (1998-2012), 1 oz Fiji Taku de plata (HawksBill Turtle), 1 oz Silver Libertad, 100 Peso y 5 Plata

Gran regalo: los contenedores transparentes de monedas se llevan a la moneda, a la vista y al cambio, portátil y fácil de llevar, gran regalo para coleccionistas de monedas para proteger y almacenar sus monedas favoritas. READ Los 30 mejores Orejas De Conejo capaces: la mejor revisión sobre Orejas De Conejo

Morella Mujeres Coin Moneda Colgante Amuleto 33 mm Piedra Preciosa Gema Jaspe Rojo Plato Chakra

€ 9.99 in stock 2 new from €9.99

Amazon.es Features Los Coins de piedra preciosa son adecuados para el Coin Carrier (colgante de collar) de 33 mm Ø y también las piedras preciosas sirven como piedras de chakra

Las piedras preciosas son productos naturales y por eso puede haber diferencias en el color.

Los Coins son monedas las que se puedan meter en colgantes de collares y pulseras - Son intercambiables. Así usted puede crear su joya individual.

Silbermünze Britannia 2021 - Moneda de 1 onza, en cápsulas para monedas, impuesto diferencial según § 25a UstG

Amazon.es Features Moneda de plata 1 onza

Britannia 2021

31,10g

38,61mm

999/1000

IMPACTO COLECCIONABLES Monedas Antiguas, 2 Monedas auténticas de Oro y de Plata de los Samurais 1853/1869

€ 249.00 in stock 1 new from €249.00

Amazon.es Features Esta antigua e increíble colección de 2 monedas acuñadas entre los años 1853 y 1869, era considerado el dinero en lingotes de oro y plata de los Samurai, los últimos Samurais

Monedas rectangulares acuñadas durante el período previo al Imperio Japonés, En 1868, el "Shogunato", o gobierno militar, fue derribado y el joven emperador Meiji pasó a ser la figura principal de Japón. Aquella revolución acabó con el estilo de vida de los samuráis, guerreros del antiguo Japón.

Moneda de 1 Shu Plata de .968 (1.9g) + Moneda de 2 Shu Oro de .299 (1.7g), Junto a la caja de alta calidad , se acompaña una pequeña descripción de las piezas y su certificado de autenticidad.

Todas las monedas son auténticas de la época de muy buena calidad, garantizando de esta manera su alto valor de coleccionismo, cada moneda viene encapsulada idividualmente para su correcta conservación

Una gran manera de empezar a coleccionar historia de las monedas antiguas, y el regalo perfecto para los coleccionistas. Descubre nuestra amplia gama de productos haciendo clic en nuestra marca "IMPACTO COLECCIONABLES" justo debajo del título.

Power Coin Magical Lamp 1001 Nights 1 Oz Moneda Plata 5$ Palau 2021

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features País: Palau - Año: 2021

Valor Facial: 5 Dólares - Metal: Plata .999

Diámetro: 33 mm - Peso (g): 31.1 (1 oz)

Calidad: Black Proof - Tirada (uds): 1.001 - Certificado COA: Sí - Caja: Sí

Power Coin - www.powercoin.it - Vendedor Excelente

Yean Collar con colgante de moneda de plata con cadena y cadena para mujeres y niñas

€ 9.36 in stock 1 new from €9.36

Amazon.es Features El collar con capas está hecho de aleación y cuentas, no daña ni irrita tu piel.

Collar con colgante de moneda: primera capa de 36 cm, segunda capa de 28 cm, tercera capa de 44 cm de largo, tamaño de extensión: 5 cm, se puede ajustar como quieras.

Las joyas elegantes se pueden llevar para mujeres y niñas en bodas, fiestas, cumpleaños, desfiles, bailes, aniversarios, ceremonias importantes, hogar, oficina o vida cotidiana.

La gargantilla de cuentas se puede enviar a tus amigos, novia, esposa o familiares en festivales.

Si no estás satisfecho con nuestros productos, no dudes en enviarnos un correo electrónico. Te responderemos dentro de 24 horas para hacer todo lo posible para hacer las cosas bien.

IMPACTO COLECCIONABLES Monedas de España - 5 Pesetas acuñada en Plata Entre 1871 y 1892, con aplicación en Color - Edición Coleccionista

€ 69.00 in stock 1 new from €69.00

Amazon.es Features MONEDA ORIGINAL. Presentamos en exclusiva las 5 Pesetas de plata, llamadas también popularmente como los “duros de plata”.

Peso: 25 gramos, Valor facial: 5 Pesetas. Diámetro: 38 mm. Tirada máxima limitada a 500 unidades

Cada moneda se acuñó originalmente con un peso de 25 de gramos de plata ley 900, de modo que cada una contiene 22,5 gramos de plata pura.

Las piezas estan acuñadas entre 1871 y 1892, desde Amadeo I a Alfonso XIII.En este caso se trata de la primera moneda con aplicación a color correspondiente a la serie "Joyas con Historia".

Marco expositor de alta calida de regalo para su correcta exposición, Una gran manera de empezar a coleccionar historia de las monedas antiguas, y el regalo perfecto para los coleccionistas.

PELLER'S Álbum de colección M para 60 Monedas Muy Grandes de hasta 55mm de diámetro, 10 Fundas y cartulinas separadoras. para Geocaching, Fichas, Medallas, Dólar Águila, etc. (Modelo M con Cajetin)

€ 34.95 in stock 2 new from €32.98

Amazon.es Features Incluye 10 fundas transparentes para monedas, 6 alojamientos: 68mm x 72mm

Para 60 monedas muy grandes de hasta 55mm de diámetro: Eagle dollar, cápsulas de monedas, medallas, monedas de geocaching, fichas y fichas de casino

Incluye 10 cartulinas separadoras de plástico sólido, negro

Hojas sin ftalatos, plástico especial neutro inalterable de gran durabilidad

Incluye un elegante cajetín que además protege la colección

Silvora Collar Plata Mujer con Oro baño Moneda 6 Penique Reina Elizabeth Colgante Collar de Plata de Ley 925, Gratis Caja de Regalo

€ 29.99 in stock 1 new from €29.99

Amazon.es Features Elizabeth II 6 Penique Británico Anverso: Diseño floral en forma de cruz de un Tudor Rosa, un cardo, un trébol y un puerro galés con tallos entrelazados ☆☆ Reverso: Laureado Busto Reina Isabel II de Gran Bretaña ☆☆

✔ Esterlina 925 Plata con baño de Oro 18 kilates ✔ Materia perfecta para joyería fina. Grabado S925 para garantizar la plata esterlina, sin alérgenos, sin níquel, sin cadmio, sin plomo. 100% seguro para pieles sensibles ☆☆☆ Juego de criolla ☆☆☆ collar colgante delicado apto para la camisa con cuello en V y la camiseta con cuello redondo o cualquier ropa esencial para mujer y hombre, puedes usarlo con otros collares de múltiples capas en Silvora Joyería y eso, serás tu propio estilo

El producto incluye una Moneda 19mm de diámetro, 1.5mm grosor ☆☆☆ una cadena ☆☆☆ Longitud de la cadena: 46 +5 CM (18 + 2 pulgadas) que aseguran que se ajuste perfectamente a cualquier persona. Peso total: 6.05 gramos aprox.

Viene con un joyero con sello de nuestra Marca Silvora ideal para regalar al que ama, hijo, hija, novio, novia, padre, madre, hermano, hermana, amigo, amiga en cualquier ocasión: día de madre, día de padre, día de los enamorados, cumpleaños, aniversario, boda, promesa, compromiso, Año nuevo y otras fiestas✩✩✩

♔ Si tiene pregunta o duda, por favor póngase en contacto con nosotros, eso nos ayudará mucho en mejorar tanto el producto como el servicio al cliente

Power Coin Milky Way Via Lactea Uncharted Universe Moneda Plata 20€ Euro Austria 2021

Amazon.es Features País: Austria - Año: 2021

Valor Facial: 20 Euro - Metal: Plata .925

Diámetro: 34 mm - Peso (g): 22.42

Calidad: Proof - Tirada (uds): 30.000 - Certificado COA: Sí - Caja: Sí

Power Coin - www.powercoin.it - Vendedor Excelente

Silver Eagles 40 mm Caja Organizadora para Monedas,Cápsulas de Monedas (60 Unidades),con Caja Organizador de Almacenaje de Plástico para Materiales de Collección de Monedas

€ 15.99 in stock 1 new from €15.99

Amazon.es Features Material de calidad: las cápsulas de monedas están hechas de material plástico transparente y grueso, suave al tacto, resistente al polvo y a la oxidación; puede contener 60 piezas no más grandes que 41 mm, monedas conmemorativas.

Medidas de la cápsula: soporte redondo transparente para monedas de diámetro interior es de 41 mm, diámetro exterior de 45,7 mm, y el tamaño de la caja de almacenamiento es de aproximadamente 19 x 11 x 5,5 cm, ideal para proteger tus cápsulas de moneda, mantenerlas ordenadas y organizadas.

Diseño de apertura de media luna: cada monedero redondo tiene una apertura de media luna en el borde exterior, más fácil de abrir, por lo que es cómodo de usar; la base y la tapa encajan firmemente para proteger el contenido interior de forma segura.

Adecuado para coleccionistas de monedas: apto para dólar de plata americana de 1 onza, oro conmemorativo $50, 1 oz de plata panda, 1 oz de monedas australianas de plata (Kangaroo, Koala, cocodrilo, etc.), 1 onza de panda-Sterling, 1 onza de plata Britannia (1998-2012), 10. plata de plata (3 g Silver Silver Fiji Taku (tortuga de billete de agua), 1 onza de plata Libertad, 100 pesos y 5 pesos plateados.

Gran regalo: los recipientes transparentes para monedas conducen al almacenamiento de monedas, ver e intercambiar, portátiles y fáciles de llevar, gran regalo para coleccionistas de monedas para proteger y almacenar sus monedas favoritas. READ Los 30 mejores Nancy Coleccion Famosa capaces: la mejor revisión sobre Nancy Coleccion Famosa

IMPACTO COLECCIONABLES 6 Monedas Originales en Plata de la Gran Guerra 1914-1918 - Colección Veteranos de la Primera Guerra Mundial

€ 219.00 in stock 1 new from €219.00

Amazon.es Features Set de 6 monedas de Plata: 1 Corona (Imperio Austríaco) + 1 Corona (Reino de Hungría) + 1 marco (Imperio Alemán) + 1 dinar (Reino de Serbia) + 20 kopeks (Imperio Ruso) + 1 franco (Tercera República Francesa)

Todas las piezas son originales y auténticas, con más de 100 años de antigüedad. Cada moneda ha participado de una forma u otra en la Primera Guerra Mundial. Piezas exclusivas con historia.

Las monedas han sido cuidadosamente seleccionadas, son de muy buena calidad y están en muy buenas condiciones.

Esta es una colección única, que fue posible gracias a muchos años de búsquedas alrededor del mundo, por varias ferias especializadas. Unidades limitadas

El regalo perfecto para los amantes de la historia. Descubra nuestra amplia gama de artículos haciendo clic en nuestra marca ''IMPACTO COLECCIONABLES'' justo debajo del título.

Morella Monedas Mujeres 33 mm Verde-Azul-Plata

€ 7.99 in stock 2 new from €7.99

Amazon.es Features Las monedas se pueden colocar en colgantes y brazaletes. Son intercambiables en cualquier momento. Para que pueda diseñar su joya individual.

Las monedas son adecuadas para portamonedas de 33 mm Ø

Las monedas cautivan por su diseño moderno unido a la mano de obra de alta calidad.

LINDNER Das Original Maletín para monedas (aluminio, para 210 monedas de hasta 36 mm de diámetro), por ejemplo, para monedas alemanas de 20 euros o monedas de plata o 2 monedas de euro en cápsulas

€ 56.00 in stock 1 new from €56.00

Amazon.es Features Caja de monedas de aluminio con cerradura y 6 bandejas de monedas azules con 35 compartimentos cuadrados.

Incluye 8 patas de plástico. Formato: 305 x 265 x 75 mm.

La bandeja para monedas está recubierta con un terciopelo de alta calidad.

Adecuado para monedas / cápsulas de monedas de hasta 36 mm de diámetro exterior, por ejemplo, para monedas de plata alemanas de 20 euros o 10 euros.

Adecuado para monedas de 2 euros en cápsulas LINDNER (número de referencia 2250026P).

2020 1 oz plata austriaca filarmónica moneda de plata

Amazon.es Features Moneda de plata acuñada como un homenaje a la famosa Orquesta Filarmónica de Viena.

Cuenta con una variedad de instrumentos, incluyendo el violonchelo, violín, arpa, cuerno de Viena y fagoto.

El anverso cuenta con el gran órgano de la sala de conciertos de Viena, el Musikverein.

1 oz Pure 999. Plata – 37 mm de diámetro – 2020 moneda filarmónica de plata

Las monedas filarmónicas de plata de 1 onza abarcan dos temas comunes a la humanidad: música y belleza.

Matidia España Moneda Original 2000 pesetas de Plata 1994 Banco de España. en cápsula Quadrum

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es

Xinyexinwang Colección Conmemorativa Animal Moneda Plata Tiburón Moneda Conmemorativa Colección Regalo Moneda

Amazon.es Features Material: núcleo de acero moneda de plata, tamaño: moneda de oro diámetro 40MM, espesor: 3MM ...

Este producto es artesanía hecha a mano. No es una moneda de plata comercializable, no es dinero, solo colecciona, juega o decora tu casa. Puede ayudarte a resolver todo tipo de decisiones difíciles, monedas de la suerte muy mágicas ...

Las monedas de arte también pueden ser un buen regalo para tus amigos, recuerdos y coleccionables, regalos de empresa, decoraciones navideñas, regalos ...

Sobre: ​​Recuerdos / Colecciones ¡Esta será tu mejor colección! Te gusta...

Servicio: si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos, contáctenos por correo electrónico y haremos todo lo posible para resolver su problema.

