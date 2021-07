Inicio » Productos de oficina Los 30 mejores Guirnalda Feliz Cumpleaños capaces: la mejor revisión sobre Guirnalda Feliz Cumpleaños Productos de oficina Los 30 mejores Guirnalda Feliz Cumpleaños capaces: la mejor revisión sobre Guirnalda Feliz Cumpleaños 9 Vistas Guardar Saved Removed 0

Unishop Guirnalda de Feliz Cumpleaños Multicolor, Decoración de Fiesta de Cumpleaños de Colores € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esta guirnalda con las palabras "Feliz Cumpleaños" es perfecta para los cumpleaños y se puede combinar con otras decoraciones para una fiesta ideal.

Las letras están hechas de una cartulina resistente, que no se doblará con facilidad. Además, tienen una capa brillante en la superficie.

El tamaño de cada letra es de aproximadamente 12,5 x 18 cm. La cuerda mide 4 metros de largo, adecuada para colgar en cualquier lugar.

Nuestra colorida guirnalda de feliz cumpleaños ya viene lista para utilizar, no hará falta gastar tiempo colocando las letras.

¡Puede entrar en nuestra página de Unishop Online Store para encontrar más artículos de cumpleaños!

Unishop Guirnalda de Banderines de Feliz Cumpleaños con Globos Multicolor, Decoración de Fiesta de Cumpleaños de Colores € 7.99

€ 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este set de guirnalda con las palabras "Feliz Cumpleaños" y globos de colores es perfecta para los cumpleaños y se puede combinar con otras decoraciones para una fiesta ideal.

Las letras están hechas de una cartulina resistente, que no se doblará con facilidad. Además, tienen una capa brillante en la superficie. El tamaño de cada letra es de aproximadamente 15,5 x 20 cm.

Nuestra colorida guirnalda de feliz cumpleaños ya viene lista para utilizar, no hará falta gastar tiempo colocando las letras.

Los globos de látex multicolores se pueden inflar a mano o con helio para que floten.

¡Puede entrar en nuestra página de Unishop Online Store para encontrar más artículos de cumpleaños!

Boao Pancarta de Feliz Cumpleaños Guirnalda de Banderines de Cumpleaños Decoración para Fiesta de Cumpleaños Tema Mexicana (Colorido) € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material resistente: este banner de feliz cumpleaños está hecho de papel de calidad con una artesanía exquisita, viene en diversos colores: rojo, amarillo, verde, azul y más, atractivo y llamativo

Tamaño del banner: el tamaño de cada letra mide aprox. 11,5 x 16 cm/ 4,79 x 6,3 pulgadas, puede ajustar la distancia del banner según sus necesidades y agregar más diversión a su fiesta

Contenido del paquete: el paquete viene con 15 tarjetas de papel impresas en 15 letras diferentes que se pueden dividir en 2 pancartas, con 1 pedazo de cinta diseñada para conectarse con estas letras coloridas en forma de banderas, fácil de decorar su fiesta

Fácil de ensamblar: nuestra colorida guirnalda de feliz cumpleaños no está preensamblada, la cinta y las tarjetas vienen por separado, por lo que solo necesita unirlas usted mismo, es muy fácil de ensamblar, solo toma unos minutos

Aplicaciones amplias: el banner de feliz cumpleaños es ideal como accesorio para celebrar la fiesta de cumpleaños, adecuado para colgarlo sobre su mesa y otros lugares como desee, también se puede aplicar como fondo para tomar fotos READ Los 30 mejores Compas Dibujo Tecnico capaces: la mejor revisión sobre Compas Dibujo Tecnico

1 Juego de Banner Feliz Cumpleaños Español Pancartas Cumpleaños Bandera de Papel Guirnalda Colgar para Decoración Fiesta Reunión Banquete (Kit rosa) € 4.99

€ 3.99 in stock 1 new from €3.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Contenido: 1 juego de bandera cumpleaños con palabras españoles Feliz Cumpleaños de papel en color rosa y 1 rollo de cuerda de unos 5m de largo

Tamaño: cada pieza de banner cumpleaños mide unos 11.5-16.5cm, y con 1 rollo de cordón de 5m de largo, adecuado y conveniente para colgar

Material: es bandera feliz cumpleaños hecha por cartulina de grosor, acabado bien, resistente para colgar y brillante para decorar las fiestas o banquetes de cumpleaños

Diseño: es banderín cumpleaños en forma de cola de pez y de proceso bronceado, muy chulo y brillante para decorar hogar, celebración en cumpleaños

Utilización: es guirnalda cumpleaños de papel muy típica y genial para decoración en fiesta o banquete de cumpleaños, ideal y práctica como regalo a amigos a ayudarle decorar su ceremonia

Guirnalda Papel Feliz Cumpleaños Español Banderín Decorativo Colgar Pancarta para Fiesta de Cumpleaños Happy Birthday Banner Bandera Felicidades Papel DIY Cartulina (Oro Rosa con Purpurina) € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: Papel. Color: Oro rosa con purpurina.

Tamaño: La letras mayúsculas miden 16cm de altura aprox, la cuerda mide 3 metros aprox.

Adorno perfecto: La guirnalda es una decoración perfecta para celebrar la fiesta de cumpleaños, se puede colgar en cualquier superficie como pared, ventanas, ramas de árboles, etc.

Diseño único: Diseño y venta exclusivo, se le ofrece un adorno especial y hermoso, muy adecuado para aumentar el ambiente de fiestas de cumpleaños.

Nota: Se requiere un poco de paciencia para enfilar las letras y dibujos como quiera. Si tiene cualquier pregunta, no dude en contactar con nosotros.

VINFUTUR Decoración Fiesta Cumpleaños, Bandera Feliz Cumpleaños Fieltro Banner Feliz Cumpleaños Español Banderín Colgante Colorido para Decoración Fiesta Hogar € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Contenido: 1juego de banner FELIZ❤CUMPLEAÑOS de fieltro colores y 1pcs cuerda roja de 3 metros

Tamaño: es bandera cumpleaños fieltro con letras de unos 13-16cm y con un cordón de 3 metros, conveniente para colgar por lugar que quiere

Material: es bandera feliz cumpleaños hecho por fieltro de buena calidad, muy clásico y elegante para decoración de fiesta o celebración

Diseño: es banderín fieltro colorido y con palabras españoles FELIZ❤CUMPLEAÑOS, muy preciosa y única para decorar ceremonias o celebración

Utilización: es banner cumpleaños muy típica y genial para decoración en banquete de hogar, escuela o restaurante; ideal y práctica como regalo a amigos a ayudarle decorar su ceremonia

Guirnalda Feliz Cumpleaños Colores € 4.20

€ 1.50 in stock 1 new from €1.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Guirnalda con letras de colores

Hasta 300cm

Incluye cordel

Letras recortadas

Sólida y fácil de colocar

Unishop Guirnalda de Banderines de Feliz Cumpleaños con Globos Multicolor, Decoración de Color Azul y Rosa, Fiesta de Cumpleaños de Colores (Azul y Blanco) € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este set de guirnalda con las palabras "Feliz Cumpleaños" y globos de colores es perfecta para los cumpleaños y se puede combinar con otras decoraciones para una fiesta ideal.

Las letras están hechas de una cartulina resistente, que no se doblará con facilidad.

Nuestra colorida guirnalda de feliz cumpleaños ya viene casi lista para utilizar, no hará falta gastar tiempo colocando las letras. ¡Solo hay que inflar los globos y listo!

Los globos de látex multicolores se pueden inflar a mano, aunque nosotros recomendamos que sea con helio para que floten y quede una decoración más bonita.

¡Puedes entrar en nuestra página de Unishop Online Store para encontrar más artículos de cumpleaños!

VINFUTUR 1 Juego de Banner Feliz Cumpleaños Español Pancartas Cumpleaños Bandera de Papel Guirnalda Colgar para Decoración Fiesta Reunión Banquete € 8.99

€ 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Contenido: 1 juego de bandera cumpleaños con palabras españoles Feliz Cumpleaños de papel blanco y 1 rollo de cuerda de unos 5m de largo

Tamaño: cada pieza de banner cumpleaños mide unos 11.5-16.5cm, y con 1 rollo de cordón de 5m de largo, adecuado y conveniente para colgar

Material: es bandera feliz cumpleaños hecha por cartulina de grosor, acabado bien, resistente para colgar y brillante para decorar las fiestas o banquetes de cumpleaños

Diseño: es banderín cumpleaños en forma de cola de pez y de proceso bronceado, muy chulo y brillante para decorar hogar, celebración en cumpleaños

Utilización: es guirnalda cumpleaños de papel muy típica y genial para decoración en fiesta, reunión o banquete de cumpleaños, ideal y práctica como regalo a amigos a ayudarle decorar su ceremonia

Globos de Cumpleaños, Decoracion Cumpleaños Infantil, Guirnalda Feliz Cumpleaños, Adornos Cumpleaños, Globos de Fiesta de Diversos Colores y Pompones para Niña Niño 1 año, 2 años € 13.98 in stock 1 new from €13.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ KIT de decoraciones de cumpleaños - 1 Banner de feliz cumpleaños + 24 globos de colores + 8 pompón de papel + guirnalda de lunares + 2 rollos de cintas de globos.

★ Bien paquete, la gran variedad de decoraciones incluye todo lo que necesitas para los niños en la fiesta de cumpleaños, perfecto para tu pequeño.

★ Color brillante y alta calidad. Los globos son compatibles con el aire y el helio, duran mucho tiempo, no son tóxicos, son seguros para los niños.

★ Fácil de armar, cuélguelos del techo, encima de una mesa, debajo de la veranda o de las ramas de los árboles. Úselos para crear un fondo de ensueño para su evento. La fiesta puede comenzar en unos minutos.

★ Si hay algún problema con nuestro producto, contáctenos, le daremos una respuesta satisfactoria.

Peppa Pig - Guirnalda feliz cumpleaños (Verbetena 016000728) € 7.08 in stock 7 new from €4.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Guirnalda hecha de material de cartón

Mide 3 metros de largo

Con el mensaje de Feliz Cumpleaños escrito

Edad recomendada: 36 meses - 14 años

Sterling James Co. Letras Decorativas Feliz Cumpleaños Doradas con Purpurina – Cartel Decoración Fiesta de Cumpleaños Reutilizable – Guirnalda Photocall € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¡FELIZ CUMPLEAÑOS! ¿Qué mejor manera de celebrarlo que con nuestra pancarta para colgar dorada con purpurina? Este cartel es la decoración perfecta para añadir un toque decorativo elegante y dar la bienvenida a los invitados a tu fiesta de cumpleaños

REUTILIZABLE: ¡Estamos en 2021, es hora de reciclar! Los detalles en brillo dorado combinan con las letras de alta calidad y llamarán la atención de los invitados a la celebración

TAMAÑO: Este cartel de cumpleaños mide aproximadamente 1,2 metros. Va genial encima de una mesa de dulces o de una chimenea

GARANTÍA: Respaldamos nuestros carteles en español con una garantía de devolución del dinero del 100%. Si esta decoración de cumpleaños no te convence, te devolvemos el dinero

3.3M Guirnaldas de Bandera Banderines Tela Banderines de Yute,Banderines de Lino,Guirnaldas de Tela,Triángulo Retro Banner,para Dormitorio,Fiestas de Cumpleaños o Decoración € 10.59 in stock 1 new from €10.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Impreso con "happy birthday". Hecho de arpillera de calidad superior.

Guirnalda de 3.3metros con 13 banderines de 18,5 x 20,5 cm.

Un extra de 0,5 metros a cada lado te permite atarlos cómodamente.

Guirnalda lavable y reutilizable muchas ocasiones.

Apta para diferentes celebraciones como Navidad, fiestas de cumpleaños y fiestas benéficas.

SERWOO 24pcs Guirnalda Banderas Banderines Arpillera de Imitación Pancarta Triángulo Multicolor Decoración Colgante de Boda Bautizo Fiesta Cumpleaños Navidad (2 Cadenas * 12 Banderas) € 9.88 in stock 1 new from €9.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ☛ 2 cadenas de banderas de longitud total: aprox. 6 metros. Cada cadena de largo de aprox. 3 metros(incluye dos lados de la cuerda).

☛ Cada cadena contiene con 12 pcs banderas. Cada bandera triangular: mide aprox. 12,5 x 17 cm.

☛ 6 colores bonitos: azul, amarillo, rosa rojo, rosa, morado y verde, varios colores para crear una atmósfera alegre y romántica.

☛ Durable y reutilizable: hecho de material de arpillera de imitación, de alta calidad y colores elegantes, banderas durable y reutilizable.

☛ Usos amplios: decoración ideal para boda, cumpleaños, bautizo, fiestas, Navidad, hogar, oficina, jardín, ventana, pared, puerta, etc.

Zerodeco Decoración de la Fiesta, 21 Piezas Abanicos de Papel Bola de Nido Pom Poms Ventilador Cumpleaños Boda Carnaval Bebé Ducha Home Party Supplies Decoración (Multi) € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Incluye: 1 banderines triangulares de 6.5 pies, 8 pompones de papel de 10 pulgadas / 25 cm, 6 ventiladores de papel de 10 pulgadas / 25 cm, 4 ventiladores huecos de papel, 2 guirnaldas circulares de papel de 6.5 pies. (Color: multicolor)

Por pieza Longitud del remolino colgante aprox. 1.6 pies / 50 cm después de colgar. Trae un ambiente romántico y acogedor a tu fiesta.

Los pompones y ventiladores Tissue están embalados individualmente con instrucciones fáciles de seguir. La cinta está incluida. Se envía plano y lo que debe hacer es esponjarlo y colgarlo.

Cuélgalos del techo, encima de una mesa, debajo de la terraza o de las ramas de los árboles. Úselos para crear un fondo de ensueño para su evento.

Gran combinación de colores --- Adecuado para la fiesta de cumpleaños, decoración de guirnaldas de baby shower, accesorios para fotos de fiestas, bautizos infantiles, decoraciones de celebración, fiestas de cumpleaños de dinosaurios, Arbor Day, Fiesta o fiesta mexicana. READ Los 30 mejores Pizarra Rotulador Borrable capaces: la mejor revisión sobre Pizarra Rotulador Borrable

Unishop Guirnalda de Feliz Cumpleaños de Letras Multicolor, Decoración de Fiesta de Cumpleaños de Colores (tipo2) € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esta guirnalda con las palabras "Feliz Cumpleaños" y globos con confeti en el interior, es perfecta para los cumpleaños y se puede combinar con otras decoraciones para una fiesta ideal.

Las letras están hechas de una cartulina resistente, que no se doblará con facilidad.

Nuestra colorida guirnalda de feliz cumpleaños ya viene lista para utilizar, no hará falta gastar tiempo colocando las letras.

Los globos se pueden inflar a mano, aunque nosotros recomendamos que sea con helio para que floten y quede una decoración más bonita.

¡Puede entrar en nuestra página de Unishop Online Store para encontrar más artículos de cumpleaños!

Boao Pancarta de Feliz Cumpleaños Guirnalda de Banderines de Cumpleaños Decoración para Fiesta de Cumpleaños Tema Mexicana (Negro) € 8.99

€ 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material resistente: este banner de feliz cumpleaños está hecho de papel de calidad con una artesanía exquisita, viene en negro clásico, atractivo y llamativo

Tamaño del banner: el tamaño de cada letra mide aprox. 13,5 x 19 cm / 5,31 x 7,48 pulgadas, se puede ajustar la distancia de la pancarta de acuerdo a sus necesidades, y añadir más diversión a su fiesta

Contenido del paquete: el paquete viene con 15 tarjetas de papel impresas en 15 letras diferentes que se pueden dividir en 2 pancartas, con 1 pedazo de cinta diseñada para conectarse con estas letras doradas en forma de banderas, fácil de decorar su fiesta

Fácil de ensamblar: nuestra guirnalda de feliz cumpleaños no está preensamblada, la cinta y las tarjetas vienen por separado, por lo que solo necesita unirlas usted mismo, es muy fácil de ensamblar, solo toma unos minutos

Aplicaciones amplias: el banner de feliz cumpleaños es ideal como accesorio para celebrar la fiesta de cumpleaños, adecuado para colgarlo sobre su mesa y otros lugares como desee, también se puede aplicar como fondo para tomar fotos

Pack Completo Cumpleaños Unicornio para Infantil Niña,Set Decoración Cumpleaños-Globos,Guirnalda Banderines Feliz Cumpleaños,Kit Vajilla Desechable Cartón-Platos,Vasos,Servilletas,Mantel,Color Lavanda € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El PAQUETE INCLUYE: 12 platos pequeños 18cm, 12 platos grandes 23cm, 20 servilletas, 12 vasos de papel, 1 mantel lila plegado 180×120cm, 1 guirnalda de banderines 4.8m, 1 globo aluminio unicornio 108×88cm, 10 globos látex violeta, 10 globos látex blanco, 12 tenedores reutilizables, 12 cuchillos reutilizables y 12 cucharas reutilizables

VAJILLA SEGURA Y RESISTENTE: Nuestros productos son no tóxicos, inofensivos y seguros. Los platos y vasos están hecho de cartón, aptos para todo tipo de alimentos y bebidas, fuertes y duraderos. Las servilletas son suaves y absorbentes y el cubierto es reutilizable. EL mantel de tamaño suficiente se adapta a la mayoría de las mesas de comedor

DECORACIÓN LINDA: Los globos de aluminio y látex reutilizables no son fáciles de romper y fuga de aire. La guirnalda de banderines con cuerda está hecha de cartón y es muy conveniente para colgar

DISEÑO LINDO Y ESPECIAL: Estos artículos para fiestas y cumpleaños de niños o adultos son de diseño de unicornio muy lindos y divertidos, deja que tu pequeña hada pase un día especial. Además, La temática de Unicornio es perfecta para cualquier celebración. Los platos, vasos, servilletas y mantel también son adecuados para decoración de barbacoas, picnic y fiestas infantiles o actividades al aire libre

GARANTIA:100% GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN, le garantiza el 100% de satisfacción con el producto o le devolvemos el dinero! Servicio de atención al cliente profesional cuidará de usted dentro de las 24 horas

Guirnalda Feliz Cumpleaños Español Pancarta Feliz Cumpleaños Bandera Decorativo Colgar Bandera de Papel Láser Cartulina Happy Birthday Banner Banderín Colgante para Decoracíon Fiesta Cumpleaños (azul) € 3.99 in stock 1 new from €3.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Contenido del paquete: Happy Birthday banner con effecto láser;

Buena mano de obra: Las palabras "Feliz Cumpleaños",con efecto brillo bajo la luz,están hechas de cartulina gruesa de color azul:

Tamaño: Cada pancarta mide aproximadamente 11.5-16.5 cm, con la cuerda que ofrecemos,que es 5m de largo más o menos,adecuado para la decoración de su fiesta de cumpleaños

El diseño delicado: la guirnalda feliz cumpleaños como decoración.es perfecta para fiestas de cumpleaños y se puede combinar fácilmente con otras decoraciones.

Atención: cada letra con un pequeño agujero.Fácil de conectarlas.

jijAcraft Guirnalda Feliz Cumpleaños Happy Birthday Banner para Decoración de Fiesta de Cumpleaños (Multicolor) € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño de la Bandera: 7,87''x 6,3''/20cm x 16cm

Longitud de la Pancarta: 'HAPPY' mide aproximadamente 1,5 metros de largo y 'BIRTHDAY' mide aproximadamente 2 metros de largo

Material: papel de alta calidad, reutilizable

Accesorios de Fiesta Perfectos: la pancarta colorida sería un gran telón de fondo para las fotos de la fiesta y causaría una impresión memorable para la fiesta de cumpleaños, independientemente de la edad

Fácil de Colgar: pase la cuerda por el agujero de la bandera y podrá colgarla en la pared, encima de la mesa, en el pasillo o en el árbol. La distancia entre las banderas es ajustable para que tenga un aspecto diferente. Se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores

Decoracion Cumpleaños (123 PIEZAS) - Pack Incluye Pancarta" Feliz Cumpleaños", Globos, Guirnaldas, Banderines, Pompones, Cortinas y Mucho Mas… (Español Color Negro) € 18.95 in stock 1 new from €18.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EL KIT MAS COMPLETO - Este set de decoracion cumpleaños es el mas completo de todo Amazon. Compara nuestro set con los demas y veras que por un precio similar consigues mucho mas.

PANCARTA EN ESPAÑOL - Ademas de ser el mas completo la pancarta FELIZ CUMPLEAÑOS esta en ESPAÑOL!

INCLUYE - Globos de cumpleaños de color negro, dorado, blanco, plateados,y globos con confeti dorados, globos corazon y estrella, Y guirnaldas decoracion.

TAMBIEN INCLUYE- A diferencia de otros, nosotros hemos incluido un mantel y 2 cortinas doradas que hacen juego con los demas articulos del set.

GARANTIA - Si no estas [email protected] contactanos y nos podremos manos a la obra para hacerte feliz. Todos nuestros productos tienen garantia.

Decoraciones de Cumpleaños de Mouse,Petite Souris con Globos Rojos,Negros y Amarillo Guirnalda Feliz Cumpleaños,Pancarta de Feliz Cumpleaños para Niños Cumpleaños de Chicas Baby Shower € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【EXCELENTE MATERIAL】Los globos hechos con látex natural, los adornos para tartas y el borde de la tarta hechos de papel.Globos de látex natural, lo suficientemente gruesos y duraderos, no fáciles de romper y fáciles de inflar y soportar aire y helio.Seguros para decoración interior y exterior. , también se puede llenar con helio.

【QUÉ PUEDE OBTENER】Hay una fiesta de cumpleaños temática de Petite Souris, incluye1 tarjeta de Petite Souris, globos de látex de 30 x 12 pulgadas (negro, rojo, amarillo), 2 globos de Petite Souris, 1 bandera de feliz cumpleaños. Hay muchos productos temáticos disponibles para que usted elija.

【SUMINISTROS DE FIESTA AZUL】Las decoraciones de Petite Souris brindan todo lo que necesitas para preparar tu fiesta. El globo de decoración de fiesta con temática azul es muy brillante y se ve relajante. La decoración de fiesta es perfecta para baby shower, primer cumpleaños y otras fiestas temáticas.

【NECESITA MONTAR】Le tomará varios minutos ensamblar la pancarta de feliz cumpleaños y la guirnalda. Es muy fácil de montar. Y los globos no pueden flotar con helio. Puedes montarlo con tu familia. Puede colgar los globos de aluminio, la pancarta de Feliz cumpleaños en la pared, sobre los pasillos y dejar que los globos floten a través de su mesa de postres.

【UTILIZADO EN VARIEDADES FORMAS】La tira de decoración de globos puede hacer varios tipos de kit de arco de globo de ratón de dibujos animados, le ofrece una hermosa decoración de fiesta con tema de Petite Souris. Suministros para fiestas de cumpleaños para niños y niñas, baby shower, despedidas de soltera, bodas, cualquier decoración de fiesta para niños, etc. Decoraciones de fiesta de Petite Souris perfectas para agregar un ambiente festivo feliz.

Set Decoración Feliz Cumpleaños Happy Birthday [28 Piezas] - Guirnalda para Cumpleaños Aniversario Globos Dorado y Negro - Fiesta Adultos y Niños € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【 DECORACIÓN ÚNICA 】 Set de decoración elegante y llamativo. Adorna este set con tu imaginación para una fiesta que marque la diferencia gracias a sus colores y decoración.

【 ALTA CALIDAD Y RESISTENTE 】 Material de alta calidad, los globos son de látex natural (no tóxico) y las banderas de cartulina son de material resistente. No tendrá problemas si los globos explotan sobre la alguien y tampoco a roturas del hilo de la banda.

【 FIESTA DE CUMPLEAÑOS 】 Sorprende a ese ser querido con este set de decorativo de cumpleaños. Esta decoración de cumpleaños ara que la fiesta de cumpleaños sea única, divertida e inolvidable.

【 FÁCIL DE INSTALAR 】 Es muy sencillo de instalar, se puede colgar directamente en la pared, encima de la mueble, en un árbol, etc. La distancia entre las banderas es ajustable y su máxima longitud es de 3.4 metros. Se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores. Perfecto para adornar en interior de casas o pisos, jardín, garaje, restaurantes, etc.

【 GARANTÍA DE SATISFACCIÓN 】 La satisfacción de nuestros clientes, es lo más importante para nosotros. Cualquier consulta o problema que tengan con el producto, estaremos encantados de solucionarlo. READ Los 30 mejores Carton Pluma Negro capaces: la mejor revisión sobre Carton Pluma Negro

Partys Guirnalda Globos Feliz Cumpleaños Español € 9.90

€ 5.00 in stock 1 new from €5.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Is Adult Product

Guirnalda Feliz Cumpleaños Banner Happy Birthday Decoración Fiesta de Cumpleaños Banderines Feliz Cumpleaños Multicolor € 7.99

€ 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: papel, color: multicolor

Tamaño: alto de letras: 17cm; longitud de cinta: aproximadamente 3m

Fácil de usar con la cinta y colgarla donde quieras, lo que hará que sea una fiesta memorable y especial que ni tú ni tus invitados querrán olvidar.

Cada tarjeta de papel tiene 2 orificios, con un rollo de cinta, fácil de colgar en la pared, sobre la mesa, en el pasillo y en el árbol , pared, puerta y en cualquier lugar que desee colgar.

Ideal para el cumpleaños, ya sea para el primer cumpleaños de tu hijo o para la fiesta retro de papá. ¡Estas decoraciones para fiestas de cumpleaños son perfectas para cualquier edad! Nota: Necesitas montarla tú mismo(Enhebrar las tarjetas en la cinta)

AMEITECH Fiesta de Cumpleaños Favores, Feliz Cumpleaños Decoración Banner con 6 Pack Honeycomb Balls y una Rainbow Paper Garland, Party Supplies € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ Decoraciones de cumpleaños: diseño especial para las decoraciones de la fiesta de cumpleaños de la niña, el niño Feliz cumpleaños decoraciones de las fiestas, las decoraciones de fiesta magnífico fácil de usar, se puede colgar la bandera de feliz cumpleaños, bolas de panal y guirnalda de papel de corazón en forma de corazón en la pared, árbol, etc.

★ Beautiful Happy Birthday Banner: Hecho de papel de alta calidad, tamaño: 20 cm x 16 cm (L x W). "HAPPY" Aproximadamente 1,5 m de longitud; "CUMPLEAÑOS" Aproximadamente 2m de Longitud.

★ Honeycomb Pom Pom Balls: Este conjunto incluye 6 bolas decorativas de bola de papel de colores brillantes. Colores: naranja / rosa / verde / amarillo / azul / rojo.

★ Rainbow Paper Guirnalda: Corazón-forma colorida; Longitud: 110inch (2.8M), se puede colgar del techo, montado en las paredes y la ventana, o utilizado para los centerpieces de la tabla.

★ El paquete incluye: 1 x bandera del feliz cumpleaños de, 6 x bolas de papel del panal de, 1 x guirnalda del papel de la forma del corazón del arco iris de.

Guirnalda Happy Birthday Banner Decoracion Fiesta de Cumpleaños Banderines Feliz Cumpleaños Blanco Dorado € 6.55 in stock 1 new from €6.55

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: papel, color: blanco y dorado

Tamaño: altura de letras: más o menos 15cm; longitud de cinta: aproximadamente 5m

Fácil de usar con la cinta y colgarla donde quieras, lo que hará que sea una fiesta memorable y especial que ni tú ni tus invitados querrán olvidar.

Cada palabra de papel tiene los orificios, con un rollo de cinta, fácil de colgar en la pared, sobre la mesa, en el pasillo y en el árbol , pared, puerta y en cualquier lugar que desee colgar.

Ideal para el cumpleaños, ya sea para el primer cumpleaños de tu hijo o para la fiesta retro de papá. ¡Estas decoraciones para fiestas de cumpleaños son perfectas para cualquier edad!

VERBETENA Guirnalda Feliz Cumpleaños Pocoyo y Nina € 8.95 in stock 4 new from €4.49 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 016001513 Is Adult Product

Unishop Guirnalda de Banderines de Feliz Cumpleaños Multicolor, Decoración de Fiesta de Cumpleaños Plateado y Dorado € 5.49 in stock 1 new from €5.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esta guirnalda con las palabras "Feliz Cumpleaños" es perfecta para los cumpleaños y se puede combinar con otras decoraciones para una fiesta ideal.

Las letras están hechas de una cartulina resistente, que no se doblará con facilidad. Además, tienen una capa brillante en la superficie.

El tamaño de cada letra es de aproximadamente 14,8 x 20,5 cm. La cuerda mide 4 metros de largo, adecuada para colgar en cualquier lugar.

Nuestra elegante guirnalda de feliz cumpleaños ya viene lista para utilizar, no hará falta gastar tiempo colocando las letras.

¡Puede entrar en nuestra página de Unishop Online Store para encontrar más artículos de cumpleaños!

Guirnalda de Feliz Cumpleaños de Letras con Globos de Confeti y Estrellas, Decoración de Fiesta de Cumpleaños de Colores (Globos Dorados) € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este set de guirnalda con las palabras "Feliz Cumpleaños" y globos de colores es perfecta para los cumpleaños y se puede combinar con otras decoraciones para una fiesta ideal.

Las letras están hechas de una cartulina resistente, que no se doblará con facilidad.

Nuestra colorida guirnalda de feliz cumpleaños ya viene casi lista para utilizar, no hará falta gastar tiempo colocando las letras. ¡Solo hay que inflar los globos y listo!

Los globos de látex y foil metalizado se pueden inflar a mano, aunque nosotros recomendamos que sea con helio para que floten y quede una decoración más bonita.

¡Puedes entrar en nuestra página de Unishop Online Store para encontrar más artículos de cumpleaños!

