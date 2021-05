Inicio » Productos de oficina Los 30 mejores Anillas Para Encuadernar capaces: la mejor revisión sobre Anillas Para Encuadernar Productos de oficina Los 30 mejores Anillas Para Encuadernar capaces: la mejor revisión sobre Anillas Para Encuadernar 4 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Anillas Para Encuadernar?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Anillas Para Encuadernar del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



60 Unidades Loose Leaf Binder Anillos, Ouinne Diámetro Interno de 25mm Libro Llavero Metal Scrapbooking Libro Anillo Keychain Clip Soporte € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estos anillos de libro de metal son aprox. 30 mm / 1.18 pulgadas en diámetro exterior y 25 mm / 0.98 pulgadas en diámetro interno.

El anillo de libro suelto tiene 2 partes y está unido por un remache giratorio.

Este conjunto de anillos de encuadernación de hojas está hecho de metal con niquelado en la superficie.

Anillos de libro son adecuados para hojas sueltas, presentación de notas, llaveros, álbum de recortes, álbum, artesanía, etc.

Puede vincular fácilmente numerosos folletos sueltos, tarjetas de papel, etiquetas de nombre, guías de instrucciones o placas de plástico.

88 Piezas de Anillos de Encuadernación Multicolor Mini Discos Encuadernación de Plástico Discos de Expansión para Agregar Páginas, Notas o Ilustraciones Adicionales € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cantidad abundante: hay un total de 88 discos mini de plástico en 8 colores diferentes, cada color representa 11 piezas, cantidad suficiente para satisfacer sus necesidades durante el trabajo, la escuela o la vida diaria.

Material liviano: los coloridos discos de expansión están hechos de plástico de calidad, livianos, seguros y no tóxicos, fáciles de almacenar, aplicar o llevar a cabo para un viaje de negocios

Cómo aplicar: estos discos de anillo de encuadernación multicolor son adecuados para organizar sus papeles, documentos, páginas de cuaderno, pinturas, mantenerlos organizados y verse más limpios y claros

Diseño simple: los anillos de encuadernación de plástico se pueden organizar de manera flexible, fácil y conveniente para aumentar o disminuir las páginas del cuaderno, sin dañar el papel, realmente útil para la mayoría de las personas

Ampliamente aplicado: con estos discos redondos, puede clasificar y administrar diferentes contenidos grabados, diferentes colores para diferentes tipos de archivos, o agregar bolsas de tarjetas de visita, bolsas de fotos, bolsas de archivos, etc. según sus necesidades

220pcs Anillas de Carpetas Hojas Sueltas Papelería Libro Llaveros de Plástico 15mm 20mm 32mm de Colores Encuadernar Oficina Papeles Àlbum Cuaderno Scrapbooking Manualidades € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 220(±5)pcs Anillas de carpetas con 3 tamaños diferentes: diámetro interior: 15mm, 20mm, 32mm

Fácil de usar: Tire y apriete para cerrar, y guardan los documentos, papeles en forma ordenada.

100 unidades de diámetro interior de 15mm, 5 colores: azul, rojo, verde, amarillo, rosa, 20 unidades / cada color; 80 unidades de diámetro interior de 20mm, 4 colores: azul, rojo, verde, amarillo, 20 unidades / cada color; 40 unidades de diámetro interior de 32mm, 4 colores: azul, rojo, verde, amarillo, 10 unidades / cada color.

Material: de plástico, de alta durabilidad y resistencia para usar una y otra vez. Color: azul, rojo, verde, amarillo, rosa

Son ideales para muchos usos - en la escuela, el hogar y la oficina. Ideales para libros, tarjetas, carteles, álbumes de fotos, trabajos manuales y hojas sueltas, llaveros, etc.

We R Memory Keepers Anillas Negras para Encuadernar Cinch 0.625", 27.9 X 3.8 X 2.5 Cm € 2.79 in stock 2 new from €2.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Utilice estos para encuadernación de we r memory – set con la herramienta de encuadernación c-inch libro

Para crear tus propias libros con un acabado profesional

Tamaño aproximado de los cables: 1, 6 "

O-Kinee Anillas Encuadernar 15 Mm / 20 Mm / 25 Mm, Anillos de Metal Para Libros de Hojas Sueltas Llaveros para Álbum De Recortes Artesanal 120 Piezas (Plata) (25mm-120pcs) € 12.98

€ 10.98 in stock 1 new from €10.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♥ Material ♥: este conjunto de anillos conectores de hojas sueltas está hecho de metal con niquelado en la superficie. El niquelado grueso no se romperá, doblará ni oxidará. El hermoso tratamiento superficial con el color plateado lo hace suave y moderno.

♥ Tamaño del anillo del libro ♥: estos anillos de metal para libros son de tamaño estándar Se encuentran disponibles anillos para libros de15 mm / 20 mm / 25 mm. En total, 120 unidades en cada paquete son suficientes para la oficina y el uso diario.

♥ Amplia gama de aplicaciones ♥ ​​: Ampliamente adecuado para el hogar, la oficina o la empresa para mantener en orden documentos desordenados u otros artículos pequeños y mantener un lugar ordenado. Llaveros, álbumes de recortes, portamuestras, etc.

♥ Fácil de usar ♥ : El anillo de unión consta de 2 partes y está conectado por un remache giratorio muy fácil de usar. Simplemente tire para abrir y presione para cerrar. Por lo tanto, es útil y las herramientas prácticas pueden organizar sus hojas sueltas.

♥ Consejo ♥: si tiene algún problema, no dude en contactarnos y nos pondremos en contacto con usted. READ Los 30 mejores Etiquetas Adhesivas A4 capaces: la mejor revisión sobre Etiquetas Adhesivas A4

Knorr Prandell Anillas Blancas para Encuadernar Cinch 0.75", Multicolor, Talla Única € 3.49 in stock 2 new from €3.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Personaliza tu proyecto con una variedad de tamaños (0,625 a 1,25 pulgadas), alambre y espiral estilos y 20 diversos colores

Alambres / espirales son 11 "de largo y con nuestros clippers alambre usted puede crear fácilmente proyectos más pequeños con un recorte o añadir otro conjunto de proyectos de mayor envergadura

Material fuerte, resistente y duradero

Para ser utilizado con la herramienta de encuadernación Cinch Busque todos los productos Cinch

Personaliza tu proyecto con una variedad de tamaños (0,625 a 1,25 pulgadas), alambre y espiral estilos y 20 diversos colores

Anillas Encuadernar, Anillas Metalicas, Anillos de Libro para Tarjeta de Estudio Álbum de Fotos Anillos de llavero Folleto de Hojas Sueltas € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Fácil de usar】: anillo de encuadernación tiene 2 partes y se mantienen unidos por un remache giratorio de metal que se encuentra en el centro del anillo. Simplemente jale para abrir y apriete para cerrar.

【Robustas y Duras】:este juego de anillas de encuadernación para hojas está hecho de metal niquelado en la superficie, ideal para mantener los objetos sueltos sólidamente bien organizados en sus libros.

【Amplia gama de usos】:Puedes unir fácilmente objetos sueltos. Ideales para álbumes de fotos, trabajos manuales y hojas sueltas, álbumes de recortes, folletos de hojas sueltas, archivado de notas, llaveros y porta muestras.

【Anillos de libro】:Los anillos del libro tienen un diámetro interior de 20 mm / 0.79 pulgada y un diámetro exterior de 25 mm / 1 pulgada. ideales para muchos usos en la escuela, el hogar y la oficina

【Satisfacción 100% garantizada】 Compre con confianza, cualquier producto defectuoso envíenos un correo electrónico, estamos comprometidos a proporcionarle una experiencia de compra 100% satisfactoria.

APLI 451 - Caja con 20 anillas metálicas (20 mm) € 8.99 in stock 7 new from €7.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Anillas metálicas articuladas

Tamaño arandela: Ø 20 mm

Nº arandelas: 20

44 Discos de Planificador Mini Discos de Plástico Discos de Anillo de Encuadernación Discos de Expansión Discos de Cuaderno con Forma de Corazón con 4 Cajas de Plástico para Cuadernos y Diario € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Amplias aplicaciones: estos discos de expansión son adecuados para organizar sus papeles, documentos, páginas de cuadernos, pinturas, diarios, mantenerlos organizados y verse más prolijos y claros; Diseñado con forma de corazón, hará que tus cuadernos sean más hermosos

Almacenamiento fácil: le proporcionamos cajas de plástico para un transporte y almacenamiento conveniente, puede distinguir cada color para cada caja; También puedes enviarlos para tus amigos, niños, profesores o estudiantes, les ayudará mucho durante el trabajo o la vida diaria

Detalles del tamaño: los mini discos de plástico miden aprox. 28 mm/ 1,1 pulgadas de diámetro, tamaño adecuado para su aplicación, la caja mide aprox. 30 x 30 x 60 mm/ 1,18 x 1,18 x 2,36 pulgadas; Artículos pequeños, manténgalos alejados de los niños menores de 3 años

Durable de usar: los discos de anillo de unión están hechos de plástico de calidad, no son fáciles de romper o deformar, duraderos para servirle durante mucho tiempo; La caja está hecha de PVC, liviana y duradera

Lo que recibe: el paquete viene con discos de planificador de 44 piezas en diferentes colores, cantidad suficiente para satisfacer su uso prolongado, también viene con cajas de plástico de 4 piezas para un almacenamiento conveniente

Voarge 100 unidades de 27 mm para encuadernación de libro, anillo suelto, anillo de hojas sueltas, anillos, álbum de recortes, manualidades, 6 colores € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estos anillos de unión están hechos de plástico de alta calidad, no tóxico y duradero. Estos aglutinantes son suaves y no son duros como los anillos de metal, por lo que son seguros para niños y adultos.

6 colores diferentes y colores brillantes pueden ayudar a distinguir los artículos, lo que permite que sus artículos se enumeren y almacenen. También puedes relajar tu estado de ánimo y llenar tu vida con una variedad de colores.

Utiliza anillas de plástico para mantener tus documentos desordenados u otros elementos pequeños organizados y ordenados. Funciona muy bien para planificadores diarios, tarjetas de registro, tarjetas de contenido, tarjetas de notas y papeles perforados.

Las anillas sueltas son ideales para guardar gomas elásticas, pulseras, documentos fijos, tarjetas de papel, etiquetas de nombre, llaves y campos de colores, hojas sueltas, notas de notas, anillos y soportes para muestras.

Fácil de usar: estos anillos para libros son fáciles de usar, tira de la apertura para abrir y cerrar. Todos los anillos sueltos están diseñados en colores brillantes que atraen a niños y niños y se ven cómodos para su estado de ánimo.

Anillas Encuadernar,98 PCS Plástico Encuadernadores Anillas de Carpetas Color Carpeta Anillas para Tarjetas Estudio Cuaderno álbum de Fotos Oficina Escuela € 8.49 in stock 1 new from €8.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: estos anillos de carpeta están hechos de material plástico de alta calidad, no tóxico y duradero.

Lo que obtienes: 8 anillos de encuadernación grandes / 28 mm, 20 anillos de encuadernación medios / 20 mm, 70 anillos de encuadernación pequeños / 15 mm

Colores surtidos: 7 colores vivos diferentes pueden ayudar a distinguir los elementos y también iluminar su estado de ánimo, son fáciles de usar y se mantienen bien cerrados.

Fácil de usar: siéntete fácil de abrir y apretar para cerrar

Amplia aplicación: estos anillos de carpeta se pueden utilizar para hojas sueltas, álbumes de recortes, notas, documentos, tarjetas de índice y llaves. Práctico en la vida diaria

120PCS Anillos de Libro de Plástico, Anillo de Aro de Hojas Sueltas Multicolor, Álbum de Fotos para Cuadernos Scrapbook Folleto de Hojas Sueltas Tarjeta de Estudio Craft Diy € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 120 piezas en un conjunto: Tenemos un total de 120 anillos de encuadernación multicolores en amarillo, verde, rosa, blanco, blanco transparente, púrpura, rosa transparente, azul para sus diferentes requisitos de color para satisfacer sus necesidades.

Aplicación amplia: bloquee los encuadernadores de forma segura, que son ideales para adjuntar una pila de documentos, tarjetas de papel, etiquetas de nombre, claves y campos de color, hojas sueltas, bandeja de notas, llaveros y soporte para muestras, etc.

Aplicación amplia: bloquee los encuadernadores de forma segura, que son ideales para adjuntar una pila de documentos, tarjetas de papel, etiquetas de nombre, claves y campos de color, hojas sueltas, bandeja de notas, llaveros y soporte para muestras, etc.

Aplicación amplia: bloquee los encuadernadores de forma segura, que son ideales para adjuntar una pila de documentos, tarjetas de papel, etiquetas de nombre, claves y campos de color, hojas sueltas, bandeja de notas, llaveros y soporte para muestras, etc.

Material y tamaño: hecho de plástico resistente y duradero, 1 tamaño de anillos de libros son 14 mm / 0.6 pulgadas.

Sweetone Anillos de Libro de Plástico, 144 Piezas, Anillas de Encuadernacion Llaveros Coloridos Anilla de Carpeta de Páginas Sueltas para encuadernación de libro, anillo suelto,anillos, 6 colores € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★Organizó sus artículos sueltos: los anillos de encuadernación de hojas sueltas son buenos para organizar tarjetas perforadas, documentos en papel, álbumes de recortes, facturas o muestras.

★Se proporcionan varios colores: 6 colores brillantes diferentes disponibles, que incluyen azul, rojo, verde, amarillo, naranja y morado, diferentes colores no solo pueden satisfacer sus múltiples necesidades, sino que también pueden ayudarlo a clasificar documentos de acuerdo con diferentes colores

★Durable de usar: debido a que el material de los anillos flexibles para libros es plástico, que es fuerte y duradero, no se agrietará ni partirá, los anillos se abren y cierran fácilmente, aseguran su uso duradero

★Fácil de usar: el anillo de encuadernación tiene 2 partes y está unido por un remache giratorio, muy fácil de operar, solo necesita tirar de él para abrirlo y apretarlo para cerrarlo.

★Funciones principales: se pueden usar para carpetas, notas, tarjetas, llaves, etc., para ayudar a mantener las cosas organizadas, adecuadas para el uso en el hogar, la oficina y la escuela.

Anillos de Hojas Sueltas, 10 Piezas de Carpetas de Metal de Hojas Sueltas para Álbumes de Fotos de Bricolaje Libros de Encuadernación Manualidades, Anillo de Álbum de Recortes Adecuado para la Escuela € 10.98 in stock 1 new from €10.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Amplia gama de aplicaciones: la carpeta de 3 anillos es adecuada para tamaños estándar A5 / A6 o puede perforar agujeros según sus necesidades. Puede usarla en un libro de viajes, un álbum de fotos, una reserva de chatarra, un libro de recuerdos, un cuaderno de hojas sueltas.

Diseño flexible: el anillo de hojas sueltas se puede dividir en dos mitades. Se mantienen unidos por un remache de metal giratorio ubicado en el centro del anillo. Pueden rotar y no se rompen ni se dividen fácilmente.

Facilidad de uso: el anillo de encuadernación es fácil de usar, se puede abrir y cerrar fácilmente, y proporciona mayor seguridad mediante el bloqueo, fácil de usar y puede almacenar bien las hojas sueltas.

Excelente material: nuestros anillos de encuadernación están hechos de excelente acero inoxidable. Resiste la corrosión, no es fácil de oxidar, tiene una larga vida útil, no se agrieta, no se rompe ni se dobla, y puede usarse durante mucho tiempo.

Obtendrá: Nuestro conjunto incluye 10 anillos de metal, 5 en oro, 5 en plata. Estos son suficientes para satisfacer sus necesidades diarias. Diferentes colores te dan diferentes opciones.

Focusynn 92 Anillos de Plástico de Libro, Anillas para Hojas Sueltas Multicolor, Anillos Flexibles de encuadernación, organización de documentos, Scrapbook, Folleto de Hojas, Craft DIY (Pack 1) € 9.49 in stock 1 new from €9.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Usos]: Gran variedad de usos, entre ellos se puede utilizar para encuadernación de cuadernos, tarjetas, apuntes, etc. También puede usarse para organización de cables, auriculares, etc.

[Tamaño]: Anillas de plástico de colores que incluyen dos tamaños: pequeños de unos 15 mm y grandes de 24 mm. Con un total de 60 anillos pequeños y 32 anillos grandes.

[Material]: Anillas sueltas para encuadernar hecho de plástico fuerte, duradero y flexible.

[Diseño]: Anillas reutilizables y fácil de utilizar. Tirar de la abertura para abrir y aprietar para cerrar. [Colores]: Variedad de colores para ayudar a clasificar documentos.

[Almacenamiento]: Las 92 piezas vienen dentro de 4 cajas de plástico para facilitar el almacenaje y evitar que se pierdan. READ Los 30 mejores Carton Pluma Negro capaces: la mejor revisión sobre Carton Pluma Negro

BSTKEY - 96 anillas de metal de 30 mm (8 colores distintos) para encuadernación de libros, hojas sueltas, como llavero, y para fichas, documentos y muestras € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 96 anillas para encuadernación: anillas para encuadernación de 8 colores distintos (negro, blanco, rosa, rojo, verde, morado, amarillo y azul). Hay 12 anillas de cada color. Colores alegres y bonitos que atraen la atención de la gente y le dan un toque distintivo a tus papeles. Un total de 96 anillas para encuadernación que satisfacen tus necesidades en el trabajo y en la vida diaria.

Anillas para encuadernación de libros: son unas anillas y unas perforadoras estupendas. Van bien para hojas sueltas, notas, álbumes de recortes, documentos, fichas y currículums, papeles y muestras. Son útiles para mantenerlos organizados.

Material duradero y resistente: nuestras anillas están hechas con metal de calidad, duradero y fuerte. No es fácil que se doblen o se oxiden, pueden durar mucho tiempo. La anilla se cierra con fuerza para sujetar tu artículo y que no se pierda.

Medidas de las anillas: el diámetro exterior de la anilla es de 3 cm, y el diámetro interior es de 2,5 cm. Pueden almacenar entre unos 150-200 papeles cada una. Antes de realizar el pedido, toma las medidas.

Anillas multifuncionales: no son solo simples anillas para encuadernación de libros. También se pueden utilizar como llavero. O como anillas para cortina de ducha. Además, puedes encontrarles más usos.

8 Piezas Anillas de Carpetas 3 Anillas Anillas de Encuadernación de Metal Anillos de Libro para Tarjeta de Estudio Álbum de Fotos Libro de Recuerdos Folleto de Hojas Sueltas 4 Colores 40mm x25 mm € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fácil de Usar:Los anillos de encuadernación se pueden abrir y cerrar fácilmente y bloquear para mayor seguridad, fácil de operar, simplemente abriéndolos o empujándolos para fijar y cerrar.

Diseño de 3 anillos: El diseño de combinación de 3 anillos es más propicio para la fijación del papel, cada anillo de hojas sueltas se puede abrir y cerrar de forma independiente. Esta es una muy buena opción para ayudarlo a arreglar el papel de hojas sueltas.

Material Duradero: Los anillos de hojas sueltas de 3 anillos están hechos de metal de alta calidad, el anillo no es fácil de dividir o doblar, es fuerte y tiene una larga vida útil.

Contenido y Tamaño: Incluye 2 * anillos de libros de oro; 2 * anillos de libros de plata; 2 * anillos de libros de bronce; 2 * anillos de libros negros mate, diámetro: 23 mm. Longitud del anillo del libro: 40 mm. Puede contener papeles de aproximadamente 100 páginas.

Amplia Aplicación: Adecuado para hacer su propio cuaderno de viaje de bricolaje, álbum de recortes, horario, papel de hojas sueltas, archivo de notas, álbum de fotos, calendario, portamuestras, etc., también es una ayuda muy útil en el hogar, la escuela y la oficina.

CZ Store Anillas Metálicas para Carpetas -Pack 100|Diámetro 25mm|✮✮GARANTÍA DE POR VIDA✮✮- Material para Manualidades, Tarjetas de Recetas, Archivo, Encuadernación de Tarjetas y Organizador € 9.89 in stock 2 new from €9.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ VARIOS USOS - Actualiza tu colección de materiales para manualidades con estos llaveros de metal. Usa estas anillas para proyectos de scrapbooking y para encuadernar cuadernos o álbumes de fotos.

✅ PARA OFICINA Y HOGAR - Disfruta saber que estos anillos de metal no se romperán ni se desharán fácilmente. Son de metal, que está recubierto con níquel para ayudar a proteger contra el óxido.

✅ FÁCIL DE FIJAR - Abrir y cerrar estas anillas divididas es fácil. Su remache giratorio abre la anilla hasta 180° de ancho. Con solo aplicar una pequeña presión se cierra la anilla de forma segura.

✅ VALOR EXCELENTE - Maximiza el valor de tu dinero con este pack de ganchos para llaves. Cada uno viene con 100 anillos de metal clips para que uses en tus artes de bricolaje y proyectos de artesanía.

✅ GARANTÍA DE POR VIDA Y ENVÍO EN 24 HS - Si no estás satisfecho con la calidad de nuestras anillas para carpetas, contáctanos para que podamos dar un reembolso o reemplazo, sin preguntas.

Aweisile Anillas Encuadernar 50 Piezas Carpeta Anillas Anillas de Carpetas Sueltas 5 colores Libro Llavero Metal con perforadora para llaveros Calendario de escritorio de hojas sueltas € 9.98 in stock 1 new from €9.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El paquete contiene: El paquete incluye 10 piezas de clips de anillas de oro, 10 piezas de clips de plata de anillas, 10 piezas de clips de anillas negras, 10 piezas de clips de anillas blancas, 10 piezas de anillos azules y 1 pieza de perforadora.

Anillas encuadernar material: estos clips de anillas están hechos de metal y el perforador está hecho de metal. Reutilizable y duradero.

Tamaño: el diámetro interno y el diámetro externo de los anillos de libros son de 25 mm y 30 mm. Como muestra la imagen.

Varios colores: el conjunto de anillos tiene 5 colores, negro, blanco, plateado, dorado y azul. 5 colores diferentes pueden ayudar a distinguir elementos y adaptarse a muchas ocasiones diferentes.

Ampliamente utilizado: estos anillos para libros son muy adecuados para hojas sueltas, calendario de escritorio, archivo de notas, álbum de recortes, llaveros, anillos para cortinas de baño, papel de examen, etc.

Anillas de Carpetas 1 Pulgadas Libro Hojas de Metal para Tarjeta de Estudio Álbum de Fotos Libro de Recuerdos Folleto de Hojas Sueltas 50 Piezas € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño del aro del libro: Los anillos del libro tienen un diámetro interior de 25 mm / 1 pulgada y un diámetro exterior de 30 mm / 1.18 pulgada, el tamaño común de 50 piezas cumple con sus necesidades de edición para artículos pequeños.

Fácil de usar: el anillo de encuadernación tiene 2 partes y está unido entre sí mediante un remache giratorio, muy fácil de operar, solo necesita tirar de él para abrirlo y apretarlo para cerrarlo.

Robusto y duro: hecho de metal con niquelado en la superficie, duro y resistente, cerrado herméticamente, ideal para mantener los objetos sueltos sólidamente bien organizados en sus libros.

Aplicaciones amplias: amplia gama de usos, como álbumes de recortes, folletos de hojas sueltas, archivado de notas, álbumes de fotos, llaveros y porta muestras. Puedes unir fácilmente objetos sueltos.

Lo que obtienes: productos de alta calidad y servicio al cliente amigable, por favor no dudes en contactarnos si tienes alguna pregunta. Le contestaremos en 1 día laboral.

Fellowes 5110301 - Pack de 100 espirales metálicas 10 mm, negras € 12.70 in stock 8 new from €8.71

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Espírala metálica para encuadernación

El paquete contiene 100 unidades

El diámetro es de 10 mm

El color del producto es negro

Para encuadernar documentos de formato máximo A4

gotyou 10 Piezas Carpeta de Anillas,Anillas de Encuadernacion de Metal,Hebilla de Tres Anillos,Enlace de Álbum de Fotos de Bricolaje,Anillo de la Carpeta(Oro,Plata) € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Cantidad] Incluye 10 bucles de carpeta, 2 colores (oro, plata), 5 piezas cada uno. Puede elegir una o dos o incluso tres de estas hebillas dependiendo del tamaño de su papel;

[Tamaño] Diámetro interno: 20 mm. Diámetro del cable: 2.5 mm. Longitud del anillo del libro: 40 mm. Puede contener alrededor de 100 páginas;

[Materiales de alta calidad] Hecho de metal de alta calidad, resistente y tiene una larga vida útil, no se agrietará, partirá ni doblará, puede usarse durante mucho tiempo;

[Uso fácil] Los anillos de la carpeta se abren y cierran fácilmente y se bloquean para mayor seguridad; fácil de operar: tire para abrir y apriete para cerrar;

[Ampliamente utilizado] Adecuado para el tamaño estándar A5 / A6, o puede perforar agujeros según sus propias necesidades. Ideal para hacer tu propio cuaderno de viaje, álbum de fotos y organizadores personales, álbumes de recortes y más.

60 Piezas de Anillas de Encuadernacion de Metal Llaveros Coloridos Anilla de Carpeta de Páginas Sueltas, 6 Colores € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Función principal: se puede aplicar para carpetas, notas, tarjetas, llaves, etc., ayuda a mantener sus artículos organizados, adecuados para uso doméstico, uso de la oficina y uso de la escuela

Colores surtidos: 6 colores diferentes incluidos, los colores vivos pueden ayudar a distinguir los elementos y también aligerar su estado de ánimo, son fáciles de usar y se mantienen bien cerrados

Material duradero: hecho de metal de calidad, duradero y resistente, no es fácil de doblar o herrumbrar, puede durar mucho tiempo, el material duradero asegura que puede contener muchos objetos

Medición de anillos de aglutinante: el tamaño del anillo aglutinante es de 3 cm/ 1.18 pulgadas de diámetro, tamaño adecuado para su uso

El paquete incluye: 60 pedazos de anillos coloridos de la carpeta, 6 colores, cada color tiene 10 pedazos, cantidad suficiente para su uso; Colores: rosa, amarillo, verde, azul, morado, café claro

120PCS Anillos de Libro de Plástico, Anillo de Aro de Hojas Sueltas Multicolor, Álbum de Fotos para Cuadernos Scrapbook Folleto de Hojas Sueltas Tarjeta de Estudio Craft Diy € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 120 piezas en un conjunto: Tenemos un total de 120 anillos de encuadernación multicolores en rosa, azul, verde, morado, amarillo y blanco para sus diferentes requisitos de color para satisfacer sus necesidades.

Aplicación amplia: bloquee los encuadernadores de forma segura, que son ideales para adjuntar una pila de documentos, tarjetas de papel, etiquetas de nombre, claves y campos de color, hojas sueltas, bandeja de notas, llaveros y soporte para muestras, etc.

Fácil de usar: estos anillos de libros son fáciles de usar, tire de la abertura para abrir y apriete para cerrar.

Colores vibrantes: todos los anillos de hojas sueltas están diseñados en colores brillantes que atraen a los niños y se ven agradables para su estado de ánimo.

Material y tamaño: hecho de plástico fuerte y duradero, 2 tamaños de anillos de libros son 24 mm / 9,4 pulgadas, 14 mm / 5,5 pulgadas.

ManLee 100pcs Anillas Encuadernar 20mm Anillas de Carpetas Sueltas 0.75 Pulgadas Anillas Encuadernacion Metal para Scrapbooking Album DIY Libro Recuerdos Folleto de Hojas Suelta Anillas Llavero € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Anillas encuadernar 20mm: Diámetro interno de 20 mm / 0,75 pulgadas, y diámetro exterior de 23 mm / 0.9 pulgada, cabe al menos 100-120 hojas comunes(depende del grosor del objeto.)

No soltarse: Anillas hojas sueltas compuesto por dos semicírculos, unido entre sí mediante un remache giratorio, solo necesita tirar de él para abrirlo y apretarlo para cerrarlo. Fácil de insertar las otras hojas.

Anillas sueltas para encuadernar en hierro niquelado: Las superficies lisas no dañan las hojas en los que se insertan, muy resistentes y a prueba de herrumbre, se deslizan fácilmente, ideal para sostener y organizar.

Paquete: Incluye 100 piezas anilla encuadernar, organizar el libro, tarjeta de Estudio, álbum de fotos, libro de recuerdos, o un folleto de hojas sueltas para niños.

Anillos encuadernacion: Ideal para organizar sus hojas, puede agregar y quitar fácilmente para simplificar su trabajo. Esta es una gran ayuda para maestros, estudiantes, trabajadores de oficina, niños y amas de casa. READ Los 30 mejores Paquete Folios A4 capaces: la mejor revisión sobre Paquete Folios A4

Ruesious elite 100 piezas anillos llavero anillos para libro Scrapbooking Álbum - color Niquelado - 30 mm € 9.49 in stock 1 new from €9.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ Los anillos de hojas sueltas son fáciles de operar, solo necesita tirar de ellos para abrirlos y apretarlos para cerrarlos

★ Los Book Binders se bloquean de forma segura, con el material niquelado de múltiples capas, no se agrietarán, romperán ni partirán fácilmente

★ Este tipo de anillos de encuadernación son adecuados para hojas sueltas, archivo de notas, llaveros, álbumes de recortes, soportes para muestras, etc.

★ Los anillos para libros tienen un diámetro interno de aproximadamente 25 mm y un diámetro externo de 30 mm, tamaño pequeño, pueden satisfacer sus necesidades de edición para artículos pequeños

★ Los anillos de hojas sueltas están hechos de metal niquelado, muy fuertes y duraderos, le permiten usar durante mucho tiempo

Aibecy 10 piezas de plástico de 30 agujeros carpetas de hojas sueltas encuadernación de anillos espinas peines 85 hojas de capacidad para DIY papel cuaderno álbum oficina material escolar € 8.99 in stock 2 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ➤Espinas de unión de 30 agujeros, 10 piezas / bolsa.

➤Diámetro del anillo de 12 mm, distancia del anillo de 9,5 mm, puede contener alrededor de 85 hojas de papel.

➤Diseño de anillo cilíndrico, fácil de pasar las páginas y proteger el papel.

➤La longitud de las espinas de unión se puede cortar. Adecuado para encuadernación de cuaderno de 6,9,20,26,30.

➤Las espinas de encuadernación se pueden usar para encuadernar papeles A4, A5, A6, A7, B5.

CYJZHEU Anillas Encuadernar Metal y Perforadora de Papel 1 Agujero, 50 Piezas Anillas para Hojas Sueltas 30 mm Tarjetas de Revisión Anillos para la Escuela, el Hogar o la Oficina, 5 Colores € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Materiales de alta calidad: el anillo de encuadernación de hojas sueltas está hecho de metal de alta calidad, resistente y duradero, no es fácil de doblar ni oxidar, y se puede utilizar durante mucho tiempo. Los materiales duraderos aseguran que se puedan acomodar muchos artículos.

Tamaño estándar: el diámetro exterior de los marcadores de hojas sueltas es de 30 cm, lo que es adecuado para la mayoría de libros y encuadernaciones de hojas sueltas.

Anillo de encuadernación multifuncional: el anillo de encuadernación de libros se puede usar para encuadernar clips, notas, tarjetas, llaves, etc., para ayudar a mantener las cosas organizadas, adecuadas para uso en el hogar, la oficina y la escuela.

Múltiples colores: Incluyendo 5 colores diferentes, los colores brillantes pueden ayudar a distinguir los artículos, también pueden aligerar el estado de ánimo, son fáciles de usar y mantenerlos cerrados de forma segura.

El paquete incluye: 50 anillos de carpeta de colores y un perforador de 1 pieza., 5 colores, 10 tipos de cada color, suficiente para su uso; Color: azul, rosa, t violeta, verde, beige

Anillos de Libro, Anillas Encuadernar,100 Piezas Anilla de Metal Libro Hojas Sueltas Bisagra Anilla Scrapbooking Carpeta Àlbum Material de oficina(Diámetro 30mm) € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Anillos de libro: anillas para hojas compuesto por dos semicírculos, conectados por remaches, es lo suficientemente estable como para soportar un uso intenso.

Anillas de Carpeta: ideales para muchos usos en la escuela, el hogar y la oficina!folletos de hojas sueltas, archivado de notas, álbumes de fotos, llaveros y porta muestras,Ideales para álbumestrabajos manuales y hojas sueltas,

Anilla de Metal: 100 piezas Los anillos del libro tienen un diámetro interior de 25 mm / 1 pulgada y un diámetro exterior de 30 mm / 1.18 pulgada.

Fácil de usar: el anillo de encuadernación tiene 2 partes y está unido entre sí mediante un remache giratorio, muy fácil de operar, solo necesita tirar de él para abrirlo y apretarlo para cerrarlo.

Si tienes algún problema, no dudes en comunicarte con nosotros y nos haremos cargo de todo.

144 Anillos de Hojas de Sueltas de Plástico Anillos de Encuadernación Multicolor Anillos Flexible de Libro de Plástico para Tarjetas, Pila de Documentos y Organización de Muestras, 6 Colores € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Detalles de tamaño específico: nuestro anillo de plástico de hoja suelta tiene 27 mm de diámetro interno, 36 mm de diámetro externo, el ancho del anillo es de 4.5 mm, se recomienda que el grosor de la encuadernación no supere los 27 mm, que pueden unir unas 250 hojas de papel de impresión.

Se proporcionan varios colores: 6 colores brillantes diferentes disponibles, que incluyen azul, rojo, verde, amarillo, naranja y morado, diferentes colores no solo pueden satisfacer sus múltiples necesidades, sino que también pueden ayudarlo a clasificar documentos de acuerdo con diferentes colores

Cantidad del paquete: obtendrá 144 piezas de anillos de encuadernación multicolores en diversos colores, cantidad suficiente para que pueda usar durante mucho tiempo

Amplia aplicación: es apto para carpetas, tarjetas de nombre o tarjetas de notas, aula, oficina, hogar, también puede servir como llavero, ideal para sujetar documentos, llaves y muestras, nuestros anillos de carpetas se pueden aplicar fácilmente para el almacenamiento de la oficina y el hogar

Durable de usar: debido a que el material de los anillos flexibles para libros es plástico, que es fuerte y duradero, no se agrietará ni partirá, los anillos se abren y cierran fácilmente, aseguran su uso duradero

