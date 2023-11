Inicio » Top News Los 30 mejores p21w led canbus capaces: la mejor revisión sobre p21w led canbus Top News Los 30 mejores p21w led canbus capaces: la mejor revisión sobre p21w led canbus 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de p21w led canbus?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ p21w led canbus del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



2pcs bombillas 1156 BA15S P21W LED canbus coche estacionamiento marcha atrás luces traseras DRL luces de circulación diurna 12V 6000K blanco € 16.99

Free shipping

Amazon.es Features ESTA lámpara LED CANBUS P21w con cancelación de canbus incorporada, por lo que no tiene errores para el 99.99% de los autos canbus, y 100% se ajusta a los autos japoneses

Iluminación de 360 ​​grados y uso de 45 piezas de alto brillo 3030SMD hace que toda la bombilla alcance hasta 1500 lm, temperatura de color: 6000K blanco.

Controlador LED inteligente incorporado, si la temperatura es alta, el controlador inteligente controlará para reducir la corriente de trabajo para evitar daños a la lámpara Voltaje de funcionamiento: DC12V Y DC24V (DC8-30V)

Construido en piezas de aluminio de alta calidad con disipación de calor de alta eficiencia, la temperatura de trabajo de 45 ℃ a 70 ℃. La bombilla original funciona hasta 160 ℃, por lo que nuestras bombillas LED son muy duraderas y duran hasta 50 000 horas.

no tiene polaridad, es fácil de instalar, solo enchufar y usar, esta bombilla es especial para la luz de estacionamiento de marcha atrás del automóvil, LUZ DE CONDUCCIÓN DIURNA DRL

ANTEMOON Bombillas P21W BA15S 1156 LED 12V 6000K Blanca Super Brillante 1141 1095 7506 Canbus Sin Errores para Luz de Marcha Atrás, Luces Traseras, Luces Diurnas, 2 Piezas € 12.99

Free shipping

Amazon.es Features 【360 Grados Ultra Brillante】BA15S 1156 bombilla LED de potencia de trabajo: 8w/pcs, salida de luz: 2800lm/set, voltaje: 11-18v, color: 6000K blanco. El 1156 BA15S bombilla led con super brillante 32pcs GC chips, 360 grados de salida de luz de iluminación de ángulo completo, más de 400% más brillante que la bombilla halógena original.

【Fácil de Instalar】Diseño sin polaridad, sin necesidad de más modificación o flip, simplemente plug and play, fácil de instalar en 5 minutos. Canbus es libre de errores y compatible con el 98% de los sistemas del vehículo, para un pequeño número de vehículos sensibles puede requerir resistencias de carga adicionales para pasar el código de error / problema de flash.

【Eficiente Disipación de Calor】Cuerpo de aluminio de grado aeronáutico construido y diseño único de apariencia de protuberancia aumentan el área de disipación de calor. Construido en controlador inteligente para un mejor rendimiento de corriente estable, sin interferencias de radio. Baja generación de calor, buena disipación de calor, ahorro de energía, más seguro que las bombillas halógenas y una vida útil mucho más larga.

【Amplia Aplicación】Bombilla 1156 BA15S compatible para luces intermitentes, luz de marcha atrás, luz trasera, luces de freno, luz de marcha diurna (DRL), reemplazar para P21W, 1141, 1095, 7506, 1680, 1073, 1093, 1129, 1159, 12088, 1259, 1295NA, 1459, 1619, 1651, 3496, 5007, 5008, 7527, 199, 2396, 3497, 631, 93, 97, 97A, 97NA, etc.

【Comprar con Confianza】P21W 1156 BA15S bombillas LED podrían caber la mayoría de las posiciones de coche, no caben todas las posiciones de su coche, por favor revise el manual del propietario de sus vehículos o la bombilla original para confirmar el tamaño correcto de la bombilla, para vehículo de 12V. Si usted tiene alguna pregunta o sugerencia, por favor póngase en contacto con nosotros, haremos todo lo posible para resolver el problema.

P21w Ba15s 1156 Bombilla Led 12v -24v, PYJR 6W Luz Blanca 6000K, Con Lente Proyector, para Luces diurnas y Traseras de Marcha atrás, 2 unidades € 13.69

Free shipping

Amazon.es Features ★ Fácil de Instalar: El diseño enchufar y usar. No necesita cambiar la línea y preocupar la dirección de inserción. Se ilumina rápidamente sin demora.

★ Amplio voltaje: esta bombilla ba15s es compatible con el uso de la gama DC10-30V, puede utilizarse en automóviles, RV, camiones, remolques, motocicletas, barcos, etc.

★ LUZ POTENTE: BA15S LED tiene la lente del proyector HD en la parte superior, lo que hará que la luz sea más enfocada y más poderosa cuando la luz se refleje desde el conjunto de la luz trasera al suelo.

★ Larga vida: hecho de aleación de aluminio, buena disipación de calor. Más seguro que las bombillas halógenas, con una vida útil de hasta 30000 horas (1 año de garantía), puede reducir la molestia de reemplazar las bombillas con frecuencia.

★ AMPLIO RANGO DE USO: luz de la señal de vuelta, luces traseras, luces de marcha atrás, luces de esquina, luces de posición, indicadores laterales, luces de repuesto.

Grandview 2pcs Blanco 1156 LED Canbus P21W 1141 1003 BA15S 7506 Bombillas LED con 114-3014-SMD 3250 Lúmenes que Solo se Utilizan Para Luces de Giro de Automóviles 6500K (DC 12V) € 16.99

Free shipping

Amazon.es Features Paquete de 2 1156 LED Canbus, cada bombilla tiene 144 piezas de 3014 chips SMD, puede producir hasta 2800 lúmenes, sin errores, voltaje de trabajo: DC 12V

Tenga en cuenta que esta bombilla LED solo se puede utilizar como luces intermitentes. Y si desea instalar 4 bombillas, debe agregar 1 par de resistencia de carga para corregir el mensaje de error o hiper flash

Las luces exteriores para automóviles Grandview 1156, que ahorran energía, están diseñadas con un menor consumo de energía, buena disipación de calor, una vida útil más larga hasta 50,000 horas

Fáciles de instalar, las bombillas para automóviles Grandview 1156 se instalan con Plug & Play, solo se giran para bloquearlas en su lugar

¡1 año de garantía! No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene algún problema antes de dejar un comentario o comentario. Brindaremos el mejor servicio al cliente para usted todo el tiempo

NATGIC P21W BA15S Bombilla LED Blanca, 1156 7506 1141 382 1003 1073 Bombillas de Repuesto para Luces Traseras de Respaldo de Automóvil, Luces Traseras, Luces Antiniebla Traseras, Luz Aiurna(2 Piezas) € 25.99

Free shipping

Amazon.es Features 【ILUMINACIÓN DE 360° Y 300% MÁS DE BRILLO】- Estas bombillas LED p21w vienen con 89 chipsets LED SMD 2016, lúmenes: 2000 lm/salida de cada bombilla, 40000 lm/par, larga vida útil: 50 000 horas, voltaje de funcionamiento: 12-24 V. Cada bombilla tiene 5 facetas que brillan e iluminan, sin callejones sin salida cuando estás dando marcha atrás.

【CANBUS LISTO PARA EL 98% DE LOS VEHÍCULOS】- Resistencias de carga incorporadas y unidad de decodificación IC de corriente constante, Anti - Hyper Flash, simplemente enchufar y usar, fácil instalación. Para algunos autos nuevos especiales, es posible que se requieran resistencias de carga adicionales para evitar el problema del flash. Si el sistema de su automóvil informa un mensaje de error, contáctenos y lo ayudaremos más.

【DOBLE DISIPACIÓN DE CALOR Y LARGA VIDA ÚTIL】 - La carcasa exterior de la bombilla LED canbus ba15s está hecha de disipador de calor de aluminio de grado aeronáutico, diseño único de apariencia de protuberancia y 4 orificios en el cuerpo que aceleran la velocidad de enfriamiento y aumentan el área de disipación de calor. El controlador IC inteligente incorporado garantiza una corriente constante y un brillo constante de salida sin interferencias de radio. Con una vida útil de hasta 50.000 horas.

【APLICACIÓN de BOMBILLA LED 1156】- compatible con enchufe 1156, BA15S, P21W, R5W, 382, ​​1141, 1003, 1095, 7506, 7506L, 1156A, 1156NA, 1073, 1093, 1129, 1159, 12088, 12959. , 1619, 1651, 1680, 3496, 5007, 5008, 7527, 199, 2396, 3497, 631, 93, 97, 97A, 97NA. Repuesto para luces de marcha atrás, luces de marcha atrás, luces traseras, luces de freno, luces de estacionamiento, luces de circulación diurna/DRL, luz de marcador lateral, luz antiniebla trasera, luz de matrícula.

【GARANTIA Y SERVICIO NATGIC】- ¡LAS BOMBILLAS LED NATGIC se prueban estrictamente para la venta! Ofrecemos "12 MESES" de garantía en artículos dañados durante la entrega o que tengan un defecto de fabricación confirmado. [Es posible que el sistema de filtro de Amazon no sea 100 % preciso o no esté actualizado. Verifique dos veces el tipo y el tamaño de la bombilla original antes de realizar el pedido. Cualquier problema, no dude en contactarnos.]

Briteye Bombillas P21W LED 12V-24V 6000K Blanca Para Luz Marcha atrás Luces Diurnas (2pcs) € 16.99

Free shipping

Amazon.es Features ✪【MAYOR BRILLO】- 6000K luz blanca, Cada bombilla 1156 BA15S LED tiene 32+4 cuentas de 3030 LED. 360 grados ángulo de iluminación, Sin punto ciego, Con una lente de proyector de alta definición, la luz es más concentrada y suave, garantizar una mejor experiencia de visión.

✪【ALTA CALIDAD】- La carcasa de la bombilla LED P21W BA15S 1156 está hecha de aleación de aluminio disipador de calor de alta eficiencia, lo que puede garantizar que las bombillas LED funcionen hasta 50,000 horas.

✪【 ECONÓMICO】: Utiliza bombillas LED P21W BA15S 1156 de alta calidad certificadas, Mejor rendimiento y menor consumo de energía. Reduzca la frecuencia de reemplazo y los costos de mantenimiento, La mejor alternativa a las bombillas halógenas originales.

✪【REFERENCIA CRUZADA】Reemplazar Por: 1156 (180 °) BA15S P21W 1141 1095 7506 1156 1156A 1156NA 1073 1093 1129 1141 1159. Aplicación: Luces Diurnas, Luz De Marcha Atrás, Las Luces Antiniebla Traseras, La Luces Giro.

✪【GARANTÍA DE 2 AÑOS】- Ofrecemos una garantía de 2 años en los artículos que el fabricante confirme como defectuosos. Reemplazo gratuito para cualquier problema de calidad dentro de 2 años. READ Pablo Fornals apunta a la victoria con España tras el inicio de temporada con el West Ham

2 bombillas LED canbus decoder 850 LM, 1156, P21W, BA15S, 4014, 45 SMD, de color blanco, de Katur, luces de marcha atrás con resistencia, bombillas de indicador € 9.99

Free shipping

Amazon.es Features 2 luces LED canbus 1156 4014 45 SMD.

Compatible con:Universal.

Aplicación: bombilla indicador.

Color: blanco, amarillo. Temperatura de color: 6000. Tensión de funcionamiento de entrada:24 V CC. Potencia: 8 W.

Razón recomendada: chips led de larga duración con base de contacto de cuña T15 (W8W). Ideal para muchas aplicaciones en el vehículo. Reemplaza las luces de marcha atrás. Ahorra energía y tiene un rendimiento estable. Productos ecológicos y respetuosos con el medio ambiente, seguros y fiables. De alto rendimiento, fuerte intensidad de luz y salida de corriente ultrabaja. Puede proporcionar suficiente brillo y ahorrar un montón de energía en tu coche.

2Pcs 1156 BA15S P21W Bombilla LED, 12-24V 2016 89SMD Blanco Canbus sin errores sin hiper flast Bombillas de recambio para coche superbrillantes Aptas para luces de marcha atrás € 26.99

Free shipping

Amazon.es Features 【Bombilla superbrillante para coche】 Cada 1157 p21/5w bay15d canbus error libre de la bombilla de inversión está equipado con 89pcs de 2016 SMD super brillante chips, tensión de DC 12-24V, la potencia de 18.8W, la penetración de la luz es más fuerte. Antes de la instalación, la luz trasera del coche es tenue y ordinaria, después de la instalación la luz es más brillante, lo que puede mejorar la clase del vehículo.

【Vida útil de hasta 50,000 horas】 1156 p21w ba15s canbus sin error. Bombilla de luz de marcha atrás adopta aluminio de grado de aviación para la disipación de calor a baja temperatura, combinado con circuito integrado de corriente constante, temperatura constante para evitar daños a la mecha, plomo chip inteligente incorporado, placa de fijación de aluminio, protección eficaz de la mecha, y no se quema la bombilla, por lo que la vida de la bombilla es más larga.

【CANBUS Sin error, evita el parpadeo】 p21w ba15s led bombilla se puede utilizar después de la instalación, igual que la bombilla original, muy estable después de la instalación, no es fácil caerse, no es necesario reemplazar el cableado, se puede instalar directamente, 0,01 segundos de encendido instantáneo, no es necesario calentar, muy fácil de reemplazar.

【Conducción más segura】 P21w bombilla de luz de marcha atrás, el chip adopta el diseño de protección anti-electrocución, no es fácil de ser dañado, no tiene que preocuparse de marcha atrás en el camino a la bombilla de repente dañado. Bombilla de irradiación de luz uniforme, el rango de irradiación es amplio, para que pueda retroceder por la noche para mantener una distancia segura del coche detrás de usted, para que pueda conducir el vehículo a gusto.

【Recordatorio】 Si se dan las siguientes condiciones: 1. la bombilla de los faros parpadea continuamente; 2. el cuadro de instrumentos emite un sonido de advertencia; 3. la radio está perturbada; 4. una de las luces no funciona durante la instalación; 5. el artículo no es compatible con el vehículo. Puede ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento y le resolveremos estos problemas. Nota: Por favor, compruebe el número de modelo correcto antes de comprar.

OSRAM LEDriving® SL, ≜ P21W, blanco 6000K, lámparas de señalización LED, solo uso todoterreno, no ECE, blister doble € 22.49

1 used from €13.94

Free shipping

Amazon.es Features OSRAM LEDriving SL, ≜ P21W, blanco 6000K, lámparas de señalización LED para uso fuera de la carretera únicamente

Reemplaza las lámparas convencionales P21W

Fácil actualización a la tecnología LED con soluciones plug & play

La calidad confiable de OSRAM significa menos reemplazos de lámparas

Estos productos no tienen la aprobación según ECE y no deben ser utilizados en las carreteras públicas en cualquier aplicación exterior.

NATGIC 1156 BA15S Bombillas LED ámbar, P21W 7506 LED Canbus sin Errores Resistencia de Carga Incorporada para Luces de Señal de Giro Delanteras o Traseras del Coche - 89 chips LED 4000LM (2 Piezas) € 25.99

1 used from €24.96

Free shipping

Amazon.es Features ❉ 【300% de Brillo que la Lámpara Halógena】-- Cada bombilla led 1156 tiene 89 chips LED 2016SMD de alta calidad. DC 12-24V, 21W / cada bombilla, 2000LM / cada bombilla, 3000K Ámbar / Amarillo, brillante en CINCO lados, diseño de ángulo de iluminación de 360 ​​°, Sin punto ciego, Bombillas de luz de señal de giro LED NATGIC BA15S 300% más brillantes que las lámparas halógenas.

❉ 【Resistencia de Carga Incorporada y sin Hyper Flash】-- Cada bombilla led 1156 con función Canbus, CANBUS Error Free para 98% de vehículos, puede prevenir hiper flash y advertencia de error, no polaridad, fuerte adaptabilidad. ☛ Para algunos vehículos sensibles, es posible que la resistencia de carga incorporada no pueda resolver el mensaje de error en el tablero y el hiper flash, cargue resistencias de carga de 50 W y 8 ohmios O relé intermitente para evitar el hiper flash o error. ☚

❉ 【Doble Disipación de Calor y Larga Vida útil】-- NATGIC 1156 bombilla led canbus hecha de aluminio de grado aeronáutico, diseño de apariencia de golpe único y construido y 4 orificios de enfriamiento en el cuerpo de las bombillas aumentan el área de disipación de calor. El voltaje amplio y la corriente constante brindan hasta 30, 000 horas de vida útil, una bombilla LED NATGIC 1156 es mejor que 60 lámparas halógenas originales.

❉ 【1156 Bombilla LED Ámbar Aplicación】-- Se adapta al zócalo 1156, BA15S, P21W, R5W, 382, ​​1141, 1003, 1095, 7506, 7506L, 1156A, 1156NA, 1073, 1093, 1129, 1159, 12088, 1259, 1295NA , 1459, 1619, 1651, 1680, 3496, 5007, 5008, 7527, 199, 2396, 3497, 631, 93, 97, 97A, 97NA. Reemplace las luces de señal de giro delanteras o traseras del automóvil, luz intermitente, luz de marcador lateral. ¡Fácil instalación, plug and play!

❉ 【Garantía y Servicio NATGIC】-- ¡Los productos NATGIC se prueban estrictamente para la venta! Ofrecemos una garantía de "UN AÑO" en artículos dañados durante la entrega o que tengan un defecto confirmado del fabricante. [El sistema de filtro de Amazon puede no ser 100% preciso o no estar actualizado, si no está seguro de qué modelo de bombilla se ajusta a su vehículo, no dude en contactarnos y enviarnos los años y el modelo de su automóvil.]

BA15S 1156 LED Bombilla LED para luz de marcha atrás, 2022 actualizado 3020-126SMD CANBUS Sin Errore Blanco 25W 7506 P21W Bombilla LED de repuesto DRL Luces traseras de freno de estacionamiento -2PCS € 19.99

Free shipping

Amazon.es Features 【300%+ Brillo】 (Paquete de 2) Estas 1156 LED bombillas vienen con 126 chipsets LED 3020 SMD, 2800LM, blanco Voltaje: DC 12-24V, Potencia: 25W/PC, 3 veces más brillante que el halógeno y el ahorro de energía.

【Resistencia de carga integrada y controlador IC】 CANBUS libre de errores para el 98% de los vehículos, sin polaridad, fuerte adaptabilidad para adaptarse a su automóvil. Ya no te preocupes por la decodificación y el superflash, sin taladrar, sin cableado, sin daños.

【Ajuste】El enchufe estándar 1156 BA15S (los dos pines de contacto están en un ángulo de 180 grados) se puede reemplazar como el siguiente tipo de bombilla: 1156 1156A 1156NA 87 97 97A 97NA 199 631 1073 1095 1141 1195 1295 2396 3497 50170506 58 NA, etc. Reemplazo de luces traseras, luces de freno, luces de marcha atrás, luces intermitentes delanteras y traseras, luces de marcador laterales, luz trasera, luz de freno, luces de respaldo.

【Amplia aplicación】enchufe aplicado sin polaridad como 1156 1156A 1156NA 87 97 97A 97NA 199 631 1073 1095 1141 1195 1295 2396 3497 5007 5008 7506 12088 1295NA, etc. Reemplaza las luces de freno, luces traseras, luces traseras, etc. Luces de posición laterales, luces de circulación diurna, etc.

【Garantía y servicio】Embalaje y garantía: 2 bombillas LED 1156 ba15s blancas. Ofrecemos servicios todo el día y 1 año de garantía. Si tiene alguna pregunta, por favor contáctenos.

2Pcs 1156 BA15S P21W Bombilla LED, 89SMD 3400LM 12-24V Canbus lampara led ámbar sin hiper flast, para Luces de Señal de Giro Delanteras o Traseras del Coche € 27.99

Free shipping

Amazon.es Features 【Bombilla LED súper brillante】 Cada indicador de dirección LED está equipado con 89 chips 2016, ámbar, voltaje de trabajo: 12-24V. Potencia LED: 18.8 W, salida 3400lm. El brillo es 3 veces más alto que la bombilla original. La bombilla indicadora de dirección LED comienza instantáneamente, sin demora, es bastante seguro y confiable, sin deslumbramiento por otros conductores.

【CANBUS Error libre】La bombilla de luz indicadora LED tiene una resistencia de carga incorporada y una velocidad de decodificación incorporada. Aplicable al 95% de los vehículos, sin error, sin interferencia, sin Super flash.

【Material de alta calidad】 Cada bombilla del indicador de dirección LED está hecha de aluminio aeronáutico y su diseño estético único aumenta el área de disipación de calor. La gran cantidad de voltaje y la corriente constante proporcionan hasta 30,000 horas de duración, bajo consumo de energía y ahorro de energía.

【Compatibilidad 】Pueden sustituirse por los siguientes tipos de lámparas: 1156 BA15S P21W 1141 1095 7506 1156A 1156NA 1073 1093 1129 1141 1159 12088 1259 1295NA 1459 1619 1651 1680 3496 5007 5008 7527 199 2396 3497 631 93 97A 97NA, destinado únicamente a las luces de dirección de los vehículos de motor. Compruebe el modelo básico de la lámpara original antes de comprar. Luces plug - and - Play, instaladas en 10 minutos

【Embalaje y asistencia】 Bombillas indicadoras de dirección LED de 2 piezas, garantía "24 meses". Si tiene preguntas, háganoslo saber y podemos ayudarlo a resolverlos. Por favor, siente calma para comprar

1156 BA15S P21W Bombilla LED, OUSHI Canbus 7506 1003 1141 4000LM 12V-24V 21W Luz De Marcha Atrás Luces De Circulación Diurna Luces Traseras, 6500K Blanco Xenón (Paquete de 2) € 28.99

Free shipping

Amazon.es Features ★ 【1156 BA15S P21W LED Luz De Marcha Atrás/DRL Luces De Circulación Diurna】 Temperatura de color: 6500K Blanco Xenón. Voltaje de funcionamiento: 12V-24V. Potencia LED: 21W. Salida 4000LM (2000LM/bombilla). Hecho de aleación de aluminio de primera calidad, buena disipación de calor, más seguro que las bombillas halógenas, con una vida útil de hasta 45.000 horas. Baja generación de calor, ahorro de energía y una vida útil mucho más larga.

★ 【Luz Superior Y Potente】 Cada bombilla LED tiene 6 chips SMD 2835 en la parte superior, lo que hace que la luz sea más enfocada y más potente cuando la luz se refleja desde el conjunto de luces al suelo. 6 chips 2835 SMD más 60 chips 4014 SMD, ángulo de iluminación de 360 °, aproximadamente un 300% más brillante que la bombilla halógena.

★ 【Canbus Sin Errores Para Casi El 98% Del Vehículo】 Dado que la computadora a bordo del automóvil es complicada, todas las bombillas LED del mercado no pueden funcionar 100% libres de errores en todo tipo de automóviles en el mundo. Para algunos automóviles nuevos especiales, es posible que se requieran resistencias de carga adicionales para evitar el código de error/problema de flash. Si el sistema de su automóvil informa un mensaje de error, comuníquese con nosotros y lo ayudaremos más.

★ 【Toma Compatible】 1156(180°) BA15S P21W 1156A 7506 1003 1156NA 87 93 97 97A 97NA 199 631 1073 1095 1141 1195 1295 2396 3497 5007 5008 1295NA. Se puede utilizar como Luz De Marcha Atrás/DRL Luces De Circulación Diurna/Luces Traseras. Consulte el manual de su automóvil o confirme el tamaño de la bombilla existente que desea reemplazar. Fácil de instalar, plug-n-play.

★ 【Soporte Excelente】 Compre con confianza, proporcionamos soporte de garantía de DOS AÑOS para nuestro producto que confirma que es un defecto del fabricante. Comprueba cuidadosamente la compatibilidad de tu coche antes de comprarlo. No dude en contactarnos primero si tiene algún problema, siempre haremos todo lo posible para ayudarlo.

2 Unids Rojo 1156 BA15S P21W Coche Bombillas de luz LED Canbus 63 SMD 2835 Luz de marcha atrás muy brillante Luz de estacionamiento Freno Luces antiniebla traseras Posición Luz de cola 12V € 15.99

Free shipping

Amazon.es Features 【Súper brillo】 Con chips 63SMD 2835, súper brillo, lente de alta definición en la parte superior, luz recolectada, y la distancia de iluminación es mayor. La iluminación de 360 grados mejora la vigilancia de las personas.

【Aplicaciones】 Adecuadas para luces de freno de automóviles, luces antiniebla traseras, luces de posición, luces traseras, luces de estacionamiento, luces de posición laterales y bombillas interiores para caravanas. Compatible con: 1156 BA15S P21W 1141 1095 7506 1156 1156A 1156NA 1073 1093 1129 1141 1159 12088 1259 1295NA 1459 1619 1651 1680 3496 5007 5008 7527 199 2396 3497 631 93 97 97A 97NA.

【Material】 adop Adopta material de aleación de aluminio de alta calidad, que tiene una fuerte disipación de calor, resistencia a la corrosión y resistencia a altas temperaturas. Unidad de corriente continua constante incorporada incorporada, vida más larga y menor consumo de energía.

【Instalación】 Fácil de instalar, conector original, plug and play, sin necesidad de modificar la ruta del automóvil. Tiempo de respuesta de encendido / apagado más rápido.

【El paquete incluye】 2pcs Rojo 1156BA15S 63SMD Auto LED Bombillas.

2pcs S25 1156 ba15s P21W LED CANBUS naranja 12V bombillas indicadoras de dirección para automóviles ambar € 21.99

Free shipping

Amazon.es Features Construido en el cancelador de canbus, por lo que no tiene errores para 99.99% de automóviles canbus

Iluminación de 360 ​​grados y uso 32pcs 3030SMD de alto brillo hace que la bombilla entera hasta 1500LM

Construido en 2 controladores LED inteligentes, si la temperatura es alta, el controlador inteligente verificará para reducir la corriente de funcionamiento para evitar daños a la lámpara

no es polaridad, es fácil de instalar, solo conéctelo y juegue

Esta bombilla es especial para luces de esquina (12v)

UPXSXT 2Pcs bombilla led canbus p21w, bombilla de freno y posicion led Rojo 1156 ba15s 144SMD 300% más brillante a prueba de agua 12-24V 23W Bombillas LED Adecuado para faros antiniebla traseros € 21.99

Free shipping

Amazon.es Features 【300% más brillante que las bombillas halógenas ordinarias】. Cada 1156 p21w ba15s canbus error libre bombilla de luz de freno está equipada con 144 chips 3014 SMD de ultra alto brillo, voltaje DC 12-24V, potencia 23W, penetración de luz más fuerte. Antes de la instalación, las luces traseras del coche son tenues y ordinarias, pero después de la instalación, las luces son más brillantes, lo que puede mejorar el grado del vehículo e iluminar la atmósfera de todo el coche.

【50,000 Horas de Vida】 1156 p21w ba15s canbus error libre bombilla de luz de freno utilizar aluminio de grado de aviación para la refrigeración de baja temperatura, combinado con circuitos integrados de corriente constante, la temperatura constante continua, para evitar daños a la mecha, incorporado en el plomo chip inteligente, placa de fijación de aluminio, la disipación de calor de alta energía, y no se quema la bombilla para que la bombilla dure más tiempo.

【No es fácil caerse】 1156 p21w ba15s canbus bombilla LED está instalado y listo para usar, igual que la bombilla original, luz muy estable después de la instalación, sin necesidad de cambiar la ruta, diseño in situ, se puede instalar directamente, 0,01 segundos de inicio instantáneo, sin necesidad de precalentamiento.

【Conducción más segura】1156 P21W ba15s canbus bombilla de freno LED libre de errores, chip con diseño de protección anti-choque, buen rendimiento de aislamiento, evitar el accidente de choque eléctrico accidental. LED efecto de la luz de freno trasero es muy obvio, de alta definición de la lente de iluminación de una amplia gama, puede recordar el coche trasero para mantener la distancia, le permiten conducir el vehículo en la facilidad.

【Recordatorio】 Si se dan las siguientes condiciones: 1. la bombilla del faro parpadea continuamente; 2. el salpicadero emite un sonido de advertencia; 3. la radio se ve alterada; 4. una de las luces no funciona durante la instalación; 5. el artículo no es compatible con el vehículo. Puede ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento y le resolveremos estos problemas. Nota: Por favor, compruebe el número de modelo correcto antes de comprar. READ El ministro de Sanidad español inicia la vacunación contra COVID-19 el 27 de diciembre

Sycreek Bombilla 1156 BA15S P21W LED Canbus Anti Error, DC 12V 6000K Blanco para Luz de Freno, Luz Trasera, Luz de Estacionamiento, Luz de Circulación Diurna (Paquete de 2) € 17.99

Free shipping

Amazon.es Features 【360° Alta Luminosidad】 Esta bombilla led 1156 ba15s proporciona 2000 lúmenes de alta luminosidad. Un diseño único de iluminación de 360° para mejorar la luminosidad sin puntos ciegos. Es 4 veces más brillante que las bombillas halógenas. La alta luminosidad de 6000K blanco le da a tu coche un aspecto renovado.

【Disipación Eficiente del Calor】 El cuerpo de aluminio de grado aeronáutico y el diseño único de aspecto abultado aumentan el área de disipación del calor. Incorpora un controlador inteligente para una mejor estabilidad de corriente, sin interferencias de radio. Genera poco calor, buena disipación del calor, ahorro de energía, más seguro que las bombillas halógenas y una vida útil mucho más larga.

【Fácil Instalación】 Esta lámpara automática 1156 ba15s led está diseñada para una instalación sencilla y directa. Esto significa que puedes reemplazar rápidamente y fácilmente tu lámpara automática existente sin herramientas o conocimientos especiales. Consulta el manual del propietario de tu vehículo o la bombilla original para confirmar el tamaño de la bombilla antes de realizar un pedido.

【Amplia Gama de Aplicaciones】 La bombilla led ba15s p21w 1156 es adecuada para una amplia gama de aplicaciones, se aplica a las partes interiores y exteriores de la mayoría de coches, camiones, SUV o furgonetas americanas como luces traseras, luces de freno, luces de marcha atrás, luces intermitentes, luces de posición lateral, luces traseras y bombillas de interior de caravanas.

【Garantía de 1 Año】 Bombillas P21W BA15S 1156 LED, aptas para la mayoría de los coches, sin mensajes de error después de la instalación. Nota: No al 100% sin errores. Ofrecemos una garantía de 1 año. Si tienes alguna pregunta antes de comprar, no dudes en contactarnos.

1156 BA15S P21W Bombilla LED, OUSHI Canbus 7506 1003 1141 Extremadamente Brillante 4000LM 12V-24V 21W Solo para Luz De Señal De Giro LED De Coche, Amarillo ámbar (Paquete de 2) € 28.99

Free shipping

Amazon.es Features ★ 【1156 BA15S P21W LED Luz De Señal De Giro】 Temperatura de color: 3200K amarillo ámbar. Voltaje de funcionamiento: 12V-24V. Potencia LED: 21W. Salida 4000LM (2000LM/bombilla). Hecho de aleación de aluminio de primera calidad, buena disipación de calor, más seguro que las bombillas halógenas, con una vida útil de hasta 45.000 horas. Baja generación de calor, ahorro de energía y una vida útil mucho más larga.

★ 【Luz Superior Y Potente】 Cada bombilla de luz intermitente LED tiene 6 chips SMD 2835 en la parte superior, lo que hace que la luz sea más enfocada y más potente cuando la luz se refleja desde el conjunto de la luz intermitente en el suelo. 6 chips 2835 SMD más 60 chips 4014 SMD, ángulo de iluminación de 360 °, aproximadamente un 300% más brillante que la bombilla halógena.

★ 【Canbus Sin Errores Para Casi El 98% Del Vehículo】 Dado que la computadora a bordo del automóvil es complicada, todas las bombillas LED del mercado no pueden funcionar 100% libres de errores en todo tipo de automóviles en el mundo. Para algunos automóviles nuevos especiales, es posible que se requieran resistencias de carga adicionales para evitar el código de error/problema de flash. Si el sistema de su automóvil informa un mensaje de error, comuníquese con nosotros y lo ayudaremos más.

★ 【Toma Compatible】 1156 (180 °) BA15S P21W 1156A 7506 1003 1156NA 87 93 97 97A 97NA 199 631 1073 1095 1141 1195 1295 2396 3497 5007 5008 1295NA. Solo se puede utilizar como luces intermitentes de coche. Consulte el manual de su automóvil o confirme el tamaño de la bombilla existente que desea reemplazar. Fácil de instalar, plug-n-play.

★ 【Soporte Excelente】 Compre con confianza, proporcionamos soporte de garantía de DOS AÑOS para nuestro producto que confirma que es un defecto del fabricante. Comprueba cuidadosamente la compatibilidad de tu coche antes de comprarlo. No dude en contactarnos primero si tiene algún problema, siempre haremos todo lo posible para ayudarlo.

Cenmoll 382 P21W BA15S Bombilla LED ámbar amarillo, superbrillante Canbus libre de errores 1156 BA15S P21W Bombillas de coche para luz de estacionamiento de marcha atrás, luces de señal de giro, 2PCS € 18.33

Free shipping

Amazon.es Features 【Iluminación ultrabrillante y de 360 grados】 potencia de trabajo de las bombillas de automóvil 382 p21w: 40W, salida de luz: 2000lm, voltaje: 12-24V. La bombilla LED ámbar 1156 382 p21w con 42 chips 3030 superbrillantes, salida de luz de iluminación de ángulo completo de 360 grados, más del 400% más brillante que la bombilla halógena original.

【Amplia aplicación】 la bombilla 382 p21w es compatible con luces de señal de giro, luces traseras, luces de estacionamiento, luces de posición laterales, bombillas de luz de circulación diurna, etc. , 1156A, 1156NA, 1073, 1093, 1129, 1159, 12088, 1259, 1295NA, 1459, 1619, 1651, 1680, 3496, 5007, 199, 2396, 3497 Resistencia de carga adicional o flash 9 3 Es posible que se necesite un relé para evitar el código de error o el problema de hiperflash cuando se reemplazan las luces de señal de giro.

【Disipación de calor eficiente y vida útil más larga】 cuerpo de aluminio de grado aeronáutico y diseño hueco tallado oculto para una mejor disipación de calor. Controlador IC inteligente incorporado para un mejor rendimiento de corriente estable, sin interferencias de radio.

【Fácil de instalar】 diseño sin polaridad, simplemente enchufar y usar. NOTA: Los diferentes enchufes en diferentes vehículos requieren bombillas de diferentes tamaños. Confirme el tamaño de la bombilla o consulte el manual del propietario para verificar la compatibilidad antes de comprar.

【Compre con confianza】 cada bombilla LED CENMOLL 1156 382 p21w ba15s viene con una garantía de devolución de dinero de "30 DÍAS" y una garantía de "24 MESES". Siempre queremos brindar el 100% de satisfacción del cliente y una experiencia de compra agradable. Si tiene alguna pregunta o sugerencia, contáctenos, nuestro equipo profesional de servicio al cliente responderá en 24 horas.

Nslumo P21W LED Drl Bombillas de luz diurna para Seat Ibiza 6J Seat Leon Seat Alhambra P21W Led Canbus Ba15s Luz diurna, Drl Luces de circulación diurna, P21W Led DLRs Faros delanteros € 12.99

Free shipping

Amazon.es Features ✅ Compatibilidad y vida útil: bombilla LED P21w, luz diurna drl compatible con Seat Ibiza 6J Seat Leon Seat Alhambra. El diseño de energía segura hace que la vida útil de nuestra bombilla LED P21w sea de más de 30,000 horas y características respetuosas con el medio ambiente. Referencia cruzada: Ba15s, 1141, 2396, 1156, 67, 87, 1156NA

✅Brillo súper alto: 3 veces más brillante que los halógenos estándar, cada bombilla P21w está equipada con chips LED SMD de alta calidad, lo que brinda una salida de luz de 2000M / Set. El xenón blanco de 6000 K tiene una mejor penetración y una luz más suave. Funciona de manera constante en días lluviosos, nevados o con niebla, brindándole una visión más clara y amplia cuando hace mal tiempo.

✅Patrón de haz perfecto: tamaño 1:1, misma posición de filamento de luz. LED Canbus P21w simula perfectamente el patrón de haz de la bombilla halógena ba15s de fábrica, sale con una iluminación de ángulo completo de 360°. Sin sombras, sin puntos oscuros, hace que las bombillas de luz diurna de su Seat Ibiza sean más visibles para otros usuarios de la carretera, reduce el riesgo de accidentes de tráfico.

✅Plug & Play, diseño todo en uno: nuestras bombillas LED Nslumo P21w tienen un diseño inalámbrico, solo reemplace las bombillas de fábrica directamente. Compatible con su Seat Leon. Todo lo que necesita hacer es quitar la vieja bombilla halógena antiniebla y enchufar nuestra nueva bombilla LED P21w.

✅Garantía: Brindamos servicio de garantía de 1 año. Aviso: la garantía NO cubre mano de obra, diagnóstico, remolque, alquiler de automóvil ni ningún otro gasto relacionado con un artículo defectuoso o dañado.

Ba15s P21w led 12V 24V 1156 Bombillas, 6W Blanco 6000K, Con Lente Proyector, para Luz de Marcha trás, Luces Traseras, Luces diurnas, 2pcs. GarantíA De Un Año. € 10.99

Free shipping

Amazon.es Features ★ Alto brillo: bombilla 1156 BA15S 12v a 24 LED, diseño de iluminación único de 360 ​​grados, con proyector de lente de vidrio para un brillo máximo, haga que su conducción sea más segura.

★ Alta Calidad: La carcasa de la bombilla LED P21W BA15S 1156 está hecha de aleación de aluminio disipador de calor de alta eficiencia, lo que puede garantizar que las bombillas LED funcionen hasta 30,000 horas.

★ Fácil de instalar: Esta bombilla LED ba15s es más pequeña que el mismo tipo de bombillas LED y es más cómoda de instalar. Especialmente indicado para espacios reducidos.

★ EconÓMico: Mejor rendimiento y menor consumo de energía. Reduzca la frecuencia de reemplazo y los costos de mantenimiento, La mejor alternativa a las bombillas halógenas originales.

★ Una amplia gama de usos: luces traseras, luces de marcha atrás, luces de circulación diurna, luces de posición, faros, motocicletas, barcos, iluminación de paisajes.

Sycreek Bombilla LED P21W 1156 BA15S, 42-SMD Chipset LED 6000K blanco para coche Luz de marcha atrás,Luz de marcha diurna,etc, 2 piezas € 19.99

Free shipping

Amazon.es Features 【Bombilla LEDP21W BA15S 1156】 Con un 300% más de brillo, un voltaje de 12V-24V, una potencia de 6,5W/PC, un lumen de 650LM/PC y una temperatura de color de 6000K blanco. Cada bombilla está equipada con 42 chips SMD, que proporcionan tres veces más brillo que las bombillas halógenas, reducen el consumo de energía y prolongan la vida útil de la bombilla.

【Actualización de Nueva Generación】 La tecnología P21W LED Canbus garantiza una instalación sin errores en el 99% de los vehículos. Los conjuntos de chips actualizados y los componentes electrónicos garantizan una vida útil más larga, una rápida disipación del calor, un bajo consumo de energía y un brillo 300% mayor que las bombillas halógenas. Además, la instalación es sencilla y no requiere ningún equipo especial.

【Compatibility】Compatible con bombillas de coche 1156(180°)BA15S P21W 1141 1095 7506 1156A 1156NA 1073 1093 1129 1141 1159 para intermitentes direccionales, luces traseras, luces LED de circulación diurna, luces de marcha atrás, luces antiniebla traseras, etc.

【360 grados de iluminación】. Sin zonas oscuras o sombras, rendimiento perfecto en condiciones de baja visibilidad debido a la lluvia, niebla, polvo o nieve. Sin deslumbramiento a otros conductores. La luz de ángulo recto de 360 grados le da un efecto de luz impresionante.

【Garantía y Reemplazo】 Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en contactarnos. Responderemos a su mensaje dentro de las 24 horas. Si el artículo que recibió es defectuoso, con mucho gusto lo reemplazaremos o le ofreceremos otra solución para resolver el problema.

2Pcs 1156 BA15S p21w bombilla led canbus rojo, 12-24V 2016 89SMD sin errores sin hiper flast Bombilla de coche Adecuadas para luces de freno, luces antiniebla traseras, luces de posición traseras € 26.99

Free shipping

Amazon.es Features 【Bombilla superbrillante para coche】 Cada 1156 p21w ba15s canbus bombilla de luz de freno libre de errores está equipado con 89pcs 2016 SMD super brillante chips, DC voltaje 12-24V, potencia 18.8W, más fuerte penetración de la luz. La luz trasera del coche es tenue antes de la instalación, la luz es más brillante después de la instalación, que puede mejorar el grado del vehículo.

【Life span hasta 50,000 horas】 1156 p21w ba15s canbus No hay error. Bombilla de luz de freno adopta la disipación de calor de baja temperatura de aluminio de grado de aviación, combinado con circuito integrado de corriente constante, temperatura constante para evitar daños a la mecha, el plomo chip inteligente incorporado, placa de fijación de aluminio, la protección efectiva de la mecha, no se quema la bombilla, por lo que la vida de la bombilla es más larga.

【CANBUS Sin error, evita el parpadeo】 p21w ba15s led bombilla se puede utilizar después de la instalación, igual que la bombilla original, muy estable después de la instalación, no es fácil caerse, no es necesario reemplazar el cableado, se puede instalar directamente, 0,01 segundos de encendido instantáneo, no es necesario calentar, muy fácil de reemplazar.

【Conducción más segura】 P21w bombilla de luz antiniebla trasera, el chip adopta el diseño de protección anti-electrocución, no es fácil de ser dañado, no tiene que preocuparse por el daño repentino de la bombilla en el camino de marcha atrás. La irradiación de la luz de la bombilla es uniforme, amplio rango de irradiación, la noche de marcha atrás puede mantener una distancia segura con el coche de atrás, le permiten sentirse a gusto para conducir el vehículo.

【Recordatorio】 Si se dan las siguientes condiciones: 1. la bombilla de los faros parpadea continuamente; 2. el cuadro de instrumentos emite un sonido de advertencia; 3. la radio está perturbada; 4. una de las luces no funciona durante la instalación; 5. el artículo no es compatible con el vehículo. Con un año de garantía, puede ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento y le resolveremos estos problemas. Nota: Por favor, compruebe el número de modelo correcto antes de comprar.

1156 BA15S Bombillas LED, Super Brillantes Rojo Brillante 300% De Brillo 2600Lm, OUSHI Canbus 7506 1141 P21W Bombilla LED Para Luz De Marcha Atrás Luces De Señal De Giro De Freno Trasero, 2 Piezas € 19.99

Free shipping

Amazon.es Features ★【300% De Brillo Mejorado】(Paquete de 2, Rojo Brillante) Bombillas 1156 LED luces de freno diseñadas con chipsets de alta potencia 36 piezas 4014 y 3 piezas 3030, 12-24 V CC, 11W (5,5 W/bombilla), 2600LM (1300LM/bombilla), diseño exclusivo, 300 % más brillante que la bombilla halógena original, ultrabrillante y ahorro de energía, le brinda una visión más amplia y clara por la noche.

★【50,000Hr De Vida Util Más Larga】Montado con un cuerpo de aluminio sólido que disipa el calor y un controlador IC de corriente constante asegurado, carcasa de aluminio completa con lente de proyección para una salida de luz máxima y una mejor distribución del calor, proporciona hasta 50,000 horas de iluminación continua, no más cambios frecuentes en tu 1156 BA15S P21W 7506 bombillas led, experiencia de conducción mejorada.

★【Garantiza Una Conducción Más Segura】Potentes chips LED de serie mejorada en varios lados combinados con una lente de proyección de vidrio HD reforzada integrada, alta eficiencia luminosa de 360° que brilla sin puntos oscuros, las bombillas LED 1156 BA15S ofrecen una luz super mega brillante sin deslumbramiento con un punto ciego mínimo. lo que le permite realizar actividades en la noche con la máxima visibilidad.

★【Amplia Variedad De Usos】 Se adapta a: 1156 BA15S P21W 7506 1003 1141, etc. Se utiliza para luces de marcha atrás, luces de freno, luces traseras, luces de estacionamiento, luces de posición laterales, luces de señal de giro, etc. Diseño compacto 1:1, simplemente enchufar y usar. Casi el 98% libre de errores de canbus, pero para algunos modelos nuevos puede ser necesario instalar una resistencia de carga para evitar el hiperflash cuando se reemplaza la bombilla LED 1156.

★【Protección De Calidad Superior Del Producto】OUSHI ofrece garantía de "DOS AÑOS" y soporte técnico de por vida. Si no está seguro de qué bombilla se adaptará a su automóvil antes de la compra, consulte el manual del propietario para confirmar o hacernos una pregunta, haremos todo lo posible para ayudarlo. Su satisfacción es nuestra mayor motivación. READ Premio internacional por 'Por país' Regresó de España con 2 premios

1157 BAY15D P21/5W 1034 Bombilla Led, 12V-24V 6W 6500K Blanco 1200 Lm, Con Proyector, Para luces de Coche freno, Luces traseras, Luces de parada. 2 Piezas € 11.99

Free shipping

Amazon.es Features ★【Bombilla de luz 1157 BAY15D P21/5W 】Cada bombilla tiene 27 chips LED 3030SMD. Color:Blanco 6500K. Voltaje: 12V-24V. La potencia nominal es de aproximadamente 6W. Salida de 1200 lúmenes. Ángulo de haz: 360 grados.

★【Vida útil ultrabrillante y más larga】Con proyector de lente HD, distancia de iluminación más larga. La carcasa de aleación de aluminio con disipación de calor eficiente y el nuevo diseño de rejilla extienden la vida útil de la bombilla, hasta 50,000 horas. bajo consumo de energía.

★【Toma internacional 1157/Bay15D】Reemplace directamente todos los tipos de cuña 1157/BAY15D: 1157A BAY15D 1034 2057 2357 7528. Aplicación: úselo para luces de freno, luces traseras, luces de circulación diurna, etc.

★【Nota】Adecuado para más del 95% de los vehículos, sin embargo algunos vehículos requieren la instalación de una resistencia de carga de 50W 6 ohmios puede necesitar para evitar el exceso de parpadeo o códigos de error.

★【Compre con confianza】Por problemas de calidad, Ofrecemos una garantía de "UN AÑO" . si no está seguro de qué tipo se ajusta a su vehículo,consulte su manual del propietario para confirmar.

P21/5w 1157 Bay15d Bombilla Led De Freno, 5W 12V-24V Voltaje Ancho Luz Blanca 6000K, Para Luces Traseras, 2 Unidades € 14.99

Free shipping

Amazon.es Features ★ Alto brillo: Súper brillante, 2 x Bombilla LED BAY15D 1157 P21/5W, cada bombilla tiene 30 pompas súper brillantes de chips. El ángulo de iluminación de 360 ° garantiza una visibilidad óptima y una mayor penetración de la luz.

★ Amplio voltaje: esta bombilla LED BAY15D 1157 P21/5W es compatible con el uso de la gama DC12-24V, puede utilizarse en automóviles, RV, camiones, remolques, motocicletas, etc.

★ Buen rendimiento: menor consumo y mayor brillo. Uso de 5W para un brillo de hasta 500 lúmenes, equivalente a al menos una bombilla incandescente de 50W.

★ Larga vida: hecho de aleación de aluminio+PC, buena disipación de calor. Más seguro que las bombillas halógenas, con una vida útil de hasta 30000 horas (1 año de garantía), puede reducir la molestia de reemplazar las bombillas con frecuencia.

★ Amplia gama de usos: luces traseras, luz de freno, luz de circulación diurna, luz de posición, faro, luz de freno, motocicletas. ( La resistencia de carga 50W 6ohm puede necesitar evitar el código de hiper-flash o error.)

BA15S 1156 P21w LED 12V-24V 1141 8W Bombillas para Coche Moto, Super Brillante 6500K Blanco, Para Luces Diurnas o de Marcha Atrás, Luces Antiniebla Traseras. 2 Piezas € 11.23

Free shipping

Amazon.es Features ❶【Bombilla de luz 1156 BA15S P21W 】Cada bombilla tiene 18 chips LED 3030SMD. Color: Blanco super brillante. Voltaje: 12V-24V. La potencia nominal es de aproximadamente 8W. Salida de 1300 lúmenes. 360 grados Patrón de haz perfecto.

❷【Luz Potente】Cada luz de estacionamiento 1156 BA15S P21W LED tiene la lente del proyector HD en la parte superior, lo que hará que la luz sea más enfocada y más poderosa cuando la luz se refleje desde el conjunto de la luz trasera al suelo.

❸【Calidad Premium】La carcasa externa de la bombilla de LED 1156 BA15S P21W está hecha de aleación de aluminio, que tiene un alto rendimiento en la disipación de calor y permite asegurar que la bombilla LED funcione hasta 50,000 horas.

❹【Instalación fácil】instalación sencilla plug and play. Diseño sin polaridad. Compatible con la base 1156 BA15S P21W 1141 1095 7506 1156A 1156NA 1073. Úselo para luces de respaldo, luces traseras, luces de freno, luces de circulación diurna (DRL) luz antiniebla trasera, etc.

❺【Compre con confianza】2Pcs 1156 BA15S P21W 7506 Bombillas de luz de blancas. Ofrecemos una garantía de "UNO AÑOS" en los artículos que confirman ser defectos del fabricante.

TUINCYN 1156 Bombilla LED ámbar amarillo CANBUS sin errores Bombilla de luz de señal de giro con resistencias incorporadas 12-24 V Super Bright 7506 BA15S 1003 P21W 1141 Lámpara de repuesto, 2 piezas € 29.99

Free shipping

Amazon.es Features SUPER BRILLANTE: Bombillas LED TUINCYN 1156 con chip LED de alto brillo 46pcs-3020, 42W 4000 lúmenes de alta potencia por juego, tamaño de la bombilla: 20 mm / 0,78 pulgadas de diámetro y 54 mm / 2,16 pulgadas de longitud. Voltaje de funcionamiento de 12V-24V DC. Iluminación de 360 ° sin manchas oscuras. 300% más brillante que la bombilla halógena original.

LISTO PARA CANBUS: Resistencias de carga incorporadas, sin hiper flash pero superbrillante, 0 interferencias para la conducción IC de alto rendimiento y la placa de circuito eficiente. Bueno para luz de señal de giro delantera y trasera (NO para otra posición, solo para señales de giro).

LARGA VIDA ÚTIL: El material de aleación de aluminio 6063 de calidad superior garantiza que la bombilla tenga una buena disipación de calor, reduzca el consumo de energía y prolongue la vida útil de la bombilla hasta 50.000 horas. IP68 resistente al agua y de buena construcción aseguran que la bombilla funcione bien entre -40 grados ~ 80 grados en un ambiente.

REFERENCIA CRUZADA: Bombilla Plug and Play, fácil de instalar en 10 minutos. Casi 1: 1 tamaño igual que las bombillas de serie, diseño sin polaridad. El casquillo estándar 1156 se puede reemplazar como el siguiente tipo de bombilla: 1156, S25, Ba15S, 1141, 1095, 7506, 1156, 1156A, P21W, 1156Na, 1073, 1093, 1129, 1141, 1159, 12088, 1259, 1295Na, 1459, 1619, 1651, 1680, 3496, 5007, 5008, 7527, 199, 2396, 3497, 631, 93, 97, 97A, 97Na.

GARANTÍA: Es posible que el sistema de filtro de Amazon no sea 100% preciso, por lo que debe verificar el tipo de bombilla original antes de realizar el pedido. Y el tamaño de las bombillas también debe confirmarse. TUINCYN ofrece una garantía de "dos años" en artículos dañados durante la entrega o que tengan un defecto confirmado por el fabricante. ¡Compre con confianza!

NATGIC 1156 BA15S P21W Bombillas de Luz LED de Señalización Direccional Ámbar 3700LM 3030 45 SMD Canbus sin Errores Anti - Hyper Flash para Luz de Señalización Delantera o Trasera LED (paquete de 2) € 23.99

Free shipping

Amazon.es Features ❶ 【1156 bombillas LED, juego de 2 bombillas】: alta potencia 45 piezas 3030 LED chipset por bombilla, Lumen: 1850LM / cada bombilla, 3700LM / par, larga vida útil: 50,000 horas, voltaje de funcionamiento: 12-24V, potencia de salida: 18W / bombilla (ámbar), longitud: 2.08 ", diámetro: 0.96".

❷【Anti - Hyper Flash pero Super Bright】: resistencias de carga incorporadas y unidad de decodificación IC de corriente constante, no es necesario instalar las resistencias de carga, solo enchufar y usar, instalación fácil y vida útil mucho más larga. Tipo de LED 45pcs * 3030 SMD 1156 Bombillas LED. 300% más brillante que la bombilla halógena original.

❸ 【Contacto de señal estándar 1156 Bombillas LED】: 1156 BA15S P21W R5W 382 1141 1095 7506 1156A 1156NA 1073 1093 1129 1159 12088 1259 1295NA 1459 1619 1651 1680 3496 5007 5008 7527 199 2396 3497 631 93 97 97A 97NA luz de señal de giro, enchufe y jugar, no dude en contactarnos antes de la compra si no está seguro del tamaño de la luz de la señal de giro.

❹ 【Aplicación de bombillas LED 1156】: Solo se aplica a la luz de señal de giro, la luz de señal de giro delantera y trasera. Placa de aluminio en el interior que tiene una excelente disipación de calor, aleación de aluminio de alta calidad en el exterior y orificios de 10 piezas en el cuerpo que aceleran la velocidad de enfriamiento y son duraderos.

❺ 【Garantía y servicio NATGIC】: ¡Los productos NATGIC se prueban estrictamente para la venta! Ofrecemos una garantía de "DOS AÑOS" en los artículos dañados durante la entrega o que tengan un defecto confirmado por el fabricante. Si tiene alguna pregunta o desea escribir una reseña, no dude en contactarnos. [El sistema de filtro de Amazon puede no ser 100% exacto o estar actualizado, si no está seguro de qué modelo de bombilla se ajusta a su vehículo, contáctenos.]

NATGIC P21W Bombilla LED Roja 3700LM, 1156 BA15S LED Canbus Bombilla de Luz de Marcha Atrás Sin Errores 3030 45-SMD 12-24V Coche LED Luz de Respaldo Luz de Freno Luz Trasera Trasera (Paquete de 2) € 25.99
€ 20.79

€ 20.79 in stock 3 new from €20.79

Free shipping

Amazon.es Features 【ILUMINACIÓN DE 360° Y 300% MÁS DE BRILLO】--Estas bombillas LED ba15s vienen con 45 chipsets LED 3030 SMD, lúmenes: 1850 lm/salida de cada bombilla, 3700 lm/par, larga vida útil: 50 000 horas, voltaje de funcionamiento: 12-24 V. Cada bombilla, cada lado tiene 9 cuentas de alto brillo, un total de 5 lados, sin callejones sin salida cuando estás marcha atrás.

【CANBUS LISTO PARA EL 98% DE LOS VEHÍCULOS】--Resistencias de carga incorporadas y unidad de decodificación IC de corriente constante, Anti - Hyper Flash, solo conéctelo y listo. Para algunos autos nuevos especiales, es posible que se requieran resistencias de carga adicionales para evitar el problema del flash. Si el sistema de su automóvil informa un mensaje de error, contáctenos y lo ayudaremos más.

【BOMBILLA LED 1156 DE LARGA VIDA ÚTIL】--Hecho de aleación de aluminio de primera calidad, diseño de estructura especial, ahorro de energía, bajo consumo de energía con función impermeable y a prueba de golpes. El controlador IC inteligente incorporado garantiza una corriente constante y un brillo constante de salida sin interferencias de radio. Con una vida útil de hasta 50.000 horas.

【DOBLE DISIPACIÓN DE CALOR】--La carcasa exterior de la bombilla 1156 está hecha de un disipador de calor de aluminio de grado aeronáutico que podría ayudar a enfriarse rápidamente, el diseño único de apariencia de protuberancia y los orificios de 10 piezas en el cuerpo aceleran la velocidad de enfriamiento y aumentan el área de disipación de calor. Hazlo más duradero y duradero.

【Garantía y Servicio NATGIC】--¡LAS BOMBILLAS LED NATGIC se prueban estrictamente para la venta! Ofrecemos "12 MESES" de garantía en artículos dañados durante la entrega o que tengan un defecto de fabricación confirmado. [Es posible que el sistema de filtro de Amazon no sea 100 % preciso o no esté actualizado. Comprueba dos veces el tipo de bombilla original y el tamaño antes de realizar el pedido. Cualquier problema, no dude en contactarnos.]

