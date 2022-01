Inicio » Top News Los 30 mejores Estanterias De Pared capaces: la mejor revisión sobre Estanterias De Pared Top News Los 30 mejores Estanterias De Pared capaces: la mejor revisión sobre Estanterias De Pared 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Estanterias De Pared?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Estanterias De Pared del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Pipishell Baldas Pared, Estanteria de Pared de 3 Niveles, Estante Pared de Madera,Ideal para Dormitorio, Sala de Estar, Estudio, la Sala de Estar, la Oficina en el Hogar, etc € 35.99

€ 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Decorativo y Útil】- Estos baldas pared se pueden utilizar como estantes de almacenamiento, estantes de exhibición montados en la pared. Los estanteria pared no solo mejoran el toque estético de muchos hogares contemporáneos, sino que también sirven de una decoración encantadora que se adapta a muchos estilos de diseño de una habitación, agregando un toque agradable a su habitación

【UN CONJUNTO DE 3 ESTANTES】- Grande: 42x 15x 1.8 cm, Medio: 36 x 15 x 1.8 cm, Pequeño: 29 x 15 x 1.8 cm. El estantería flotante es diseñado para instalar en diferentes orientaciones y tres tamaños diferentes disponibles que se pueden organizar para diferentes estilos de diseño como desee

【Material de Calidad】 - Hecho de madera de paulownia, que es ligero y fuerte. Tiene la ventaja de resistencia a la humedad, resistencia a la envoltura, resistencia al desgaste y posee textura hermosa. Es adecuada para el baño, el dormitorio, la sala de estar, la cocina, la lavandería, la oficina en el hogar, el inodoro, etc

【Sólido y Resistente】- Compuesto de tableros de madera robusta y soportes metálicos de construcción sólida, así que puede soportar un peso de hasta 20 kg en cada estante. Puede exhibir cualquier artículo pequeño como quiera, por ejemplo velas, marcos, coleccionables, libros, juguetes, obras de arte, trofeos, plantas pequeñas, artículos de cocina y más

【Montaje simple】- Nuestros estantes vienen con todos los componentes que pueda necesitar. Y es fácil para montar, incluso para un novato

SONGMICS Set de 3 Estantes de Pared, Estantes Flotantes, 30/45/60 cm, Acabado Brillante, Decorativos, Creativos, para Habitación, Salón, Cocina, Pasillo, Capacidad de Carga de 15 kg, Blanco LWS66W € 39.62

€ 33.14 in stock 2 new from €33.14

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Crea tu propio estilo: ¿Eres un aficionado del clasicismo? Deja estos 3 estantes de pared flotar hacia arriba. ¿Te gusta ser creativo? Desata tu imaginación colocándolos en pared arriba y boca abajo en un Diseño único y original para atraer la atención de tus visitantes

Calidad intrínseca: Cada estante de pared está hecho de tablero de fibra con un espesor de 18 mm, es muy robusto y tiene una capacidad de carga de 15 kg, puede soportar perfectamente con elegancia tus fotos, plantas, recuerdos de vacaciones y demás cosas que desees mostrar

Elegancia incomparable: Gracias a su diseño moderno y la singularidad de la pintura gris brillante, nuestros estantes flotantes no sólo son perfectos para cualquier habitación que necesite decoración mural, sino que también combinan fácilmente con el estilo de tu hogar

Elementos de ayuda para el montaje: Incluimos no solo tornillos de expansión y pernos adecuados para los soportes metálicos montados en la parte posterior del estante, sino también las instrucciones ilustradas para ayudarte en el montaje

Qué hay en la caja: Juego de 3 estantes de pared de diferentes tamaños que brillan en cada habitación, instrucciones claras y kit de montaje; así que no esperes más, decora tus paredes con estos estantes ahora

LifeGoods 2X Estantes de Pared Flotantes de Madera Rústica con Barra Toalla y Ganchos | Estanterías Madera Flotante Cocina, Sala de Estar | Decoración Pared Industrial | Baldas Pared Almacenaje € 29.99

€ 27.99 in stock 1 new from €27.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ IMPRESIONANTE DECORACIÓN PARA EL HOGAR: Elegantes estantes flotantes de madera natural perfectos para cualquier espacio de pared. Decora tu sala de estar, dormitorio, baño, cocina, jardín, porche o cualquier otro espacio con estos estantes industriales flotantes que aportarán comodidad y calidez a tu hogar.

✅ ORGANIZACIÓN Y DECORACIÓN: Cuelga tus toallas y utensilios de cocina en los ganchos con forma de S y almacena tus especias, libros, fotos en la estantería, creando un espacio bien organizado. Perfecto para decoración del hogar rústica, industrial, moderna o natural. Coloca fácilmente estos estantes colgantes y disfruta de un toque novedoso.

✅ FUERTE Y RESISTENTE: Cada estante flotante puede soportar hasta 9 kg. Gracias a su resistencia, este estante flotante puede soportar fácilmente frascos, jarras, sartenes y tazones, utensilios de cocina, trapos y toallas.

✅ ECOLÓGICO: Estantería flotante de pared de madera de Paulownia ecológica con certificación FSC. Productos de madera duraderos y resistentes a la deformación, ¡disfruta de tus estantes flotantes durante muchos años!

✅ GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DEL 100% DEL DINERO: Haz tu pedido sin riesgos y con total confianza. Respaldamos la calidad y duración de nuestro producto. En el raro caso de que no estés completamente satisfecho con tu pedido, te ofreceremos una garantía de devolución del dinero del 100%.

SONGMICS Juego de 3 estantes murales Modernos, Estantes flotantes de Pared, Estantes de Almacenamiento de MDF, Acabado de Alto Brillo, Montaje Oculto, Blanco, LWS40WT € 25.99 in stock 2 new from €25.99

2 used from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Vestido en estilo de pared: Estos 3 estantes murales de color blanco son elementos atractivos en la cocina, el salón, el dormitorio o la entrada; elegantes, sobrios y con estilo, realzarán tu hogar a la vez que ahorran más espacio

¿Este juego es lo suficientemente duradero? ¡Puedes apostar! Con estantes de Alta calidad y superficies resistentes al desgaste y de alto brillo, este juego de estantes de pared tiene mayor estabilidad y fuerza, asegurando usos duraderos

Montaje oculto: Se proporcionan orificios para fijar los estantes con tornillos de expansión; girados hacia arriba o hacia abajo como tú quieras. Estos estantes murales tiene la carga máxima de hasta 3 kg, 4 kg y 5 kg

Diseño de moda: Estos 3 estantes flotantes con extremos redondeados dan a tus paredes un notable toque de originalidad y modernidad, se adaptan a cualquier habitación, incluso en el estudio; puedes colocar libros, CDs, DVDs, baratijas, tazas, fotos y plantas, etc.

Crear el espacio con estilo: No sólo añaden espacio de almacenamiento vertical, sino que encajan perfectamente con el entorno y resaltan los objetos que se exhiben en él, enfatizando su belleza READ Los 30 mejores Cable Usb C Carga Rapida capaces: la mejor revisión sobre Cable Usb C Carga Rapida

VASAGLE Estantería para Esquina, Estantería Colgante de 5 Niveles, Estantería de Pared con Diseño en Zigzag, Estantería para Libros, Blanco LBC20WT € 36.99 in stock 2 new from €36.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Una bonita estantería esquinera: Esta estantería puede organizar tus libros o mostrar tus objetos de decoración favoritos, incluso sirve como una decoración individual

Máximiza el espacio de tu habitación: Con una distancia de 20 cm entre cada estante, esta estantería de almacenamiento de 5 niveles es ideal para plantas en macetas, juguetes y otras decoraciones; tiene las dimensiones de 20 x 20 x 127,6 cm, por lo que puedes usarla en habitaciones pequeñas

Tiene una larga vida útil: Los tableros de partículas de 15 mm de espesor ofrecen una Gran capacidad de carga (cada nivel soporta hasta 6 kg); los herrajes garantizan una gran estabilidad; la superficie de chapa de melamina es resistente a los arañazos y al desgaste

Elegante y práctica: Forma única en zigzag y estantes curvados, superficie estética y sin bordes para los niños; estante abierto para facilitar tu recogida, es ideal para la sala de estar, el estudio y dormitorio

Qué hay en la caja: Piezas numeradas e instrucciones detalladas para un fácil ensamblaje; una forma elegante de mostrar tus decoraciones usando el espacio de la esquina

Songmics LWS38WT Juego de 3 estantes flotantes para marcos de fotos y libros, 38 x 10 cm, estantería moderna, color blanco € 26.99

€ 22.94 in stock 2 new from €22.94

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estante flotante de pared: especialmente diseñado para fotos e imágenes, el borde liso en la parte delantera mantiene las fotos estables sin deslizamientos; tamaño de cada estante: 38 x 10 x 5/2 cm.

Construido para durar: fabricado con tablero de fibra de densidad media de clase E1 y con un acabado brillante y liso, este estante de pared es más resistente a la abrasión que los estantes normales chapados, cada uno soporta hasta 5 kg.

Versátil: esta estantería de fotos convierte cualquier pared vacía en un lugar atractivo; utiliza los estantes para libros infantiles en la sala de juegos, para ingredientes en la cocina o para mostrar tus premios enmarcados.

Decorativa: la estantería flotante tiene un acabado blanco que le da un toque clásico y moderno a tu hogar.

Montaje sencillo: Los estantes se atornillan firmemente a la pared en los orificios pretaladrados; también puedes cubrir los tornillos con la ayuda de las pegatinas blancas incluidas para que no se debilite el efecto decorativo de los estantes.

STOREMIC Estanteria Pared, Baldas Pared Blanca 40cm de 3 Niveles, Estante Decorativo fácil de Instalar, Ideal para Dormitorio, Baño, Oficina en casa, Sala de Estar € 35.99

€ 29.99 in stock 2 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fácil de montar: puede montar fácilmente los estantes de pared con la descripción de las instrucciones en unos minutos, porque el estante de pared Storemic ofrece todos los accesorios que necesita

Diseño simple y flexible: el estante blanca de pared es una estructura simple de una sola línea, pero los estanteria pared de pared negros mate no solo pueden hacer que su hogar sea más moderno, sino que también se adaptan a diferentes diseños de apartamentos. Los paneles de pared consiguen un aspecto perfecto y organizado de cada habitación

Robusto y duradero: el estanteria pared Storemic está hecho de madera MDF, por lo que el estante de pared es ignífugo, resistente al calor y a la humedad, que no se deforma fácilmente. En el estanteria madera de la pared también hay dos pequeñas piezas de plástico que pueden evitar temblores. El estanteria pared puede poner muchas cosas pequeñas en el estante de la pared durante mucho tiempo, pero el más pesado no supera los 9 kg

Adecuado para diferentes paredes: no importa si se trata de una pared, un panel de yeso o una pared de hormigón. El estanteria pared blanca para la pared también se puede instalar fácilmente. Todo lo que tiene que hacer es elegir los pernos correctos según sea necesario

MÁS PROPÓSITOS: puede combinar los estanteria pared entre sí o colgarlos individualmente como desee. Entonces puede descubrir varios propósitos del borad montado en la pared

Pack de 3 Estanterías flotantes de Pared. Baldas de decoración para Colgar. Estantes o repisas útiles en Cocina, salón, habitación, baño… Blancas, Madera o Negras (x3 Tamaños) (Blanco) € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es

SONGMICS Juego de 2 Estantes de Pared, Estanterías Flotantes, 60 x 20 x 7 cm, Estantes Decorativos, Estilo Retro, Capacidad de 15 kg para Cada uno, MDF Marrón y Negro LWS04NB € 39.99 in stock 2 new from €39.99

1 used from €32.33

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TOQUE RETRO ATEMPORAL: ¿Miras esa pared vacía todos los días y piensas en cómo puedes mejorarla? Este juego de 2 estantes de pared en estilo retro de 60 x 20 x 7 cm en madera oscura romántica con un tono negro intenso es la respuesta

SOPORTE DE ALTA CALIDAD: ¿Quieres guardar un florero o tus libros favoritos? ¡Puedes hacerlo! Estos estantes de pared se componen de un estante de MDF de calidad E1 y soportes de hierro resistentes y duraderos que proporcionan una carga estática máxima de 15 kg cada uno

FÁCIL DE MONTAR: Con sólo 3 piezas por estante, ¡estarán listas para colgar antes de que te des cuenta! Aprieta los 4 tornillos para fijar los 2 soportes a la repisa de la repisa flotante y listo

UNA PIEZA COMPLETA: En el salón para los marcos, en el dormitorio para los trofeos, en la entrada para lo esencial al aire libre, en la cocina para las especias, en definitiva, estos estantes decorativos se adaptan a todas sus necesidades tanto de exposición como de organización

Estante EN Forma DE U | Set de 3 BALDAS | estantería balda Flotante Mueble organizacion para Colgar | Set de 3 tamaños | para Salón, Cocina, Habitación, Pasillo (Blanco) € 17.99 in stock 1 new from €17.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ALTA CALIDAD: Este set de 3 estantes en forma de U está fabricado en madera recubierta de PVC en color blanco.

FLOTANTE: Nuestros estantes flotantes se pueden usar para colgar fácilmente en la pared de cualquier habitación: en el dormitorio, salón, cocina, baños, pasillo o entrada.

USO: Es una solución práctica para organizar tu almacenaje. Este juego de 3 estantes modulares te permite organizar, almacenar y exponer elementos decorativos de tu hogar. Son ideales para colocar libros, marcos de fotos, macetas, velas o cualquier otro elemento decorativo.

DECORATIVO: Las 3 baldas modulares en forma de U son originales a la vez que elegantes, por lo que su diseño se adapta a cualquier estilo de decoración.

INSTALACIÓN: El paquete incluye tornillos y tacos para una correcta instalación en la pared. Estante recomendado para interior.

WOLTU Estante de Esquina para Pared Estantería Flotantes de Madera, Juego de 5, Alto 156cm RG9313ws € 34.99

€ 29.74 in stock 2 new from €29.74

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Madera de MDF de alta calidad, protección del medio ambiente, según el estándar E1.

El estante de pared es resistente a la humedad, no se deforma fácilmente y tiene una gran capacidad de carga.

Los tableros sean uniformes y lisas para libros, CD, flores y otras cosas pequeñas. Puede usar el estante en cualquier lugar, ya sea en la sala de estar, la oficina, el dormitorio, el baño, el cuarto de niños, el pasillo o en la cocina. Se armoniza maravillosamente con los estilos de decoración modernos.

Fácil instalación, fijación oculta sin ángulos visibles, Con tornillos, tacos e instrucciones, el estante de pared se puede unir sin problemas a la pared.

Dimensiones: 25 * 25 * 52.4cm; Espesor del material: aproximadamente 1.5 cm

HORLIMER Estanteria Pared de Madera Maciza, Set de 3, Estantes Flotantes Rusticos con Metal, Baldas como Organizador y Decoracion de Cocina, Baño, Salon, Despacho € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【AHORRA ESPACIO】Estas baldas colgantes de madera aprovechan al máximo el espacio vertical. Juegan un papel de organizador y mejoran el almacenaminto de su hogar o despacho.

【DISEÑO CLÁSICO】 El disño rustico y clásico hace posible que las estanterías flotantes de almacenamieto pegan con todos los tipos de estilo de decoración.

【USOS AMPLIOS】Además de poner las repisas de pared en su cocina o baño, también puede ponerlas en su salon, cuatro, bar, pub y oficina como organizador y decoracion.

【MONTAJE FÁCIL】Ofrecemos los instrumentos y las instrucciones para el montaje de estantes mural, es muy fácil si sigue con las instrucciones.

【DIMENSIÓN】En este pack de estantería de almacenaje hay 3 piezas, la grande es 41.3x13.5x14 cm, la media es 33.8x12.3x13 cm y la pequeña es 27.5x11.5x11.7 cm.

Dawoo Estantería Flotante de Pared, acrílico, Flotante, Montaje en Pared,Estante De Especias para Estantería para Niños Dormitorio(Transparente, 5X40CM-6 Pack) € 21.99 in stock 2 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Alta capacidad,Tiene muchos usos】 : Para belleza: 6 estantes tienen capacidad para 66-90 botellas de esmalte de uñas (el número real puede variar según el tamaño y la forma de las botellas). Para el hogar / la cocina, si a su hijo le encanta coleccionar y tiene una gran variedad de figuras, libros de cuentos para niños, libros ilustrados, estas estanterías de guardería flotantes son perfectas para exhibir casi cualquier cosa en la habitación de su hijo o guardería

【Construcción robusta】: cada estante Bellamente diseñado a partir de una sola pieza de acrílico de grado superior superior, rápido y fácil de colocar en la pared. Ahorro de espacio, montaje en pared, diseño moderno de pantalla y almacenamiento para todos sus esmaltes de uñas, paletas, aceites esenciales, sombras de ojos, lápices labiales, cosméticos, libro de cuentos para niños, libro ilustrado, condimentos y más. Peso del producto 1.2 kg

【DESMONTABLE Y FÁCIL DE LLEVAR】 - Con su peso ligero, se puede montar en cualquier lugar por separado o juntos, como un armario de lino, mueble de baño para uso doméstico y de jardín, nuestros productos no temen que el agua salpique sobre él, lo que es más, puede montarlo en la pared por una sola persona, sin ningún esfuerzo notable. Solo necesita 10 minutos Fácil de montar en cualquier pared usando el hardware de instalación apropiado (no incluido)

【Cree un rincón de lectura】: El juego de 6 estantes de acrílico transparente de 40 cm para niños se puede escalonar en la misma pared o usar en diferentes habitaciones para una solución asequible y versátil para organizar más de una vez. Con los libros favoritos de su hijo siempre en exhibición, lo alentará a leer, prepararlo para la escuela y motivarlo para que sea un estudiante productivo con estas repisas para libros.

【SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 100% GARANTIZADA】: Nuestro equipo hace el mejor servicio, el mejor uso de acrílico, si la calidad y los problemas de daños en el transporte pueden disfrutar incondicionalmente, elija un servicio de reemplazo o reembolso en Dawoo sin problema. Así que hoy puedes estar seguro de comprar.

PNNP Estanteria de Pared Metal Set de 3, Estante Flotante Retro Oro, Baldas Pared sin Agujeros Colgante y Almacenamiento en Salon, Cocina, Baño, Habitacióninfantiles(Grande Mid Pequeña) € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ [3 Repisas de pared] 3 tamaños diferentes de estantes de pared dorados 42 x 14 x 14 (grande) 30 x 12,5 x 14 cm (medio) 18 x 11 x 14 cm (pequeño) con 6 ganchos y 6 clavos sin costura, fácil de instalar y uso, adecuado para decoración de paredes y vida ordenada.

✅ [Material]: el estante flotante de hierro forjado dorado está hecho de acero inoxidable, que es resistente al óxido y la corrosión en varios ambientes húmedos. Es más duradero que los estantes de plástico o madera. El diseño hueco y el diseño de la barandilla evitan que los objetos se caigan. , y es fácil de limpiar

✅ [Fácil de instalar] Hay dos formas de instalar la pared del estante: ganchos pegados y clavos que no dejan marcas. El método de instalación no requiere perforación. Este tipo de gancho adhesivo tiene una fuerte fuerza adhesiva, la carga máxima es de 15 kg y no es fácil caerse. Por supuesto, también puede utilizar el método de instalación de clavos que no dejan marcas La ventaja de este método de instalación es que es adecuado para más paredes.

✅ [Función de gran alcance] Cuelgue el estante sin taladrar agujeros para decorar y organizar las necesidades diarias. Cada estante se puede usar solo o en combinación. Se puede instalar en diferentes lugares según sus necesidades. Se puede utilizar en cocinas y dormitorios pequeños, salas de estar, baños, salas de estudio y otras escenas para mostrar todos los pequeños elementos que desee, como: marcos de fotos, coleccionables, juguetes. , arte, libros, accesorios de cocina Espere.

✅ [Servicio al cliente] Si el incidente desafortunado es que hay un problema con su pedido, comuníquese con nosotros y estaremos encantados de resolver el problema por usted. READ Los 30 mejores Banqueta Piano Regulable capaces: la mejor revisión sobre Banqueta Piano Regulable

SONGMICS Estante de Pared, Estantería Flotante con 2 Cajones, Acabado de Alto Brillo, Capacidad hasta 15 kg, 65 x 15 x 10 cm, para Entrada, Salón, Cocina, Blanco LWS65WT € 42.99 in stock 2 new from €42.99

8 used from €31.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LOGRAR MÁS CON MENOS: ¿Quieres añadir un poco de estilo a una pared en blanco? ¿Desea lucir una buena decoración? ¿Necesitas esconder objetos ocultos? Puedes disfrutar de todos ellos con este estante de pared de 2 cajones

SOPORTE SEGURO Y FIABLE: Equipado con tapones, los cajones no se pueden sacar completamente, manteniéndole seguro; fabricado con madera de ingeniería, este estante de pared durará por muchos años

USARLO EN TODAS PARTES: Úsalo en la entrada para las llaves, ponlo en la sala de estar para las fotos enmarcadas, o móntalo debajo de un espejo de tocador para crear tu área de estilo....depende de ti

FÁCIL DE INSTALAR: No requieres montaje; esta estantería flotante sale de la caja, todo lo que necesita es fijarla a la pared con los tornillos y los herrajes para colgarla, luego puede colocar los artículos en la parte superior

QUÉ HAY EN LA CAJA: Un estante de pared con 2 cajones y un acabado de alto brillo para darle sabor a tu casa

PNNP Estanterias de Pared Set de 3 Estantes Flotantes, Estanterias Metalicas Almacenaje, Decoración Pared, para Dormitorio, Salón, Cocina, Oficina,Baño(Negro con Tablero de Madera) € 27.49 in stock 1 new from €27.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅【Establecer combinación】 3 bastidores flotantes de diferentes tamaños, el borde más grande es 43x13x16cm, seguido de 33x12x15cm, el borde más pequeño es 23x11x14cm y está equipado con 8 tornillos de expansión, 6 ganchos, 6 clavos sin rastro. La capacidad de carga del tornillo de expansión es de aproximadamente 10 kg, la carga del gancho adhesivo es de aproximadamente 4 kg y el peso del clavo sin rastro es de aproximadamente 5 kg. Utilice el hardware ensamblado provisto para la instalación.

✅【Material de Alta Calidad y Ecológico】Hechos a base de madera respetuosa con el Medio Ambiente y estanterias metalicas, Bañado en laca de alta calidad y brillo la superficie es lisa y resistente al agua y la humedad.La superficie de la estanterias pared es muy duradera y es particularmente fácil de limpiar.

✅【Decoración de Pared】Este estante pared funcional está lleno de modernidad y diseño y se puede utilizar en diferentes estilos de espacio para almacenar obras de arte personales, objetos pequeños, plantas y libros.le da un estilo moderno, tradicional, industrial, rústico o natural con un aspecto sofisticado y rústico.

✅【Ahorro de Espacio】Estanterias de pared set de 3 ,puede acomodar múltiples objetos con una buena vista del espacio,los estanterias metalicas pueden crear una sensación adicional de espacio sin ocupar espacio, prácticos estantes de pared adecuados para estudios, dormitorios o salas de estar pequeñas, fáciles de adaptar a sus necesidades.

✅【Instalación de 3 tipos】 Hay 3 tipos que puede elegir para instalar los estantes. Gancho adhesivo adhesivo adecuado para paredes lisas, el peso máximo es de 5 kg; No hay clavos para marcar adecuados para pintar paredes con látex, el peso máximo es de 5 kg; Tornillos de expansión adecuados para paredes solitarias o superficies rugosas y resistentes, el peso máximo es de 10 kg.

Modul'Home 6RAN790BC - Estantería para Colgar (Tablero DM, 25 x 22,8 x 3,4 cm), Tablero/Madera DM, Negro, 25 x 22,8 x 3,4 cm € 8.50 in stock 1 new from €8.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estante de pared flotante hecho de madera

Permite combinar la decoración y el almacenamiento

Sistema de fijación de metal invisible

Dimensiones del estante de 25 x 22.8 x 3.4 cm

En Maderas - Estantería de Pared, Repisa de Pared, Balda Flotante (40x20x20 cm) € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estante de pared flotante de madera 40 x 20 x 20 cm (largo x ancho x alto) con acabados lijados y hechas a mano por artesanos con más de 20 años de experiencia

Las paredes vacías hacen que una habitación parezca incompleta, utiliza ese espacio para completar el diseño y crear un perfecto salón.

En el salón para las fotos, en el dormitorio para los trofeos, en la entrada para lo del día a día, en la cocina para las especias, en definitiva, se adaptan a todas sus necesidades tanto de decoración como de organización.

Solo usamos madera natural 100% para nuestros productos esto crea un soporte robusto y duradero, por eso soporta hasta 10-15 kg de peso

Fácil montaje, aprieta 4 tornillos en los agujeros de cada lado y si requiere ayuda siempre puede contactar con nuestro soporte técnico que le ayudará con lo que necesite.

VASAGLE Estantes de Pared, Estantería Flotante Industrial de Pared, Juego de 3, Soporte de Exhibición Estable para Sala de Estar, Baño, Cocina, Marrón Rústico LWS33BX € 29.99

€ 28.99 in stock 2 new from €28.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ES LA HORA DEL ESPECTÁCULO: Compraste algunas piezas de decoración agradable para animar tu hogar, sólo para encontrar todo lo que todavía termina en cajas o armarios? Es hora de montar este juego de 3 estantes de pared, ofrecerles un escenario y exhibirlos con orgullo

AÑADE UN TOQUE RUSTICO: Sí, tus queridos coleccionables son el protagonista de la exposición, pero también es por lo que necesitas estos llamativos estantes para redondear el aspecto; la llamativa combinación de estantes de estilo rústico y marco negro acentuará lo que se exhibe

LOS MATERIALES HABLAN POR SÍ MISMOS: Con soportes duraderos de madera y hierro para un soporte duradero, los estantes montados en la pared funcionan a la perfección incluso cuando están repletos de libros, plantas en macetas, especias o artículos de tocador

MANTIENE LA VIDA FÁCIL: La vida no debe ser compleja, por lo que hemos diseñado los estantes de pared para que sean fáciles de montar con sólo unos pasos; dos formas de montaje (el marco metálico superior o inferior) te ofrecen más opciones, incluso cuando la vida no lo es

Vencipo Estantería de Pared de Madera para Organizador Especiero Cocina con 8 Ganchos Almacenaje, Estanteria Baño con Toalleros Accesorio, Estante Flotante para Decoracion Habitacion. € 33.99 in stock 1 new from €33.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ESTANTES IDEALES PARA DECORAR EL HOGAR: nuestro estante de pared de madera rústica ofrece un gran espacio de almacenamiento y se puede exhibir en su cocina, sala de estar, dormitorio, baño, cuarto de lavado, garaje, estante para llaves de entrada y más.

ESTANTE DE COCINA EN LA PARED: este estante de mostrador de cocina también será una adición asombrosa a su cocina, ya que puede organizar sus utensilios de cocina, tazas, olla y sartén con ganchos, especias y latas en madera. este estante también se utiliza como un soporte de toalla de papel cuando retire los ganchos.

ESTANTES DE LA PARED DEL BAÑO: hay un riel de madera para toalla o papel en el baño cuando no tienen ganchos. puede tener suficiente espacio para colocar muchas cosas, como artículos de tocador, toallas, artículos diversos, pequeños electrodomésticos.

ESTANTERÍA FLOTANTE RÚSTICA: diseñada en estilo rústico y retro con acabado en madera y estructura de acero mate negro, también viene con una barra de madera y 8 ganchos resistentes para la cocina o el baño.

INSTALACIÓN FÁCIL: fácil de instalar con todos los dispositivos de montaje incluidos, siga las instrucciones en detalle. midiendo 42cm x 15cm x 32cm.

VASAGLE Estante Flotante, Estante de Pared para Libros, Fotos, Decoraciones, 40 x 20 x 3,8 cm, MDF, para salón, Cocina, Pasillo, Dormitorio, baño, Blanco LWS24WT € 19.99

€ 18.99 in stock 2 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Para una decoración adorada: Limpia el polvo de tus queridas fotos familiares y dales un lugar para brillar en este estante de pared flotante. Con una longitud de 40 cm y una capacidad de almacenamiento de hasta 10-15 kg de peso, tus libros, decoraciones, CD, especias y los demás utensilios se pueden exhibir en él maravillosamente

Captura de ojos: Este estante de pared simple y moderno en color blanco no es solo para sostener tus decoraciones, sino que también es una decoración en sí misma. Ya sea que tengas uno en la sala de estar, dormitorio, pasillo o en la cocina, seguramente llamará mucha atención de los visitantes

Soporte robusto: Aunque una buena apariencia es importante, lo importa más es lo que tiene en su interior. Por ese motivo hemos diseñado este estante de pared hecho de MDF de alta calidad para ofrecer un soporte robusto y duradero

Montaje sencillo: Si VASAGLE pudiera tener un segundo nombre, sería Conveniente. Con piezas numeradas, instrucciones detalladas, y montaje en pocos pasos, puedes tener este estante flotante listo en poco tiempo

Qué hay en la caja: Un elegante estante flotante, de fácil montaje, y la forma perfecta de arreglar tu espacio vital. No esperes más, añade este estante de pared a tu casa hoy mismo

Estante colgante de madera | Estantería de cuerda montada en la pared | Estante Boho Chic | Repisa rústica de cuerda de yute | Accesorios incluidos | M&W 2 Tier € 15.29 in stock 1 new from €15.29 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔️ ESTANTE COLGANTE: si está buscando una forma elegante de exhibir sus marcos de fotos o macetas pequeñas, el estante colgante de madera Maison & White proporciona una excelente solución de almacenamiento al tiempo que brinda una sensación rústica y elegante a su hogar.

✔️ ESTILO BOHO-CHIC: el estante colgante de madera es un enfoque diferente para el almacenamiento en la pared, ya que su diseño vintage mejora su habitación con un estilo boho-chic e intemporal.

✔️ ACCESORIOS INCLUIDOS: con su nueva estantería rústica, recibirá 2 ganchos para clavos para que pueda colgar su estantería con facilidad y sin complicaciones.

✔️ TAMAÑO: cuelgue hasta 78 cm. 44 cm de ancho x 13 cm de profundidad. Puede contener hasta 5 kg.

✔️ GARANTÍA DE 2 AÑOS: el estante colgante de madera Maison & White viene con una garantía del fabricante de 2 años.

Estanteria Pared Blanca Mate 100 x 53 x 20 cm Estante Flotante – RICOO Libreria almacenaje WM051-WM € 57.18

€ 42.49 in stock 2 new from €42.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ó: Este modelo es una librería colgante pequeña y moderna para colgar en la pared. 4 compartimentos ofrecen mucho espacio para guardar decoracion hogar y más.

Á: El organizador mural ofrece espacio en diferentes repisas. Las baldas son perfectos para libros, juguetes, plantas o altavoces. También puede utilizarse como soporte para CD o DVD.

: Accesorio moderno y decorativo para el salon, el habitación dormitorio juvenil, pasillo, recibidor entrada, comedor la oficina o para la organización de la cocina, por ejemplo, como especiero.

: Los atornillamientos internas y los cubre tornillos en el color correspondiente completan el diseño.

: Este mueble de madera aglomerada sólo apto para el uso interior. Dimensiones: Ancho 1000 mm, alto 530 mm, profundidad 200 mm. READ Los 30 mejores Succionador De Clítoris Con Vibrador Satisfyer capaces: la mejor revisión sobre Succionador De Clítoris Con Vibrador Satisfyer

Amazon Brand - Umi Estanteria de Pared de Madera Maciza, Estante Flotante Rustico con Metal, Organizador Colgante y Decoracion de Hogar, Cocina, Salon, Baño, Set de 2 € 26.99

€ 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Buena Calidad y Ahorra Espacio: Hechas de madera maciza sintética, estas baldas flotantes provechan al máximo el espacio vacío vertical y crean un almacenamiento para organizar sus artículos con elegancia.

Decoración Especial: Puede usar estes estantes colgantes como decoracion hogar, y hace su lugar un sitio único.

Estante Pared Multifuncional: Se puede poner en diferentes lugares que quiere, tales como habitaciones, sala de estar, cocina, baño, pasillo de entrada, despacho, y etc.

Fácilidad de la Instalación: Vienen con el paquete las herramientas y instrucciones claras del montaje, puede instalar la estanteria mural en unos minutos sin dificultad.

El Paquete: Incluye 2 piezas de repisas de pared, la grande: 40,7x12,8x14,7 cm y la pequeña: 33,2x12,6x13,0 cm.

SONGMICS Estante de Pared, Estante Flotante con 3 Cajones, Estantería para Pasillo, 80 x 15 x 10 cm, para Entrada, Salón, Cocina, Pintura de Alto Brillo Blanco LWS085W01 € 46.99 in stock 1 new from €46.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features UN ESTANTE, TRIPLE BENEFICIO: ¿Presume de tus amados recuerdos? ¡Puedes apostar! ¿Arrojar pedacitos y piezas que no se ven? No hay problema. ¿Añadir algo de estilo a tu pared en blanco? Bueno, eso es un hecho

SOPORTE SEGURO Y FIABLE: Equipado con tapones, los cajones no se pueden sacar completamente, manteniéndole seguro; fabricado con madera de ingeniería de grado E1 y cubierto con pintura de calidad, este estante de pared durará por muchos años

USARLO EN TODAS PARTES: Úsalo en la entrada para las llaves, ponlo en la sala de estar para las fotos enmarcadas, o móntalo debajo de un espejo de tocador para crear tu área de estilo....depende de ti

FÁCIL DE INSTALAR: No requieres montaje; esta estantería flotante sale de la caja, todo lo que necesita es fijarla a la pared con los tornillos y los herrajes para colgarla, luego puede colocar los artículos en la parte superior

QUÉ HAY EN LA CAJA: Un estante de pared flotante de SONGMICS con 3 cajones para añadir espacio extra de exhibición y almacenamiento mientras arreglas tu casa

KELZIA Estantería para Pared en Forma de U-Set de 3 Estantes Flotantes-Juego de Baldas para Libros y Objetos de decoración- 3 Repisas auxiliares (Blanca) € 24.87 in stock 1 new from €24.87

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features AHORRO DE ESPACIO: ¿Harto de tener siempre sus objetos pequeños desperdigados por la casa? Utiliza tus paredes de forma eficiente. Nuestra Estantería KELZIA en forma de U puede ayudarte! Dimensiones: 22 x 10 x 7 / 32x 10 x 8.5 / 42 x 10 x 10.(Largo x Ancho x Alto). NO NECESITA MONTAJE.

MATERIAL DE ALTA CALIDAD y ECOLÓGICO: Hechos a base de madera MDF de clase E1 respetuosa con el Medio Ambiente y PVC . Bañado en laca de alta calidad y brillo la superficie es lisa y resistente al agua y la humedad.

DISEÑO MODERNO EN FORMA DE U: Decoración y estante de almacenamiento en uno puede almacenar plantas artificiales, juguetes, artículos decorativos, copas de trofeo y marcos de fotos, etc.; Es práctico y estético, adecuado para la sala de estar, el recibidor, el dormitorio, la cocina y el baño, etc.

FÁCIL DE MONTAR Y DE LIMPIAR: Todos los accesorios están incluidos y el set de estantes es muy fácil de instalar, sin conectores visibles ni herrajes colgantes. Puede lavarlo directamente con un paño húmedo. Ligero y gran capacidad de carga el tablero tiene el espesor de 1,2 cm, la capacidad de carga es de 3 kg, se pueden colocar decoraciones pesadas sin ningún problema.

100% GARANTÍA DE SATISFACCIÓN - Estas Estanterías fueron hechas para satisfacer tus necesidades y estamos seguros de que te gustarán. Pero en caso de que encuentres algún problema, contáctanos.

Hoofaway Estantería de Pared, 3PCS Estantería Colgante, Estantes Flotantes en Madera Decoración de Pared, Ideal para Dormitorio, Sala de Estar, Estudio, la Sala de Estar, la Oficina en el Hogar € 19.99

€ 15.29 in stock 1 new from €15.29

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ☽ Estante de madera: está hecho de madera de gancho de metal para sala de estar, dormitorio, cocina, baño y oficina.

☽ Tablero de madera liso: el grosor del tablero es de 1.1 cm, la superficie está pulida muy suave, no hay que preocuparse por las espinas.

☽ Conjunto de tres piezas: el paquete incluye 3 tamaños diferentes para satisfacer sus diferentes necesidades.

☽ Decoración del hogar: este estante montado en la pared se puede usar para colocar plantas, libros y otros objetos decorativos.

☽ Fácil de instalar: ofrecemos tornillos de montaje que se pueden instalar rápidamente, de acuerdo con nuestras instrucciones.

STOREMIC Estanteria Pared Blanca, Baldas Pared 2 Niveles, Estante Pared de Madera 60cm de MDF, Ideal para Dormitorio, Sala de Estar, Estudio, la Sala de Estar, la Oficina en el Hogar, etc € 39.99

€ 34.99 in stock 1 new from €34.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fácil de instalar - puedes montar fácilmente los estanterias de pared para Wandmit con las instrucciones en pocos minutos, porque Storemic Baldas Pared ofrece todos los accesorios que necesitas

Robusto y duradero - El estanteria pared está hecho de madera MDF her,kann el estante de pared a prueba de fuego, resistente al calor, a la humedad y no se deforma fácilmente. En el estante de la pared también hay dos pequeñas piezas de plástico que pueden evitar las sacudidas

Diseño simple y flexible - estanteria pared blanca mate no sólo pueden hacer su casa más moderna, sino que también se adaptan al diseño diferente del apartamento, aunque este estante de pared es sólo una simple estructura de una sola línea. El tablero de la pared le dará un aspecto perfecto y organizado a cualquier habitación.

Adecuado para diferentes paredes - No importa si se trata de una pared, un muro de yeso o una pared de hormigón. El estanteria pared la pared también puede ser fácilmente instalado. Sólo tienes que elegir los tornillos adecuados según tus necesidades

Muéstrate - puedes mostrar en el estanteria pared de la pared que todas tus cosas favoritas, foto de la familia, foto favorita, CD, palitos de incienso, etc. (pero no muy pesado, el estante puede llevar los 9 kg más pesados.) Entre las cosas, otras personas pueden conocerte más

WENKO Exklusiv estantería mural - 2 barras, Acero, 26 x 44 x 54 cm, Cromo € 39.99

€ 16.29 in stock 5 new from €16.29

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dos repisas de chapa perforada para poner utensilios cosméticos y de baño

Dos toalleros de barra movibles

Cromo, incl. tornillos y espigas

Medidas (ancho x altura x profundidad): 26 x 44 x 54 cm

Gadgy ® Estanteria Pared Redonda l con 4 estantes l Estantes Flotantes de Pared l Madera 100% Natural y Metal Soldado Firme l Estilo Industrial/Escandinavo l Ø 42 x 10 cm € 43.90 in stock 1 new from €43.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DECORARLO A SU MANERA: Llene la estanteria pared con todos sus pequeños objetos preciosos, como fotos, recuerdos, postales y artes caseras. ¡Convierta esta parte en su pared en un verdadero centro de atención completamente adaptado a su gusto! También es adecuado para un espacio de almacenamiento práctico, como un elegante estante de especias en la cocina.

CONFIGURACIÓN INMEDIATA: La Estante de pared Redonda es fácil de configurar ya que el estante de pared ya está completamente ensamblado. Lo único que le queda por hacer es elegir el mejor lugar de su casa y colgar la estanteria pared madera allí con los pernos y tornillos de expansión incluidos.

DURABLE Y ALTA CALIDAD: Hecho a mano con madera de Paulownia resistente y un marco de metal soldado extra grueso que nunca se deformará, lo que hace que el marco de la pared sea estable y robusto. Consiste en 4 estantes de madera en cuatro niveles diferentes para exhibir sus artículos favoritos. Debido al diseño industrial / escandinavo, también es fácil de combinar con sus otros muebles.

PONGA SUS ARTÍCULOS PERSONALES EN EL PUNTO DE MIRA con esta hermosa estanteria de pared ¡Haga hincapié en sus artículos pequeños favoritos con esta estanteria madera pared y sus amigos y familiares definitivamente los notarán! Además de la hermosa apariencia del estanteria redonda pared, también crea orden y orden y es increíblemente útil para almacenar cosas pequeñas.

GARANTÍA DE 1 AÑO: Si cree que hay algún problema con este artículo, contáctenos y estaremos encantados de resolver el problema por usted.

