Los 30 mejores micro usb otg capaces: la mejor revisión sobre micro usb otg

Rii F1 Cable OTG Micro USB, Color Negro (ES-OTG)

€ 9.99
€ 7.99

Amazon.es Features Multifunctional: F1 Micro USB Host OTG cable is designed for Smart TV

Particularity: This OTG cable has 2 ports and 1 plug, Female Micro Port, Female USB Port and Male Micro Plug

Compact and portable: the length for each cable is 7.88in, whose length and size allows you to place it any where at the most convenience.

High quality environment-friendly ABS material and 0.3mm bronze cable; the adoption of nickel coating allows the plug and ports to be resistant to rust even after very long term use

iJiZuo 2 en 1 OTG Adaptador USB C/Micro a USB, USB C a USB Hembra, Cable Adaptador Micro a USB OTG Compatible con iMac Android Google Samsung Galaxy y Más € 4.99

Amazon.es Features El cable adaptador USB hembra proporciona un puerto USB C y un puerto Micro USB para que pueda conectar fácilmente cualquier periférico USB-A existente (unidad flash, disco duro, teclado, mouse, concentrador, receptor bluetooth) a su teléfono inteligente Type-C / Micro, tableta, computadora portátil, cámara, etc.

Adaptador OTG, no es necesario instalar software, solo conéctelo y reprodúzcalo. Nota: No se puede utilizar para cargar, solo para transmisión de datos.

Material Duradero: El nailon cable trenzado es flexible, de alta resistencia y sin enredos para una larga vida útil.

de una longitud de 18 cm, es perfecto para llevarlo a donde necesites.

Compatibilidad Amplia: compatible con la mayoría de los teléfonos inteligentes habilitados para USB-C, teléfonos inteligentes habilitados para micro, tabletas y computadoras portátiles como MacBook Pro 2020/2019/2018, MacBook Air 2020/2018, Google Pixel , LG V30 / G6, Samsung Galaxy S9 / S10 / S10 +, Note 10/10 Plus, Huawei P20 / P20, teléfono Essential, Chromebook, Pixel, etc.

AuviPal Adaptador Micro USB a USB 2 en 1 (cable OTG + cable de alimentación) para Fire Stick, Playstation Classic y más - Paquete de 2 € 8.99

Amazon.es Features Especialmente diseñado para añadir cualquier periférico USB a tus dispositivos host.

Nota: no puede cargar ningún teléfono o tableta al mismo tiempo, por lo que solo es compatible con OTG si lo compras para teléfono o tableta.

Capacidad de expansión: añade cualquier periférico USB como teclados, unidades flash, discos duros externos, lectores de tarjetas USB, adaptador Ethernet USB, controladores de juegos o lo que sea a tus dispositivos host con este cable USB OTG 2 en 1 de longitud perfecta de 6 pulgadas.

Plug and Play: simplemente conecta el puerto micro USB macho a tus dispositivos host y el puerto micro USB hembra a tu cable de alimentación USB, entonces está listo para usar. Configúralo en minutos sin ningún esfuerzo o configuración adicional.

Servicio al cliente 24/7, añádelo al carrito y obtén el cable micro USB 2 en 1 AuviPal ahora Nota: Por favor, asegúrese de que sus dispositivos admiten la función OTG antes de hacer un pedido

Bytelectro Cable Adaptador Micro USB OTG compatible con Dispositivos USB OTG

Amazon.es Features IMPORTANTE En algunos dispositivos, es necesario tener activado el USB limpieza n laConfiguración, Desarrollador de Android

Puedes convertir la conexión de tu smartphone o tablet en un puerto USB con el que utilizar cualquier dispositivo que sea compatible con un puerto USB.

CABLEPELADO Cable OTG Micro USB Android | Adaptador Micro USB Macho a Hembra 2.0 OTG | Alta Velocidad | Compatible con Android Samsung, HTC, Sony, Motorola, LG, Nokia, Aquaris, Tablet | Negro | 20 cm € 4.30

Amazon.es Features [USO] Permite que su dispositivo Android actúe como un host de PC y le permite hacer algunas cosas geniales, como transferir archivos desde o hacia una unidad flash externa / lector de tarjetas / Pendrive, jugar juegos con cable o Los controladores inalámbricos Xbox One y PS4 controlan el dispositivo Android con el teclado y el mouse, obtienen acceso a las fotos / videos almacenados en su cámara sin necesidad de sacar las tarjetas SD. Más conveniente.

COMPATIBLE con Galaxy S7 / S7 Edge / S6 / S6 Edge / S5 / S4 / Note 5 / Note 4 / Note 3 / Galaxy Tab S2 / Tab3 T3100 / T3110 / P5200 / P5210 / P5220 / 7 / 5 / P10 Lite / Mate 8 / Z5 / Z4 / Z3 / Z2 / NVIDIA Shield Tabletas y otras tabletas y teléfonos inteligentes (OTG) con conexión Micro USB

[CARACTERÍSTICAS] El cable USB 2.0 con conector USB-A y micro USB-B admite velocidades de transferencia de datos rápidas de hasta 480 Mbit/s READ Los 30 mejores Huion New 1060 Plus capaces: la mejor revisión sobre Huion New 1060 Plus

ANDTOBO 【2 Piezas 2 en 1 Micro USB OTG Adaptador con alimentación para Fire Stick/Host Dispositivos etc- Negro € 8.99

Amazon.es Features ✔ Nota: no carga teléfonos o tabletas. Si se utiliza en un teléfono celular, solo soporta la función OTG.

✔ Aplicable: añade periféricos a tu dispositivo host. Como teclados, mouse, unidades flash (el formato debe ser FAT32), discos duros externos, lectores de tarjetas USB, adaptador Ethernet USB, controladores de juego.

✔ Ventaja: el puerto micro hembra proporciona alimentación para periféricos USB. Asegúrate de que la batería de tu dispositivo no se agote tan rápido como otros cables OTG normales.

✔Expansión: cable OTG para Fire Stick compatible con los dispositivos de transmisión y medios más populares. (No palos de primera generación).

✔ Paquete: 2 adaptadores USB Fire Stick. Confirma que tu dispositivo es compatible con la función OTG antes de comprar.

Nano Cable 10.01.3600 - Cable USB 2.0 OTG acodado (On-The-GO), Tipo Micro B/M-A/H, Macho-Hembra, Negro, 15cm

Amazon.es Features Cable USB 2.0 OTG con conector acodado tipo Micro USB B macho a USB A hembra

USB On-The-Go (OTG) permite a los dispositivos USB actuar como servidores

USB: 2.0, velocidad de transferencia de datos de 480 Mbit/s

Longitud de cable: 0.15 metros

KiwiBird Micro USB (Macho) a USB 2.0 (Hembra) Adaptador de Alta Velocidad OTG para Android Smartphone/Tablet con función OTG ***Pack de 2*** € 5.99

Mepsies Adaptadores USB C (4 Piezas), Adaptador USB C a USB 3.0 OTG, Adaptador Micro USB a USB C Compatible con MacBook Pro, Samsung Galaxy, Celulares, Portátil, PC, en el Coche y Más (Negro) € 6.99

Amazon.es Features Combo de Adaptadores USB C: Adaptador USB 3.0 hembra a USB-C macho x1, Adaptador USB C hembra a USB 3.0 macho x1, Adaptador Micro-USB hembra a USB-C macho x1, Adaptador USB-C hembra a Micro-USB macho x1. Compatible con cable USB, unidad flash USB, lector de tarjetas USB, teclado USB, mouse, etc.

Este adaptador USB C a USB 3.0 OTG funciona con teléfonos, tabletas, computadoras portátiles y más. Plug and play, admite la función USB OTG (On-The-Go), la transferencia de datos se vuelve tan fácil. El adaptador USB-C hembra a USB-A macho soporta hasta 3A Max.

Paquete de 4, Negro. Puede tener algunos adaptadores USB-C en casa, en la oficina o en el automóvil para satisfacer las necesidades de diferentes ocasiones.

Estos adaptadores USB-C convierten libremente el puerto USB estándar normal, el puerto USB-C y el puerto Micro USB, y lo encontrará muy conveniente. El adaptador USB a USB C presenta un cuerpo de aluminio y un cuerpo de plástico, refinado y duradero, pequeño y portátil.

Adaptador USB-C OTG: compatible con MacBook, Samsung Galaxy S8/S9/S10/S20/S21/S22, etc., Note 8/9/10/20, etc., Google Pixel 2/3/4 XL/5/6, etc., Huawei, OnePlus, etc. Se puede utilizar como adaptador de memoria USB para teléfono móvil. Si tiene alguna pregunta sobre este producto, no dude en contactarnos y la resolveremos por usted.

SUYAMA USB OTG Adaptador para TV Stick 4K,All-New TV (2017), Nintendo Classic Mini, Sony Playstation Classic - Adaptador Micro USB HUB con Fuente de alimentación € 11.90

Amazon.es Features 【Multifuncional】 Micro USB Host OTG HUB está diseñado para TV Stick, TV Stick 4K, Nintendo Entertainment System NES Classic Edition,Sony PlayStation Classic, y se puede usar para cargar la batería y transferir datos. (No apoyes con stick gen 1(FCCID: 2ABDU-0509), Roku Stick/Express, HD 10 o cualquier otra tableta o teléfono celular)

【Capacidad de expansión】 Agregue cualquier periférico USB como teclados, mouse, unidades flash, discos duros externos, lectores de tarjetas USB, adaptadores de Ethernet USB, controladores de juegos o lo que sea a sus dispositivos Host con este adaptador USB OTG perfecto

【Plug & Play】 Sin controlador, no necesita instalar ningún programa de controlador para el adaptador OTG, simplemente conéctelo y juegue; Simplemente lo enchufas, luego funciona. Sin problemas de canal, sin problemas de frecuencia, sin problemas de interferencia, sin problemas de tipo de seguridad

【Alta calidad】 Material ABS + PC respetuoso con el medio ambiente y cable de bronce de 0.3 mm; La adopción del recubrimiento de níquel permite que el tapón y los puertos sean resistentes al óxido incluso después de un uso a largo plazo

【Soporte al Cliente Estupendo】 Soporte de garantía de primer nivel sin ningún costo adicional. Servicio al cliente rápido y de fácil acceso para resolver sus problemas en 24 horas. Aviso: """""""" TUSITA Go """""""" es el distribuidor exclusivo que está autorizado para vender este producto SUYAMA, NO ordene este producto a otros vendedores falsificados

UGREEN Cable OTG Micro USB Android, Adaptador Micro USB 2.0 OTG Macho a Hembra Convertidor Compatible con Tablet Galaxy S7 A7 Tab S2 BQ Aquaris M10, Teléfono Móvil, Cámara dji Spark, Grabadora de DV € 11.99

Amazon.es Features Adaptador Magic USB OTG: El cable USB OTG permite que su dispositivo Android actúe como un host de PC y le permite hacer algunas cosas geniales, como transferir archivos desde o hacia una unidad flash externa / lector de tarjetas / Pendrive, jugar juegos con cable o Los controladores inalámbricos Xbox One y PS4 controlan el dispositivo Android con el teclado y el mouse, obtienen acceso a las fotos / videos almacenados en su cámara sin necesidad de sacar las tarjetas SD. Más conveniente.

Compatibilidad Universal: Este adaptador Micro USB OTG está especialmente diseñado para teléfonos / tabletas compatibles con Micro USB 2.0 OTG, incluyendo Galaxy S7/ S7 Edge/ S6/ S6 Edge/ S5/ S4/ J7/ J5/ J3/ A6/ A7, Galaxy S2/ Tab A/ Tab E/ Tab 3, Huawei Honor 9 Lite/ Honor 8 Lite/ P10 Lite/ P9 Lite/ MediaPad T3 / MediaPad M3, LG K8/ Q6/ G4/ G3/ G2, Moto G6 Play / G5/ G4 Plus/ E5 Plus/ E4, Xiaomi Redmi 6A/ Mi A2 Lite/ Redmi Note 4 etc.

Velocidad de Sincronización Más Rápida: El Android Micro USB 2.0 OTG admite una velocidad de transmisión de datos de hasta 480 Mbps, lo que le permite transferir películas HD en segundos y ver películas en su teléfono desde su unidad flash sin ningún tipo de interrupción.

Diseño Portátil: La longitud del cable de 12 cm lo hace más portátil y le permite llevar el adaptador OTG a donde quiera que vaya. Es una opción perfecta tanto si está en casa, en un viaje o en la oficina. (Nota: este adaptador OTG micro usb sólo sirve para los móviles micro usb con la función OTG, NO sirve para móviles con puerto usb tipo c. Este adaptador OTG no vale para HDMI. )

Excelente calidad: El cobre libre de oxígeno proporciona una mejor protección contra las interferencias. El exterior de PVC ayuda a proteger el cable contra daños y deshilachados.

PremiumCord Cable adaptador USB A/hembra – Micro USB/macho 20 cm OTG

Amazon.es Features PremiumCord Adaptador USB A a Micro USB, 0,2 m, OTG

Conectores: USB A hembra/conector micro USB

El cable adaptador USB permite la transferencia directa de datos entre dos dispositivos sin PC.

Puede conectar teclado, mouse, disco flash u otros periféricos USB a teléfonos móviles a través de este adaptador.

Compatible con USB OTG (USB On-The-Go) - para transferir imágenes directamente, música, vídeos, etc.

OcioDual Adaptador Convertidor OTG con Carga Micro USB B 2.0 para AMZ Firestick Fire TV Stick Telefonos Moviles Ratones Teclados Memoria USB Flash Pen Drive Smartphones Tablets Cable On The Go € 5.99

Amazon.es Features Este adaptador permite conectar una memoria flash USB (U Disk) a tu Fire TV Stick con conector de entrada Micro USB, para conseguir espacio extra en el Firestick

Nota: NO COMPATIBLE con discos duros. Este dispositivo solo funciona con el formato FAT32, no funcionará con el formato de datos NTFS. Este producto NO es válido para cargar dispositivos

Además Este adaptador permite conectar teclados, ratones, memorias flash y otros dispositivos que admitan USB 2.0 a teléfonos móviles y tablets con conector Micro USB de 6mm y tecnología On The Go (OTG)

Nota: NO COMPATIBLE con conectores Micro USB de más de 6 mm. Puede comprobar si su movil es compatible con la funcion OTG descargando la APP "OTG CHECKER". Consulte en Internet si su dispositivo es compatible con este adaptador y si es necesaria la instalación de algún programa específico en el dispositivo para su correcto funcionamiento

Permite cargar y transferir datos entre el dispositivo y la memoria flash USB (Fire TV Stick). También reconoce la mayoría de dispositivos USB como unidades flash USB, ratón o teclado (smartphones / Tablets)

Amazon Basics - Cable USB tipo C a Micro-B 2.0 - 15,2 cm - Negro € 8.66

Amazon.es Features Ofrece conectividad fiable para cargar o sincronizar fácilmente una tablet, un smartphone, una cámara digital o dispositivos periféricos USB antiguos con micro-USB.

Diseño reversible: es fácil introducir el conector tipo C en cualquier dispositivo compatible (no importa qué lado va hacia arriba).

El puerto tipo C mide la mitad de ancho y un tercio de alto que el conector USB-A estándar (ligeramente más grande que los puertos Lightning o Micro-USB).

Velocidad de transferencia de datos de hasta 480 Mbps; salida de corriente de hasta 5 V y 3 A.

Certificado USB-IF de cumplimiento con el estándar USB 2.0. .

YACSEJAO Doble cable Micro USB macho a 2 USB hembra OTG divisor para Android Tablet Pc y teléfono inteligente y más € 9.99

Amazon.es Features Cable micro USB a 2 USB: proporciona dos puertos USB-A para que puedas conectar fácilmente periféricos USB-A a tus nuevos dispositivos habilitados para micro USB.

Amplia compatibilidad: te permite conectar dos dispositivos como tu unidad flash, lector de tarjetas, teclado, mouse u otros dispositivos USB-A estándar a un dispositivo habilitado para micro USB simultáneamente. (Teléfonos móviles, computadoras y otros dispositivos)

【Plug and Play】 Conector micro USB reversible. Diseño Plug and Play. No necesita instalación de controlador externo o software. El teléfono móvil se puede convertir fácilmente en una computadora conectando el teclado y el mouse.

Fuente de alimentación para dispositivos externos: Micro USB hembra puede cargar dispositivos externos de alta potencia y teclado y mouse Bluetooth. En caso de que el dispositivo Bluetooth se quede sin energía mientras está en uso.

Nota: la interfaz micro hembra no se puede cargar como un dispositivo conectado a Micro USB macho. Asegúrate de que tu dispositivo Micro USB sea compatible con OTG antes de comprar. READ Los 30 mejores Pen Drive 3.0 capaces: la mejor revisión sobre Pen Drive 3.0

chenyang Micro USB Host OTG 3 puertos Hub adaptador cable con alimentación para Galaxy S5 i9600 Note3 N9000 teléfono celular y tableta € 8.79

Amazon.es Features Puede conectar el ratón o el teclado o el disco flash o lector de tarjetas.

Puede conectar dos dispositivos USB y trabajar al mismo tiempo.

Solo compatible con formato de disco FAT32 para sistema Android.

El interruptor en la posición "Carga": el puerto micro USB puede cargar el teléfono o la tableta, la función OTG está disponible.

El interruptor en la posición "OTG": el puerto micro USB no puede cargar el teléfono o la tableta, la función OTG no es válida.

Seminer Adaptador USB C/Micro a USB, 2 en 1 USB C a USB Micro a USB 3.0 OTG Adaptador Cable Compatible con iMac Android Google Samsung Galaxy y más, Gris

€ 6.99 in stock 1 new from €6.99

Amazon.es Features [Adaptador USB 2 en 1 para Android] El cable adaptador USB 3.0 hembra proporciona un puerto USB C y un puerto Micro USB para que pueda conectar fácilmente cualquier periférico USB-A existente (unidad flash, disco duro, teclado, mouse, concentrador, receptor bluetooth) a su teléfono inteligente Type-C / Micro, tableta, computadora portátil, cámara, etc.

[Cómodo de usar] Adaptador USB On-The-Go sin necesidad de instalar software, solo conéctelo y juegue. Puede transferir archivos entre varios dispositivos con el diseño microcombo usb c, reduce los cables en el trabajo, la vida y los viajes

[Conecta más periféricos] El adaptador USB-C y Micro a USB es ampliamente compatible con la mayoría de los teléfonos inteligentes habilitados para USB-C, teléfonos inteligentes habilitados para micro, tabletas y computadoras portátiles como MacBook Pro 2020/2019/2018, MacBook Air 2020/2018, Google Pixel , LG V30 / G6, Samsung Galaxy S9 / S10 / S10 +, Note 10/10 Plus, Huawei P20 / P20, teléfono Essential, Chromebook, Pixel, etc.

[Calidad superior] Seminer cable adaptador USB está hecho de una elegante aleación de aluminio con una chaqueta trenzada de nailon para soportar giros y tirones diarios, está refinado para admitir más de 10,000 enchufes / desenchufes sin problemas, sin necesidad de preocuparse por conexiones sueltas, lo que garantiza durabilidad y un larga vida útil

[Lo que obtienes] 1 x cable adaptador USB macho a USBC y micro hembra, garantía de reemplazo del producto de 12 meses y servicio al cliente amigable de por vida las 24 horas

2 unidades USB 2.0 hembra a macho adaptador Micro OTG adaptador host OTG Micro USB 2.0 de ángulo izquierdo de 90 grados, compatible con la mayoría de los sistemas

Amazon.es Features Este adaptador tiene una interfaz USB separada, puedes conectar tu cargador o dispositivos USB, como teclado USB externo, ratón, lector de tarjetas, disco U y disco duro móvil.

Soporta la carga del teléfono móvil o tableta OTG.

Fuente de alimentación externa USB para disco móvil. Función OTG de alta velocidad. Rendimiento estable, plug and play.

Vale para Android, Windows y otros sistemas.

Este adaptador tiene un conector de alimentación micro USB adicional para que puedas cargar tu teléfono mientras lo utilizas como dispositivo OTG.

AIYEEN Adaptador USB C/Micro a USB 2 en 1, USB C a USB 3.0, Cable Adaptador USB a Android OTG Compatible con MacBook Pro Android Google Samsung y más, Azul € 6.99

Amazon.es Features 【Adaptador USB Android 2 en 1】El cable adaptador USB 3.0 proporciona un puerto USB-C y un puerto micro USB, por lo que puede conectar fácilmente todos los periféricos USB-A existentes

【Plug and Play】El adaptador USB OTG no requiere instalación de software, puede transferir fotos, videos, archivos y otros datos a alta velocidad, simplemente enchufar y usar

【Compatibilidad Universal】Los adaptadores USB-C y Micro a USB son compatibles con la mayoría de los teléfonos inteligentes USB-C y micro, computadoras portátiles, como MacBook Pro 2020/2019, Google Pixel, Samsung Galaxy S9/S10/S10+, Note 10/10 Plus, Chromebooks, etc

【Conecte más Periféricos】Tales como unidades flash USB, ratones, teclados, lectores de tarjetas, cámaras, impresoras, discos duros y muchos otros dispositivos conectados por USB

【Duradero y Confiable】Hecho de una carcasa de aleación de aluminio de alta calidad con buena disipación de calor y alambre de alta calidad que puede soportar más de 10,000 pruebas de flexión

BORLTER CLAMP Adaptador USB C/Micro USB a USB, Convertidor Micro USB/USB Tipo C a USB 3.0, Cable Adaptador OTG Compatible con MacBook, Teléfonos Android y más, Negro € 5.99

Amazon.es Features Adaptador USB C / Micro USB (macho) a USB (hembra): conectores macho 2-en-1 (micro-usb y usb c), transferencia de datos rápida, compatible con pen drive, teclado USB y otros periféricos y accesorios de computadora. El adaptador OTG resuelve el problema de la transferencia de archivos de manera simple y efectiva.

Con este adaptador USB OTG, el puerto USB clásico y el puerto USB C / Micro USB de los dispositivos periféricos se pueden convertir fácilmente.

Adaptador USB C a USB: compatible con teléfonos, tabletas y portátiles USB-C. Compatible con MacBook, Samsung Galaxy S8/S9/S10/S20, Note 8/9/10, Google Pixel 2/3/4 XL, etc.

Adaptador Micro USB a USB: compatible con teléfonos Android, tabletas y más.

Fácil de usar. No es necesario instalar ningún controlador. Es compatible con la función OTG. Pequeño y portátil, más duradero.

SUNGUY Cable USB C a Micro USB, 1,5 m, OTG, cable de conexión USB, carga dispositivos micro USB, cable de carga tipo C a micro B y cable de datos para dispositivos MacBook Pro y Android, color gris € 8.59

Amazon.es Features Cable OTG de USB C a Micro B: orientación de carga desde el puerto USB-C al puerto micro B, el USB tipo C es el puerto host. Por lo tanto, solo puede cargar dispositivos micro USB. ¡La transferencia de datos funciona en ambos sentidos! Soporte de la función OTG!! Nota: no admite salida vedio

Carga rápida y sincronización de datos: el cable de carga USB tipo C soporta tasas de transferencia de datos de hasta 480 Mbit/s, que se puede cargar rápidamente, 25 %. Más rápido que los cables de carga convencionales,También conecta un teléfono tipo C que admite la función OTG a un teléfono micro USB para datos o carga.

Suave y duradero: este cable USB C a micro USB está equipado con conectores niquelados, carcasa de aleación de aluminio y funda protectora de nailon tejido. Un protector de cola de red largo eficaz en ambos lados del cable de carga USB C a USB B puede desempeñar un buen papel en la protección de flexión.

Dispositivos compatibles con tipo C: compatible con MacBook (Pro), MacBook Air, Surface Go, Lenovo Ideapad 320S, Dell XPS 13/15, Galaxy S20/S9/S9+/S10/S10+/S10e, Samsung Note 8, Note 10 9 8, Moto Z/Z2, LG G5/G6/V20/V30 y otros USB-C. Dispositivos

Dispositivos compatibles con Micro B: ampliamente compatible con smartphones Android Micro USB, tabletas, reproductores de MP3, cámaras, discos duros, lectores electrónicos, amplificadores Fiio DAC, baterías externas, consolas de juegos PS4, controladores Xbox One, Kindle y otros dispositivos micro USB. No compatible con controladores DJI

Adaptador Micro USB a USB 3.0 (Paquete de 2) con Cordón, Seminer Micro USB Macho a USB-A Hembra Adaptador OTG Compatible con Samsung S7 S6, OTG Micro Dispositivos, Unidad Flash, Teclado (Negro) € 6.99

Amazon.es Features 【Adaptador Micro USB On-The-Go】 Adaptador micro USB Plug and play, conecte una unidad flash / mouse / teclado / controlador de juegos a su teléfono inteligente / tableta con puerto Micro USB habilitado para OTG, conviértalo en un dispositivo host para ver la imagen, escuchar música, transferir datos, editar archivos con el mouse o el teclado, sin usar la computadora

【Transferencia de alta velocidad USB 3.0】 El adaptador Seminer USB 3.0 puede alcanzar una velocidad de transmisión de hasta 5 Gbps, 10 veces más rápido que USB 2.0, sincronizar películas, música y más en segundos, el proceso de transmisión no se congela, lo que le permite mejorar significativamente la eficiencia

【Ampliamente compatible】 Compatible con la mayoría de teléfonos y tabletas con conector OTG Micro USB como Samsung Galaxy S7 / S7 Edge / S5 / S4 / S3 / Note 4 / Note 5 / Note 3, Samsung Tab S2 / Tab A 2018, teclado, mouse, Impresora, control remoto y más

【Durabilidad fuerte】 El adaptador micro USB está equipado con un chip de clase A de aleación de aluminio premium, es compatible con más de 10,000 enchufes / desenchufes sin problemas, estable y duradero

【Lo que obtienes】: recibirás 2 adaptadores Micro USB macho a USB-A hembra, 2 cordones para satisfacer tus necesidades diarias de trabajo y vida. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.

SELIACR Adaptador USB C/Micro a USB 3.0, Convertidor USB C a USB 3.0, Cable Adaptador Micro a USB 3.0 OTG Compatible con Samsung Galaxy Android Google Huawei PC iMac € 4.99

Amazon.es Features Adaptador 2en1 OTG: Cable adaptador USB 3.0 macho a USB C y micro hembra,Puede conectar fácilmente cualquier dispositivo periférico USB-A (ratón, teclado, disco duro, impresora, gamepad) a su dispositivo Tipo-C / Micro como teléfono móvil, tableta, ordenador portátil.

Plug and Play:Con alta velocidad de lectura y escritura no espera, el chip interno de alta velocidad está equipado, la velocidad de transmisión es más rápida y más estable.

Amplia Compatibilidad:Compatible con cualquier teléfono Android con conector USB C y conector Micro como MacBook Pro 2020/2019/2018, iPad Pro 2020/2018, Pixelbook, Galaxy Book, Pixelbook, Huawei P20 / P20 Pro, Dell XPS 15 13, Samsung Galaxy Tab Pro, S21, S21 Plus, Galaxy Note20 Ultra S20 S20 + S20, LG G7 G6 G5 ThinQ V30 V20, Google Pixel 2 XL, Pixel C y más.

Seguro y duradero: Este Adaptador 2en1 bien puede evitar la pérdida de datos en el proceso de lectura y escritura de la tarjeta. El conector está soldado y construido con materiales de alta calidad para una máxima fiabilidad y durabilidad.

Proporcionamos 1 año de garantía y 24 horas de servicio al cliente profesional, si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros

OcioDual Adaptador OTG, Cable Negro de Micro USB a Doble Puerto USB 2.0 Tipo A y Conector de Energía para Smartphones y Tablets con Función On The Go, Teclados, Ratones, Udisks € 3.99

IMPORTANTE: Si tiene dudas sobre si su teléfono dispone de la función OTG, puede preguntar al fabricante, buscar información a través de internet o descargar la APP "OTG CHECKER". En algunos dispositivos se necesita de un programa específico para poder utilizar el producto. Este conector solo funciona con el formato FAT32, no funcionará con el formato de datos NTFS

Funcionalidad On The Go: Este adaptador le permite utilizar hasta 2 periféricos USB al mismo tiempo, como memorias flash, teclados, ratones, etc., en su smartphone o tablet micro USB con función OTG. Nota: La longitud del micro USB es de 6mm (estándar). No es compatible con smartphones o tablets que necesiten un cable micro USB especial (más de 6mm)

Velocidad USB 2.0: Utilizar este adaptador es muy rápido y sencillo. Simplemente deberá alimentar el puerto micro USB del adaptador con un cargador micro USB (NO INCLUÍDO) y conectar sus periféricos en los puertos USB Normales (tipo A). El cable está construído con velocidad USB 2.0, por lo que es posible que es posible que los periféricos USB 3.0 o superior no funcionen

Llévelo a todas partes: Este adaptador tiene un tamaño reducido y un peso ligero, por lo que podrá llevarlo a todas partes con usted en su bolso o mochila. Ideal para guardar los datos directamente de su smartphone/tablet a una memoria flash o disco duro USB READ Los 30 mejores Movil Samsung Galaxy capaces: la mejor revisión sobre Movil Samsung Galaxy

PremiumCord Cable adaptador USB, OTG, conector USB a conector micro USB+ conector micro USB, color negro, 14 cm € 6.79

Amazon.es Features PremiumCord Cable adaptador USB, OTG, conector USB a conector micro USB+ conector micro USB

El adaptador le permite conectar una unidad flash, un lector de tarjetas y otros dispositivos de almacenamiento portátiles a su teléfono/tableta.

La reducción también permite alimentar los dispositivos periféricos, ahorrando así la batería del teléfono (no la utilices).

También es posible utilizar un concentrador USB que pueda conectar varios dispositivos USB paralelos, como un teclado, un ratón, una unidad flash, una unidad externa, un lector de tarjetas y otros dispositivos de almacenamiento portátiles

Para que el adaptador funcione correctamente, ¡el teléfono debe admitir OTG!

StarTech.com Cable Adaptador de 12cm Micro USB Macho a USB A Hembra OTG para Tablets Smartphones Teléfonos Inteligentes - Negro € 4.84

Un Conector Usb ‘A’ Hembra

Fabricados Con Pvc Para Mayor Durabilidad

Micro USB HUB Adaptor with Power, SUYAMA 3-Port Charging OTG Host Cable Cord Adapter for Raspberry Pi 2 3 Pi Zero Android Smart Phone Tablet Samsung Galaxy HTC Sony Google LG/Linux € 10.90

Amazon.es Features 【Amplia Compatibilidad】 Compatible con DJI Spark/ Mavic Remote Controller, most OTG Micro USB connector phones and tablets such as Samsung Galaxy-Series with micro-usb port, Google Nexus , ASUS Zen 8/VIvotab Note 8, HTC One M9, Dell, Motorala, Sony, Nokia, Lenovo Yoga/ThinkPad, Acer tab and more, Smart phone four-in-one OTG data cable micro USB splitter a drag four auxiliary power supply

【Mejora tu Dispositivo】 Se expande a 3 puertos USB para Raspberry Pi Zero v1.3 (con conector de cámara) y W (con Bluetooth y Wifi), Orange Pi, ODROID, Banana Pi, Raspbian Jessie Tablet

【HUB Multifunción Compacto】 Hay tres puertos USB, puede insertar un disco U, teclado, mouse y otros equipos (pero no admite la inserción simultánea de dos discos U), y el otro con un micro USB hembra, puede cambiar a el interruptor en U o la fuente de alimentación del teclado

【Realice su Trabajo de Manera Eficiente】 El puerto OTG proporciona una forma sencilla de conectar el teléfono a una computadora con capacidad USB para la sincronización de datos y transferencias de archivos. Tasa de transferencia: USB 2.0, 480/12 Mbps, 1.5 Mbps. NOTA solo para teléfonos inteligentes o tabletas con conector USB Micron

【NOTA】 EVITE CONECTARSE CON EL CARGADOR RÁPIDO. Asegúrese de que la salida del cargador sea 5V (4.7-5.3V) / 2A. El chip dentro del hub se QUEMARÁ si el VOLTAJE> 5.3V

DIGITUS Cable adaptador USB 2.0-0,15 m - USB Micro B (M) a USB A (F) - 480 Mbps - Adaptador USB - Negro € 1.89

Amazon.es Features Color del producto: negro

Adecuado para computador y teléfono

Superficie conector: chapado en níquel

Conexión 1: Micro USB tipo B

Conexión 2: USB tipo A

YRIKE Cable OTG USB C, Adaptador 2 en 1 USB C/Micro a USB 3.0 OTG (Pack de 2) Compatible con MacBook Samsung Galaxy y Más Dispositivos con USB C/Micro € 6.99

Amazon.es Features Adaptador USB 3.0 2 en 1, diseño de interfaz dual USB C y Micro USB, que le permite conectar cualquier dispositivo con puertos USB C/Micro, como unidades flash, ratones, teclados, discos duros, etc.

Transferencia de datos, plug and play, sin necesidad de instalar ningún software, conecte el USB-C/Micro USB del adaptador al puerto USB-C/Micro USB y luego conecte otros dispositivos de puerto USB-A como unidades flash para realizar la transferencia de datos.

Amplia compatibilidad, adaptador USB C y micro USB para smartphone, micro smartphone, tableta, portátil, MacBook, Samsung Galaxy S8/S9/S10/S20, Note 8/9/10 con puerto USB C/Micro, Google Pixel 2/3/ 4 XL, etc. Nota: Su dispositivo debe ser compatible con OTG.

Excelente calidad, carcasa de aleación de aluminio, línea de conversión de malla de nailon de alta calidad, más resistente al desgaste y vida útil más larga.

Recibirás un cable de conversión 2 en 1 * 2. Uno para llevar y otro para guardar en casa. Si tiene alguna pregunta, por favor contáctenos.

AAOTOKK OTG Micro a USB Adaptador,Micro USB Macho a USB 2.0 A Hembra Adaptador OTG (en Movimiento) para Tabletas con Teléfonos Inteligentes Android Más Dispositivos USB y Micro (2Unidades/Negro) € 7.49

Amazon.es Features Cantidad: (Paquete de 2) Tamaño: Largo, ancho, alto (3.1cm * 1.5cm * 0.7cm) Material: carcasa de plástico de aleación de aluminio. De color negro)

Conectores 1: conector OTG USB Micro macho. Conectores 2: conector USB A 2.0 hembra

Transferencia y OTG: convertidor USB 2.0 hembra a micro USB macho, el adaptador OTG versátil es para ver películas, ver imágenes, escuchar música y transferir archivos conectando un controlador de flash o una cámara. Puede sincronizar, cargar y transferir datos. La velocidad de transferencia de datos está en el estándar de USB 2.0 / 480 Mbps / s.

Equipo aplicable del producto: conecte dispositivos y periféricos habilitados para USB tipo A (cámara, concentrador USB, unidades flash, lectores de tarjetas USB, teclados, ratones y más) a dispositivos con micro USB habilitados, como teléfonos inteligentes, tabletas. como Samsung Galaxy S7/S7Edge/S6/S6Edge/S5/S4/S3/Note 4/Note 5 Avant,Samsung Tab S2/Tab A/Galaxy Tab E Lite,Google Nexus 6,ASUS Zen 8/VIvotab Note 8,HTC One M9,Dell,Motorala,Huawei Honor 6X,Honor 6,Mate 8,LG:G4,G3,Q6,G2,G Pro,etc.

(Nota: asegúrese de que su teléfono celular / tableta sea compatible con la función OTG antes de su compra). Plug and play, admite intercambio en caliente. No requiere instalación del controlador. Durable: la carcasa de aleación de aluminio antiarañazos, libre de óxido, proporciona una durabilidad máxima.

