Los 30 mejores nevera para vinos capaces: la mejor revisión sobre nevera para vinos

Cecotec Vinoteca 8 Botellas Bolero GrandSommelier 830 CoolWood, Termoeléctrica, Bajo nivel sonoro y alto rendimiento, Temperatura regulable: 8-18ºC, Panel de control táctil, Display, Eco-friendly. € 149.90

€ 129.00 in stock 9 new from €129.00

4 used from €100.91

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 8 botellas. Espacio interior para 8 botellas. Termoeléctrica. Bajo nivel sonoro y alto rendimiento. Enfría mejor y más rápido, y no te preocupes por ruidos molestos.

Muy silencioso: 35 dB. Muy silencioso y sin vibraciones. Olvídate de ruidos molestos que interfieran en tu descanso o tranquilidad. Temperatura regulable: 8-18 ºC según preferencias.Se adapta a tus necesidades y preferencias en los vinos.

Panel de control táctil: Regula la temperatura, enciende o apaga la luz, elige ºF o ºC y desbloquea. Sencillo de controlar. Display : para la visualización de temperatura Para poder ver a la temperatura que se encuentra la bodega puesta a temperatura y elegir la temperatura cuando la regulan.

Luz LED interior: Podrás ver mejor el interior de la bodega puesta a temperatura.

Environmental friendly: Gas no nocivo con el medio ambiente

Cecotec Vinoteca de 8 Botellas Bolero GrandSommelier 820 CoolCrystal. 23 Litros, Sistema Termoeléctrico de Enfriamiento, Alto Rendimiento, Temperatura Regulable, Luz LED Interior € 129.00 in stock 14 new from €129.00

5 used from €94.14

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Espacio interior: 8 botellas Termoeléctrica. Bajo nivel sonoro y alto rendimiento. Enfría mejor y más rápido, y no te preocupes por ruidos molestos.

Muy silencioso:26 dB. Muy silencioso y sin vibraciones. Olvídate de ruidos molestos que interfieran en tu descanso o tranquilidad. Temperatura regulable: 11-18 ºC según preferencias.Se adapta a tus necesidades y preferencias en los vinos.

Panel de control táctil: Regula la temperatura, enciende o apaga la luz, elige ºF o ºC y desbloquea. Sencillo de controlar. Display : para la visualización de temperatura Para poder ver a la temperatura que se encuentra la bodega puesta a temperatura y elegir la temperatura cuando la regulan.

Luz LED interior: Se apagará después de 10 segundos encendida. Podrás ver mejor el interior de la bodega puesta a temperatura. Bloqueo automático.

Auto defrost. Environmental friendly: Gas no nocivo con el medio ambiente.

Cecotec Vinoteca GrandSommelier 24000 Black Compressor. 24 Botellas, Compresor, Alto Rendimiento garantizado, Temperatura Regulable, Luz Interior € 279.00

€ 199.00 in stock 7 new from €199.00

2 used from €178.03

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gran espacio interior: capacidad de 24 botellas Compresor incorporado que garantiza un bajo nivel sonoro y un alto rendimiento.

Muy silencioso y sin vibraciones. Únicamente 42 dB de ruido. Temperatura ideal del vino: regulable entre 5-18 ºC. Panel de control táctil.

Regula la temperatura, enciende o apaga la luz, elige ºF o ºC y desbloquea. Display de visualización de temperatura. Luz LED interior automática.

Puerta negra y estantes inox.Bloqueo automático después de 20 segundos sin operar el panel de control. No se podrá bajar ni subir la temperatura.

Eficiencia energética de clase G.

Taurus WC12T - Vinoteca termoeléctrica para 12 botellas, silenciosa, no vibra, aislamiento especial del interior, puerta de vidrio, temperatura regulable con panel táctil, suave luz interior, negro € 269.90

€ 172.94 in stock 6 new from €172.94

4 used from €136.85

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 12 BOTELLAS: Vinoteca con 4 pisos con una capacidad de 3 botellas por piso en posición horizontal. Estantes de calidad de inox. Patas regulables.

TEMPERATURA REGULABLE: Ideal para vino tinto, temperatura regulable desde 11 a 18 ºC. Conserva todas las propiedades del vino de forma adecuada. Con control y pantalla digital.

SISTEMA ANTIVIBRACIONES: Cuenta con sistema anti vibraciones que ayuda a que el vino no se fatigue y mantenga todo su aroma y sabor de forma intacta.

BLACK GLASS: Doble cristal en negro opaco que conserva totalmente la temperatura interior y evita que traspasen rayos solares o afecte la temperatura ambiente. Ideal para no alterar las propiedades del vino. Cuenta con asa en la puerta.

ULTRA SILENCIOSA Y COMPACTA: Vinoteca con tecnología silenciosa que reduce el nivel sonoro de la vinoteca llegando a un máximo de tan solo 26dB. Con medidas compactas de 26 x 49.5 x 45.5 cm. READ Los 30 mejores Kit De Herramientas capaces: la mejor revisión sobre Kit De Herramientas

KLARSTEIN Reserva Slim Uno nevera para vinos, 23 litros / 8 botellas, temperatura: 11-18 °C, ruido: 26 dB, 3 baldas, luces LED, protección UV, nevera, negro € 145.99 in stock 1 new from €145.99

1 used from €116.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ELEGANTE: Con la nevera Reserva Slim Uno de Klarstein, tus vinos estarán bien conservados a la temperatura adecuada para disfrutarlos intensamente.

CON ESTILO: Ya sea vino tinto, blanco o rosado, La nevera Reserva Slim Uno conserva todo el vino en una cámara para que tus botellas estén listas para consumir.

PANTALLA LCD: Con tres baldas de metal extraíbles, tendrás espacio suficiente para tus botellas. Con ayuda del panel de control táctil y la pantalla LCD en la puerta puedes regular la temperatura del interior entre los 11 y los 18º C.

PUERTA ACRISTALADA: Una puerta con doble acristalado con marco de acero luce muy bien, así como permite admirar la calidad de tus vinos en la Reserva Slim Uno de Klarstein. El interior tiene una presencia elegante que potencia su diseño.

OCUPA POCO ESPACIO: La combinación de vidrio, acero inoxidable y luz hace que la nevera encaje en cualquier sala como accesorio decorativo. Gracias a su forma delgada esta nevera ocupa poco espacio y encaja de forma armonizada en cualquier hueco.

Kalamera Nevera pequeña para vino, 5 – 18 °C, compresor, 12 botellas, almohadillas de madera extraíbles, 35 litros, KRC-35FCSS € 228.00 in stock 1 new from €228.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Práctica nevera para vino: Kalamera estrecha y pequeña, bonita y ofrece espacio para 12 botellas (de 0,75 litros, hasta 310 mm de altura). Práctico para guardar poco espacio en el hogar, bar, en el salón o en la cocina.

Compresor de energía eficiente: con un compresor de alta calidad (clase energética G), espacio refrigerado uniforme para tus botellas de vino con una mínima vibración, funcionamiento silencioso de 41 dB.

Panel táctil: sobre el panel de control coloca las temperaturas deseadas firmemente en el exterior de la puerta, el ajuste de la temperatura se realiza exactamente en un posible intervalo de 5 – 18 grados.

Diseño elegante: ópticamente hace que el armario climático de vino sea lo que hace. La iluminación LED blanca en combinación con la puerta de cristal de acero inoxidable y los suelos de madera extraíbles se ve realmente genial y moderna.

Contenido del envío: mini nevera para vino, 5 estantes de madera, 1 manual de instrucciones en alemán e inglés

Candy DiVino CCVB 15/1, Vinoteca Integrable Estrecha, 20L, 7 Botellas, Puerta Reversible, 6 Baldas, Tratamiento Anti-UV, Compresor Antivibraciones, LED, Temperatura 5º a 18º, 39DB, Clase C, Negro € 399.00

€ 313.17 in stock 12 new from €312.30

2 used from €255.55

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Vinoteca integrable con control electrónico de temperatura y ventilador: 7 botellas (20 litros), con 6 baldas metálicas

Tratamiento anti-UV en el cristal: protege el vino de los rayos UV que pueden modificar el color y el sabor del vino

Vinoteca con compresor antivibraciones: integra un sistema antivibraciones, a las que el vino es especialmente sensible y perjudicial, con bajo consumo eléctrico

Iluminación interior led: de bajo consumo, durabilidad, sin alterar la temperatura interior del vino

Medidas producto, medidas encastre (alto x ancho x profundo): 86,5-88,5 x 14,5 x 46,2 cm, 87 (máximo) x 15,5 x 47,2 cm

Klarstein Vinoteca 6 Botellas, Nevera de Una Zona, Nevera Expositora Vino y Cerveza, Vinoteca Pequeña Interior y Exterior con Puerta de Cristal, Nevera Protección UV, Panel Táctil, 4-22°C € 149.99 in stock 1 new from €149.99

1 used from €119.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LA MEJOR NEVERA PARA TU VINO - Esta vinoteca está diseñada con puerta de cristal para mostrar tu colección de vinos. Nevera para bebidas de acero inoxidable y una elegante iluminación. Con protección contra los rayos UV y espacio para champán.

PARA TU RESERVA DE VINOS - Caben hasta 6 botellas para que no te quedes sin vinos y los disfrutes en fiestas con tu familia o amigos. Esta nevera para vinos alcanza una temperatura perfecta para preservar el sabor y aroma de los vinos.

PARA GUARDAR TODO TIPO DE VINO - Este frigorífico para vinos de una sola zona te permite ajustar la zona de refrigeración entre 4 y 22°C, lo que facilita la conservación de tintos, blancos, rosados, prosecco, cerveza y otras bebidas.

FUNCIONAMIENTO SENCILLO Y ELEGANTE - El panel táctil de estas neveras te permite mantener una temperatura constante para que sus bebidas estén frías y listas para servir. Con pantalla LCD para ver y ajustar la temperatura que el vino requiera.

TOTALMENTE SILENCIOSA - Gracias a su motor silencioso y su elegante diseño, nuestro frigorífico para vinos y cervezas con puerta de cristal es ideal para usarla tanto en tu casa como en bares, restaurantes, cafeterías o salas para catas de vinos.

Caso WineCase One Black – Enfriador de vino para una botella, rango de temperatura de 5 – 18 °C, para botellas de hasta 9 cm de diámetro, control táctil, carcasa de acero inoxidable negro € 139.95 in stock 1 new from €139.95

4 used from €70.36

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Refrescante: ya sean botellas de vino, botellas de champán, botellas de cerveza o botellas de agua, con el Caso WineCase One Black tu bebida favorita siempre se mantendrá fresca y refrescante. Es una gran idea de regalo para cualquier amante del vino

Temperatura perfecta: la temperatura es ajustable electrónicamente de 5 a 18 °C en incrementos de 1 °C y perfectamente adecuada para vino blanco y tinto con un diámetro de botella de hasta 9 cm.

Diseño - El diseño del enfriador de vino con carcasa de acero inoxidable negro es de muy alta calidad y su tamaño compacto permite una adaptación óptima a cualquier aparador, mesa o bar. Gracias al cable de alimentación de 295 cm, el enfriador de vino permite una colocación sin esfuerzo en cualquier lugar que desees.

Pantalla táctil: gracias a la pantalla táctil se puede ajustar fácilmente la temperatura deseada y la pantalla LED permite una lectura clara y precisa. Estas funciones fáciles de usar hacen que el enfriador de vino sea especialmente cómodo y fácil de entender.

Tamaño: el enfriador de vino mide solo 13,5 cm de ancho, 24,5 cm de alto y 28,5 cm de profundidad, lo que lo convierte en una solución práctica y atractiva para almacenar y enfriar tus bebidas favoritas.

Klarstein Vinoteca 12 Botellas, Nevera Expositora Vino y Cerveza de Una Zona, Pequeña, Interior y Exterior con Puerta de Cristal, Protección UV, Panel Táctil, 4-22°C € 177.99

€ 172.22 in stock 1 new from €172.22

2 used from €137.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LA MEJOR NEVERA PARA TU VINO - Esta vinoteca está diseñada con puerta de cristal para mostrar tu colección de vinos. Nevera para bebidas de acero inoxidable y una elegante iluminación. Con protección contra los rayos UV y espacio para champán.

PARA TU RESERVA DE VINOS - Caben hasta 12 botellas para que no te quedes sin vinos y los disfrutes en fiestas con tu familia o amigos. Esta nevera para vinos alcanza una temperatura perfecta para preservar el sabor y aroma de los vinos.

PARA GUARDAR TODO TIPO DE VINO - Este frigorífico para vinos de una sola zona te permite ajustar la zona de refrigeración entre 4 y 22°C, lo que facilita la conservación de tintos, blancos, rosados, prosecco, cerveza y otras bebidas.

FUNCIONAMIENTO SENCILLO Y ELEGANTE - El panel táctil de estas neveras te permite mantener una temperatura constante para que sus bebidas estén frías y listas para servir. Con pantalla LCD para ver y ajustar la temperatura que el vino requiera.

TOTALMENTE SILENCIOSA - Gracias a su motor silencioso y su elegante diseño, nuestro frigorífico para vinos y cervezas con puerta de cristal es ideal para usarla tanto en tu casa como en bares, restaurantes, cafeterías o salas para catas de vinos.

Infiniton Vinoteca WCL-12L (G, Capacidad hasta 12 Botellas, 3 Estantes de Madera, Display LED, Puerta de Cristal, Nevera para vinos) € 199.00

€ 187.30 in stock 6 new from €187.30 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Crystal Design Full Touch - Display LED para control de temperatura

Fácil configuración digital para el control de temperatura

3 Bandejas de madera - Iluminación LED interior

MEDIDAS 47 x 34,5 x 49 cm

KLARSTEIN Vinoteca, Nevera para Vinos con 1 Zona de Refrigeración, Botellero Puerta Cristal para Vino, Proseco, Expositor Interior y Exterior, Panel Táctil, 20 L., Vinoteca Capacidad 7 Botellas € 257.99 in stock 1 new from €257.99

1 used from €206.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features NEVERA CON DISEÑO EXCLUSIVO - Vinoteca para vino y cervezas. Nevera para vino con marco de acero inoxidable, iluminación interior y espacio con estantes. Diseño elegante y exclusivo para que quede bonita en cualquier rincón.

CON ESPACIO PARA 7 BOTELLAS - Nevera para vinos con capacidad para guardar 7 botellas y estantes para almacenar hasta 20 litros de vino. Esta vinoteca tiene un panel táctil para regular su temperatura y que mantenga su sabor y aroma.

PARA VINOS TINTOS Y BLANCOS - Botellero con zona de refrigeración para mantener tu vino a una temperatura regulable entre 5 - 22 °C. Ideal para conservar vinos blancos, tintos, rosados, prosecco y cervezas, y estén listos para descorcharlos en cualquier ocasión.

ELEGANTE Y FÁCIL DE MANEJAR - Neveras para vinos con panel táctil y pantalla LCD para poder ajustar y regular la temperatura. Conserva tus vinos en perfecto estado para saborearlos en cualquier momento con tu familia o amigos.

TOTALMENTE SILENCIOSA - Gracias a motor silencioso y a su elegante diseño, este frigorífico es ideal para conservar los vinos. Es apropiada para casas, bares, restaurantes, o cualquier sala para catas de vino.

Klarstein Nevera para vino independiente 1 zona, Nevera para bebidas pequeña, Nevera para vino pequeña, con puerta de cristal, Nevera para botellas interior/exterior, 15 botellas € 193.99 in stock 1 new from €193.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features UNA EXQUISITA BODEGA: Esta nevera de cristal para exponer sus vinos cuenta con una elegante iluminación interior y espacio para champán. Esta nevera para vinos es un punto de atracción visual en cualquier habitación.

REFRIGERADOR DE VINO CON 1 ZONA: En este refrigerador de botellas puede almacenar hasta 15 botellas de su mejor vino. Las neveras para vino de Klarstein garantizan la temperatura adecuada para que el sabor y el aroma puedan desplegarse.

ALMACENAMIENTO DE TODO TIPO DE VINOS: Nuestra nevera pequeña para vinos le ofrece la posibilidad de ajustar las zonas de refrigeración entre 5 °C y 20 °C. Así podrá almacenar correctamente vinos tintos y blancos, rosados, prosecco, cerveza, champán y otras bebidas.

SIEMPRE A LA TEMPERATURA PERFECTA: El panel de control con pantalla LCD le permite ajustar la temperatura para que cada vino esté a la temperatura perfecta. Nuestra vinoteca con puerta de cristal es pequeña y, sin embargo, tiene espacio suficiente.

SILENCIOSA PARA MÁS AMBIENTE: Gracias a su silencioso motor de 45 dB y a su aspecto elegante, nuestra nevera para vino pequeña es ideal para almacenar vino en su propia casa, pero también en zonas de bar y restaurantes o en cualquier lugar donde se reúnan los amantes del vino. READ Los 30 mejores Luz De Lectura capaces: la mejor revisión sobre Luz De Lectura

alpina Vinoteca - 230V - 18 Botellas/50L - Vinoteca - Temperatura regulable 11°C a 22°C - Puerta de Cristal e Iluminación Interior - Poco o Ningún Ruido - Negro € 179.99 in stock 1 new from €179.99

4 used from €124.30

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ENFRIADOR DE VINO DE 18 BOTELLAS - El nevera vino alpina ofrece espacio para 18 botellas de vino en 5 estantes y en la parte inferior del refrigerador de vinos. En cada estante hay espacio para 3 botellas en posición horizontal.

TEMPERATURA AJUSTABLE - La nevera para vinos puede ajustarse a una temperatura mínima de 11°C y una temperatura máxima de 22°C. Los vinos tintos deben almacenarse a una temperatura de 15,5°C a 18°C, los vinos blancos secos y dulces a una temperatura de 11°C a 15°C y los vinos más añejos a una temperatura de 13°C como máximo.

FUNCIONAMIENTO MECÁNICO - El armario climatizador para vinos alpina posee un sistema de control mecánico con termostato regulable. l controlador de temperatura del armario climatizador para vinos está localizado en la parte trasera del aparato.

FRIGORÍFICO CON FRENTE DE VIDRIO E ILUMINACIÓN INTERNA - El frigorífico para vino Alpina dispone de iluminación LED interna y una elegante puerta de cristal. Esto le permite ver de un vistazo qué vinos tiene en stock.

RUIDO CASI NULO - La ausencia de compresor en el frigorífico para vino alpina significa que hace poco o ningún ruido. En lugar de un compresor, la nevera para vino alpina sólo tiene ventiladores en movimiento que hacen circular el aire dentro de la nevera para vino.

HCK Vinoteca 24 Botellas, Nevera para Vinos de Bajo Consumo 70L, Botellero Nevera con Puerta de Cristal de 3 Capas, Temperatura Regulable 4-22°C, Wine Fridge de Control Táctil, Negro € 374.99 in stock 2 new from €374.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Vinoteca Elegante y Moderna】El armario de vino HCK 70L, con un diseño contemporáneo, se convertirá en un elemento central en cualquier espacio.

【Botellero Nevera de Capacidad Compacta】Con una capacidad de 70L, este botellero nevera puede albergar hasta 24 botellas de vino, ideal para coleccionistas y connoisseurs.

【Triple Capa de Vidrio y Bajo Consumo】Equipada con 3 capas de vidrio, incluyendo una película de low-E, esta nevera para vinos conserva su colección de vinos con eficiencia energética.

【Control Táctil de Temperatura】 Nuestra vinoteca de 24 botellas le permite ajustar la temperatura perfecta para sus vinos, desde 4 hasta 22°C, con un simple toque.

【Cava de Vino Versátil】Ya sea en la cocina, sala de estar, un bar o restaurante, este elegante nevera vino puede encajar en cualquier entorno.

INFINITON WCL-A6BN – Vinoteca, Negra, 20 litros, capacidad 6 botellas, Estantes de madera, Display LED, Control táctil, luz LED interior, Baja emisión de ruido € 149.00 in stock 1 new from €149.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Vinoteca de 20 litros para 6 botellas de vino

Estantes de madera

Pantalla LED, control táctil

Luz LED interior

Medidas (Alto x Ancho x Profundo, cm): 37,8 x 24,6 x 50,3 / Peso: 8kg

HCK Vinoteca, Nevera para Vinos 1 Zona de Refrigeración, 48 Botellas, 115 L, 4-22°C, Pequeña Nevera de 85 cm de Altura Con Panel Táctil, Nevera Silenciosa con Puerta de Vidrio, Negro € 499.99 in stock 1 new from €499.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Diseño elegante】Esta vinoteca cuenta con un exterior elegante en color negro con rayas decorativas plateadas y bisagras de puerta de estilo retro que realzarán la decoración de cualquier habitación.

【Gran capacidad de 115L】Con una capacidad máxima de 48 botellas de vino y cinco estantes ajustables, esta vinoteca es la solución perfecta para los amantes del vino que necesitan mucho espacio de almacenamiento.

【Control táctil】El control táctil de 4-22°C le permite establecer y mantener la temperatura perfecta para su colección de vinos, asegurando que siempre se almacene a la temperatura ideal.

【Puerta de vidrio sin escarcha】Nuestra nevera utiliza una puerta de vidrio de tres capas con película Low-E, que puede evitar la condensación y mantener el interior seco y limpio, mientras mantiene la estabilidad de la temperatura para asegurar que su vino siempre esté en condiciones óptimas.

【Práctica y atmosférica】La vinoteca está diseñada con un motor silencioso que no perturbará su entorno de vida o trabajo. Es ideal para usar en salas de estar, oficinas, cocinas, bares de vinos y restaurantes.

Klarstein Vinoteca 36 Botellas, Nevera Vinos, Una Zona de Refrigeración, Nevera Expositora Vino y Cerveza, Vinoteca Interior y Exterior con Puerta de Cristal, Nevera Vino con Protección UV, 4-18°C € 474.99 in stock 1 new from €474.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LA MEJOR NEVERA PARA TU VINO - Esta vinoteca está diseñada con puerta de cristal para mostrar tu colección de vinos. Nevera para bebidas de acero inoxidable y con patas ajustables. Conserva tus vinos de forma segura con nuestra nevera.

PARA TU RESERVA DE VINOS - Nevera de vinos con capacidad de 36 botellas para que no te quedes sin vinos y los disfrutes en fiestas con tu familia o amigos. Alcanza una temperatura perfecta para preservar el sabor y aroma de los vinos.

PARA GUARDAR TODO TIPO DE VINO - Este frigorífico para vinos de 1 zona te permite ajustar la zona de refrigeración entre 4 y 18°C, lo que facilita que conserves en perfecto estado los vinos tintos, blancos, rosados, prosecco, cerveza y otras bebidas.

FUNCIONAMIENTO SENCILLO Y ELEGANTE - El panel táctil de estas neveras te permite mantener una temperatura constante para que sus vinos estén listos para servir en todo momento. Con pantalla LCD para ver y ajustar la temperatura que el vino requiera.

TALMENTE SILENCIOSA - Gracias a su motor silencioso y su diseño, nuestras vinotecas para vinos y cervezas con puerta de cristal es ideal para usarla tanto en tu casa como en bares, restaurantes, cafeterías o en exteriores para tener a el vino a mano.

KLARSTEIN Nevera Pequeña 67L para Refrescos y Cerveza con 4L Congelador, Mini Nevera Cristal, Minibar Silencioso, Enfriador de Vino, Interior/Exterior, Frigorificos Estantes Extraíbles € 200.99 in stock 1 new from €200.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features BEBIDAS FRÍAS Y GUSTITOS CONGELADOS: Minibar para disfrutar de los buenos momentos con nuestra nevera de 67 litros para bebidas y cerveza. Equipado con un congelador para aperitivos congelados y un montón de espacio para lo esencial.

EL REY DEL REFRESCO: Nevera pequeña con colorido y diseño retro que desprende el encanto de la vieja escuela, este pequeño frigorífico añade el toque vintage perfecto a cualquier hogar. Escápate al pasado cada vez que abras las puertas.

NEVERA BAJO CONSUMO: Disfruta de todas las ventajas de una nevera para bebidas sin gastos innecesarios. Esta nevera para vino emplea un compresor de refrigerante ecológico R600a que maximiza el frío.

CERVEZAS Y VINOS: Este mini frigorífico para dormitorios, salones y zonas de ocio cuenta con ajuste de temperatura de 5 a 14 °C. No importa el nivel, disfruta de bebidas de gran sabor que sacian la sed y que empiece la fiesta.

SILENCIOSO Y SIN MOLESTIAS: Gracias al motor extremadamente silencioso, nuestro frigorífico para interior/exterior mantiene las bebidas frías sin molestias. Los dos estantes ajustables te permiten colocar botellas grandes.

Cecotec Mini Nevera Retro de 45 L Bolero CoolMarket TT Origin 45 Red. Frigorífico Mini con ICEBOX, Tirador Cromado, Abridor Botellines, Estilo Vintage en Rojo € 129.00 in stock 2 new from €129.00

2 used from €123.25

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La gran capacidad de 45 L del mini frigorífico hace que sea ideal para conservar un buen número de bebidas y alimentos bien fríos.

Coloca la nevera donde quieras y ten a mano tus refrescos preferidos.

Icebox: la mini nevera cuenta con cajón para hacer hielo, para que siempre tengas cubitos a tu disposición y puedas enfriar tus bebidas o preparaciones en cualquier momento.

Tirador cromado.

Abridor botellines.

Haier Wine Bank 50 Series 3 HWS33GG- Vinoteca de 33 Botellas,Estantes de Madera,Filtro Anti-UV, Refrigeración por Compresor,Display Digital,Iluminación LED,Silenciosa 37 dbA, Antivibraciones € 415.96

€ 351.00 in stock 4 new from €351.00

1 used from €282.51 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Almacena tu colección de botellas como en una bodega profesional: proporciona a tu vino las condiciones adecuadas con el compresor antivibraciones que reduce las vibraciones y el ruido al mínimo lo que garantiza que las botellas conserven su sabor original.

Da un toque de sotisficación a tu cocina: gracias al diseño elegante de la vinoteca Haier con capacidad de 33 botellas y estantes de madera de haya que encajará a la perfección en cualquier espacio.

Protege el color y el sabor del vino con el Filtro Anti-UV: la puerta de triple cristal con protección a los rayos UV garantiza que las propiedades del vino no se vean afectadas por la luz externa.

Iluminación elegante con luces LED: las bombillas led emiten muy poco calor, manteniendo la temperatura y humedad óptima para mantener el sabor de tus vinos.

Medidas vinoteca (alto x ancho x prof): 83 x 49,9 x 45,5 cms.

Cecotec Mini Nevera Bolero MiniCooling 4L Río Black, Funcionamiento 12V-220V, Compatible coche y caravanas, Función enfriamiento y calentamiento, Rango temperatura 5-65º, Transporte fácil € 59.90

€ 42.27 in stock

2 used from €42.27

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Capacidad de 4 litros para que almacenes bebidas, alimentos o aquello que desees.

Dispone del inversor de corriente de 12 V a 220 V que cambia el voltaje de corriente continua a corriente alterna, lo que permite que puedas utilizar la nevera en tu vehículo sin problemas.

Llévate la nevera a todas partes y mantén tus bebidas y productos fríos en todos tus viajes gracias a su compatibilidad con coches y caravanas.

Función enfriamiento y función calentamiento para que elijas la opción que más se adapte a tus necesidades.

Regula la temperatura de la nevera desde 5 ºC hasta los 65 ºC.

Cecotec Vinoteca de 77 Botellas Bolero GrandSommelier Duo 77000 Black. 193 L, Sistema Compresor de Enfriamiento, Display, Control Táctil, Temperatura Regulable y Luz LED Interior € 539.00 in stock 3 new from €539.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 77 botellas:Gran espacio de almacenaje gracias a sus 193 litros de capacidad. Ideal para guardar todo tipo de botellas. Compresor: Sistema con el que mantendrás la temperatura ideal en todo momento. Mantén el vino a la temperatura adecuada en todo momento

Frío Dual: Sistema con el que mantendrás la temperatura ideal en todo momento. Ten todo tipo de vino, ya sea blanco, tinto o rosado a la temperatura ideal de consumo y disfruta del vino en todo momento.

Silencioso: 43 dB. Ideal para tener en cualquier estancia de una vivienda Temperatura regulable:5 y 22ºC: según preferencia: Almacena cualquier tipo de vino independientemente de sea tinto, blanco o rosado.

Panel de control táctil: Regula la temperatura, enciende o apaga la luz, elige ºF o ºC y desbloquea. Display: para la visualización de temperatura

Luz LED interior: Para tener visibilidad de cada rincón del aparato. READ Los 30 mejores Caladoras Para Madera capaces: la mejor revisión sobre Caladoras Para Madera

Cavanova OW002, Enfriador de Vino, Capacidad 2 Botellas, 5°-18°C € 178.76 in stock 1 new from €178.76 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dimensiones: 26 x 29 x 26 cm (LxAnxFn)

Sistema de frío termoeléctrico.

Categoría energética A.

Fácil uso: pulsadores para aumentar o reducir temperatura con indicador digital y apagado/encendido de luz led interior.

Garantía de enfriamiento gracias al diseño de las cavidades para introducir las botellas de vino.

Cavanova OW004 - Enfriador de vino - 4 botellas , Temperatura 6-18° C/ 42.8-64.4° F € 220.39 in stock 2 new from €220.39 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Enfriador/expositor para 4 botellas de vino

Categoría energética B

Temperatura regulable entre 6° y 18°

CREATE/WINECOOLER S/Vinoteca de 8 botellas Negra / 23L, 60W Luz LED, Display Digital, 3 Estantes, Doble Aislamiento, Zonas de temperatura de 11-18 grado € 190.95

€ 159.95 in stock 1 new from €159.95

1 used from €103.19 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features |MATERIALES RESISTENTES| La vinoteca está fabricada con materiales resistentes y duraderos como el acero inoxidable de las baldas o el cristal de aislamiento doble Termoglass que impide cambios bruscos de la temperatura en su interior.

♻|SOSTENIBLE| No emite gases de efecto invernadero perjudiciales para la salud y el planeta.

|LUZ LED| No emite luz con frecuencia azul que podría alterar la calidad de los vinos almacenados.

|TEMPERARUTA 11- 18ºC| La vinoteca está diseñada para evitar cambios bruscos de la temperatura interior seleccionada, con un rango de entre 11°C y 18°C para la óptima conservación del vino y sistema autodefrost.

|MODERNA| Su diseño moderno, sobrio y elegante combina perfectamente con cualquier estilo de decoración.

KLARSTEIN Nevera Pequeña Portatil Electrica Puerta Cristal para Dormitorios 60L, Frigorífico Interior/Exterior, Neveras para Guardar Refrescos, Cervezas y Vino, Estantes Extraíbles, Temp. 3-10°C € 208.99 in stock 1 new from €208.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¿60 LITROS DE CERVEZA? - Disfruta de momentos refrescantes con la nevera pequeña de 60 litros para bebidas y cervezas. No te quedes sin cervezas en tu próxima fiesta. Incluye todo lo imprescindible que necesita una nevera.

PARA CERVECITAS Y VINOS: Este mini frigorífico para dormitorios, salones y zonas de ocio cuenta con un ajuste de temperatura de 3 a 10 °C. Disfruta de cerveza, vinos y refrescos fresquitos y que comience la fiesta.

CON ILUMINACIÓN INTERIOR - Con luces LEDs para iluminar y puerta de cristal panorámica para ver todas tus bebidas. Este frigorífico pequeño es de acero inoxidable y está diseñado para que quede bonito en cualquier hogar.

PARA AHORRAR ENERGÍA - Con puerta acristalada para poder ver lo que hay dentro sin necesidad de abrir la puerta y que así no se escape el frío. Cuenta con un refrigerante ecológico de R600a para mantener las bebidas frías.

SILENCIOSA PARA QUE NO TE MOLESTE - Gracias a su motor extremadamente silencioso, nuestro frigorífico de interior/exterior mantiene las bebidas frías sin que te molesten los zumbidos. 2 estantes extraíbles para poner botes grandes y latas.

Nevera Klarstein Beersafe L con pantalla LED, nevera de acero inoxidable para habitaciones, nevera para bebidas para interior/exterior, nevera para vinos, nevera de 70 litros con vista de 360°, 0-16°C € 278.99 in stock 1 new from €278.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ESPACIO PARA 70 LITROS DE CERVEZA: ¡Con nuestra nevera para bebidas de 70 litros, nunca se quedará sin bebidas en su próxima fiesta! Como mini-nevera, contiene sólo lo esencial y ocupa muy poco espacio gracias a su profundidad que ahorra espacio.

CENTRO DE ATENCIÓN: La mininevera está fabricada en acero inoxidable cepillado, que armoniza perfectamente con la vista de 360°. Un pequeño frigorífico que brilla por su elegante diseño y encaja en cualquier habitación.

REFRIGERADOR PEQUEÑO Y ESPECÍFICO: Una ventana de visión de 360° le permite ver el interior de este mini frigorífico para que pueda comprobarlo sin dejar escapar el aire frío. La mininevera funciona con el refrigerante ecológico R600a.

BEBIDAS REFRESCANTES: Nuestra mininevera para interior, exterior o como nevera de camping ofrece un control de temperatura entre 0 °C y 16 °C. Disfruta de sabrosas bebidas frías con esta mininevera sumamente silenciosa.

SILENCIOSO SIN DISTURBIOS: Gracias al motor de 43 dB sumamente silencioso, nuestro frigorífico para interior/exterior enfría las bebidas de forma silenciosa. La gran capacidad ofrece espacio para grandes botellas de cerveza, latas y mucho más.

Klarstein Beersafe Mix It - Nevera pequeña, Mini nevera con puerta acristalada, Frigoríficos pequeños con iluminación LED, De 0 a 13°C, 42 dB, Silencioso, 2 Rejillas metálicas, 33 L, Negro € 219.99 in stock 1 new from €219.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¿33 LITROS DE CERVEZA? SIII!: Déjate llevar por el buen rollo de nuestra nevera pequeña de 33 litros para cervezas y no te quedes sin bebidas en tu próxima fiesta. Como mini nevera pequeña, incluye varios estantes para optimizar el espacio.

CENTRO DE ATENCIÓN: La estrella de la fiesta está aquí. Mini nevera con frontal de acero inoxidable y frontal panorámico de cristal, este pequeño frigorífico deslumbra por su elegante diseño con luces LED interiores para mostrar tus bebidas.

NEVERA DE BAJO CONSUMO: Con puertas acristaladas te permiten ver el interior de estas neveras pequeñas, así no tendrás que abrir la puerta para ver lo que hay dentro. Cuenta con un refrigerante ecológico de R600a. Mini neveras para habitación y caravanas.

CERVEZA FRESQUITA A TODAS HORAS: Mini neveras para habitación, caravanas cosméticos y camping muy silenciosas Cuenta con ajuste de temperatura de 0 a 10 °C para que disfrutes de bebidas frías en cualquier momento.

SILENCIOSAS Y ZUMBIDOS: Nevera portatil electrica con motor extremadamente silencioso. Nuestras mini neveras de sobremesa tienen cuatro estantes extraíbles que te permiten colocar botellas grandes y latas para que tengas espacio de sobra.

Cecotec Minibar GrandCooler 20000 SilentCompress Black. Capacidad 46 litros, Compresor incorporado, Control de Temperatura regulable, Compartimento congelador, Puerta Reversible, Negro € 149.90

€ 99.90 in stock 6 new from €99.90

1 used from €99.40

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Minibar compacto de 46 litros de capacidad y gran espacio interior. Compresor incorporado que garantiza un alto rendimiento.

Muy silencioso. Únicamente 41 dB de ruido.Bajo consumo y compartimento congelador interior.

Temperatura regulable en 5 niveles, tanto en el congelador como en la nevera.

Cuatro estantes, dos en la puerta y dos más interiores, para un almacenaje óptimo.

Diseño compacto y puerta reversible, apto para cualquier estancia. Dimensiones: 48 x 45 x 48,7 cm (ancho x profundo x alto).

