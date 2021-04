Inicio » Herramientas y Mejora del hogar Los 30 mejores Mosquiteras Para Ventanas capaces: la mejor revisión sobre Mosquiteras Para Ventanas Herramientas y Mejora del hogar Los 30 mejores Mosquiteras Para Ventanas capaces: la mejor revisión sobre Mosquiteras Para Ventanas 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

Schellenberg 50715 Mosquitera de protección para ventanas, lavable, Montaje rápido y sencillo desde el interior, sin taladros, Incluye banda de fijación, Antracita, Max. 130 x 150 cm € 6.29

€ 5.95 in stock 1 new from €5.95

Free shipping

Amazon.es Features Protección de ventanas contra moscas, mosquitos y otros insectos

Hecho de tejido de poliéster resistente y estabilizado a los rayos uv

El color de la red garantiza una visibilidad óptima, ya que no es percibida por el ojo

Gracias al corte individual, la red se puede colocar exactamente en el marco interior de la ventana

tesa Insect Stop Malla Mosquitera STANDARD para Ventanas - Mosquitera Autoadhesiva - Recortable al Tamaño Deseado - Gris Antracita, 130 cm x 150 cm € 8.84 in stock 6 new from €5.68

Free shipping

Amazon.es Features More than an adhesive tape

Bresme Mosquitera Extensible para Ventana 70x100-190 € 24.50 in stock 1 new from €24.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features mosquitera extensible para ventana

Pantalla Mosquitera Universal Apalus, Malla lavable, Red Ajustable, Tamaño de la Ventana DIY - Protección contra Mosquitos y Moscas (Tamaño máximo 130x150CM, Blanco) € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping

Amazon.es Features ¡ STOP MOSCAS Y MOSQUITOS! Con nuestro innovadora pantalla mosquitera para ventanas, puede convertir su casa en una fortaleza en la que no se permita la entrada a los insectos. Gracias a la fina malla de la mosquitera, los mosquitos, moscas, avispas, arañas y otras plagas no tienen ninguna posibilidad de entrar en su hogar a través de las ventanas.

UNA MEDIDA QUE SIRVE PRÁCTICAMENTE PARA TODOS: Las pantallas de Apalus usan una malla de poliéster resistente de color blanco. Esta malla para insectos está recubierta con una protección especial contra los rayos UV para asegurar un color y una flexibilidad duraderos. No tendrá que adivinar si se ajustará a su tamaño o estilo de ventana particular porque se adapta a una gran variedad de ventanas, ya que pueden ser cortadas a medida (tamaño máximo 130 x 150 cm).

SIÉNTASE LIBRE DE ABRIR SUS VENTANAS: Puede ventilar sus habitaciones en los meses de verano sin problemas y disfrutar de la época cálida del año sin preocupaciones y sin molestos zumbidos o picaduras! Esta mosquitera se puede abrir y cerrar fácilmente para permitirle regar las flores en el alféizar o ventilar sus habitaciones, también se puede quitar cuando el tiempo se vuelve frío.

INSTALACIÓN SIN TALADRO! La malla mosquitera de Apalus es muy simple de instalar gracias a la cinta de gancho autoadhesiva. Protegiendo sus áreas interiores de los molestos, zumbidos y picaduras de insectos, esta rentable malla puede ser acortada y ajustada individualmente al tamaño de su ventana usando el cortador incluido. Debido a su instalación sin taladro, esta mosquitera es aconsejable para pisos de alquiler.

DIGA ADIÓS A LOS INSECTOS EN 3 PASOS: 1. Aplique la cinta de gancho proporcionada alrededor del marco de su ventana. 2. Aplique la pantalla de la ventana en la cinta de gancho y presiónela con el alisador provisto 3. Corte la parte sobrante con el cortador que se incluye. ¡Disfrute de su verano!

MYCARBON Mosquitera Ventana de 2 unidades 150 * 180 Mosquitera para ventanas Mosquiteros Ventana Mosquiteras de Ventanas (Blanco) € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping

Amazon.es Features 150*180 cm Mosquitera Ventana, se puede cortar a tamaño fácilmente con la herramienta de corte (incluido), apto para la mayoría de ventanas de dormitorio y ventanas de tejado

Fácil de instalar Mosquitera para ventanas de insectos sin perforación, rápido y fácil de instalar con cinta fuerte (incluido), que se aplica simplemente a la ventana o se quita

Mantiene a los insectos afuera, Esta red de mosquitos bloquea estas criaturas voladoras, protege a tu familia contra enfermedades infecciosas y mosquitos y picaduras de insectos. Disfrute de un verano sano, cómodo y agradable

No se preocupe por el oscurecimiento de la luz, esta pantalla de error de ventana es permeable a los gases y transparente. Abra la ventana, y disfrutar del aire fresco sin moscas. Esta mosca de la mosca de la ventana se puede atar fácilmente a su ventana del balcón, dormitorio, cocina, sitio de los niños

Apariencia elegante, la malla del insecto de la ventana se hace de fibra de poliéster firmemente tejida. El material resistente al desgarro y estable garantiza una larga vida útil, y no tendrá que reemplazar su malla de insectos MYCARBON a menudo READ Los 30 mejores Regruesadora Para Madera capaces: la mejor revisión sobre Regruesadora Para Madera

Vigor 75010 mosquitera, extensible, anodizado, Altura de 50 x 70 € 17.90 in stock 2 new from €11.90

Free shipping

Amazon.es Features aluminio anodizado

cm 50X70H

50x70 / 132x50 cm

Schellenberg 50746 Mosquitera para ventana magnetica, montaje rápido sin taladrar, blanca, con perfiles de plástico muy flexibles, 100 x 120 cm € 17.95 in stock 10 new from €17.95

Free shipping

Amazon.es Features Ventana mosquitera con marco de perfiles de plástico muy flexibles en color blanco

Profundidad de montaje extremadamente reducida de 10 mm, gracias a las bandas magnéticas autoadhesivas que se fijan al marco de la ventana desde el exterior

Montaje rápido sin necesidad de taladrar, los perfiles y las bandas magnéticas se pueden cortar muy bien al tamaño deseado, por ejemplo, con tijeras de rosas

Mosquitera de fibra de vidrio resistente a los rayos uv y a la intemperie en antracita para una buena visibilidad

Con clips adicionales si la ventana está en el lado de la intemperie extraíble en cualquier momento para la limpieza de ventanas o el almacenamiento de invierno

Cinkee Pack de 2 Mosquiteras de Ventanas Ajustable para Bloquear Mosquitos, Cortina de Malla Antiinsectos para Sala de Estar, Dormitorio, Patio, Balcón, Fácil Instalación (130 x 150 cm, Blanco) € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping

Amazon.es Features Mantenga los mosquitos fuera, mantenga la habitación ventilada - La mosquitera Cinkee está hecha de una malla de agujeros hexagonales, con esta mosquitera de ventanas, puede disfrutar del frescor natural sin sufrir de las picaduras de mosquitos y no bloquea la vista desde la ventana.

Corte al tamaño necesario, apto para diferentes ventanas - con el cortador incluido, puede personalizar fácilmente el tamaño de la mosquitera Cinkee para que se adapte a sus ventanas, especialmente para ventanas no estándar, el tamaño máximo es de 130 * 150 cm.

Tela de poliéster ambiental, segura y duradera - La tela de poliéster no tóxica es más duradera que la tela de nailon y es casi invisible en las ventanas. La costura cuidada garantiza que la calidad dure años.

Instalación en 5 minutos, kit de montaje incluido - Con la ayuda de una cinta adhesiva fuerte, la pantalla de la ventana se adherirá firmemente al marco de la ventana, no tiene que pegarla constantemente, ¡hágase un favor!

Pack de 2, económico y saludable - En comparación con los pesticidas que pueden dañar la salud de los bebés, CINKEE proporciona una forma económica y saludable de bloquear insectos como mosquitos, moscas, avispas y arañas.

Malla Mosquitera para Ventanas, 4 Unidades Protectora de Insectos para Ventana,1.3 * 1.5m - 4 Rollos De Cintas Autoadhesivas (10mm)Negro Anti Mosquito Malla Protector Kit € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping

Amazon.es Features 【Protección contra insectos】 Mantenga a los insectos lejos de su hogar. La malla de Permium con los pequeños orificios puede mantener alejadas a las moscas, mosquitos, ratones, insectos, mariposas, arañas y otros insectos pequeños con alas. Adecuado para puertas y ventanas Material espesado, fuerte y duradero para contra mascotas o animales como aves, en peso ligero, alto rendimiento de costos

【Diseño de actualización】 Aumente el ancho de la cinta para evitar el problema de las pantallas desplegables. Mejore la calidad de las pantallas de la ventana: el tamaño de malla de la malla es 1.3 * 1.55 metros, el tamaño del velcro es 1 * 560 cm, color invisible: negro; El paquete incluye: 4 redes de malla para ventanas PACK, 4 rollos de cinta adhesiva de doble cara reutilizable Roll.a cepillo de limpieza de ventanas

Mes Malla de la ventana】 Lavable y reutilizable: la red de malla está hecha de Dacron, fácil de lavar y se puede volver a instalar. PVC de fibra de vidrio de alta calidad. Adopte tecnología de tejido plano, y después de la conformación a alta temperatura, resistencia a la corrosión química, buena forma, alambre antideslizante, hermoso y duradero; Poliéster de seguridad para niños Fibra de vidrio + retardante de llama

Screen Pantalla de bricolaje】 fácil de instalar y quitar: la cinta de sujeción y la red flexible se pueden recortar, la longitud del bricolaje para que sean adecuadas para su ventana, conveniente para empalmar en el tamaño que necesita, las cintas son autoadhesivas, es conveniente para despegar el papel de respaldo y pegarlos en el marco de la ventana limpio, y fácil de quitar cuando necesite abrir o cerrar ventanas

Service Servicio al cliente】: este producto está diseñado para ayudar a los clientes a mantenerse alejados de los mosquitos. Para utilizar mejor las pantallas, siga estos pasos. El primer paso - limpia el borde de la ventana. El segundo paso es aplicar la cinta. El tercer paso es presionar el velcro e intentar estar lo más cerca posible. Después del cuarto paso, espere una hora y luego cuelgue la gasa. Hemos mejorado nuestros productos: no vendemos imágenes perfectas, sino productos, proporciona

Insect Stop Malla Mosquitera STANDARD para Ventanas - Mosquitera Autoadhesiva - Recortable al Tamaño Deseado € 7.42 in stock 3 new from €5.18

Free shipping

Amazon.es Features Deje que entre el aire fresco y mantenga alejados a los molestos insectos - La mosquitera tesa Insect Stop STANDARD es fiable y sin complicaciones - Es nuestra eficaz red antimosquitos

La tela de la malla contra insectos se puede cortar al tamaño deseado según el diseño de la ventana - Incluye cinta adhesiva tesa con ganchos para facilitar la instalación sin necesidad de taladrar

La mosquitera para ventana transparente se asegura de que la vista permanezca libre y sin obstrucciones - La ventana se abre y cierra cuando se necesite sin restricciones a pesar de la malla mosquitera

La malla para ventana es higiénica y reutilizable - También se puede lavar fácilmente hasta 30°C. La cinta puede quitarse sin dejar ningún residuo

Contenido: 1 tesa Insect Stop Malla Mosquitera STANDARD para ventanas, 1 cinta adhesiva de cierre de gancho y bucle para una instalación sencilla - Dimensiones: 110 cm x 130 cm - Color: gris antracita

Windhager 04301 - Ventana Magnética para Mosquitera, Instalación sin Herramientas, color Antracita, 100 x 120 cm € 23.99 in stock 2 new from €22.89

Free shipping

Amazon.es Features Montaje sencillo mediante banda magnética autoadhesiva

Puede volver a quitarse fácilmente en cualquier momento

Puede usarse en todos los tipos de ventana habituales

Tejido de mosquitera de fibra de vidrio, completamente resistente a la intemperie y a la rotura

Set completo con perfiles de plástico y magnéticos de alta calidad

Tela de mosquitera negra de 3 metros x 2,50 metros. Tela de mosquitera para ventanas, puertas, terrazas, caravanas € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping

Amazon.es Features Tela de mosquitera extra grande de 2,5 metros x 3 metros

Incluye 4 cintas adhesivas macho de 3 metros cada uno

Para ventanas, puertas, porches, terrazas, caravanas...

Surplex 4 Pcs Malla Mosquitera para Ventanas, Malla Contra Insectos Mosquitera, de insectos de la protección se puede cortar, con 4 rollos de cintas autoadhesivas, 1.3 * 1.5m, 2 * 1.5m (Blanco) € 12.99

€ 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping

Amazon.es Features Excelente protector familiar saludable: la malla de insectos mosquitos es mucho más saludable que el químico anti-mosquito. La red invisible, asegura la transmisión de luz y la ventilación, al mismo tiempo que mantiene alejadas a las moscas, avispas, mosquitos y otros insectos no deseados, es un buen compañero en verano.

Fácil de instalar y quitar: las cintas autoadhesivas, que son convenientes para despegar el papel de respaldo y pegarlas en el marco de la ventana limpia, y fáciles de quitar cuando necesite abrir o cerrar ventanas.

Fácil de cortar al tamaño adecuado: la cinta de sujeción y la malla flexible se pueden recortar, haz que la longitud sea adecuada para tus ventanas.

avable y reutilizable: la malla de malla Fly Window está hecha de Dacron, fácil de lavar y se puede volver a instalar.

Amplio rango de uso: la cortina de la ventana de la pantalla se puede combinar con ventanas de madera, ventanas de acero, ventanas de aluminio, etc., una opción perfecta para varias ventanas de arco y ventanas de formas especiales.

GES50AGSC Mosquitera STARKEN 70x50 cm extensible hasta 132 cm out of stock Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño: 70 x 50 cm.

Extensible hasta 132 cm.

Cepillo de limpieza incluido.

Color: plateado.

BUZIFU Malla Mosquitera para Puerta y Ventana, Malla de Mosquitera Fibra de Vidrio con Recubierto de PVC, Gran Tamaño 120 x 250cm y Poder Cortar y Ignífugo, Adiós a los Onsectos, Mosquito Cucaracha € 14.98 in stock 1 new from €14.98

Free shipping

Amazon.es Features 【 Alta Calidad 】-- Fabriqué en fibra de vidrio, cada agujero es de 1 mm para una malla, los pequeños mosquitos no pueden entrar. El de fibra de vidrio es no sólo eficazmente anti-moustique, sino también asegura de respirar. Puede ser instalado directamente en el marco de la ventana, la madera, acero, aluminio, plástico, las puertas y ventanas se pueden armar; Resistencia a la corrosión, alta resistencia, anti-envejecimiento, la resistencia al fuego, sin necesidad de pintar colorear.

【 Sostenible 】-- La puerta mosquitera no se aseguran con el tiempo, el tiempo o el uso. Gracias a sus mallas finas, la red evita que incluso los más pequeños las bestias implantación de hongos en casa y permite que el flujo de aire, el material es anti-moisissure.

【 Fácil de Cortar y Mantener 】-- 120 * 250 cm. Adaptable según sus necesidades, ésta puede fácilmente cortar para adaptarse perfectamente a sus aberturas. Su mantenimiento es también muy sencilla y rápida, ya que la mosquitera es lavable con un paño húmedo.

【Lugares Limpios de Difícil Acceso】-- Este paquete también contiene un 2 en 1 cepillo pequeño, lo ayuda a limpiar fácilmente la ranura de la ventana, el teclado, las esquinas del escritorio, las esquinas de los cajones, las ranuras del sofá y otros huecos. Conveniente y práctico: con una pequeña pala, puede absorber la suciedad al limpiar, hacer la limpieza más a fondo.

【 Adiós a los Onsectos 】 mantenga los insectos molestos en el exterior, especialmente durante los calurosos días de verano. Esta mosquitera magnético te protege contra las enfermedades infecciosas y las picaduras de mosquitos y de insectos. READ Los 30 mejores Cepillo Carpintero Manual capaces: la mejor revisión sobre Cepillo Carpintero Manual

Mosquitera Ventana Magnética DIY, Mosquitera de Protección Contra Insectos, Marco Magnético Extraíble, Lavable, Se Puede Cortar, Buena Permeabilidad Al Aire, No Requiere Perforación (125x150CM) € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Free shipping

Amazon.es Features 【Fácil Instalación】 Sin agujeros ni tornillos, la mosquitera ofrece una fácil instalación. Unión magnética, se puede desmontar en su conjunto, respetuoso con el medio ambiente y duradero. El polvo se puede eliminar a diario con un paño húmedo. En primavera y verano, todo lo que necesita hacer es enjuagar bien la malla de la ventana antes de volver a instalarla en la ventana.

【Perfecto Contra Insectos】 Con las redes contra insectos, puede protegerse de manera confiable de la intrusión de moscas, abejas, mosquitos y otras pequeñas plagas y ofrecer a su familia un entorno de vida cómodo.

【Corte de Bricolaje Personalizado】 Utilice tijeras domésticas para cortar de forma rápida y precisa una red de 125 × 150 cm de cualquier tamaño. Adecuado para la mayoría de tipos de ventanas, marcos de ventanas de aluminio, barandas de hierro, ventanas corredizas, ventanas de armarios, persianas, ventanas de baños / aseos.

【Alta Permeabilidad Al Aire】 Aunque la malla es muy apretada, el vidrio de la ventana no deja pasar insectos más pequeños y aún mantiene una buena circulación de aire sin comprometer la vista. El material de gasa es suave y duradero, resistente al fuego y retardante de llama.

【Compra 100% Libre de Riesgos】 Ofrecemos devolución de dinero en 30 días, garantía de calidad de 24 meses y servicio al cliente las 24 horas. Si tiene algún problema con el suyo, no dude en contactarnos. Nos comunicaremos con usted dentro de un día hábil para resolver su problema. ¡Tu satisfacción es lo primero!

Anpro mosquito puerta mosquitera puerta 90 x 210cm, protección de insectos cortina magnética mosca cortina para sala de estar balcón, negro € 12.99 in stock 3 new from €12.99

Free shipping

Amazon.es Features ♥FÁCIL DE INSTALAR Y QUITAR:no se requieren herramientas. El producto viene con cinta adhesiva para pegar fácil y rápido sin taladrar.

♥CÓMODO Y AGRADABLE EN VERANO: La puerta mosquitera puede evitar efectivamente la entrada de insectos. En los días de verano las moscas, las abejas, los mosquitos no entran en su casa.

♥CIERRE MAGNÉTICO AUTOMÁTICO:Tamaño real:90x210CM.La cortina para mosquitos tiene 26 imanes fuertes , que pueden cerrarse rápidamente cuando pasan.

♥AIRE FRESCO: la cortina para mosquitos tiene una malla muy pequeña que impide la entrada de insectos, y los gatos y los perros también pueden entrar y salir a voluntad. De esta manera puede abrir la puerta en el verano, no solo para evitar las picaduras de mosquitos, sino también para respirar aire fresco.

♥ALTA CALIDAD DE CALIDAD: Alta calidad: las mosquiteras están reforzadas a mano, con costuras apretadas, muy resistentes al desgarro y duraderas. Puedes usarlo durante mucho tiempo.

KLYNGTSK Mosquitera Ventana 1.2 * 2.5m Pantalla de Insecto con 1 Cepillo de Limpieza Ventana de Malla Mosquitera de Fibra de Vidrio para Varias Puertas y Ventanas € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping

Amazon.es Features ✔Manténgase Alejado de los Mosquitos: La mosquitera de fibra de vidrio con malla pequeña puede bloquear moscas, mosquitos, ratones, insectos, mariposas, arañas y otros insectos alados más pequeños, lo que reduce el riesgo de picaduras y picaduras. Puede mantener la circulación del aire y proporcionarle un espacio tranquilo y confortable.

✔Pantalla de Fibra de Vidrio de Alta Calidad: La malla de la pantalla está hecha de fibra de vidrio y revestimiento de PVC, que es fuerte, resistente a la corrosión, duradera y resistente a la rotura, antideslizante, no se deforma fácilmente, es reutilizable Y fácil de limpiar. La mosquitera de fibra de vidrio gris proporciona más del 75% de protección contra los rayos UV, que desempeña un papel de protección solar hasta cierto punto.

✔Diseño de Corte: El tamaño de la malla de mosquitera es de 1.2 * 2.5 m, con buena dureza, dureza moderada y buena estabilidad. Puede cortar en el tamaño apropiado de acuerdo con el tamaño de la ventana, adecuado para la mayoría de los marcos de ventanas.

✔Con un Cepillo de Limpieza 2 en 1: Proporcionamos un cepillo de limpieza 2 en 1, tamaño: 18.5 * 2 * 1.2 cm, úselo primero para limpiar el polvo en la ventana, luego instale La mosquitera de fibra de vidrio en el marco de la ventana limpia, manteniendo la seguridad y el medio ambiente no contaminado.

✔Suministros Repelentes de Mosquitos de Verano: La malla de la pantalla es adecuada para su instalación en varios tipos de puertas y ventanas: terrazas, piscinas, jardines, cocinas al aire libre, cercas de porches, casas en los árboles etc. Puede prevenir eficazmente los mosquitos y mantener el aire fresco, para que pueda disfrutar de un verano saludable, cómodo y agradable.

Anpro Mosquitera Ventana Magnetica,Cortina de Ventana para Prevenir Mosquitos y Insectos(Anti-mosquito Blanco,130cm*150cm) € 13.99 in stock 2 new from €13.99

Free shipping

Amazon.es Features Nota: El tamaño es 130 * 150 cm. Mida el tamaño de la ventana (ancho izquierdo y derecho * altura superior e inferior) antes de comprar, no se puede cortar !!!

Fácil de instalar: tiene un velcro largo para fijar y un conjunto de pines para ayudarlo a instalar las pantallas en unos minutos, los pines lo harán más estable (no es necesario perforar en ventana ni herramientas).

La mosquitera se pueden limpiar y desmontar, antiarrugas, sin deformación y fácil de limpiar.

Diseño ingenioso: cierre magnético, material duradero y resistente al desgarro.La malla es más pequeña que puede evitar que entren los mosquitos y insectos.

La mosquitera tiene decoración de encaje y tecnología de doble costura.Es simple y genial, no se deforma durante mucho tiempo.

MAURER 1190420 Marco Mosquitero Aluminio Extensible 75x100/187 cm € 35.48

€ 34.00 in stock 16 new from €11.88 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medidas alto x largo: 75x 100/187 cm.

Malla de fibra de vidrio.

Facil instalación.

Regulación inmediata.

Marco de aluminio.

EXTSUD Mosquitera para Ventana, Malla Antimosquitos Ventana Mosquitera Universal para Ventanas, Ideal para Anti Mosquitos, Moscas e Insectos, 150 x 150 cm, Gris € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping

Amazon.es Features ▶Perfecto contra Insectos: La mosquitera para ventana está hecha de malla de poliéster de alta calidad, transpirable y de malla fina. Ya no permite que los insectos pasen por la ventana y sigue teniendo buena circulación de aire.

▶Instalación Fácil: Sin taladrar ni atornillar, la mosquitera red de ventana es fácil para instalar. Solo retire la película detrás de la tira de metal y péguela alrededor del marco de la ventana con un imán.

▶Apto para Todas las Ventanas: Nuestra mosquitera universal se puede juntar con ventanas de madera, ventanas de aleación de aluminio y otras ventanas, sin dejar rastros en las ventanas. Después de la instalación, la ventana todavía se puede abrir y cerrar por completo.

▶Reutilizable: Cuando llega el invierno y si la red de la ventana ya no es necesaria, las esquinas de fijación se pueden quitar sin dejar ningún residuo. Plegable y que ahorra espacio para almacenar, puede reutilizarse durante muchos años.

▶Embalaje Incluido: 1 x mosquitera para ventana, 12 x imanes adhesivos. Dimensiones: 150 x 150 cm. Color: blanco/gris. Notas: Al desmontar, el adhesivo se puede quitar fácilmente con agua jabonosa.

EASYmaxx mosquitera para ventanas"Magic Click" | Cortada a medida para todas las ventanas hasta 150 x 130 cm | Práctico cierre magnético, fácil montaje adhesivo [transparente]. € 16.99 in stock 2 new from €16.99

Free shipping

Amazon.es Features PRIMERA EN EL MUNDO - Extremadamente fácil con el cierre magnético para hacer clic.

MONTAJE SENCILLO - Sólo hay que cortar a medida y encajar en el marco de la ventana con el cierre magnético. La ventana puede seguir cerrándose por completo.

SIN TALADRAR, ATORNILLAR O SERRAR

PROTECCIÓN CONTRA INSECTOS - Para protegerse de insectos como mosquitos, moscas y avispas.

Tela de mosquitera blanca de 3 metros x 2,50 metros. Incluye 4 cintas adhesivas macho de 3 metros x 2 cm de color blanco. Tela de mosquitera para ventanas, puertas, terrazas, caravanas € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping

Amazon.es Features Tela de mosquitera extra grande de 2,5 metros x 3 metros

Incluye 4 cintas adhesivas macho de 3 metros cada uno

Para ventanas, puertas, porches, terrazas, caravanas...

GWHOLE 21 Piezas Parches de Reparación de Malla Autoadhesivos para Malla Mosquitera de Ventana y Puerta € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping

Amazon.es Features APLICACIÓN se ultiliza para reparar pequeños agujeros y grietas en la ventana o la puerta de la pantalla para detener insectos o mosquitos.

FÁCIL DE INSTALAR estos parches adhesivos son fáciles de usar sin necesidad de herramientas, solo hay que desgarrar el papel adhesivo trasero y pegarlo en la pantalla.

CORTABLE se puede cortar al tamaño que necesite.

MATERIAL está hecho de fibra de vidrio resistente a la temperatura.

GARANTÍA ofrecemos un año de garantía para el producto.

Cinta para reparar mosquiteras Fibra de vidrio Cinta adhesiva para ventanas de insectos, 5 cm x 200 cm (gris) € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping

Amazon.es Features ❤Material: la cinta de reparación de la pantalla está hecha de tela de fibra de vidrio, más resistente, con una construcción de malla pesada, adhesivo fuerte, buena transmisión y transpirable.

❤ Fácil de usar: no se necesitan herramientas, simplemente corte y coloque cualquier tamaño que desee para reparar rasgaduras y agujeros en su pantalla.

❤Color: gris. Limpie la pantalla con un paño seco primero, luego use un secador de pelo para calentar el pegamento y luego pegue la cinta. Perfecto si se aplica en el sentido de la trama mosquitera.

❤ Longitud: 2 metros. Ancho: 5cm. Útil para reparar mosquiteros desgarrados.

❤La cinta NastroThe da la impresión de ser resistente, pero también es flexible y no crea ningún problema cuando se rebobina la red de mosquitos.

Malla Mosquitera para Ventanas (3 Unidades), Mosquiteras Ventana,Protectora de Insectos para Ventana, 1.3m x1.5m, 3 Rollos De Cintas Autoadhesivas (10mm), Anti Mosquito Malla Protector Kit, Blanco € 10.19 in stock 1 new from €10.19

Free shipping

Amazon.es Features Una protección para la familia debe tener, malla de malla ofrece una protección completa contra moscas, insectos, abejas, mosquitos e insectos voladores. en comparación con el método químico, mosquitera es mucho más saludable, especialmente para familias con niños pequeños.

Nueva actualización, tamaño mejorado de la cinta adhesiva: 560 cm x 10 mm (ancho x ancho), más ancho que el original, combinado con un nuevo diseño de gancho, la cinta puede adherirse fuertemente al marco de la ventana, agarrar y sujetar la tela durante mucho tiempo.

Fácil instalación, se puede instalar fácilmente, una red de pantalla se puede completar en unos 15 minutos.

Amplio rango de uso, la mosquitera puede combinarse con ventanas de madera, ventanas de acero, ventanas de aluminio, etc., una elección perfecta para varias ventanas de arco y ventanas de forma especial.

Compre con confianza, su satisfacción es nuestra prioridad, el servicio al cliente siempre espera para que usted brinde un servicio 100% satisfecho, contáctenos con cualquier problema o pregunta que tenga. READ Los 30 mejores Extractor De Humos capaces: la mejor revisión sobre Extractor De Humos

Sekey 220x130 cm magnético cortina para protección contra insectos, magnético Mosquitera para puerta para balcón, sótano Puerta, terrazas para puerta (se puede cortar en altura y ancho), Negro € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping

Amazon.es Features 100% de poliéster, de color negro. La banda magnética mejorada puede cerrar la cortina de forma másrápida y firme. Se cosea máquina, paño de doble cara, fácil de limpiar, larga vida de uso.

No solo previene eficazmente la entrada de mosquitos, abejas, moscas, partículas de polvo, pero tambiénpuede mantener una buena ventilación, y es ideal para que los niños y las mascotas pueden pasar fácilmente.

El tamaño: 220cm * 130cm. El alto y la ancho se puede cambiar; 220cm*120cm,220 cm*110 cm, 210 cm*130 cm, 210 cm*120 cm, 210 cm*110 cm. El tamaño se puede medir y ajustar fácilmente durante el proceso deinstalación.

Las tiras magnéticas mejoras y los imanes son adecuados para colocaren puertas de madera, de hierro, de aluminio, de RV. Fácil de instalar, no hace falta ninguna herramienta ni perforación, se puede instalar y retirar sin dejar ningún rastro.

Malla Mosquitera para Ventanas, 2 Unidades Protectora de Insectos para Ventana,1.3 * 1.5m - 2 Rollos De Cintas Autoadhesivas (10mm)Negro Anti Mosquito Malla Protector Kit € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping

Amazon.es Features 【Protección contra insectos】 Mantenga a los insectos lejos de su hogar. La malla de Permium con los pequeños orificios puede mantener alejadas a las moscas, mosquitos, ratones, insectos, mariposas, arañas y otros insectos pequeños con alas. Adecuado para puertas y ventanas Material espesado, fuerte y duradero para contra mascotas o animales como aves, en peso ligero, alto rendimiento de costos

【Diseño de actualización】 Aumente el ancho de la cinta para evitar el problema de las pantallas desplegables. Mejore la calidad de las pantallas de la ventana: el tamaño de malla de la malla es 1.3 * 1.55 metros, el tamaño del velcro es 1 * 560 cm, color invisible: negro; El paquete incluye: 2 mallas para mallas para ventanas, 2 rollos de cinta adhesiva de doble cara reutilizable Roll.a cepillo de limpieza de ventanas

Mes Malla de la ventana】 Lavable y reutilizable: la red de malla está hecha de Dacron, fácil de lavar y se puede volver a instalar. PVC de fibra de vidrio de alta calidad. Adopte tecnología de tejido plano, y después de la conformación a alta temperatura, resistencia a la corrosión química, buena forma, alambre antideslizante, hermoso y duradero; Poliéster de seguridad para niños Fibra de vidrio + retardante de llama

Screen Pantalla de bricolaje】 fácil de instalar y quitar: la cinta de sujeción y la red flexible se pueden recortar, la longitud del bricolaje para que sean adecuadas para su ventana, conveniente para empalmar en el tamaño que necesita, las cintas son autoadhesivas, es conveniente para despegar el papel de respaldo y pegarlos en el marco de la ventana limpio, y fácil de quitar cuando necesite abrir o cerrar ventanas

Service Servicio al cliente】: este producto está diseñado para ayudar a los clientes a mantenerse alejados de los mosquitos. Para utilizar mejor las pantallas, siga estos pasos. El primer paso - limpia el borde de la ventana. El segundo paso es aplicar la cinta. El tercer paso es presionar el velcro e intentar estar lo más cerca posible. Después del cuarto paso, espere una hora y luego cuelgue la gasa. Hemos mejorado nuestros productos: no vendemos imágenes perfectas, sino productos, proporciona

MAURER 1190410 Marco Mosquitero Aluminio Extensible 50x 75/138 cm € 27.04

€ 22.41 in stock 15 new from €13.80 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medidas alto x largo: 50x 75/138 cm.

Malla de fibra de vidrio.

Facil instalación.

Regulación inmediata.

Marco de aluminio.

Jumkeet Mosquitera para Ventana, 150 * 150cm Malla contra Insectos Mosquitera DIY Kit Sin Taladro Lavable, con Cinta Autoadhesiva y Mini Grapadora, Protección Anti Insectos y Moscas (Blanco) € 13.99

€ 13.49 in stock 1 new from €13.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Excelente Protector Familiar】 Jumkeet mosquiteras para ventanas de alta densidad están hechas de materiales compuestos de nano malla PP y PE respetuosos con el medio ambiente; La composición destaca su buena resistencia a la corrosión y al calor, garantizando la calidad y seguridad de la mosquitera, no fácil de mojar ni deformar, resistente a la tracción

【Instalación Sin Taladros】 La mosquitera mejorada elimina la preocupación de dejar agujeros en las ventanas, la cinta hace que sea fácil de instalar y quitar para la limpieza, y no necesita comprar ninguna otra herramienta, ya que el paquete contiene todos los accesorios que necesita; Simplemente pegue cinta de crochet en la ventana, engrapa la cinta de bucle y la malla de mosquitera juntos, luego pegue las dos juntas (Consulte el manual para obtener más detalles)

【Adios a las Caídas】en comparación con la mosquitera de imanes que pueden caerse, la cinta nuestra se adhiere firmemente entre sí para garantizar que no caerá por el fuerte viento o la lluvia, y la ventana o puerta se puede abrir o cerrar completamente libremente, mantiene alejadas a las moscas, avispas, mosquitos y otros insectos no deseados, mientras deja entrar aire fresco

【Para una Variedad de Ventanas】 El tamaño completo de la mosquitera para ventana es 150 x 150 cm (max.); No tiene que adivinar si se ajusta a su tamaño o estilo de ventana o de puerta; Puede equiparse con ventanas de madera, ventanas de acero, ventanas de aleación de aluminio, varias ventanas curvas

【Paquete Incluye】 1pc * mosquitera, 1 rollo * cinta de bucle, 1 rollo * cinta de gancho, 1 * manual simple, 1 * grapadora pequeña, una caja de grapas; 12 meses de garantía, disfrute de una compra sin riesgos, si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos

