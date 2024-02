Inicio » Productos de oficina Los 30 mejores carpetas plastico a4 capaces: la mejor revisión sobre carpetas plastico a4 Productos de oficina Los 30 mejores carpetas plastico a4 capaces: la mejor revisión sobre carpetas plastico a4 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de carpetas plastico a4?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ carpetas plastico a4 del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Rapesco 1665 Carpetas Sobre Portafolios, A4+, Colores Transparentes Surtidos, Paquete de 10 € 7.73

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SOBRE PORTAFOLIOS A4+ - Paquete de 10 carpetas sobres con botón a presión del mismo color en la solapa curva para mantener los documentos organizados y seguros

GRAN CAPACIDAD - Capaz de contener 150 hojas de papel de 80 g/m² y un tamaño grande A4+/folio que permite guardar sobres C4 (diseñados para hojas A4)

ORGANIZACIÓN FÁCIL - Carpetas sobres con botón a presión A4+ en polipropileno en varios colores transparentes que permiten una fácil identificación de los documentos dentro de la carpeta y una organización coordinada por colores, con un acabado de calidad 'Superline'

USO CONVENIENTE - Prácticas carpetas sobre de plástico con portalápices recortado debajo de la solapa, útiles para archivar en la oficina, en casa o en viaje

DIMENSIONES - Cada carpeta sobre mide 7 mm x 354 mm x 242 mm

Rapesco 0688 Carpetas Sobre Portafolios, A4+, Colores Transparentes Surtidos, Paquete de 5 € 4.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SOBRE PORTAFOLIOS A4+ - Paquete de 5 carpetas de plástico duradero con botón a presión del mismo color en la solapa curva para mantener los documentos organizados y seguros

GRAN CAPACIDAD - Capaz de contener 150 hojas de papel de 80 g/m² y un tamaño grande A4+/folio que permite guardar sobres C4 (diseñados para hojas A4)

ORGANIZACIÓN FÁCIL - Carpetas sobres con botón a presión A4+ en polipropileno en varios colores transparentes que permiten una fácil identificación de los documentos dentro de la carpeta y una organización coordinada por colores, con un acabado de calidad 'Superline'

USO CONVENIENTE - Prácticas carpetas sobre de plástico con portalápices recortado debajo de la solapa, útiles para archivar en la oficina, en casa o en viaje

DIMENSIONES - Cada carpeta sobre mide 7 mm x 354 mm x 242 mm

Rapesco 0719 Carpetas de Tres solapas A4+, Colores Surtidos Translúcidos, 5 Unidades € 7.14

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Carpeta de polipropileno duradero de 3 solapas, en colores surtidos

4 solapas y una goma aseguran el contenido

Bolsillo para personalizar con tarjeta de visita

Colores: translúcidos surtidos

Pack: 5 Carpetas (A4+)

Carpeta para Documentos A4, Sterneer 30 Piezas Transparente Carpetas Para Archivo, Carpetas de Plástico con Cierre a Presión para Hogar, Oficina, Escuela € 16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 。◕‿◕。【Calidad Premium】 La carpeta de documentos hecha de plástico, robusta y fácil de usar, evita la oxidación y resiste roturas

。◕‿◕。【Tamaño】 El tamaño de las carpetas de plástico es un poco más grande que el A4, lo que hace que poner y sacar documentos de la billetera A4 sea mucho más fácil

。◕‿◕。【Color】 Las carteras de plástico a4 ofrecen 6 colores diferentes, cada uno 5 piezas, un total de 30 piezas; las carpetas coloridas son convenientes para que los estudiantes distingan entre cada una de sus materias escolares, y cada billetera de plástico a4 es transparente, puede ayudar a encontrar el archivo que desea fácilmente

。◕‿◕。【Uso amplio】Las carpetas de plástico son muy útiles para viajar con mucho papeleo y documentos. La billetera de plástico A4 puede organizar el papeleo del banco, automóvil, seguro, trabajo, etc. en carpetas separadas

。◕‿◕。 【Nuestra garantía】 Se puede proporcionar un reembolso completo o un reemplazo si no está satisfecho con nuestras billeteras de plástico a4, si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos READ Los 30 mejores rotuladores pincel lettering capaces: la mejor revisión sobre rotuladores pincel lettering

H&S Portafolios de Plastico A4 para Documentos - 30uds - Carpetas Tipo Sobre Transparentes con Cierre a Presión - Carpeta Reutilizable y Multicolor € 18.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Carpetas de Plástico Seguras para Documentos: Nuestro set de carpetas de plástico H&S puede utilizarse en oficinas, escuelas y otros lugares para mantener tus datos de forma organizada. Nuestras carpetas H&S pueden albergar hasta 150 hojas de tamaño A4

Almacenamiento Visible con Más Espacio: Estas carpetas de plástico tienen un tamaño bastante amplio con una variedad de colores diferentes para clasificar los documentos, datos, archivos, facturas, recibos, y otros importantes de una manera coordinada

Fáciles y Respetuosas con el Medio Ambiente: Las carpetas para documentos están fabricadas con un material plástico no tóxico y libre de ácido. Además, estas carpetas transparentes son lavables, fiables y pueden utilizarse para múltiples fines de almacenamiento

Seguro y Conveniente para los Registros: Nuestras carpetas de archivos son una opción ideal para todas las edades, ya que tienen un botón de seguridad que mantiene tus documentos importantes seguros y protegidos durante un largo período, lejos del polvo y otros factores dañinos

Duraderos y Flexibles de Usar: Estos sobres de plástico con cierre a presión pueden utilizarse varias veces. Estas carpetas de plástico no sólo se utilizan para mantener los archivos y documentos seguros, sino también para mantener todo tipo de otros accesorios seguros

Carpetas Plastico Transparente - A4 Carpeta Plastico Archivadora Documentos Con Bot¨®n (30 piezas) € 17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Alta calidad] La carpeta de plástico está hecha de material de polipropileno, duradera y resistente al desgaste, impermeable y resistente a la humedad, y protege los documentos contra daños. Los bordes del apriete no son fáciles de separar

[Tamaño] El tamaño de la billetera de plástico es de 32.5 x 23.6cm, puede acomodar papel de tamaño A4 (29.7x21cm) muy bien, una billetera puede contener hasta 200 hojas de papel A4

[Diseño del botón] El cierre de popper de la billetera de plástico envolvente hace que el archivo sea más seguro, puede almacenar archivos y abrirlos con menos esfuerzo. El botón de carpeta de archivo se puede usar repetidamente y no se daña fácilmente

[Transparente] La carpeta de plástico es transparente, puede buscar rápidamente el contenido de la carpeta sin abrirla, así que es fácil encontrar el archivo.

[Aplicable] El paquete incluye una billetera de plástico transparente de 30 piezas, ideal para el almacenamiento seguro de documentos en la oficina, en el hogar o en la escuela, muy útil para viajar con muchos papeles y documentos

ZCZN Carpetas Plastico, 42 Unidades Archivo Portadocumentos A4, Bolsa para Escuela, Hogar, Oficina, 31 x 22 cm, Color Transparente, Azul, Verde, Amarillo, Rojo, Morado € 14.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【CONJUNTO PERFECTO】: ZCZN carpetas plastico A4 contiene 42 Pcs, total de 6 colores brillantes (transparente, azul, verde, amarillo, rojo, morado), simples y elegantes, el bolsa de archivo puede satisfacer sus necesidades.

【TAMAÑO DE BOLSA ARCHIVO】: Con 31 x 22 cm, el archivo portadocumentos a4 es adecuadas para almacenar documentos, cartas y libros y muy adecuado para la escuela, la familia, el trabajo,la oficina, los viajes de negocios, etc.

【ALTA CALIDAD】: Hecho de material de PVC duradero,respetuoso con el medio ambiente, no tóxico, resistente al desgaste, resistente a la corrosión y a prueba de humedad, lo que le permite usar la carpeta fundas plastico de manera segura para almacenar documentos importantes.

【MÚLTIPLES COLORES】: Puede organizar y distinguir fácilmente archivos con diferentes colores. La carpeta translúcida hace que el contenido sea visible, y puede buscar fácilmente documentos sin abrir la carpeta.

【DISEÑO ESPECIAL】: Las carpetas plástico con cierre a presión hacen que sea más fácil abrir y cerrar la carpeta de documentos, y la bolsa de etiquetas hace que sea más fácil distinguir y encontrar documentos, lo que ahorra tiempo y mejora la eficiencia del trabajo.

Rapesco 1496 Carpetas Sobre Portafolios, A4+, Transparente, Paquete de 20 € 11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SOBRE PORTAFOLIOS A4+ - Paquete de 20 carpetas de plástico duradero con un elegante broche a presión blanco en la solapa curva para mantener los documentos organizados y seguros.

GRAN CAPACIDAD - Capaz de contener 150 hojas de papel de 80 g/m² y un tamaño grande A4+/folio que permite guardar sobres C4 (diseñados para hojas A4)

ORGANIZACIÓN FÁCIL - Carpetas sobre con botón a presión A4+ en polipropileno transparente que permite una identificación rápida y sencilla de los documentos dentro de la carpeta, con un acabado de calidad 'Superline'

USO CONVENIENTE - Prácticas carpetas sobre de plástico con portalápices recortado debajo de la solapa, útiles para archivar en la oficina, en casa o en viaje

DIMENSIONES - Cada carpeta sobre mide 2 mm 241 mm x 354 mm

Oxford 400154625 - Juego de 3 carpetas con solapas, A4, con goma elástica, cobertura de polipropileno, colores surtidos € 10.19

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Identificación: la camisa tiene una etiqueta de identificación adhesiva, colocada en la parte posterior. Permite identificar rápidamente el contenido de la camisa

Opacidad: la cubierta de la camisa es de polipropileno opaco. Esto garantiza la confidencialidad del contenido en todas las circunstancias

Cubierta: el polipropileno opaco de la cubierta, con un grano estructurado, garantiza una camisa robusta que resiste las manchas y los arañazos

Capacidad: la camisa elástica ofrece una capacidad media de 150 hojas

FEPITO 40 Pcs Carpetas de archivos de plástico A4 Billeteras transparentes de corte a ras de archivo A4 € 11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Carpetas de archivos de plástico A4: 31 cm x 22 cm / 12.2 "x 8.6"

Hecho de plástico PP, ligero, fuerte y resistente a la rotura.

Diseño de apertura superior y lateral, admite hasta 20 hojas de papel A4

Fácil de transportar, se puede colocar en cualquier bolsa, ya sea una bolsa de negocios, una mochila escolar o una bolsa femenina, para ahorrar espacio

Cantidad: carpeta plástica transparente 40pcs

Rapesco 1039 ECO Carpetas Sobre Portafolios, A4+, Colores Transparentes Surtidos, Paquete de 5 € 3.54

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SOBRE PORTAFOLIOS A4+ - Paquete de 5 carpetas ECO de plástico duradero, con broche a presión en colore coordinado en la solapa para mantener los documentos organizados y seguros

MATERIAL ECO - Fabricadas con láminas de polipropileno 100% biodegradable con aditivos cuidadosamente seleccionados que garantizan que estas carpetas sobre no emitan metano ni ningún químico dañino para el suelo durante el proceso de biodegradación

GRAN CAPACIDAD - Capaz de contener hasta 150 hojas de papel de 80 g/m²; el tamaño A4+/folio permite guardar sobres C4 (diseñados para hojas A4)

ORGANIZACIÓN FÁCIL - El polipropileno liso en una variedad de colores transparentes permite una identificación rápida y sencilla de los documentos y un archivo por colores coordinados

USO CONVENIENTE - Prácticas carpetas sobre de plástico con portalápices recortado debajo de la solapa, útiles para archivar en la oficina, en casa o en viaje

H&S Kit 6x Carpetas con Fundas de Plastico A4 - Carpeta en 6 Colores Diferentes con 30 Bolsillos de Plástico Extraíbles € 21.99

2 used from €19.72

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Kit de 6 Carpetas con Fundas A4: Nuestra carpeta H&S puede utilizarse en oficinas, escuelas y otros lugares para mantener archivos de forma organizada. Nuestra carpeta de proyectos H&S puede acomodar fácilmente hasta 30 hojas de tamaño A4

Bolsillos Versátiles con Suficiente Espacio: Con 30 bolsillos de plástico A4, tienes espacio suficiente para almacenar documentos importantes, datos, archivos, facturas, recibos y otros elementos esenciales por separado de una manera más clásica y práctica

Diseño Clásico y Atemporal: La carpeta con bolsillos para documentos está fabricada con un plástico lo suficientemente fiable como para ofrecerte un accesorio de negocios del que nunca querrás desprenderte, ya que está fácilmente al alcance de la mano para cualquier uso

Cuenta con una Etiqueta de Cubierta Extraíble: El contenido del paquete contiene 6 carpetas: negra, azul, morada, amarilla, naranja y rosa. Nuestra carpeta A4 con bolsillos es una opción ideal para todas las edades, ya que tiene una etiqueta en la cubierta que esextraíble para personalizarla

Ideal para Almacenar Papeles: Estas carpetas de presentación de plástico ofrecen un mecanismo de anillas para organizar fácilmente tus documentos. No sólo sirve para mantener los documentos a salvo, sino también para guardar todo tipo de datos esenciales en un solo lugar

Carpetas Transparentes de Plástico A4 para Documentos, 30 unidades, 180 micrones PP Carpeta A4 Bolsillo de informe, Fundas para Carpetas de Documentos para Oficina Escolar € 19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El paquete incluye: paquete de 30 carpetas de plástico A4 transparentes, medidas 31cm x 21.5cm, para papel A4, documentos.

MATERIAL: Fabricado en plástico PP de 180 micras (Polipropileno), muy resistente, ligero y resistente al desgarro.

CAPACIDAD: Sostiene hasta 20 papeles. Ideal para uso en la oficina, la escuela, el hogar o la empresa.

DISEÑO: Parte superior abierta y lateral con un corte para el pulgar de fácil acceso. Diseño de esquina con muescas para evitar que las costuras se partan. Acabado transparente transparente para una fácil visualización del documento en el interior.

SERVICIO: Ofrecemos reemplazo gratuito o reembolso completo dentro de los 30 días si no está satisfecho con nuestro producto. READ Los 30 mejores Lapices De Colores Profesional capaces: la mejor revisión sobre Lapices De Colores Profesional

Vicloon Carpetas Para Archivo, 10Pcs Carpetas de Plástico A4 Bolsas de Documentos con Botón para Documentos, Certificados, Recibos, Oficina y Escolar, 5 Colores € 6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Colorido y transparente: 5 colores brillantes, para satisfacer las diferentes necesidades de las categorías, simple y de moda. Los carpetas transparente mantienen el contenido visible, hacen que sea más fácil buscar documentos sin abrir sobres.

Espesor duradero: hecho de material de polipropileno de alta calidad, impermeable y resistente a la humedad. Más a menudo que el promedio de los mismos productos en el mercado. Costuras reforzadas selladas para durar, borde muy firme, no se rasgan fácilmente.

Tamaño de la carpeta: este conjunto de bolsas de archivos es de aprox. 33 cm / 13 pulgadas de largo y 23 cm / 9 pulgadas de ancho, de tamaño mediano, puede contener papel A4;

Diseño del botón: el diseño del botón a presión protege los documentos. Ya no es necesario rebobinar la cuerda repetidamente, lo que hace que abrir y cerrar las cajas sea más conveniente y ahorre tiempo.

Muy práctico: este conjunto de carpetas de documentos es útil en nuestra vida diaria, adecuado para niños, estudiantes, empleados y otros profesionales. Puede usarlos para contener varios tipos de objetos, como documentos, papel, libros y álbumes.

Raylu Paper® – Carpeta clasificadora con anillas fundas transparentes A4 de 90 micras y sobre con cierre de velcro, tapa personalizable. Carpeta de fundas 100% biodegradable. (50 Fundas, Violeta) € 10.63

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Carpeta de 50 fundas A4 con anillas irrompibles y cierra de goma, fundas trasparentes cristal de 90 micras, Medidas: 310 x 240 mm, giro de 360º, Carpeta de color violeta.

✅ Tapa personalizable ideal para identificar el contenido de la carpeta, incluye sobre de con cierra de velcro.

✅ Cuidamos el medio ambiente: Carpeta con fundas hechas de polipropileno 100% biodegradable.

✅ Carpeta ideal para organizar tus documentos, facturas, recibos, apropiadas para universidad, escuela, oficina.

✅ Carpetas de colores: tenemos carpetas azul, verde y violeta. Esto hace que sea fácil codificar documentos, notas de clase y cualquier otra cosa que necesites almacenar. Con tantas opciones de color, seguro que encontrarás una carpeta en tu color favorito.

Rapesco 0698 Carpeta Sobre Portafolios en Formato A4+ Vertical, Colores Surtidos Translúcidos, 5 Unidades € 3.54

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Útil carpeta sobre broche de polipropileno, con colores translúcidos y surtidos

Solapa con broche de color para mantener el contenido seguro

Soporte para bolígrafo bajo solapa

5 unidades tamaño A4+; Colores Surtidos

Capacidad 150 hojas

Grafoplas 39834254. Carpeta Fundas A4, Polipropileno, 40 Fundas, Color Rosa Fucsia, Maxiplás Blackline Cristal € 7.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cubierta polipropileno cristal rayado en color fucsia.

Mecanismo de espiral y cierre de gomas elásticas.

40 fundas de polipropileno extra, muy resistentes.

Tamaño a4.

Perfectas para organizar apuntes, partituras y otro tipo de documentos.

D.RECT Carpeta de Plástico para Correos | PP con Banda Elástica | 6 Piezas | Carpeta de Plástico Elástica para DIN A4 | Azul € 13.99
€ 12.58

€ 12.58 in stock 2 new from €12.58

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Carpeta de tres pliegues para guardar y transportar documentos en formato A4

Las gomas elásticas para una sujeción segura en las esquinas y las tres solapas en la parte inferior de la tapa proporcionan un soporte seguro y evitan que los documentos se caigan

Fabricado en polipropileno opaco fuerte con un grosor de 450 micras

Color: azul

Rapesco 0700 Carpeta Sobre Portafolios A4+ con Bolsillo para Tarjeta, Colores Surtidos Translúcidos, 5 Unidades € 6.71
€ 5.94

€ 5.94 in stock 2 new from €5.94

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Carpeta sobre broche de polipropileno de colores brillantes y translúcidos

Solapa con broche de color para mantener el contenido seguro

Soporte para bolígrafo bajo solapa

Incluye bolsillo para tarjeta de visita; 5 unidades A4+

Capacidad 150 hojas

Oxford Live & Go, Carpeta de Fundas Plástico A4, 20 Fundas Transparentes, Color Rosa Chicle € 9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Carpeta de fundas con espiral y goma Color Rosa Chicle

20 fundas

Fundas con acabado cristal para una óptima legibilidad (50 µ)

Cierre con goma elástica a juego para una mayor protección de los documentos

Tapas de plástico opaco muy resistentes

Oxford URBAN Carpeta Sobre portafolios con broche, A4, Plástico rígido translúcido, Paquete de 5 unidades € 8.00
€ 7.14

Amazon.es Features Sobres broche en formato A4, broche en colores surtidos.

Amazon.es Features Sobres broche en formato A4, broche en colores surtidos.

En formato DIN A4 y con esquinas redondeadas y cierre de botón a presión

Múltiples posibilidades de uso, por ejemplo, para recibos, documentos de viaje, dinero, vales o dibujos

Tapa plástico rígido translúcido serigrafiado labyrinth 300 micras. Este plástico translúcido, repele la suciedad y el agua

Paquete de 5 colores brillantes translúcidos: Rojo, Naranja, Lima, Ice Mint y Turquesa

Esselte Cuaderno A4 con 40 Fundas de Plástico, Capacidad para 80 Hojas, Presentación y Almacenamiento de Documentos, Casa/Oficina, Patrón en Relieve, Gama Colour'Breeze, Vede, 626228 € 5.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Una elegante y duradera carpeta de plástico A4 con tapa blanda para presentar trabajos, proteger y almacenar documentos impresos; colorido y moderno diseño Colour'Breeze con patrón en relieve

Cuaderno A4 ideal para mostrar proyectos y ensayos en la escuela o almacenar recetas, fotos y manuales de instrucciones en casa; 40 fundas para 80 hojas de papel (80 g/m²) insertando 2 hojas por funda

Las fundas de la carpeta están fabricadas con resistente polipropileno libre de ácidos ideal para mantener tus documentos protegidos; ideal para proyectos corporativos o presentaciones

Carpeta con espacio para etiqueta en el lomo ideal para identificar el contenido tanto en casa como en una oficina; archivador versátil para guardar documentos o dibujos de niños

Incluye: 1 x Cuaderno A4 con 40 Fundas de Plástico Esselte, Dimensiones (H x A x P): 17 x 310 x 233mm, 240g, Verde, Gama Colour'Breeze, 626228

Agoer 42pcs Carpetas plastico a4, Carpeta fundas plastico a4, 31 x 22cm, 8 colores transparente surtidos para la oficina de la escuela € 15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El paquete contiene: 42 carpetas de sobres translúcidos de colores, un total de 8 colores, 7 transparentes, 5 rojo claro, 5 amarillos, 5 azules, 5 verdes, 5 violetas, 5 rosas, 5 naranjas

Materiales de alta calidad: hechos de plástico PP de alta calidad, más duraderos, resistentes al desgarro, a la humedad, protegen eficazmente sus documentos importantes. Los materiales resistentes se pueden reutilizar a altas frecuencias, y son los mismos que los nuevos, independientemente de la duración de uso.

Tamaño: 12.2 pulgadas x 8.6 pulgadas (31 cm x 22 cm), puede acomodar archivos de formato de letra y A4.

Diseño de apertura único: se puede abrir desde arriba y lado fácilmente para colocar archivos. Diseño de anillo lateral para una verificación conveniente. Excelente acabado, no importa cuánto tiempo tome, no habrá curvamiento del borde del respaldo.

Fácil de transportar: tamaño adecuado, se puede colocar en una bolsa de negocios, bolsa de escuela o bolsa de cuero para mujer, ahorrando espacio.

Raweao Carpeta Fundas Plastico A4, Carpeta Sobres Plastico A4 Tipo Sobre, Carpeta de Archivos de Plástico A4, Plastic Folders A4 para Documentos para Hogar, Oficina, Escuela, Pack de 12 € 14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【6 colores/12 piezas】Recibirás 12 carpetas de plástico A4 en 6 colores diferentes (rojo, amarillo, azul, blanco, morado, verde). Los múltiples colores lo ayudan a clasificar y administrar el contenido de manera más efectiva para evitar el desorden. Tamaño: 33 x 23 cm / 13 x 9 pulgadas. Más grande que el papel A4 y puede contener hasta 150 hojas de papel.

【Calidad Premium】Las carteras para documentos Raweao A4 están hechas de película de PP, no tóxica, respetuosa con el medio ambiente y reciclable. Es resistente al agua y al desgarro. Grosor de una sola capa mejorado, 0,18 mm, más grueso que los productos en el mercado.El borde utiliza la última tecnología de grabado en relieve, que no es fácil de rasgar.

【Diseño transparente+Clasificación de colores】El diseño transparente mantiene el contenido visible y facilita la búsqueda de documentos sin tener que abrir las bolsas. Mientras tanto, los diferentes colores y bolsillos para etiquetas son convenientes para distinguir y resumir diferentes archivos, lo que mejora en gran medida la eficiencia del trabajo y el estudio.

【USO MÚLTIPLE】 La carpeta de documentos A4 es muy adecuada para el uso diario. Ligero y fácil de llevar. Un excelente organizador de documentos para la escuela, el trabajo, el hogar y los viajes de negocios. Se puede utilizar para almacenar documentos, recibos, manuales, papelería, pasaportes, pequeños juguetes ensamblados, etc. Mantenga sus artículos organizados y se vean más ordenados.

【Servicio postventa perfecto】Cualquier problema de calidad se puede cambiar o reembolsar por completo. Por favor envíenos un mensaje en cualquier momento. READ Los 30 mejores Pizarra Rotulador Borrable capaces: la mejor revisión sobre Pizarra Rotulador Borrable

HERMA 19501 Carpeta de dibujo Translúcido en Negro, A4, plástico resistente, con 3 solapas interiores, carpeta de 1 palmo € 9.33

Amazon.es Features Carpeta de 3 solapas de alta calidad fabricada en polipropileno para formatos A3 (297 x 420 mm)

Tres solapas interiores impresas y correas elásticas proporcionan estabilidad al contenido

Carpeta elástica resistente y limpiable con un diseño innovador para niños y adultos

Ideal para organizar y almacenar documentos importantes en la escuela, el hogar y el lugar de trabajo

La caja contiene: 1x HERMA 19501 carpeta Translúcido en Negro (largo/ancho/alto: 240 x 320 x 4 mm)

Carpetas Plastico a4, Vakki Carpeta Fundas Plástica con 11 Agujeros, Carpetas Transparentes para Anillas para Oficina, la Escuela y el Hogar, 6 Colores, Paquete de 12 € 15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Carpetas expandible : el nuevo y mejorado diseño expandible puede contener hasta 200 hojas de papel A4. Con un grosor de 0,4 mm, es más grueso que el grosor promedio de productos similares para proteger sus documentos de daños. Nuestras carpetas transparentes, hechas de plástico de alta calidad, son resistentes al agua y a las manchas y se pueden reutilizar muchas veces.

Diseño preperforado: nuestra bolsa para carpetas tiene 11 orificios en el borde inferior para carpetas de anillas de 2/3/4. Puede organizar rápidamente carpetas sueltas en libros y ahorrar tiempo.

Diseño clásico: Carpeta Plastico Archivadora bien diseñada tiene un cierre seguro para mantener sus archivos seguros, mientras que su material de plástico transparente le permite ver el contenido sin abrir; el diseño único del bolsillo de la etiqueta facilita la clasificación y la búsqueda.

Contenido del paquete: 12 carpetas transparente con borde a color + 3 anillas de encuadernación gratuitas, 12" x 9,5", un poco más grandes que A4, lo que proporciona una amplia capacidad de almacenamiento. 6 colores (azul, negro, verde, morado, naranja y rosa), 2 de cada color, múltiples colores le permiten organizar y administrar el contenido de manera más eficiente para evitar el desorden.

Aplicación amplia:Vakki Carpetas fundas plástico A4,ideales para el uso diario, son un compañero imprescindible para la organización de la escuela, el hogar, el trabajo y la oficina; puede usarlas para almacenar recibos, documentos, tarjetas de presentación, tarjetas bancarias y más.

Carpeta A4 Transparente 20 Unidades Carpetas Plastico Dossieres Transparentes Carpeta Sobre con Botón para Almacenamiento de Documentos € 16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño A4: 33 x 24 cm / 13 '' x 9.45 '', y los sobres de poli se pueden expandir para gran capacidad, cada una de las carteras plásticas popper a4 puede contener hasta 100 hojas de papel A4.

Comodidad: la billetera de plástico transparente es muy conveniente para guardar archivos o notas y puede ayudarlo a encontrar el archivo que desea fácilmente.

Mantenga los Documentos Seguros: Hecho de polipropileno duradero, no tóxico, resistente al agua, resistente al desgarro. Las carteras de plástico tienen un cierre de botón a presión para mantener seguros los documentos.

Uso Diario: la billetera de plástico a4 es conveniente para el uso diario, como materias escolares, archivos de documentos de oficina, archivos A4 que viajan, tarjetas de visita y almacenamiento cosmético.

Incluye: 20 billetera de documentos. Por favor, siéntase libre de contactarnos si tiene alguna pregunta, le responderemos en 1 día hábil.

Pack con 12 Carpeta Sobre con Cierre de Velcro A4/Folio Fabricados en Polipropileno 100% Reciclable - Pack Surtido en 12 Colores Colorline - REF. 90111-12 by Office Box € 12.95 in stock 1 new from €12.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño A4/Folio (24 x 33.5 cm)

Cierre de Velcro más grande

12 colores COLORLINE

Ideales para uso en estudio o trabajo.

100% Reciclable y ECO FRIENDLY.

Ansook 25 Piezas Carpeta para Documentos, A4 Carpeta Sobre Portafolios Plástica con Broche de Presión,Sobres con Identificación,Colores Vibrantes Transparentes, para Documentos, Certificados, Recibos € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sobres duraderos de polipropileno en colores brillantes transparentes

Solapa plegada con broche de presión para mantener el contenido seguro

Espesor duradero y mejorado, Costuras reforzadas selladas para durar, borde muy firme, no se rasga fácilmente.

Práctico bolsillo para tarjeta de visita/etiqueta

Paquete de 25 en colores surtidos brillantes

Rapesco 0687 Carpetas Sobre Portafolios, A4+, Azul Transparente, Paquete de 5 € 3.54 in stock 1 new from €3.54

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SOBRE PORTAFOLIOS A4+ - Paquete de 5 carpetas de plástico duradero con botón a presión del mismo color en la solapa curva para mantener los documentos organizados y seguros

GRAN CAPACIDAD - Capaz de contener 150 hojas de papel de 80 g/m² y un tamaño grande A4+/folio que permite guardar sobres C4 (diseñados para hojas A4)

ORGANIZACIÓN FÁCIL - Carpetas sobre con botón A4+ en polipropileno en color azul transparente que permiten una fácil identificación de los documentos dentro de la carpeta, con un acabado de calidad 'Superline'

USO CONVENIENTE - Prácticas carpetas sobre de plástico con portalápices recortado debajo de la solapa, útiles para archivar en la oficina, en casa o en viaje

DIMENSIONES - Cada carpeta sobre mide 7 mm x 243 mm x 354 mm

