Los 30 mejores Mochilas De Piel capaces: la mejor revisión sobre Mochilas De Piel

Anti-robo Mujer Mochila de Cuero de pu mochila de Bolsa de mano Mochilas Casual Bolsa de viaje Messenger Bag Backpack (marrón) € 21.99

Amazon.es Features Bolsos mochila de moda para mujer Dimensiones: 32 x 33 x 15 cm (L x H x W). Peso ligero: 0.5kg. Ven con una correa de hombro corta extraíble

Fabricado de Cuero de pu, a prueba de agua y anti-abrasión que brinda resistencia y un rendimiento duradero con el peso más liviano posible.

Cierre de cremallera posterior, diseño antirrobo efectivo, es resistente a la lluvia, no hay preocupación por los artículos en la bolsa Se mojan en los días lluviosos.

1 compartimento principal con cremallera con 1 bolsillo interior con cremallera y 2 bolsillos interiores, 2 bolsillos laterales, 1 bolsillos frontales con cremallera. Los bolsillos múltiples podrían contener su iPad Pro, teléfono celular, sombrilla, botella de agua, llaves de la casa y otros artículos pequeños. Perfecto para usar en oficinas, escuelas, citas, viajes u otras ocasiones diarias.

STILORD 'Marco' Mochila Piel Vintage Grande para Hombres y Mujeres Bolso para portátil 13.3 Pulgadas Bolsa Trabajo Universidad Escuela de Cuero auténtico, Color:Colorado - marrón € 119.00

Amazon.es Features 'Marco' Mochila piel vintage grande para hombres y mujeres, suave al tacto, resistente al peso y a la tensión y con un original diseño vintage para un efecto atemporal | De la joven marca STILORD

Mochila formato XL: el almacén para el ordenador portátil hasta 13,3 pulgadas (24 x 32 cm), libros, documentos DIN A4, botella de agua y móvil

Versátil bolso como bolso universidad, bolso negocios, bolso mano con asa y bandolera con correa ajustable y acolchada

Distribución: 1 x compartimiento principal con: 1 x con cremallera, 1 x para portátil y 1 x para smartphone (10 x 15 cm) | 1 x con cremallera | 1 x pequeño con cremallera lateral

Características: Dimensiones: 35 x 11 x 40 cm | Modelo: Marco | Peso: 1030 gramos | Material: cuero de vaca | Para hombres y mujeres | Fabricante: STILORD | Compatibilidad: con portátil de hasta 13,3 pulgadas (24 x 32 cm)

Leathario Bolso Mochila Hombro de Piel para Mujer Escolar Mochilas Tipo Casual Moda para Señorita Diario (Marrón con botón) € 42.99

Amazon.es Features TAMAÑO: Dimensión de mochila exterior 28*12*34cm / 11.02*4.72*13.38in, peso neto 0.7kg. Es una mini mochila piel, pero tiene suficiente capacidad para sostener iPad 9.7", cámara, libros, ropa, billeteras, paraguas, botellas, trucos y otras diarias.

MATERIAL: Bolso mochila de piel de vaca suave y moda a mano, hardwares de gran calidad robusto y bien pulido.

DISEÑO EN MODA: las correas de los hombros de la mochila para mujeres son ajustables para la mayoría de las personas. No importa si eres un estudiante universitario o una señorita de la oficina, es una buena opción para llevarla donde quieras que vayas.

ESTRUCTURA INTERNA: el cierre del bolso principal es por cremallera, y por delante hay una solapa aumenta la seguridad de la mochila. Tiene un comportamiento con cremallera, un bolsillo con cremallera y un bolsillo abierto para clasificar y organizar sus productos diarios.

OCASIÓN: Esta clásica mochila es perfecta para escapadas de fin de semana, compras, viajes, escuela, la universidad, lugar de trabajo. Muy elegante para ir de compras o hacer actividades al aire libre.

Pepe Jeans Vegan Mochila Adaptable para Portátil 14" Marrón 30x40x9 cms Piel sintética 9.6L € 72.59

Amazon.es Features Mochila de 30 cm x 40 cm x 8 cm fabricada en piel sintética

Compartimento principal con dos bolsillos, uno acolchado para un ordenador de hasta 14" pulgadas y otro para una tablet

Con puerto usintegrado con cable para conectar a un power bank

Bolsillo frontal y en la parte de atrás para acceder fácilmente a los efectos personales más pequeños

Tirantes anchos, ergonómicos y acolchados que se adaptan perfectamente a la espalda y banda trasera para incorporarla al trolley cuando viajes

SPAHER Bolso Bandolera Hombre Bolso de Hombro Mochila de Pecho Piel Cuero Bolsa Deportivo Bolsa Sling CrossBody Messenger Bag Daypack para negocio Deporte Senderismo Viajes Marrón € 29.99

Amazon.es Features Material de cuero de primera calidad: esta bolsa de mensajero de cuero SPAHER está hecha de cuero de PU y forro de nylon duradero con una excelente mano de obra, suave y duradera.

Dimensiones grandes prácticas: 33 x 21x 13 cm o 13 x 8.5 x 5 pulgadas (alto x largo x ancho), un gran tamaño perfecto para llevar a un viaje de un día o ir de compras, como una revista pequeña, Ipad, tableta de hasta 10 pulgadas, billetera , paraguas, etc.

Múltiples bolsillos: 1 * bolsillo frontal con cremallera grande con orificio para auriculares para boletos, pasaportes, teléfonos celulares, etc. 1 * bolsillo frontal pequeño con cremallera para llaves, banco de energía, gafas de sol, 1 * amplio compartimento principal con cremallera para documentos A4, libros, iPad, tabletas de 10 pulgadas con 1 bolsillo grande abierto, 1 * bolsillo con cremallera y 2 bolsillos abiertos.

Correa de hombro ajustable duradera: ajustable de 66 cm / 26 pulgadas a 104 cm / 41 pulgadas. Ajústelo fácilmente a sus longitudes preferidas. La correa de hombro que se ensancha es propicia para dispersar la presión. La malla acolchada trasera acolchada aumenta la comodidad y dispersa el calor y la humedad.

Un regalo perfecto para el hombre: como puede ver, es mucho más grande que muchas otras bolsas de cofre en el mercado, lo que es realmente práctico y elegante para usar en actividades al aire libre como una mochila de cuero para hombres, una bolsa de cuero de negocios, una bolsa deportiva informal. , bolso de hombro único, bolso de mensajero, bolso de viaje, etc. Una buena opción de regalo para hombres. READ Los 30 mejores Guantes Largos Negros capaces: la mejor revisión sobre Guantes Largos Negros

Lois - Mochila Casual de Hombre. cómoda y práctica para Uso Diario. Vintage. Lona y Cuero PU Polipiel. Original de Marca. Cabe portátil pequeño. 303336, Color Camel € 34.99

Amazon.es Features Mochila para portátil pequeño con múltiples compartimentos para hombre de la firma Lois. Diseño exclusivo.

Doble compartimento principal independiente con cremallera. Compartimento exterior delante con cremallera. Asa superior de mano y tiras ajustables a la espalda.

Forro interior estampado. Bolsillo interior con cremallera y organizador para móvil. Base reforzada. Porta Ipad con cierre de seguridad de velcro.

Materiales, costuras y cremalleras de alta calidad. Resistente al desgaste. Ideal para uso diario.. Vendido por TOPMALETAS

Dimensiones: 30x40x13 cm. Materiales: Lona y Cuero PU Polipiel piel sintética.

Desigual PU BACKPACK MEDIUM, Gorilla Sports-Mochila de poliuretano (tamaño mediano) para Mujer, marrón € 69.95
€ 48.95

€ 48.95 in stock 12 new from €48.95

Amazon.es Features Patch de tejidos efecto piel en diferentes tonalidades marrones

100% POLYURETHANE

No lavar

Koolehaoda Vintage Canvas Bolsos/Mochila Mochilas Viajes Senderismo camping Mochila Senderismo Bolsa de viaje Laptop Mochila Bolso Mochila Escolar para Outdoor Sports Tiempo Libre, (café) € 33.88

Amazon.es Features 🙂 MATERIALES - Mochila de lona, ​​lienzo y cuero genuino de vaca mochila de lona de estilo vintage con correas de hombro ajustables y duraderas para llevar cómodamente.

🙂 TAMAÑO - 28cm (L) x42cm (H) x16cm (W) / 11 "(L) x16.5" (H) x6.3 "(W), tal capacidad grande Mochila / Mochila con muchos bolsillos puede ofrecer más espacio para sostener pequeñas cosas como teléfonos celulares, llaves.

🙂 ESTRUCTURA - sobre la aleta con diseño de la correa, cierre del botón, bolsillo delantero 1 * de la cremallera; Bolsillos laterales de cremallera 2 *; 1 * bolsillo trasero con cremallera; Bolsillos interiores del teléfono móvil 2 *; Bolsillos interiores de la cremallera 2 *; 1 * bolsillo credencial interior; 1 * tablet / 13 "portátil compartimiento acolchado.

🙂 ADECUADO PARA TODAS LAS OCASIONES - Esta mochila de lona vintage de moda y con estilo es adecuado para la escuela, trabajo, viajes y senderismo, Montañismo, Camping. Además, también para hombres y mujeres.

🙂 GARANTIZADO --Estamos tan confiados en la calidad de nuestro producto que ofrecemos una garantía de 45 días de satisfacción! Si no está satisfecho, simplemente contáctenos para devolver el producto para un reembolso completo. (NOTA: La imagen del producto 100% de disparo en especie, es normal que el color causa un poco diferente debido a la producción por lotes o luz ambiente y diferentes resoluciones de pantalla).

DEERWORD Mujer Bolsos Mochila Vestir Antirobo Pequeña Cuero Hombro Piel de PU Casual Bandolera Fekete € 43.58

Amazon.es Features Todas las bolsas de DEERWORD están cubiertas con SERVICIO DE POR VIDA. Si por alguna razón no está 100% satisfecho con el bolso DEERWORD, ¡le ofreceríamos inmediatamente un servicio de devolución o cambio sin condiciones! Este bolso se vende en la tienda en línea y en las tiendas físicas al mismo tiempo. Sin embargo, el precio en la tienda en línea es mucho más bajo que en la tienda física.

DISEÑO ÚNICO: Bolsos de cuero PU de alta calidad, duradero,ligero y cómodo. Bolsos mochila, Mochilas y bolsas escolares, Bolsos bandolera, Bolsos de mano, Bolsos totes. LUMIN-EU6556-01

TAMAÑO: 11"(28cm)"(or 28cm) x 13"(33cm)"(or 33cm) x 5.9"(15cm)"(or 15cm) (largo x alto x ancho). Es una bonita mochila para niñas y mujeres. Este bolso / mochila contiene un colgante de oso!

MULTI FUNCIÓN: multiuso convertible. Tres formas diferentes de llevar en varias ocasiones. Simplemente puede usarlo como una mochila informal, un elegante bolso con asa superior o un bolso especial sin necesidad de quitarse la correa. Bolso de la mochila de moda perfecto para el bolso de escapada de fin de semana, bolso de la universidad.

MARCA:DEERWORD es una profesional marca de bolso italiano de 1987, y sus tiendas están situadas por todo el mundo. Cambina el estilo europeo y americano con el estilo de Jabón y Corea del Sur inteligentemente, el bonito DEERWORD bolso como bolsos de médico , bolsos de hubo , bolsos de mensejero portátil, bolsos de trapecio que son amados por las chicas jóvenes

PURE Leather Studio Mochila roll-top de cuero POLIS - Piel auténtica para mujer y hombre 16-20 L I Mochila enrollable para ordenador portátil hasta 16" negra € 159.95

Amazon.es Features PURE Básicos: la mochila enrollable POLIS tiene un amplio compartimento principal, un bolsillo frontal con cremallera, un compartimento acolchado para portátil hasta 16″ y bolsillos interiores para el móvil o la cartera. Capacidad 16-20 litros.

PURE Comodidad: gracias a la parte enrollable y al cierre en forma de G con tres posiciones podrás regular la capacidad de la bolsa. Nuestra mochila para portátil es muy cómoda y se adapta a los hombros gracias a las correas acolchadas y regulables.

PURE Artesanía: nuestras mochilas están fabricadas a mano de forma tradicional, con delicadeza y dedicación. Usamos la mejor piel de vacuno curtida con sustancias naturales para darles un tacto extraordinariamente suave.

PURE Diseño: minimalistas y elegantes, cada una de nuestras mochilas cuenta su propia historia y su textura natural la convierte en una pieza única. El cuero desarrolla con el tiempo y el uso una pátina propia mejorando incluso el aspecto inicial.

PURE Compromiso: somos un equipo joven y nuestros accesorios de cuero diseñados en el corazón de Múnich tienen un encanto especial. Comparte con nosotros la pasión por los bolsos y otros artículos de piel modernos y atemporales.

Mochila para mujer y niña – Elegante mochila de piel sintética – Mochila para escuela, trabajo y ocio, color Naranja, talla Medium € 39.90

Amazon.es Features Diseño: la mochila de ciudad para mujer cuenta con un diseño divertido y detalles elegantes

Material: la mochila para mujer está fabricada en piel sintética vegana de alta calidad y es resistente y cómoda de llevar

Tamaño: 37 cm x 32 cm (alto x ancho). La moderna mochila ofrece suficiente espacio para utensilios importantes y pequeñas compras

Características: en el compartimento principal con cremallera se encuentran dos compartimentos y un pequeño bolsillo con cremallera

Comodidad: la mochila para mujer dispone de correas extraíbles y ajustables para el hombro y también se puede llevar como bolsa; un fondo de bolsillo reforzado ofrece más estabilidad

Bolsos Mochila Mujer Antirrobo Bolso de Hombro, JOSEKO Mochila de PU Cuero Piel Mochilas Casual Bolsa Bandolera Bolsa de Mensajero € 37.99

Amazon.es Features ►MATERIAL: Bolso tipo mochila de cuero suave de alta calidad, cremalleras metálicas de tacto agradable, forro de poliéster resistente. Método de apertura: empuje el metal redondo hacia la izquierda para abrir el pestillo

►DIMENSIO Y PESO: 31.0 cm x 14.0 cm x 34.0 cm / 12.20 "L x 5.51" W x 13.39 "H, Peso: 1 kg.

►ESTRUCTURA PRÁCTICA: 1 compartimento principal con cremallera con (1 bolsillo interior con cremallera y 2 bolsillos interiores), 1 bolsillo lateral con cremallera. Los bolsillos múltiples pueden contener su teléfono celular, sombrilla, botella de agua, llaves de la casa y otros artículos pequeños.

►CARACTERÍSTICAS: La correa de la mochila es ajustable, haciéndote más cómodo. Y puedes llevarlo como un solo bolso o mochila. El cuero auténtico puede ser resistente al agua, no hay que preocuparse por los artículos que se mojan en la bolsa en los días de lluvia.

►OCASIÓN: Mochila de diseño de moda, perfecta para las escapadas de fin de semana, muy elegante para ir de compras o realizar actividades al aire libre para satisfacer todas sus necesidades diarias. Es fácil y ligero para que la lleve a donde quiera.

VASCHY Mochila Hombre,Mochila Vintage Mochila Mujer Cuero Lona Mochilas Escolares Juveniles Resistente al Agua Mochila Grande para Portatil 15,6 Pulgadas Viajes Trabajo Universidad Gris € 49.89

Amazon.es Features 1.Fashionably diseñado con cuero genuino de calidad superior y lona, ésta es una mochila ocasional, simple y abundante. Está hecho de lona 100% algodón que es suave, transpirable, resistente y resistente al encogimiento.

2.Esta mochila de cuero tiene un bolsillo principal cubierto por una aleta de cuero. Tiene dos bolsillos interiores. También tiene compartimiento acolchado para un portátil de 15 pulgadas. El bolsillo principal grande tiene una cremallera resistente y lisa. Tiene dos bolsillos de los lados para las botellas de agua. Tiene un bolsillo delantero de cuero de la solapa con el closing.It magnético tiene un bolsillo firmemente cerrado en la parte posterior.

3.Dimension: 34x14x42cm / 13.4x5.5x16.5pulgadas Compartimiento del ordenador portátil: 29x5x31cm / 11.4x2x12pulgadas Correa ajustable: 45-85cm / 17.7x33.5pulgadas Pesos: 1.22kg, capacidad: 0.7cu ft / 20Liter

4. La mochila portátil es ideal para la escuela, la universidad va a los estudiantes para llevar libros, cuadernos y tiene compartimentos para almacenar las necesidades básicas, tales como llaves, papelería, calculadora, teléfono celular, billeteras, un portátil de 15 pulgadas, cámaras, iPods, iPads, tabletas Etc, que cubren la mayor parte de las necesidades de nuestra vida.

5.Esta mochila del ordenador portátil de la lona es morral perfecta para el turismo, ir de excursión, viajes cortos, montañismo, vacaciones, acampando, haciendo compras y así sucesivamente.

STILORD 'Ruby' Daypack Mochila de Cuero para Mujeres Pequeña Backpack Vintage Bolso de Mano Mochila de Día de la Ciudad para Salir de Compras de Auténtica Piel, Color:Negro € 69.00

Amazon.es Features 'Ruby' La mochila de cuero para mujeres del joven fabricante de la marca STILORD. El moderno estilo vintage se une al cuero real de alta calidad, ¡una verdadera pieza de la naturaleza!

JOYA VERDADERA: ¿Por qué llamamos a nuestra mochila de cuero 'Ruby' por una de las piedras preciosas más populares? Porque la piedra rojiza Ruby y nuestra pequeña mochila tienen una cosa en común: ¡son verdaderas piezas de joyería!

CONQUISTAR LA CIUDAD: Ya sea como una pequeña mochila de ciudad, como equipaje de mano en el avión o como una clásica mochila de trabajo en el camino a la oficina - con 'Ruby' puedes disfrutar de tu sentido del estilo simplemente en todas partes!

FABRICANTE DE MARCA JOVEN Y EXPERIENCIA EN CUERO: STILORD es sinónimo de servicio, confianza y calidad. Somos su socio competente para los productos de cuero de época. Nuestro lema: bolsos y mochilas con estilo.

DE UN VISTAZO: - Dimensiones: aprox. 24 x 8 x 27 cm | Modelo: Ruby | Material: cuero genuino | Tipo de cuero: cuero de vaca | Peso: 730 gramos | Fabricante: STILORD | 1 x gran compartimento principal para botellas de agua DIN A5 y 0.5 L | 1 x compartimento con cremallera en la parte delantera y trasera de cada una

STILORD 'Olivia' Mochila Cuero Mujeres Daypack City-Mocila pequeño Bolsa de Hombro para Diario Salir o Trabajo de Auténtica Piel, Color:Brandy - marrón € 69.00

Amazon.es Features Mochila de cuero vintage para damas del joven fabricante de la marca STILORD fabricada con piel de alta calidad, elegante apariencia , suave tacto y peculiar diseño vintage

DESCUBRA TU ESTILO: Como una gran alternativa al clásico bolso de cuero, 'Olivia' es una verdadera atracción y es exactamente el complemento vintage con estilo para cualquier conjunto.

DESCUBRA LA CIUDAD - ¡e impresiona con tu nuevo look! El cuero natural, el corte clásico y las prácticas opciones de almacenamiento le acompañarán en su viaje por la ciudad!

STILORD es sinónimo de servicio, confianza y calidad. Materias primas naturales, una cuidada elaboración y un diseño atemporal son nuestra contribución a una mayor sostenibilidad. Nuestro lema: bolsos de cuero y accesorios con STIL!

Dimensiones (LxAnxAlxAl) : aprox. 27 x 9 x 29 | Modelo: Olivia | Material: cuero auténtico | Tipo de cuero: cuero de vaca | Peso: 700 gramos | Fabricante: STILORD READ Los 30 mejores Mesa Comedor Madera Maciza capaces: la mejor revisión sobre Mesa Comedor Madera Maciza

STILORD 'Johnson' Mochila de Negocios Cuero Mochila Portatil 13,3 Pulgadas Mochilas Viaje Grande Daypack Estilo Vintage de Piel, Color:Kara - Cognac € 124.90

Amazon.es Features 'Johnson' Mochila de cuero para hombres del fabricante STILORD: ¡Disfruta del estilo y la comodidad en tus hombros!

PARA LOS DESAFÍOS DE LA VIDA EMPRESARIAL MODERNA: Un gran compartimento principal ofrece espacio para MacBooks de 13,3 pulgadas, documentos en formato DIN A4 y libros - para que pueda organizar sus documentos de negocios de una manera particularmente clara.

UN VERDADERO AMIGO DE LA MOCHILA: Espalda y hombreras ergonómicas, correas ajustables y cuero de alta calidad - ¡las mochilas de negocios son un compañero especialmente amigable para la espalda tanto en los viajes de negocios como en el campus (de la empresa)!

MARCA JOVEN Y EXPERIENCIA EN CUERO: STILORD es sinónimo de servicio, confianza y calidad. Las materias primas naturales, el procesamiento cuidadoso y el diseño atemporal son nuestra contribución a una mayor sostenibilidad. Nuestra reivindicación: ¡bolsas y accesorios de cuero con STILORD!

TODO DE UN VISTAZO: Dimensiones: 26 x 15 x 38 cm | Peso: 1000 gramos | Material: cuero de vaca genuino | Modelo: Johnson | Fabricante: STILORD | Compatibilidad: Compartimiento principal (sin acolchar) para el MacBook de 13,3 pulgadas (24 x 33 cm), así como el compartimento de la bandeja separada de 10,1 pulgadas (21 x 24 cm) | adecuado para documentos DIN A4 (¡no adecuado para carpetas DIN A4!)

40 Cm Mochila Backpack Salveque Morral Valija De Cuero Piel Marrón para Portátil Ordenador, Impermiable Casual Espalda Uso Escolar Senderismo Viaje Regalo Hombres Mujeres Leather € 78.00

Amazon.es Features ✔ MOCHILA FUNCIONAL: Esta mochila para computadora portátil mide 40 cm X 25 cm x 15 cm , Capacidad: 15 L, puede contener hasta 16 pulgadas Portátil. Nuestra mochila está hecho de robusto cuero, ultraduradero, y resistente al agua. El forro es resistente al agua, lo que mantiene sus artículos secos. La parte inferior ha sido fuertemente acolchada para mayor protección.

✔ MAXIMA COMODIDAD ASEGURADA: llevar sin esfuerzo su computadora portátil y sus accesorios, La mochila es liviana y tiene correas anchas que forma un sistema de suspensión para proteger su espalda de incomodidad y fomentar el máximo soporte. Es atractivo, por lo que es perfecto para la universidad, la escuela, los negocios, los viajes, las excursiones cortas, los campamentos y las actividades al aire libre.

✔ MANTENGA LAS COSAS HANDY: La mochila tiene tres bolsillos exteriores, el bolsillo frontal es lo suficientemente grande como para llevar un iPhone, batería adicional, cables, etc. Los otros bolsillos más pequeños pueden acomodar fácilmente llaves, billetera, etc.En el interior hay un pequeño bolsillo con cremallera.

✔ : En JAALD, todas las bolsas se hacen con mucho amor y cuidado y se cosen a mano. La bolsa está curtida con aceites naturalesvegetales, lo que le da a esta bolsa de cuero especial su color único. A través de este proceso de fabricación particular, los golpes reales permanecen visibles en el cuero y eso es lo que hace de cada bolsa una pieza única de Arte INDIO. La bolsa está hecho de cuero de búfalo de plena flor.

✔ COMPRAR SIN RIESGO: Su satisfacción es muy importante para nosotros en JAALD, por lo que garantizamos una entrega rápida, una comunicación sin problemas y una calidad perfecta. Nosotros, "JAALD" , estamos conectados con varias organizaciones dentro de la India que trabajan para brindar empleo a Artesanos y mantener vivas las habilidades tradicionales.

PIKOLINOS Bolso de Piel WHA € 209.99

Amazon.es Features Si no sabes cuál es tu talla, te recomendamos: No lleva talla

Composición Interior: Textil

Composición Exterior: Piel Autentica

Estación: Todo El Año

Disfruta De Los Mejores Zapatos De La Marca: Pikolinos

Xnuoyo 15.6 Pulgadas Antirrobo Mochila Portátil, Gran Capacidad Mochila Ordenador Portatil Resistente al Agua con el Puerto de Carga USB para Hombre Mujer Oficina Trabajo Diario Negocio (Negro) € 29.99

Amazon.es Features Duradero y Cómodo: Hecho de tela oxford resistente al agua duradera y ecológica y cuero PU. Forro interno suave alrededor de los compartimentos de nylon para proteger su computadora portátil y otros artículos. Las correas para los hombros y la parte posterior vienen con un diseño acolchado, fácil y cómodo de llevar durante todo el día

Diseño Anti-Theft: Las cremalleras de metal dobles protegen la billetera y otros artículos dentro del ladrón y ofrecen un espacio privado, y también puede agregar un candado en las cremalleras para ofrecer una doble protección. No debe preocuparse de que los ladrones abran fácilmente su mochila cuando viaja o hace fila

Diseño de Puerto de Carga USB Incorporado: Con el diseño de puerto de carga incorporado e incluido un cable de carga, puede cargar fácil y convenientemente su teléfono, tableta y otros dispositivos sin abrir su maletín. Además, hay un bolsillo para colocar su banco de energía cuando se carga. El puerto de carga USB le permite cargar y reproducir el teléfono al mismo tiempo cuando camina. (No incluye Power Bank)

Portabilidad y Conveniencia: Al proporcionar comodidad ergonómica y conveniencia para viajar, esta bolsa para computadora portátil cuenta con una correa para equipaje conveniente para que pueda fijar la mochila para computadora portátil en el carrito de su equipaje, haciendo que su viaje y viaje sean más convenientes donde quiera que vaya. También se ofrecen un asa de transporte superior, un asa de transporte lateral, correas de hombro dobles y una correa de hombro ajustable para ofrecer múltipl

Mochila de Compartimentos Múltiples: 2 bolsillos principales, 6 bolsillos interiores, 2 bolsillos frontales y 1 bolsillo para tarjetas, proporciona espacio separado para su computadora portátil, teléfono, iPad, llaves, billetera, carpeta, libros, ropa, botella y más. La alta capacidad de 11.85 "de largo x 5.9" de ancho x 17.3 "de alto se aplica a computadoras de hasta 15.6 pulgadas. La alta capacidad de 36L con un diseño especial de descompresión facilita llevar la mochila cuando tiene artículos

HALOVIE Mochila Antirrobo para Mujer Bolso de Hombro Impermeable Bolsas Bandolera Casual Monedero Mochila de Piel Cuero Escuela Viaje Compras Señoras Escolares Gran Capacidad Moda Regalo € 33.99

Amazon.es Features 【ALTA CALIDAD】Esta mochila para mujer está hecha de material de PU duradera y suave, diseño de cremallera trasera con función antirrobo para proteger sus pertenencias.

【Gran capacidad】Tamaño: 27 x 13 x 27cm. Interior: 1 bolsillo principal, 2 bolsillos con cremallera y 1 bolsillo abierto. Exterior: 1 bolsillo antirrobo trasero con cremallera y 2 bolsillos laterales con botón. Suficientemente amplio para guardar sus libros A4, iPad, teléfono, billetera, estuche de gafas, cosméticos, paraguas, etc.

【Correas de uso múltiple】 Dos correas de hombro largas ajustables, una correa de un solo hombro, cómoda y desmontable. Puede llevarlo como bandolera o mochila y bolso, ya que tiene una correa de hombro y extraíble. ¡Lleve las manos libres mientras aún se ve elegante y a la moda! Las mujeres, las damas, las niñas y las adolescentes adorarán este lindo bolso de diseñador.

【BIEN DISEÑO】 Remache diseño. Diseño de orificio para auriculares en la parte superior de la bolsa, ¡ Escucha música cuando camina es tan libre y fácil ahora! Diseño de moda, el cuero suave, la textura clara de la moda, con un estilo sencillo. No importa si eres un estudiante universitario o una dama de oficina, es una buena opción que reveles tu noble temperamento. Nunca salgas de estilo.

【OCASIÓN】uso múltiple convertible. Tres formas diferentes de llevar para diversas ocasiones. Simplemente puede usarlo como una mochila informal, una elegante bolsa con asa superior o una bandolera especial sin necesidad de quitar la correa, perfecto para la bolsa de fin de semana, bolso de la universidad, muy elegante para ir de compras o hacer actividades al aire libre. El negro clásico. Que sea fácil para que coincida con los trajes.

Overmont 35L Multifuncional portátil Vintage Mochila Bolsa Macuto de Lona Cuero para excursión Camping Senderismo Acampada Viaje activiadad al Aire Libre Caqui/Negro € 36.95

Amazon.es Features *{ MATERIAL DE ALTA CALIDAD }- Hecho a mano de tela de algodón resistente y material de cuero, la mochila es súper resistente, robusto y clásico.

*{ MULTIFUNCIÓN,VARIOS MÉTODOS DE LLEVAR }- Tiene al menos tres formas diferentes de llevar. Dos correas duraderas están en un compartimento oculto para hacer de esta bolsa una mochila / cartera. Una correa de hombro desmontable puede fácilmente girar la mochila en una bolsa de mensajero / crossbody bolsa / correo bolsa / bolsa de hombro.

*{ GRAN CAPACIDAD }- Dispone de una bolsa principal incluido un compartimiento para laptop de 35L, adecuado para portátiles de hasta 14,1 pulgadas. Y una bolsa extra para almacenar sus moviles, carteras y cosas pequeñas con diseño antirrobo.

*{ PORTATIL Y PRACTICO }- Ideal para uso diario en la escuela, trabajo, escapada de fin de semana, viajes ocasionales, gimnasios, senderismo, ciclismo,camping, acampada, excursión etc. Usted puede llevar libros A4, Llaves, paraguas, movil, documentos o ropas.

*{ DISEÑO ERGONOMICO }- Equipado con correa ajustable, hebilla duradero de ABS. 100% garantía de satisfacción: Ofrecemos 12 meses de garantía de calidad, si tiene alguna pregunta, no dude en informarnos y le ayudaremos a resolverlo pronto 🙂

Pepe Jeans Zaida Mochila Blanco 26x29x10 cms Piel sintética 7,54L € 59.99
€ 58.09

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mochila de 26 cm x 29 cm x 10 cm fabricada en Piel Sintética.

Tres bolsillos interiores, uno de ellos con cremallera, para guardar los accesorios y efectos personales.

Un bolsillo frontal y un bolsillo en la parte de atrás con cierre cremallera para acceder fácilmente a los accesorios más pequeños.

Gracias a los tirantes ajustables que se adaptan perfectamente a la espalda, ofrece mayor comodidad que un bolso.

Colgante decorativo Pepe Jeans

YOJAN PIEL | Mochila de Piel Para Mujer | Bolso Bandolera de Hombro con Varios Compartimentos | Casual y Vintage | De Piel Genuina 100% | Resistente, Suave y Duradera | En Varios Colores € 35.00

Amazon.es Features CARACTERÍSTICAS: Práctica mochila de piel con apertura principal con hebilla. Dos bolsillos con hebilla en parte delantera y compartimento con cremallera en el interior. Correas ajustables de largo. 100% piel de vacuno de gran calidad y acabado.

QUIÉNES SOMOS: Yojan Piel es una empresa fabricante de prendas y accesorios de piel de señora y caballero de fabricación artesanal con pieles de primera calidad. Profesionales del sector desde el año 1988.

MÁS PRODUCTOS DE PIEL: Visite nuestra store de Amazon para encontrar más productos hechos artesanalmente con cuero y piel de alta calidad, podrá elegir entre una gran variedad de pulseras, carteras, bolsos, mochilas y demás productos para el día a día.

ATENCIÓN PERSONALIZADA: Si tiene alguna duda puede consultarnos a través de la mensajería interna de Amazon y trataremos de resolverlas lo antes posible. READ F 1. Carlos Science quiere quedarse muchos años en Ferrari. "No tengo fecha de vencimiento"

BOPAI Negocios Mochila Portatil 15.6 Pulgadas Mochila de Hombre Antirobo con Puerto de Carga USB Ciudad Bolsa de para Macbook Resistente al Agua Mochila para Portátil Negro € 68.88

2 used from €39.06

Amazon.es Features Impuesto sobre el IVA regular: Somos un fabricante de mochilas bien conocido y podemos proporcionar facturas de IVA regulares.Damos la bienvenida a todos los compradores a venir a nuestra tienda para obtener facturas de IVA a tiempo. Le responderemos dentro de las 24 horas.

Diseño anti robo - singular diseño doble de la cremallera oculto aumenta la seguridad de sus pertenencias de valor dentro. paquete de una cremallera oculta en la parte posterior para comprobar Pack su cartera, dinero, tarjetas, seguro y conveniente.

Estructura de mochila de microfibra de cuero - Parte trasera abierta tipo 45 grados posición de apertura doble cremallera en el compartimento principal, evitar objetos interior y compartimento para portátil caiga mientras se apertura, hace usted más cómodamente y proteger sus pertenencias de lluvia. parte posterior de la mochila tiene una correa que puede sostener la mochila sobre Tire de Rod de equipaje que pueden reducir su carga durante el viaje.

Bolsillo invisible de la tarjeta & Diseño de puerto de carga USB - esta mochila con puerto USB y el correspondiente exterior Cable también se proporciona, que se puede conectar a un banco de energía dentro de la bolsa (banco de la energía no incluida).Un bolsillo para tarjeta invisible en la correa para el hombro izquierdo. you 'll de sacar la tarjeta del bolsillo al pasado el metro subterráneo Gate más fácilmente.

Multiusos - espaciosa mochila (11.8 "L x 5.5" W x 17.7 "H) con iPad, compartimento para portátil, caben hasta más de 15,6 pulgadas ordenador portátil/MacBook/ordenador portatil hecho de cuero sintético resistente al agua y el material de nylon balístico. mejor elección para usted en viajes, negocios, oficina, escuela.

Desigual PU Backpack Big, Mochila de poliuretano grande. para Mujer, azul, Medium € 79.95
€ 33.16

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mosaico de tejidos efecto piel con diferentes texturas: lisa, cuarteada y piel de reptil

100% POLYURETHANE

No lavar

Picard Backpack Small Tiptop Nailon Small 33 x 20 x 11 cm (H/B/T) Unisex Mochilas (3739) € 39.95
€ 32.97

€ 32.97 in stock 4 new from €32.97

Amazon.es Features in Tasche verwandelbar

2 Reißverschluss-vorne und hinten

Reißverschluss-Hauptfach

geräumiges Innenfach

kleines Reißverschlussinnenfach

Desigual PU BACKPACK MEDIUM, Gorilla Sports-Mochila de poliuretano (tamaño mediano) para Mujer, marrón € 57.72
€ 48.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bordados de cenefas y pequeños mandalas

100% POLYURETHANE

No lavar

STILORD 'Marley' Mochilas Cuero Hombre Vintage para Ordenador Portatil Bolso Universidad Bolso Trabajo Estudiante Piel Vintage, Color:Sepia - marrón € 119.00

Amazon.es Features Mochila de cuero genuino 'Marley' de la empresa alemana STILORD. Experimente el moderno estilo de vida vintage, un espacio de almacenamiento convincente y una comodidad de transporte ergonómica en un solo bolso - ¡su nuevo compañero favorito!

¿Uso práctico o accesorio con estilo? Con esta gran mochila de cuero auténtico no tiene que decidirse. Tanto si es una mochila para el colegio, un bolso de negocios o una gran mochila para ordenador portátil, la mochila de piel combina el espacio de almacenamiento XL con el moderno estilo de vida vintage.

Calidad que se puede sentir: cuero genuino, elaboración de alta calidad, comodidad de transporte individual y ergonómica - ¡con esta mochila de cuero vintage experimentará la calidad y el estilo cada vez que la use!

Joven fabricante de marcas y experto en cuero: STILORD es sinónimo de servicio, confianza y calidad. Las materias primas naturales, el procesamiento cuidadoso y el diseño intemporal son nuestra contribución a una mayor sostenibilidad. Nuestro lema: ¡bolsas de piel y accesorios con estilo!

Todo de un vistazo: Dimensiones aprox. 30 x 43 x 12 cm | Peso: 1170 gramos | Material: cuero de vaca | Fabricante: STILORD | Compatibilidad: Compartimento principal (sin acolchar) para carpetas anchas DIN A4 y portátiles de hasta 27 x 38,5 cm (15,6 pulgadas) | compartimento de inserción acolchado para MacBooks de 13,3 pulgadas

Bolso Mochila Cuero Mujer Casual, JOSEKO Mochila Antirrobo Mochila de Estudiante con Solapa de Cuero Monedero de Mochila Casual para Damas universitarias con Correas Ajustables € 29.99

Amazon.es Features ❤Material: Cuero PU de alta calidad. Se ve bastante inteligente y funcional, duradero y anti-salpicaduras.

❤ Mano de obra exquisita: la cremallera lisa y pulida, las correas de los hombros resistentes, el diseño multibolsillos y el material de alta calidad muestran la mano de obra exquisita de esta mochila.

❤ Tamaño: L * W * H: 25 * 14 * 30 cm (9.8 * 5.5 * 11.50in). La mochila tiene capacidad media, tiene capacidad para, teléfono, tarjetas, auriculares, gafas de sol, sombrilla, almohadilla, botella de agua, etc. Por favor, tenga en cuenta que esta bolsa no tiene capacidad para revistas A4.

❤ Estructura: cierre de cremallera; Interior: 1 compartimiento principal grande contiene 2 bolsillos internos con cremallera, 2 ranuras para tarjetas. Exterior: 2 bolsillos delanteros y 1 trasero Bolsillo con cremallera antirrobo, dos botones en los lados izquierdo y derecho. Cuando cierre estos dos cierres laterales, el bolso de la mochila encogerá la abertura para hacerla más apretada.

❤Adecuado para mujeres, niñas o damas. Úselo para mochila, mochilas escolares, mochilas de bolsos para el día, mochilas de uso múltiple para el día, mochilas de senderismo.

HARPIMER Bolso Mochila de Pecho, BULLCAPTAIN Bolso Mochila de Pecho Piel Cuero para Hombres con Cuero Compuesto para Diario o Trabajo € 36.11

Amazon.es Features Longitud: 18cm (7.091inch), Ancho / Profundidad: 5 cm (1.97inch), Altura: 32 cm (12.6inch) Material: la primera capa de cuero compuesto

Estructura: Tiene varios compartimentos, al abrir la cremallera central tiene dos bolsillos(uno con cremallera) para cosas importantes y pequeñas, como teléfono o tarjeta. Excepto el compartimento principal, hay otros dos compartimentos adelante, uno con solapa y otro con cremallera, para poner cosas diferentes. Además, en el detrás también tiene un compartimento con cremallera, por lo tanto, este bolso es muy conveniente para poner y sacar cosa

Realmente apropiada como bolso de adolescentes y para hombres, bolso de diario y trabajo, trate de satisfacer todas las necesidades de los clientes, para pasear por la ciudad, como mochila, como bolso de pecho, para ir a la discoteca, como regalo. Elaborada en la primera capa decuero. Se puede utilizar para llevar documentos, para noches de fiesta, para ir de compras... y mucho más.

La bolsa del mensajero ofrece una correa de hombro ancho no deslizable acentuada de cuero que se puede ajustar fácilmente a las longitudes preferidas. La bolsa puede ser llevada por la manija de la mano, llevada en el hombro o el cross-body. Además puede ser como un regalo maravilloso y práctico o presente para el día de San Valentín, Día del Padre, Día del Maestro, Acción de Gracias, Navidad, cumpleaños, Navidad o casi cualquier otra ocasión.

Se aconseja de guardarlo en un lugar seco si no está en uso y limpiarlo con aceite especializado. Para cualquier información , no dudéis en contactarnos.

