Los científicos aclaran los orígenes de los pterosaurios, los reptiles voladores de la era de los dinosaurios – medio ambiente

Los científicos pueden haber resuelto uno de los misterios persistentes de la paleontología: los orígenes evolutivos de los reptiles voladores llamados pterosaurios que gobernaban los cielos al mismo tiempo que los dinosaurios gobernaban la tierra.

Los investigadores dijeron el miércoles que un grupo poco conocido de reptiles del período Triásico, los lagerpetidos, conocidos a partir de unos pocos esqueletos parciales en los Estados Unidos, Argentina, Brasil y Madagascar, parecen haber sido el precursor evolutivo de la pterosaurios.

Los lagerpetidos, que aparecieron por primera vez hace unos 237 millones de años, eran típicamente pequeños y podían ser comedores de insectos bípedos. No podían volar. Los pterosaurios se convirtieron en los primeros vertebrados voladores de la Tierra, y las aves y luego los murciélagos aparecieron mucho más tarde.

“El origen de los pterosaurios ha sido uno de los problemas más enigmáticos de la paleontología desde el primer descubrimiento de los pterosaurios a fines del siglo XVIII”, dijo el paleontólogo Martín Ezcurra del Museo Argentino de Ciencias Naturales en Buenos Aires, autor director del estudio publicado en la revista Nature.

Los pterosaurios más antiguos conocidos aparecen en el registro fósil hace unos 220 millones de años, con anatomías completamente desarrolladas para el vuelo, incluidas alas formadas por una membrana que se extiende desde los tobillos hasta un cuarto dedo inusualmente alargado.

Lea también: Identifican el animal volador más grande de la historia: estudio

Al estudiar fósiles previamente descubiertos y recientemente desenterrados utilizando tecnología de escaneo sofisticada y modelado tridimensional, los investigadores han identificado al menos 33 rasgos esqueléticos que sugieren un vínculo evolutivo entre lagerpétidos y pterosaurios. Estos incluían la forma del oído interno, rompecabezas y dientes, así como similitudes en los huesos de la mano, la pierna, el tobillo y la pelvis.

“Demostramos que los lagerpétidos son los parientes más cercanos conocidos de los pterosaurios y cierran la brecha anatómica entre los pterosaurios y otros reptiles”, agregó Ezcurra.

Los lagerpétidos también parecen estar estrechamente relacionados con los dinosaurios, dijeron los investigadores. El dinosaurio más antiguo conocido data de hace unos 233 millones de años. Los pterosaurios desaparecieron hace 66 millones de años en la colisión de asteroides que también condenó a los dinosaurios.

Si bien comenzaron relativamente pequeños, los pterosaurios finalmente crecieron hasta alcanzar dimensiones enormes, con alas que alcanzaron los 10,7 metros.

“Hemos estudiado cómo las aves han transformado sus cuerpos para volar durante los últimos 50 años y la mayor parte se debe a los extraordinarios fósiles de dinosaurios y aves tempranas”, dijo Sterling Nesbitt, paleontólogo y co -autor del estudio Virginia Tech. “Los pterosaurios aún no han experimentado este renacimiento de la comprensión porque no teníamos los fósiles”.