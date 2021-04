Inicio » Top News Los 30 mejores Champu Nuggela & Sule De Cebolla capaces: la mejor revisión sobre Champu Nuggela & Sule De Cebolla Top News Los 30 mejores Champu Nuggela & Sule De Cebolla capaces: la mejor revisión sobre Champu Nuggela & Sule De Cebolla 3 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Champu Nuggela & Sule De Cebolla?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Champu Nuggela & Sule De Cebolla del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Nuggela & Sulé Champú Premium con extracto de cebolla - 250 ml

€ 19.95 € 12.97

Amazon.es Features Para el cabello: Normal

Nuggela & Sulé SuprAcondicionador Imperial con extracto de cebolla - 250 ml

€ 18.90 € 13.02

Amazon.es Features Nuggela & Sulà Acondicionador para el Cabello - 310 gr

Producto nuevo. Disfruta de una vida más saludable.

Supracondicionador Imperial Nuggela & Sulà una revolución en el mercado capilar. Nuggela & Sulà presenta el primer SuprAcondicionador del mercado cuya función es continuar con un tratamiento capilar para estimular el crecimiento del cabello, a la vez que facilita el peinado obteniendo un brillo imperial.¿Por quà usarlo?Porque además de facilitar el peinado del cabello y aportarnos un brillo Imperial su acción tratante, estimular el crecimiento del cabello obteniendo 3 minutos más de tratamiento capilar para mejorar la salud y su protección. No te conformes con un simple acondicionador.Brillo ImperialEstimula el crecimiento del cabelloProtección a la Keratina del cabelloFacilita el peinadoAcción AntioxidanteFortalecimiento del folículo piloso para aportar más volumen y vitalidadAlto rendimiento Los productos de Nuggela & Sulà están enfocados para aportar un Alto Rendimiento en sus formulas. En este caso obtenemos 3 minutos más de tratamiento capilar por las vitaminas y activos que aporta la fórmula ya que su uso estimula el crecimiento del cabello a la vez que obtienes un cabello suave, brillante y fácil de peinar.Acompañante de lujo para potenciar los beneficios del Champú de Nuggela & SulÃ. Durante el lavado con el Champú Premium de Nuggela & Sulà mejoramos las condiciones de vida del ciclo capilar, mejorando en volumen, frenando la caída, fortaleciendo el folículo o regulando la glándula sebacea entre otros beneficios. Una vez terminado el proceso del lavado podemos continuar con con el SuprAcondicionador para potenciar los resultados a la vez que protegemos el cabello, facilitamos el peinado y obtenemos un brillo Imperial. Un tándem de Ãxito para obtener un cabello lleno de vitalidad.Modo de empleoSe debe aplicar despuÃs del lavado del cabello (preferiblemente con el Champú Nuggela & SulÃ) y con el pelo húmedo y bien aclarado siguiendo los siguientes pasos:Dejar caer el producto sobre la pal READ Ha llovido en Córdoba y sigue vigente un aviso por fuertes tormentas

Nuggela & Sulé Epigenetico Champú Cabello Graso - 250 ml (1401-61375)

€ 15.62 € 13.41

Amazon.es Features Tipo de Cabello: Cabello Graso

Parafarmacia: Parafarmacia

Marca: Nuggela & Sule

2 Champús de cebolla Nuggela & Sulé € 29.50

Amazon.es Features Nuggela & Sulé es un champú Premium rico en activos naturales potenciado con extracto de cebolla que estimula el crecimiento del cabello, lo suaviza y proporciona más brillo.

Entre sus beneficios destacan la estimulación natural del cabello, el fortalecimiento del folículo piloso, freno de la caída capilar y regulación del exceso de grasa.

Está indicado tanto para cabellos normales como finos o con problemas de crecimiento capilar. No deja olor a cebolla y es de uso diario.

Una vez aplicado el champú puedes tratar el cabello con tu acondicionador habitual. Es compatible con tus productos habituales de pelo y no deja residuos.

Recibirás 2 botes de champú de 250ml cada uno.

Nuggela & Sulé Champú Polinesia - 250ml

€ 24.90 € 19.51

Amazon.es Features Tipo de Cabello: Todo Tipo de Cabello

Parafarmacia: Parafarmacia

Marca: Nuggela & Sule

Nuggela Sulé Champú Epigenético Anti Caspa - 250 ml (1401-61382) € 15.47

Amazon.es Features Tipo de Cabello: Todo Tipo de Cabello

Parafarmacia: Parafarmacia

Marca: Nuggela & Sule

Nuggela & Sulé Epigenetico Champú Pieles Sensibles - 250 ml € 13.37

Amazon.es Features Parafarmacia: Parafarmacia

Tipo de Cabello: Cuero Cabelludo Sensible

Marca: Nuggela & Sule

Nuggela & Sulé F11 tratamiento acelerador del crecimiento del cabello.

Amazon.es Features Descripción: DEMOSTRADO CLÍNICAMENTE: F11 es el primer tratamiento que ha demostrado científicamente acelerar el crecimiento del cabello hasta en un 41,2% (Estudio clínico REG. 2019-102-702.19 A/B). Compuesto por el Champú Premium Nº1 Edición Especial (250ml) y el Sérum Regenerador (70ml). Tratamiento para 2 meses.

Ventajas: ACELERA EL CRECIMIENTO DEL CABELLO HASTA UN 41,2%: Se realizó un estudio clínico con 40 voluntarios, ejecutado por especialistas y bajo control dermatológico, con el objetivo de estudiar la variación del crecimiento del cabello. Después de 56 días de la aplicación del tratamiento, se demostró que el TRATAMIENTO F11, acelera el crecimiento del cabello hasta en un 41,2%, además aumenta su grosor en un 17,9%, e incrementa su densidad o número de cabellos en un 11,6%.

Sugerencia de uso: FÁCIL APLICACIÓN: Se deberá seguir el tratamiento durante 56 días. Los resultados ya se notan en el primer mes de su uso. Se recomienda aplicar por la noche para potenciar los efectos. Estuche compuesto por el Champú Premium Nº1 y el Serum Regenerador de Nuggela & Sulé en formato spray.

Tratamiento 2 mes - 1 Champú de Cebolla y 6 Ampollas Nuggela & Sulé € 42.85

Amazon.es Features Extracto de Cebolla y Glucógeno marino para estimular el crecimiento capilar.

Eliminar la grasa, fortalece y suaviza el cabello proporcionando más brillo.

Para todos los tipos de cabello, especialmente ácidos grasos.

Sin Parabenes/sin olor a cebolla/Dosificador, tapón e instrucciones.

Nuggela & Sulé Champú Green Vegano

€ 24.90 € 15.68

Amazon.es Features Descripción: APTO PARA VEGANOS: Champú 100% Green de Nuggela & Sulé, una poderosa unión de activos naturales con proteínas marinas (Alga Nori) y vegetales (raíz de Maca Andina), potenciados con extracto de Cebolla Roja y FO-TI (He Shou Wu), la raíz prodigiosa, que fortalece y mejora el volumen del cabello. Cuando se inicia una dieta vegana o vegetariana, el cabello pierde volumen. Con el Champú 100% Green compensa de manera tópica, esta pérdida de nutrición, aportando proteínas y nutrientes al cabello para fortalecerlo, recobrar el volumen y frenar la caída. Sin sulfatos, sin siliconas, sin parabenes, CRUELTY FREE.

Ventajas: MEJOR PRODUCTO CAPILAR POR ESQUIRE MAGAZINE: Fortalece el cabello. Aporta vitalidad y protege la fibra capilar. Estimula el crecimiento del cabello. Ayuda a la regeneración capilar. Evita la caída del cabello. Altamente recomendado para dietas veganas y vegetarianas. Indicado para cabellos finos para recuperar su fuerza y volumen.

Sugerencia de uso: ANTES DE APLICAR, EMULSIONAR: Dejar caer una pequeña cantidad sobre las palmas de las manos. Emulsionar para preparar la fórmula. Lavar y aclarar. En este primer lavado apenas genera espuma. Repetir la operación con un segundo lavado. Esta vez, con la espuma generada, realizar un ligero masaje capilar con las yemas de los dedos para beneficiar la penetración de activos. Aclarar.

Nuggela & Sulé - Estuche 5 estrellas, pack champú premium, champú polinesia, mascarilla South Beach, bruma capilar Maar y cepillo

€ 44.90 € 39.95

Amazon.es Features Descripción: SELECCIÓN 5 PRODUCTOS: Ritual de Belleza capilar. Estuche 5 estrellas de Nuggela & Sulé, la mejor selección de productos capilares para mantener un cabello sano y radiante. Compuesto por: 1. Champú Premium Nº1 (250ml): El icónico champú Best Seller que diariamente usan miles de personas. Tratamiento capilar en formato Champú Premium que, por su calidad, ha llegado a ser premiado como el cosmético más efectivo. 2. Champú Polinesia-Keratina (100ml): Con las mismas propiedades que el Premium Nº1, pero además recupera el desgaste de la fibra capilar, reponiendo la Keratina, sellando la cutícula y cerrando las puntas. *(Usar 1 vez por semana). 3. Mascarilla South Beach (50ml): Un SPA capilar con ingredientes naturales y sin siliconas. El cabello, embriagado por aromas tropicales, gozará de un untuoso baño de nutrición para permanecer hidratado toda la semana. 4. Hair Mist (53ml): Una Bruma Capilar inspirada en un MAAR oceánico, con ingredientes activos para evitar el encrespamiento, controlar el pH y recobrar el brillo natural, guiando al cabello hacia la cima de su esplendor. *(Usar después de cada lavado). 5. Tangle Tamer Brush de Nuggela & Sulé: Cepillo para ayudar a desenredar el cabello sin tirones y sin roturas. Ideal para repartir la mascarilla South Beach.

Ventajas: CABELLO SANO Y RADIANTE: El mejor ritual de belleza capilar en el Estuche 5 estrellas de Nuggela & Sulé, el cofre más completo para mantener un cabello fuerte y sano. Incluye una selección de 5 productos para cuidar el cabello día a día y mantenerlo vital, radiante y en su máximo esplendor. KESSAKU: Filosofía que implica la mejora continua en busca de la perfección, “Kessaku = master piece, obra maestra”.

Sugerencia de uso: EL MEJOR RITUAL DE BELLEZA CAPILAR PARA UN CABELLO DESLUMBRANTE: 1. Champú Nº1 de Nuggela & Sulé, el icónico champú Best Seller que diariamente usan miles de personas. Tratamiento capilar en formato Champú Premium que, por su calidad, ha llegado a ser premiado como el cosmético más efectivo. 2. Una vez por semana, usar el Champú Polinesia-Keratina, con las mismas propiedades que el Nº1 pero además recuperará el desgaste de la fibra capilar, reponiendo Keratina, sellando cutícula y cerrando las puntas. 3. Disfruta de un SPA capilar con la Mascarilla South Beach, con ingredientes naturales y sin siliconas. El cabello, embriagado por aromas tropicales, gozará de un untuoso baño de nutrición para estar hidratado toda la semana. 4. Después de cada lavado rociar el cabello con HAIR MIST, una lluvia de ingredientes activos en formato bruma capilar para evitar el encrespamiento, controlar el pH, recobrar el brillo natural, mientras guía al cabello hacia la cima de su esplendor. 5. Tangle Tamer Brush de Nuggela & Sulé, usar el cepillo para ayudar a desenredar el cabello sin tirones y sin roturas. Perfecto para aplicar y repartir la mascarilla South Beach.

ULTIMATE ONION Champu cebolla con 22 Activos Naturales y Ecológicos - Cargados de vitaminas para el cabello y aceites esenciales naturales. Champu anticaida mujer / hombre I Crecimiento cabello I € 14.99

Amazon.es Features ULTIMATE ONION Estimula el crecimiento del cabello, lo fortalece y evita su caída. Recomendado para aquellos que quieren tener el cabello más largo, fuerte y abundante con un crecimiento más rápido, evitando una posible caída en el futuro. Champu anticaida hombre y mujer. Excelente champu sin sulfatos que nutre cabellos secos y mantiene más limpio los cabellos grasos, regulando las glándulas sebáceas . Para ser un champu sin siliconas aporta Ultra-Brillo al cabello

INGREDIENTES TOP PARA UN RESULTADO TOP Nuestro Champu de cebolla concentra los extractos de Cebolla, Saw Palmetto, Lúpulo y 22 activos Naturales. Crecimiento del cabello más rápido con los extractos de Café, Guaraná y Ginseng. Mejora el riego sanguíneo con la Arginina, Baicalensisy y Lavanda. El crecimiento del pelo se refuerza gracia a las proteínas vegetales de Maíz, Soja, Trigo y Avena. Los extractos de Miel, Melón, Rosa silvestre, Betaina y Glicerina vegetal hidratan el cabello

SUS CLAVES Champu sin sulfatos ni siliconas 99,9% Natural y 81% Ecológico. Estimula el crecimiento del cabello y lo fortalece evitando la caída. Aporta más volumen y brillo, aumenta la densidad capilar. Hidrata el cabello seco, teñido o maltratado, y regula la glándula sebácea de los cabellos grasos. Es tremendamente suave y recomendable para los que buscan un champu dermatitis seborreica. Puede usarse todos los días y esta recomendado para cabellos rizados o lisos

COSMÉTICA RESPONSABLE la salud del planeta nos importa, y mucho, por ello el bote esta hecho de caña de azúcar que neutraliza a cero todas las emisiones de carbono que produce el packaging. crema corporal hidratante biodegradable, 100% Vegana, 100% Toxic-Free con todos los ingredientes naturales y con gran porcentaje de ecológicos en su contenido. Todos sus ingredientes están ampliamente aprobados por las más rigurosas certificadoras naturales y ecológicas como ECOCERT o ICEA

GARANTÍA COSMETICA NATURAL ECOLOGICA ESPAÑOLA. Si no te enamoras de nuestro champu Ultimate Onion en un plazo de 30 días después de la compra, VidalForce te hará un reembolso completo sin complicaciones. Nuestro champu sin sulfatos ni parabenos 100% libre de químicos impulsa un Crecimiento cabello garantizado, compatible con ampollas anticaida cabello mujer u hombre o nuestro serum crecimiento cabello anti dht con extracto de cebolla y 14 Activos naturales y ecológicos READ 2020: | Mind.ua

Nuggela & Sulé Tratamiento Capilar con Queratina y Ácido Hialurónico - 10 ml

€ 4.50 € 3.41

Amazon.es Features Tipo de Cabello: Todo Tipo de Cabello /, Cabello Dañado

Formato: Monodosis

Parafarmacia: Parafarmacia

Nuggela & Sulé: 1 Champú de cebolla + 1 Supra-acondicionador € 39.49

Amazon.es Features Part Number champsuacon Is Adult Product

4 Champús de cebolla Nuggela & Sulé € 65.46

Amazon.es Features Extracto de Cebolla y Glucógeno marino para estimular el crecimiento capilar.

Eliminar la grasa, fortalece y suaviza el cabello proporcionando más brillo.

Para todo tipo de cabellos, especialmente grasos.

No contiene aroma a cebolla (limón y heno).

El champú de cebolla ayuda contra la sequedad y rotura del cabello.

Pack de 3 Champús de cebolla Nuggela & Sulé € 50.14

Amazon.es Features Nuggela & Sulé es un champú Premium rico en activos naturales potenciado con extracto de cebolla que estimula el crecimiento del cabello, lo suaviza y proporciona más brillo.

Entre sus beneficios destacan la estimulación natural del cabello, el fortalecimiento del folículo piloso, freno de la caída capilar y regulación del exceso de grasa.

Está indicado tanto para cabellos normales como finos o con problemas de crecimiento capilar. No deja olor a cebolla y es de uso diario.

Una vez aplicado el champú puedes tratar el cabello con tu acondicionador habitual. Es compatible con tus productos habituales de pelo y no deja residuos.

Recibirás 3 botes de champú de 250ml cada uno.

Nuggela & Sulé South Beach Hair Mask. Mascarilla con activos,"siliconas" naturales, biodegradables 250ml/8,45 Oz.

€ 27.70 € 18.31

Amazon.es Features Descripción: SILICONAS NATURALES: Nuggela & Sulé revoluciona el mercado capilar con SOUTH BEACH, la primera mascarilla capilar con “siliconas” naturales y biodegradables. Un tsunami de ingredientes activos dispuestos a reparar, nutrir e hidratar profundamente el cabello. Incorpora en su fórmula “siliconas” naturales obtenidas de la Manteca de Tucuma, una alternativa biodegradable a los polímeros que ni afecta, asfixia o apelmaza el cabello. Conserva el medio ambiente. Además, la formula está potenciada con ingredientes activos como Aceite de Pequi y Aceite de Amapola Roja. Fórmula apta para Veganos.

Ventajas: EMBRIAGADOR AROMA TROPICAL: Nutrición intensa y profunda. Reparación inmediata. Sanea el cabello dañado, incluso después del uso continuado de productos químicos. Controla el encrespamiento. Hidratación y penetración profunda en el cabello por su composición de ingredientes naturales de bajo y alto peso molecular. Fortalece las fibras capilares. Restaura el brillo perdido. Efecto antioxidante y revitalizador según se va usando. Mayor definición de rizos y peinado.

Sugerencia de uso: EFECTO INSTANTÁNEO: Usar después del champú, secando el exceso de agua con una toalla. Aplicar una cantidad equivalente a media nuez empezando por los medios del cabello hacia las puntas. Masajear en el sentido del crecimiento del cabello. Desenredar con la ayuda de los dedos o con el cepillo Tangle Tamer Brush de Nuggela & Sulé. Dejar actuar entre 5 y 15 minutos para que penetre la mascarilla. Aclarar intensamente hasta eliminar totalmente el producto. Para nutrición intensa, se puede aplicar y dejar actuar toda la noche. Aclarar a la mañana siguiente.

Champú de cebolla Nuggela & Sulé € 39.95

Amazon.es Features Pack Tratamiento de Nuggela & Sulé compuesto por un champú de cebolla y tres ampollas premium para fortalecer y estimular el crecimiento del pelo de forma natural y efectiva.

Entre sus beneficios destacan la estimulación natural del cabello, el fortalecimiento del folículo piloso, freno de la caída capilar y regulación del exceso de grasa.

El champú es rico en activos naturales potenciado con extracto de cebolla que estimula el crecimiento del cabello, lo suaviza y proporciona más brillo. Es compatible con tus productos habituales de cabello.

Las ampollas son una solución a base de Glocógeno Marino y extracto de cebolla roja para el fortalecimiento del cabello. No deja olor a cebolla y es de uso diario.

Recibirás 1 bote de champú de 250ml y 3 ampollas Premium de doble uso 5 ml + 5 ml.

Nuggela & Sulé Anticaída Tratamiento Capilar - 10 Unidades

€ 44.90 € 31.44

Amazon.es Features Tipo de cabello: cabello sin volumen

Formato: monodosis

Parafarmacia: parafarmacia

Nuggela & Sule Pack Nuggela Champu con Ext; cebolla 2Ud 1 Unidad 250 g € 32.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Los mejores productos de higiene y belleza para tu día a día.

Cuidarse y sentirse bien nunca ha sido tan fácil.

Nuggela & Sulé Champú Green Vegano

€ 12.90 € 10.83

Amazon.es Features Descripción: APTO PARA VEGANOS: Champú 100% Green de Nuggela & Sulé, una poderosa unión de activos naturales con proteínas marinas (Alga Nori) y vegetales (raíz de Maca Andina), potenciados con extracto de Cebolla Roja y FO-TI (He Shou Wu), la raíz prodigiosa, que fortalece y mejora el volumen del cabello. Cuando se inicia una dieta vegana o vegetariana, el cabello pierde volumen. El Champú 100% Green compensa de manera tópica, esta pérdida de nutrición, aportando proteínas y nutrientes al cabello para fortalecerlo, recobrar el volumen y frenar la caída.

Ventajas: MEJOR PRODUCTO CAPILAR POR ESQUIRE MAGAZINE: Fortalece el cabello. Aporta vitalidad y protege la fibra capilar. Estimula el crecimiento del cabello. Ayuda a la regeneración capilar. Evita la caída del cabello. Altamente recomendable para dietas veganas y vegetarianas. Indicado para cabellos finos para recuperar su fuerza y volumen.

Sugerencia de uso: ANTES DE APLICAR, EMULSIONAR: Dejar caer una pequeña cantidad sobre las palmas de las manos. Emulsionar para preparar la fórmula. Lavar y aclarar. En este primer lavado apenas genera espuma. Repetir la operación con un segundo lavado. Esta vez, con la espuma generada, realizar un ligero masaje capilar con las yemas de los dedos para beneficiar la penetración de activos. Aclarar.

Tratamiento 1 mes - 1 Champú de Cebolla y 3 Ampollas Nuggela & Sulé € 34.80

Amazon.es Features Extracto de Cebolla y Glucógeno marino para estimular el crecimiento capilar.

Eliminar la grasa, fortalece y suaviza el cabello proporcionando más brillo.

Para cada Tipo de cabello, especialmente grasos.

Sin parabenes/sin olor a cebolla/Dosificador, tapón e instrucciones.

Nuggela & Sule Total Hair Protector Tratamiento Capilar - 125 ml € 13.77

Amazon.es Features Tipo de Cabello: Todo Tipo de Cabello

Sin Aclarado: Sin Aclarado

Formato: Spray

Nuggela & Sulé Tratamiento Regenerador Capilar (4 uds. De 10ml)

€ 20.40 € 16.17

Amazon.es Features Descripción: ACCIÓN REGENERADOR CAPILAR: Pack Regenerador Capilar de Nuggela & Sulé, un potente cóctel de activos, vitaminas y oligoelementos, fortalecidos con raíz de Maca Andina, uno de los mayores revitalizantes de la naturaleza. Fácil aplicación y rápida absorción. Tratamiento para 1 mes. Se recomienda seguir el tratamiento de regeneración capilar durante 2 meses. Para Hombres y Mujeres. Resultados visibles en las 3 primeras semanas de uso.

Ventajas: ACCIÓN REGENERADOR CAPILAR: Actúa estimulando el crecimiento del cabello y originando la regeneración capilar para aumentar hasta un 30% la densidad y grosor del cabello. Es recomendable usarlo después de un tratamiento de anti-caída capilar para ayudar a recuperar el 100% de los cabellos perdidos. También se puede aplicar en zonas despobladas para ayudar a aumentar el número de cabellos y su grosor.

Sugerencia de uso: FÁCIL APLICACIÓN: Cada Ampolla contiene para 3 aplicaciones. Usar una Ampolla a la semana repartida en tres aplicaciones, (por ejemplo: lunes, miércoles y sábados). Después de lavar el cabello, aplicar sobre el cuero cabelludo y dejar actuar al menos 6 horas. Se recomienda aplicar por la noche para mejorar los resultados. Seguir el tratamiento de regeneración capilar durante dos meses. Resultados visibles en las 3 primeras semanas de su uso. READ Que esperar de la próxima versión 100% digital de CES

Nuggela & Sulé - Tratamiento de 1 Champú de Cebolla y 6 Ampollas para estimular el crecimiento de cabello € 54.95

Amazon.es Features Pack Tratamiento de Nuggela & Sulé compuesto por un champú de cebolla y ampollas premium para fortalecer y estimular el crecimiento del pelo de forma natural y efectiva.

Entre sus beneficios destacan la estimulación natural del cabello, el fortalecimiento del folículo piloso, freno de la caída capilar y regulación del exceso de grasa.

El champú es rico en activos naturales potenciado con extracto de cebolla que estimula el crecimiento del cabello, lo suaviza y proporciona más brillo. Es compatible con tus productos habituales de cabello.

Las ampollas son una solución a base de Glocógeno Marino y extracto de cebolla roja para el fortalecimiento del cabello. No deja olor a cebolla y es de uso diario.

Recibirás 1 bote de champú de 250ml y 6 ampollas Premium de doble uso 5 ml + 5 ml.

Nuggela & Sulé Complemento Alimenticio para el Cabello - 65 gr

€ 29.90 € 24.80

Amazon.es Features Nuggela & Sulé Complemento Alimenticio para el Cabello - 65 gr

Disfruta de una vida más saludable.

Martinn 30 + 30 Comprimidos Nuggela & Sulé

Ingredientes: quinoa, MSM, levadura de cerveza, extracto de mijo, extracto de cebolla, quercetina, zinc, L-cristina, hierro, selenio, biotinza, vitamina B12, vitaminas del grupo B (B1, B2, B3, B5, B6), cardo mariano, frángula, cola de caballo

6 Champús de cebolla Nuggela & Sulé € 88.54

Amazon.es Features Extracto de Cebolla y Glucógeno marino para estimular el crecimiento capilar.

Elimina la grasa, fortalece y suaviza el cabello proporcionando más brillo.

Para todo tipo de cabellos, especialmente grasos.

No contiene aroma a cebolla (limón y heno).

El champú de cebolla ayuda contra la sequedad y rotura del cabello.

Babaria Cebolla Antioxidante - Champú, 600 ml € 2.44

Free shipping Consultar precio en Amazon

Champú Con Extracto De Cebolla 250 ml de Nuggela & sule € 20.83

Amazon.es Features Part Number 15916-01

NUGGELA SULE Pack South Beach Mascarilla Capilar + Cepillo, 500 g

€ 24.95 € 22.16

Amazon.es Features Paquete South Beach mascarilla capilar y cepillo

Nutrición intensa y reparación inmediata

Controla el encrespamiento y fortalece las fibras capilares

Restaura el brillo natural perdido del cabello

Suaviza el cabello y las puntas

