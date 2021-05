Inicio » Top News Los 30 mejores Carboncillos Para Dibujo capaces: la mejor revisión sobre Carboncillos Para Dibujo Top News Los 30 mejores Carboncillos Para Dibujo capaces: la mejor revisión sobre Carboncillos Para Dibujo 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

Coates - Lote de 5 lápices carboncillos 6 mm 6 mm negro € 2.60 in stock 1 new from €2.60

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number FU00025 Model FU00025 Color negro Size 6 mm

Lapices de Dibujo Artístico, Lypumso Set de Lápices Profesional del Artista y Bosquejo Carbón Grafito Sticks, Lápices de Madera, para Artista Principiante Niños (32-pcs) € 17.99

€ 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✏ 【Todo seguro e inofensivo】 los lápices y herramientas son probados por TUV, todo es totalmente seguro e inofensivo, usted y sus familias pueden usar en paz.

✏ 【De principiante a profesional】 Una opción perfecta para adultos, niños, estudiantes, artistas, estudiantes, muy adecuado para dibujo y dibujo de carbón.

✏【Apto para varias técnicas】 12 tipos de grafito de grafito una vez cada uno en las siguientes durezas: 8B, 6B, 5B, 4B, 3B, 2B, B, HB, 2H, 3H, 4H, 5H, alta calidad Lápices para dibujar, dibujar y escribir.

✏【Kit de dibujo completo】 Incluye todas las herramientas necesarias para dibujar y dibujar, por ejemplo lápices de carbono de barra de grafito suave, media, dura, goma de borrar, barra de grafito, extensor de lápiz de doble cabeza, lápices de dibujo.

✏【Ligero y portátil】La bolsa portable puede almacenar y almacenar todos los artículos bien organizados, que puede llevarse con usted. Muy conveniente.

Faber Castell 129298 - Carboncillos naturales Pitt (5-8 mm) € 8.90 in stock 4 new from €6.60

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diámetro del núcleo de 5 - 6 mm

Con frotis suave y seco

Hecho de carbón natural

Incluye 12 unidades

Winsor & Newton Studio Collection Set Lata de Lápices de Dibujo - 6 unidades € 8.80 in stock 4 new from €8.80

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SET DE LAPICEROS PARA SUS BOCETOS : este set de lapiceros, carboncillo, carboncillo blanco, sepia y piedra negra, además de lápices de grafito 4B y 8B, es ideal para iniciarse en la técnica del esbozo.

DEL 4B al 8B: con el surtido de lapiceros Winsor & Newton, realice sus maquetas, bocetos o ilustraciones gracias a sus 6 minas complementarias.

MINAS RESISTENTES: con las minas y puntas de estos lapiceros superresistentes hechas de grafito no correrá ningún riesgo de estropear su dibujo.

LLÉVELOS CON USTED: le encantará el estuche de metal. Muy práctico para guardar y transportar sus lapiceros sin estropearlos. ¡No se perderá ninguna oportunidad para plasmar su dibujo!

WINSOR & NEWTON : La marca Winsor & Newton es fruto de la asociación de un químico, William Winsor, y de un artista, Henry Newton, para crear una gama de productos de bellas artes innovadores y de alta calidad.

Lapices Colores Profesional, 96pcs Lápices de Dibujo Artístico para Boceto, Lapiz Dibujos con Lapices de Carboncillo y Grafito & Lápices Arte, regalo para Artistas, Estudiantes, Niños y Adultos € 26.99

€ 22.94 in stock 1 new from €22.94

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1. Juego de lápices de dibujo prémium: este juego profesional contiene un total de 96 piezas, incluyendo estuche, 72 lápices de acuarela, 12 lápices de dibujo, 3 lápices de carbón, 1 goma de borrar, 1 sacapuntas, 1 extensor de lápiz, 1 papel de lija, 1 lápiz de gancho y 3 almohadillas de mezcla de papel.

2. Alta calidad y ampliamente utilizado: cómodo mango de madera hecho de gran madera, seguro e inofensivo, fácil de afilar. Este kit de hobby portátil se puede llevar a cualquier lugar, ya sea que estés pintando o dibujando al aire libre, en casa o en el aula.

3. No tóxico y ecológico: hecho de madera reciclada, no tóxico y muy fácil de afilar y no se rompe fácilmente. Totalmente seguro para niños y adultos. Perfecto para cumpleaños o gran elección de festival para estudiantes, profesores, amigos o miembros de la familia que están aprendiendo a hacer bocetos o interesados en dibujar colores.

4. Bolsa portátil con cremallera. ¡Color en todas partes! Ya sea en casa, en la escuela o en clases de arte. Este juego está perfectamente empaquetado con un estuche negro duradero con cremallera y ranuras individuales para cada bolígrafo, manteniendo todos tus lápices organizados y protegidos.

5. Varios colores: muchos colores son perfectos para manualidades, papelería, libros para colorear, cajas de artistas, proyectos escolares, libros de bocetos, bocetos y mucho más.

Kathay 86233310. Set de 2 Lápices Carboncillo, Mina Medium 4.0mm, Perfecto para Dibujar € 2.99 in stock 1 new from €2.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 2 Lápices carboncillo.

Mina 4.0mm.

Tamaño Medium.

Permite realizar líneas de dibujo más precisas que el carboncillo tradicional.

Perfectos para dibujar. READ El equilibrio del coronavirus se está deteriorando en España y Portugal

Cooja Set de Lapices de Dibujo, Lapiz Kit de Arte Material de Dibujo con Lapices Grafito e Lapices Carboncillo, Set de Artista para Bosquejo, 29 Piezas € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SET DE DIBUJO -- Un juego con una amplia gama de diferentes durezas de lápices de grafito (18 piezas de lapices de grafito de HB a 8B), 3 lapices carbon (suave, medio, duro), 3 tortillon stumps (grande, mediano, pequeño), 2 gomas de borrar y 1 extensor de lápiz, todo bien organizado en una estuche lapices enrollable de lona lavable.

KIT ARTISTA PORTÁTIL -- Con las herramientas de dibujo profesionales dispuestas de forma ordenada en un estuche para lápices, este kit de dibujo, especialmente perfecto para dibujar en exteriores, siempre está listo para que lo use. Incluso puedes atarlo alrededor de tu cintura con la correa cuando dibujas; tan conveniente, ¿no es así?

REGALO PERFECTO -- Este pack dibujo es ideal para principiantes, estudiantes, niños, adolescentes y adultos que aman el arte, y también es adecuado para artistas profesionales y aficionados para crear y diseñar. El conjunto para bocetos es una excelente idea para un regalo de cumpleaños y un regalo perfecto para Navidad y otras ocasiones.

NO TOXICOS Y ECO-AMIGOSAMENTE -- Los lápices están hechos de material 100% de registro, no tóxico y sin plomo, y otras herramientas también están hechas de material ecológico.

GARANTÍA DE SATISFACCIÓN 100% -- Para cualquier problema de calidad, proporcionaremos Reemplazo gratuito o Reembolso total. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.

Aerb Lápices de Dibujo, Set Dibujo Profesional del Artista y Bosquejo Carbón Grafito, con A5 Blog de Dibujo 100 Hojas Kit Dibujo, para Niños Principiantes Artistas(36pcs) € 17.98 in stock 1 new from €17.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 36PCS Set de Dibujo: Aerb Lapices de Dibujo profesional, Incluye todas las herramientas necesarias para dibujar, por ejemplo, lápiz de carbón con barra de grafito suave, medio y duro, barra de grafito, borrador, lápiz de dibujo.

Apto para principiantes: Se proporcionan 100 hojas gruesas de 6 "× 9" para pintar cada inspiración. Aerb set dibujo profesiona de bocetos es una opción ideal para principiantes, niños, estudiantes, artistas, estudiantes, muy adecuado para dibujar y pintar al carbón.

Cómodo de usar: Los lápices de dibujo y las herramientas están hechos de materiales ecológicos, los lápices y herramientas son probados por TUV, todo es totalmente seguro e inofensivo.

Ligero y Portátil : Todas las herramientas están bien embaladas en un estuche duradero con cremallera del tamaño de un libro. Puede llevarlo a cualquier parte, ya sea en casa o mientras viaja

Seguro de calidad: Para cualquier problema de calidad, no dude en contactarnos. Proporcionaremos reemplazo gratuito o reembolso completo.

Lyra Carboncillo Surtido (2-10 Mm). Caja 10 Uds. € 5.20 in stock 2 new from €5.14

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estuche de cartón que incluye 10 lápices de carboncillo surtidos (2-10mm)

Mont Marte Lapices Carboncillo - 3 piezas - Carbón Negro con diferentes grados de dureza - Lápices de Carbón ideales para dibujos impresionantes - Perfecto para Principiantes, Profesionales y Artistas € 11.95 in stock 1 new from €11.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ EXCELENTE SELECCIÓN - El juego de carboncillo MONT MARTE contiene 3 carboncillos con diferentes grados de dureza (blando, medio, duro), que son perfectamente adecuados para principiantes, profesionales y artistas que quieran dibujar carboncillo. Estos lápices de carbón se pueden utilizar para una variedad de dibujos y obras de arte.

✅ CARACTERÍSTICAS DESTACADAS - Hechas de carbón de alta calidad, estas plumas son perfectas para detalles, bocetos y sombreados. La sólida y pesada selección de materiales de cada bolígrafo de carbono, en combinación con la superficie lisa, ofrece una agradable y cómoda sensación al dibujar.

✅ DIVERSIDAD DE POSIBILIDADES - Un kit básico ideal para todos los amantes del carboncillo. Con este equipo fundamental usted obtiene la herramienta perfecta para dibujos al carbón de cualquier tipo. Utilice el carbón en ángulo para trazos anchos o con la punta afilada para detalles finos. Juego de luces con una goma de borrar amasable.

✅ EFECTOS IMPRESIONANTES - Debido a la gran selección de diferentes grados de dureza, se pueden lograr efectos interesantes al dibujar. Estos bolígrafos de carbón se pueden utilizar para mostrar una amplia variedad de texturas en tonos negros. Esto permite la creación de dibujos muy expresivos.

✅ MANIPULACIÓN FÁCIL - Todos los lápices de carbón de este juego son fáciles y cómodos de sujetar. Esto le da el máximo control para refinar su obra de arte. La cubierta lacada de cada uno de los lápices de carbón garantiza un manejo limpio.

35Pcs Profesional Dibujo de Arte y Lápiz Dibujo Conjunto de Lápiz de Carbón, Lápiz de Grafito, Borrador Etc Herramienta de Dibujo a Lápiz Completo con Bolsa de Cremallera Portátil € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de 35 lápices de dibujo. El juego completo de lápices de dibujo H & B incluye: 14 lápices de dibujo; 1 lápiz de grafito sin madera (6B); 3 lápices de carbón; 1 extensor de doble cabeza; 1 cuchillo de metal utilidad; 3 muñones de papel mezclado; 3 palitos de grafito; 3 palitos de carbón; 1 papel de lija, 1 goma blanca; 1 sacapuntas de metal de doble agujero; 1 sacapunta; 1 sacapuntas; 1 lápiz de metal. Sacapuntas de un solo agujero; 1 bloc de dibujo

【Una amplia variedad de lápices de dibujo】El juego de lápices de dibujo incluye 8B, 6B, 5B, 2x4B, 3B, 2x2B, B, HB, 2H, 3H, 4H y 5H, lápices de carbón y palos de grafito con diferente dureza: suave, medio/duro, te otorga todas las gamas de tonos y mejora tu técnica de boceto. Es adecuado para principiantes y artistas profesionales, niños y adultos.

Estuche portátil de lona con cremallera: el juego de lápices de dibujo portátil te permite almacenar y guardar fácilmente tu combinación de lápices de dibujo sin tener que preocuparte por las cosas perdidas y obtener bocetos fácilmente. El uso de conjuntos de lápices de bocetos de carbón en cualquier momento y en cualquier lugar será una excelente pieza de arte para dibujar o pintar.

Seguro y no tóxico: los lápices de dibujo y las herramientas están hechas de materiales respetuosos con el medio ambiente. Sin ácidos y no tóxicos con uso seguro con la familia y los niños. El lápiz está completamente pegado a la madera y tiene una larga vida útil.

Regalo ideal: este paquete de suministros de arte organizado es adecuado para niños y adultos (no recomendado para niños menores de 3 años). Es ideal para manualidades o kit de arte de construcción, estudiantes con bocetos detallados y técnicas de arte avanzadas, e incluso amantes de los álbumes de recortes. Adecuado para Navidad, Año Nuevo, cumpleaños, día de Acción de Gracias y otros días importantes.

Kit Dibujo Completo - Principiante/Profesional - 19 accesorios: 8 Lapices, 3 lapiz carboncillo, 1 Grafito, 2 Barra Carboncillo, Cuaderno dibujo 100 págs - Regalo ideal para artistas de cualquier Nivel € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TODO LO FUNDAMENTAL EN UN KIT - Set de Lapices de Dibujo completo que incluye 1 Bloc de dibujo con espirales, 8 lapices de madera, 1 lapiz grafito, 3 lapices de carboncillo, 2 carboncillo para dibujo, 2 sacapuntas, 1 goma de carboncillo y 1 goma clásica para borrar para aprender a dibujar

UN CUADERNO DIBUJOS DE GRAN CALIDAD - El cuaderno de arte para colorear de Zenacolor cuenta con 100 página blanca de formato A5 y ofrece un papel grueso como si fueran lienzos para pintar - 100g/m² - perfecto para todas tus creaciones. EL cuaderno es de espirales y es resistente a la decoloración

UNA AMPLIA GAMA DE LAPICES: Cada lapiz para manualidades adultos corresponde a una dureza de mina distinta: 4H, 2H, H, HB, B, 2B, 4B, 6B, para responder a todas tus necesidades para dibujar, colorear y escribir. Los lapices son sólidos, fáciles para dibujar y de borrar

UNA COMBINACIÓN PERFECTA DE HERRAMIENTAS: Además de herramientas clásicas, el kit manualidades para adultos contiene todo el material técnico que necesitas para tus pinturas creativas como una goma clásica para borrar, una goma miga de pan para esclarecer, 2 sacapuntas, 1 grafito lapiz, 3 lapices y 2 barras de carboncillo con distintos matices

GARANTÍA 100% SATISFECHO O TE DEVOLVEMOS TU DINERO - Nuestra joven empresa lo da todo para ayudarte a pasar buenos momentos, por ello todos nuestros productos y nuestra caja herramientas están garantizados “100% satisfechos o te devolvemos tu dinero” durante 30 días

Bloc Dibujo Canson Xl Dessin Din A4 Liso Microperforado Espiral 21x29,7 Cm 50 Hojas 160 Gr € 8.10

€ 7.20 in stock 11 new from €7.20

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Papel de dibujo universal de 160 g/m²

Garantiza un borrado limpio manteniendo sus excepcionales prestaciones

Su superficie es de grano fino, ni muy suave ni muy rugosa

Se puede utilizar con cualquier tipo de técnica: lápiz, pastel, carboncillo, pluma...

Tamaño A4 (50 hojas)

PPX Set de carboncillos,25 Unidades, Lápices de Dibujo del Artista y Bosquejo Material de Dibujo Set (5-8mm) € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material】 El carbón de sauce es un producto 100% natural hecho de ramitas carbonizadas. La madera se hornea correctamente para producir una línea uniforme de intensidad constante.

【Material】 El carbón de sauce es un producto 100% natural hecho de ramitas carbonizadas. La madera se hornea correctamente para producir una línea uniforme de intensidad constante.

【Tamaño】 Cada palo mide aproximadamente5-8 mm, 13.5 cm, paquete de 25.

【Gran regalo】 Este es un gran regalo para festivales y perfecto para fomentar la creatividad.

【Ahorre su dinero】 Fabricante directo sin intermediarios, lo que significa que puede obtener lo mejor en calidad y precio y un servicio posventa asequible al 100%. ¡Su satisfacción es 100% garantizada! Por favor, no dude en contactarnos si no está satisfecho por cualquier motivo.

Mont Marte Lapices Carboncillo de Color - 12 piezas - Carboncillo para el arte - Lápices de dibujo, plumas de artista - Ideal para dibujos impresionantes - Perfecto para Principiantes, Profesionales € 12.95 in stock 1 new from €12.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EXCELENTE SELECCIÓN - Un total de 12 lápices de carbón en cuatro colores diferentes. Entre ellos se encuentran 2 lápices de carbón blanco, 2 lápices de carbón rojo marrón, 2 lápices de carbón marrón y 6 lápices de carbón negro. ¡Vuélvete artísticamente creativo con este práctico conjunto de lápices!

CREATIVIDAD SIN LÍMITES - Con estos lápices de carbón MONT MARTE, obtienes el equipo básico perfecto para dibujar retratos, naturaleza, bocetos, etc. Dibuja animales, personas, objetos y mucho más en óptica de aspecto natural con estos lápices.

GRANDES POSIBILIDADES - Las sombras de color se pueden mezclar y difuminar fácilmente entre sí. De esta forma, obtienes una serie de nuevos tonos de color y tonos intermedios interesantes al pintar y dibujar diferentes motivos.

EFECTOS IMPRESIONANTES - Con los 2 lápices blandos, 2 medios duros y 2 duros en color negro obtienes efectos diferentes y muy interesantes al dibujar y con la técnica del carbón. ¡Pruébalo tú mismo y encuentra un motivo adecuado para sus primeros intentos dibujando con carbón!

ADECUADO PARA TODOS - Ya seas principiante o profesional con experiencia, estos bolígrafos de carbón MONT MARTE son adecuados tanto para artistas aficionados como profesionales. Hacer bocetos y pintar con este set es muy agradable y lo lograrás en muy poco tiempo.

Cozywind Lapices Dibujo Artístico Bosquejo Material Set,Incluye Lápices Pastel,Grafito,Carboncillos,Bloc,Caja Portátil (49) € 20.99 in stock 2 new from €20.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✎Estuche con herramientas completas para bosquejo y dibujo artístico con 49 piezas para satisfacer sus necesidades básicas de dibujo.

✎Fácil de llevar su conjunto de herramientas para bosquejo completo en cualquier lugar

✎Seguro y no tóxico, un regalo maravilloso perfecto para sus familias y amigos.

✎Uso para adultos, niños, estudiantes, artistas, profesionales y principiantes en el aprendizaje del dibujo

✎Incluye 12 lápices de dibujo,2 lápices de grafito,3 lápices de carbón,4 lápices pastel,6 Palos de color comprimido,4 Palos de sauce, 1 cuchillo, 2 sacapuntas, 1 extensor, 3 difuminadores,2 borradores ,3 barras de carbono, 3 barras de grafito, 1 papel de lija, 1 cuaderno de dibujo, 1 estuche de nylon. READ Los 30 mejores Mi A1 Cristal Templado capaces: la mejor revisión sobre Mi A1 Cristal Templado

lunaoo Set de Lapices de Dibujo, Kit de Dibujo con Lapices Grafito e Lapices Carboncillo, Kit Artista para Bosquejo € 24.99

€ 19.99 in stock 2 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SET DE DIBUJO -- Un juego de lápices de dibujo con una amplia gama de diferentes durezas, 14 lapices de grafito de 5H a 8B, 1 lapiz de grafito sin madera, 3 sticks de grafito, 3 lapices de carbon, 3 sticks de carbon, 3 difuminador dibujo, 2 gomas de borrar, 2 lápices de sacapuntas, 1 extensor de lápiz, 1 bloque de papel de lija y 1 cuaderno de dibujo (16 hojas), todos bien organizados en una caja de lápices hecha de resistente nylon negro.

KIT ARTISTA PORTÁTIL -- Con herramientas de dibujo profesionales dispuestas de forma ordenada en un estuche con cremallera con un asa, Este kit de dibujo, fácil de transportar, es especialmente perfecto para hacer bocetos al aire libre y siempre está listo para su uso.

REGALO PERFECTO -- Este pack dibujo es ideal para principiantes, estudiantes, niños, adolescentes y adultos que aman el arte, y también es adecuado para artistas profesionales y aficionados para crear y diseñar. El set de dibujo es un regalo de dibujo perfecto para familiares y amigos.

NO TOXICOS Y ECO-AMIGOSAMENTE -- Los lápices de arte para dibujar y otras herramientas de dibujo están hechos de material ecológico, libre de ácido y no tóxico. Puede sentirse cómodo con este juego de lápices para bocetos.

GARANTÍA DE SATISFACCIÓN 100% -- Para cualquier problema de calidad, proporcionaremos Reemplazo gratuito o Reembolso total. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.

Profesional Lapices De Dibujo Artístico - 36 Piezas Set Incluye Grafito,Carboncillos,Bloc,Caja Portátil para Artista Principiante Estudiante Niños y Adultos € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1.Este conjunto de herramientas de dibujo es ideal para la escuela, la clase y el uso diario, ideal para Navidad, cumpleaños o regalo de fin de año para estudiantes, profesores, amigos o familiares que estén aprendiendo bocetos o que estén interesados ​​en dibujar.

2.Seguro Y No Toxico - Lápices de madera 100% originales. Hecho de material ambiental, que es inofensivo para tu salud. Lápices de colores con colores vivos y claros, que se imprimen suavemente con inspiración, son uniformes en color, no se desvanecen fácilmente y son de alta calidad para artistas de todos los niveles.

3.Incluye 14 lápices de dibujo (8B, 6B, 5B, 4B, 4B, 3B, 2B, 2B, B, HB, 2h, 3h, 4h, 5h); 1 L ápiz de grafito: 6b; 3 Lápices de carbón: suave, medio y duro; 1 cuchillo; 1 sacapuntas; 1 prolongador del lápiz de la cabeza dual, 3 tocones de papel de mezcla; 1 borrador de goma ,; 1 borrador amasado; 3 varilla de carbón; 3 palos de grafito; 1 puntero de lápiz de lija. 1 Libro de dibujo A5.

4.ALMACENAMIENTO AMIGABLE PARA VIAJES - El hogar perfecto, la escuela o equipo de arte para viaje, mantiene todos sus lápices de carbón, palos de grafito, cuchillo de arte y más todo correctamente almacenado cuando no está en uso gracias a la caja de cremallera incluida completa con pop up.

5.GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DEL DINERO: cada producto está respaldado por un servicio al cliente superior, calidad en la que puede confiar y una garantía de devolución de su dinero. Si en algún momento no le encanta la calidad de nuestro set de arte, infórmenos y lo corregiremos.

Coolzon Set de Lapices de Dibujo, 33 Pieza Kit de Dibujo Set de Lapices con Lapices Bosquejo Lapices Carboncillo Lapices Grafito Goma Cuchillo en un estuche para Niños Adultos € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Set Lápices Dibujo Profesional】: un conjunto de lápices de bocetos todo en uno de 33 piezas con una amplia gama de diferentes suministros de dibujo para artistas, incluidos 12 lápices de dibujo (5H, 4H, 3H, 2H, HB, B, 2B, 3B , 4B, 5B, 6B, 8B), 3 lápices de carbón, 1 lápiz de grafito sin madera, 3 barras de grafito, 3 barras de carbón, 3 tocones de papel, 2 gomas de borrar, 2 sacapuntas, 1 extensor de lápiz, 1 navaja, 1 papel de lija, todo bien organizado en estuche negro de nylon.

【Kit de dibujo de calidad premium】: todos los set de lapices para dibujar y otras herramientas de dibujo están hechos de material ecológico, no tóxico y sin plomo, garantizan su salud al dibujar, le proporcionan una sensación suave y buena de la mano, y te ayuda a crear una magnífica obra maestra de arte.

【Set dibujo artistico portátil y versátil】: con un lápices profesionales de forma ordenada y ordenada en una caja de cremallera con asa, este kit de dibujo es fácil de transportar. Un conjunto de arte verdaderamente versátil para dibujar, colorear y dibujar para la escuela, la clase y el uso diario, ideal para dibujar figuras, dibujar al carbón, dibujar a color e incluso para los aficionados que adoran los álbumes de recortes, los libros de colores como el jardín secreto.

【Regalo perfecto】: este set lapices dibujo es un regalo de cumpleaños o año nuevo ideal para artistas profesionales y aficionados, principiantes, niños, estudiantes, niños, estudiantes, amigos o familiares que están aprendiendo a dibujar o que están interesados en diseñar, dibujar, colorear y pintar. Un maravilloso relleno de calcetín de Navidad para niños, niñas y adolescentes.

【Garantía posventa】 - Le prometemos sinceramente un reemplazo nuevo inmediato o un reembolso completo por cualquier problema de calidad. Si en algún momento no te encanta nuestro set lapices dibujo, no dudes en contactarnos.

Arteza Cuadernos de dibujo A4 | Pack de 2 blocs de 80 hojas cada uno | Papel grueso de 130g | para dibujo artístico con medios secos € 20.00 in stock 1 new from €20.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Papel sin ácidos - Todo lo que dibujes en estos cuadernos resistirá la prueba del tiempo, gracias a un papel que está hecho para durar.

Papel grueso - Con un peso 130 gsm, este papel de dibujo sirve para trabajos de arte final en la mayoría de los medios.

Blocs de dibujo encuadernados en espiral con perforación para facilitar el desprendimiento de la página

Ideales para diferentes medios secos - Las libretas están fabricadas con un papel de dibujo que se adapta muy bien a tus lápices de grafito, tus bolígrafos de tinta, marcadores, pasteles y demás medios artísticos.

Garantía de satisfacción del 100% - Si el producto no cumple con tus expectativas, solo tienes que pedir un reembolso o un reemplazo.

Mont Marte Carboncillo para Dibujo – 10 piezas en diferentes Tamaños – Lapices Carboncillo Negro – Lápices de Dibujo en estuche de Aluminio – Lápices de Dibujo perfectos para Dibujos impresionantes € 12.95 in stock 1 new from €12.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ EXCELENTE SELECCIÓN - El juego de carboncillo de Mont Marte incluye 10 lápices de diferentes tamaños (2x jumbo, 2x grande, 3x mediano, 3x pequeño), que son perfectos para principiantes, profesionales y artistas que quieran hacer dibujos al carbón. Estos lápices de carbón se pueden utilizar para una gran variedad de dibujos y obras de arte.

✅ CARACTERÍSTICAS FANTÁSTICAS - Hechos con carbón de alta calidad, estos lápices son perfectos para detallar, dibujar y sombrear. La sólida elección de los materiales usados en cada carbón, combinados con los diferentes tamaños, proporciona una agradable y cómoda sensación al dibujar.

✅ VARIEDAD DE POSIBILIDADES - Un equipo básico ideal para todos los que aman los dibujos al carbón. Con este equipo básico se obtiene la herramienta perfecta para los dibujos al carbón de cualquier tipo. Los lápices de carbón crean una textura densa y aterciopelada para que las ilustraciones fluyan fácilmente.

✅ EFECTOS IMPRESIONANTES - La gran selección de diferentes tamaños te permite crear interesantes efectos al dibujar. Estos lápices de carbón se pueden utilizar para crear una amplia variedad de texturas en tonos de negro. Esto le permite crear dibujos muy expresivos.

✅ MANEJO FACIL - Todos los lápices de carbón de este juego son fáciles y cómodos de sostener. Esto le da el máximo control para refinar su obra de arte. El envoltorio de aluminio de cada lápiz de carbón asegura un manejo limpio.

YOTINO 35Pcs Profesional Dibujo de Arte y Lápiz Dibujo Conjunto de Lápiz de Carbón, Lápiz de Grafito, Borrador Etc Herramienta de Dibujo a Lápiz Completo con Bolsa de Cremallera Portátil € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego completo de cepillos: YOTINO El juego completo de lápices de boceto incluye: 14 x lápiz de dibujo; 1 lápiz de grafito sin madera (6B); 3 plumas de carbón; 1 expansor de doble cabeza; 1 cuchillo de herramientas de metal; 3 x pila de papel mixto; 3 varillas de grafito; 3 varillas de carbón; 1 x papel de lija; 1 x goma blanda; 1 x goma blanca; 1 sacapuntas de metal con doble orificio; 1 sacapuntas con un solo orificio; 1 boceto

Una variedad de lápices: lápices de dibujo que incluyen 8B, 6B, 5B, 2x4B, 3B, 2x2B, B, HB, 2H, 3H, 4H y 5H, carbón y varillas y varillas de grafito de diferente dureza: suave / medio / duro , te otorga toda la gama tonal y mejora tus habilidades de dibujo.

Bolsa de cremallera portátil: El kit portátil facilita guardar la combinación de su pluma sin tener que preocuparse por perderla, usando el juego de lápices de dibujo de carbón en cualquier momento y en cualquier lugar.

Seguro y no tóxico: los lápices y las herramientas están hechos de materiales ecológicos. Después de la prueba de TUV, están libres de ácidos y no son tóxicos. Puedes usarlo con tu familia e hijos con confianza.

Regalo ideal: este paquete de arte organizado es adecuado para niños y adultos (no recomendado para niños menores de 3 años). Es ideal para principiantes y artistas profesionales, incluso para los amantes de los álbumes de recortes. Adecuado para Navidad, Año Nuevo, cumpleaños, Acción de Gracias y otros días importantes.

Conté à Paris - Spray fijador para pastel y carboncillo, 400 ml € 11.00

€ 10.51 in stock 11 new from €8.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Incoloro

Protege el carboncillo

Protege el lápiz

Protege el pastel

Inodoro

Set de Dibujo Artístico, Lápices de Madera, Set de Lápices Profesional del Artista y Bosquejo Carbón Grafito Sticks, para Artista Principiante Niños Adultos € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♥【Set de Lápices Dibujo Profesional 】Este set artístico ofrece una variedad cuidadosamente escogida de diferentes herramientas de esbozo incluyendo(8b, 7B, 6B, 5B, 4*4B, 2*3B, 4*2B, B, HB, 2*2H), 3pcs lápiz de papel, 3pcs lápices carbón, 2pcs goma, 1pcs cuchillo, 1pcs Extensor, 1pcs bolsa.

♥【KIT ARTISTA PORTÁTIL】ácil de llevar: Con las herramientas de dibujo profesionales dispuestas de forma ordenada en un estuche para lápices, este kit de dibujo, especialmente perfecto para dibujar en exteriores, siempre está listo para que lo use. Incluso puedes atarlo alrededor de tu cintura con la correa cuando dibujas; tan conveniente, ¿no es así?

♥【Opción de regalo ideal】Adecuado para una amplia gama de personas:Esta herramienta de dibujo es muy adecuada para la escuela, el aula y el uso diario, muy adecuada para Navidad, cumpleaños o como regalo de vacaciones, para estudiantes, maestros, amigos o familiares que estudian bocetos o están

♥【Lápiz de madera seguro y no tóxico, 100% original.】Está hecho de materiales ecológicos y no es perjudicial para su salud. Lápices de colores brillantes y claros, inspiración suave, colores uniformes, no fáciles de desvanecer, son crayones de alta calidad para artistas de todos los niveles

♥【Servicio postventa de alta calidad】 si no está satisfecho con nuestros productos, contáctenos a tiempo. Bienvenido a presentar sus valiosas opiniones, le serviremos de todo corazón y mejoraremos nuestras deficiencias. READ Puma se enfrenta a todos los negros

GUARRO 5601 - Bloc de dibujo, 100 hojas, A3, Multicolor € 13.99

€ 11.10 in stock 12 new from €7.01

1 used from €9.69 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bloc de dibujo

Guarro Esbozo

A3, 90 g

100 hojas

TOPINCN Lápices Carboncillo Kit Lápices Dibujo Y Dibujo Goma Sacapuntas Profesionales Lápices Set Y Kit Para Dibujo Mejor Regalo Para Estudiantes Y Artistas (29 Piezas) € 10.89

€ 9.89 in stock 2 new from €9.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Alta Calidad】- Lápices de alta calidad para escribir, pintar y borrar con 3 piezas de mezcla para lápices, suaves, neutros y durezas, tres tipos de modelo- Un regalo ideal y perfecto para fomentar la creatividad. Excelente sensación al dibujar en la hoja y una increíble facilidad de colorear y dibujar líneas o figuras.

【 Material Libre De Tóxicos 】 - Núcleo de lápiz seguro para niños y adultos. Todo el material ha superado la prueba no venenosa. Clásico color gris grafito, escritura clara, para un trazo duradero, liso, legible y fácil de templar. Con goma suave para eliminar los errores.

【El Paquete Incluye】- 18 lápices de colores, 3 lápices de difuminar, 3 lápices de carbón, 1 goma profesional 4B, 1 goma de borrar, 1 extensor de lápiz, 1 cortador de punta de bolsillo. Es un kit ideal para el dibujo.

【Cómodo De Transportar】- La funda está bien hecha, ajuste uniforme, el material es lona y piel sintética, resistente y duradera. Se puede tomar y utilizar en cualquier momento, en el interior tiene ranuras individuales para bolígrafos, por lo que protege tu lápiz de daños.

【Excelente Idea De Regalo】- Este conjunto del lápiz de goma es también una elección sabia, diseño despertador para interés imparante de los niños, se puede utilizar como bombonera o regalo para fiestas, cumpleaños, bautizos, comuniones, nacimientos, graduaciones, Navidad para niños.

12 Lapices de Carboncillo Colores,4 Colores 3 Dureza,Carboncillo Para Dibujo,Dibujo Profesional Lapices,Lapices Colores Profesionales,Lapices Colores Para Adultos y Niños € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✏【Lápiz de carboncillo de colores s】: Los lápices de carboncillo ya no son solo negros. Los lápices de carbón de colores tienen la textura y el efecto de los lápices de carbón comunes, pero también son de un color diferente al de los lápices de colores. Trae más capas y líneas diferentes para pintar.

✏【Alta calidad】: el lápiz de madera es ecológico, no tóxico, fácil de afilar, no fácil de romper y fácil de colorear, los lápices de dibujo profesionales no solo son adecuados para estudiantes sino también para pintores y trabajadores de la construcción.

✏【Suave】 La recarga de carbón para bolígrafo es más gruesa y tiene líneas claras que muestran un efecto diferente. El núcleo de la pluma es suave y el dibujo es suave y continuo.

✏【Nota】: Utilice Cuchillo de uso para afilar el bolígrafo y evitar que se rompa el recambio frontal.

✏【El paquete contiene】: 2 * marrón rojizo, 2 * sepia, 2 * blanco, 2 * negro suave, 2 * negro medio, 2 * negro duro.

Yordawn Set de Lapices de Dibujo Profesional Lápices para Bocetos Artista Kit con Lapices Grafito Lapices Carboncillo Sacapuntas Goma Material de Dibujo para Niños Adultos Principiantes 29 Piezas € 14.99

€ 13.99 in stock 2 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Conjunto de lápices de dibujo varios】El juego de materiales de arte incluye 18 lápices de grafito (que van de 2H a 8B), 3 lápices de carbón (blando, mediano, duro), 3 tocones de mezcla (pequeño, mediano, grande), 2 borradores, 1 Sacapuntas, 1 extensor de lápiz, todo bien organizado en Estuche para lápices enrollable de lona de alta calidad.

【Juego de lápices de dibujo portátil y versátil】 Todas las herramientas de dibujo están ordenadas y protegidas en la envoltura enrollable de lienzo, que es conveniente para llevar a cualquier lugar que desee. Los lápices de dibujo como los lápices de grafito y los lápices de carbón con varias durezas y suavidad en este kit de dibujo le brindan la elección perfecta de dibujo en diferentes estilos.

【Calidad superior y ecológico】 Los lápices en este juego de lápices para dibujar y dibujar están hechos de materiales duraderos, bien hechos, no tóxicos, inofensivos y ecológicos, le brindan una sensación maravillosa en la mano, así que tenga la seguridad de su salud al dibujar y dibujar con el dibujo. conjunto.

【Rellenos ideales para regalo y calcetines】 Este juego de lápices de dibujo es un regalo ideal de Navidad, cumpleaños, Año Nuevo, graduación para artistas profesionales y aficionados, niños, niños, niñas, adultos, estudiantes, amigos, principiantes que estén interesados ​​en dibujar y dibujar, y el conjunto de arte cumplirá con el requisito.

【Servicio y garantía】 Ofrecemos reemplazo gratuito o reembolso completo para cualquier problema de calidad del conjunto de bocetos. No dude en contactarnos en Amazon con cualquier pregunta que tenga.

Set de Lapices de Dibujo, Lapiz Kit de Arte Material de Dibujo con Lapices Grafito e Lapices Carboncillo, Set de Artista para Bosquejo, 30 Piezas € 13.69 in stock 1 new from €13.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Elige completamente】Un juego con una amplia gama de diferentes durezas de Sketch Pencil (18 unidades que van de 2H a 12B), 3 lápices de carbón (suave, medio, duro), 3 rotuladores (grande, mediano, pequeño), 1 Art Knife, 1 sacapuntas, 2 gomas y 1 extensor para lápices, todos bien organizados en una bolsa de lápiz enrollable lavable con revestimiento de piel. Este juego de lápices Para bocetos, contiene casi todo lo que necesitas para empezar a dibujar es lo que los artistas en crecimiento.

【Set de arte portátil】Con herramientas de bocetos profesionales dispuestas de forma ordenada y ordenada en un estuche enrollable, este kit de dibujo es especialmente perfecto para bocetos al aire libre, viajes o camping. También puedes sujetarlo alrededor de la cintura con la correa cuando dibujes, tan conveniente, ¿no?

【Regalo ideal】Un juego de bocetos y dibujos para principiantes ideal para estudiantes, niños, jóvenes, amantes del dibujo y adultos que disfrutan del arte y también adecuado para artistas profesionales y aficionados para crear y diseñar, el juego de bocetos es un regalo maravilloso y perfecto para Navidad y otras ocasiones. ¡Ven y diviértete dibujando! Deja que nuestras mentes vaghen y hagan algo creativo (los niños menores de 3 años deben estar acompañados por los adultos).

【Juego de lápices de carbón increíble co】Lápiz de madera ecológica, recarga de alta calidad, líneas no tóxicas seguras, duraderas, claras, precisión en escala de grises

【Garantía de 100% satisfacción】Proporcionamos un reemplazo gratuito o un reembolso completo para cualquier problema de calidad. No dude en ponerse en contacto con nosotros para cualquier pregunta.

Faber-Castell 117805 - Lápices, 5 unidades € 6.44 in stock 5 new from €6.44

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estuche de metal

5 lápices grafito

Acuarelables

modelo: F117805

