Joe Biden: “Los números cuentan una historia clara y convincente, vamos a ganar”

El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos no está seguro de quién será el ganador. Joe Biden, Llevó un mensaje de esperanza a sus votantes en el campus de Wilmington (Delaware) este viernes. “Los números nos cuentan una historia clara y convincente de que vamos a ganar”, dijo.

El mensaje de Pitton, que se mostró con su compañero de carrera. Kamala Harris, Llegó a las 23 (mañana Argentina) Donald Trump Unas horas después del nominado demócrata, la única forma de mantenerse en el poder era legalizarse. Aprovecha Pennsylvania y Georgia, Dos estados dicen que el Partido Republicano debería buscar la reelección urgentemente.

“Somos los primeros demócratas en ganar Arizona en 24 años y Georgia en 28 años. Estamos recreando la pared azul En medio de un país que colapsó hace cuatro años, “se destacó al revisar datos actualizados de una prueba que le resultó más favorable.

La cuarta noche de contar Estados Unidos, Declaró Biden, “Mientras esperamos los resultados finales, no estamos esperando para trabajar”. Añadió: “Vamos a ganar estas elecciones con una clara mayoría de la nación”.

En tono opuesto al de Trump, quien ha sido acusado de fraude electoral durante varios días, Biden dijo que el “propósito de la política” no debería ser una “guerra implacable” para intentar provocar un conflicto para resolver problemas.

“Su voto será contado. No me importa lo mucho que la gente intente prevenirlo. No dejaré que eso suceda. La gente escuchará “, dijo, tratando de interrumpir la votación e invalidarla a través de la campaña de Trump.

“Creo firmemente en una cosa”, agregó, y agregó que “la gran mayoría de los 150 millones que votaron lo quieren”. Saca el virus de nuestra política. Ciertamente no vamos a estar de acuerdo en muchas cosas, pero podemos acordar respetarnos unos a otros y dejar atrás la ira y el monstruo. “

Biden apareció con su compañera de carrera Kamala Harris. Foto: Reuters.

“Lo que se aclarará dentro de una hora es el número de registro de estadounidenses de todas las razas, religiones y regiones”. Eligieron el cambio en su lugar“Se nos ha dado el mandato de actuar sobre el virus de la corona, la economía, el cambio climático y el racismo sistémico”, dijo. “

Unas horas antes del discurso de Biden, Trump dijo que era su enemigo “No ser declarado” como ganadorComo sugieren las predicciones de los medios, las demandas de su campaña al final de las elecciones “apenas comienzan”.

“No se debe declarar injustamente que Joe Biden ganó la presidencia. Yo también puedo hacer esa declaración. ¡Los procedimientos legales apenas han comenzado!” Escribió en Twitter.

En la búsqueda de obtener los 270 votos electorales deseados, el número requerido para reclamar la victoria, Ha habido 264 delegados o 253 en Python hasta ahoraDependiendo de si se toma Arizona o no, algunos medios de comunicación aún no han pronosticado su éxito allí, mientras que otros como AP y Fox News lo hicieron la noche de las elecciones, mientras que Trump tiene 214.

Cientos de simpatizantes del candidato demócrata de la Casa Blanca llegaron al campus de Wilmington y se atrevieron a tomar las frías medidas de seguridad aceptadas por la epidemia.

Con carteles que indicaban la campaña, los partidarios de Biden se concentraron en un área del estacionamiento del centro de convenciones del Chase Center, aunque no pudieron ingresar.