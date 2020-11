Los cuatro movimientos silenciosos que significan la ventaja de Joe Biden están sin resolver

Joe Biden habla sobre los resultados de las elecciones en Wilmington, Delaware el 6 de noviembre de 2020 (REUTERS / Kevin Lamarck)

Joe Biden parece estar muy cerca de ser elegido presidente. En cuanto al número de votos emitidos en el Colegio Electoral, continuó durante 48 horas con la misma ventaja sobre el presidente Donald Trump: de 264 a 214. Solo tiene seis de los 270 necesarios para ganar una elección y tiene beneficios en tres estados que se seguirán estudiando: Pensilvania, Georgia y Nevada.. No necesita ser confirmado como un tercio de ganador para alcanzar el número mágico que lo depositará en la Casa Blanca el 20 de enero.

Hay dos razones por las que esto aún no se ha anunciado. Primero es Tanto en Pensilvania como en Nevada, su ventaja es menor que el número de votos a contar., Lo que deja un pequeño margen de esperanza para que Trump sueñe con un regreso más improbable. En el caso de Georgia, se hará una cifra ya que Biden es menos del medio por ciento.Eso es lo que determina la ley estatal. El resultado es muy difícil de cambiar, pero el margen es demasiado estrecho, se necesita precaución.

La otra razón, quizás la más importante, es que El presidente se niega a admitir la derrota. En la mayoría de las elecciones del mundo, los candidatos derrotados reconocen la victoria de su oponente antes de que se cuenten todos los votos, lo que cierra el debate ante la opinión pública. Pero Trump no mostró signos de querer hacerlo. “Hemos dicho desde el principio que todos los votos legales deben contarse y todos los votos ilegales no deben contarse.Sin embargo, enfrentamos la oposición de los demócratas a esta política básica. Continuaremos este proceso en todos los casos legales para asegurar que el pueblo estadounidense tenga confianza en nuestro gobierno.“Trump dijo el viernes.

Sin embargo, aunque todavía no hay un ganador definitivo, En las últimas horas, en su mayor parte en la política estadounidense, ha habido signos crecientes de que la victoria de Biden ya es una realidad.. Estos son cuatro notables:

1- Cierre parcial del espacio aéreo en Delaware

La Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA) cierra temporalmente el espacio aéreo de la casa de Joe Biden en Greenville, Delaware.. La medida, que estableció una zona de exclusión aérea en un radio de una milla náutica, 1.800 metros, está pendiente de confirmación de los resultados en los estados donde el estudio aún no está completo.

Las salidas o salidas solo indican el aeropuerto New Fort, propiedad de Wilmington, la ciudad principal del estado. También aviones médicos, fuerzas de seguridad y bomberos.. Por otro lado, el espacio aéreo sobre el Chase Center se suspendió temporalmente, y Biden publicó sus declaraciones esta semana, que también puede ser el sitio de su discurso de victoria. La decisión, tomada por la FAA el jueves, fue notificada a los funcionarios del aeropuerto por “razones especiales de seguridad”.

2- El Servicio Secreto refuerza la seguridad de Pitan

El Servicio Secreto de los Estados Unidos se dedica a la protección de los altos funcionarios, incluido el presidente. Delaware ha enviado más agentes a Greenville para reforzar la vigilancia alrededor de Joe Biden si va a ser declarado ganador de las elecciones presidenciales., Un proyecto ya planeado, pero se retrasará debido a la incertidumbre en torno al número. Hasta hace dos semanas, no había ningún impedimento para venir al apartamento. Ahora, Reportero Infopa En Estados Unidos se ha negado a la custodia del Servicio Secreto para acceder a la residencia del exvicepresidente.

Se encuentra a pocas millas de Wilmington, la ciudad principal del estado de Greenville, y es una zona de altos ingresos con casas esparcidas en el bosque y acceso a un lago. Biden vivió en Pensilvania hasta los 10 años, pero desde entonces ha vivido en Delaware, uno de los estados más pequeños y ricos de la unión..

3- Los líderes republicanos se distancian de Trump

Muchos republicanos de alto rango criticaron a Donald Trump Después de que el presidente de Estados Unidos dijera que sus elecciones estaban siendo manipuladas. Algunos de ellos han hecho sus acusaciones.Loco”. Chris Christie, Ex gobernador de Nueva Jersey y aliado del presidente del estado que busca la reelección “Inflamación sin reportar información”, acusó Y él “Muéstranos las fuentesPara respaldar su reclamo.

Por su parte, Larry Hogan, Gobernador republicano de Maryland, “Sin seguridad“Para los comentarios de Trump, más:”Ninguna persona es más importante que la democracia”. Cuando, Adam Kinsinger, Un republicano de Illinois dijo: “Si tiene preocupaciones razonables sobre el fraude, presente las pruebas y llévelas a los tribunales.. Deje de difundir información errónea desacreditada. Es una locura”.

Otro de los que levantaron la voz Pat DoomiPoco antes de que Trump hablara de fraude electoral en ese estado, un senador republicano de Pensilvania dijo en un comunicado: “Una vez que se haya alcanzado y certificado el conteo final de las elecciones estatales”, Debe ser aceptado por todas las partes involucradas independientemente de si ganan o pierden las elecciones.”.

4- Algunos medios ya le están dando un golpe a Biden

En los medios de comunicación Ya hay alguien que está motivado para cumplir con las elecciones de Pittsburgh.. Autores de Business Insider Biden estaba por delante de Trump en Pensilvania por casi 30.000 votos, que consideraron irreversibles. Después de todo, lo que hay que calcular proviene de los distritos que apoyan a los demócratas. A diferencia, porque todavía no lo considera un ganador en Arizona Associated Press, Que es la nota que siguen la mayoría de los medios de comunicación, están designando a 273 votantes en lugar de 284, y los del estado sureño también se incluirán si se cuentan. Sin embargo, reconoció que su número no fue suficiente para derrotar al gobierno del presidente Conte.

Mientras que otros periódicos y redes de noticias son muy cautelosos, Incluso entre los más conservadores y cercanos a la administración Trump, hay informes de que las elecciones han terminado para ellos. Fox NewsPor ejemplo, incluso cuando los medios se opusieron al presidente, Biden le dio a Arizona la victoria. Los New York Times Y CNN, Ellos no quieren.

