Los 30 mejores Mesas De Jardin capaces: la mejor revisión sobre Mesas De Jardin

Chicreat - Mesa extensible de aluminio para jardín, 127-180 x 77 x 71,5 cm (Gris- Carbón) € 188.99

Perfecta para relajarse con estilo y recibir visitas en el jardín, balcón o terraza

Superficie de lamas de aluminio

Medidas: aprox. 127-180 x 77 x 71,5 cm (largo x ancho x alto)

Elegantes patas triangulares

Acabada con una mano de pintura en polvo ecológica que la protege del agua y de los rayos UV

Keter Cool Bar - Mesa nevera para exterior, Blanca / marrón, 50x41x50 cm € 59.95
€ 54.99

€ 54.99 in stock 2 new from €54.99

Ideal para complemento en fiestas, barbacoas

Tiene una capacidad para 45 latas

Incluye válvula de desagüe en la parte inferior

IPAE-PROGARDEN 8330121 - Mesa Resina Ratan Antracita King 80x80 cm € 53.65
€ 36.85

€ 36.85 in stock 5 new from €36.85

Medidas: 80x80x72 cm.

Realizada en resina.

Simil en ratan.

Ideal para jardin, playa, terraza, patio, balcon, etc.

Casa Moro Mesa de jardín mediterránea, diseño de mosaico, Ankabut, turquesa, multicolor, 70 cm, redonda, con estructura altura de 73 cm, artesanía de Marrakesch, mesa auxiliar marroquí | MT3089 € 359.00

Amazon.es Features Las mesas de mosaico marroquí dan a su entorno un toque mediterráneo y sur y difunden alegría y satisfacción. Se fabrican exclusivamente a mano de forma tradicional, por lo que cada mesa de mosaico es única.

La placa de mosaico se compone de adornos individuales de mosaicos de azulejos marroquíes, que se cementan dentro de un soporte de hierro. El aspecto y el ambiente son incomparables. La estructura de la mesa está hecha de hierro forjado de color óxido y tratada con barniz transparente. La placa de mosaico artísticamente hecha se coloca en la estructura y no requiere fijación adicional debido a su alto peso.

Ya sea como mesa de comedor, mesa de jardín, mesa auxiliar, mesa de balcón o mesa de bistro para el servicio o en la gastronomía. Date un capricho o regala a tus amigos este oasis mediterráneo para el jardín, terraza, porche o balcón.

Diámetro: aprox. 70 cm x altura con estructura de aprox. 73 cm. Peso (sin estructura): aprox. 24,5 kg. Fabricación: tradicional artesanal. Material: metal y cerámica. Color: turquesa y multicolor. La placa de mosaico es resistente al agua y fácil de limpiar y no resistente a las heladas

Ya sea pequeño o grande, ya sea redondo, cuadrado o semicircular, el arte de la colocación de mosaico de Marruecos apenas deja un deseo sin cumplir. También tenemos disponibles otras mesas de mosaico en diferentes tamaños, formas, patrones y colores. Marca: Casa Moro READ Escurridizo Mercurio, huyendo de Marte y el espacio profundo

Sp berner - Dream wengue. mesa resina 140x85x73 cm € 39.99

Perfecta en cualquier lugar del jardín, terraza o salón

Montaje sencillo y fácil de limpiar

Forma rectangular

Ideal para 6 comensales

Diseño moderno y elegante

Shaf Tonelle Mesa de Exterior, Blanco, 140x80x73 cm € 39.00
€ 35.99

€ 35.99 in stock 1 new from €35.99

Perfecta en cualquier lugar del jardín, terraza o balcón

Montaje sencillo y fácil de limpiar

Forma ovalada

Ideal para 6 comensales

Diseño actual y moderno

CREVICOSTA QUALITY MARK MARCAS DE CALIDAD Set/Conjunto JARDÍN Mesa Cristal Templado Antracita Y 4 SILLONES Caribe Antracita. € 160.15

Amazon.es Features Conjunto para exterior, ya sea jardín o terraza. Se compone de 4 sillas y una mesa redonda en cristal Tempere, resistente al golpe.

Las sillas son nuestro modelo Caribe: -Elegante sillón apilable de resina para jardín, terraza o cualquier espacio de entretenimiento. -Muy recomendable para canal horeca. -Acabado imitación textura mimbre. -Estructura de resina resistente al calor del sol y al agua. -Muy ligera para su fácil transporte y no requiere montaje -Perfecto para actividades al aire libre y también para uso interior. -Peso silla: 2,75 kg. -Soporta hasta 120 KG. -Medidas: 85x54x44

Y nuestra Mesa Redonda de Cristal:-Bonita y elegante mesa de jardín o terraza. -Superficie de cristal TEMPLADO, resistente al golpe. -Montura de metal acabado en mate negro. -Resistente al calor del sol y el agua. -Orificio central para sombrilla regulable para 4 y 5 cm. -Medidas: 100Øx75cm

CREVICOSTA QUALITY MARK MARCAS DE CALIDAD Conjunto 1 Mesa Viana Rectangular 6 SILLAS OFIR Antracita. € 139.22

Amazon.es Features Las sillas son nuestro modelo OFIR: -Sillón apilable de resina para jardín, terraza o cualquier espacio de entretenimiento. -Muy recomendable para canal horeca. -Acabado satinado. -Estructura de resina resistente al calor del sol y al agua. -Muy ligera para su fácil transporte y no requiere montaje. -Perfecto para actividades al aire libre y también para uso interior. -Peso silla: 2,90 kg

Y nuestra mesa rectangular de 6 plazas de resina VIANA. -Mesa rectangular de resina para jardín, terraza o cualquier espacio de entretenimiento. -Muy recomendable para canal horeca. -Acabado satinado. -Estructura de resina resistente al sol y al agua. -Orificio central para sombrilla regulable para 4 y 5 cm. -Medidas: 137x86x73cm. Peso de la mesa: 9,50 kg.

KG KitGarden - Mesa Plegable Multifuncional, 180x74x74cm, Blanco, KG Folding 180 € 39.19

Material: tablero de resina y estructura de acero pintado

Capacidad: 6/8 personas

Plegable con asa para transportar y guardar fácilmente. Incluye cierre de seguridad

No necesita mantenimiento

Ideal para Interior/Exterior (celebraciones, camping, terraza, jardín…)

MVPower Conjunto de Mesa y Bancos de Jardín y Terraza, Mesa y Banco Plegable de Imitación de Rratán, con Estructura de Acero y Asa, Estable, Mesa ca :180.5 x 75.5 x 73cm, Bancos ca :183 x 28x 42.5cm € 105.99

Amazon.es Features 【PLEGABLE Y GRANDE】 La mesa de camping y los bancos se pueden plegar rápida y fácilmente de forma compacta. Se pueden almacenar para ahorrar espacio, equipados con un asa de plástico, también se pueden transportar fácilmente como una maleta. En general, son fáciles de transportar gracias a su peso relativamente bajo y su función de plegado que ahorra espacio.

【ALTA CALIDAD Y DURABILIDAD】 La superficie de este juego de jardín de 3 piezas está hecha de plástico de ratán de alta calidad (alta densidad, alta resistencia y protección contra la corrosión), por lo que es suave y fácil de limpiar. Los marcos de acero base son estables y resistentes. Los montantes y las bisagras son robustos y fáciles de mover. El plástico resistente a la intemperie y el marco con recubrimiento en polvo lo hacen ideal para uso en exteriores.

【MANEJO SENCILLO Y RÁPIDO】 La mesa plegable y los bancos se pueden instalar rápida y fácilmente. Una vez plegados, vuelven a funcionar bien y el banco es estable y robusto.

【AMPLIO RANGO DE USO】 La mesa de cerveza y los bancos se pueden usar en interiores y exteriores. La protección de goma integrada debajo de los pies también lo hace adecuado para uso doméstico y evita rasguños en el piso. También son ideales para jardines, balcones, campings, picnics, mercados, fiestas, fiestas de cumpleaños, etc. El aspecto moderno y neutral del ratán es adecuado para cualquier entorno.

【GRAN CALIDAD DE CARGA】Dimensiones de un solo banco (desplegado): 183 x 28 x 42,5 cm cm, cargable hasta 500 kg, tamaño de plegado: 91,5 * 28 * 9,5 cm. Dimensiones de la mesa (desplegada): 180,5 x 75,5 x 73 cm, cargable hasta 150 kg, tamaño plegado: 90 * 76 * 8,2 cm. Los bancos de 180 cm ofrecen espacio para 4-8 personas y la mesa de 180,5 x 75,5 ofrece suficiente espacio para comidas y bebidas, lo que es perfecto para fiestas.

amzdeal Conjuntos de Muebles de Jardín/Balcón/Terraza Bistró Set Mesa y Sillas Jardin Material Ratán Tejido 2 Sillas Una Mesa Plegable Negro € 92.99

Amazon.es Features Muebles de Jardín: Esta Salón de jardín incluye 2 sillas y 1 mesa cuadrada.

Material de alta calidad: Ratán es un plástico hecho de resina sintética, que tiene las siguientes ventajas: Superresistencia a la intemperie; excelente resistencia a la corrosión; buena resistencia a la carga; buena resistencia a bajas temperaturas; fácil de limpiar.

Estable y Fuerte: La estructura principal está hecha de acero, que es más fuerte y soporta más peso.

Plegable y Portátil: las sillas y mesas plegadas son compactas y transportables, los muebles se pueden colocar en jardines, patios, balcones, piscinas y otros lugares. Incluso se puede utilizar para picnics al aire libre, viajes familiares, etc.

Garantía y Mantenimiento: Amzdeal ofrece una garantía de calidad de 2 años. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el servicio posventa.

MVPower Juego de Tumbonas Plegables con Mesa, Soporte para Bebidas, Mecedoras Jardín para Exterior con Almohadilla Ajustable para la Cabeza, Ergonómica, Transpirable (Negro) € 109.99

Amazon.es Features 【Silla reclinable cómoda Zero Gravity】: el juego de tumbonas Zero Gravity de MVPower con mesa auxiliar es muy cómodo para personas que quieren ir de camping, de vacaciones en la playa o descansar en la piscina. Gracias a su diseño ergonómico y excelente comodidad de asiento, esta sería la mejor opción para relajarse.

【Sistema de elevación bloqueable sin llave】: MVPower Tumbona Plegable se puede ajustar en cualquier ángulo de 0 a 160 grados. La silla se puede deslizar suavemente en una posición ergonómica de gravedad. Cordones elásticos intercambiables que se adaptan al cuerpo al instante.

【Juego completo de tumbona】: MVPower Mecedoras Jardín para exterior tiene 2 reposacabezas extraíbles y 2 bandejas (1 para cada silla) y 1 mesa auxiliar; las sillas y la mesa auxiliar se pueden plegar, lo que permite un almacenamiento compacto y fácil de transportar.

【Duradero y resistente a los rayos UV】: MVPower Tumbona Plegable Multiposiciones Jardin es lo suficientemente resistente como para soportar personas de hasta 140 kg. Dos fuertes cordones elásticos y marcos de acero son duraderos. El cojín totalmente acolchado extraíble se puede ajustar según tu comodidad. Material transpirable que ofrece una experiencia fresca en un caluroso día de verano y resistente a los rayos UV para una calidad duradera.

【Diseño portátil】: El diseño ligero y plegable de MVPower Sillas plegables para exterior hace que sea un buen complemento para tu próximo viaje al parque, a la playa o al próximo evento deportivo de tu hijo para descansar en el tiempo libre.

KG KitGarden - Mesa Plegable Multifuncional Imitación Madera, 180x75x74cm, Marrón, Wood 180 € 49.95

Material: tablero de resina acabado madera y estructura de acero pintado

Capacidad: 6/8 personas

Plegable con asa para transportar y guardar fácilmente; incluye cierre de seguridad

No necesita mantenimiento

Ideal para interior/exterior (celebraciones, camping, terraza, jardín)

KG KitGarden Folding R80 - Mesa Plegable Multifuncional, Ø80x74cm € 34.95

Material: tablero de resina y estructura de acero pintado

Capacidad: 4 personas

Plegable para transportar y guardar fácilmente

No necesita mantenimiento

Ideal para Interior/Exterior (celebraciones, camping, terraza, jardín…)

robusta mesa de jardín redonda de mosaico de piedra natural Mueble de balcón resistente a las heladas Ø60cm para interior y exterior € 79.99

Amazon.es Features Práctica, hermosa y robusta mesa de jardín, fácil de combinar

La interacción de la nostalgia y la antigüedad crea un cuadro armonioso que realza tu área de asientos y te invita a quedarte

Tablero de mosaico de piedra hecho a mano sobre un marco de acero negro de alta calidad.

Ya sea en la terraza, el balcón o el jardín, la artística Mesa de Jardín transforma tu área de descanso en tu lugar favorito.

Mesa Ø 60cm de diámetro, 70cm de altura. La mesa de jardín ofrece una durabilidad durante todo el año READ Que esperar de la próxima versión 100% digital de CES

RATEL Protectora para Muebles de jardín, Funda para Muebles de Jardín Exterior Impermeable a Prueba de Viento Paño Oxford 420D Cubierta de Mesa Patio para Muebles Grandes(180X120X74cm) € 19.99

MATERIAL DE SERVICIO PESADO ACTUALIZADO: la cubierta rectangular para muebles de jardín RATEL está hecha de tela Oxford 420D con revestimiento de PU, soporta una presión de agua de 3000MM. En comparación con el material de poliéster, el material de protección medioambiental nano que utilizamos es más excelente en resistencia al agua antienvejecimiento, duradero y duradero. Le brinda a sus muebles de jardín grandes protección durante todo el año.

ASEGURE SU MESA EN CLIMA EXTREMO: esta cubierta de mesa de jardín pesada está equipada con una correa adhesiva sensible que se ajusta a la cubierta para garantizar su estanqueidad en condiciones extremas al aire libre.Tiene un cordón que puede protegerla de los vientos fuertes. Además, cuatro Las esquinas están provistas de hebillas de nylon para garantizar la estabilidad. No te preocupes más por el mal tiempo.

RESISTENTE AL DESGARRO Y ANTIDESCORRIDO: la cubierta de muebles de jardín RATEL tiene costuras internas para mayor resistencia. El tejido especial de nueva generación con revestimiento de vinilo lo hace más resistente a la decoloración, exhibe superior en impermeabilidad, a prueba de nieve, a prueba de polvo y anti-UV. No se agrietará en climas extremos y hará que sus muebles sean más duraderos, mejores que el material de poliéster en todos los aspectos.

TAMAÑO PERFECTO para una COMPATIBILIDAD AMPLIA: el tamaño es de 180 * 120 * 74 cm (70.87 * 47.24 * 29.13 pulgadas), adecuado para la mayoría de las formas, como juego de comedor, mesa y sillas de 8 asientos, muebles de exterior, mesa de picnic, sofás, bancos , mesa de café, etc. También se puede utilizar para interiores o exteriores como balcón, jardín, patio. POR FAVOR MIDA SU MOBILIARIO ANTES DE COMPRAR.

LO QUE OBTIENE: Su paquete vendrá con 1 x Funda para muebles de jardín, 1 x Bolsa de almacenamiento, y nuestra garantía de 18 meses sin preocupaciones y un servicio al cliente amigable. Si no está completamente satisfecho con nuestro producto, no dude en contactarnos, ¡prometemos ofrecer un servicio al cliente 100% de satisfacción!

Keter - Mesa comedor exterior Melody de 6 plazas, Color grafito € 113.85

Mesa para interior y exterior, para jardines, terrazas, y porches con capacidad para seis personas

Elegante diseño en ratán plano de 7mm

Reforzada con barras metálicas en los laterales para evitar que la mesa se doble

Combinable con silla Bali, T-chair y Iowa

Resistente a las condiciones meteorológicas y a la corrosión

Deuba Mesa Auxiliar de jardín Madera de Acacia mesita de café Exterior Plegable Mesa de Centro 46x46 cm terraza Patio € 41.95

La mesa es plegable y así ahorra espacio al guardar

Este producto está aceitado antes de ser enviados para asegurar una grande longevidad

Fácil de transportar y ergónomico, esta mesa es perfecta para su jardín, terraza, patio o casa...

Medidas: 46 x 46 x 46 cm - Material: Madera de acacia - Color : marrón

Keter Baltimore - Mesa de comedor exterior de hasta 6 plazas, Color grafito € 90.95

Incluye una mesa de jardín con capacidad para seis personas

Mesa para interior y exterior, ideal para jardines, terrazas, porches y otros espacios de entretenimiento

Elegante diseño combinando efecto mate y rezolith, resistente al clima

Mesa Futura combinable con cualquiera de nuestras sillas en color grafito, para el perfecto conjunto de jardín

Mobiliario de jardín de diseño moderno, disponible en color grafito

Deuba Conjunto de jardín 'Sydney' de Madera de Acacia Comedor Exterior 1 Mesa y 4 sillas con reposabrazos 5 pzs terraza € 258.95

Amazon.es Features Comedor exterior : Conjunto de jardín de madera de Acacia certificado FSC, ¡perfecto para su patio, terraza o su jardín !

El set de mesa y sillas 'Sydney' de DEUBA convence por su diseño clásico y su funcionalidad.

Las 5 piezas son plegables lo que ahorra espacio a la hora de guardarlo. Este salón exterior es perfecto para cuatro personas.

Para asegurarles calidad, la madera es aceitada en la fábrica y para asegurar la comodidad, las sillas tienen reposabrazos y el respaldo es alto.

Tamaño mesa (LxB) 120 cm x 70 cm - Altura mesa: 75 cm - Tamaño silla con reposabrazos (BxH) 51 cm x 92 cm - Material: madera de acacia certificado FSC

Keter Pacific Cool Bar - Mesa nevera para jardín, Color Marrón € 74.95
€ 64.68

€ 64.68 in stock 1 new from €64.68

Amazon.es Features Nevera de jardín con dos posiciones de apertura: mesa coctel y mesa sobremesa

Su elegante diseño de acabado immitación ratán plano hace de la mesa nevera Pacific Cool Bar el complemento perfecto para su jardín.

Mesa nevera para interior y exterior, ideal para jardines, terrazas, porches y otros espacios de entretenimiento.

Preparada para el exterior: resistente a las condiciones meteorológicas, a la corrosión.

Mobiliario de jardín de diseño moderno, disponible en color marrón.

vidaXL Mesa de Comedor Jardín Exterior Plegable Madera de Acacia 120x70x75 cm € 119.39

Amazon.es Features Material: Madera de Acacia maciza ( acabado aceite)

Color: Madera natural

Tamaño: 120 x 70x 75 cm ( Largo x Anchox Alto)

Fácil de montar

AWNIC Funda Mesa Jardín Funda Muebles Patio Terraza Impermeable Tela Oxford Resistente al Desgarro 210X120X71cm € 20.99

Hecho de tela 210D oxford resistente al desgarro que permite el uso a largo plazo 210X120X71cm - 0,94KG

El revestimiento de PU y el revestimiento plateado hacen que la funda para muebles de jardín sea más impermeable

4 enganches y 2 cordones debajo aseguran la funda perfectamente en días ventosos

El tratamiento de pintura de curado ultravioleta hace que la funda para mesa Jardín sea resistente al los rayos UV

Viene con una bolsa de almacenamiento, más tamaños disponibles

Outsunny Mesa de Jardín Exterior Rectangular de Metal Bordes Curvos con Orificio para Sombrilla Capacidad 70kg Vidrio Templado 120x80x70 cm Gris Carbón € 94.99

MESA PARA EXTERIOR: ideal para celebrar reuniones familiares y cenas con amigos. Su diseño actual y elegante encajará perfectamente en cualquier entorno

✅ENCIMERA DE CRISTAL CON ONDAS DE AGUA: Esta mesa hecha de metal resistente cuenta con una encimera de cristal templado grueso con un fino relieve de ondas de agua que recuerdan el movimiento del mar. Fácil de limpiar con una bayeta humedecida

✅BORDES REDONDEADOS: Al no sobresalir ninguna esquina punzante es más segura que otras mesas, sobre todo para casas con niños

✅ORIFICIO CENTRAL PARA SOMBRILLA: Esta mesa cuenta con un orificio en la parte central de 3,8 cm de diámetro apto para la mayoría de sombrillas y parasoles de jardín

✅MEDIDAS TOTALES: 120x80x70 cm (LxANxAL); Diámetro del orificio para la sombrilla: Ø3,8 cm; Carga máxima: 70 kg; Requiere montaje

Tvird Funda para Muebles Impermeable,Funda Mesa Jardin,Cubierta para Exterior Funda Protectora Muebles Mesas Sillas Sofás Exterior 420D Oxford Impermeables Anti-Viento/UV(170 x 94 x 70CM)-Negro € 19.99

Material Impermeable ►►La Tvird cubierta para muebles de jardín está hecha de tela Oxford 420D con revestimiento de PU. El material 420D de alta densidad es más grueso y más duradero que otros materiales 210D, no es fácil de rasgar, protege sus muebles de exterior contra la suciedad, el polvo, la lluvia, la caída de pájaros, la nieve, etc. Le brinda a sus muebles de jardín grandes protección durante todo el año.

▉✿▉ Proteger los Muebles del Viento ►► Hay un cordón en el borde de la cubierta que puede proteger sus muebles de los vientos fuertes.❤️️ Además, las cuatro esquinas de la cubierta de la mesa del jardín también tienen 4 hebilla de nylon para garantizar la estabilidad. Sus muebles pueden ser seguros, limpios y secos incluso en mal tiempo.

▉✿▉ Resistente a Rasgado y Anti-UV ►► El sorprendente material hidrofóbico y la costura especial pueden brindar una protección completa a sus muebles evitando el rasgado. Las cubiertas son impermeables y la doble costura le permite combatir el desgaste del tiempo. La capa interna tiene un revestimiento anti-UV que proporciona una excelente protección solar

▉✿▉ Fácil De Limpiar y Guardar ►► Se puede lavar directamente con una bomba. Se seca para el siguiente uso. Le regamos un bolsa de almacenamiento con cremallera para un fácil almacenamiento cuando no está en uso.

▉✿▉Compatibilidad Amplia ►► Cubierta de jardín para exteriores Tvird con la más alta calidad. Dimensiones: 170 x 94 x 70 cm. Lo suficientemente grande como para cubrir una variedad de muebles de jardín al aire libre, mesas, bancos, mesas de café, sillas u otros muebles rectangulares. Esta cubierta negra para muebles es perfecta para cualquier ocasión, como fiestas, bodas, puestos. Si tiene alguna pregunta durante el uso, envíe un correo electrónico a: [email protected] READ Los 30 mejores Usb To Sata capaces: la mejor revisión sobre Usb To Sata

Deuba Mesa de jardín de Madera eucalipto VANAMO Mesa Extensible y Plegable con Soporte para sombrillas terraza € 229.95

Amazon.es Features ¿Quiere disfrutar de un día soleado afuera ? ¿Solo tienen sillas pero no mesa? Aquí tiene a la mesa Vanamo de madera de eucalipto

La mesa tiene un sistema "Butterfly" que permite ampliarla como quiera. Así sus amigos o familiares podrán sentarse sin problema

En el centro de la mesa encontrará un soporte para sombrillas, para siempre quedar a la sombra. Además la base es robusta para asegurarle aún más estabilidad

La mesa de jardín plegable está hecha de madera de eucalipto certificado FSC : quiere decir que la madera viene de bosques sostenibles

Datos técnicos: Dimensiones de la mesa abierta : 200 x 100 x 74 (LxaxA) - Dimensiones de mesa cerrada : Longitud de 150 cm - Material : Madera de eucalipto de bosques sostenibles certificados FSC

LIFETIME 80471 - Mesa plegable multiusos resistente 184 x 76 x 73,5 cm UV100 € 49.95
€ 34.99

€ 34.99 in stock 3 new from €34.99

Mesa portátil rectangular con sistema de patas plegables abatibles, medidas abierta: 184x76 cm, altura 73,5 cm, medidas cerrada: 94x76x8 cm, peso máx: 213 kg

Base de polietileno de alta densidad ultrarresistente con protección frente a rayos UV y estructura robusta de acero revestido con acabado en polvo antióxido

El tablero se dobla por la mitad para facilitar su transporte y cuenta con un asa, las patas tienen anclajes de seguridad y topes protectores de goma

Tamaño adecuado para 4 comensales, ideal como mesa auxiliar dentro y fuera de casa, para actividades al aire libre en la playa, montaña, jardín o camping

Versatilidad, durabilidad y diseño con LIFETIME, la marca especializada en mobiliario ultrarresistente que se adapta a tu vida en exterior e interior

Amazon Basics - Set de 2 sillas con gravedad cero y mesa auxiliar, de color beis € 139.28
€ 129.99

€ 129.99 in stock 1 new from €129.99

Set de 2 sillas con gravedad cero y una mesa auxiliar para una máxima comodidad y relax al aire libre

2 reposacabezas extraíbles, 2 sujetavasos (1 por cada silla) y 2 sujetavasos (integrados en la mesa); las sillas y la mesa son completamente plegables para un almacenamiento compacto y un fácil transporte

Reclinable con bloqueo; estructura segura y resistente; hecha de acero duradero y tela de textileno; color beis

Limpia las manchas con un paño húmedo; no la planches ni uses productos químicos fuertes para limpiarla

Cada silla mide 163 x 65 x 110 cm (largo x ancho x alto); la mesa mide 47 x 47 x 53,8 cm (largo x ancho x alto); pesa 17,9 kg

Maxchief Mesa Plegable Bistrot 70 ZOWN balcón, Acero, Bronce Oscuro (marrón), 69 x 69 x 74 cm € 57.50

Medidas: 69 x 69 x h74 cm / Peso neto 6.2kg

Apto para uso exterior e interior, resistente al agua y a los rayos UV

Ideal para 2 personas; muy solida y duradera; testada según normativas europeas EN581-1/3

Muy Ligera, fácil de plegar y desplegar con frecuencia; fácil de transportar y guardar

Sobre de polietileno texturizado efecto madera, muy fácil de limpiar e higienizar

Shaf Mesa de Exterior Tonelle, Marrón, 140x80x73 cm € 39.00
€ 35.99

€ 35.99 in stock 1 new from €35.99

Perfecta en cualquier lugar del jardín, terraza o balcón

Montaje sencillo y fácil de limpiar

Forma ovalada

Ideal para 6 comensales

Diseño actual y moderno

