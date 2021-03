Los 30 mejores Rode Wireless Go capaces: la mejor revisión sobre Rode Wireless Go

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Rode Wireless Go?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Rode Wireless Go del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Rode RØDE Wireless GO, Sistema de Micrófono Inalámbrico Compacto

Amazon.es Features Micrófono todo en uno o mochila lav

Hasta 7 horas de duración de la batería de carga completa

Transmisión digital de 2,4 ghz series ii

Micrófono de condensador omnidireccional integrado que ofrece un sonido de calidad de transmisión

Rango de hasta 70 m (línea de visión)

Rode Wireless GO II - Sistema de micrófono inalámbrico de 2 canales (incluye 2 micrófonos Lavalier GO y 2 cortavientos Keepdrum)

Amazon.es Features Radio digital con 2 módulos de transmisión, compatible con cámaras y ordenadores

Se envía en un rango de 2,4 GHz gratuito y sin registro. Alcance de hasta 200 m

Alimentación mediante batería interna de polímero de litio. Tiempo de funcionamiento de hasta 7 horas

+ 2 micrófonos Lavalier GO con pinza

+ 2 protectores de viento de piel Keepdrum para grabaciones al aire libre

Rode microphones Lavalier GO Micrófono portátil profesional, Negro

Amazon.es Features Micrófono Lavaliere profesional con conector TRS de 3,5 mm.

Combina perfectamente con el RØDE Wireless Go y la mayoría de los dispositivos de grabación con una entrada de micrófono TRS de 3,5 mm.

Cable reforzado Kevlar.

Incluye protector pop y clip de montaje duradero.

Cápsula de condensador omnidireccional de alta calidad. READ Virus corona: la vacuna rusa se aplicó por primera vez a grupos de riesgo y es gratuita

RØDE Wireless GO II

Amazon.es Features Part Number RODEWIGOII

Rode VideoMic Go - Micrófono de condensador para cámara DSLR, Jack 3.5 mm, Color negro

Amazon.es Features El micrófono es compatible con cualquier cámara DSLR que disponga de entrada de micrófono y provea de energía (plug-in power) a través de este mismo puerto

Incluye cable de 35 cm con conector de 3.5 mm

Ruido equivalente SPL de 34 dBA (ponderado A de acuerdo con IEC651)

Gama de frecuencia de 100 Hz a 16 kHz

Rode Wireless GO II - Sistema de micrófono inalámbrico (2 canales, incluye gamuza de microfibra)

Amazon.es Features Radio digital con 2 módulos de transmisión, compatible con cámaras y ordenadores

Se envía en un rango de 2,4 GHz gratuito y sin registro. Alcance de hasta 200 m

Alimentación mediante batería interna de polímero de litio. Tiempo de funcionamiento de hasta 7 horas

Interfaz de audio USB integrada para conexión directa al ordenador

+ Paño de microfibra Keepdrum

Rode Wireless GO II - Sistema de micrófono inalámbrico de 2 canales (incluye 2 pilas Lavalier GO y paño de microfibra Keepdrum)

Amazon.es Features Radio digital con 2 módulos de transmisión, compatible con cámaras y ordenadores

Se envía en un rango de 2,4 GHz gratuito y sin registro. Alcance de hasta 200 m

Alimentación mediante batería interna de polímero de litio. Tiempo de funcionamiento de hasta 7 horas

+ 2 micrófonos Lavalier GO con pinza

+ Paño de microfibra Keepdrum

Moman C2 Micrófono-Solapa-Inalámbrico-DSLR-Reflex para Cámara Mirrorless, Smartphone, Videocámara

Amazon.es Features [Transmisión de 2,4 GHz y 40 M] Adoptando la banda de frecuencia ilimitada global 2.4G ISM, el micrófono inalámbrico Moman C2 lo aleja del confuso dominio de UHF, escaneando canales y marcando en silenciamiento para obtener una señal fuerte con transmisión estable, antiinterferencias y libre de regulaciones con hasta 40 m rango, fácil operación para grabación, vlogs, presentaciones y más ocasiones.

[Emparejamiento automático y compatibilidad con múltiples dispositivos] El sistema C2 permite la conexión automática de TX y RX por adelantado y admite la búsqueda y el emparejamiento con un solo botón. Incluye cables TRRS y TRS de 3,5 mm, el kit de sistema de micrófono lav es ampliamente aplicable a computadoras, cámaras DSLR, videocámaras, grabadoras de voz, tabletas y teléfonos móviles.

[Pantalla OLED para una visualización intuitiva] La pantalla OLED informativa es lo suficientemente grande y clara para indicar los parámetros, incluido el estado de la batería, el nivel de salida, el estado de emparejamiento y la intensidad de la señal, la ganancia y el nivel de entrada. Conveniente para conocer el estado del dispositivo y realizar ajustes en cualquier momento.

[Admite micrófono integrado y externo, diseño de bajo ruido] Úselo como un micrófono lavalier (incluido), u opere como un micrófono omnidireccional incorporado con electrets. Se proporcionan filtro de algodón profesional y parabrisas peludo para minimizar el ruido de fondo, lo que garantiza una grabación de alta calidad incluso en entornos ruidosos.

[Trabajo prolongado y fácil transporte] La batería de litio recargable se encuentra en la portabilidad de bolsillo del transmisor y el receptor, lo que permite un trabajo continuo de hasta 7 horas después de una carga completa. El sistema C2 solo pesa 70 g y viene con una bolsa de transporte, portátil para grabación al aire libre.

LuckyNV Portátil Estuche para Rode Wireless Go - Sistema de micrófono inalámbrico Compacto, Receptor transmisor

Amazon.es Features Adecuado: diseñamos este estuche especialmente para Rode Wireless Go.

Característica: Nuestro estuche es a prueba de golpes, impermeable, a prueba de polvo y lo suficientemente duradero como para proteger su dispositivo contra caídas inesperadas.

Portátil: nuestro estuche es ligero y se puede llevar fácilmente en su equipaje o mochila.

Gran diseño: nuestro estuche utiliza un excelente material de terciopelo. Es suave y puede ocupar suficiente espacio para su dispositivo.

Compra sin riesgos: podemos reembolsarle si encuentra algún problema de calidad. Vendemos solo estuches, dispositivos y accesorios no incluidos.

Caja Bolsa Fundas para Rode RØDE Wireless GO Sistema de Micrófono de Aenllosi(blanco)

Amazon.es Features Caja Bolsa Fundas para Rode RØDE Wireless GO Sistema de Micrófono de Aenllosi(blanco)

Features:crush resistant, anti-shock, water resistant material provides adequate protection from bumps, scratches and splashes.

Material: EVA

External Dimension:15*8.75*4.5cm

For sale is case only (device and accessories are not included) Compare with similar items

RLSOCO Funda para Rode RØDE Wireless GO, Sistema de Micrófono Inalámbrico Compacto

Amazon.es Features Material superior -- Hecho de EVA de alta densidad y excelentes materiales 1680D, no tiene que preocuparse por que las cosas se dañen.

Espacio amplio-- Seis ranuras le brindan más opciones y espacio de reserva.

Diseño flexible -- puede almacenar otros artículos grandes quitando la parte inferior.

Fácil de llevar -- La bolsa liviana y la correa de mano facilitan su transporte.

Seguro de calidad--¡Todos nuestros productos utilizan materiales calificados, certificados por Rohs! Carcasa dura con garantía de un año.

Khanka Duro EVA Viaje Estuche Bolso Funda Case para Sistema de micrófono inalámbrico Compacto Rode Wireless GO(case only)

Amazon.es Features 【Material】 El estuche rígido hecho de eva de primera calidad protege su micrófono inalámbrico RØDE Go

【Función】 El bolsillo de malla adicional almacena los accesorios de carga. Interior suave para garantizar que su micrófono inalámbrico RODE Wireless Go y sus accesorios estén protegidos.

【Diseño】 Conveniencia de cremallera clásica para facilitar la apertura y el cierre. Correa de mano Para mantener su micrófono seguro y práctico, ligero.

【Estilo】 Color: negro. Empaquetado incluido: UN CASO. (Sin micrófono Rode dentro)

【Garantía】 Nuestro estuche presenta un asa muy cómoda que permite una portabilidad fácil y conveniente sobre la marcha. Respaldado por una garantía de devolución del 100% del dinero, esta es una compra totalmente libre de riesgos; ¡HAGA CLIC en el botón naranja para ordenar ahora!

AONKE Duro Viaje Caso Case Funda para Rode RØDE Wireless GO, Sistema de Micrófono Inalámbrico Compacto

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Protezione superiore: il materiale EVA rigido è antiurto, antipolvere e impermeabile per proteggere il microfono da urti e schizzi

Fatto su misura: progettato su misura per tenere comodamente il microfono. Una tasca interna trasporta tutti i cavi necessari in una comoda posizione.

Design considerevole: la cerniera liscia ma resistente ti offre un'esperienza di utilizzo migliore. La cerniera a 360 ° è comoda per inserire e rimuovere il microfono dalla custodia.

La confezione include: 1x custodia (microfono e accessori non inclusi).

Acquisto senza rischi: coperto dalla garanzia di rimborso al 100% se ci sono problemi di qualità.Questo è un acquisto totalmente privo di rischi.

Rode Smartlav Plus - Micrófono portátil, color negro

Amazon.es Features Micrófono portátil diseñado para su uso en cine, televisión y escenarios de transmisión

Micrófono en miniatura, con un tamaño discreto de 4.5 mm

Cápsula omnidireccional

Incorpora clip Lavalier

Micrófono para dispositivos iOS (como iPhone y iPad) de la vieja generación, aquellos sin rayos pero con un conector TRRS READ Los 30 mejores Funda Samsung J6 Plus capaces: la mejor revisión sobre Funda Samsung J6 Plus

RØDE Microphones MagClip GO Clip magnético para Wireless GO, Negro

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Permite un posicionamiento sencillo y discreto de un transmisor inalámbrico go en la ropa

La ropa se puede intercalar entre el imán y el clip para una total exibilidad de la fl al colocar el transmisor inalámbrico go

Altos estándares durante el proceso de producción

Los productos están hechos con materiales de muy alta calidad

Zoom óptico: 1.0 multiplier x

Rode Interview GO Adaptador para Wireless GO Que Convierte en Micrófono de Mano

Amazon.es Features Part Number 12587 Model INTERVIEWGO

Rode Wireless GO II - Sistema de micrófono inalámbrico (2 canales, 2 Smartlav, 2 SC3 y paño de microfibra)

Amazon.es Features Radio digital con 2 módulos de transmisión, compatible con cámaras y ordenadores

Se envía en un rango de 2,4 GHz gratuito y sin registro. Alcance de hasta 200 m

Alimentación mediante batería interna de polímero de litio. Tiempo de funcionamiento de hasta 7 horas

+ 2 micrófonos de solapa SmartLav+ / 2 adaptadores SC3

+ Paño de microfibra Keepdrum

Rode Filmmaker Kit - Sistema de microfónica inalámbrica (alcance 100 metros, pantalla OLED), color negro

Amazon.es Features Incluye transmisor, receptor y micrófono de solapa

Micrófono Rode Lavalier con pantalla OLED

Alcance de hasta 100 metros

Batería de tipo AA o alimentación vía USB

RØDE Interview GO - Adaptador de Mano para inalámbrico GO

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Adaptador que convierte el transmisor inalámbrico GO en un micrófono de entrevista portátil.

Incluye un parabrisas de espuma para reducir el ruido del viento y los plosivos.

Caja Bolsa Fundas para Rode RØDE Wireless GO Sistema de Micrófono de Aenllosi

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Caja Bolsa Fundas para Rode RØDE Wireless GO Sistema de Micrófono de Aenllosi

Features:crush resistant, anti-shock, water resistant material provides adequate protection from bumps, scratches and splashes.

Material: EVA

External Dimension:15*8.75*4.5cm. Weight: 180g

For sale is case only (device and accessories are not included) Compare with similar items

SMALLRIG Cage de Almacenamiento para Transmisor y Receptor Rode Wireless Go - 2998

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Almacenamiento estable del transmisor y receptor inalámbrico Rode. El transmisor y el receptor se pueden almacenar de forma estable mediante el uso de metralla de sujeción del propio go inalámbrico

La cage de almacenamiento tiene un soporte de cold shoe que podría conectarse a la cámara o la cage. Brinda una experiencia conveniente y cómoda para disparar

Moldura de una pieza, anticaída y resistente a los arañazos, protege la máquina

Construcción de aleación de aluminio duradera, solo 74 g, pequeña y liviana

Nota: Cuando lo use, asegúrese de que el Rode Wireless go haya sujetado completamente la cold shoe dentro de la cage

SYNCO G1(A2) 2.4GHz Sistema Micrófono-Inalámbrico-Reflex-Solapa-DSLR Microfono Corbata Profesional para Móvil, Cámara, Videocámara, Laptop y Tablet, Compatibla para Canon, Sony, Nikon, Fujifilm

Amazon.es Features [Digital de 2,4 GHz y emparejamiento automático] El sistema de micrófono inalámbrico SYNCO G1 presenta un espectro de frecuencia 2.4GHz y tecnología Syncoder, que evita el dominio confuso de UHF y ofrece un sistema de audio seguro y estable. Admite la conexión automática entre TX y RX después del encendido y operaciones fáciles si necesita un emparejamiento manual.

[Tecnología DSP y transmisión de 50 m] SYNCO G1 transfiere señales estables y antiinterferentes hasta un rango de 50 m (LOS) con 12,5 ms de baja latencia. El micrófono inalámbrico SYNCO G1 está integrado con tecnología DSP para optimizar el audio al instante, lo que es eficiente en el procesamiento posterior y ofrece un rendimiento de audio de alta calidad en transmisiones en vivo.

[Tamaño compacto y amplia compatibilidad] El sistema G1 solo pesa 35 g cada uno y mide 52x42x16 mm, y admite micrófonos integrados y externos de manera flexible. El RX tiene una salida de audio TRS de 3.5 mm que acepta el cable TRRS / TRS de 3.5 mm, ampliamente compatible con dispositivos con interfaces de 3.5 mm como móviles, tabletas, computadoras, DSLR, videocámaras, etc.

[Monitoreo en tiempo real y ajuste de gain de 4 niveles] El receptor tiene un conector para auriculares TRS de 3.5 mm para monitorear el efecto durante la grabación en tiempo real. Los ajustes de ganancia del receptor de 0-4 niveles con un rango de ajuste de hasta 8dB permiten una optimización simple y efectiva de los niveles de señal.

[Filtro de corte bajo y ruido bajo] La función de corte bajo(low cut) opcional de 180Hz podría filtrar ruidos específicos de baja frecuencia como el viento, el aire condicionado y los ruidos del tráfico para una salida de sonido clara. Se ofrece un parabrisas peludo especializado para minimizar el ruido de fondo y ofrecer una grabación de alta calidad incluso en entornos ruidosos

Rode SC6L - Cable adaptador para móvil

Amazon.es Features Compatible con cualquier producto Apple iOS con conector lightning e iOS 11 o superior

Compatible con micrófonos con conexión TRRS (CTIA)

Permite monitorización directa

Compatible con la app "Rode Reporter", "Garageband", "Cámara" y "Memorias de Voz" entre otras

Aproca Duro Viajes Bolso Caso Funda para Rode Wireless GO Sistema de Micrófono Inalámbrico Compacto

Amazon.es Features Material ecológico: Hecho de EVA de alta densidad y material 1680D, EVA duro superior para proporcionar durabilidad y un rendimiento duradero.

Ajuste perfecto: especialmente diseñado para Rode Wireless GO Sistema de Micrófono Inalámbrico Compacto.

Diseño conveniente: cómodo agarre para la mano para transportarlo fácilmente. Viene con un bolsillo especial de malla para otros accesorios. Cremallera doble suave pero resistente, fácil de abrir y cerrar, para una mejor experiencia de uso.

Gran protección: Elegante y duradero, previene cualquier daño o rasguño causado por golpear accidentalmente, dejar caer, asegurar el dispositivo en buenas condiciones al viajar o al aire libre.

Para la venta es sólo el caso (el dispositivo y los accesorios no están incluidos).

Estuche rígido de viaje para sistema de micrófono inalámbrico compacto RODE Wireless GO, bolsa de almacenamiento. (Solo caso).

Amazon.es Features Estuche rígido de viaje para el sistema de micrófono compacto RODE Wireless GO. (Para la venta es solo el caso, el dispositivo y los accesorios no están incluidos).

La carcasa es a prueba de golpes, a prueba de polvo y semi-impermeable. Puede absorber eficazmente los impactos y reducir los daños causados por golpes accidentales, y protege su micrófono RODE Wireless GO.

DISEÑO CONVENIENTE: Conveniencia de cremallera clásica para facilitar la apertura y el cierre. Con un gancho de aluminio, puede simplemente cerrar y bloquear.

FÁCIL DE LLEVAR: el micrófono inalámbrico GO de RODE es liviano y compacto, puede caber en este estuche rígido. Puede transportar fácilmente su micrófono RODE Wireless GO y disfrutarlo en cualquier lugar y en cualquier momento.

Compra sin riesgo: reembolsaremos el 100% del total, si hay problemas de calidad, esta es una compra totalmente libre de riesgo. ¡HAGA CLIC en el botón naranja para ordenar ahora!

AONKE Duro Viaje Caso Case Funda para Rode RØDE Wireless GO, Sistema de Micrófono Inalámbrico Compacto

Amazon.es Features Protezione superiore: il materiale EVA rigido è antiurto, antipolvere e impermeabile per proteggere il microfono da urti e schizzi

Fatto su misura: progettato su misura per tenere comodamente il microfono. Una tasca interna trasporta tutti i cavi necessari in una comoda posizione.

Design considerevole: la cerniera liscia ma resistente ti offre un'esperienza di utilizzo migliore. La cerniera a 360 ° è comoda per inserire e rimuovere il microfono dalla custodia.

La confezione include: 1x custodia (microfono e accessori non inclusi).ione include: 1x custodia (microfono e accessori non inclusi).

Acquisto senza rischi: coperto dalla garanzia di rimborso al 100% se ci sono problemi di qualità.Questo è un acquisto totalmente privo di rischi.

Rode Sc7 - Adaptador smartphone

Amazon.es Features Con 2 géneros macho

Conectores de oro chapado

2 x adaptador de conector Jack 3.5 mm

Longitud de 40 cm

Cable de Micrófono TRS a TRRS de 3.5mm, Macho en Espiral Cable Micrófono Ángulo Recto para Conectar IPhone, Smartphone, Tabletas con Rode SC7, VideoMic, VideoMicro Go, BOYA y Más Micrófono Externo

Amazon.es Features USO PROFESIONAL! : Este cable reemplaza a Rode SC7 3.5mm TRS (3 polos) a TRRS (4 polos) Cable en espiral. Está diseñado para permitir que el BOYA Mic, Rode VideoMic/VideoMic GO/VideoMicro se conecte con iPhone, iPad, teléfonos Android y más. Ideal con Youtube Vlogging Facebook Livestream.

ATENCIÓN:Si está utilizando un iPhone sin conector de 3,5 mm (es decir, iPhone X), asegúrese de que está utilizando el adaptador Lightning original Apple a 3,5 mm (o adaptadores equivalentes que se pueden conectar a un micrófono). La mayoría de los adaptadores Lightning de repuesto a 3,5 mm no es capaz de conectar a un micrófono. Del mismo modo, si está utilizando un dispositivo Android sin conector de 3,5 mm, asegúrese utilizar un adaptador USB C a 3,5 mm que se puede conectar a un micrófono.

Modo de uso: conecta la cabeza gris (3 anillos o TRRS) en el iPhone o conector de micrófono/auriculares que requiere una entrada TRRS y el negro en el micrófono. Ideal para conectar micrófonos de grabación con entrada 3.5 TRS a smartphones, iPhone y otros dispositivos electrónicos con un conector 3.5 TRRS.

Lo que obtienes: 1 x Ancable 3,5 mm TRS (manga de anillo de giro, 3 polos) macho a 3,5 mm TRRS (manga de anillo de giro, 4 polos) cable de micrófono macho en espiral de hasta 50 cm de largo.

100% GARANTÍA. Todos los productos Ancable vienen con garantía de 12 meses, estás protegido con nuestra garantía 100% sin preguntas para un reemplazo o reembolso. Nos preocupamos por poner productos de alta calidad que satisfagan sus necesidades.

Rode WIGO Wireless GO - Sistema de micrófono inalámbrico + Lavalier Go + funda keepdrum Soft-Case

Amazon.es Features Sistema de radio sencillo con emisor y receptor. Banda de 2,4 GHz sin registro.

Alcance: hasta 70 m.

Batería de polímero de litio recargable con duración de hasta 7 h.

+ Micrófono Rode Lavalier GO

+ Funda Keepdrum Soft-Case

