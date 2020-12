El inesperado gesto de Rocío Oliva por parte de Verónica Ojeta: “Diego debió haberse despedido al despertar”

Gesto inesperado de Rocio Oliva de Veronica Ojeda

Fuertes disputas familiares, cargos cruzados, demandas iniciadas y otras que amenazan con comenzar, Diego Armando Maradona Todavía no descansa en paz. Ahora el autor de un nuevo capítulo en esta historia sin fin Rogo Oliva, Después de amenazar la frase “El día que hablo …” Revela los mensajes que has intercambiado Claudia Villafoss Durante el levantamiento de Maradona, recibió un gesto sorprendente de una de sus “enemigas” históricas, Verinica Ojeda.

En Secretos reales, Louis Ventura entrevistó a Rocío Oliva. En medio de la conversación, ¿dónde está el panelista? Controversia de la barra Vio su historia de amor con Diego Maradona y habló sobre el dolor que estaba experimentando por su muerte, y el conductor se sorprendió inesperadamente por el apoyo que le brindó la madre de Diquido Fernando.

“Durante la semana hablé con Veronica. Me dijo “Si la ves, envíale mi más sentido pésame, porque creo que debería haberse despedido de Diego. Sé que no se lo permitieron.

“Me suena como una buena noticia. Te agradezco que lo veas. Eso es lo que tenía que pasar. Cuando había peleas, todos estaban a cargo porque una cosa era que Diego estuviera vivo. Pero con un Diego en un cajón, hay que dejarlo todo ”, dijo Rocío Oliva, quien se mostró sorprendida por el enfoque de Ojeda, al decir que tuvo una fuerte encrucijada mediática con él en el pasado.

“Nunca hemos sido amigos de Veronica. Sus hermanas pensaron que debía entrar a despedirme de Diego, y muchos pensaron que sí ”, dijo el último aliado de Maradona, lamentándose por un comentario desagradable que hizo sobre el hijo de Verónica, Diego Fernando. “Esto es tan estúpido, lo siento”, Resbaló.

El viernes, Rogo Oliva en conversación con Luis Novaresio Animales equivocados, A los Estados Unidos, El futbolista de Bella Vista recreó lo que fue la mañana del jueves 26 de noviembre Cuando Gaza Rosada (según Rocío, a Maradona “le hubiera encantado estar en la cancha de Boca”) recibió el féretro de Belusa, comenzó a despedirse de la persona más cercana, más cercana. Ella entendió que tenía que ser así. No tuvo éxito.

En la noche del miércoles 25, unas 12 horas después de mudarse por toda Argentina, Rocío Polamica regresó a su casa luego de abordar un avión en el Bar NL. Planeaba acostarse “tranquilamente” y permanecer despierto al día siguiente. Pero su madre advirtió que cerrarían el cajón a las 6 de la mañana. El tiempo la apremiaba. “Una especie de frustración se apoderó de mí. Quería verlo abrir el cajón para poder besarlo y despedirme “. Así le dijo a su madre: “¡¡Vámonos ya !!” Se bañó un momento, se dio la vuelta y agarró su auto para ir a la Casa de Gobierno.

“Creo que verlo también es una opción para él”, dice Rosso. Eso es lo que me hace decir: “Oh, solo quería despedirme”. Es duro, pero Rosso, creo que no tiene nada que ver con esto: no sé si podrá relajarse en paz hasta que le diga ‘La Flacca aún no ha llegado’. Pero donde sea que esté, me deja tranquilo para que sepa que llegué ese día. “

