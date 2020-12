Diostato Cabello, a quien se le permitió postularse para el cargo por corrupción y terrorismo, ha amenazado abiertamente con quitarle la ayuda alimentaria si el pueblo venezolano no va a las urnas.

El reinado de Nicolás Maduro sabe que no habrá legitimidad dentro y fuera de Venezuela en las elecciones parlamentarias de este domingoY cuando finalmente termine el proceso electoral, enfrentará lo inevitable: sus resultados no serán reconocidos por el mundo.

Lo cierto es que la Unión Europea envió una delegación a Caracas en septiembre en un intento por llegar a un acuerdo con el régimen sobre las condiciones mínimas para el proceso. Ante la negación de Maduro, el campo determinó que no existían condiciones democráticas para las elecciones en Venezuela y por lo tanto no envió una misión de monitoreo electoral. Naciones Unidas O O.A.S. Además, más de 50 países alrededor del mundo solo reconocen a Juan Guide, el líder de la oposición en el parlamento, como la autoridad democrática del país, por lo que no apoyarán las elecciones organizadas por el chavismo sin ninguna transparencia.

Estas elecciones terminaron No tienen garantía alguna.

Los funcionarios electorales fueron nombrados por la Corte Suprema por dedo Contrariamente a lo que establece la Constitución en el artículo 296, se rige por Maduro, lo que significa que deben ser nombrados por la Asamblea Nacional. Los que fueron impuestos como rectores del CNE no cumplieron con los criterios de independencia por estar afiliados a Savismo. El ejemplo más claro es Indira Alfonso, quien se impuso como titular del CNE, quien se desempeñó como vicepresidenta del mismo juzgado que la nombró, y quien se dedicó a perseguir opositores cuando era magistrada.

Es más, El CNE de la dictadura cambió la estructura del parlamento. La violación de la Constitución y la ley aumentó el número de representantes electos en un 60%, pasando de 167 a 277, dándoles más cargos para elegir en las ciudades más pequeñas que históricamente han apoyado a Savismo, y para asegurar más delegados.

Los principales líderes políticos de la oposición no pudieron presentarse como candidatos, Son discapacitados y perseguidos. Este es el caso de Juan Gaida, Henrik Gabriels Radonsky, Leopoldo López o Julio Borges. De hecho, ningún candidato es realmente un oponente. Todos son parte de los conocidos Savistas o Savismo, pero se venden como enemigos. El régimen no solo paralizó a los líderes de la oposición, sino que también intervino en sus partidos y desplazó a sus militantes.

Incluso con tal manipulación, la dictadura enfrenta su mayor temor: el pueblo venezolano no irá a las urnas. En un país donde el voto no es obligatorio sin ningún reconocimiento internacional, solo la mayor participación salvará las elecciones de Savista. En 2015, cuando la oposición ganó las elecciones a la asamblea, obtuvo el 74% de los votos. Fue la llegada del electorado que el chavismo no pudo ignorar la victoria de la oposición porque hubiera querido hacer.

Por esta razón Pidieron dos maniobras antidemocráticas para que el pueblo venezolano acuda a las urnas: amenazas brutales y promesas incumplidas.

Votar en Venezuela es voluntario, no una obligación, entonces Los estudios estiman que el 80% de los venezolanos no participará porque es un acto viciado, una estrategia de coerción savismo y amenazas contra el pueblo Obligar a los candidatos del sector público a asistir y votar.

Esta semana, la segunda del régimen, Diostato Capello dijo: “El que no vota no come”. La amenaza es muy seria PorNaciones Unidas Se estima que en un país de 10 millones de personas con inseguridad alimentaria, el régimen controla el suministro de alimentos.

La declaración de Diostato Capello muestra que la dictadura solo tiene el control social para obligarlos a participar en las farsas electorales del siglo VI. Este tipo de sistema subyuga a los individuos a los designios de la élite en el poder después del hambre. En la China de Mao, donde murieron más de 50 millones de personas, y por supuesto en Cuba crearon una libreta de racionamiento por su amenaza. En la China de Mao, lo vimos durante la época de Stalin cuando mataron de hambre a más de 5 millones de campesinos en lo que se conoció como el Holocausto. La comunidad ”, dijo el canciller de Judas, Julio Borges.

Diostato Capello: “El que no vota no come. Para los que no votan, no hay comida “

Mucho Maduro anuncia que grupos militares y abolicionistas como FAES registran su casa para llevar civiles a las urnas , Con el pretexto de “garantizar medidas de salvamento”.

El viernes pasado, de la misma forma, Iris Varela El candidato del Partido Socialista de Venezuela (PSUV) y hasta hace dos meses el Ministro de Servicio Penitenciario envió un mensaje a los gerentes y directores de este ministerio (que aún restringe las sombras), Ordena el despido de todos los empleados que no asistan el domingo 6 de diciembre En las elecciones parlamentarias convocadas por Savismo.

“Este es un mensaje para todos los oficiales y directores del servicio penitenciario”, comienza Varela en el audio que envió a sus ex ayudantes. “Tenemos una elección muy importante el próximo domingo. Voy a decirles a todos los que trabajan en el ministerio de prisiones, Si alguien no vota, ¡deséchelo! Porque no tiene sentido arriesgar lo que tenemos el próximo domingo. Sé que todos mis camaradas son compatibles. Tu voto está garantizado. Ha llegado el momento de defender la patria ”, dijo.

La exministra de Prisiones Iris Valera propone despedir a los que no participaron en las elecciones de Savista, amenazando con encarcelar a Juan Guía durante meses.

Según Borges, la dictadura de Maduro solo tiene chantaje y control social, lo que los obliga a votar en la burla electoral del 6 de diciembre. Comparó el hambre en Venezuela con otras organizaciones como China, Cuba y la ex Unión Soviética. Explicó que hoy más del 90% de los venezolanos viven por debajo de la línea de pobreza y que el 30% de los niños menores de 5 años padecen desnutrición crónica. “Es un delito apelar a los hambrientos para incentivar la participación en el fraude electoral”, denunció.

Las amenazas de los funcionarios del Savista no son palabras vacías, pero tienen el poder de reprimirlas hasta lograr sus objetivos. Además del equipo FAES, Presidente Fundraises, una valiosa organización benéfica voluntaria, denunciada por Javier Tarasona Qué Los grupos narcoguerrilleros colombianos ELN y FARC están presionando al pueblo venezolano para que se presente a las elecciones. “Estos grupos armados irregulares están extorsionando con dinero del proceso electoral del domingo 6 de diciembre, y luego vigilaremos y condenaremos este tipo de situaciones que incluso estuvieron presentes en el discurso oficial de Fundarides.

Pero además de la amenaza, el chavismo utiliza promesas que no cumplen con el monopolio de los medios y, sin vergüenza, soborna al pueblo venezolano para que vote.

El dictador brindó apoyo explícito en la cadena nacional Las primeras 100 comunidades fueron premiadas con un alto porcentaje de participación En elecciones a la Asamblea.

Maduro entrega premios a comunidades que más participan en elecciones

“Vamos a aprender sobre el enfoque de la UPCH, las unidades de guerra Bolívar-Chávez, el porcentaje de participación en cada mesa de votación y las 100 mejores UPCH con mayor porcentaje de participación en su comunidad, vamos a entregar un premio especial a la comunidad”, dijo en un acto de campaña la semana pasada.

Pero Maduro no solo promete lo incumplido, sino En los últimos días, sus candidatos han hecho un mar de promesas casi emocionantes como acabar con la pobreza, pagar en dólares, acabar con el caos en los servicios públicos o romper las sanciones de Estados Unidos …