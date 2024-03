Waterford News & Star – Sharon Carr dice que vivir en España es «como estar en Irlanda con el sol»

Por Gerard primos

«Me encanta vivir en España porque es como estar en Irlanda con el sol», dice la músico Sharon Carr.

La violinista de Kors se mudó a Madrid en 2018 con su entonces marido Gavin Bonner y sus dos hijos adolescentes, y ha permanecido en España a pesar de la separación de la pareja poco después.

El cantautor nacido en Dundalk, de 52 años, que ha lanzado varios álbumes en solitario, ayudó a promover la cultura irlandesa a principios de esta semana cuando actuó para los pasajeros en una estación de metro de Madrid.

Dijo en una entrevista durante la noche que celebraría el Día de San Patricio dirigiéndose a la Plaza Mayor de Madrid para ver a más de 300 gaiteros actuar como parte del tradicional desfile de la capital española en honor al santo patrón de Irlanda.

Al abrir el lugar que ahora llama hogar, Sharon añadió en una entrevista con la revista española Hola: «He tenido tiempo de viajar por todo el país para ver cómo vive la gente aquí y descubrí que es realmente bueno. Es diverso, cada lugar es diferente.»

Amante de Galicia porque era muy parecida a Irlanda, la comida era excelente y la Costa Brava al norte de Barcelona, ​​Sharon añadió: “Estoy feliz de estar en España.

“La gente es muy entretenida, como los irlandeses.

«Les encanta estar en las terrazas de cafés y bares todo el día, con el sol encima. Eso me encanta.

La música admite que cocina un guiso típico irlandés cuando está en casa, pero cuando sale prefiere una tortilla española o una tapa a una cerveza irlandesa.

Bromea sobre lo que sucede en Madrid cuando no está trabajando: «Visité el Museo Thyssen con mis hijos, pero me quieren invitar a comer».

El ex entrenador de 'La Voz de Irlanda' ha revelado sus planes de realizar un breve regreso a Irlanda el próximo mes en lo que se cree que será un viaje de trabajo.

Le dijo a Hola: “Siempre voy a Irlanda en Navidad porque me encanta ponerme al día con mi familia y amigos y llevo a los niños.

“Mis próximas vacaciones las pasaré en Grecia, un país que nunca he visitado y que tengo muchas ganas de conocer. Viajo con mis hijos y una novia de Irlanda.

El abogado de Sharon, nacido en Belfast, se fue a vivir con Delma Ortiz, hermana de la ex Reina de España. Le dieron la bienvenida a su primer hijo en octubre de 2021.

Ella y Gavin Bonner tomaron la decisión de separarse en 2019, y esto la impulsó a escribir un poderoso álbum en solitario, The Fool and the Scorpion.

Sharon admitió en septiembre de 2021 que se derrumbó en un vuelo a Suiza durante la separación: “Estaba llorando en el avión, no quería llorar. No importa si la gente me está mirando.

«Me di cuenta de que la tormenta gigante afuera era lo que estaba pasando en mi vida. Fue casi terapéutico porque definitivamente había una tormenta enorme dentro de mí. Estas palabras de una canción comenzaron a salir de mí.

«Años antes de que el avión despegara, escribí, escribí y escribí».