Los 30 mejores Luces Jardin Exterior capaces: la mejor revisión sobre Luces Jardin Exterior

Luz Solar Exterior【Súper Brillante 4 Modos】con Sensor de Movimiento, LITOM Focos LED Exterior, IP67 Impermeable 100LEDs Luces Solares Luz Solar Jardín € 29.99

€ 25.49 in stock 2 new from €25.49

Free shipping

Amazon.es Features 【4 modos luz solar exterior】 La 100 led solar 4 modos para su elección: 1. Detector de movimiento y, cuando se acerca, luminosidad total El sensor de movimiento enciende la lámpara durante 20 segundos en un estado brillante y luego se apaga automáticamente 2. Modo de iluminación normal (el sensor de movimiento ilumina la lámpara a brillo medio) 3er movimiento detectado luz media, brillante si no se detecta movimiento luz débil 4ta etapa luz continua

【La última lámpara solar súper brillante】 [4 piezas] 100 LED luz solar exterior y el diseño de gran angular de 270º, cubre mucho más área de iluminación, ofrece una iluminación súper brillante para un área amplia. Equipado con módulos solares monocristalinos, la tasa de conversión solar se incrementó de 16.5% a 20.5 %, carga solar más rápida bajo la luz solar directa. ¡También puede funcionar en invierno! El sensor de movimiento PIR actualizado detecta personas a 10-26 pies de distancia.

【IP67 resistente al agua y duradero】 La led solar LITOM hecha de material ABS resistente al impacto y diseño resistente al agua logra una impermeabilidad IP67. Con dos capas de bordes impermeables, la luz solar funciona de manera muy brillante incluso en condiciones climáticas extremas.

【La protección del medio ambiente ahorra dinero】 La luz solar LITOM está equipada con grandes chips LED y estructuras reflectantes que pueden reducir la pérdida de luz y aumentar el brillo. Esta nueva versión de la luz LED solar para exteriores ahorra más energía y ayuda a reducir los costos de electricidad.

【Fácil instalación】 Sin cableado, colgando o usando tornillos para instalarlo en el lugar ideal con luz solar. La altura de instalación ideal es de aproximadamente 1,7 a 3 metros. Perfecto para áreas al aire libre como jardines, balcones, patios, escaleras y paredes exteriores. También se puede utilizar para acampar al aire libre, la luz solar tiene una función de memoria de modo después del reinicio.

Guirnaldas luminosas de exterior,LECLSTAR G40 Cadena de Luces 10m con 30+3(Bombilla de Repuesto) Vintage Edison Incandescentes IP44 Impermeable Perefcto para Fiesta,Boda,Jardín Patio Cafe € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping

Amazon.es Features ¡La bombilla es una lámpara incandescente, no una lámpara LED!【Crea una Atmósfera Romántica】LECLSTAR Guirnalda de luces tiene 30 bombillas G40, adecuadas para casquillo E12 con una longitud total de 10 m.las luces blancas cálidas 2700K le brindan un ambiente cálido y suave, lo que le permite disfrutar de las buenas noches y las cenas románticas con la familia y los amigos. ideales para jardines, salas de estar, restaurantes, dormitorios, bodas, fiestas, San Valentín, Halloween, Navidad y más

【Impermeable y Seguro】Grado impermeable IP44,certificado por UL/ CE / ROHS.El cable aislado doble y el fusible incorporado aseguran seguridad.la cadena de luz se puede colgar fácilmente afuera, pero solo el cable y la luz de burbuja son impermeables, mantenga el interruptor alejado de la lluvia.

【Fácil de Instalar y Conectar】Cada bombilla tiene un gancho unido a la base ,por lo que puede colgarlas fácilmente en árboles o arbustos o colocar las luces debajo de carpas en terrazas. Cada guirnalda de luces tienen conexiones en ambos extremos. Puede conectar un máximo de 3 guirnalda de luces para satisfacer sus necesidades individuales.

【3 Más Repuestos】La luz está conectada en paralelo a cada bombilla de forma independiente, lo que evita que la rotura de una bombilla afecte el funcionamiento de las demás. Si una bombilla se apaga, simplemente puede reemplazarla, ofrecemos 3 cambios de lámpara de forma gratuita.

【Energy Saving and Environmental Protection】Cada bombilla tiene una energía de 7W, bajo consumo de energía y ahorran más del 80% en costos de electricidad, sin plomo ni mercurio, sin radiación UV o IR.El rollo vintage que dan estas bombillas, con un tono calido que no consiguen otras de led.Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros,ofrecemos 30 días de devolución de dinero y una garantía de por vida.

Luz Solar Exterior, [2020 Más Nuevo Modelo 6-Paquete 150 LED - 1000 Lumens] iPosible 180 °Iluminación Foco Solar con Sensor de Movimiento Impermeable Lámpara Solar para Jardín Camino € 35.95 in stock 1 new from €35.95

1 used from €34.20

Free shipping

Amazon.es Features 【150LED Luz Solar Exterior con el 6-Paquete】 Las luces solares iPosible están con el el 6-Paquete, tienen 150 luces LED potentes, 1000 lumens y 180 °Iluminación, lo que proporciona una mejor iluminación y convierte los espacios oscuros en áreas llenas de luz. Tiene una pantlla protectora que cubre el LED, con un buen diseño para alargar su vida útil.

【Modo Sensor de Movimiento Inteligente】Las luces solares 150 LED de iPosible con modo sensor de movimiento inteligente; El sensor de movimiento PIR actualizado detecta personas tan lejanas como 10-16 pies. El modo evita molestar a los vecinos por la noche, tendrás un sueño tranquilo.

【2000mAh Ahorro de Energía Super】 Convierte la energía solar en electricidad al tener expuesto a la luz solar durante 8 horas al día. Tiene una batería de litio recargable de 2000mAh que puede almacenar energía para más de 12 horas de funcionamiento durante la noche. Estas Luces Solares sensor adopta el panel solar monocristalino de silicio, con una mayor eficiencia energética, la tasa de conversión de energía puede ser hasta un 20%.

【 Luz Solar Impermeable IP65 y Durable】Estas lámparas solares tienen certificación IP65 a prueba de agua, están fabricadas en ABS de alta calidad, son resistentes al calor y pueden soportar todo tipo de condiciones climáticas adversas. Las luces solares perfectamente diseñada para uso en exteriores como balcones, terrazas, escaleras, jardines, paredes exteriores, césped.

【Inalámbrico Fácil de Instalar y 36 meses de garantía】 No se requiere cable o alambre, cuelgue o use un tornillo para montarlo en un lugar ideal con luz solar. La altura ideal de instalación es de aproximadamente 2 a 3 metros. (NOTA: 36 meses de garantía y 24 horas de post-venta professional ,Si tiene cualesquiera problemas, por favor no dude en contactar con nosotros,un saludo)

[2 Pack] Guirnaldas Luces Exterior Solar, Litogo Luces Led Solares Exteriores Jardin 12m 120 LED 8 Modos Cadena de Luces Decoracion para Navidad, Terraza, Fiestas, Bodas, Patio, Jardines, Festivales € 15.99 in stock 2 new from €15.99

Free shipping

Amazon.es Features 【Ahorro de energía y ecológico】 Omita las facturas de electricidad más altas. Durante el día, el eficiente panel solar convierte la luz solar en energía eléctrica almacenada en la batería recargable incorporada, luego las luces de cadena se encenderán automáticamente por la noche.

【Escenarios de aplicaciones múltiples】 Estas luces de cadena son un gran accesorio decorativo para iluminar espacios interiores y exteriores, como sus jardines, patio, cerca, portón, patio, bodas, fiestas, árboles de Navidad, etc. Y el cable de cobre es bastante flexible y fácil doblado en cualquier forma que te guste.

【8 Modos y Batería de 800 mAh】 Elija el efecto de iluminación que prefiera y cree un ambiente romántico. Con una alta capacidad de batería que aumenta a 800MA, esta luz solar solo necesita cargar de 6 a 8 horas durante el día y puede funcionar de 8 a 14 horas en la noche.

【Salpicaduras a prueba de agua】 Tanto las luces de cuerda como el panel solar son IP55 a prueba de agua. No te preocupes por usarlos bajo la lluvia.

【Lo que obtienes】Paquete de 2 luces de cadena de cobre alimentadas por energía solar de 120 LED, garantía de devolución de dinero de 60 días, 1 año de garantía sin preocupaciones, servicio al cliente amigable las 24 horas.

Guirnaldas luminosas de exterior,[LED Versión] OxyLED G40 9 Metros 25 bombillas Luces de la secuencia del jardín al aire libre,Decorative String Luces,Garden Terrace Luces de patio de Navidad € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping

Amazon.es Features 【Bombillas retro para crear atmósferas fantásticas】: Esta cadena de luces puede emitir una luz blanca cálida cuando la instale en su jardín, carpas, o en el patio, lo que hará que su estado de ánimo mejore. También es una opción ideal para fiestas de cumpleaños y otras reuniones. Es una opción ideal para relajarse bajo las estrellas o crear un ambiente acogedor en las fiestas de Navidad.

【Eficiencia Energética】: la cadena de luces LED OxyLED G40 es un 90% más eficiente que las bombillas incandescentes. Una vida útil de hasta 30,000 horas reduce los costes de mantenimiento para el reemplazo frecuente de la lámpara. Perfecta y versátil iluminación para patios, cubiertas, bodas, fiestas, patios traseros, pérgolas, etc.

【Fácil de instalar】: Incorporamos a cada bombilla G40 un clip en el lateral. Puede colocarlas en árboles, vallas o barandas de escaleras. Solo tiene que enchufarlas cuando necesite varios puntos de iluminación juntos.

【DISEÑO DE PRINCIPIO A FIN】: las luces LED OxyLED G40 están diseñadas con conexiones de extremo a extremo; puede conectar 86 hilos como máximo para cubrir un área grande. La calificación IP 44, permiten su uso en el jardín u otro lugar al aire libre cuando el clima sea lluvioso o soleado.

【Servicio al cliente brillante】 Háganos saber si no está completamente satisfecho y le responderemos en un plazo de 24 horas y con una garantía inmejorable. READ Charlie García cumple 69 años: Historias de su lanzamiento perfecto, para muy pocos es un talento

Ruyilam Llama Luz Solar de Exterior, 4 Pack Antorcha Luces Solares Inalámbricas Impermeables para Jardín, Terraza, Patio, Fiestas, Iluminación al Aire Libre, Encendido Apagado Automático € 38.99 in stock 1 new from €38.99

Free shipping

Amazon.es Features 【Efecto de llamas danzantes】 Esta Ruyilam llama luz solar para exterior produce un efecto fantástico de llama y crea una atmósfera brillante y movida. Es la mejor decoración para su jardín, terraza y patio, así como para los eventos al aire libre como fiestas nocturnas, reuniones y barbecue.

【Instalación Fácil 】 No hace falta ningún cable en absoluto. Simplemente instálela bajo el sol brillante en el césped, el suelo, la pared, u otro lugar preferido sin gravas ni adoquines. Absorbe la luz solar durante el día y se enciende automáticamente cuando atardece. Con la batería Lo-ion de 600 mAh, esta led luz solar de exterior es capaz de funcionar hasta 12 horas después de estar completamente cargada por 8 horas.

【Impermeable y Robusto】 Hecha de material ABS, con clasificación de IP65 a prueba de agua, esta led luz del jardín se puede funcionar en las condiciones climáticas adversas. No necesita preocuparse por la lluvia, la nieve y las heladas, ya que está destinada a iluminar en el exterior.

【Aplicaciones Versátiles 】Se puede colocar en jardín, terraza, patio, entrada u otros lugares para iluminación, o se usa en algunos eventos como decoración tal y como en las bodas, fiestas, campamentos o barbacoas, también es adecuada para el Día de Acción de Gracias, Halloween, Navidad u otros días especiales. Es una luz del exterior practica y versátil, ya que se puede darle un uso en muchas ocasiones.

【Buen Servicio de Postventa】Durante el uso, si encuentra problemas o dudas, no dude en ponerse en contacto con nosotros para obtener asistencia rápida. Haremos todo lo posible para garantizarle una experiencia agradable de compra.

[42 LED / 3 Modos ] SEZAC Luces solares Luces con sensor de movimiento solar para exteriores, Luces de seguridad inalámbricas a prueba de agua para el garaje del jardín Camino (paquete de 6) € 32.79 in stock 1 new from €32.79

Free shipping

Amazon.es Features [Modo de sensor de movimiento] Con el sensor PIR actualizado, las luces de Seguridad con energía solar detectan a las personas a una distancia de 10 a 16 pies. Cuando alguien venga, la luz se iluminará. Se apagará después de que alguien se vaya por 20-25 segundos.

[Iluminación de gran angular de 120 °] Se actualizaron 42 potentes luces LED y una iluminación de gran angular de 150º, proporcionando una iluminación súper brillante para un área amplia. Más sol lo cargó, puede iluminar más tiempo. Nota: Si no hay buena luz solar durante varios días, es posible que la luz no se encienda durante la noche. Obtendrá energía si llega el día soleado y se enciende después de 8-10 horas de carga.

[Lámpara solar respetuosa con el medio ambiente 1200 mAh] La batería recargable de iones de litio de 1200 mAh permite que las luces solares se iluminen continuamente durante largos períodos de tiempo para satisfacer las necesidades diarias de iluminación. Mayor eficiencia solar hasta un 17% a través de silicio monocristalino. Los paneles solares funcionan durante el día para almacenar electricidad e iluminar el exterior para usted por la noche.

[IP65 a prueba de agua y luz duradera] Coeficiente a prueba de agua IP65, la lámpara solar a prueba de agua profesional IP65 funciona muy brillante Incluso en días de lluvia puede iluminar su jardín, patio, garaje, entradas de automóviles, puertas delanteras, patios, paredes, etc.

[Inalámbrico y fácil de instalar] Sin cables complicados, puede usar el enchufe de pared y el tornillo suministrados para montar el dispositivo. Por favor, tenga en cuenta que la altura de instalación recomendada sería de 1.8-2.5m.

Luces Solares Jardín LED Bawoo 12 Pack Jardín Lámpara de Camino de Paisaje Iluminación de Exterior Impermeable IP65 Luce de Solare Acero Inoxidable Blanco Para Patio Césped Pasillo Terraza Sin Cables € 22.99 in stock 2 new from €22.99

Free shipping

Amazon.es Features 【Carga automática】2020 Nueva lámpara solar tiene una función de detección automática, que se apaga durante el día, se carga automáticamente por el sol durante 4-6 horas, se ilumina por la noche durante 6-8 horas.

【Todas las condiciones atmosféricas】Las lámparas de jardín impermeables están hechas de materiales de acero inoxidable con un grado de protección impermeable IP65, sin problemas para los días de lluvia y nieve.

【Hermosa luz modelo】Los colores innovadores crean un hermoso patrón de luz que le permite decorar la terraza, el jardín, la veranda, los senderos, los patios y los pasillos, muy útil para su jardín

【Luz fría blanca】 Esta lámpara inalámbrica para jardín es más brillante que la luz blanca cálida y más adecuada para la iluminación decorativa de jardines al aire libre.

【Kit de lámpara de pie de 12 piezas】Nuestra lámpara solar para exteriores está equipada con lámparas de 12 piezas, fáciles de instalar y con buena iluminación de seguridad para exteriores. Si tiene algún problema, por favor contáctenos.

Guirnaldas Luminosas Exterior LED,ToZoja G40 Cadena de Luces con 25+2,10 Veces la Duración Incandescentes,Consumen Hasta un 90% Menos,Perefcto para Fiesta,Boda,Jardín Patio Cafe, IP44 Impermeable € 35.99 in stock 1 new from €35.99

Free shipping

Amazon.es Features ◑ Cadena de Luces LED para Exteriores - las luces eficientes de tipo LED garantizan hasta 30000 horas ideal para fiestas. Consumen hasta un 90% menos que el resto de bombillas. Cuentan con certificación CE y ROHS cumpliendo con todos los estándares de seguridad de la UE, haciendo además que sean mas duraderas, seguras y ecológicas. Disfrute de un rato agradable en familia con ellas

◑ Luces para Celebraciones - La cadena de luces de tipo LED G40 de 7,5 M con 25 casquillos E12. El paquete incluye 25 bombillas LED de globo y 2 bombillas de repuesto para en caso de que se rompan las bombillas durante el transporte o el montaje; Cada bombilla tiene una abrazadera que facilita la fijación de las bombillas a las ramas de los árboles o cualquier objeto fijo, ideal para iluminar su patio, terraza, porche y jardín y también se puede usar en interiores

◑ Luces LED Fáciles de Transportar - Las cadena de luces LED con bombillas de globo G40 para exteriores con casquillos y conexiones para conectar varias cadenas entre sí a través de los extremos hasta un maximo de 40 cadenas, personalícelo libremente según sus necesidades; Los casquillos se adaptarán a cualquier tipo bombilla E12

◑ Luces Resistentes a la Intemperie y Resistentes - Las luces LED para exteriores G40 son resistentes al agua gracias a su certificación IP44 y pueden soportar fuertes vientos, sol y nieve; Cuélguelos con tranquilidad en su patio o en su reunión navideña, en el jardín, en su boda o fiesta de cumpleaños; Cree un ambiente fantástico con estas luces de fiesta G40 que emiten un brillo blanco cálido

◑ Contenido del Paquete - 1x cadena de luces LED para exteriores de 25 pies; 2x bombillas de repuesto; 25 casquillos para bombillas E12; 1x manual de usuario; Si no está satisfecho con su compra por cualquier motivo, contáctenos. La satisfacción del cliente es nuestro mayor objetivo

Vighep Luz Solar Exterior 228 LED,【4 Pack / 3 Modos】270 °lluminación Focos Solares Exterior con Sensor de Movimiento Impermeable Luces Solares LED Exterior Aplique Lampara Solar para Exterior Jardin € 26.99 in stock 2 new from €26.99

Free shipping

Amazon.es Features [Luces solares ultrabrillantes]: Cobertura de iluminación más amplia; Equipadas con 228 leds, focos led exterior solares Vighep para exteriores ofrecen una mayor cobertura de luminosidad, que puede iluminar el espacio alrededor de 30㎡ por la noche. Un paquete de 4 piezas suficiente puede iluminar su frente puerta, patio trasero, garaje, terraza, jardín, cerca, etc.

[3 modos considerados]: Vighep foco solar exterior tiene 3 modos para satisfacer sus diferentes necesidades: 1.) modo de brillo medio, 2.) modo de inducción de luz baja, 3.) modo de iluminación de inducción. La potente cabeza de bola con sensor proporciona una potente sensibilidad al movimiento de hasta 10 a 16 pies, lo que brinda comodidad y seguridad para su vida.

[Iluminación de gran angular de 270 °] Sensor de movimiento PIR sensible incorporado, focos led exterior puede detectar cualquier movimiento hasta 26 pies en un ángulo de detección de 120 °. La luz solar con sensor de movimiento 228LED con iluminación gran angular de 270º puede proporcionar lúmenes superbrillantes en una amplia gama.

[Luces solares a prueba de agua IP65]: Más resistencia a la intemperie profesional; Con tecnología impermeable IP65, Vighep luces solares exteriores puede soportar todo tipo de clima terrible. Incluso si nieva y congela, pueden pasar el invierno sin problemas.

[Mejores obsequios / regalos]: Panel solar de alta eficiencia y respetuoso con el medio ambiente. Colgarlos fue muy fácil porque venían bien diseñados, solo encuentra un lugar con suficiente luz solar y, lo más importante, ¡agregan mucho a los patios! Por eso, sobre todo en las noches de invierno, son el mejor regalo, ya sea para tus padres, mayores, amigos, etc.

Guirnaldas Luces Exterior Solar Luces LED Navidad, 60LED 10M 8 Modos IP65 Impermeable Cadena de Luces Decoracion, Luces Solares LED Exterior Jardin para Navidad, Boda, Fiesta, Festival, Jardin € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping

Amazon.es Features ☀️【Cadena Solar de Luces】Guirnalda luces consiste en 60 mini LED, para una longitud total de 10,58 m; tan flexible puedes diseño cualquier patrón como quieras. decora tu árboles de Navidad, bodas, patios, jardines, fiestas, vallas, porches, árboles, techos, etc.

☀️【Ahorro de Energía y Ecológico】La guirnalda luces tiene una batería recargable de níquel-hidruro metálico de 600 mAh y se carga con energía solar. El potente panel solar puede absorber la luz solar y convertirla en electricidad. Después de cargarse completamente durante el día, la bombilla puede funcionar durante 8 a 12 horas y se encenderá automáticamente después del anochecer. El ahorro de energía y la protección del medio ambiente pueden ahorrarle costosas facturas de electricidad.

☀️【8 Modos de Funcionamiento】Guirnalda luces tiene 8 modos diferentes para elegir: siempre encendido, parpadeando, flash rápido, flash lento, flash de onda, flash romántico, medio flash, brillo. Simplemente presione el botón "MODE" en la parte posterior del panel solar para seleccionar los 8 modos de iluminación que desee.

☀️【IP65 Impermeable】Luces exterior IP65 Impermeable, puede soportar diferentes condiciones climáticas cuando se usa en interiores y exteriores.es posible instalar o desmontar el producto muy fácilmente, incluso en un árbol, ya que el cable no crea nudos.

☀️【Servicio de Calidad】Antes de instalar la luz de guirnalda, retire la película protectora del panel solar y asegúrese de que el interruptor esté encendido antes de exponer el panel de carga al sol; Nuestros productos tienen una garantía de 2 años y un excelente servicio postventa. Si tiene alguna pregunta, puede contactarnos directamente por correo electrónico, le brindaremos el mejor servicio al cliente para garantizar su satisfacción.

Luz Solar Exterior con Sensor de Movimiento, Luces 144 LED Solares Exteriore, 3 Modos, 270º lluminación Focos Solares Exterior Impermeable Aplique Lampara Solar para Exterior Jardin (4pack) € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping

Amazon.es Features 【Iluminación súper brillante de gran angular de 270 °】144 luces LED potentes mejoradas e iluminación de gran angular de 270 °,cubre mucho más área de iluminación,que proporcionan una excelente iluminación de hasta 1400 lúmenes, lo suficientemente brillante para convertir la noche en día.Luz solar exterior adecuada para la iluminación de áreas amplias en jardines, patios, entradas de vehículos, terrazas, puertas de entrada, garajes, escaleras, cercas, etc.

【Luz Solar Impermeable IP65 y Durable】Estas lámparas solares tienen certificación IP65 a prueba de agua, están fabricadas en ABS de alta calidad, son resistentes al calor y pueden soportar todo tipo de condiciones climáticas adversas.La tecnología de batería mejorada y duradera de LECLSTAR puede extender la vida útil de al menos 2 años, que es de 2 a 4 veces mayor que la de otros productos de marca. Ya no es necesario comprar luces solares para exteriores todos los años.

【Sensor de Movimiento PIR Actualizado 2020】 El sensor de movimiento PIR de la luz solar exterior LECLSTAR puede detectar movimiento dentro de 270 °, 20-26 pies, y es más sensible que otros. Cuando venga alguien, se encenderá la luz. Después de que alguien se vaya durante 15 a 20 segundos, se apagará.

【3 modos de iluminación】144 led luz solar exterior 3 modos:1.Modo de brillo medio:Mantiene un brillo medio por la noche y se apaga automáticamente durante el día. 2.Sensor de luz tenue modo: Mantenga la luz tenue cuando no haya personas y conviértala en una luz fuerte cuando se detecte movimiento. Se convierte en luz tenue cuando la persona se va durante 15 segundos. 3.Modo de luz del sensor: La luz está apagada cuando no hay movimiento, la luz es de brillo total cuando se detecta movimiento.

【Lo que obtiene】 4 luces solares exteriores de 144 LED, 8 tornillos,Instrucciones de uso.⚡Garantía⚡Reembolso de 60 días, 24 meses de garantía y 24 horas de servicio postventa profesional: si tiene alguna pregunta, ☛Haga clic en [su cuenta]> [su pedido]> [problema de pedido]> [póngase en contacto con el vendedor].

Litogo Luz Solar Exterior 140 LED【4 Pack / 3 Modos】con Sensor de Movimiento, Luces LED Solares Exteriores 270º lluminación Focos Solares Exterior Impermeable Aplique Lampara Solar para Exterior Jardin € 26.99 in stock 2 new from €26.99

Free shipping

Amazon.es Features 【3 Modos de Iluminación】Nuestras lámparas solares LED para exteriores tienen 3 modos para elegir, puede elegir los modos que desee:1. Modo de brillo medio, encendido automático por la noche, apagado automático durante el día. 2. Modo de sensor de luz tenue, Luz tenue cuando no hay movimiento, brillo completo cuando se detecta movimiento. 3.Modo de luz del sensor, La luz está apagada cuando no hay movimiento, brillo completo cuando se detecta movimiento(Se recomienda usar este modo).

【Iluminación de gran angular de 270 °】Se actualizaron 140 potentes luces LED y una iluminación de gran angular de 270º.la luz solar exterior brinda un área de iluminación más brillante en comparación con otras lámparas solares exteriores. El modo no tenue ayuda a extender el tiempo de trabajo y la vida útil.

【IP65 a prueba de agua y luz duradera】Esta luz de pared al aire libre está hecha de material ABS duradero, y está diseñado para usarse al aire libre incluso en un día lluvioso u otras condiciones climáticas adversas.Coeficiente a prueba de agua IP65, con borde impermeable de dos capas puede soportar todo tipo de condiciones climáticas severas.

【Detector de movimiento con mejor PIR】La distancia del sensor de movimiento PIR es de 10-16 pies, ideal para el jardín, garaje, entrada de auto, puerto de entrada, patio trasero, etc.

【Lo que obtienes】 luz solar LED(paquete de 4); Manual de instrucciones; 4 tornillos; Garantía de devolución de dinero de 60 días, garantía sin preocupaciones de 1 año, servicio al cliente amigable las 24 horas.

Hepside Guirnaldas Luces Exterior Solar, [2 Pack] Luces Solares LED Exterior Jardin 12m 120 LED 8 Modos Guirnalda Solar Impermeable Decoracion para Terraza, Fiestas, Bodas, Patio, Jardines, Festivales € 15.99 in stock 1 new from €15.99

1 used from €15.20

Free shipping

Amazon.es Features 【120 luces LED de hadas solares】 Paquete de 2 luces de cadena alimentadas por energía solar con una longitud de luz de 12M y 120 LED súper brillantes. Es ideal para decorar sus jardines, porche, césped, dormitorio, patio, terraza, porche delantero, valla de flores, fiesta, etc.

【8 modos y batería de 800 mAh】 Elija el efecto de iluminación que prefiera y cree un ambiente romántico. Con una gran capacidad de batería que aumenta a 800mAh, esta luz solar solo necesita cargar de 6 a 8 horas y puede funcionar de 8 a 14 horas en la noche.

【IP65 a prueba de agua】 Tanto las luces de cadena como el panel solar es a prueba de agua IP65, lo hacen adecuado tanto para uso en interiores y exteriores, no se preocupe por cortocircuitos o daños porque manos climáticos.

【Fácil de dar forma】 Luces flexibles de hilo de alambre es fácil instalación. Se puede doblar en cualquier forma que desee. En la oscuridad, el cable se desvanece a invisible, y esconder alrededor de plantas, letreros, muebles y lo demás, dejando solo las luces brillantes.

【Lo que obtienes】 Paquete de 2 luces LED de 120 luces de cobre con energía solar, ofrecemos una garantía de devolución de dinero de 60 días, 1 año de garantía sin preocupaciones y servicio al cliente amigable las 24 horas. READ España 6-0 Alemania (resultado del partido)

Guirnalda Luces Exterior,Tomshine 7.62M Cadena de Luz,G40 Guirnaldas Luminosas de Exterior con 25 Blanco Cálido Bombillas,IP44 Impermeable para Jardín Trasero Fiesta Navidad(3 Bombillas de Repuesto) € 18.99 in stock 3 new from €18.99

1 used from €18.61

Free shipping

Amazon.es Features 【DISEÑO PERFECTO】: Diseñado con conexiones de extremo a extremo, puede conectar 3 hilos como máximo para cubrir un área grande.

【SEGURO Y CONFIABLE】: El fusible incorporado y el cable con certificación TUV garantizan la seguridad. Incluso con bombillas rotas o retiradas, las bombillas restantes continuarán encendiéndose.

【3 BOMBILLAS DE REPUESTO】: Proporciona 3 repuestos más en caso de que se dañen las bombillas durante el transporte a larga distancia, muy conveniente y fácil de usar.

【FÁCIL INSTALACIÓN】: Longitud total: 25 pies; intervalo de la bombilla: 12 pulgadas, longitud del cable: 6 pulgadas, fácil de colgar las luces de la cuerda donde lo desee con clip en cada portalámparas.

【APLICACIÓN AMPLIA】: Perfecta para crear un ambiente cálido para su jardín, patio trasero, patio, restaurantes en Navidad, bodas, fiestas, etc.

Luces Solares Led Exterior Jardin Impermeable IP67 focos solares exterior 12 LED Inalámbrico 2 en 1 Lamparas Solares para Piscina Cesped Jardín Patio Jardín Calzada Porche Pasarela(4 Paquetes) € 51.99

€ 44.19 in stock 1 new from €44.19

Free shipping

Amazon.es Features 【12 LED blanco frio Más Brillantes】 Luz solar de paisaje con 12 LED súper brillantes para lograr una iluminación mucho más brillante y un ángulo de iluminación de 120 ° más amplio, en comparación con 4-6 Luces LED de otras marcas.

【Instalación 2 en 1】2 instalaciones alternativas están disponibles según sus deseos. Puede pegarlo fácilmente en el suelo o montarlo en la pared con los tornillos incluidos. El ángulo ajustable se logra ajustando el tornillo de perilla para absorber mejor la luz solar.

【2 Modos de Iluminación】El modo de luz baja y el modo de luz alta se pueden configurar antes de una instalación fácil para satisfacer sus diferentes demandas, óptimo para Patio, Porche, Sendero, Cubierta, Patio, Jardín, Garaje, Entrada de Autos y más

【Impermeable IP67】El luz solar del césped está diseñado de forma única con la tecnología a prueba de agua IP67, garantiza 100% resistente al agua, resistente a los bosques y resistente al calor para soportar todo clima terrible. Mucho más duradero en comparación con otras luces con menor grado de impermeabilidad.

【Calidad Suprema Garantizada】Las luces solares de paisaje han obtenido patentes y certificaciones de apariencia emitidas por FCC, CE, ROSH.MSDS, UN38.3, etc. El reembolso completo de 90 días, la garantía de 24 meses y el servicio al cliente las 24 horas son Su garantía integral.

Luces Solares LED Exterior Jardin, JESLED Luces Solar de Tierra Luz para suelo Lámparas solares, 8LED, IP67, estanque y decoración de cubierta de camino (Blanco cálido, 8 Piezas) € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping

Amazon.es Features 【Panel solar eficiente】-la potente luz solar de 8 LED para exteriores con un color de luz cálida brillante pero suave. Utilizamos baterías de hidruro de níquel-metal con excelente rendimiento y alta eficiencia de trabajo como baterías de almacenamiento. 900mAh de gran capacidad. Puede iluminar durante 10-12 horas con solo 4-6 horas de carga. la lámpara de tierra solar muestra una luz blanca cálida súper brillante de 80 LM cuando funciona.

【Sensor de luz sensible inteligente】-Integrado en la luz del jardín del sensor de luz. Recolecta energía solar todo el día y se enciende automáticamente al anochecer y se apaga al amanecer. Ahorrar costos de electricidad y ser respetuoso con el medio ambiente. Las luces del jardín solar iluminarán los caminos más oscuros de su jardín por la noche.

【Impermeabilidad IP 67】- IP67 resistente al agua y ABS de alta resistencia lo hacen adecuado para uso en exteriores. Puede aislar efectivamente el agua y la niebla. Luces de tierra solares pueden funcionar bajo cualquier tipo de clima. La exquisita lámpara de trébol de la suerte puede incluso flotar directamente sobre la superficie del agua para iluminar y decorar su piscina por la noche.

【Fácil de instalar y usar】-Los focos de exteriores solares no requieren cables. Después del ensamblaje, instale las luces solares en el suelo usando postes de 68.5mm de largo que los hagan paralelos al suelo. lámpara solar compacta de jardín es impermeable y libre de corrosión. Perfecto para jardín, patio, césped, pasarela, sendero, terraza, paisaje, entrada, calzada, acera, piscina y camping. (Aviso: Antes de insertarlo en el suelo, por favor ponga el interruptor en "ON" en la parte posterior)

【Garantía del producto】- JESLED ofrece una garantía de 24 meses (12 meses de garantía para la batería) para estas luces de trébol de la suerte del jardín que simbolizan la felicidad. Ofrece soporte postventa 24/7, si hay alguna pregunta, no dude en contactarnos.

Guirnalda Luces Exterior Solar, Kolpop Cadena de Luces 26 Metros 240 LED, 8 Modos de Luz, Decoración para Navidad, Fiestas, Bodas, Patio, Dormitorio Jardines, Festivales, etc (Blanco Cálido) € 14.99 in stock 3 new from €14.99

Free shipping

Amazon.es Features ✅ [240 LED Blanco Frío]: 26 metros 240 LED son perfectas para la decoración de Jardín, balcón, fiesta de cumpleaños, en patio, celebración entre familiares y amigos.

✅ [Energy efficiency y conveniencia]: Alimentado por energía solar, no se requiere batería o cable adicional, trabajando hasta 10 horas después de la carga completa. Se ilumina automáticamente por la noche y apagado durante el día.

✅ [IP55 una prueba de agua y resistencia al calor]: la luz solar de Kolpop es resistente al calor y a la intemperie IP55, por lo que es perfecta tanto para uso en interiores como en exteriores sin preocuparse por la humedad ni por el mal tiempo.

✅[8 Modes de Trabajo]: Magníficos modos de iluminación que incluyen combinación, luciérnagas, olas, desvanecimiento, persecución, desvanecimiento lento, centelleo y encendido constante. Elige tus modos favoritos en función de las diferentes ocasiones

✅[Lo que obtienes]: 240 luces de LED de energía solar con cable de cobre, garantía de devolución de 30 días, 1 año de garantía sin preocupaciones, servicio de atención al cliente las 24 horas.

Luz Solar Exterior 100 LED, Lspcsw Focos Led Exterior Solares con Sensor de Movimiento Impermeable Ángulo 270º de Iluminación Luces Solares Led Exterior Jardin 4 lados【Actualizada 1000 Lumens】 € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping

Amazon.es Features 【3 Modos de Iluminación inteligente】: 1: La luz solar se encenderá automáticamente por la noche y se apagará automáticamente durante el día. 2: Cuando las personas se acercan a los 3-5 m, se encenderá automáticamente la luz tenue por la noche, y la luz brillante puede durar de 15 a 20 segundos. 3: Por la noche, cuando se detecta a alguien que pasa, la luz se enciende automáticamente; al salir del área de detección, la luz se apaga con un retraso de 15-20 segundos

【Iluminación gran ángulo】: La luz solar exterior puede proporcionar una iluminación eficiente de hasta 1000 lúmenes. El amplio ángulo de iluminación de 270 ° es una opción de iluminación ideal para jardines, garajes, entradas de vehículos, puertos de acceso, patios traseros, etc. En comparación con otras luces solares LED, esto puede mantener el tiempo de iluminación durante la noche y ahorrar más energía. Sin contaminación, ahorro de energía y protección del medio ambiente, seguro de usar.

【Puede funcionar de manera eficiente en entornos hostiles】: La luz solar exterior está hecha de material ABS duradero, tiene buena resistencia al calor y ha pasado la certificación IP65 a prueba de agua para garantizar que la luz pueda funcionar con normalidad y eficiencia independientemente de la lluvia, la nieve intensa o las altas temperaturas.La excelente mano de obra y los materiales de alta calidad hacen que tenga una larga vida útil y se pueda utilizar con confianza.

【Fácil de instalar】: 1.Elija un lugar que asegúrese de que el panel solar pueda absorber la luz solar 2. Instalar tornillos de plástico estándar en la pared, luego, usando tornillos de metal, fije la luz del sensor solar LED.3.Asegúrese de que la luz del sensor solar se instale dentro de los 3 metros de altura.4.Confirme que la dirección de instalación es correcta (El panel solar debe mirar hacia arriba y no hay ningún obstáculo que lo bloquee).

【Servicio postventa】: Proporcionaremos una garantía sin preocupaciones de 24 meses. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos, haremos todo lo posible para ayudarlo.

LED Luces Solar exterior Impermeables Luz,MMTX 3 Piezas jardín Luces de juego solar cambio de color Fibra óptica al aire libre decoraciones de fiesta para césped patio camino € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping

Amazon.es Features 【Paquete de 3】 Paquete de 3 luces de mariposas como adornos perfectos para jardines de animales, decoración artística de su jardín, césped, patio, sendero y pasarela, así como uno de los mejores regalos de inauguración de la casa para mujeres propietarias de casas.

【Powered Alimentado por energía solar】 Recargue durante el día e ilumine automáticamente durante la noche con el sensor de luz incorporado, no se necesita cable o electricidad adicionales para proporcionar energía. Se puede instalar fácilmente.

【Material de alta calidad】 El cuerpo exterior de la luz de cadena de Led está hecho de plástico duradero y acero inoxidable, se adapta a todos los tipos de clima, durabilidad, impermeable y resistente al calor, respetuoso con el medio ambiente.

【Changing Cambio multicolor】 Con 7 LED que cambian de color, perfectos para la decoración del patio exterior del jardín del jardín. La cuenta de cambio de color led ilumina un vívido paisaje de jardín con coloridas mariposas "voladoras" en las flores.

【Lights Luces solares para jardines de mariposas】 Estas luces de mariposas solares cuentan con un juego / juego / accesorios de hadas personalizados para el jardín, y excelentes regalos para el jardín de mariposas para mujeres propietarias.

Luces Solares para Exterior Jardín 4LED Easternstar, Lámparas Solares impermeable, Iluminación exterior solar, panel solar del acero inoxidable,Utilizado para escaleras,jardín,patio,pared(10 paquetes) € 56.99 in stock 1 new from €56.99

Free shipping

Amazon.es Features 【Version Nueva versión】: con un panel solar extendido (79x30 mm) y un ángulo de inclinación perfecto, las luces solares recogen más luz solar en el exterior. Los 4LED mejorados son más brillantes que otras luces solares para jardín de 3LED. Mayor eficiencia solar de hasta un 20% debido al silicio monocristalino, una carga solar más rápida en la luz solar directa.

【Batería personalizada】:Solar step lights include upgraded monocrystalline silicon solar panel and a 600Mah Ni-MH replaceable battery. They can absorb more free power from any bright source and convert energy into electric energy to light your way. Soft cool white light is safer for you to walk at night.

【Instalación sencilla】: luces solares alimentadas por el sol y cargadas a través del panel solar, no requiere cableado, simplemente atorníllelas a la superficie (tornillos incluidos)

【Impermeable】: Construcción de acero inoxidable sólido para soportar años de lluvia, nieve, hielo y viento

【Amplia gama de aplicaciones】:Perfecto para iluminar escaleras, caminos, paredes, cubiertas, jardines, césped, postes de cercas, etc. Perfecto para áreas donde no hay suministro eléctrico o espacios oscuros

Guirnaldas Luces Exterior Solar, 14m 140 LED Luces Solares Exteriores Jardin,8 Modos Cadena de Luces,luz de decoración impermeable para Navidad Arbol,Patio,Jardines,Terraza, Fiestas,Bodas,Festivales € 16.14 in stock 1 new from €16.14

Free shipping

Amazon.es Features 【Batería incorporada de 1800 MAH de capacidad súper grande】 Las luces solares de cadena LECLSTAR de 14 m tienen una batería incorporada recargable de 1800 MAH de alta calidad y un panel solar con una alta tasa de conversión solar, hasta el 20%. Puede funcionar durante 8-10 horas después de la carga completa . Ya no es necesario pagar las facturas de la luz.

【8 modos, encendido / apagado automático y función de memoria】 Estas luces de cadena solares pueden encenderse automáticamente por la noche y apagarse durante el día. Puede seleccionar 8 modos diferentes para satisfacer sus diversas necesidades presionando el botón de modo. Y el chip de memoria incorporado guarda la última configuración de modos, por lo que no es necesario restablecerlo nuevamente.

【Decoración interior y exterior】Luces solares para exterior jardin con cuentas de lámpara LED de 14M y 140 que pueden cubrir un área grande. La cadena de luz solar está hecha de alambre de cobre de alta calidad, que tiene buena flexibilidad y dureza. Puede doblarlo según necesite para decorar habitaciones, paredes, techos, jardines, balcones, techos o restaurantes y cafés. La iluminación de hadas también es la decoración perfecta para bodas o fiestas.

【Larga vida y resistente al agua IP65】 Las luces solares navidad exterior utilizan tres cables de cobre de alta calidad, y productos similares en el mercado solo tienen dos cables de cobre. Nuestras luces de colores no son fáciles de romper y tienen una larga vida útil. Estas luces de hadas son a prueba de agua IP65, por lo que puede usar estas luces de hadas para la decoración exterior.

【Garantía de dos años】 La satisfacción de nuestros clientes es importante para nosotros, por eso prometemos una garantía de devolución de dinero de medio año y una garantía de producto de 2 años.

Deco Express Luces Solares Led Exterior Jardin, Pack de 6 Antorchas Solares Exterior Con Efecto Llama, Lampara Solar Recargable, Decoracion Jardin Patio Terraza Fiestas € 20.99 in stock 1 new from €20.99

1 used from €18.47

Free shipping

Amazon.es Features ANTORCHAS SOLARES EXTERIOR EFECTO LLAMA --- Nuestras lámparas solares para jardín están diseñadas para producir un sorprendente efecto parpadeante imitando a una llama real. Estas antorchas solares son muy útiles para iluminar y decorar su jardín o cualquier espacio al aire libre, perfecto para crear un ambiente acogedor y cálido.

PACK DE 6 --- Cada caja contiene seis luces solares de jardín y cada antorcha consta de 3 partes: la linterna extraíble y bombilla de efecto de llama, el soporte principal y la estaca. Simple, fácil y seguro de instalar, no necesita energía eléctrica, simplemente colóquelo bajo la luz solar y una vez cargada se encenderá automáticamente.

SENCILLA INSTALACIÓN --- Estas luces solares son muy fáciles de montar. Coloque la antorcha en una posición donde reciba luz solar directa y cuando la lámpara no detecte luz se encenderá automáticamente. Nuestras luces led solares para exteriores están elaboradas con materiales resistentes al agua y son ideales para usar en jardines o patios. No requiere cableado ni baterías.

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO --- Nuestras antorchas solares Deco Express son ideales para ahorrar energía y dinero evitando así encender ningún fuego. Estas luces solares darán luz hasta 6 horas con una carga completa y se pueden utilizar para iluminar caminos, piscinas, terrazas o como decoración para cualquier espacio exterior.

DIMENSIONES --- La medida de la antorcha solar es de 7 x 7 x 50 cm. READ La consola KFC más poderosa de KFC incluye un gallinero incorporado

Hepside Luz Solar Exterior 350 LED [3 Modes/2 Pack]Focos LED Exterior Solares Luz Exterior con Sensor de Movimiento, Luces de Seguridad Inalámbricas Impermeable Luces Solares para Exterior Jardin € 25.99 in stock 3 new from €25.99

Free shipping

Amazon.es Features 【350 LED Luz Solar Exterior】La luz solar Hepside tiene 350 LED, y con cinco lados de iluminación, iluminación de 270 °, lo que proporciona una mejor iluminación y convierte los espacios oscuros en áreas llenas de luz. Tiene una pantlla protectora que cubre el LED, con un buen diseño para alargar su vida útil.

【3 Modos de Focos Solares】1. Modo de brillo medio, encendido automático por la noche, apagado automático durante el día. 2. Modo de sensor de luz tenue, Luz tenue cuando no hay movimiento, brillo completo cuando se detecta movimiento. 3.Modo de luz del sensor, La luz está apagada cuando no hay movimiento, brillo completo cuando se detecta movimiento(Se recomienda usar este modo)

【Luz Solar de Ecológico】Utiliza paneles solares avanzados y nuevas tecnologías para ahorrar más energía. El panel solar de alta eficiencia convierte la luz solar en energía eléctrica incorporada en una batería recargable, y luego las luz solares exterior se encenderán automáticamente por la noche.

【Luces de Seguridad Inalámbricas a Prueba de Agua】Esta lámpara de pared para exteriores está hecha de material ABS duradero y está diseñada para usarse al aire libre incluso en un día lluvioso u otras condiciones climáticas adversas, con borde impermeable de dos capas que puede soportar todo tipo de condiciones climáticas severas.

【Soporte postventa del 100%】 Puede obtener 2 packs focos led exterior solares y 2 tornillos; Un Manual; Ofrecemos garantía de devolución de dinero de 60 días, garantía de 1 año sin preocupaciones y servicio al cliente amigable las 24 horas.Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos, no dude en contactarnos, estaremos encantados de ayudarle.

Guirnalda Luces Exterior Solar, 12M 100 LED Cadena de Luces Solares Exteriores 8 Modos IP65 Impermeable Decoración para Navidad, Fiestas, Bodas, Patio, Jardín, Festivales (Blanco Cálido) € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping

Amazon.es Features 【Luces Solares para Jardín con 100 LED】: Guirnalda luces consiste en 100 mini LED, para una longitud total de 12M. Con constante de 360 grados de ángulo de visión que se iluminan en cada dirección, son perfectas para la decoración de Jardín, balcón, fiesta de cumpleaños, en patio, celebración entre familiares y amigos

【IP65 Impermeable】: Las luces solares de cuerdas están hechas de plásticos fuertes, lo suficientemente duras, no es fácil romperlas. Nuestra cadena luminosa solar es resistente a cualquier clima: incluyendo lluvia y nieve. Todos los componentes son impermeables IP65, lo que los hace adecuados para uso en interiores y exteriores sin riesgo de cortocircuito o daño meteorológico

【8 Modos y Brillo Ajustables】: Maravillosos 8 modos de iluminación, que incluyen combinación, luciérnagas, olas, desvanecimiento, seguimiento, desvanecimiento lento, centelleo y encendido constante. Elige tus modos favoritos en función de las diferentes ocasiones, que pueden crear diferentes estados de ánimo para su vida

【Fácil de Instalar】: Dos botones controlan, uno es para cambiar el modo, y otro es para encendido / apagado. No es necesario enchufarlo a la toma de corriente o batería, con un panel solar de alto rendimiento, las luces de cadena se pueden instalar fácilmente donde lo desee. Coloque el panel en un lugar que tenga suficiente luz solar, puede funcionar de 8 a 10 horas después de 6 a 8 horas completas de carga

【Decoración Romántica】: Esta cadena de luces solar se ilumina por la noche. También es un buen regalo para sus hijos, amigos y familias. La cadena de luces con 100 LED blanco cálido crea una atmósfera romántica para su habitación, terraza, jardín, cerca, escaleras, veranda, bodas, fiestas, árbol de Navidad, etc.

Tomshine Guirnalda Luces 10 m 80LEDs Blanco Cálido con Control Remoto para Jardines Fiesta de Navidad (blanco cálido) € 19.99

€ 14.44 in stock 2 new from €14.44

Free shipping

Amazon.es Features ❤【Diseño Especial de la Forma del Bulbo】: Friegue el bulbo esférico del diseño superficial, el diámetro es solamente 19 mm, Mini luz más suave del tamaño.

❤【Mando a Distancia】: Equipado con un ir de 13 teclas de control remoto, puede cambiar diferentes efectos de iluminación, el ajuste de la hora, ajustar el brillo de la luz.

❤【Ocho Efectos de Iluminación】: Incluyendo la combinación, en onda, secuencial, Slo glo, persiguiendo/Flash, lento se descolora, centelleo/flash, constante encendido, satisfaciendo le varias necesidades y traerle una variedad de disfrute visual.

❤【Decoración Maravillosa】: Usted puede adornar el comedor, jardín, boda, lugares con esta luz caliente estrellada de la secuencia blanca hermosa con 8 efectos de iluminación fascinadores vivos, experimentando la atmósfera romántica y caliente.

❤【Regalo Ideal】: El regalo más ideal para el cumpleaños, diversos festivales, sorpresa para sus amigos y familias. Impresionarlos con este presente dulce e ingenioso.

Guirnalda Luces Exterior Solar,Tomshine 50LED 6.9m Cadena de Luces bolas led decorativas,IP44 Impermeable 8 Modos,Guirnaldas Luminosas para Exterior,Interior,Jardines Fiesta de Navidad (Blanco Cálido) € 14.99 in stock 2 new from €14.99

Free shipping

Amazon.es Features 【Ahorro de energía y Larga Vida】Equipado recargable 800mAh batería y cargada por energía solar, puede proporcionar iluminación de aproximadamente 10 a 12 horas por la noche una vez completamente cargada, sin necesidad de enchufes o cables, iluminación ecológica y de bajo consumo.

【8 modos de iluminación】:Ocho tipos de modos de trabajo ajustables (combinación/En ola/secuencial/Slo glo/persiguiendo/Decoloración Lenta/ Centelleo/Constante en), perfectos para decorar su jardín, patio, fiesta, etc.

【IP44 Impermeable 】: IP44 resistente al polvo y al agua puede soportar diferentes condiciones climáticas tanto para uso en interiores como en exteriores.

【Decoración Maravillosa】: La luz de la cadena solar consta de 50 piezas de bolas LED de excelente calidad, para una longitud total de 6.9 m, es lo suficientemente larga para cumplir con los requisitos de decoración de bricolaje para su fiesta o en el jardín.

【Servicio Postventa de Calidad】: Ofrecemos un buen servicio post-venta. Si tiene algún problema, por favor contáctenos. Vamos a resolver para usted lo antes posible.

BOZHZO Luces Solares LED Exterior Jardin, Luces Solar de Tierra Luz para suelo Lámparas solares para jardín al aire libre con 8LED 8pcs Lámpara Solar Luz Exterior(Blanco Calido) € 25.99

€ 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping

Amazon.es Features 【Panel solar eficiente】Las luces solares absorben el sol durante el día y lo convierten en electricidad a través de un panel solar. La batería almacenada en una batería de 600mAh se encenderá por la noche. Para aumentar la eficiencia de conversión, el panel solar se amplía de 3 cm a 4,5 cm, por lo que el tiempo de iluminación es de 8-10 horas en verano y de 5-8 horas en invierno.

【Materiales duraderos】 El material exterior está hecho de acero inoxidable de alta calidad,pueden soportar un peso de 200 kg, No te preocupes por ser aplastado por autos o personas.La lámpara solar contiene un anillo de sellado a prueba de agua, la parte inferior es de material ABS, la clasificación de impermeabilidad es IP65 y es resistente a la lluvia. Pies estables de silicona. La vida útil de luz solar LED es de aproximadamente 10000 horas.

【Fácil de instalar y usar】Los focos de exteriores solares no requieren cables. Primero deslice el interruptor en la parte inferior del portalámparas a la posición ‘ON’, luego cruce los pies al mismo tiempo e insértelo en el panel solar. La luz de paisaje se enciende automáticamente por la noche o en la oscuridad y se apaga durante el día o en zonas iluminadas.

【Luces solar jardin】Luces solares Debido al led blanco incorporado, se puede utilizar como luz ambiental exterior decoracion jardin, las plantas son tan hermosas como el día y la noche. Se puede colocar en la terraza, macetas, debajo de árboles, arbustos, césped, no se preocupe, el desmalezador también puede pasar de forma segura. Si coloca luces solares, instálelo en un lugar con suficiente luz. No lo coloque a la sombra de un árbol, ya que esto afectará la recepción de la luz.

【Iluminación exterior focos solares】Las luces solares también se pueden utilizar como iluminación. Puede iluminar los senderos del jardín en la oscuridad o marcar rutas de conducción. El exterior de la casa es brillante y el ladrón no es fácilmente accesible. También puede iluminar las escaleras y el área de la piscina. Consejo: Si las luces solares que recibió no están encendidas, Intente cargarlos durante un día a plena luz del sol para restablecer la sensibilidad del sensor de luz.

Cadena de Luces, Qomolo G40 Exterior Guirnalda Luces Con 25 Bombillas Y 3 Bombillas de Repuesto, 30ft Cable, Decoración Luz Interior y Exterior para Patio, Jardín, Fiesta, Bodas, Navidad € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping

Amazon.es Features ▲【Longitud Total 9.2m (30 pies)】 La longitud total es de 9.2m (30 pies). la distancia desde el zócalo hasta la primera bombilla es de 2M, Distancia entre bulbos: 30cm. La potencia: 7W por bombilla.

▲【3 bombillas de repuesto adicionales】 El fusible incorporado y el cable con certificación CE garantizan la seguridad. La luz de la cadena está conectada en paralelo, lo que evita el fallo de la bombilla y la influencia de otras bombillas. Incluso si una bombilla se rompe, las otras funcionan bien. Con 3 bombillas de repuesto, puede reemplazar fácilmente la luz rota.

▲【Bonita decoracion】Con las bases de zócalo E12, cada guirnalda guinguette conectable se ilumina independientemente. Cada filamento de luces de globo de 25 cuerdas tiene conexiones de extremo a extremo, por lo que puede unir hasta 3 hebras para cubrir grandes áreas,Cree un ambiente cálido y encantador para su boda, fiesta de cumpleaños, cóctel o reuniones.

▲【Ocasión recomendada】Adecuado para árboles de Navidad, cercas, césped, terraza, paisaje, caminos, islas, jardín, bar, terraza, dormitorio, pared, ventana, piso, balcón, fondo, crean un ambiente agradable y cálido.

▲ 【Excelente Servicio】Cada producto está estrictamente controlado y embalado en una caja fuerte. Si tiene más preguntas, por favor contáctenos inmediatamente.

2 Packs, 5W LED Impermeable IP65, Luz de Paisaje al Aire Libre AC 85-265V Focos de exterior , de iluminación Para Calzada, Patio, Cesped, Pathway, Jardín (Verde) € 22.79 in stock 2 new from €22.79

Free shipping

Amazon.es Features Fabricado en aluminio fundido con lentes de cristal, completamente sellado y resistente al agua IP65 contra la corrosión, excelente rendimiento bajo todas las condiciones climáticas

5 chips LED de calidad, más brillantes y estables que los chips LED estándar; potencia de 5 W (500 lúmenes), mejor efecto de luz y una vida útil mucho más larga de hasta 20.000 horas

Voltaje de entrada: CA 85 – 265 V, cable fijo, sin enchufar y interruptor, cable de 10 pulgadas de largo para sus conexiones (viene con adaptadores rápidos)

Cuerpo compacto, fácilmente oculto en arbustos y plantas; soporte giratorio de 180 grados hacia arriba y hacia abajo, dirección de la luz ajustable, equipado con un soporte de púas para césped, fácil montaje

2 años de garantía. Ampliamente utilizado, ampliamente utilizado para exteriores, caminar, lavandería, pared exterior, parterres, jardines, villas, hoteles, lámparas de fotografía, terrazas, pond, cubiertas, barbacoas o banderas americanas, etc.

