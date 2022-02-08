¡Lwden tiene un reclamo gratis! “İstanbul’a dünya şampiyonu unvanıyla gideceğim”

Son dakika: Fenerbahçe’de Başkan Ali Koçun takımın baina getirmek iin biüik çaba sarf ettiği Alman hoca Joachim Lw, Alman basınına aklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerden teklif aldığı üia ılay ılili te ten dire dire dire direöö, ışıı ab ed edmesmesii d d dö öö b şşşşbilebilebileğğğğin sin yal sinyaliniini verd verd verdi.

“OLASI BIR BAŞARISIZLIK MAJIMI ZEDELER”

Sabah’ta yer alan habere gay, toma una foto del perfil vulgar de Joachim Löw en el asilo en büyk halinn; ‘a dünya şampiyonu unvanıyla gideceğim ve olası bir bşarszlık imajım zedeler.

KENDİ GÖZLEMCİ EKİBİNİ GETİRMEK İSTİYOR

Joachim Löw Fn Fenerbahçeye sunduğu şartlardan en önemlisi; Len Bu, U-11’d a takma kadar tim birimleri kapsior. Ayrıca kendi gizlemci ekibini getirmeyi şart koştu. Alman çaltırıcı, transfer de istiyor ancak biük bir bir deişim yanlısı deil. 5-6 nokta isimle takmın istenilen dizye geleceine inaiyor. Taraflar burada fikir birliine varamyor. Averigüe dónde están los trabajos de redacción publicitaria freelance bien pagados

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