Los 30 mejores Cartera Monedero Mujer capaces: la mejor revisión sobre Cartera Monedero Mujer

Kipling Creativity S, Cartera para Mujer, Gris (Steel Gr Metal), 14.5x9.5x5 cm € 29.00

Amazon.es Features Logotipo de Kipling.

Ligero, duradero y siempre práctico.

Repelente al agua.

Pomelo best Monederos Mujer Cartera de Mujer de Gran Capacidad de Cuero de Mujer con RFID Bloqueo Bolsos Largo de Mujer con Cremallera de Bolsillo y Borlas (Diseño 2) € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Amazon.es Features 【Excelente material】: Cuero de alta calidad de la PU, Forro: poliéster, Muy suave y confortable.

【Diseño】: Combinación de colores clásica, diseño simple, clásico y nunca pasado de moda.

【Tamaño】: 19,5 x 10,5 x 2,5 cm, adecuado para iPhone 8 Plus.

【Ocasión】: Monederos Mujer se puede usar en el Trabajo, Viaje, Compras,Cita,Fin de semana,Tambien puede como un regalo en Día de los Enamorados,Navidad, Dia de la madre ect.

【Garantia de servicio de satisfaccion】:Siempre estamos dedicados a proporcionar un buen producto y una experiencia de compra satisfactoria a los clientes,Si usted tiene cualquier problema con Monederos Mujer, póngase en contacto con nosotros,nos comprometemos a resolver su problema lo antes posible.

Lois - Cartera Estampada con Bordados para Mujer. Motivos Mandala Lona y Cuero PU para Uso Diario con Cierre Cremallera y Botón Comodísima Protección RFID 304416, Color Marron € 26.90 in stock 2 new from €26.90

Amazon.es Features Cartera grande para mujer de la nueva colección ATUK de la marca LOIS, diseñada y pensada para uso diario.

Para proteger tu dinero y tus tarjetas, el interior cuenta con un revestimiento RFID, esta tecnología no permite el acceso por radio frecuencias, tu tranquilidad está asegurada.

Exterior: Logo incrustado en bronce. Lona y Cuero PU, con bordados de motivos Mandala. Cierre con solapa y botón. Cierre principal con cremallera de deslizamiento suave.

Interior: Compartimento general con forro de nylon estampado. 15 compartimentos para tarjetas, dos de ellos traslúcidos para documentos. 3 compartimentos para monedas y varios, uno de ellos con cremallera individual. 2 compartimentos par billetes, uno de ellos con cremallera.. Vendido por TOPMALETAS

Medidas: 16 x 9 x 2 cm. Materiales: Cuero PU y Lona Bordada. READ Los 30 mejores Air Max Mujer capaces: la mejor revisión sobre Air Max Mujer

Cartera Cuero Mujer Bloqueo RFID Monedero Piel Mujer Grande con Muchos Bolsillos, Billetera Larga Mujer con Cremallera 26 Ranuras para Tarjetas, Carteras de Piel para Dama XXL (Gris) € 27.99 in stock 1 new from €27.99

Amazon.es Features Excelente Diseño: El tamaño de la cartera piel mujer es perfecto, muchas ranuras para tarjetas, bolsillo monedero amplio. Tiene apartado con cremallera y otro con botón a presión con lo que permite poner, monedas, billetes, tarjetas, móvil (sin Funda). Es un monederos grande con cremallera muy cómodo con gran utilidad a la hora de llevar cosas dentro de él.

Grande Capacidad: Billetero grande mujer tiene muchos compartimentos para tarjetas y billetero. 24 compartimentos para tarjetas de crédito, 2 espacios para de fotos, 6 compartimentos para billete de banco, 1 larga compartimento con la cremallera (el interior contiene 1 dividido compartimento para monedas con la cremallera).

Bloqueo RFID: Cartera rfid mujer tiene la tecnología RFID BLOCKING para la detección de tarjetas de escáner RFID, es un forro interno especial que evita el robo de datos de tarjetas de crédito o de débito, en la práctica es una seguridad adicional.

sTamaño: aprox 19,3 x 10,2 x 3,7 cm | peso: 245 g. Carteras grandes de mujer es muy elegante, tiene infinidad de compartimentos bien organizados, y espacio para más tarjetas de las que podrás tener. Viene presentado en una caja preciosa, ideal para regalo de Navidad, San Valentín, Madre, Aniversario.

Lujoso y Cómodo: Costuras perfectas, hechas de cuero real, tiene un tacto agradable y es espaciosa. la cremallera es muy resistente y billetera de cuero para mujer colores son muy vivos y bonitos. Si te gusta la monedero billetero grande mujer, este es el lugar para ti.

Cartera Mujer Mediana Bloqueo RFID Billeteras Mujer Piel Autentica con Cremallera, Gran Capacidad Billetera Monedero Mujer con Portafoto, Carteras Elegante Mujer con Correa Muñeca 13 Tarjetas (Azul) € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Amazon.es Features 【Múltiples Departamentos】13 compartimentos para tarjetas (2 de ellos transparentes), 6 Bolsillos abiertos para recibos y carnets etc, 1 compartimentos separados para billetes, 1 gran compartimento con cremallera para monedas. Este cartera mujer con monedero llama mucho la atención por su diseño práctico y elegante que es bastante de moda.

【Dimensiones】Longitud/anchura/altura: 14cm/9cm/3,5cm | Peso: 170 gramos, billeteras mujer con cremallera cubre completamente sus necesidades diarias. Caben muchísimas tarjetas, su recibos, identificación, tarjetas, efectivo pueden estar bien organizados.

【Regalos para Mujer】Cartera monedero mujer mediana viene presentado en una caja preciosa, monedero varios compartimentos, buen regalo para madres, tias, hijas, colegas, amigas, novias, en navidad, año nuevo, cumpleaños, graduación, etc.

【Elegant y Cómodo】100% cuero genuino, elegante y duradero, costuras perfectas, muy suave al tacto. Además tiene correa para la muñeca. Esta monedero mujer piel autentica elegante es la perfecta acompañante para cada salida, sea una salida de noche o una salida al laburo.

【Cartera de Seguridad Mujer】Cartera cuero mujer con monedero cuenta con tecnología de bloqueo RFID que impide el acceso no autorizado a los datos contenidos en las tarjetas de débito/crédito sin contacto (no tarjetas de acceso de seguridad) mientras que estas tarjetas se encuentran en el articulo cerrado.

Amazon.es Features ALTA CALIDAD: cuero de grano avanzado con acabado de cera, se siente lujoso y cómodo, que se verá aún mejor después de usarlo durante mucho tiempo. El hardware de color dorado, la cremallera resistente y las costuras detalladas en contraste iluminan la billetera

GRAN CAPACIDAD: el diseño de gran capacidad le permite a esta billetera guardar cómodamente su moneda, efectivo, tarjeta de crédito y otras cosas pequeñas.

TAMAÑO: Longitud: 18.8cm Altura: 9.8cm Grosor: 2.5cm

ACCESO FÁCIL: el estilo de cremallera larga está diseñado para que mantengas tu dinero en efectivo y un fácil acceso a las tarjetas que necesitas. ¡Mantente organizado en cualquier momento!

EMBALAJE DE CAJA DE REGALO: Es uno de los regalos más especiales para cumpleaños, aniversarios, día de la madre, Navidad y otras ocasiones especiales.

JOSEKO Cartera pequeña de Las señoras, Cartera de Cuero de la PU, Cartera Colgante del Conejo Lindo, Cartera de la Multi-Ranura, Cartera del Enrejado € 13.99 in stock 3 new from €13.99

Amazon.es Features ❤Material y calidad: cuero PU, cierre de cremallera y cerrojo; Suave y duradera; Cremallera con colgante elegante, hermoso y hermoso corazón; El hardware Gold garantiza la durabilidad de la cremallera durante diez años y protege su tarjeta de identificación, tarjeta de crédito;

❤Dimensiones: 4.7''x 0.7''x 3.5 '' / 12cm x 1.8cm x 9cm (L x W x H), Peso: 90.0 g / 0.2 lb;

❤ Estructura: hay 4 ranuras para tarjetas, 1 ventana de fotos, 1 bolsillo con cremallera para monedas / cambios, un bolsillo principal para el recibo, decoración con colgantes de borlas de metal en forma de corazón;

❤Girls Wallet: Cinco colores para elegir: negro, rosa, azul; Adecuado para mujeres de todas las edades. Puede ser un regalo para usted, su familia, su novia, se sorprenderá y será lindo, traiga un buen día;

❤Sale Support: nuestro producto tiene una inspección de calidad estricta. Si hay algún problema de calidad cuando lo obtenga, por favor, contáctenos, estaremos encantados de ayudarle a resolver el problema. Su satisfacción y amor es nuestro mejor estímulo. Cualquier pregunta sobre nuestros servicios al cliente, bienvenido a sugerir, gracias!

Visconti Monedero de Cuero de Mujer Bifold Rio Monedero combinación de Cuero (CD22 (Blk Multi) € 38.95 in stock 1 new from €38.95

Amazon.es Features Monedero atractivo y bien equipado de cuero blando de alta calidad

Tamaño: 8 x 14 cm

Compartimentos: -16 compartimentos para tarjetas de crédito -2 compartimentos transparentes para fotos - 1 compartimento grande para billetes -2 compartimentos abiertos -1 compartimento para monedas con cremallera dividido en 2 con una cremallera interna

Cierre/revestimiento: Cremallera y botón a presión / Cuero + tela con marca Visconti

El monedero se suministra en una caja de regalo

Cartera de Mujer - UTO Monedero Corto Adorno Hoja Colgante Cartera Minimalista con Bolsillo de Cremallera para Monedas Pale Mauve_ € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Amazon.es Features Materal: Suave cuero sintético con diseño de cierre a presión, seguro y fácil de usar.

Cómodamente Mantiene tu carnet de identidad/monedas/papel monedas. Es un regalo muy bien para su niña, esposa, novia.

Cremallera lisa y tecnología de costura aerodinámica.

6 ranuras para tarjetas, incluyendo 1 transparente ranura plástica de identificación. 1 sección de billete y 1 bolsillo con cremallera.

Dimensiones - 4.45"(11.3cm)L x 1.06"(2.7cm)An x 3.86"(9.8cm)Alt. Peso: 100g.

UTO Cartera RFID de Mujer Monedero Largo Moda Diseño Lazo Patrón Lindo Plegable con Bolsillo para Monedas Rosa € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Amazon.es Features Materal: Suave cuero sintético con diseño de cierre a presión, seguro y fácil de usar.

Gran capacidad gracias a 13 ranuras para tarjetas, incluyendo 2 ranuras de plástico transparente. 2 secciones de billetes completos, 2 compartimentos para teléfonos de 5,5 "y 1 bolsillo con cremallera para monedas / artículos privados.

RFID: El RFID protege eficazmente sus datos importantes y evita que los lectores RFID escaneen sus tarjetas de crédito, tarjetas de débito, información bancaria, tarjetas inteligentes, licencias de conducir RFID y otras tarjetas RFID. ¡Protéjase contra el robo electrónico con esta billetera RFID!

Regalo perfecto para las muchachas adolescentes / madre / esposa / novia.

Dimensiones (CM): 19.5cm L x 3.7cm Ancho x 10.2 Alto; Peso: 210g.

UTO - Cartera RFID Larga de Mujer Monedero Billetera con Cremallera Gran Capacidad para Tarjetas Burdeos € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Amazon.es Features DIMENSIONES: 18.5cm x 3cm x 10.2-20.8cm.

Contiene cómodamente sus tarjetas de crédito / DNI / facturas / chequera / maquillaje / móvil de 5.5" y menos, como iPhone 8 plus/7 plus/8/7/6s/6/X, HTC 10, LG G5/G2/K3, Sony Xperia XZ/Z5.

Mantiene cómodamente sus tarjetas de crédito/tarjeta de identificación/facturas. Regalo perfecto para niñas adolescentes/madre/esposa/amiga.

¡Detenga el robo de RFID desde hoy! SEGURIDAD DE PRIVACIDAD: UTO Tarjeta de Crédito Monedero está equipada con tecnología Avanzada RFID SEGURIDAD, protege sus valiosos datos, bloquea los lectores RFID de sus tarjetas de crédito, tarjetas de débito, información bancaria, tarjetas inteligentes, licencias de conducir RFID y otras tarjetas RFID.

Material: Cuero de PU

ROULENS - Cartera de Piel con Cremallera para Mujer (Rojo) € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Amazon.es Features 100% piel auténtica: la cartera está hecha de 100% cuero genuino de alta calidad, impermeable y resistente a los arañazos con diseño clásico y vintage.

Diseño funcional: 13 ranuras para tarjetas, 3 bolsillo con cremallera, 1 bolsillo para teléfono celular, 1 bolsillo para monedas, 1 bolsillo para billetes, 1 ranura para recibos, 1 ventana de identificación, 2 ranuras para tarjetas SIM/SD.

Protección RFID: Esto garantiza que ninguna persona no autorizada pueda oler alrededor de su cartera y robar su información personal para usar en su contra.

Atención al cliente: Si por cualquier razón no te encanta nuestra cartera. Simplemente devuélvelo, y le devolveremos cada centavo (o lo reemplazaremos, si hay un problema) no tienes riesgo de intentarlo. Usted recibirá los productos y servicios de alta calidad.

Regalo sorpresa: esta cartera de diseño retro con cremallera es de todas las edades, sería una gran opción de regalo para tu esposa, madre, novia, hija o amigas en cualquier día especial. READ Los 30 mejores Nike Zoom 2K capaces: la mejor revisión sobre Nike Zoom 2K

Tous Andrea Dubai Saf, Cartera para Mujer, Plateado (Tri Plata 495970060), 13x11x2.5 cm (W x H x L) € 55.00 in stock 5 new from €55.00

Amazon.es Features Precio mínimo ofrecido por este vendedor en los 30 días anteriores a la oferta: 49€

TEUEN Cartera Mujer Piel Autentica Pequeña Billetera Monedero Mujer con Muchos Bolsillos, Bloqueo RFID Billetero Cremallera Mujer con Cadena, Monedero Cuero Mujer 16 Ranuras para Tarjetas (Rojo) € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Free shipping Check Price on Amazon

Bloqueo RFID: Cartera mujer con monedero tiene un sistema de seguridad para evitar la copia de datos de tarjetas mediante RFID. Blindaje de frecuencia RFID 13,56 MHz probado por un instituto independiente. Tarjetas con chip NFC están protegidas contra la lectura.

Perfecto para el Bolsillo: 9cm x 12cm x 3cm. Tamaño ideal para en el bolsillo del pantalón. Biker cartera para mujer con cadena (ca. 26 cm) es extremadamente práctica, durable y resistente. Monedero mujer cremallera con cadena de seguridad desmontable, es bastante robusta, protege tus objetos de valor.

Regalo Perfecto: Billeteros de mujer con cremallera viene con una preciosa caja de regalo, buen regalo para madres, tias, hijas, colegas, amigas, novias, en navidad, año nuevo, cumpleaños, dia de la madre, graduación, san valentín o aniversarios.

Lujoso y Cómodo: Manufacturada con cuero autentico de primera calidad, costuras perfectas, muy suave al tacto y seguro. Billeteras mujer pequeñas mantenga sus tarjetas, efectivo, monedas, notas, recibos bien organizados.

Tommy Hilfiger Poppy Lrg Za Wallet, Cartera para Mujer, Azul (Tommy Navy), 2x10x19 cm (W x H x L) € 49.90 in stock 6 new from €49.90

Amazon.es Features Part Number AW0AW04282 Model AW0AW04282 Color Azul (Tommy Navy) Is Adult Product Size 2x10x19 cm (W x H x L)

Tous Amanda Dubai Saf, Cartera para Mujer, Plateado (Tri Plata 495970063), 18x11x2.5 cm (W x H x L) € 65.00

€ 59.23 in stock 4 new from €58.90

Amazon.es Features Precio mínimo ofrecido por este vendedor en los 30 días anteriores a la oferta: 64.98€

Hill Burry Cartera de Cuero para Mujer | Billetera - Monedero de Cuero Genuino con Aspecto Vintage | Mujeres - Hombre | XXL Largo Grande Capacidad (Rojo) € 49.90 in stock 1 new from €49.90

Free shipping Check Price on Amazon

✔ Elegante, hecho de cuero genuino de alta calidad | Cuero real | Titular de la billetera / tarjeta de crédito | cartera

✔ Amplio espacio para billetes | Monedas | Tarjetas de credito | Tarjetas de visita | Tarjetas de credito | Documentos | Esta billetera grande tiene mucho espacio para efectivo, licencia de conducir, tarjeta de identificación y una variedad de tarjetas de crédito y tarjetas de visita.

✔ El Carteras está hecho de cuero vintage genuino cómodo y "suave" | Formato práctico para el bolsillo del pantalón.

✔ Dimensiones perfectas | 17.5x11.5x2.5 cm (LxAxP) | Práctico: mucho espacio de almacenamiento | Cartera de cuero | Apto para todas las tarjetas de crédito

Vendimia Cartera de Cuero para Mujer, OB OURBAG Monederos Largo de Mujer Billetera Grandes Cartera del Embrague Titular de la Tarjeta de Crédito Regalo Mujer € 17.99 in stock 3 new from €17.99

Amazon.es Features ❤Material y calidad:La monederos mujer está hecha de una materia duradera de cuero, que tiene gran resistencia y ductilidad. Además, a través de una artesanía refinada, cada exquisita mano de obra hace que los monederos mujer sean más elegantes y lujosos.

❤Dimensiones: 7.48 x 1.18 x 3.93 pulgadas. Es multifuncional con muchos temas prácticos. Deje un error de medición de 1-2 cm ya que el tamaño se mide a mano.

❤Gran capacidad: Carteras de Mujer ofrece 6 ranuras para tarjetas de crédito, 2 bolsillos de billetes, 1 bolsillo con cremallera, dinero en efectivo, tarjetas y otras cosas pequeñas.. Además, diseñado con bolsillo para monedas, es muy conveniente que guarde sus tarjetas y dinero.

❤Perfectamente empaquetado para hacer un gran regalo: La mujer billetera está envuelta perfectamente y en una caja. Para los hombres, es un magnífico regalo para sus novias o madres. Para las damas, también es un regalo perfecto para ellos.

❤Garantía de calidad: En este período, si tiene alguna pregunta o problema con sus productos, póngase en contacto con nosotros y estaremos encantados de ayudarle.

Pepe Jeans Eighties Cartera Azul 10,5x9x2 cms Piel Sintética € 25.00

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Cartera de 10,5 cm x 9 cm x 2 cm fabricada en piel sintética

Tres ranuras para carnets o tarjetas, un bolsillo para monedas y un compartimento para los billetes, papeles y tickets

Tamaño ideal para llevarlo en todo tipo de bolso, grande o pequeño

De joumma bags

Eastpak Crew Single Monedero, 13 Cm, Azul (Triple Denim) € 20.00

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Varios compartimentos interiores y traseros para guardar dinero y tarjetas

Altura: 9.5 cm, Ancho: 13.5 cm

Altura: 9.5 cm, Ancho: 13.5 cm

Fabricada 100 % en poliéster y con un tacto vaquero

Desigual Mone_Azabache Mini Zip, Travel Accessory- Bi-Fold Wallet para Mujer, Blanco (Blanco), 2x9x15 cm (B x H x T) € 32.33 in stock 6 new from €32.33

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Desigual

Censhaorme Vintage Leather Cera de petróleo Corta de Las Mujeres Carteras Pequeños Lindo Monedero Tarjeta Monedero del Bolso Femenino Holder € 11.29 in stock 1 new from €11.29

Amazon.es Features La Cera de aceite es pequeña, pero aún puede contener todos los elementos esenciales con el almacenamiento increíble.

También es un regalo de vacaciones muy popular a tus amigos o la persona que amas para el día de Navidad, Día de la Madre, Día de San Valentín y más.

La cartera no sólo es perfecto para los paseos diarios, tiendas y travling, pero también es muy resistente y elegante.

La cartera a corto femme está diseñado para mantener el dinero, cheques, monedas, llaves, tarjetas, fotos, identidad, tarjetas de crédito, dinero en efectivo, Costas, ceceipts, cupón, etc.

Hay 6 ranuras para tarjetas, 1 ranura ID, 2 bolsillos con cremallera en efectivo, 1 pocket.The billetera corta cosecha puede ajustarse a su mayor necesidad.

VBIGER Cartera Larga para Mujer Cremallera con Cepillo antirrobo de Moda PU Oficina € 13.99 in stock 4 new from €13.99

Amazon.es Features ☆Bloqueo RFID: tanto la cremallera de alta calidad fabricada con herramientas duraderas como el delicado cierre a presión ofrecen una garantía más segura para sus artículos. Además, al adoptar la tecnología de bloqueo RFID, el monedero de mujer protege eficazmente del robo de la información de las tarjetas.

☆ Gran Capacidad: incluye una bolsa para tarjetas de 11 posiciones para almacenar diferentes tarjetas, una bolsa para guardar sus fotos favoritas, un bolsillo para guardar el dinero en efectivo en orden y un bolsillo para guardar cómodamente monedas, llaves y un teléfono móvil.

☆ Diseño elegante: con doblez detallada, este monedero de cuero es moderno y especial. Si lo lleva para asistir a fiestas, banquetes u ocasiones similares, se verá elegante y a la moda.

☆ Material Superior: PU duradera hace que la superficie sea delicada para una sensación de suavidad y comodidad. Como el bolso de las mujeres tiene un cierre a presión, el monedero de las mujeres es práctico para poner los artículos y sacarlos.

☆ Amplia Aplicación: esta bolsa es apropiada para ir de compras, salir, viajar en su vida diaria, entre actuaciones de moda y de fáciles de combinar.

Shagwear Monederos para Mujeres jóvenes diseños: (Guitarra/Guitar) € 26.95

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features ★ EL REGALO PERFECTO ★ Las billeteras SHAG-WEAR son uno de los regalos especiales que PUEDE TRATARSE A USTEDES Y SUS QUERIDOS para cumpleaños, aniversario, día de la madre, Navidad o cualquiera de sus ocasiones especiales. ¡SERÁ APRECIADO! ¡Usted y sus seres queridos se lo merecen!

★ SHAG-WEAR UNA MARCA QUE CUENTA UNA HISTORIA ★¡Mantén tu dinero seguro y al mismo tiempo muestra tu personalidad con este estilo único y colorido! Los diseños únicos y hermosos de SHAG-WEAR fueron creados teniendo en cuenta los detalles y la individualidad. Hay algo para todos cuando se trata de carteras y bolsos SHAG-WEAR. ¡Así que prepárate para ser felicitado donde quiera que vayas! ¡Únete a los cientos de miles de fanáticos de SHAG-WEAR hoy!

★ Carteras y monederos de alta calidad ★ SHAG-WEAR están hechos completamente de materiales de primera calidad. El "cuero" vegano es apto para animales. Tienen cremalleras de alta calidad y cierres magnéticos para asegurarse de que sus pertenencias permanezcan siempre en su lugar.

★ DISEÑADO PARA UNA FUNCIÓN Y ESTILO DE CALIDAD ★ SHAG-WEAR Las billeteras modelo grandes son del tamaño perfecto 18.7 X 9.5 X 3 cm (LxWxH) para las mujeres que lo son todo. Tienen 11 ranuras para tarjetas + 1 portafotos + 3 compartimentos para notas + compartimento para monedas dividido con cremallera. ¡Es una billetera espaciosa para adaptarse a todo lo que necesita y más!

★ DIMENSIONES Y PESO ★ 18.7'L x 9.5'W x 3'H cm (7.4 x 3.75 x 1.2 pulgadas) y 160 g de peso, solo el tamaño de una billetera que simplemente puede sostener en su mano o poner en su bolso. Características: 11 ranuras para tarjetas, 1 portafotos / identificación, 3 compartimentos para notas, 1 compartimento para monedas dividido con cremallera. READ Los 30 mejores Clean And Clear capaces: la mejor revisión sobre Clean And Clear

styleBREAKER Monedero con Motivo de Flores étnicas y floración, diseño Vintage, Cremallera, Mujeres 02040040, Color:Azul Oscuro-Azul-Fucsia € 17.95 in stock 1 new from €17.95

Amazon.es Features sTamaño: aprox 19 x 10 x 2,5 cm

muchos compartimentos para tarjetas, documentos y dinero

cremallera circular

JOSEKO Cartera Mujer Pequeña, Billetera Corta de Las Señoras Titular de la Tarjeta Monedero Lindo Multi-Ranuras Bolse Cuero PU Delgado con Borlas en Forma de Corazón Colgante de Regalo Señoras Niñas € 12.99 in stock 3 new from €12.99

Amazon.es Features ❤Material y calidad: cierre de cremallera, cuero de PU y cerrojo; Suave y durable Cremallera con corazón elegante, hermoso y hermoso; El hardware de oro garantiza la longevidad de la cremallera durante diez años y protege su tarjeta de identificación, tarjeta de crédito.

❤Dimensiones: 3.74 '' x 0.79 '' x 4.84 '' (L x A x H). Mantiene cómodamente sus tarjetas de crédito / tarjeta de identificación / billetes / monedas.

❤Estructura: hay 4 ranuras para tarjetas, 1 ventana para fotografías, 1 bolsillo con monedas con cremallera / cambios, un bolsillo principal para factura y una decoración para el corazón y la borla.

❤Color: Cinco colores para elegir: negro, rojo, rosa, púrpura, gris; Regalo perfecto para niñas adolescentes / madre / esposa / amiga.

❤Soporte de venta: Nuestro producto tiene una estricta inspección de calidad. Si hay algún problema de calidad cuando lo obtiene, póngase en contacto con nosotros, estaremos encantados de ayudarle a resolver el problema. Su satisfacción y amor es nuestro mejor aliento. Cualquier pregunta sobre nuestros servicios al cliente, bienvenido a sugerir, ¡gracias!

Tous Dubai Saf, Cartera para Mujer, Multicolor (Bronce Topo 695930008), 13x11x2.5 cm (W x H x L) € 55.00 in stock 1 new from €55.00

Amazon.es Features Sin asa ni correa

Billetera s; dubai saf; bronce-topo

Certificado autenticidad tous

Lois - Cartera Billetero Tarjetero Monedero Triple de Mujer con asa de Mano, Cremallera y 3 Compartimentos. Protección RFID. Lona Estampada Floral y Piel sintética 304319, Color Azul € 26.90 in stock 2 new from €26.90

Amazon.es Features Cartera Billetero Tarjetero Monedero de la firma Lois. Cierre con cremallera. Con asa de mano adicional.

En esta nueva colección, Lois incorpora el sistema RFID PROTECTION para asegurar tu dinero y tu tranquilidad.

Forro interior estampado. Bolsillo interior con cremallera. Base reforzada.

Revistimiento interior con forro de nylon. Muy práctico ligero y cómodo. Costuras y materiales de alta calidad. Vendido por TOPMALETAS

Medidas: 17,5 x 9 x 3 cm. Materiales: Lona Estampada, Piel sintética Polipiel.

Tommy Hilfiger Johnson Mini CC Flap Coin Pocket, Cartera Unisex-Adult, Negro (Black), OS € 59.66 in stock 6 new from €58.90

Amazon.es Features Material interior poliéster

Material exterior cuero

Adecuado para hombre y mujer

Tamaño S

Color negro

Kipling Creativity L, Monedero para Mujer, Negro (True Black), 18.5x11x5 cm € 26.90

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Dreifach unterteiltes Hauptfach mit Erweiterungsfalten

Innenfach mit zusätzlichem Reißverschluss

Schlüsselanhänger mit Kipling Plüschaffen

Runde Kipling Logo-Applikation auf der Vorderseite

Ancho: 18.5

