Los 30 mejores Limpiador De Puntos Negros capaces: la mejor revisión sobre Limpiador De Puntos Negros

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Limpiador De Puntos Negros?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Limpiador De Puntos Negros del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



succionador de puntos negros - limpiador de poros facial quita espinillas, luz azul 3 potencia succión 4 cabezales aspiración € 19.99

€19.99

Amazon.es Features 【Efectivo limpiador de poros y puntos negros】 La limpiador de poros y puntos negros utiliza tecnología de vacío para succionar los puntos negros y tiene 3 niveles que se pueden ajustar libremente según la sensibilidad de su piel. Puede limpiar eficazmente los puntos negros, el aceite y los puntos blancos, las espinillas, relajar la piel y mantener la belleza.

【3 niveles de succión y 4 sondas de succión 】3 diferentes niveles de succión potentes adecuados para diferentes tipos de piel para lograr una limpieza profunda genuina. El nivel 1 es adecuado para pieles sensibles y secas, los niveles 2-3 son adecuados para pieles neutras y pieles mixtas y grasas. 4 sondas reemplazables están diseñadas para diferentes condiciones de la piel, tales como: limpiar la espinilla, eliminar la grasa de la piel, reducir la piel muerta y las líneas finas.

【puntos negros limpiador Con luz azul 】: nuestro succionador de puntos negros está equipado con luz azul que puede inhibir la secreción de aceite, reducir la inflamación y eliminar el bacilo del acné. También es capaz de calmar y calmar la piel y ayudar a cerrar los poros después de limpiar el rostro.

【Recargable y portátil limpiador de poros facial 】3 lalimpiador de poros y puntos negros tiene una batería recargable USB incorporada, una sola carga admite un tiempo de espera superior. Puede verificar el nivel de succión y la energía de la batería en la pantalla LED. El limpiador de puntos negros está diseñado para la limpieza facial diaria, adecuado para viajar y cómodo de llevar, también es una opción muy sabia como regalo.

【Lo que obtendrá】limpiador puntos negros y espinillas x 1, cabeza reemplazable x 4, herramientas de acero inoxidable para remover espinillas x 5, cable de carga USB x 1, manual del producto x 1. Contáctenos si tiene problemas con este limpiador espinillas puntos negros cara.

Limpiador de Poros Eléctrico con 4 Cabezales de Boquilla y 4 Modos de Succión, Eliminador de Espinillas, Succionador de Puntos Negros, Extractor de Poros Negros y Acné, para Todo Tipo de Piel € 49.99

€ 25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Limpieza Efectiva de los Poros】puntos negros limpiador utiliza la tecnología de vacío para proporcionar una succión fuerte y efectiva, eficiente quita puntos negros y espinillas, limpia poros y puntos ,mantener la piel fresca y hermosa de la Cara

【Seguro y Cómodo】a diferencia de los métodos más duros de eliminación de puntos negros, como extrusión o raspado, el eliminador de puntos negros utiliza una fuerza de succión suave para eliminar la suciedad, el aceite y los residuos de los poros. No causa enrojecimiento, irritación o daño en la piel, lo que la convierte en una opción segura y efectiva para limpiar la grasa de la piel facial

【Succión de Nivel 4】 limpiador facial electrico tiene cuatro modos de succión diferentes para tratar diferentes problemas de la piel, que se pueden ajustar con flexibilidad de acuerdo con la situación de su propia Cara. Al mismo tiempo, está equipado con cuatro cabezas de boquilla reemplazables para limpiar diferentes áreas de la Cara, quitar puntos negros,cuidado facial mujer

【Pequeño, Ligero y Fácil de Llevar】 el extractor de puntos negros es pequeño y ligero, se puede poner fácilmente en el bolso de la mujer, es muy portátil durante el viaje y es una buena opción para regalos para familiares y amigos

【Batería de Larga Duración】la aspiradora de poros contiene una batería recargable de iones de litio, que se carga con un cable de carga USB y se puede usar continuamente durante hasta 120 minutos después de la carga completa

LANBENA Blackhead Remover Nariz Tiras, Eliminación de espinillas, Peeling Off natural Cara Limpieza profunda de poros con 60 hojas de papel € 9.99

€ 8.99

Amazon.es Features 【Eficiencia principal】Máscara nasal exfoliante con fórmula mejorada de aloe vera con función única de absorción y limpieza fuerte, limpieza profunda, eliminación de puntos negros y acné, reducción de poros.

【Ventajas únicas】 En comparación con la máscara de puntos negros habitual, estas tiras nasales son suaves, pueden eliminar los puntos negros de manera efectiva y no dañan la piel.

【Ingredientes superiores】La máscara contiene ácido hialurónico que puede llenar la piel con humedad, también agrega esencia de aloe vera, con buena absorción, efecto hidratante, la piel se ve más elástica y radiante.

【Fácil de usar】 La máscara para eliminar puntos negros es adecuada para todo tipo de piel. El diseño portátil es ideal para viajar, fácil de transportar y satisface sus necesidades en cualquier momento.

【Aviso】Esta mascarilla para puntos negros es un líquido, pero se cuajará por debajo de los 75 ℉, así que coloque la botella en agua tibia durante un tiempo antes de usarla. Sólo para uso externo. Pruebe el producto en sus manos antes de usarlo en la cara si tiene piel sensible.

NIVEA Tiras Limpiadoras Anti Puntos Negros (8 unidades), limpiador de poros para eliminar puntos negros e impurezas de forma rápida y cómoda, tiras de limpieza facial € 5.95

€ 4.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Limpieza rápida – Este limpiador NIVEA quita espinillas y puntos negros, y elimina los restos de suciedad y maquillaje de forma rápida, cómoda e indolora.

Diferentes diseños – Aptas para todo tipo de piel, estas tiras NIVEA tienen diferentes diseños que se adaptan a la frente, la nariz y la barbilla.

Tejido suave – Estas tiras quita puntos negros refrescan la piel y están elaboradas con un tejido suave que se adapta a las irregularidades del rostro.

Esencia a limón – Enriquecidas con ácido cítrico, estas tiras antipuntos negros purifican, limpian y relajan la piel, dejando una agradable esencia a limón.

Contenido del envío – NIVEA Tiras Limpiadoras Anti Puntos Negros, eliminan las impurezas del rostro y liberan los poros obstruidos, uso una vez por semana, 8 unidades, tiras.

Tratamiento Facial Acero Inoxidable - Para Eliminar Facial Antiacné Tratamiento Facial Antiacné De Acero Inoxidable Eliminar Puntos Negros De Acero Inoxidable Puntos Negros Kit Para Eliminar € 6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【MULTIFUNCIONAL 9 EN 1】: Este removedor de eliminar puntos negros de acero inoxidable con 9 herramientas puede eliminar fácilmente puntos negros, espinillas, puntos negros, manchas, puntos negros en la frente, las mejillas, la nariz y la barbilla, manteniendo su rostro limpio y hermoso de manera efectiva.

【Seguro y protegido】: Apretar con los dedos para eliminar los puntos negros o las espinillas puede causar contaminación e inflamación. El uso de nuestro extractor de comedones de acero inoxidable puede tratar puntos negros o espinillas de manera higiénica, confiable, sin dolor y sin riesgo de infección. Es más seguro usar desinfectante con alcohol antes y después de usar el extractor de eliminar puntos negros de acero inoxidable.

【Regalos】: Este removedor de espinillas de acero inoxidable, material 100% seguro y de alta calidad.El puntos negros kit para eliminar tiene un diseño antideslizante para que pueda controlar mejor la presión durante el uso y evitar daños en la piel.Viene con una caja de almacenamiento, fácil de transportar .Una excelente opción para salones de maquillaje profesional, salones de belleza y uso doméstico personal.

【Adecuado para todo tipo de piel】: Nuestro extractor de tratamiento facial acero inoxidable es adecuado para todo tipo de piel.Con este kit de tratamiento facial acero inoxidable, puede deshacerse de las espinillas y el acné y obtener una piel suave fácilmente. Un pequeño regalo muy práctico para ti y tus amigos.

【Garantía de servicio】: Su satisfacción es nuestra prioridad. Si no está satisfecho con nuestro producto o tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos. Responderemos dentro de las 24 horas. READ Coronavirus en Catamarca: hoy se han reportado 24 casos - el Ancosti

VOYOR Eliminador de Espinillas Limpiador de Poros de Succión por Eléctrico BR410 € 26.99

€ 21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Limpieza profunda para los poros - Elimine eficazmente las el aceite, las impurezas y el en los poros grandes obstruidos.

3 niveles de fuerza ajustables - Puede ajustar fácilmente los niveles de succión más apropiados para usted.

Cabezales multifuncionales - Las diferentes formas de los cabezales están para usarse en diferentes áreas de nuestro rostro.

Recargable y portátil - El aspirador de poros tiene una batería de iones de litio recargable. Su diseño compacto y portátil lo hace ideal para viajar.

Seguro y cómodo - Adopta una innovadora tecnología de absorción al vacío, que no irrita. El interruptor de un único botón hace que sea fácil de manejar.

Puntos Negros Limpiador Succionador de Puntos Negros - Limpia Poros Limpiador Facial Poros Puntos Negros 3 Potencia Succión 4 Cabezales Extractor de Poros Negros y Acné, para Todo Tipo de Piel € 16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Efectivo limpiador de poros y puntos negros】 La limpiador de poros y puntos negros utiliza tecnología de vacío para succionar los puntos negros y tiene 3 niveles que se pueden ajustar libremente según la sensibilidad de su piel. Puede limpiar eficazmente los puntos negros, el aceite y los puntos blancos, las espinillas, relajar la piel y mantener la belleza.

【3 niveles de succión y 4 sondas de succión 】3 diferentes niveles de succión potentes adecuados para diferentes tipos de piel para lograr una limpieza profunda genuina. El nivel 1 es adecuado para pieles sensibles y secas, los niveles 2-3 son adecuados para pieles neutras y pieles mixtas y grasas. 4 sondas reemplazables están diseñadas para diferentes condiciones de la piel, tales como: limpiar la espinilla, eliminar la grasa de la piel, reducir la piel muerta y las líneas finas.

【Recargable y portátil limpiador de poros facial 】3 lalimpiador de poros y puntos negros tiene una batería recargable USB incorporada, una sola carga admite un tiempo de espera superior. Puede verificar el nivel de succión y la energía de la batería en la pantalla LED. El limpiador de puntos negros está diseñado para la limpieza facial diaria, adecuado para viajar y cómodo de llevar, también es una opción muy sabia como regalo.

【Lo que obtendrá】limpiador puntos negros y espinillas x 1, cabeza reemplazable x 4, herramientas de acero inoxidable para remover espinillas x 5, cable de carga USB x 1, manual del producto x 1. Contáctenos si tiene problemas con este limpiador espinillas puntos negros cara.

GARNIER Skin Active PureActive - Mascarilla Negra Peel Off con Carbón y Ácido Salicílico Anti Puntos Negros, Espinillas y Poros de la Nariz, 50 ml € 7.25

€ 5.83

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La Mascarilla Negra Peel Off con Carbón y Ácido Salicílico elimina puntos negros, brillos, espinillas y otras impurezas para unos poros visiblemente purificados

Utilízalo en la Zona T grasa para desobstruir poros y eliminar todas las impurezas

Especialmente indicado para la piel mixta y piel grasa con tendencia acneica

Cada caja contiene 50 ml de mascarilla negra anti puntos negros

Testado dermatológicamente

Eliminador de puntos negros, removedor de cabezas negras LANBENA de la cara, removedor de cabeza negra, tiras de nariz para puntos negros (1 onza) € 16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅PREPARACIÓN PARA EL USO - Para garantizar la máxima eficacia, caliente la mascarilla eliminadora de puntos negros colocando el frasco en agua tibia antes de usarla. Evite que se cuaje por debajo de los 25°F (5℃).

✅AMAZANTES RESULTADOS - Las tiras para puntos negros de LANEBNA tienen un excepcional poder de absorción que limpia y suaviza su piel. Deshazte de puntos negros, puntos blancos, acné, suciedad y exceso de grasa.

✅PARA TODOS LOS TIPOS DE PIEL - Nuestra fórmula suave es adecuada para todo tipo de piel, incluidas las pieles grasas y mixtas. Hombres y mujeres pueden utilizarlo para eliminar los puntos negros rebeldes.

✅ LIMPIEZA PROFUNDA - Utilice esta mascarilla para puntos negros para eliminar los molestos puntos negros, pelos finos o restos de su frente, nariz, barbilla o mejillas.

✅ USAR CON CUIDADO - Para obtener los mejores resultados, limpie su piel con una toalla caliente o vapor para abrir los poros antes de aplicar la mascarilla. Espera a que se seque por completo y despégala. Aclárala con agua y utiliza el minimizador de poros para reducirlos.

Edicare, Limpiador de Poros, Succionador de Puntos Negros, Limpiador Facial, Eliminador de Espinillas, Aparato para Quitar Acne, Eléctrico y Recargable USB € 14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CUIDADO FACIAL DE CALIDAD: el dispositivo de Belleza Facial Edicare no es simplemente un limpiador de poros y espinillas convencional, también sirve para rejuvenecer y exfoliar el rostro e incluso estimula la microcirculación, previniendo así las arrugas y el deterioro de la piel.

5 CABEZALES DIFERENTES: el limpiador de poros edicare trae un total de 5 cabezales para todo tipo de necesidades, elige según el área facial, espinillas, acné, grasa, piel muerta o residuos de maquillaje. Contacte con nosotros para cualquier tipo de duda.

PANTALLA LED Y RECARGABLE A TRAVÉS DE USB: pantalla led de alta calidad con indicador de potencia, el limpiador de poros de edicare tiene una capacidad de batería de 500 mAh (estará cargado al 100% en menos de 2 horas y puede durar más de 200 minutos), además también es recargable vía USB.

PREPARACIÓN Y USO: Recuerda que es muy recomendable aplicar un baño de vapor o similar antes de usar el limpiador de poros para que sea más fácil la extracción. Si los poros no están abiertos, no obtendrás los resultados que deseas y podrías enrojecer tu piel.

EN MOVIMIENTO: No mantengas el limpiador fijo sobre un mismo punto o zona demasiado tiempo, ya que esto provocaría enrojecimiento e incluso hematomas superficiales. Deslízalo y muévelo para realizar la limpieza sin que tu piel se irrite.

Limpiador de Poros Succionador de Puntos Negros y Espinillas Extractor Puntos Negros Removedor Aparato para Quitar Acne Microdermoabrasion Limpia Poros Blackhead Remover Vacuum Pore Cleanser Facial € 27.99

€ 23.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CUIDADO FACIAL COMPLETO – El Dispositivo de Belleza Facial ESSY es un limpiador facial eléctrico que sirve no solo como aspirador puntos negros y limpiador de poros, sino que rejuvenece y exfolia el rostro e incluso estimula la microcirculación la que previene la aparición de arrugas a través de un sistema de microdermoabrasion con punta de diamante.

4 SONDAS, 4 USOS – Este limpiador facial viene con cuatro sondas o cabezales de succión para realizar un trabajo específico: una sonda micro cristalina para masajear y exfoliar tu piel; una sonda grande que quita espinillas y puntos negros, una sonda pequeña para quitar puntos negros en áreas sensibles; una sonda ovalada para reafirmar tu piel haciéndote lucir más joven.

5 NIVELES DE SUCCIÓN AJUSTABLES – La fuerza de succión del aspirador puntos negros se puede ajustar para adaptarse al tipo de piel: Piel Sensible, Piel Seca, Piel Natural, Piel Grasosa y Piel Mixta.

EFECTIVO, SEGURO Y SIN DOLOR – Utiliza una nueva tecnología que quita granos, puntos negros espinillas y espinillas y grasa, además de piel muerta gracias a su poderosa succión y limpieza profunda. No es invasivo y no utiliza varillas de metal para extraer los puntos negros (lo que es doloroso). También es seguro. Este extractor de puntos negros que también limpia poros facial cuenta con una certificación ISO y está fabricado en plástico ABS. No utiliza químicos tóxicos o dañinos.

PORTÁTIL Y RECARGABLE – Puedes llevar tu dispositivo a donde quiera que vayas, lo que significa que puedes realizar tu rutina de cuidado de la piel incluso cuando viajas. También viene con una batería de litio recargable la que puede cargar a través de un cable USB y que tiene una duración hasta 2 ½ horas con una sola carga.

puntos negros limpiador succionador de puntos negros - limpiador de poros facial succionador de espinillas extractor de puntos negros limpia poros quita espinillas luz azul 3 succión 4 cabezales € 16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Efectivo puntos negros limpiador 】 La limpiador de poros y puntos negros utiliza tecnología de vacío para succionar los puntos negros y tiene 3 niveles que se pueden ajustar libremente según la sensibilidad de su piel. Puede limpiar eficazmente los puntos negros, el aceite y los puntos blancos, las espinillas, relajar la piel y mantener la belleza.

【3 niveles de succión y 4 sondas de succión 】3 diferentes niveles de succión potentes adecuados para diferentes tipos de piel para lograr una limpieza profunda genuina. El nivel 1 es adecuado para pieles sensibles y secas, los niveles 2-3 son adecuados para pieles neutras y pieles mixtas y grasas. 4 sondas reemplazables están diseñadas para diferentes condiciones de la piel, tales como: limpiar la espinilla, eliminar la grasa de la piel, reducir la piel muerta y las líneas finas

【Recargable y portátil limpiador de poros facial 】3 lalimpiador de poros y puntos negros tiene una batería recargable USB incorporada, una sola carga admite un tiempo de espera superior. Puede verificar el nivel de succión y la energía de la batería en la pantalla LED. El limpiador de puntos negros está diseñado para la limpieza facial diaria, adecuado para viajar y cómodo de llevar, también es una opción muy sabia como regalo."

Se recomienda aumentar gradualmente el nivel: antes de usar el succionador de puntos negros al vacío, use una toalla caliente o un vaporizador facial para abrir los poros. Nuestra limpiador de poros facial proporciona una pantalla digital LED para mostrar el nivel de succión. No use la succionador de puntos negros electrico en un solo lugar durante más de 5 segundos, simplemente deslice suavemente la aspiradora de poros hacia arriba y hacia abajo en una dirección.

【Lo que obtendrá】limpiador puntos negros y espinillas x 1, cabeza reemplazable x 4, herramientas de acero inoxidable para remover espinillas x 5, cable de carga USB x 1, manual del producto x 1. Contáctenos si tiene problemas con este limpiador espinillas puntos negros cara.

Whaline Green Tea Mask Stick,2 Pack, Puntos Negros Limpiador de Poros para Todo Tipo de Piel,Mejora la Piel € 10.99

€ 8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【INGREDIENTES 100% NATURALES】 - La green tea mask stick contiene extracto de té verde y otros ingredientes naturales, que son inofensivos para el cuerpo humano y son saludables y seguros, como jugo de hoja de aloe orgánico, ácido hialurónico y multivitamínicos. green mask stick Puede limpiar eficazmente los poros de la piel, limpiar profundamente la suciedad de la piel, ajustar el equilibrio de agua y aceite de la piel,green stick reponer la humedad de la piel y nutrir la piel.

【PARA TODO TIPO DE PIELES】 - La green tea mask stick es adecuada para todo tipo de pieles. green mask stick La piel grasa se recomienda usar 2-3 veces por semana, la piel seca se recomienda usar 1-2 veces por semana. green stick Se recomienda el uso de pieles mixtas en la zona T. Después de limpiar la cara, aplique la máscara uniformemente en la cara, espere de 10 a 15 minutos, hasta que green tea mask stick se endurezca y se seque, luego enjuague con agua tibia.

【LIMPIEZA PROFUNDA Y EQUILIBRIO】 - green tea mask stick de arcilla de té verde puede penetrar profundamente en los poros para eliminar la suciedad, purificar y limpiar profundamente la piel, ajustar el equilibrio del agua y el aceite, mejorar la condición de la piel, mascarilla te verde puntos negros stick reponer la humedad y la nutrición para la piel, dejarla suave y delicada.

【FÁCIL DE LLEVAR】 - incluye 2 green tea mask stick, esta green mask stick puntos negros es muy cómoda de llevar. Con un tamaño pequeño y ligero, puedes ponerlo en tu bolso fácilmente.green tea mask stick También es un gran tamaño para viajar, por lo que puede asegurarse de su rutina de limpieza incluso mientras viaja o por negocios.

【PRECAUCIÓN】 - green tea mask stick Antes de usar, pruebe el producto en un área pequeña de la piel, si hay alguna reacción alérgica, deje de usar el producto. 2. green mask stick Guárdelo en un lugar fresco, seco y oscuro, manténgalo fuera del alcance de los niños. mascarilla te verde puntos negros stick Los niños menores de 3 años tienen prohibido el uso del producto.

GUGUG Peeling Ultrasónico Facial, Skin Scrubber, Limpiador Facial, Exfoliación de Cara 4 Modos para Limpiar los Poros y Cuidar la Piel, USB Recargable, Dispositivo de Belleza € 32.99

€ 28.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Espátula ultrasónica facial para limpieza profunda】A través de vibraciones de alta frecuencia, esta espatula ultrasonica facial puede eliminar suavemente los puntos negros y otras impurezas en la piel facial.

【4 modos ajustables】Cleaning: a través de vibraciones de alta frecuencia, realiza un peeling ultrasonico facial para limpiar profundamente tu piel; Lifting: proporciona un masaje confortable para la piel facial; Ion+: ayuda a eliminar puntos negros, manteniendo la piel limpia; Ion-: distribuye los nutrientes de manera uniforme sobre la superficie de la piel, ayudando a su absorción.

【Seguro y fácil de usar】​No es necesario ir a un salón de belleza, en casa puedes utilizar el limpiador de poros ultrasónico para realizar todos los pasos. Con solo tocar un botón, este peeling ultrasonico facial puede cambiar entre sus cuatro funciones. Solo sigue las instrucciones y úsalo con regularidad para obtener mejores resultados.

【Recomendaciones de uso】No utilices la espatula ultrasonica facial mientras esté cargando. Se sugiere usar la función de limpieza 1-2 veces a la semana, durante 5 minutos cada vez; las demás funciones pueden ser usadas diariamente.

【Un regalo para la persona amada】Ofrecemos una garantía de 2 años. Simplemente disfrute de la juventud y la belleza. Si tiene alguna pregunta sobre nuestro skin scrubber o cualquier otro tema, no dude en contactarnos. Estamos aquí para servirle con todo nuestro corazón. READ Los 30 mejores Cubo De Rubik 4X4 capaces: la mejor revisión sobre Cubo De Rubik 4X4

Garnier SkinActive - Gel Nettoyant Charbon Anti-Points Noirs Incrustés PureActive - 200 ml € 9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Un gel bomba de carbón que elimina el exceso de sebo y puntos negros.

Purifica los poros, reduce los puntos negros.

La piel está limpia, purificada y libre de impurezas. Los puntos negros se reducen de forma duradera. Los puntos negros se reducen visiblemente para un 88% de las personas. El número de imperfecciones se reduce para el 98% de las personas Efecto persistente durante 2 semanas después de 4 semanas de uso. Prueba de consumidores, 52 voluntarios, 4 semanas.

Aplicar a diario sobre la cara húmeda. Este gel negro transparente se transforma en una generosa espuma limpiadora blanca que limpia intensamente tu piel, con suavidad.

Con carbón vegetal.

ANLAN Succionador de puntos negros, Limpiador de Poros Eléctrico, LED Terapía, IPX5 Impermeable, 5 cabezales reemposables y herramientos estractor quita puntos negros y eapinillas € 35.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Limpieza profunda】Tecnología de presión negativa al vacío, limpia profundamente los puntos negros y el acné. 3 niveles ajusteables, adecuada para diferentes grados de problemas de poros.quita espinillas y puntos negros.

【Suave con la piel】Con 5 cabezales, adecuadas para diferentes tipos de piel y áreas faciales. Cabezal de silicona especial, suave a la piel, evita el enrojecimiento de la piel, adecuado para pieles sensibles.

【Cromoterapia】Limpieza y tratamiento 2 en 1. Con un cabezal de masaje, Modo luz azul calma la piel sensible& Modo luz roja mejora los poros y repara la piel.

【Impermeable】IPX5 Impermeable facil de limpiar, evita el crecimiento de bacterias causado por las manchas de agua residual. Prolongue la vida del producto.

【ANLAN Servicio】Si tiene alguna pregunta durante el uso, contáctenos de inmediato,le responderemos dentro de las 24 horas.

ANLAN Peeling Ultrasonico Facial, Espatula Profesional para Limpieza Facial, Resistente al Agua, Carga Magnética, Limpiador de Poros y Puntos Negros (Modo1) € 25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Limpieza profunda】24.000 vibraciones ultrasónicas de alta frecuencia por segundo exfolian la piel y limpian suavemente el rostro de puntos negros, acné y células muertas.

【Anti-arrugas】La tecnología de pulso EMS masajea la cara, promueve la regeneración del colágeno, acelera el metabolismo, renueva las células de la piel, reduce las arrugas y levanta los contornos faciales.

【Absorción mejorada】La función iónica ayuda a la piel a absorber los nutrientes de la crema, hidratándola en profundidad.

【Carga magnética mejorada】El limpiador facial ultrasónico ANLAN Serie 5 ha sido mejorado con un botón magnético táctil y de carga, es resistente al agua, fácil de usar y de limpiar.

【ANLAN garantía】Ofrecemos una devolución gratuita de 30 días y una garantía de 365 días.Si tiene alguna pregunta durante el uso, contáctenos y le Brindaremos la ayuda más profesional.

VOYOR 5-In-1 Limpiador de Poros Electrico Extractor Puntos Negros Kit Eliminador Negros Nariz Succionador Quita Espinillas y Acné Cabezal de Reemplazo LCD BR610 € 29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LIMPIEZA PROFUNDA PARA LOS POROS: elimine eficazmente las espinillas, el aceite, las impurezas, la grasa y el acné en los poros grandes obstruidos; El eliminador por vacío de puntos negros también puede exfoliar la piel muerta y hacer que su piel sea más radiante.

5 NIVELES DE FUERZA AJUSTABLES: puede ajustar fácilmente los niveles de succión más apropiados para sus diferentes áreas de la piel. Indicado para pieles sensibles, pieles secas y pieles grasas con puntos negros rebeldes.

5 CABEZALES FUNCIONALES INCLUIDOS - Incluye 1 cabezal de orificio circular grande para una succión fuerte, 1 cabezal de orificio circular pequeño para una succión suave, 1 cabezal microcristalino para exfoliación de piel muerta y 1 cabezal de orificio ovalado para disminuir las arrugas y suavizar las líneas de expresión,1 x cabezal de silicona para una succión suave

PANTALLA DE PANTALLA LED Y SEGURA: el limpiador de poros VOYOR adopta una innovadora tecnología de absorción al vacío, que no irrita ni daña la piel en comparación con otras marcas. Y la pantalla LED es elegante y fácil de manejar.

RECARGABLE Y PORTÁTIL: el aspirador de poros tiene una batería de litio recargable por USB mejorada incorporada de 1200 mAh de capacidad que proporciona una larga duración y también es ligero con solo 140 gramos de peso. Es compacto y portátil, lo que resulta ideal para viajes.

Mascarilla negra, Blackhead Remover Mask, Exfoliante, Peel Off, Deep Cleansing, Limpiadora contra Puntos Negros y Acné, Hidratantes € 16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features FUNCIÓN PRINCIPAL: Puntos Negros Mascarilla Limpia la suciedad y los residuos de maquillaje de los poros, la penetración es muy fuerte, absorbe los poros de las espinillas y la suciedad persistente, reduce los poros y regula la secreción de aceite. ¡Despídete de la nariz de fresa!

FÁCIL DE USAR: Este Blackhead Remover Mask removedor de espinillas contiene cuchara, es una máscara completamente fácil de usar que viene con instrucciones básicas para que pueda usarla de inmediato.

MULTIUSOS: Además de aclarar problemas de la piel como el acné y las arrugas, nuestra mascarilla exfoliante también elimina imperfecciones, reduce el efecto de la radiación de la computadora en la piel, agrega vitalidad a la piel opaca y desigual, y hace que la piel sea más firme.

INGREDIENTES NATURALES: Construido con ingredientes seguros como agua y glicerina, este es un producto 100% seguro y de alta calidad, después de un uso dejará la piel suave al tacto y más clara que antes.

NOTA: Si tiene piel sensible antes de usarla, debe probarla detrás de la oreja en caso de que haya una reacción alérgica / manchas rojas, o si tiene una sensación de picor / ardor, por favor no la use más.

Tiras Nasales De Eliminación De Puntos Negros,Tiras De Espinillas, Blackhead Nose Strips, Nose Strips, Blackhead Nose Strips, Tiras De Limpieza Profunda, Tiras Limpiadoras Anti Puntos Negros, 25 Pcs € 7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Eliminar las Líneas Nasales del Acné] la pegatina ultradelgada se integra perfectamente con la piel, con una superficie mate translúcida que bloquea tu acné día y noche. Para el acné y los poros aceitosos, limpie desde la noche.

[Limpiador de Poros de alta Calidad] utiliza materiales de alta calidad y alta calidad. La operación es simple, conveniente, rápida, segura y efectiva. Los lápices nasales hidrocoloides son más flexibles, delgados y cómodos para la piel. Pelarlo suavemente, puedes ver la suciedad adsorbida en el palillo nasal.

[Pegatinas Nasales de 6 Horas] Después de las pruebas clínicas, se puede reducir la aparición de acné, poros y aceite en 6 - 8 horas. El uso continuo de parches hidrocoloidales durante 6 horas permite el uso sin esfuerzo de toda la energía absorbida por gunk para tratar los poros y las masas de acné.

[Transpirabilidad] las barras nasales hidrocoloidales son más flexibles, delgadas y más cómodas para la piel. Basta con sacarlos suavemente para ver cómo el palillo nasal absorbe la suciedad adsorbida. Una fórmula refrescante y precisa que enfría y Relaja los poros ayuda a reducir el exceso de grasa y acné en la nariz.

[Seguro y Eficaz] esta próxima generación de pegatinas nasales tiene una piel suave, ligera y cómoda, que se puede eliminar sin dolor sin desgarros. No es irritante para todos los tipos de piel. De la noche a la mañana se controló efectivamente el petróleo y se redujeron los brotes en la zona T.

Eliminador Puntos Negros y Espinilla Puntos Negros Extractor - Puntos Negros Limpiador Quita Espinillas y Puntos Negros 【6 piezas】Herramientas para Eliminar espinillas, Acne, Poros, Granos € 7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features extractor de puntos negros y espinillas de doble cabeza: el kit de herramientas de extracción de espinillas de 6 piezas ayuda a extraer fácilmente espinillas, espinillas, acné, comedones y espinillas de diferentes formas.

Material de acero inoxidable: fabricado en acero inoxidable de alta calidad. Con el diseño de empuñaduras texturizadas, puede protegerlo de lesiones, mientras que esas cabezas en ángulo facilitan el acceso a lugares difíciles de alcanzar.

Diseño de mango ergonómico: este quita espinillas y puntos negros utiliza un diseño de mango antideslizante que lo ayuda a controlar mejor la presión durante el uso, lo que garantiza que cada paso se pueda realizar con un control y una precisión excepcionales.

Digno de viajar: 6 piezas extractor de puntos negros kit de herramientas por juego, vienen con un práctico estuche, embaladas limpiamente para su almacenamiento, convenientemente para viajar.

Fácil de recoger en las espinillas: 6 herramientas en total con extremos de doble uso, equivalentes a 12 herramientas para 12 funciones, puede elegir la mejor punta de los extremos para recoger su espinilla con facilidad

ANLAN Peeling Ultrasónico Facial Skin Scrubber Exfoliación, Limpiador de Poros para Limpieza y Cuidado (Blanco + gris) € 23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✨【Limpieza profunda】Usando vibraciones ultrasónicas, la espátula de la piel puede limpiar suavemente los puntos negros y las espinillas en la cara y exfoliar.

【4 funciones de belleza】ION+: ayudar a eliminar los puntos negros, para una piel más suave. ION-: ayudar a la piel a absorber la nutrición, hidratación profunda. ULTRASONIC: limpiar profundamente su piel por la alta vibración. EMS: a través de microcorriente masajear la piel, reducir el edema, levantar la cara.

【Seguro y fácil de usar】Operación simple, puede obtener el cuidado de la piel en casa como un salón de belleza. Simplemente siga las instrucciones para completar el proceso de cuidado de la piel.

☀️【ANLAN garantía】Ofrecemos una devolución gratuita de 30 días y una garantía de 365 días. Si tiene alguna pregunta durante el uso, contáctenos y le brindaremos la ayuda más profesional.

✨【Consejos de uso】Garantía de un año. Lea el manual de instrucciones antes de usarlo y está prohibido usar el dispositivo mientras se carga. Use la función de ULTRASONIC 2-3 veces por semana, otras funciones se pueden usar todos los días. Suspenda su uso cuando haya una herida en la piel.

Acido Salicilico BHA 2% 100 ML - Limpia Poros Espinillas Puntos Negros de la Nariz y Cara - Tonico Facial, peeling para Piel Mixta y Grasa € 30.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LIMPIA LOS POROS ABIERTOS Y QUITA LOS PUNTOS NEGROS Y ESPINILLAS: Gracias a sus propiedades antisépticas y queratolíticas, este gel exfoliante elimina las células muertas de la superficie de la piel para conseguir un tono más luminoso y uniforme y una piel más suave. Este exfoliante facial también contiene extracto de pepino para una piel hidratada y más luminosa.

☀ ALISA Y UNIFICA LA PIEL: Este peeling facial limpiador de poros y enriquecido con ácido salicílico (BHA) alisa la piel, cierra los poros abiertos y reduce las imperfecciones: ¡acaba con los puntos negros de la nariz y la cara, las rojeces y los granos!

CUIDA TU PIEL CON UN 99,8% DE INGREDIENTES NATURALES: Formulado sin alcohol, este exfoliante facial para hombre y mujer exfolia la piel, elimina las pieles muertas y unifica la tez sin dañar la piel. Es adecuado para todo tipo de pieles, incluso las más sensibles.

FORMATO GRANDE 100 ML - CONSEJOS DE USO: Aplique la cantidad justa de nuestra tonico facial con nuestro envase tipo tubo reciclable y sin válvula. Nuestra loción puede aplicarse bien con las manos limpias o bien con un algodón.

FABRICADO EN FRANCIA: Dr.Nature Frenchy Pharmacy somos una empresa francesa cuya experiencia farmacéutica se invierte al 100% en nuestras fórmulas de cuidado facial. Fabricamos nuestra loción de ácido salicílico ecológica y vegana en Francia gracias a los conocimientos saber hacer de nuestro laboratorio.

GUGUG Limpiador de piel - Espátula para la piel, Limpiador de poros para eliminar puntos negros con 4 modos, Extractor de comedones para limpieza profunda facial (Rosa) € 32.99

€ 27.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features FACIAL DE LIMPIEZA PROFUNDA --- A través de vibraciones de alta frecuencia, la piel se puede limpiar profundamente. Y la espátula para la piel ayuda a que la piel absorba los nutrientes, hace que la piel sea brillante, brillante y elástica. Este depurador de piel facial utiliza una tecnología de exfoliación a base de agua que debe usarse sobre la piel húmeda.

FREGADOR FACIAL PARA LA PIEL --- La espátula está hecha de acero inoxidable 100% que es seguro de usar. El depurador de piel está equipado con enchufes de carga convenientes que puede usar un cable de datos USB para lograr una carga rápida, o cargarlo fácilmente a través de la computadora, la energía móvil y el cargador del teléfono móvil.

4 MODOS AJUSTABLES ---【Cleaning】 Limpie eficazmente sus poros faciales con un limpiador facial diario.【Ion + & Ion-】 Quite la grasa y la cutina envejecida de los poros para que la piel se pueda limpiar por completo y ayudar a absorber los nutrientes.【Lifting】 Estimula la regeneración de colágenos y reafirma la piel.

SEGURO Y FÁCIL DE USAR --- No se preocupe por cómo usar el depurador de piel ya que nuestro producto es increíblemente fácil de usar. Viene con 2 cubiertas de silicona: el lado de las cerdas de silicona limpia la cara con el modo de limpieza, el lado ondulado se puede usar con el modo de elevación para levantar la cara.

Regalos para san valentín--- La espátula facial le ofrece la oportunidad de dejar que su piel vuelva a ser hermosa. Simplemente disfruta de la juventud y la belleza. Si tiene alguna pregunta, puede contactarnos en cualquier momento. (Nota: no use el dispositivo mientras se carga)

VIOLUXE Succionador de Puntos Negros, Limpiador Facial para Todo Tipo de Piel, Microdermoabrasión Diamante, Extractor de Poros, Aspirador de Espinillas, Pantalla LED, 5 cabezales, USB Recargable € 27.70

€ 24.70

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ LIMPIEZA PROFUNDA SIN DAÑAR LA PIEL: Elimina eficazmente toda la suciedad como poros, puntos negros, acné, grasas y maquillaje residual sin irritar la piel sensible. Mejora las arrugas y rejuvenece la piel manteniendo su cutis suave y radiante.

✔ 5 SONDAS MULTIFUNCIONALES: Tecnología de alta precisión para satisfacer todas sus necesidades. Incluye una sonda para cada área del rostro a tratar y de manera eficiente. Limpiador facial ideal para el cuidado de la piel.

✔ INNOVADORA SUCCIÓN EN ÁNGULO DE 30º: Nuevo y moderno diseño de vacío con ángulo de 30º que facilita su uso y una correcta limpieza. Aspirador facial de grasas y puntos negros. Tu mejor aliado para limpiar impurezas.

✔ 3 NIVELES DE POTENCIA: Muy fácil de usar, dispone de pantalla LED con 3 ajustes de potencia. Batería de litio recargable por USB de larga duración. Lo podrá usar en cualquier parte sin preocuparse por la batería.

✔ SEGURO Y PORTATIL: Tamaño reducido de alta calidad, más cómodo y seguro de sostener. Adecuado para transportar en el bolso y para llevar de viaje. Un regalo perfecto que mejora el cutis y la elasticidad de la piel. READ Los 30 mejores Tiras Led Rgb capaces: la mejor revisión sobre Tiras Led Rgb

Quita espinillas y puntos negros - Kit de limpiador puntos negros de 8 herramientas - Limpiador de poros y espinillas - Extractor de puntos negros para limpieza de cara profesional € 5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【MEJORA TU PIEL】: Luce una piel bonita acabando con los puntos negros y espinillas eliminándolos de raíz y por completo. Para todo tipo de piel.

【HIGIÉNICO】: ¿Sueles quitarte los puntos negros, granos y espinillas con los dedos? En esa zona se acumulan miles de bacterias y suciedad, no contribuyas a infectar la piel. Usa las herramientas para la eliminación de acné y sácalos de raíz.

【SIN MARCAS EN LA PIEL】: Tendemos a quitar un grano, una espinilla, un punto negro con los dedos, dejando clavada la marca de las uñas e hinchándose la zona de alrededor. Podrás hacerte limpiezas de cara profesionales con estas herramientas sin apenas dejar marcas.

【KIT PROFESIONAL】: Este tipo de juego de limpiezas de piel se utiliza en clínicas profesionales. Tiene todas las herramientas necesarias para eliminar las imperfecciones de la piel y, lo más importante, menos doloroso que de la manera tradicional.

【ANTIDESLIZANTES】: Cuentan con un agarre fácil para evitar que deslice y poder hacer heridas o marcas. Acabados de acero inoxidable. Resistentes y duros, estas herramientas están diseñadas para desinfectarse sin dañar sus materiales.

Green Mask Stick Puntos Negros, Kaluofan 2PCS Green Mask Stick, Mascarilla Puntos Negros, Limpiador Puntos Negros, Mascarilla Te verde, Regular el Equilibrio Aceite Agua y Nutrir la Piel. € 10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Green Mask Stick】Green mask stick puntos negros puede reducir eficazmente los puntos negros, limpiar los poros, control de aceite, mejorar la piel del acné y la opacidad facial, iluminar el tono de la piel, hacer la piel suave y delicada.

【Ingrediente natural】 Green Tea Cleansing Mask contiene extracto de té verde y otros ingredientes naturales. Seguro e inofensivo, suave y no irritante, profesional profunda limpieza de impurezas de la piel, nutrir su piel.

【Diseño único】Green Tea Mask Stick está diseñado con una cabeza giratoria para un uso más fácil, no es fácil ensuciarse las manos, compacto y ligero, fácil de poner en su bolsillo y bolso, adecuado para el hogar, viajes y viajes de negocios, para asegurarse de que su limpieza diaria de la piel.

【Fácil de usar】Simplemente lávese la cara, gire el stick de mascarilla verde puntos negros en el sentido de las agujas del reloj, aplique el stick de mascarilla verde puntos negros en la cara o el cuerpo, déjelo actuar durante unos 10 minutos y después aclárelo, lo que le facilitará la limpieza de la piel.

【Adecuado para todo tipo de pieles】Green Tea Cleansing Mask es adecuado para todo tipo de pieles, como grasa, seca, normal, etc. Aliviando eficazmente sus problemas de piel, dándole a su piel un cuidado más suave.

Moseen heal Limpiador de Poros Eléctrico, Extractor de puntos negros, dispositivo de belleza facial con pantalla LED, 5 modos y 5 cabezales para Puntos negros, espinillas Grasa € 25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Succionador de Puntos Negros】 no sólo puede eliminar con seguridad los puntos negros, los puntos blancos, la grasa y los residuos de maquillaje, sino que también mejora las arrugas, equilibra el agua y la grasa y limpia la piel del rostro. Tiene la capacidad de una succión más fuerte. Llega a la raíz de los problemas de puntos negros recurrentes, los resultados visibles se pueden ver después de 2-5 semanas de uso continuo. Un aspirador de puntos negros imprescindible para los perezosos.

【Cuidado integral】El aspirador tiene 5 modos inteligentes de velocidad: L, M, N, High, Super, puede cambiar fácilmente entre los 5 modos. Por primera vez, puedes empezar con la potencia de succión más suave, y con 5 sondas con diferentes formas de succión para satisfacer diferentes necesidades faciales. con función propia de compresión caliente, 3 minutos de temperatura constante para ablandar la cutícula, ya sea en casa o en un viaje, siempre estará libre de problemas de puntos negros.

【Succionador puntos negros Físico 】Utiliza una innovadora tecnología de adsorción al vacío físicamente fuerte, directamente a la raíz, está equipado con un súper poder de succión, y la potencia máxima de succión es de 60Kpa. Con puntas de silicona de alta calidad seguras y no tóxicas, limpieza a 360º. Basta con retirar la punta de silicona después de su uso y desinfectar y frotar con alcohol. Pero la piel dañada o las heridas sangrantes no deben utilizarse para prevenir la infección.

【Pantalla LED grande】El aspirador de puntos negros está equipado con una gran pantalla, puede mostrarle fácilmente la potencia restante y el nivel de succión en la pantalla. Equipado con una gran batería de litio, después de estar completamente cargado, puede durar 180 minutos. Soluciones oportunas y de larga duración para sus problemas de piel. También disponemos de una herramienta de eliminación de puntos negros que se utiliza con nuestros equipos para obtener mejores resultados.

【Consejos calientes】Limpie bien la piel antes de usarla, aplique una toalla caliente o utilice el fondo de la aspiradora para abrir los poros. La sensibilidad de la piel de cada persona varía, Así que elegir el succión adecuado cuando lo utilice. Aplicar en un punto durante no más de 3 segundos, deslizar hacia arriba y hacia abajo, después de uso, con loción o mascarilla fría, pueden reducir los poros. (Si tiene alguna pregunta. Por favor, contacto con nosotros y le responderemos en 24 horas)

InnovaGoods® limpiador facial Pore·Off, limpiador facial electrico, limpieza facial, succionador de puntos Negros, limpiador de poros, succionador de puntos negros, limpia poros. € 11.61

€ 8.70

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔️【USO SEGURO E INNOVADOR】Antes de utilizar el limpiador facial eléctrico Pore·Off InnovaGoods debe limpiar el rostro, abrir los poros con vapor y después de usarlo se recomienda hidratar la piel. Ovalado: antiarrugas para ojos, boca, nariz y cuello

✅【TECNOLOGÍA DE VACÍO】El limpiador facial Pore·Off InnovaGoods está fabricado con tecnología de vacío de alta eficiencia, súper succión, no daña la piel.

❤️【LIMPIEZA PROFUNDA】El limpiador facial eléctrico Pore·Off InnovaGoods disminuye considerablemente las impurezas, el aceite residual de los cosméticos y lociones, y el acné en los poros grandes obstruidos.

♻️【4 CABEZALES INTERCAMBIABLES】El limpiador de poros eléctrico Pore·Off InnovaGoods contiene 4 cabezales intercambiables: ✅Microcristales: elimina piel muerta ✅Circular grande: elimina puntos negros, grasa y residuos cosméticos ✅Circular pequeño: elimina puntos negros en contorno de ojos y zonas delicadas ✅Ovalado: antiarrugas para ojos, boca, nariz y cuello

【VENTAJAS Y FUNCIÓN】El limpiador facial Pore·Off InnovaGoods elimina la suciedad, la grasa y la piel muerta de la cara mediante succión, logrando extraer incluso los puntos negros más difíciles de eliminar. Ideal para la zona T (nariz-frente) donde se localizan mayoritariamente los puntos negros. Su funcionamiento es muy sencillo, sólo hay que pulsar el botón de encendido y realizar lentos movimientos circulares sobre el rostro, sin presionar demasiado. Se recomienda aplicar calor previamente en la zona a tratar. Incluye 4 cabezales diferentes para utilizar según la función deseada y la zona de aplicación.

Green Mask Stick, 2 Pack Mascarilla de Limpieza Profunda y Eliminación de Puntos Negros - Mascarilla Limpiadora y Purificadora de Té Verde en Barra € 9.79

€ 8.29

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Ingredientes naturales】El limpiador facial en barra de té verde contiene extracto de té verde, que puede limpiar eficazmente los poros de la piel, eliminar profundamente la suciedad de la piel, regular el equilibrio agua-aceite de la piel, proporcionar hidratación a la piel y nutrirla.

【Limpieza profunda】El limpiador facial puede reducir eficazmente los puntos negros, limpiar los poros y eliminar las impurezas de los poros congestionados. Agrega una variedad de extractos vegetales para limpiar y nutrir la piel dejándola suave y lisa.

【Hidratante】La mascarilla verde de arcilla puede controlar eficazmente la grasa y el aceite, mejorar el tono apagado del rostro y mantener una piel hermosa. La mascarilla de limpieza de té verde regula el equilibrio agua-aceite de la piel, agrega hidratación a la piel y la nutre.

【Fácil de usar】Nuestra mascarilla en barra utiliza un diseño de cabeza giratoria, simplemente lave la cara y controle la cantidad, aplique el barro en el rostro o en el cuerpo, deje actuar durante unos 10 minutos y luego enjuague.

【Portátil】Este palo de barro en barra de té verde tiene una cabeza giratoria, es fácil de usar una mascarilla sólida todos los días sin ensuciarse las manos. El diseño pequeño y refinado del palo de té verde es fácil de transportar, para que pueda disfrutar de tratamientos faciales mientras viaja, trabaja y está en casa.

