Alberto Fernández: “Hacemos ajustes dejando de pagar intereses sobre préstamos tomados por terceros”

Alberto Fernández se contactó con Quinta de Olivos vía videoconferencia

presidente Alberto Fernández Este viernes el gobierno nacional prometió hacer lo mismo “Un ajuste sin pagar intereses sobre un préstamo tomado por otros”.

El mandatario encabezó el anuncio de inversiones ferroviarias de Quinta de Olivos Gustavo Belice se encuentra en aislamiento preventivo luego de dar positivo por el virus corona. La obra se realizará en los municipios de Buenos Aires en Merlo, Morón y Moreno por un monto total de 4.849 millones de pesos.

De esta forma, Fernández destacó que el plan de inversiones generaría más de 4.000 empleos directos, “en un país que necesita inversión y trabajo”.

Luego se refirió a quienes se preguntaban dónde el gobierno haría el ajuste y confirmó que lo estaban haciendo. “No pagó los intereses de los préstamos tomados por otros”. Los informes fueron parte de una serie de discusiones con departamentos de la oposición que describieron la nueva fórmula para renovar pensiones y pensiones como una forma de implementar el “ajuste económico”.

“Decidimos aplazar esos pagos a favor de este tipo de inversión. El ajuste está ahí: tuvimos que apartar $ 7 mil millones para pagar los intereses del préstamo de este año. Queremos usar estos recursos para enfrentar la crisis que nos ha creado la epidemia”, agregó.

En otra parte de su discurso, prometió llevar a cabo la tarea que le encomendaron sus miembros:Nos votaron para que los recursos tengan prioridad para quienes más los necesitan, incluso los que usan el transporte público. Es por eso que estamos cumpliendo con nuestro compromiso electoral, el dinero no se cumplirá con los deudores, el pueblo, Argentina y Argentina están en extrema necesidad “.

Hace unos minutos, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa“Cada peso que pagamos en deuda sigue siendo un peso para la infraestructura, la educación de nuestros hijos y el cuidado de los nuestros”, señaló.

También criticó la administración de Together for Change: “En los últimos cuatro años no se ha construido ni un solo bajo nivel al oeste del Gran Buenos Aires. La ciudad se construyó en los años 60. Occidente perdió 60 a 0”.

Según fuentes oficiales, en Merlo Se llevará a cabo Sermiando trabaja en línea, Que tendrá una inversión de 2.470 millones de pesos y generará 2.675 puestos de trabajo. Se acometerá la revitalización del entorno de la estación San Antonio de Padua, la renovación y ampliación de las estaciones Merlo y Mariano Acosta y la construcción del Paso Inferior Hardigura y Acevedo.

En ese municipio se abrirán licitaciones para iniciar la duplicación, señalización y renovación de vías desde la estación Liberto hasta el Marino del Cruzero General Belcrano, por la vía Belgrano Sur en 1.096 millones de pesos.

En Moreno Se llevará a cabo la rehabilitación de áreas alrededor de las estaciones Moreno y Paso del Rey, así como la construcción de pasos subterráneos en la Avenida Alcarta. Estas obras de la serie Sermiando tendrán una inversión de 936 millones de pesos y generarán 475 empleos.

En el municipio Hamaca, Se realizarán las reparaciones y ampliación de las estaciones Morón y Castell லர் r de la línea Sermiando, y se actualizarán vías y señalización en el tramo Isitro Casanova-Merlo Gómez-Libertad de la línea Belcrano Sur con una inversión de 1.442,6 millones De 988 pesos generadores de empleo.

