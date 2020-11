Un excombatiente, heredero de George Ferrero-Waldner, ha sido acosado sexualmente en su lugar de Avellaneda

Alejo Sornofrafe, jefe de personal de Avellaneda y candidato a la alcaldía, ha sido condenado por acosar sexualmente a un militante de su espacio político.

Heredero natural de LA PLATA. Jorge Ferrari En Avellaneda, Alejo SornoprophyEl jefe de gabinete del municipio, que encabezó la lista de concejales de Frendo de Todos en las últimas elecciones, fue condenado por acoso sexual por parte de una mujer activa con él. Samantha Rojas, Ex-soldado Nueva reunión, Prometió presentar dos denuncias contra el oficial encargado El poder ejecutivo de Avellaneda.











“Hay una denuncia. Hay muchos casos que no se denuncian con miedo”, dijo el presidente de Avellaneda. Luis Ottoro (Juntos para variar).







Según el relato de la denunciante, Sornobraff la acosó hace un año y medio. “Estaba haciendo labores sociales en el barrio. Tuve que mudarme hace un año y medio porque fui acosado por el secretario de juventud, el concejal Alejo Sornofra”, dijo Rojas en las redes sociales.





. Me espía con cámaras y me persigue con la policía local, usa los medios y el poder que tiene para acosarme y dejarme en paz. No me permitió estudiar. Dos quejas.





Según informó, una de las denuncias se realizó en el Juzgado de Auto 9 de Avellaneda. Ese tribunal estaba a cargo del juez Louis Carcoglio, Ahora Usa licencia, A la espera de un debate oral en el jurado por su actuación.

Otro, en el Juzgado 6 de Lomas de Zamora. “A pesar de las denuncias, no le pasó nada al perpetrador”, se quejó. El hecho tuvo lugar cuando Sornofraff se desempeñaba como secretario de juventud y emergió como candidato a primer concejal de Ciudadana Unidas.



George Ferrero-Waldner, Alcalde de Avellaneda, es el nuevo Ministro de Desarrollo Regional y Hábitat. Todo apunta a que su lugar al frente del municipio lo ocupará Alejo Sornofraff Crédito: presidente del gabinete



“Primero presenté una denuncia a Avellaneda, luego a Lomas. No se redactó. Luego, toda la denuncia y el perímetro no se hicieron como se solicitó”.

“Aun así, cuando me toman declaración (esto es un incidente, no quisieron tomar la denuncia, tuve que llamar al 114 para que lo hiciera) siempre me reconsideran. Lo creas o no te lo dije todo. Lo creas o no”, se quejó Rojas de la situación en contra de Ferraris. Señaló que no hizo frente.



Alejo Sornofraff es el CEO de Avellaneda

Se quejó de que hubo otras víctimas del mismo oficial.

Sornofroff, de 29 años, habló hoy con Radio Provincia. No respondió al cargo. La única historia que le contaron el jueves fue que Ferrari estaría a cargo del ejecutivo municipal.

Se informó desde el municipio local: “El caso nunca avanzó, tuvo más desarrollo mediático que judicial. Nunca se aportaron pruebas. Nunca se verificaron las pruebas, se archivaron”.

Un portavoz de la oficina de prensa de Avellaneda dijo: “La denuncia no es grave, por eso nunca avanzó. Se presentó sin testigo. No hubo ni una pizca de prueba”.

