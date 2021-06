Inicio » Electrónica Los 30 mejores Lg V40 Thinq Movil capaces: la mejor revisión sobre Lg V40 Thinq Movil Electrónica Los 30 mejores Lg V40 Thinq Movil capaces: la mejor revisión sobre Lg V40 Thinq Movil 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

LG V40 ThinQ LMV405EBW 16,3 cm (6.4") 6 GB 128 GB SIM Doble 4G Azul 3300 mAh - Smartphone (16,3 cm (6.4"), 6 GB, 128 GB, 12 MP, Android 8.1, Azul) € 150.99 in stock

7 used from €150.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Type: smartphone- 2g network: gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 cdma 800 / 1900 - v405qa7- 3g network: hsdpa 850 / 900 / 1700(aws) / 1900 / 2100 - v405qa7 cdma2000 1xev-do - v405qa7- 4g network: lte band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46, 66(1700/2100), 71(600) - v405qa7- sim-type: single sim (nano-sim)- dimensions: 158.8 x 75.7 x 7.6

Mm- weight: 169 g- displaysize: 6.4 inches- displaytype: p-oled capacitive touchscreen, 16m colors- memory int.: 128 gb, 6 gb ram- card slot: microsd, up to 512 gb (dedicated slot)- datatransfer: gsm / cdma / hspa / evdo / lte- connectivity: wlan, bluetooth, nfc- features: corning gorilla glass 5, active noise cancellation with dedicated mic- cpu: octa-core (4x2.7 ghz kryo 385 gold 4x1.7 ghz kryo 385 silver)- main camera: 12 mp, 27mm (standard), f/1.5, 1/2.6', 1.4µm, 3-axis ois, dual pixel pda

F12 mp, 52mm (telephoto), f/2.4, 1.0µm, 2x optical zoom, ois, pdaf16 mp, 16mm (ultrawide), f/1.9, 1/3.1', 1.0µm, no af- selfie camera: 8 mp, 26mm (standard), f/1.9, 1.4µm5 mp, 21mm (wide), f/2.2, 1.4µm- oper.system: android 8.1 (oreo); lg ux 7.1- specials: fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, qi fast wireless charging 10w

Ptny Funda Glitter Liquida con Cuerda para LG V40/ V40 ThinQ, Brillante Cristal Arena Movediza Suave Silicona TPU Anti Golpes Bumper Protector Carcasa, con Colgante Ajustable Collar Correa € 5.99 in stock 2 new from €5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Trendy - ¡Sigue la moda del momento y usa este case colgante para tener tu móvil siempre a mano! Los collares de cuerdas para llevar al cuello no solo son accesorios de moda. Esto accesorio es también cómodo y práctico, especialmente cuando viajas para tener siempre el movil disponible para tomar fotos.

Material de TPU suave - Hecha de material TPU suave y resistente a los arañazos, la capa de TPU resistente al desgaste es muy duradera, la buena textura hace que las personas se sientan cómodas, Además al ser traslúcida conservarás el diseño original de tu teléfono inteligente.

Bolsas de aire - Carcasa esquinas tienen bolsas de aire, pueden reforzar la protección del teléfono cuando cae en el suelo, puede mitigar con eficacia daños en el teléfono el tiempo y protege tu teléfono inteligente de caídas accidentales gracias a los ángulos parachoques.

Súper práctico - Correa para el cuello para el trabajo, viajes, salidas I Acollador de longitud ajustable que es elegante y muy práctico. Perfecto para tener las manos libres mientras haces otras cosas correa ajustable para que cuelgue perfectamente a tu lado para cruz, cuerpo o frente. haciendo su teléfono más popular.

100% Satisfacción garantizada - Si por alguna razón no está completamente satisfecho con el caso, contáctenos de inmediato, le proporcionaremos una solución satisfactoria dentro de las 24 horas, le reembolsaremos o reemplazaremos la solución, ¡no hay problema!

LG V40 Thinq (64 GB, 6 GB de RAM) 6.4" QHD + Fullvision Display, 5-cámara, IP68 Polvo/a Prueba de Agua, 4G LTE gsm Desbloqueado Smartphone - Estados Unidos (T-Mobile Desbloqueado) € 150.99 in stock

5 used from €150.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 6.4" QHD + OLED de pantalla (3120 x 1440, incluyendo muesca); 538 ppi, Fullvision Display - 19,5: 9 Relación de aspecto; relación de 84,3% pantalla-a-cuerpo

6 GB RAM, 64GB ROM, microSD, compatible con la tarjeta MicroSD de hasta 2 TB, Qualcomm Snapdragon 845, hasta 2,8 GHz x 4 + 1,7 GHz x 4 Octa-Core, Individual Nano-SIM

Triple Cámaras trasera: 12MP zoom telefoto, 16MP súper gran angular, 12MP estándar, doble frente Cámaras: 5MP ancha, 8MP estándar, Sistema operativo Android 8.1 (Oreo); LG UX 7.1, 3, 300 mAh de la batería no extraíble

bandas 2G: GSM 850/900/1800/1900, las bandas 3G: HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100, 4G bandas: banda LTE 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 13 (700), 20 (800), 25 (1900), 26 (850), 28 (700) , 38 (2600), 40 (2300), 41 (2500), 46, 66 (1700/2100), 71 (600)

Los Estados Unidos de LG. Trabajará con mayoría de las tarjetas SIM GSM en EE.UU. y el mundo incluyendo AT & T, T-Mobile, etc, no trabajará con los operadores CDMA como Verizon, Sprint, Boost READ Los 30 mejores Reloj Inteligente Apple capaces: la mejor revisión sobre Reloj Inteligente Apple

CELLONIC® Cable USB Datos 2m Compatible con LG G5, G6, G7, G7 ThinQ, G8 ThinQ, G8S ThinQ, K30, K41s, K42, K51s, K52, V20, V30, V40 ThinQ Cable de Carga USB C a USB A 3.0 3A Negro conexión USB Nylon € 11.90 in stock 1 new from €11.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TECNOLOGíA MODERNA DE CARGA - Conector: USB A ⇔ USB C Type C | Versión: 3.0 | Longitud: 2m | Adecuado para los dispositivos con el mismo conector

ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE Y TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS RÁPIDAS - Cable de datos compatible con para transferir archivos digitales con su móvil

SEGURIDAD CERTIFICADA Y CALIDAD GARANTIZADA - Cable con Nylon irrompible y flexible para transferencia de datos (entre su smartphone y su PC) y carga de dispositivo móvil con puerto USB

3 AÑOS DE GARANTÍA DEL FABRICANTE - El cable de datos y carga de CELLONIC es sinónimo de seguridad certificada y de altos estándares de calidad. ¡Por eso le ofrecemos una garantía de 36 meses!

COMPATIBLE CON LG G5 G5 SE G6 G6 Plus G7 G7 Fit G7 Plus ThinQ G7 ThinQ G8 ThinQ G8s ThinQ G8X ThinQ K30 K41s K42 K51s K52 K61 K61s Q Stylus Q Stylus Alpha Q Stylus Plus Q7 Q7 Alfa Q7 Plus V20 V30 V30S Plus ThinQ V30S ThinQ V35 ThinQ V40 ThinQ V50 ThinQ V50 ThinQ 5G Velvet Wing

3A Cable Cargador Usb Tipo C Para Samsung Galaxy A40 A50 A8 A9 2018,A3 A5 2017 S9 S10 Plus S8,LG G7 G8S G8 Thinq Fit G6 V40,Sony Xperia XA1 XA2 Ultra/XZ1 XZ XZ2 XZ3 Premium L1 L2 L3,Carga Rápida 2M 2M € 7.99 in stock 1 new from €7.99

1 used from €6.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1.Sincronización y Carga Rápida: este cable type c soporta hasta 3A max y es totalmente compatible con Samsung Adaptive Fast Charging(AFC),Huawei Fast Charge(FCP); Compatible con Quick Charge 3.0/2.0, lo que permite proporcionar una carga 5V/3A, 9V/2A ,12V/1.5A a sus moviles, tabletas, cámaras y más dispositivos compatibles con QC 3.0/2.0 según la potencia que se requiere. Soporta la velocidad de transferencia de hasta 480Mbps.

2.Compatibilidad universal: perfecto compatible con todos los dispositivos USB C disponibles actualmente:Samsung Galaxy A8 2018,A9 2018,A3 2017 2018,A5 2017 2018,S9 S9+,S10 S10+ S10E,LG G7 Thinq/ G7 Fit,G8 G8S Thinq,G6 G6+,V40 V50 Thinq V30 V20,Sony Xperia XA1 /XA1 Plus / XA1 Ultra,XA2 /XA2 Plus / XA2 Ultra,L1 L2 L3,Xperia 1 10 10+,XZ1/XZ1 Premium/XZ1 Compact,XZ/XZ Premium/XZ Compact,XZ2/XZ2 Premium/XZ2 Compact,XZ3

3.Cable USB Tipo C de Nylon Trenzado : Exterior trenzado de nylon de Primium con alambres de cobre puro en el interior soldadas con láser para una máxima confiabilidad y durabilidad.

4.Conector USB Tipo C Reversible:Con el conector reversible, puede conectarlo a sus dispositivos USB tipo C libremente sin preocuparse por la orientación

5.Contenido: 3A Cable USB tipo C de Nylon Trenzado (2 Unidades:2m 2m), nuestra garantía de 12 meses favorita de nuestros fans y el amable servicio al cliente de fácil acceso.

CyvenSmart [3 paquetes] Cable USB C 3 m, USB A 2.0 a USB-C cargador rápido de cable TPE extra largo y duradero, compatible con Samsung Galaxy S10 S9 S8 Plus Nota 9 8, LG V50 V40 G8 G7 Thinq, Moto Z € 13.16 in stock 1 new from €13.16

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Compatible con】 Trabaja con los nuevos dispositivos USB Type-C como Samsung Galaxy S10 / S10e / S9 / S8, Note 10 9 8, Plus / S8+, LG G6, G5, V30, V20, LG Nexus 5X, Lumia 950, Lumia 950XL, ZTE Axon 7, Moto Z2 Play, Sony Xperia XZ, HTC UZ. 11 / 11 0, Nokia N1, Asus Zen AiO, Lenovo Zuk Z1, nuevo MacBook 2015 con pantalla Retina de 12" y otros dispositivos con cable USB.

【Protección del muelle】Se ha añadido un muelle adicional al cable y los extremos USB para mejorar la durabilidad y reducir el deshilachado. En el entorno de laboratorio, la prueba de flexión puede llegar a 12.000 veces.

【Carga USB 2.0 y transferencia de datos】 3 unidades USB C to A soporta carga segura de alta velocidad y transferencia rápida de datos (480 Mbps). La resistencia de tracción estándar de 56 KΩ proporciona una corriente de carga más segura, puede prolongar la vida útil de la batería.

【Longitud extendida】El cable extralargo de 3 m mantiene tus dispositivos cargados y sincroniza los datos en cualquier lugar y en cualquier momento, conveniente para desplazarte a casa, oficina y coche.

【Lo que obtiene】 3 m x 3 cable USB 2.0 A a C.

mumbi TPU Funda compatible con LG V40 ThinQ, encajar, blanco claro € 7.10 in stock 1 new from €7.10

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatibilidad, porque eso es lo que importa: este caso de protección es con el lg v40 thinq compatible, ha sido probado en el dispositivo original y diseñado para proteger su teléfono inteligente encajar

Funcionalidad como la espera: los botones de funcionamiento suave y las conexiones libres restantes permiten una operatividad sin restricciones incluso con la cubierta protectora

Háptico, lo sentirá: debido a la mezcla de materiales de silicona y tpu, la carcasa del teléfono tiene una superficie antideslizante y, por lo tanto, se encuentra firmemente en la mano

Estética que llama la atención: la apariencia del teléfono inteligente se mantiene casi incluso cuando se coloca la cubierta protectora, ya que solo se extiende sobre la parte posterior y el borde del dispositivo

La semplicità, come meno noto, si basa su un design senza tempo per proteggere il tuo smartphone

Slabo Cable de Datos Micro USB para LG G7 ThinQ | G8s ThinQ | G8X ThinQ | V40 ThinQ | V50 ThinQ 5G | K40S | K50S | Q Stylus | X Power 3 | G5 Carga/Sync - Negro € 7.99 in stock 2 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features FUNCIÓN: Cargue y sincronice su LG G 7 ThinQ | G8 s ThinQ | G8 X ThinQ | V 40 ThinQ | V 50 ThinQ 5G | K 40S | K50 S | QStylus | XPower 3 | G 5 de manera fácil y segura

PRESTACIONES: Cable de alta velocidad USB 2.0 para una rápida transmisión de datos de hasta 480 Mbit/s

SEGURIDAD: los componentes cualitativos de nuestro cable de carga protegen la batería de su dispositivo

COMODIDAD: La longitud del cable es de 1 metro lo que le deja un buen margen de maniobra

COMPATIBILIDAD: Ideal para su LG G7 ThinQ | LG G8s ThinQ | LG G8X ThinQ | LG V40 ThinQ | LG V50 ThinQ 5G | LG K40S | LG K50S | LG Q Stylus | LG X Power 3 | LG G5

NALIA Funda compatible con LG V40 ThinQ, TPU Silicona Carcasa Mirada de Carbono Protectora Cubierta, Telefono Movil Case Goma Gel Cover Estuche Ultra-Fina Delgado, Resistente Proteccion Bumper - Negro € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO DE FIBRA DE CARBONO | Esta funda de protección elegante con apariencia de fibra de carbono convierte a tu Smartphone en el punto de atención.

MATERIAL DE ALTA CALIDAD | La silicona TPU de alta calidad material es especialmente robusta, resistente aunque sigue siendo flexible.

PROTECCIÓN IDEAL | La carcasa le aporta a tu móvil protección frente a la suciedad, el polvo, los arañazos y minimiza los daños contra golpes.

TACTO SUAVE | Gracias a la superficie cepillada y elegante tu móvil no se resbalará y estará seguro en tu mano.

PROCESAMIENTO EXACTO | Dispone de huecos exactos para las conexiones, las teclas, las cámaras y los altavoces se ocupan de una manejabilidad ilimitable.

REY - Funda Carcasa Gel Transparente para LG V40 THINQ, Ultra Fina 0,33mm, Silicona TPU de Alta Resistencia y Flexibilidad € 1.99 in stock 2 new from €1.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseñado especialmente por Electrónica Rey para LG V40 THINQ, respetando botones y puertos del SmartPhone

Ultra FINA y ligera, no notará que la lleva puesta

Gracias a la Silicona TPU 100% transparente el diseño de su SmartPhone no se verá afectado

Al proteger el SmartPhone con silicona Gel, consigue máxima seguridad con un tacto agradable

Quiere que su SmartPhone le dure mucho tiempo? esta es la mejor opción anti golpes, caidas,...

NALIA Carcasa Protectora Compatible con LG V40 ThinQ Funda, Delgado Cristal Claro Silicona Goma Gel Cubierta, Slim Crystal Clear Case Telefono Movil Proteccion Cover Estuche Ultra-Fina - Transparente € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO MINIMALISTA | La parte trasera transparente hace destacar la belleza de tu smartphone y lo hace brillar ligeramente.

MATERIAL DE ALTA CALIDAD | La silicona TPU de alta calidad material es especialmente robusta, resistente aunque sigue siendo flexible.

PROTECCIÓN IDEAL | La carcasa le aporta a tu móvil protección frente a la suciedad, el polvo, los arañazos y minimiza los daños contra golpes.

SOPORTE SEGURO | Gracias a la cubierta trasera tu móvil se posa muy bien y sin peligro de resbalamientos sobre tu mano.

PROCESAMIENTO EXACTO | Dispone de huecos exactos para las conexiones, las teclas, las cámaras y los altavoces se ocupan de una manejabilidad ilimitable.

Labanema LG V40 ThinQ Funda, 360 Rotating Ring Grip Stand Holder Capa TPU + PC Shockproof Anti-rasguños teléfono Caso protección Cáscara Cover para LG V40 ThinQ - Negro € 8.88 in stock 1 new from €8.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseñada para LG V40 ThinQ (No apto LG V50 ThinQ 5G),No cabrá cualquier otro dispositivo.(Con 4 en 1 regalo empaquetado).

Diseño especial con magnético: el estuche se puede atraer con firmeza por el soporte magnético del coche para un uso conveniente cuando conduce (no incluye el soporte magnético para el automóvil)

Material de primera calidad: Diseño único permite un fácil acceso a todos los botones,Construido con PC y fuerte de TPU para la máxima protección contra impactos, protege el teléfono de arañazos, golpes, polvo, choques y abrasiones.

Rotación en dos dimensiones: 360 grados anillo usado como un anillo del dedo para un mejor agarre y un shock para facilitar la visualización de rotación y ver el video con la experiencia sin manos.

Diseño perfecto: acceso a todos los controles y funciones y cubierta de botones de TPU que permite una respuesta y protección receptiva.

Slabo Cable de Carga USB Tipo C para LG K41S | K51S | K61 | Velvet 5G | V60 ThinQ 5G Cable de sincronización del conexión Datos - Negro € 11.99 in stock 2 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TAREA: sincroniza de manera fácil y confiable L G K 41S | K51 S | K 61 | Velvet 5 G | V 60ThinQ 5G con la última tecnología de carga (USB-A a USB-C)

RENDIMIENTO: Cable USB 3.0 de alta velocidad para la transferencia rápida de datos de grandes volúmenes de datos de hasta 5 GBit/s

AYUDANTE UNIVERSAL: conecte fácilmente su dispositivo a una PC, discos duros externos y otros dispositivos

CONFORT: la longitud del cable de 1m le da suficiente espacio para maniobrar

COMPATIBILIDAD: adecuado para su LG K41S | LG K51S | LG K61 | LG Velvet 5G | LG V60 ThinQ 5G READ Los 30 mejores Presentador De Diapositivas capaces: la mejor revisión sobre Presentador De Diapositivas

LG V40 ThinQ Dual SIM 128GB 6GB RAM V405EBW Moroccan Blue € 156.08 in stock

5 used from €156.08 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Banda LTE 2100(B1) / 1900(B2) / 1800(B3) / 1700(B4) / 850(B5) / 2600(B7) / 900(B8) / 700(B12, B13, B17) / 800(B20) / 700(B28) / 1500(B3222222232222220. ) TDD 26 00(B38) / 1900(B39) / 2300(B40) / 2600(B41)

128 GB de almacenamiento / 6 GB de RAM

6.4 pulgadas, 1440 x 3120 píxeles

Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm)

Batería de 3300 mAh

REY - Protector de Pantalla Curvo para LG V40 THINQ, Negro, Cristal Vidrio Templado Premium, 3D / 4D / 5D € 1.99 in stock 2 new from €1.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño Curvado 5D en color Transparente, realizado por Electrónica Rey para LG V40 THINQ

Dureza asegurada que cumple con estándar 9H Oleophofic coating

Repele la grasa, su teléfono estará siempre limpio. Tacto agradable, mejora el tacto de la pantalla original de su teléfono, dando una sensación de suavidad inmejorable

Transparencia total. Excelente visibilidad con alto contraste.

Sistema de adherencia sin residuos y de fácil aplicación.

Tarjeta de Micro SD 128GB MicroSD Compatible con LG V50 ThinQ, G8 ThinQ, Q60, K50 K40 Q9, V40 ThinQ, G7 Fit, G7 One, Q8, K11 Plus, Q Stylo 4, Q Stylus, V35 ThinQ, Q7, G7 ThinQ, Zone 4 Móvil | 128 GB € 34.99 in stock 1 new from €34.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EXPANDE EL ALMACENAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÓVILES - La tarjeta de memoria Keple Micro SD (128 GB) agrega almacenamiento instantaneamente a cualquier dispositivo con una ranura para tarjetas microSDHC. Al ampliar la memoria de su teléfono inteligente Android / Windows, la camara Action Cam, el dron o la tableta, puede capturar mas fotos y videos, transportar mas archivos y disfrutar de su musica favorita donde quiera que vaya.

GRABACIÓN DE VIDEO HD CON UN TELÉFONO MÓVIL - 4K Video - La interfaz avanzada UHS-I U1 hace que la tarjeta sea ideal para video 1080p o incluso 4K de calidad cinematografica. Obtenga sus recuerdos mas rapido: transfiera y edite sus recuerdos mas rapido con increibles velocidades de lectura y escritura de 4x en comparación con las tarjetas SD tradicionales de Clase 10.

DISENO DURADERO: disenadas para resistir las condiciones mas duras, las tarjetas microSDHC de Keple son resistentes al agua, a prueba de golpes y rayos X. Pueden funcionar a temperaturas que oscilan entre -13 y 185 grados Fahrenheit, para que pueda disfrutar contenido multimedia móvil en casi cualquier entorno. climas. Incluso si su dispositivo no sobrevive, su tarjeta de memoria flash Keple funcionara.

3 en 1 BUNDLE: lector de tarjetas MicroSD USB y adaptador SD incluido. Transfiera sus archivos multimedia desde su tarjeta a cualquier PC o computadora portatil. Simplemente inserte la tarjeta MicroSD en el adaptador o lector y conéctela a la computadora. También puede usar microSD con un adaptador SD para camara o camara de video. No se requiere controlador.

COMPATIBILIDAD UNIVERSAL - Compatible con todos los dispositivos microSD / SD, incluidos: LG V50 ThinQ, G8 ThinQ, Q60, K50, K40, Q9, V40 ThinQ, G7 Fit, G7 One, Q8, K11 Plus, Q Stylo 4, Q Stylus, V35 ThinQ, Q7, G7 ThinQ, Zone 4 Móvil

LG G7 ThinQ LMG710EM 15,5 cm (6.1") 4 GB 64 GB 4G Negro 3000 mAh - Smartphone (15,5 cm (6.1"), 4 GB, 64 GB, 16 MP, Android 8.0, Negro) € 299.00

€ 279.99 in stock 5 new from €279.99

3 used from €198.72 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features - Type: Smartphone- 2G Network: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900- 3G Network: HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100- 4G Network: LTE- Sim-type: Nano Sim- Dimensions: 153.2 x 71.9 x 7.9 mm- Weight: 162 g- Displaysize: 6.1 inches- Displaytype: IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors- Memory int.: 64 GB, 4 GB RAM- Card slot: no- Keypad: Multitouch- Datatransfer: GPRS, EDGE, GSM, HSDPA, LTE- Connectivity: Bluetooth, Wi-Fi, NFC- Features: GPS- CPU: Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kry

o 385 Silver)- Camera: Dual: 16 MPSecondary: 8 MP- Oper.System: Android 8.0 (Oreo)- Stand-by: max. xh- Talk time: max. xh- Specials:

128GB microSD Tarjeta de Memoria | Compatible con LG G8X ThinQ, Q70, K40S, K50S, Stylo 5, V50 5G, G8S, G8, Q60, K50, K40, W30, W30, W10, V40, G7 Fit, G7, Q8, K11, Q Stylus, Q7, G7, K10 | 128GB € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EXPANDA EL ALMACENAMIENTO DE SU DISPOSITIVO MÓVIL - Keple tarjeta de memoria microSD (128GB) agrega espacio de almacenamiento instantáneamente a cualquier dispositivo con una ranura para tarjetas microSDHC. La ampliación de la memoria de su teléfono inteligente androide / Windows, cámara de acción, drone o tablet PC significa que puede capturar más fotos y vídeos, llevar más archivos y disfrutar de su música favorita dondequiera que vaya.

GRABAR VÍDEO HD CON SU TELÉFONO MÓVIL - Vídeo de 4K - La avanzada interfaz UHS-I U1 hace que la tarjeta sea ideal para vídeo de calidad cinematográfica de 1080p o incluso de 4K. Obtenga sus memorias más rápido - Transfiera y edite sus memorias más rápido gracias a las increíbles velocidades de lectura y escritura de 4x en comparación con las tarjetas SD tradicionales de clase 10. Estas tarjetas son completamente compatibles con teléfonos móviles, ordenadores portátiles, tabletas.

DISEÑO DURADERO - Diseñadas para soportar las condiciones más duras, las tarjetas microSDHC de Keple son resistentes al agua, a los golpes y a los rayos X. Pueden funcionar en temperaturas que van de -13 a 185 grados Fahrenheit (-10C - +85C), por lo que puede disfrutar de los medios móviles en casi cualquier clima. Incluso si su dispositivo no sobrevive, su tarjeta de memoria Keple flash lo hará.

PAQUETE 3 en 1 - Lector de tarjetas USB microSD y adaptador SD incluidos. Transfiera sus archivos multimedia desde su tarjeta a cualquier ordenador de sobremesa o portátil. Simplemente inserte la tarjeta de memoria Micro SD en el adaptador o lector y conéctela al ordenador. También se puede utilizar con un adaptador SD para cámara, videocámara o portátil. No se necesitan controladores.

Compatibilidad universal - Compatible con todos los dispositivos microSD/SD incluyendo: LG G8X ThinQ, Q70, K40S, K50S, Stylo 5, V50 ThinQ 5G, G8S ThinQ, G8 ThinQ, Q60, K50, K40, Q9, W30 Pro, W30, W10, V40 ThinQ, X4+, G7 Fit, G7 One, Q8, K11 Plus, Q Stylo 4, Q Stylus, V35 ThinQ, Q7, G7 ThinQ, V30S ThinQ, Zone 4, K10. Fits all 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 etc modelos de teléfonos móviles

zidwzidwei Protector de Pantalla para LG V40 THINQ [2 Pcs], 9H Dureza Película de Vidrio Templado HD Antihuellas sin Burbujas Fácil de Instalar, Protector de Vidrio paraLG V40 THINQ € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño Perfecto: Protector de pantalla de vidrio templado diseñado específicamente para LG V40 THINQ. El ajuste perfecto hace que se integre con su pantalla. Puedes sentir que la pantalla de tu teléfono está perfectamente protegida y ya no tienes que preocuparte por los arañazos y las caídas accidentales.

Calidad Superior: Adopta un cristal templado de primera calidad de 0,3 mm con bordes redondeados para la protección completa de LG V40 THINQ. El protector de pantalla es de una dureza extremadamente alta que puede resistir arañazos de hasta 9H, y satisfacer plenamente su uso diario.

Ultra Transparente: Pantalla de LG V40 THINQ de alta definición y con gran capacidad de respuesta, que no afecta en absoluto al uso de su teléfono. Tiene un revestimiento oleofóbico antiaceite y antiagua, que proporciona una protección extra contra arañazos, huellas dactilares, aceite y polvo.

Recortes Precisos: La tecnología de corte preciso y el ajuste perfecto hace que no sea fácil caerse y que la pantalla del teléfono quede lo menos expuesta posible. P.D. Cada paquete contiene dos piezas LG V40 THINQ de vidrio templado.

Fácil de Instalar: Cada paquete contiene DOS juegos de LG V40 THINQ protector de pantalla de vidrio templado, y proporciona herramientas de apoyo. Equipado con pegatinas para el polvo, un paño de algodón con alcohol, un paño de limpieza, podría instalarlo fácilmente sin burbujas desagradables.

MRSTER Funda para LG V40 ThinQ, 3D Moda Carcasa Libro Flip Case Antigolpes Cartera PU Cuero Funda con Función de Soporte para LG V40 ThinQ. YB Owl € 8.49 in stock 1 new from €8.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Modelos Compatibles: LG V40 ThinQ

Material: La funda de cuero está hecho de cuero de alta calidad de la PU y material interno de TPU.

Función: Diseño estilo cartera, soporte plegable, ranura para tarjeta, cierre magnético protección flip cover case. Proteja su teléfono de arañazos, caídas, polvo, suciedad, abrasión, etc.

Bonito Dibujo: 3D pintado patrón, haga su teléfono personalizado y de moda.

Ajuste perfecto: el corte exacto proporciona de fácil acceso a todos los botones, controles y puertos sin quitar la piel.

LiuShan Compatible con LG G8X ThinQ Funda,Heavy Duty Silicona Híbrida Rugged Armor Soporte Cáscara de Cubierta Protectora de Doble Capa Caso para LG G8X ThinQ/LG V50S ThinQ 5G 2019,Negro € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño específico para LG G8X ThinQ / LG V50S ThinQ case (No es compatible con LG V40) Smartphone .No es compatible con otros modelos.

Protector para LG G8X ThinQ / LG V50S ThinQ case (No es compatible con LG V40) Smartphone para exigentes condiciones de uso pesado y accidentes,Drop protección. La absorción de impactos oferce extrema drop protección.

Caso para LG G8X ThinQ / LG V50S ThinQ case (No es compatible con LG V40) Smartphone, Hechos de un material termoplástico fuerte, la funda de silicona es resistente a los impactos, resistente a los arañazos y añade un poco de color a tu vida. arañazos y marcas.

Diseño de la cubierta de armadura duro. 100% de protección para su teléfono.

Recortes precisos para el acceso completo a todos los oradores, los botones, las cámaras.

Todotumovil Protector de Pantalla LG V40 Thinq de Cristal Templado Vidrio 9H para movil € 1.97 in stock 1 new from €1.97 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cristal de espesor de 0.3 mm. Protege su terminal de golpes y arañazos gracias a su dureza de estándar 9H. Mantiene su teléfono siempre protegido sin afectar a la sensibilidad de la pantalla al usarlo.

Protección oleo fóbica y anti huellas: El protector resiste con eficacia la suciedad y las huellas dactilares.

Transparencia total. Excelente visibilidad con alto contraste. Conservar la calidad y colores de la imagen.

Sistema de adherencia de fácil colocación sin residuos y de fácil aplicación.

Protector diseñado a medida. READ Los 30 mejores Camaras De Fotos capaces: la mejor revisión sobre Camaras De Fotos

kwmobile Funda Compatible con LG V40 ThinQ - Funda Carcasa de TPU Silicona - Protector Trasero en Negro Mate € 7.99 in stock 2 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COMPATIBILIDAD: Compatible con LG V40 ThinQ.

GRAN FLEXIBILIDAD: La carcasa de TPU es especialmente elástica, suave y ligera. El forro antideslizante se adapta perfectamente a tu teléfono inteligente.

PROTECCIÓN CON ESTILO: Este cover te gustará por su atractivo y elegante diseño. Además es robusto, sólido y estable, protegerá la parte posterior de tu teléfono.

SIN RIESGOS: La funda antideslizante te da seguridad como ninguna otra, evitando que tu dispositivo se resbale. Su material permite un agarre seguro. Además es gruesa y resistente.

SENCILLA: Este tipo de funda trasera cuenta con un diseño natural y sencillo, además de ser fácil de colocar.

Cruzerlite Funda LG V40 ThinQ, Funda LG V40, Flexible Slim Case with Leather Texture Grip Pattern and Shock Absorption TPU Cover for LG V40 ThinQ (Gray) € 9.40 in stock 1 new from €9.40

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Perfect fit for for LG V40 ThinQ

Made of soft durable TPU, Slim & Flexible make it easy to apply and remove

Leather texture Grip patterns on the back prevent slippery drop

Provides improved damage resistance everywhere you go

Screen left exposed for full functionality

LG V40 - Smartphone Libre de 6.4'' QHD+ (5 cámaras 16 MP f1.9, 6 GB RAM, 128 GB Memoria, Sistema en español) Color Azul € 519.00 in stock 2 new from €519.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pantalla oled de 6.4” con ratio 19.5:9 qhd+ que ofrece el único negro puro que hace que el resto de colores brille

El primer smartphone con 5 cámara s con el que obtendrás el mejor resultado en cada toma y con ia integrada que perfeccionará aún más el resultado

Sonido inigualable de alta fidelidad hi-fi quad dac 32 bits, boombox y dts: x 3d que harán que vivas una experiencia audiovisual completa y única

Inteligencia artificial integrada en la cámara (ai cam, google lens) y reconocimiento de voz a distancia con google assistant

Máxima resistencia certificada por el test militar mil- 810 g de eeuu e ip68 que garantiza su resistencia al agua y al polvo

disGuard® Protector de Pantalla [Anti-Reflex] compatibile con LG V40 ThinQ [2 Piezas] Antirreflectante, Mate, Antirreflejante, Anti-Arañazos, Anti-Huella Dactilar - Película Protectora € 12.93 in stock 1 new from €12.93

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lámina de protección compatible con LG V40 ThinQ - Made in Germany!

Los efectos molestos, como fuentes de luz, etc. pertenecen al pasado gracias a esta lámina protectora de pantalla.

Forma muy estable y óptima adherencia de los bordes: no se desliza.

¡No disminuye la calidad de la resolución de la pantalla ni perjudica el manejo!

La entrega incluye un manual claro y detallado

Movilrey Protector para LG V40 Thinq Cristal Templado de Pantalla Vidrio 9H para movil € 1.97 in stock 1 new from €1.97 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cristal de espesor de 0.3 mm. Protege su terminal de golpes y arañazos gracias a su dureza de estándar 9H. Mantiene su teléfono siempre protegido sin afectar a la sensibilidad de la pantalla al usarlo.

Protección oleo fóbica y anti huellas: El protector resiste con eficacia la suciedad y las huellas dactilares.

Transparencia total. Excelente visibilidad con alto contraste. Conservar la calidad y colores de la imagen.

Sistema de adherencia de fácil colocación sin residuos y de fácil aplicación.

Protector diseñado a medida.

Yiizy Funda para LG V40 ThinQ, Carcasa Tapa Cuero Piel Billetera Carcasa Interior de Silicona TPU con Soporte Multimedia y Diseño de Ranuras para Tarjetas (Oro) € 4.89 in stock 1 new from €4.89 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Corte preciso, perfecto para LG V40 ThinQ

Hecho de cuero de PU de alta calidad y duradero, protege su dispositivo desde cero

Ranuras para tarjetas integradas para almacenar identificación, efectivo y tarjetas de crédito

Función de soporte multimedia para ver videos fácilmente

La funda interior de silicona suave de TPU proporciona la máxima protección para su teléfono inteligente.

Vogu'SaNa - Funda de piel sintética para LG V40 ThinQ, con tapa y función atril, Sea, LG V40 ThinQ € 4.99 in stock 1 new from €4.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Funda para LG V40 ThinQ

Bonito diseño: funda para teléfono móvil con diseño de flores y mariposas y búho con diseño romántico y elegante como una joya o un regalo para los amantes de la moda.

Diseño práctico: esta funda plegable en estilo libro es la combinación perfecta de funda protectora y cartera con clip magnético y ranura para tarjetas para billetes de tren, dinero, tarjetas...

Soporte plegable para teléfono móvil: la función atril con un soporte integrado es muy fácil ver vídeos manos libres.

Material de alta calidad: interior (carcasa trasera de plástico de policarbonato) y exterior (duradera funda de piel de poliuretano) garantiza la buena calidad de los productos.

CELLONIC® Cable USB datos 1m compatible con LG G5, G6, G7, G7 ThinQ, G8 ThinQ, G8S ThinQ, K30, K41s, K42, K51s, K52 K61s V20, V30, V40 ThinQ cable de carga USB C a USB A 3.0 3A blanco conexión USB PVC € 10.90 in stock 1 new from €10.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TECNOLOGíA MODERNA DE CARGA - Conector: USB A ⇔ USB C Type C | Versión: 3.0 | Longitud: 1m | Adecuado para los dispositivos con el mismo conector

ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE Y TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS RÁPIDAS - Cable de datos compatible con LG para transferir archivos digitales con su móvil

SEGURIDAD CERTIFICADA Y CALIDAD GARANTIZADA - Cable con PVC irrompible y flexible para transferencia de datos (entre su smartphone y su PC) y carga de dispositivo móvil con puerto USB

3 AÑOS DE GARANTÍA DEL FABRICANTE - El cable de datos y carga de CELLONIC es sinónimo de seguridad certificada y de altos estándares de calidad. ¡Por eso le ofrecemos una garantía de 36 meses!

COMPATIBLE CON LG G5 G5 SE G6 G6 Plus G7 G7 Fit G7 Plus ThinQ G7 ThinQ G8 ThinQ G8s ThinQ G8X ThinQ K30 K41s K42 K51s K52 K61 K61s Q Stylus Q Stylus Alpha Q Stylus Plus Q7 Q7 Alfa Q7 Plus V20 V30 V30S Plus ThinQ V30S ThinQ V35 ThinQ V40 ThinQ V50 ThinQ V50 ThinQ 5G Velvet Wing

