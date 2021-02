Los 30 mejores Funda Tablet Huawei Mediapad T5 capaces: la mejor revisión sobre Funda Tablet Huawei Mediapad T5

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Funda Tablet Huawei Mediapad T5?

AROYI Funda para Huawei MediaPad T5 10 + Protector Pantalla, Carcasa Silicona Smart Cover Case con Soporte Función para Huawei MediaPad T5 10 10,1 2018 - Oro Rosa € 12.99 in stock 2 new from €12.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Diseñado en exclusiva para tableta Huawei MediaPad T5 10 10.1 2018. Con precisos agujeros que proporcionan total acceso a todos los controles y características.

Smart Cover con Soporte Función, Soporte ajustable con dos ángulos de visión. Permite alternar fácilmente entre los modos de escribir y apaisado. Perfecto para chat en vídeo y ver películas.

El diseño delgado y liviano de tapa dura agrega un peso mínimo mientras protege y asegura tu Huawei MediaPad T5 10 10.1 2018 tablet contra golpes, arañazos y polvo.

Magnéticamente cerrado, se adherirá a la pantalla sin rebote al cerrar la cubierta frontal.

Hecho del cuero de patente de cuero de la PU de la alta calidad, materiales exteriores de alta calidad y microfibras suaves en el interior, sin arañazos, mayor comodidad y una capa adicional de protección.

Simpeak Funda Compatible con Huawei MediaPad T5 10 [5 años de garantía], Funda 10.1 Pulgadas Multi-Angulo Cubierta Folio con el Soporte Reposo Automático de Despertador, Negro € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Delgado y portátil, diseñado específicamente para el Huawei MediaPad T5 10 ---- Fácil acceso a todas las características y controls.

Integrado en el stand con varios ángulos ---- perfectos cada vez que escriba un correo electrónico o ver una película en funda tablet huawei mediapad t5.

El uso de materiales respetuosos del medio ambiente, más durable para funda compatible para tablet huawei mediapad t5 ---- Hecho de cuero de la PU de alta calidad, la cubierta de la fuente es el agua y al polvo, mientras que la cubierta trasera se compone de 100% de policarbonato, que es la gota resistente y difícil de conseguir sucia

El acceso a todos los controles y características: Los recortes perfectos para los altavoces, cámara y otros puertos en funda tablet huawei mediapad t5.

5 años de 100% Servicio Cliente ---- Ofrecemos una 100% Servicio Cliente de 5 años y soporte técnico gratuito de por vida a nivel mundial. Si se producen problemas de calidad, puede obtener un reembolso o reemplazo dentro de los 5 años

VOVIPO Huawei MediaPad T5 10 Funda Case Cover, Slim Smart PU Plegable Stand Cover Case Funda Protectora Carcasa para Huawei MediaPad T5 10 10.1 Pulgadas 2018 Tableta € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Specifically Designed For: Huawei Mediapad T5 10 Inch Tablet, Not Fit For other Tablet.

Made of high quality synthetic leather PU leather.Premium synthesized leather exterior and soft interior to prevent scratche

Perfect cutouts for the camera, speakers, stand and other ports.

100% brand new, lightweight, ultra slim, unique ,decent design.Built-in stand with multiple viewing angles (typing and watching).

Case Only ,tablet not included

XunyLyee [Soporte giratorio 360] Funda para Huawei MediaPad T5 10, Funda premium para tableta para Huawei MediaPad T5 2018 [10.1 Pulgadas] Funda, Negro € 9.97 in stock 1 new from €9.97

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features [Compatible]: especialmente carcasa para Huawei MediaPad T5 10 (10.1") AGS2-W09/AGS2-W19 AGS2-L03/AGS2-L09

Un soporte único de 360 grados flexible para girar y te lleva a la mejor experiencia utilizando múltiples ángulos de visión de paisaje y vertical.

Los recortes precisos permiten un fácil acceso a todos los botones, puertos, sensores, altavoces y cámaras.

La funda ofrece la máxima protección para la tableta, evitando arañazos y absorbiendo golpes u otros daños diarios.

Hecha de piel sintética, ideal para ver películas, ver la cara, navegar por Internet, etc. También se puede utilizar como regalo para personas necesitadas, como amigos, padres, amantes. READ Los 30 mejores Grabadoras De Voz capaces: la mejor revisión sobre Grabadoras De Voz

XITODA Funda Huawei MediaPad T5 10, Hybrid Rugged Armor Duro PC + TPU Silicone Back Case Cover Carcasa para Huawei MediaPad T5 10 2018 Tablet Funda con Kickstand - Azul Oscuro € 11.99

€ 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Especialmente diseñado para Huawei MediaPad T5 10 10,1 pulgadamodelo de 2018.

Hecho del material resistente de TPU y del material duro de la PC, protege su teléfono contra rasguños, polvo y topetones.

Exclusivo construido en función de pie Dale su libertad para ver videos o navegar sin ningún molestia.

El diseño con textura y los materiales de silicona proporcionan un agarre de dispositivo más realzado y una sensación táctil.

El diseño único permite un fácil acceso a todos los botones, controles y puertos sin tener que quitar el caso.

ZiHang Funda Infantil Huawei Mediapad T5 10, Carcasa Niño Antigolpes con Asa Convertible Tapa de Soporte, Funda Bebé Ligera para Huawei Mediapad T5 10 (Azul) € 18.98 in stock 1 new from €18.98

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Bumper duradero diseñado para niños es compatible Huawei Mediapad T5 10

Asa giratoria de 180 grados para un manejo fácil y un transporte conveniente de la escuela a la casa, y también se puede plegar en un soporte de dos ángulos para ver películas o dibujar

Hecho de espuma EVA resistente a los impactos, evita de manera eficiente que la tableta se caiga, se golpee y se raye accidentalmente; Las esquinas cuentan con silicona de doble espesor para una mejor protección a prueba de colisión

Material suave, ligero, no tóxico; Diseño antideslizante con textura lateral para para un agarre firme; Perfecto para bebés, niños, nenes

Bordes elevados para proteger la pantalla contra rasguños y roturas; Fácil acceso a todas las funciones (cámaras, altavoces, puertos y botones)

IVSO Funda Carcasa para Huawei MediaPad T5 10, Slim PU Protectora Carcasa Cover para Huawei MediaPad T5 10 10.1 Pulgadas 2018, Negro € 10.99 in stock 2 new from €8.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features ♥ Diseñado en exclusiva para tableta Huawei MediaPad T5 10. Con precisos agujeros que proporcionan total acceso a todos los controles y características.

♥ El diseño delgado y liviano de tapa dura agrega un peso mínimo mientras protege y asegura tu Huawei MediaPad T5 10 Pulgadas tablet contra golpes, arañazos y polvo.

♥ Soporte ajustable con dos ángulos de visión. Permite alternar fácilmente entre los modos de escribir y apaisado. Perfecto para chat en vídeo y ver películas.

♥ Magnéticamente cerrado, se adherirá a la pantalla sin rebote al cerrar la cubierta frontal.

♥ Hecho del cuero de patente de cuero de la PU de la alta calidad, Te da un toque cómodo.

ZST Funda Carcasa para Huawei MediaPad T5 10, Giratoria PU Protectora Carcasa Cover para Huawei MediaPad T5 10 10.1 Pulgadas 2018, Nuevo Negro € 9.59 in stock 1 new from €9.59

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Diseñado específicamente para Huawei MediaPad T5 10 10.1 Pulgadas 2018. Ajuste y proteja el Huawei MediaPad T5 10 10.1 Pulgadas 2018 perfectamente.

Hecho de cuero sintético de PU de buena calidad. Exterior de cuero sintetizado de primera calidad e interior suave para evitar rayones. Cómodo de tocar y usar.

Buen final, bonito, funcional, robusto, elegante, bien hecho. Recortes perfectos para la cámara, altavoces, jackson, control de volumen y otros botones.

Con una rotación de 360 °, puedes disfrutar de una amplia gama de juegos. Soporte incorporado con múltiples ángulos de visión (escribiendo y viendo).

Funda para Huawei MediaPad T5 10 10.1 Pulgadas es vendida exclusivamente por ZST con garantía del fabricante y excelente servicio al cliente.

ELTD Funda + Protector Pantalla [combinación] para Huawei MediaPad T5 10 Pulgadas, Fundas Duras Case + Vidrio Templado Glass Film para MediaPad T5 10 10.1" 2018 Tableta,(Negro+1 Pack) € 15.95 in stock 1 new from €15.95

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features ♥ Compatibilidad: Diseñado en exclusiva para Huawei MediaPad T5 10.

♥ Protección Total: Protección completa para Huawei MediaPad T5 10 Pulgadas 2018tableta, frontal y lateral cero, polvo, suciedad, desgaste, caídas accidentales, etc.

♥ materiales exteriores de alta calidad y microfibras suaves en el interior, sin arañazos, mayor comodidad y una capa adicional de protección.

♥ Flexibilidada alta: Con precisos agujeros que proporcionan total acceso a todos los controles y características.

♥ Soporte Plegable: Tiene un soporte plegable que se permite poner en múltiples ángulos, más cómoda y coveniente.

EasyAcc Funda Carcasa Compatible con Huawei Mediapad T5 10 2018, Protectora Ultra Delgada con Dos Funciones de Soporte Ajustables y Auto-Desbloquear Cover Protector, Menta Verde € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Compatilidad: Diseñado en exclusiva compatible con la Huawei MediaPad T5 10,1 2018 tableta. NO ESTÁ ADECUADO para otras Huawei tablets.

El patrón de impresión único hace que usted y su tableta se vean más glamorosos, el procesamiento especial hace que el dibujo sea vívido y no sea fácil de sacar.

Delgada y portátil: El diseño de espalda ultra delgada y ligera agrega el mínimo volumen a su dispositivo sin perder la protección eficiente.

Función atril para dos posiciones: Permite alternar fácilmente entre los modos de escribir y apaisado. Perfecto para chat en vídeo y ver películas.

Recortes precisos: permite un fácil acceso a todos los puertos, botones y controles, como si no hubiera una funda.

HUAWEI MediaPad T5 - Tablet de 10.1" FullHD (Wifi, RAM de 4GB, ROM de 64GB, Android 8.0, EMUI 8.0), Color Negro € 229.00

€ 189.00 in stock 5 new from €189.00

1 used from €151.14

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Pantalla táctil IPS de 10.1 pulgadas FullHD, con una resolución de 1920x1200 pixeles, pantalla de 224 PPI, Relación de aspecto de 16:10

Cuerpo metálico, diseño elegante, 460 g, 7.8 MM

4GB RAM, 64GB almacenamiento, batería de larga duración con 5100 mAh

Procesador Octa-Core y altavoces estéreo duales

Sistema Operativo Android 8.0+ EMUI 8.0

Jelly Comb Funda con Teclado Bluetooth Español para Huawei MediaPad T5 Lite 10.1, Protectora Cover Funda de TPU, Teclado Desmontable con iluminación de 7 Colores € 37.99 in stock 1 new from €37.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Diseño adicional para Huawei Mediapad T5 de 10.1 pulgadas: esta funda con teclado está especialmente desarrollada para el Huawei MediaPad T5 de 10.1 pulgadas. Con su elegante diseño, la funda protege su tableta de arañazos y caídas.

Función todo en uno 4 en 1: funda de piel, teclado bluetooth, soporte ajustable y bolígrafo todo en uno pequeño. Ideal para trabajar y estudiar con la tableta Android de Huawei.

Retroiluminación de 7 colores y teclado desmontable: este teclado le ofrece iluminación ajustable en 7 colores y 3 niveles de brillo ajustables. El teclado inalámbrico está conectado magnéticamente a la carcasa protectora y se puede conectar o quitar directamente según sea necesario.

Ángulos de visión ajustables y recargables: el teclado tiene una batería recargable de 650 mAh incorporada y puede funcionar durante 220 horas sin luz de fondo o 6 horas con luz de fondo. Los ángulos de visión son ajustables y hacen que trabajar, aprender y jugar sea más agradable.

Alcance De La Entrega: 1 x teclado iluminado con cubierta protectora para Huawei MediaPad Lite T5, 1 * cable de carga USB, 1 * manual de usuario. Para cualquier problema con el producto, contáctenos vía correo electrónico.

GOZOPO Funda infantil para Huawei Mediapad T5 de 10.1 pulgadas – Huawei T5 10.1 Funda, peso ligero y a prueba de golpes con mango de EVA funda protectora para Huawei Mediapad T5 10.1“ ”(Azul) € 19.97 in stock 2 new from €19.97

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features ➤【Compatibilidad】 Funda diseñada a medida para Huawei Mediapad T5 de 10.1 pulgadas (AGS2-W09/W19/L03/L09); fácil acceso a todas las funciones y controles (no es compatible con cualquier otro modelo de tableta).

➤【Asa y soporte 2 en 1】Funda para Huawei Mediapad T5 10.1 con asa de transporte, fácil de llevar para los niños; se convierte en soporte de 2 ángulos para ver películas y dibujar.

Recortes precisos: las aberturas se cortan con precisión, lo que permite un acceso completo a todos los puertos, botones y cámaras sin necesidad de quitar la funda Huawei T5 10.1.

➤【Excelente protección】Hecho de material de espuma EVA resistente a los impactos, evita eficazmente que la tableta se caiga accidentalmente, golpes y arañazos; las esquinas cuentan con silicona de doble grosor para una mejor protección a prueba de golpes.

➤【Conoce el único】 Súper ligero y amigable con los niños, espuma EVA suave no tóxica con lados texturizados antideslizantes para un agarre firme; perfecto para bebés, niños y niñas.

GOZOPO Compatible con Huawei MediaPad T5 Case T5 Tablet de 10.1 pulgadas [no apto para Huawei T3 de 9.6 pulgadas] – Funda ligera y resistente a los golpes para niños (azul) € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features ➤【Compatibilidad】- Funda para tablet Huawei MediaPad T5 (10.1 pulgadas), modelo AGS2-W09/AGS2-W19/AGS2-L03/AGS2-L09, [NO para Huawei MediaPad T3 10 (9.6 pulgadas) AGS-W09 / AGS-L03. y no para cualquier otro modelo de tableta. - Puedes comprobar el modelo exacto antes de comprar de la siguiente manera: Set/System -- Acerca de tu tablet/dispositivo -- Número de modelo; puede ayudarte a confirmar al 100% tu modelo exacto de tableta y evitar comprarlo por error:)

➤【Excelente protección para tu tablet】Hecho de material de espuma EVA resistente a los impactos, evita eficazmente que la tableta se caiga accidentalmente, golpes y arañazos. Esta funda es ligera y suave, que es perfecta para que los niños lo agarren.

➤【Funda apta para niños y soporte plegable para tableta: el soporte en la parte posterior es bonito y plegable, y también se puede utilizar para sostener la tableta. Con el soporte y la empuñadura, los niños pueden llevar y utilizar sus tabletas de forma más cómoda y cómoda.

Recortes precisos y fáciles de usar: las aberturas se cortan con precisión, lo que permite un acceso completo a todos los puertos, botones y cámaras sin necesidad de quitar la funda.

El mejor regalo para niños: es ideal para niños (bebés, niños y niñas). - También es adecuado para estudiantes, profesores o cualquier persona que lo necesite para discursos, reuniones y viajes y se puede dar como regalo.

KSHOP Compatible con Funda Huawei T5,Huawei Mediapad T5 10 10.1 Inch Tablet 2018 Carcasa con Auto-Sueño/Estela marrón € 24.05

€ 17.97 in stock 2 new from €17.97

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Modelo aplicable: diseñado específicamente para tableta Funda para Huawei T5.Huawei Mediapad T5 10 10.1 inch. No para otro modelo de tableta. Compruebe la parte inferior trasera de su tableta para encontrar el número de modelo.

Material: Fabricado con PC y PU.Diseño delgado / ligero. El exterior sintético y el interior liso brindan una protección completa para su iPad.

Viaje fácil: la cubierta inteligente magnética admite la función de reposo / activación automática. La cubierta frontal puede soportar iPad en dos posiciones de pie para ver y escribir, se puede usar como billetera, ¡puede colocar una pequeña cantidad de efectivo y tarjetas de crédito!

Protección y función: fácil acceso a todos los controles y funciones; Recortes perfectos para altavoces, cámara y otros puertos. ¡Proteja la tableta para que no se caiga desde una altura!

El paquete incluye: estuche para tableta + bolígrafo con pantalla táctil. Responderemos a su mensaje en 24 horas para que pueda comprar con confianza. READ Los 30 mejores Tv 40 Pulgadas capaces: la mejor revisión sobre Tv 40 Pulgadas

KATUMO Funda para niños para Huawei MediaPad T5 (10.1) Pulgadas, EVA Resistente a los Golpes, Trasera Dura y Ligera, Funda Protectora para Tableta para Huawei MediaPad T5 10,Rojo € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Compatibilidad】 SOLO Compatible con Huawei MediaPad T5 (10.1) pulgadas. NO apto para otros modelos de tableta. ¡Verifique el número de modelo de su tableta antes de comprar!

【Protección a prueba de golpes】 Estuche Mediapad t5 10.1 hecho de espuma EVA resistente, cuatro esquinas redondas más gruesas que pueden soportar un desgaste considerable y proporcionan una excelente protección contra golpes.

【Múltiples ángulos ajustables】 El lindo pie de apoyo en la parte posterior se puede plegar para ahorrar espacio, se puede ajustar en dos ángulos cómodos para escribir y ver videos.Evite cualquier dolor en las articulaciones y libere sus manos para otros entretenimientos.

【Diseño práctico】 El diseño de mano le permite salir fácilmente, ideal para niños y adultos.Adecuado para exteriores, como: automóvil, gimnasio, cocina, dormitorio, escuela, etc.

【Corte de orificios preciso】 Permita el acceso a todos los botones, puertos, parlantes y cámara de su tableta, sin quitar la cubierta del huawei mediapad t5 10.

ZhuoFan Funda Huawei Mediapad T5 10, Cárcasa Cuero PU Silicona Magnetica Función de Soporte y Auto-Desbloquear Cover Protector Piel Compatible con Huawei Mediapad T5 10.1 Pulgadas Tablet, Unicornio € 13.95 in stock 1 new from €13.95

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Adecuado para el Huawei Mediapad T5 10.1 Pulgadas.

Funda de cuero PU ultra delgada y ligera. Protege la parte posterior de su tablet, anti-shock, anti-scratch y anti-huellas digitales.

Se utilizan cortes precisos para el acoplamiento y la carga sin la necesidad de desmontar el casco. Los patrones personalizados son los mejores regalos para las vacaciones.

La portada de tres capas ofrece dos posiciones; modo de visualización para ver sus videos y modo de escritura para escribir en el teclado.

El diseño delgado y liviano de respaldo rígido agrega un volumen mínimo a la vez que protege su valioso dispositivo.

GOZOPO Funda para niños para Huawei MediaPad T5 10.1 pulgadas- Cubierta del soporte de la manija a prueba de golpes Funda Protectora Huawei MediaPad T5 (10.1 ") - Azul € 19.97 in stock 1 new from €19.97

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Compatibilidad: diseñado exclusivamente para Huawei MediaPad T5 10 (10.1 pulgadas) AGS2-W09/AGS2-W19 AGS2-L03/AGS2-L09, no para ningún otro modelo de tableta. [NO para Huawei MediaPad T3 10 (9.6 pulgadas) AGS-W09 AGS-L09 /AGS-L03]

Diseño único de panal de abeja: para crear una sensación estética concisa con un pensamiento meticuloso y una mano de obra exquisita. La empuñadura trasera también se puede plegar en un soporte de visualización en posición horizontal. Ideal para niños, estudiantes, profesores o cualquier otra persona que lo necesite para presentaciones, conferencias y viajes.

Correa de hombro ajustable y extraíble: fija la correa a cualquiera de los dos agujeros para llevar tu dispositivo vertical u horizontalmente como una bolsa de mensajero/bolsa de cuello/cabestrillo/arnés o funda. Te permite mostrar tu tableta detrás de un asiento para visualización personal o entre dos asientos para visualización compartida.

Excelente protección: los detalles muestran calidad: hecho de material de espuma EVA no tóxica resistente a los impactos y apto para niños, evita eficazmente que tu tableta se caiga accidentalmente, golpes y arañazos

Recortes precisos: permite un acceso completo a todas las funciones (cámaras, altavoces, puertos y botones) sin necesidad de quitar la funda.

ebestStar - Funda Compatible con Huawei MediaPad T5 10.1 Carcasa Cuero PU, Giratoria 360 Grados, Función de Soporte, Azul Oscuro +Cristal Templado Pantalla [T5 10.1: 243 x 164 x 7.8mm, 10.1''] € 11.99 in stock 2 new from €11.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features PRODUCTO & DISEÑO : Funda giratoria de cuero PU con solapa, ligera y resistente, de excelente calidad. Revestimiento discreto y elegante, efecto retro clásico.

FUNCIÓN : Rotación de 360 °, soporte flexible para diferentes formatos y posiciones de lectura (retrato, paisaje ...).

ERGONOMÍA : Perfecta cada día, nuestra funda es fácil de usar, su corte se adapta a las particularidades del dispositivo (botones, conectores, cámara ...). La abertura en arco de círculo en la parte posterior mantiene la tableta en la mano y permite girarla.

CRISTAL TEMPLADO : Película protectora de pantalla transparente, delgada y resistente (0.25-0.3mm / norma 9H) anti-rotura, rasguños y reflejos, absorbe el impacto en lugar de la pantalla original en caso de caída. Contiene un kit de accesorios para una instalación sin burbujas.

SOLO COMPATIBLE con : Huawei MediaPad T5 10.1 (LTE/Wi-Fi) [Dimensiones PRECISAS de su aparato : 243 x 164 x 7.8mm, pantalla 10.1"] - INCOMPATIBLE CON CUALQUIER OTRO APARATO.

topCASE Funda Compatible con Huawei MediaPad T5 10,Ultra Delgado Carcasa con Soporte Función para Huawei MediaPad T5 10 10.1 2018,Unicornio € 13.68 in stock 1 new from €13.68

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features ☞Diseñado específicamente para Huawei MediaPad T5 10 SOLAMENTE, NO APTO PARA otra tableta Huawei.

☞Las aberturas precisas no afectarán las operaciones clave y las funciones básicas, como la cámara, los auriculares, la carga, el control de volumen, etc.

☞Proteja su tableta Huawei MediaPad T5 10 10.1 pulgadas de golpes, polvo, arañazos y otros daños. La Carcasa brinda protección total para el frente y la espalda.

☞Soporte ajustable con dos ángulos de visión. Permite alternar fácilmente entre los modos de escribir y apaisado. Perfecto para chat en vídeo y ver películas.

☞Magnéticamente cerrado,la cubierta magnética protege la pantalla más perfectamente, la conexión magnética hace que la carcasa del Huawei MediaPad T5 10 sea más estable.

GOZOPO Funda infantil compatible con Huawei T3 10 (9,6 pulgadas) AGS-W09 AGS-L09 AGS-L09 AGS-L03 [no para MediaPad T5] con correa para el hombro y funda protectora a prueba de golpes (morado) € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features ➤【Compatibilidad】- Funda para niños para Huawei MediaPad T3 10 (9.6 pulgadas) AGS-W09 / AGS-L09 /AGS-L03 [NO para Huawei MediaPad T5 (10.1 pulgadas): modelo de tablet AGS2-W09/AGS2-W19/AGS2-L03/AGS2-L00000000. 9 y no para 9 y no cualquier otro modelo de tableta. - Puedes comprobar el modelo exacto antes de comprar de la siguiente manera: Set/System -- Acerca de tu tablet/dispositivo -- Número de modelo; puede ayudarte a confirmar al 100% tu modelo exacto de tableta y evitar comprarlo por error:)

Excelente protección para tu tablet Huawei MediaPad T3 10 (9.6 pulgadas): los detalles muestran calidad: hecho de material de espuma EVA no tóxica resistente a los golpes y apto para los niños, evita eficazmente que tu tablet se caiga accidentalmente, golpes y arañazos

Correa de hombro ajustable y extraíble: fija la correa a cualquiera de los dos agujeros para llevar tu dispositivo vertical u horizontalmente como una bolsa de mensajero/bolsa de cuello/cabestrillo/arnés o funda. Te permite mostrar tu tableta detrás de un asiento para visualización personal o entre dos asientos para visualización compartida.

Diseño único de panal de abeja: para crear una sensación estética concisa con un pensamiento meticuloso y una mano de obra exquisita. La empuñadura trasera también se puede plegar en un soporte de visualización en posición horizontal. Ideal para niños, estudiantes, profesores o cualquier otra persona que lo necesite para presentaciones, conferencias y viajes.

Recortes precisos: resistente y fácil de transportar: permite un acceso completo a todas las funciones (cámaras, altavoces, puertos y botones) sin necesidad de quitar la funda.

KILISON Huawei MediaPad T5 10 Teclado Estuche Funda [QWERTY Formato], Slim PU Cuero Stand Detachable Wireless Teclado Funda Case Cover para Huawei MediaPad T5 10 10.1 Inch, Negro € 32.99 in stock 1 new from €32.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features ❤2 in 1 Detachable Design:Folio stand keyboard case cover with removable magnetic bluetooth keyboard integrates perfectly with yourHuawei MediaPad T5 10 and other bluetooth enabled Android devices

❤Converts from to stand:Convert your tablet /ipad into a MacBook and easily adjust the viewing angle to any level. Perfect for working, writing, or watching videos at business, school, travel, and home.

❤Stylish PU leather covering:Durable & soft PU leather cover, anti-slip rubber-lined interior. Premium polycarbonate shell locks your tablet in place and absorbs drops and bumps. Features built in stand and magnetic closure

❤Precise cut-outs and openings for Huawei MediaPad T5 10 10.1 Inch with easy access to all tablet features. Easy to install and remove and provides fully protections ,anti-scratches.

❤Charging time 2.5 - 3 hours; Estimated uninterrupted working time 60 hours. Desmontable bluetooth teclado ofrece el funcionamiento inalambrico.

ebestStar - Funda Compatible con Huawei MediaPad T5 10.1 Carcasa Cuero PU, Giratoria 360 Grados, Función de Soporte, Azul Oscuro [T5 10.1: 243 x 164 x 7.8mm, 10.1''] € 9.98 in stock 3 new from €9.98

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features PRODUCTO : Funda giratoria de cuero PU con solapa, ligera y resistente, de excelente calidad.

FUNCIÓN : Rotación de 360 °, soporte flexible para diferentes formatos y posiciones de lectura (retrato, paisaje ...).

ERGONOMÍA : Perfecta cada día, nuestra funda es fácil de usar, su corte se adapta a las particularidades del dispositivo (botones, conectores, cámara ...). La abertura en arco de círculo en la parte posterior mantiene la tableta en la mano y permite girarla.

DISEÑO : Revestimiento discreto y elegante, efecto retro clásico.

SOLO COMPATIBLE con : Huawei MediaPad T5 10.1 (LTE/Wi-Fi) [Dimensiones PRECISAS de su aparato : 243 x 164 x 7.8mm, pantalla 10.1"] - INCOMPATIBLE CON CUALQUIER OTRO APARATO.

2X Protector de Pantalla para Huawei MEDIAPAD T5 10.1", Cristal Vidrio Templado Premium, Táblet € 7.99 in stock 2 new from €7.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Pack de 2 Protectores diseñados especialmente por Electrónica Rey para táblet HUAWEI MEDIAPAD T5 10.1"

Dureza asegurada que cumple con estándar 9H Oleophofic coating

Repele la grasa, su Táblet estará siempre limpio. Tacto agradable, mejora el tacto de la pantalla original de su tableta, dando una sensación de suavidad inmejorable

Transparencia total. Excelente visibilidad con alto contraste.

Sistema de adherencia sin residuos y de fácil aplicación. READ Los 30 mejores Cable Hdmi 5M capaces: la mejor revisión sobre Cable Hdmi 5M

KATUMO Funda Huawei Mediapad T5 10.1 Pulgadas Funda de PU Cuero [Soporte Función y Flip Case Cartera] Book Cover para Huawei Tablet T5 10 € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Modelo de Tableta: Específicamente diseñado para Huawei Mediapad T5 10.1 Pulgadas (Adecuado para tabletas lanzadas 2020/2018).

Diseño único: Permite el acceso a todos los botones, controles y puertos fácilmente sin tener que quitar la funda.

Múltiples ángulos: El funda huawei mediapad t5 ofrece un soporte ajustable con ángulos de visión y escritura.

Alto Material: Hecho de cuero de PU de alta calidad y PC, proporciona protección de todo el cuerpo y contra arañazos y golpes.

Diseño de billetera: Tiene ranuras en el interior, puede guardar dinero, tarjeta, tarjeta de identificación, boleto u otros documentos cuando salga.

ZtotopCase Funda para Huawei MediaPad T5 10 10.1 Pulgadas, Estuche de Negocios de Cuero PU Premium, Ángulo múltiple para Huawei MediaPad T5 10 2018,Denim Negro € 15.99 in stock 3 new from €15.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Tenga en cuenta: diseñado específicamente para HUAWEI MediaPad T5 10 tableta de 10,1 pulgadas 2018, haga que su dispositivo esté completamente protegido. No apto para otros modelos de tableta.

Multifunción: pulsera de piel sintética incorporada, portalápices elástico y bolsillos interiores. Múltiples ranuras pueden configurar múltiples ángulos de soporte horizontal para ver películas o escribir.

Materiales de primera calidad: cuero PU de alta calidad en el exterior y el interior de la bolsa está hecho de microfibra suave, muy bien hecho.

Protección completa: brinda protección para todo el cuerpo para su tableta HUAWEI MediaPad T5 10.1, fácil de instalar / quitar, protege su equipo de caídas y rayones.

Diseño profesional: recortes precisos con acceso completo a todos los controles y funciones. Deje que su HUAWEI MediaPad T5 10 encaje perfectamente en el estuche.

Acelive Funda para Huawei T5, Cuero Carcasa con Soporte Función para Huawei Mediapad T5 10 10.1 Pulgada Tablet € 12.95 in stock 2 new from €11.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features La funda para el huawei mediapad t5 protege tanto la parte trasera como la pantalla de tu Huawei T5 10, y no pesa ni abulta nada.

Explora y ve donde quieras sin preocuparte por el estado de tu tablet. Funda huawei mediapad t5 ha mejorado su diseño y ofrece mayor protección contra golpes y arañazos.

La funda huawei mediapad t5 10.1 se pliega en el ángulo perfecto. Apóyala en su funda con la inclinación que deseas y disfruta cómodamente viendo tus contenidos favoritos.

Perfecto huawei mediapad t5 10.1 Funda: Recorte del hueco de la cámara en la parte posterior y acceso completo a todos los puertos / conexiones.

Tenga en cuenta que el estuche no se ajustará a Huawei Mediapad T3 10.

IVSO Templado Protector para Huawei MediaPad T5 10, Premium Cristal de Pantalla de Vidrio Templado para Huawei MediaPad T5 10 10.1 Pulgadas 2018, 1 Pack € 9.90 in stock 3 new from €8.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features ♥ Especialmente diseñado para Huawei MediaPad T5 10 tablet; aplicación rápida y fácil directamente.

♥ GRAN DUREZA: Dureza 9H, resistencia al desgaste, pantalla resistente a los arañazos.

♥ GRAN RESPUESTA: Sólo 0,26mm de grosor para mantener la experiencia táctil original.

♥ GRAN TRANSPARENCIA: Ratio de penetración de la luz del 98% que preserva la calidad de visionado original.

♥ Capa superficial oleofóbica e impermeable, aceite antihuellas.

Succtop Funda Huawei Mediapad T5 10 Funda Carcasa Función de Soporte Multiángulo Funda Dormir/Despertar Automático Carcasa Tableta Funda Huawei Mediapad T5 10 10.1 Pulgadas 2018 Gato y Tigre € 16.98 in stock 2 new from €11.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Esta funda es adecuada para el Huawei Mediapad T5 10 2018 10.1 Pulgadas.

Multiángulo: Huawei Mediapad T5 10 2018 funda cubierta protectora con 2 correas antideslizantes, diferentes ángulos de soporte horizontales, ajuste el ángulo cómodo de acuerdo con sus preferencias personales, use un estante fijo, no es fácil caerse si se usa verticalmente.

Multifunción: 2018 Huawei Mediapad T5 10 funda protectora tiene varias ranuras para tarjetas integradas, que pueden contener tarjetas de crédito, tarjetas de identificación, tarjetas de visita, cambio, etc. La pluma se puede colocar a un lado.

Material de alta calidad: Huawei Mediapad T5 10 10.1 2018 funda la capa externa del revestimiento protector está hecha de cuero artificial de alta calidad con un toque efectivo. En el interior está la cubierta posterior de silicona TPU, que puede proporcionar una protección rígida para la tableta, mantener limpio el iPad, evitar arañazos, polvo y el uso diario.

Corte preciso: Huawei T5 10 2018 10.1 funda todas las funciones (botones, altavoces, cámara) se pueden utilizar por completo.

ZtotopCase Funda para Huawei MediaPad T5 10, Ultrafino Ligero Soporte Trifold Smart Carcasa Cover de Cuero PU con Soporte Función, para Huawei MediaPad T5 10 10.1 Pulgadas 2018 Tableta, Negro … € 11.99 in stock 4 new from €11.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Compatilidad - Diseñado en exclusiva para la Huawei MediaPad T5 10,1 2018 tableta. NO ESTÁ ADECUADO para otras Huawei tablets.

Función de Hebilla Magnética - Debido a la función de absorción automática de la tapa (con la tapa hacia abajo), la tapa no se abrirá automáticamente en la mochila. Corte preciso y fácil acceso a todos los puertos, botones y controles.

Soporte Triple Estable - Diseño en folio aerodinámico. Dobla para crear una cubierta delgada y liviana. Cubierta frontal con tres pliegues plegables para adaptar una posición para escribir y poder mirar fácilmente la tablet donde sea que estés.

Material de Primera Calidad - Hecho de cuero de PU exterior, interior de microfibra suave y cubierta trasera de PC dura. Proporcionan una protección total frontal y posterior contra huellas dactilares, polvo y arañazos.

Ligero & Portátil - el respaldo rígido ultra delgado y liviano agrega un volumen mínimo. Permite transportar fácilmente su tableta Huawei T5 10.1 mientras ofrece a su dispositivo una gran protección.

