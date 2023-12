Inicio » Electrónica Los 30 mejores adaptador antena radio coche capaces: la mejor revisión sobre adaptador antena radio coche Electrónica Los 30 mejores adaptador antena radio coche capaces: la mejor revisión sobre adaptador antena radio coche 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

ADAPTADOR CONVERSOR ANTENA DE COCHE PC5-27 ISO A DIN € 3.75

in stock 3 new from €2.99

Amazon.es Features ADAPTADOR CONVERSOR ANTENA DE COCHE PC5-27 ISO A DIN

Tipo de producto: ELECTRONIC ADAPTER

Marca: CONBYEBYE

ACTECOM Adaptador de Antena ISO - DIN de Coche, Conexión Radio de Automóvil, Equipo Audio de Vehículo € 3.99

in stock 2 new from €3.79

Amazon.es Features Conversor de antena de auto-radio de antigua norma a nueva norma

Buena calidad de sonido

Sin parásitos ni pérdidas de señal

Conexiones firmes y seguras

Sintoniza perfectamente todas las frecuencias

€ 1.99 in stock 4 new from €1.99

Amazon.es Features Adaptador aérea de ejecución para una antena de radio usando un viejo 150 de entrada Ohm (DIN)

Le permite conectar un cable de antena ISO (50 ohmios)

Con una dimension de 5 x 2 x 2 cm

Util para conectar una radio de coche al puerto de antena

Universalmente aplicable

Connects2 - CT27AA01 Compatible con Lexus, Land Rover, Kia, Mercedes, Mazda, Jeep, Hyundai, Ford, Fiat, Opel, Rover, Renault, Toyota, Suzuki (Compatibilidades/Información en la Descripción) € 5.10 in stock 1 new from €5.10

Free shipping

Amazon.es Features Connects2 es una marca líder dentro del marco de artículos para automoviles. Desde 1999 diseñan soluciones de interfaces específicas para las principiales marcas del mercado, las cuales identifican Connects2 como un socio vital en la fabricación y venta de sus productos.

Descripción: ISO Aerial - Adaptador de antena DIN

Compatibilidades: Comprueba las compatibilidades en la descripción del artículo que puede encontrar más abajo.

Consejo: Acudan a la fuente oficial para corroborar la correcta compatibilidad e Instalación READ Los 30 mejores Amplificador Señal Movil capaces: la mejor revisión sobre Amplificador Señal Movil

AUTOZOCO Adaptador Antena Coche Fakra a DIN ISO, Cable Adaptador de Antena Fakra a DIN ISO, Adaptador de Antena de Coche Fakra-DIN ISO, Compatible con Audi, VW, Volvo, Seat, Skoda, 20 cm € 6.99 in stock 2 new from €6.99

Free shipping

Amazon.es Features DETALLES: El cable adaptador aéreo de audio Fakra a DIN ISO de 20 cm es un accesorio que permite la conversión de la conexión de antena de un vehículo a un estándar diferente. Este tipo de adaptador es útil cuando se desea instalar un equipo de audio aftermarket en un vehículo que utiliza conexiones de antena Fakra.

USO: El objetivo de este cable adaptador es facilitar la conexión entre el sistema de radio del coche y la antena, proporcionando una señal de radio clara y estable. La longitud de 20 cm ofrece suficiente flexibilidad para acomodar la conexión en diferentes ubicaciones dentro del vehículo.

CARACTERÍSTICAS: Conectores: Fakra a DIN ISO, Longitud: 20 cm.Impendancia: 150 ohmios, Voltaje: 12 V

Los conectores Fakra son utilizados ampliamente en la industria automotriz para la transmisión de señales de radiofrecuencia. Estos conectores son codificados por colores y tienen un diseño específico para evitar conexiones incorrectas. El conector DIN ISO, por otro lado, es un estándar común para la conexión de dispositivos de radio en vehículos.

Adaptador de Antena ISO - DIN de Coche, Conexión Radio de Automóvil, Equipo Audio de Vehículo, REY € 1.99 in stock 1 new from €1.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Conversor de antena de auto-radio de antigua norma a nueva norma

Buena calidad de sonido

Sin parásitos ni pérdidas de señal

Conexiones firmes y seguras

Sintoniza perfectamente todas las frecuencias

CARAV 13-007 DIN Antenna Adapter 1 x Fakra-Z - DIN(m) € 7.99 in stock 2 new from €3.69

Free shipping

Amazon.es Features para CARAV 13-007 DIN antenna adapter for AUDI / MERCEDES BENZ / SEAT / SKODA / VOLKSWAGEN 2002+ (all models); BMW 2001+(all models); KIA CEED 2009+; OPEL 2004+(select); CITROEN / PEUGEOT / RENAULT 2008+(select) 1 x Fakra-Z -> DIN(m)

Bingfu Adaptador Antena Radio Coche ISO - DIN Conector Antena Coche (Paquete de 2) para Receptor Estéreo de Unidad Principal de Radio de Audio de Automóvil de Vehículo € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping

Amazon.es Features Conector adaptador de antena FM AM estéreo para automóvil universal para vehículo, ISO hembra a DIN macho (paquete de 2) para receptor estéreo de unidad principal de radio de audio para automóvil

Característica: Convertidor para la interfaz de antena de radio de la unidad principal estéreo del coche;

Conector: ISO Hembra a DIN Macho;

Peso: 15g

Lista de paquetes: 2 x ISO-DIN Conector Antena Coche; (Como se muestra en la imagen)

tomzz Audio 1500-008 Adaptador de Antena DIN Plug (m) al Acoplamiento ISO (f) con extensión de Cable de Aprox. 20cm € 7.11 in stock 2 new from €2.80

Free shipping

Amazon.es Features Adaptador para conectar un cable de antena iso de 50 Ohm y una radio de coche con entrada estándar din 150 Ohm

Mano de obra de alta calidad, ajuste exacto, buen ajuste.

La longitud del cable es de aproximadamente 20 cm

Compatible con todos los vehículos con enchufe iso (vehículo) y enchufe din (antena)

Adaptador para conectar una antena con conector iso y una radio con conector din

Adaptador de antena para radio de vehículo, conector, extensión ISO - DIN € 7.90 in stock 1 new from €7.90

Free shipping

Amazon.es Features Part Number AA08 Model AA08 Color Nop

Vecys Adaptador Divisor Dab Enchufe DIN a Enchufe Doble Fakra Z Antena Radio Automóvil Cable Divisor Enchufe Fakra Z a Enchufe DIN a Cable RG174 15.35in 39cm para Antena Radio Automóvil Am/FM Dab € 9.59

€ 8.99 in stock 2 new from €8.99
Free shipping

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Adaptador de antena: Fakra Z macho | Conector de entrada: Fakra Z (M) | Conector de salida: FM / AM DIN (M).

Cable: RG174 | Longitud del cable: 39 cm | Impedancia: 50 ohmios.

Compatible con Seat Opel Skoda Volvo Fiat Citroen Peugeot Toyota Ford Mercedes.

Aplicación para todo tipo de radios DAB / FM / AM de marca

Paquete: 1 x Divisor de Antena (Dual Fakra DIN).

AUTOZOCO Adaptador de Antena para Coche ISO a DIN, Convertidor de Antena para Coche ISO a DIN, Conector de Antena para Coche ISO a DIN, Antena ISO-DIN, 4 cm Largo, Universal € 3.99 in stock 2 new from €3.99

Free shipping

Amazon.es Features DETALLES: El adaptador de antena para coche ISO a DIN metálico de 4 cm de largo es un dispositivo que permite conectar la antena del coche a la radio o el reproductor de CD/DVD. Este adaptador es compatible con la mayoría de los coches europeos y japoneses que tienen una conexión ISO para la antena.

INSTALACIÓN: El adaptador está fabricado en metal y tiene una longitud de 4 cm. Es muy fácil de instalar, ya que simplemente se conecta la antena del coche al adaptador y luego se conecta el adaptador a la radio o el reproductor.

USO: Este adaptador es una solución muy útil si se cambia la radio o el reproductor de CD/DVD del coche y la nueva unidad tiene una conexión DIN en lugar de ISO. También puede ser necesario si se reemplaza la antena original del coche por una antena de repuesto que tenga una conexión DIN en lugar de ISO.

CARACTERÍSTICAS: Tipo de conexión: ISO (hembra) a DIN (macho), Longitud: 4 cm, Material: metal, Compatible con la mayoría de los coches europeos y japoneses que tienen una conexión ISO para la antena,

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE: Si tiene algún problema con el artículo, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico, haremos todo lo posible para responderle dentro de las 24 horas.

Adaptador De Antena Para Coche Dual Fakra De Keple | Adaptador Aéreo Del Vehículo Conector Doble Fakra A DIN (Tipo Motorola) Para Sistemas De Antenas De Diversidad En Modelos De Automóviles € 11.99 in stock 1 new from €11.99

3 used from €10.19

Free shipping

Amazon.es Features REEMPLAZO DE ANTENA: Este adaptador de doble fakra para antena de automóvil es necesario para actualizar la radio de fábrica en muchos vehículos europeos (Au di, Fiat, Mercedes, Peugeot, Seat, Škoda, VW, etc.) con sistemas de antena de diversidad. Se requiere un adaptador de antena.

ADAPTADOR DE ALTA CALIDAD: Estas radios tienen 2 terminales Fakra y este adaptador las convierte en una sola DIN (Motorola) para la radio de reemplazo del mercado de accesorios.

FÁCIL INSTALACIÓN: No se requiere cortar el arnés aéreo original del vehículo

CALIDAD CONFIABLE: los conectores y cables de alta calidad mantienen la recepción de calidad de la radio

COMPATIBLE: Au di, Fiat, Mercedes, Peugeot, Skoda, Seat, VW Car Models

ACTECOM Adaptador de Antena ISO - DIN de Coche, Conexión Angulo 90º Radio de Automóvil, Equipo Audio de Vehículo € 3.99

€ 3.39 in stock 2 new from €3.39

Amazon.es Features Conversor de antena de auto-radio de antigua norma a nueva norma

Buena calidad de sonido

Sin pérdidas de señal

Conexiones firmes y seguras

Sintoniza perfectamente todas las frecuencias

Greluma Adaptador de antena de radio de coche, adaptador de antena Dual Fakra Z a DIN para receptor de radio de coche/unidad principal GPS € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping

Amazon.es Features Conector Fakra macho doble a conector DIN macho.

Original de fábrica para la unidad principal estéreo de navegación GPS para automóvil del mercado de accesorios. El cable tiene una función de amplificación. Si tiene una antena con amplificación, la señal puede verse afectada.

Fácil de instalar, conexión directa sin cortar ningún cable. El cable amplificador de radio azul se conecta a 12 V para fortalecer las señales y reducir el ruido.

Calidad confiable: los conectores y el cable de alta calidad mantienen la calidad de recepción de la radio.

El paquete incluye: 1 adaptador de antena de radio dual Fakra a Din. READ Los 30 mejores Llantas 15 Pulgadas capaces: la mejor revisión sobre Llantas 15 Pulgadas

Yoezuo Adaptador de Antena DIN/ISO, Paquete de 2 Adaptador Antena ISO Hembra Conector Antena Coche DIN Macho, Conexión Radio de Automóvil(Plata) € 5.99 in stock 2 new from €5.99

Free shipping

Amazon.es Features Convertidor para la interfaz de antena de radio de la unidad principal estéreo del coche.

ISO Hembra a DIN Macho

Lista de paquetes: 2 x ISO-DIN Conector Antena Coche

Eightwood® Adaptador Antena ISO Hembra Conector Antena Coche DIN Macho a ISO Hembra 2 pzas para a Dab + Am/FM Antena Radio Coche € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping

Amazon.es Features ①TIPO DE PRODUCTO:adaptador RF | Conector A: Pin conector macho DIN | Conexión B: conector hembra con conector ISO

②IMPEDANCIA:50ohm | Material: latón niquelado

③ESCENARIOS DE USO:Se utiliza para antenas, cables coaxiales, escáneres de radio, transceptores de radioaficionados, radio CB portátil y radio amateur.

④APLICACIONES:Radio digital DAB + AM / FM Sintonizador de Blaupunkt PP16DAB PP15DAB RXD10 RXD34 RXD35 RXD50 RXD120 IRD30 BD400 CLRD30

⑤EMBALAJE:2x adaptadores DIN-ISO

Bingfu Fakra Z Macho a DIN Macho Cable Adaptador de Antena Radio Coche 15 cm Cable Extensión para Coche Radio Audio HD Radio Unidad Principal Receptor Reproductor Medios CD € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping

Amazon.es Features Cable adaptador universal de antena radio FM AM coche, cable convertidor de Macho Fakra Z a Macho DIN de 15 cm, conexión a camión SUV, unidad principal de audio coche, radio, antena receptora estéreo.

Conexión: Macho Fakra Z a Macho DIN; Cable: Cable Coaxial de 15 cm;

Característica: Convertidor para interfaz de antena de radio de la unidad principal estéreo del automóvil;

Peso: 20 g

Lista de Paquetes: 1 x Cable (Como se Muestra en la Imagen)

Eightwood Adaptador de Antena Radio de Coche Enchufe Fakra Z Enchufe a Motorola DIN Enchufe Convertidor de vehículo Universal Conectar camión SUV Unidad Principal de Audio del Estéreo Receptor Antena € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping

Amazon.es Features Conector 1: conector Fakra Z, conector 2: conector DIN Motorola

Característica: Convertidor para la interfaz de antena de radio de la unidad principal estéreo del automóvil. Se adapta a todo tipo de toma Fakra.

Universal Car Radio FM AM Adaptador de antena de radio Conector, compatible con todos los modelos.

adaptador de antena de radio del coche

Packungsliste: 1 x Connector Adapter (Wie das Bild zeigt), Gewicht: 20g

Sound-way Autoradio Cable Conector Adaptador ISO Enchufe y Adaptador Antena Radio de Coche Compatible con Fiat, Nissan, Opel, Renault, Subaru € 16.90 in stock 3 new from €12.58

Free shipping

Amazon.es Features Compatible con: Fiat, Nissan, Opel, Renault, Subaru

Permite el montaje de un autoradio estándar ISO al sitio de su autoradio de origen

Producto adecuado para sus necesidades diarias

Producto que ofrece una calidad de alte nivel durante su uso

Vecys Cable Adaptador Fakra a DIN Adaptador Fakra Z Radio Coche TV Dab+ GPS Conector Fakra Z a DIN Pigtail Cable Fakra RG174 12inch 30cm Compatible con Antena Radio FM/Am Asiento € 8.69 in stock 1 new from €8.69

Free shipping

Amazon.es Features Enchufe Fakra Z directamente a la radio del coche, adaptador DIN, cable de extensión, cable ISO PC5-100, conexión de antena de radio DIN AM / FM.

Tipo de cable: RG174 | La longitud del cable: 30 cm.

Nuestro cable Fakra-DIN es compatible con la mayoría de las marcas: Seat, Skoda, VW desde 2002. BMW desde 2003. Citroen, Opel, Peugeot, Renault desde 2004. Dacia, Fiat desde 2012.

Aplicación: cable coaxial, antena de radio FM / AM, antena de radio de coche DAB DAB+, sistema de navegación GPS.

La codificación Z corresponde a todas las codificaciones de colores de Fakra.

CABLEPELADO Conector de Antena para automovil Gris € 3.99 in stock 2 new from €3.99

Free shipping

Amazon.es Features El tipo de producto es macho

Color del producto es gris

Material/Cubierta de zinc

Conector De Antena De Coche Por Keple | Radio OEM Del Vehículo Para El Adaptador De Antena Del Mercado De Accesorios | ISO A DIN Plug € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping

Amazon.es Features ADAPTADOR UNIVERSAL: este adaptador de antena se adapta al terminal de antena AM / FM de la radio de fábrica y lo convierte en un conector hembra estándar DIN (Motorola)

ACTUALICE LA RADIO DE SU COCHE: use este conector de antena cuando reemplace la antena de fábrica con un enchufe de antena DIN (Motorola) estándar de mercado secundario

CALIDAD FIABLE: los conectores y el cable de alta calidad mantienen la calidad de recepción de la radio

SENCILLO DE USAR: No es necesario cortar el arnés original del vehículo para evitar invalidar la garantía del fabricante del vehículo.

COMPATIBILIDAD: Buick, Cadilac, Dodge, Ford, Mercedes, Mercury, Oldsmobile, Pontiac, Saab, VW , Becker Radios, Blaupunkt Radios

Audioproject A274 - Adaptador de Antena de Radio de Coche ISO -> DIN - Conector Recto de Antena para Antena de Coche € 5.98 in stock 1 new from €5.98

Free shipping

Amazon.es Features Adaptador de antena de radio de coche ISO -> DIN - Conector recto para antena de coche

Este enchufe de antena te permite instalar la radio del coche desde un cable de antena ISO 50 Ohm a una radio con la antigua entrada de antena de 150 Ohm (DIN).

Es necesario conectar una radio de coche con conexión de antena ISO con una conexión de antena DIN existente en el coche.

AM / FM - VHF uso universal

Compatible con: Audi, VW, Ford, Opel, Mercedes, Porsche, Seat, Skoda, Peugeot, Renault, Citroen y muchos más.

Eightwood® Adaptador de Antena DIN - ISO Am/FM Antena de Radio para Coche Adaptador DIN Acoplamiento ISO Hembra Conector de 5 Piezas para Beat TechniSat Pioneer Sony Kenwood Alpine € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping

Amazon.es Features ♛TIPO DE PRODUCTO : adaptador RF | Conector A: Pin conector macho DIN | Conexión B: conector hembra con conector ISO

♛IMPEDANCIA : 50ohm | Material: latón niquelado

♛UTILIZAR :Se utiliza para antena, cable coaxial, radio escáner, transceptor de radio amateur, radio CB portátil y radio amateur.

♛APLICACIONES : Radio digital DAB + sintonizador de AM / FM Pioneer Clarion Kenwood Alpine Blaupunkt PP16DAB PP15DAB RXD10 RXD34 RXD35 RXD120 RXD120 IRD30 BD400 CLRD30

♛EMBALAJE : 5 x adaptadores DIN-ISO

AUTOZOCO Adaptador antena coche doble Fakra a DIN ISO, Cable adaptador de antena Fakra a DIN ISO, Adaptador de antena de coche Fakra-DIN ISO, compatible con Audi, VW, Volvo, Seat, Skoda, 30 cm € 11.99 in stock 2 new from €11.99

Free shipping

Amazon.es Features DETALLES: El cable adaptador de antena para coche con doble conector Fakra a DIN ISO de 30 cm es un accesorio que permite conectar la antena de un vehículo a su sistema de radio. Este adaptador es compatible con Audi, Volkswagen (VW), Volvo, Seat y Skoda.

USO: El objetivo de este cable adaptador es facilitar la conexión entre el sistema de radio del coche y la antena, proporcionando una señal de radio clara y estable. La longitud de 30 cm ofrece suficiente flexibilidad para acomodar la conexión en diferentes ubicaciones dentro del vehículo.

CARACTERÍSTICAS: Conectores: Doble Fakra a DIN ISO, Longitud: 30 cm.Impendancia: 150 ohmios, Voltaje: 12 V

Los conectores Fakra son utilizados ampliamente en la industria automotriz para la transmisión de señales de radiofrecuencia. Estos conectores son codificados por colores y tienen un diseño específico para evitar conexiones incorrectas. El conector DIN ISO, por otro lado, es un estándar común para la conexión de dispositivos de radio en vehículos. READ Los 30 mejores Anillo Soporte Para Movil capaces: la mejor revisión sobre Anillo Soporte Para Movil

Radio Adaptador Antena Cable Conector Autorradio para coche ISO DIN jack € 9.90 in stock 1 new from €9.90

Free shipping

Amazon.es Features Part Number AA03 Model AA03 Color Nop

tomzz Audio 1503-004 Adaptador de Antena Fakra con alimentación Fantasma Compatible con Audi Citroen Fiat Peugeot Seat Skoda Opel VW a DIN € 11.71 in stock 2 new from €7.40

Free shipping

Amazon.es Features mantiene la función de la antena de techo o la fuente de alimentación para el amplificador de la antena, que se encuentra en la base de la antena

Compatible con Audi A6 desde 2004 A8 desde 2002 Q7 2006-2015 R8 A5 desde 2007 TT 2006-2014 A3 A4 desde 2005 Citroen Berlingo desde 2008 C2 2005-2009 C3 2005-2010 C4 2004-2010 C4 Picasso desde 2006 C6 C8 desde 2005 Jumper Sinergia 2007-2015 2005-2014

Compatible con Fiat Scudo 2007-2016 Ducato 500 de 2015 Peugeot 207 2006-2012 307 2005-2007 308 2007-2013 407 2004-2010 607 2005-2012 807 2005-2014 1007 2005-2009 Seat Altea 2004-2015 Ibiza 2008-2015 Leon Toledo desde 2005

Compatible con Skoda Fabia 2007-2014 Octavia de 2004 Excelente 2008-2015 Opel Agila 2004-2007 Antara de 2006 Astra Vectra de 2004 Corsa 2004-2016 Meriva Signum Zafira de 2005 Tigra 2004-2009 Vivaro 2006-2014

Compatible con VW Bora 2005-2011 Beetle de 2011 Caddy de 2004 Crafter de 2006 EOS 2006-2016 Fox Jetta Passat Polo Sharan de 2005 Golf Touran Touareg Transporter T5 T6 Multivan de 2003 Amarok de 2010 con radios RCD

Adaptador De Antena Para Radio De Coche Antena De Vehículo Tipo Motorola Para Ciertas Radios Compatible con B.M.W Serie 3, 5, 7, 8, M3, M5, M6, Z3 | Tipo De Motorola Enchufe Macho Macho A ISO Socket € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping

Amazon.es Features REEMPLAZO DE ANTENA: Reemplazar la Radio de fábrica con un Radio Estéreo de mercado de accesorios requiere un Adaptador de Antena Antena

ADAPTADOR DE ALTA CALIDAD: convierta el conector de antena único de fábrica (lado del automóvil) en un enchufe estándar DIN (tipo Motorola) requerido por la mayoría de los productos del mercado de accesorios que necesitan una señal de antena

FÁCIL INSTALACIÓN: No se requiere cortar el arnés aéreo original del vehículo

CALIDAD CONFIABLE: los conectores y cables de alta calidad mantienen la recepción de calidad de la radio

Compatible con 1990-up B.MW Series 3 / 5 / 7 / 8 / M3 / M5 / M6 / Z3

ZULWEST Adaptador Antena Radio Coche DIN ISO - Conector Antena Coche - Conector ISO Antena Radio Coche (2 Unidades) € 5.60 in stock 1 new from €5.60

Free shipping

Amazon.es Features DETALLES | Adaptador de antena para coche ISO a DIN fabricado en metal pulido con 4 cm de largo que permite conectar la antena del coche a la radio o el reproductor de CD/DVD. Este adaptador es compatible con la mayoría de los coches europeos y japoneses que tienen una conexión ISO para la antena.

INSTALACIÓN | Fácil de instalar (Plug and Play), ya que simplemente se conecta la antena del coche al adaptador y luego se conecta el adaptador a la radio o el reproductor

USO | Este adaptador es una solución muy útil si se cambia la radio o el reproductor de CD/DVD del coche y la nueva unidad tiene una conexión DIN en lugar de ISO. Se utiliza tambien para cables coaxiales, escáneres de radio, transceptores de radioaficionados, radio CB portátil y radio amateur

CARACTERÍSTICAS | Contenido del paquete: 2x conectores antena radio DIN-ISO (como muestra la imagen) . Tipo de conexión: ISO (hembra) a DIN (macho), Impedancia: 50 Ohm , Dimensiones: 4 x 1 x 1 cm , Material: metal pulido y plástico resistente y duradero . Larga vida útil

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE | Si tiene algún problema con el artículo, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico, haremos todo lo posible para responderle dentro de las 24 horas.

